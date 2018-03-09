Русофобские СМИ на территории России

В России открыто действуют русофобские, враждебные сми, порочащие русский народ, Россию и её культуру.

Русофобское — враждебное и неприязненное отношение ко всему русскому — это явление далеко не новое. Как идеология, сформировалась и распространялась еще в далеком 16 веке католической Польшей. Со временем, сама идеология была подхвачена Западом и в особенности теми странами, кто вступал в открытый геополитический конфликт с Россией. Таких стран было всегда много, ведь именно на территории России находились и находятся самые большие запасы в мире природных ресурсов и богатств.

В 20 веке отследить организации, очерняющие Россию и страны, стоящие за ними было намного трудней, нежели в современном информационном мире. Но в сравнении с 20 веком современные русофобы не особо и скрываются, и без особых опасений развивают свою деятельность. И здесь очень важно различать — инакомыслие, оппозицию и русофобию.

Как правило, в современном электронном мире, учитывая масштаб информационной войны все эти понятия размазаны и перемешаны, и в большей степени вытекают друг из друга. Но сегодня, мы бы хотели опубликовать список так называемых «нежелательных организаций» (сайтов, сообществ, блогов), которые занимаются именно антироссийской деятельностью.

И несмотря на закон о «нежелательных организациях», принятый 19 мая 2015 Госдумой России гриф «нежелательности» на практике не такой уж и грозный. Нет, конечно же о данных организациях известно специальным структурам, и очевидно, что за их деятельностью пристально следят, но так, чтобы взять и закрыть — прекратить их деятельность на территории РФ — примеров таких очень мало.

На самом деле список антироссийских сайтов, сообществ, блогов огромен, но мы публикуем лишь самые известные площадки и дискуссионные сообщества, для которых очернение России является нормой.

Кто же они — «волки в овечьих шкурах»? Итак, список сайтов, сообществ и блогов, уличенных в антироссийских настроениях:

by24

Белорусский информационный портал с откровенной антироссийсийской ориентацией, одобряют профашистский политический режим, установленный в Украине, незаконные западные санкции, откровенно пресмыкаются перед Западом, во многих новостях и публикациях проводит идеи того, что русские являются людьми второго сорта, расизм.

«Colta.ru»

Позиционируется как «независимое общественное СМИ», однако сотрудничает со швейцарским фондом «Про Гельвеция» и немецким фондом имени Генриха Бёлля. Публиковало статьи про «аннексию Крыма», участвовало в кампании против Олимпиады в Сочи, выпускало фильмы в поддержку «узников Болотной».

FaceOff

Другое название — Украинское бюро независимых журналистких расследований. Как пишут админы портала, он специализируется на разоблачении лжи, пропагандистских выпадов и различных фейков. При этом статьи в на этом ресурсе не содержат никаких ссылок на источники информации и гнушат откровенными фальшивками.

Lurkmore

Больших размеров википроект, изначально посвящённый описанию интернет-мемов. Авторы проекта декларируют нейтральность, которая зачастую и в самом деле соблюдается, правда, в основном благодаря запредельному цинизму авторов. Тем не менее, очень многие статьи откровенно отдают русофобией, либерастией и поравализмом — например, статья о России. Некоторые представители либерального движения (Навальный) живописуются с нескрываемой толерантностью. Другие (Мальгин) — со здоровой неприязнью.

В пабликах ВКонтакте (более 400 000 подписчиков) и на IRC-каналах администрация демонстрирует радикальную русофобию. Помимо этого, ее весьма много, например, в Твиттере основателя Луркоморья Дмитрия Хомака, а также в ЖЖ бывшего администратора Валерия «Мопеца Ципельмана» Шаповалова.

Newsru.com

Несмотря на комичный дизайн сайта, сделанного наверное еще в далекие 90-е, он все еще популярен. На это указывает статистика посещений сайта. Данный новостной сайт — вотчина Гусинского, опального медиамагната и бывшего владельца НТВ. На сайте часто предвзято излагается информация, часто можно обнаружить типичные приемы манипулирования, а также можно наблюдать приоритет в подаче негативной информации о России и российских политиках. Сервера сайта расположены в Нью-Йорке, что привело к полному блокированию этого ресурса в 2012 году из-за удара урагана Сэнди. Ополченцев армии Новороссии на сайте называют не иначе как «сепаратисты» или «боевики». При описании обстановки превалирует официальная информация властей в Киеве, из-за чего часто одна новость не стыкуется с другой. Информация не проверяется. Редакция RT предъявляла претензии к Newsru.com из-за ложных обвинений, связанных с некорректным переводом статей с английского языка. Авторство материалов Newsru.com не указывает.

pro Ро$$ию

Паблик в Google+, являющийся не то пародией, не то антиподом на одноименный паблик pro Россию с более чем в 50 000 подписчиков. Прямо позиционирует себя как «сообщество полной ватной дискриминации» и управляется блогером Денисом Елистратовым. В паблике четко видна ориентация на поддержку путчиского режима в Киеве и российской внесистемной оппозиции вкупе с тотальной дискредитации высшей власти в России, идей Русского мира и любой критики Запада, в особенности США.

«Reader’s Digest»

Созданный изначально в США, во время ВМВ журнал, к удивлению самих американцев, использовался нацистами как одно из средств пропаганды превосходства стран Оси и арийской нации. С началом Холодной войны пропаганда сменилась на антисоветскую. В 1973 году директором стал Лоуренс Рокфеллер, к этому времени журнал уже плотно сотрудничал с ЦРУ, печатая статья Аллена Даллеса и Стюарта Олсопа. В 1991 году началось очернение России на русском языке. В нём в последнее время Россия бичуется за поиски собственного пути, отличного от западного. Журнал замечен в организации лотерей по принципу финансовой пирамиды.

StopFake

Детище Олега Козловского. Заявляют, что занимаются опровержением фэйков СМИ. На практике распространяют свою деятельность только на российские новостные агентства за крайне редким исключением, тем самым формируя у читателя ощущения того, что за пределами России дезинформации нет. Финансируются из-за рубежа. На самом ресурсе так же прямо указано, что его делают выпускники программы DFJ, которая находится на иждивении Госдепа США.

Symboli.ru

Каталог знаков, символов и логотипов под видом описания символики занимается очернительством советской и современной нам российской действительности. Статьи сайта несут ярко выраженную прозападную, продажно-либеральную направленность. Злопыхательство и ненависть прислужников империализма, окопавшихся на этом ресурсе, вызывают любые успехи и достижения нашей великой страны. Для примера, можно привести:

• Серию истекающих ядом материалов ставивших целью дискредитировать Олимпиаду в Сочи 2014 года: (талисман Олимпиады)

• Дискредитацию символов Российской Армии (символ Российской армии).

• Дискредитацию славной истории нашей великой Родины (серп и молот).

UAINFO

Украинский антироссийский портал. Основные сферы деятельности — формирование и продвижение либеральной мифологии, обоснование претензий украинского национализма. В высказываниях блогеров процветают расизм, постоянные призывы к массовому уничтожению русских, обоснование статуса населения России, как людей второго сорта. Очернение Великой Отечественной войны, обеление роли нацистов и стремление переложить всю вину за развязывание войны на СССР.

АРТПОДГОТОВКА

Проект Вячеслава Мальцева, экс-депутата областной думы Саратовской области (1994-2007 гг.), именующего себя русским националистом (на деле придерживается национал-либеральных взглядов). Активно поливает грязью личность Владимира Путина и поддерживающие его политические силы, поддерживает либералов, киевскую хунту, ИГИЛ и всех, кто против России. Выпускает серию видеороликов «Плохие новости», в которой используются фейки и вбросы как аргументы против политики Путина; не гнушается передёргиванием фактов.

«Вестник гражданского общества»

Журнал, позиционирующий себя как просветительский, исследующий способы и методы формирования гражданского общества. На деле основная сфера деятельности — обоснование и продвижение «демократических» реформ, имеющих своей целью изменнения в экономической, политической, образовательной и культурной сферах, в интересах Западных стран и уничтожение Русской цивилизации, как ущербной и вырождающейся, фактическое незведение граждан, стремящихся сохранить собственную идентичность, в рамках русского языка к уровню недочеловеков. Системная антироссийская позиция в политической и экономической сфере.

Газенваген

Блог с очень символичным названием, явно близким сердцу либерала. Оскорбления России и русских по национальному, религиозному и этническому признаку. Прозападная, неонацистская, антироссийская пропаганда. Представление русских националистов и верующих, как тупых рабов и недочеловеков. Пропаганда идей сепаратизма, преподнесение России, как мирового агрессора, только и ждущего, чтобы напасть на Запад, на так называемый «Свободный» мир. Активно используются идеологические штампы времен «Холодной войны.» В комментариях стоит жесточайшая цензура, не позволяющая публиковать любые мнения, отличные от правильного — либерального.

«Голос Америки»

Марионеточная американская радиостанция, участвовавшая в информационно-психологической войне против СССР. В связи с последними событиями её деятельность активизировалась. Так же сейчас существует сайт. Разжигание национальной розни, сепаратизма и пропаганда сложившихся ещё во времена Холодной войны стереотипов, системная антироссийская позиция.

Грани. Ру

Крупный белоленточный интернет-портал. Держат на сайте специальный раздел, в котором называют «дерьмом» неугодные либералам высказывания. Большая часть приведённых там реплик содержит критику в адрес либералов или, наоборот, хорошие слова в адрес России.

Комментаторы ресурса поражают своей приверженностью либеральным ценностям и правам человека. Музыканту Башмету, например, местные борцы за общечеловеческие ценности предложили отбить пальцы на левой руке, чтобы он не мог больше играть на альте.

«Девятый канал»

Израильский русскоязычный канал, созданный в 2002 году. После банкротства канала во второй половине 2013 года он был продан некоему Александру Левину, гражданину России, руководителю «Теле Альянс Медиа Холдинг». На канале сменилось руководство, началась интенсивная пропаганда русофобии и оправдание фашизма. Вот некоторые из тем «Девятки»:

Россия бросит своих сынов

«Считаете ли вы, что европейские евреи сами спровоцировали Холокост»

Русскоязычным израильтянам противно до одури это видеть и слышать, но это единственный русскоязычный израильский канал и, если ничего не предпринять, со временем люди возненавидят Россию похуже фашистов. Многие ведующие этого канала имеют большие проблемы с русской лексикой, а то и просто дефекты речи. Скудоумие политических обозревателей выходит за рамки традиционной глупости.

Телеканал «Дождь»

Главный телеканал несистемных оппозиционеров. Является видеоверсией радиостанции «Серебряный Дождь» и соответствующих ресурсов, объединенных в единый медиахолдинг с соответствующим названием. Основателем телеканала «Дождь» (а также интернет-ресурса Slon и радиостанции «Серебряный дождь») является Наталья Синдеева — лицо, весьма тесно связанное с Кремлём.

Рекламировать её бизнес в своё время взялся лично Дмитрий Медведев, сначала лично посетивший цифровой телеканальчик (размер аудитории — менее миллиона человек), а затем добавивший её к себе в Твиттер. Компанию мужа Синдеевой (и совладельца Slon’а) Винокурова — разорившийся в 2008-м году «КИТ-Финанс» — спасали не кто-нибудь, а госкомпании АЛРОСА и РЖД рука об руку с Газпромбанком.

Дождь известен своими лживыми новостями и провокационными опросами. После одного такого безграмотного провокационного опроса про сдачу Ленинграда как альтернативу жертвам блокады терпение публики лопнуло и в итоге Дождь был отключен от кабельных сетей, что лишило его важнейшего источника доходов. На пресс-подходе Владимира Путина на торжествах в честь 70-летия высадки союзников в Нормандии все журналисты спрашивали об украинском кризисе и России. Только корреспондент «Дождя» интересовался проблемами самого канала. Пророссийские и патриотические комментарии блокируются, причем вместе с аккаунтом.

17 апреля 2014 года президент РФ Владимир Путин заявил о том, что постарается избавить телеканал «Дождь» от «избыточного внимания контролирующих органов, так как телеканал признал свою ошибку»…

«Другая Америка»

Портал патриотов Америки, рассматривающий проблемы религиозного и социального содержания, а также, одновременно, подспудно пропагандирующий антироссийские штампы и очерняющий страну (с точки зрения условий труда в ней), придерживается проукраинской точки зрения, пропагандирует смену власти в России на более выгодную США.

«Загнивающий Запад»

Данная группа ВКонтакте специализируется на очернении нашей страны и условий проживания в ней, представление русских в виде тупого быдла, которым легко манипулировать, расизм и либеральная пропаганда в комментариях. Основная форма пропанганды — фотографии с саркастичными описаниями, отсылающих нас к западным реалиям. Чем-то похожим занимаются многие группы в социальных сетях с низкокачественной пропагандой. нацеленой на эмоции, а не разум человека. В данной группе очень просто заработать бан за выражение альтернативного мнения, особенно в форме аргументации и приведения фактов.

«Информационное Сопротивление»

Один из центров распространения антироссийских материалов преимущественно по теме украинского кризиса. На ресурсе введена жёсткая система премодерации, не пропускающая никаких доказательств позиций, противоречащих «линии партии». Публикуют непроверенные и откровенно лживые материалы.

Критик власти

Паблик ВКонтакте, имеющий более 15,5 тысяч подписчиков. Позиционирует себя как паблик, служащий следующий целям:

• Научить россиян думать своей головой, а не надеяться на власть

• Двигаться к возрождению России

На деле же паблик является очередной платформой для ведения информационной войны против РФ — через продвижение либерального вранья и оголтелую критику власти в стиле»Выборы, выборы, кандидаты п*доры», «Путин — Х*йло» и т.п. Помимо ориентации на белоленточное движение, отличается также ориентацией на русский национализм в его крайних формах и ксенофобией в отношении населения Северного Кавказа и Средней Азии. К счастью, большая часть сайтов и пабликов с которыми интегрирован «Критик Власти» либо не работает либо не шибко популярны.

Также стоит отметить нетерпимость админов паблика к любой критике. Об этом прямо написано в «Общих правилах»:

• Разглагольствования по поводу контента в группе — бан навсегда

• Высказывания собственного недовольства в отношении администрации и модераторов — бан навсегда

Помимо того, что данная санкция налагается за любую критику, так еще не объясняется толком какое высказывание альтернативного политике паблика мнения может считаться основанием для вечного бана. Это лишь подтверждает главный недостаток всех белоленточников — нетерпимость к чужому мнению и критике своего.

«Лентач»

Информационный проект в общественных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» и «Twitter», в прошлом являвшийся сообществом «Ленты.ру» в сети «Вконтакте». Представляется как новостное сообщество, которое отличает подача новостей в виде кратких записей с приложенными к ним сатирическими изображениями, выполненными в духе поравализма и либерализма.

Редакция имеет умеренно русофобскую и антироссийскую позицию, в некоторых записях сообщества имеет место поддержка идеологии содомии, а также жёсткая и неплодотворная критика традиционных верований народов России и официальных представителей конфессий, в особенности Православия и Ислама.

В проекте выполняется довольно строгий отбор новостей, что объясняет наличие преимущественно отрицательных новостей о России или явных вбросов. С августа 2015 года в сообществе сети Вконтакте был введён самостоятельный роботизированный отбор комментариев к новостям с целью борьбы с комментариями, представляющими «малую ценность».

Точка зрения, отличная от поддерживаемой руководством группы «Лентач», редко пользуется спросом среди его читателей, поэтому большинство комментариев, в которых она выражается, не проходит отбор и удаляется. Показательный девиз, свойственный представителям т. н. креативного класса — «пропаганда здравого смысла». По состоянию на 24 января 2016 года, количество читателей сообщества в сети «Вконтакте» превышает 1 млн человек.

«Gaidar — Русский Либерализм»

Рассматривают себя как независимый просветительский проект. На деле же портал занимается самой откровенной пропагандой либеральной мифологии и оправданием краха либеральных реформ 90-х годов, их бесперспективности и антинаучности. Русский народ в статьях рассматривается, как неполноценный, ущербный, неспособный к развитию. Одной из характерных черт большинства авторов является плохо скрываемый расизм и ненависть к русскому народу. Системная антироссийская позиция в политике и экономике. Очернение истории и достижений России.

«Медуза»

Интернет-СМИ, базирующееся в Латвии. Было основано после скандала в Lenta.ru, когда после интервью с одним из участников запрещенной в России неонацистской организации «Правый сектор», владельцами была уволена главред Ленты — Галина Тимченко. Вместе с ней из издания уволилось еще некоторое количество сотрудников, которые и составили костяк нового издания.

Издание в основном занимается отбором новостей с других ресурсов (во многом ментально близких, например Forbes или Snob), но также генерирует и собственные статьи. В результате сохранен стиль старой Ленты, проявляющийся в неярко выраженной русофобии и антироссийской трактовке мировых событий, специфической подборке новостей, способствующих протестным настроениям.

Было заявлено, что проект будет финансировать Ходорковский и сын основателя оператора связи «ВымпелКом» Борис Зимин, однако позже они отказались от участия в проекте, по крайней мере официально. По результатам первого года проект оказался убыточным. Однако по сей день ресурс достаточно посещаем, а дизайн и верстка сайта сделаны весьма профессионально и убыточности проекта и речи быть не может.

Народный журналист

Народный журналист это интернет-издание, располагающееся Воронеже и Курске и позиционирующее себя как «независимая от партий и частных лиц газета». На деле данная газета выражает интересы депутата Курской областной Думы Ольги Ли. Кроме критики местной власти, Ольга Ли активно продвигает интересы Алексея Навального и либеральных партий «ЯБЛОКО» и «ПАРНАС» в регионе. А также является главным противником независимой политики В. В. Путина, называя ее «преступной», за что ее активно раскручивают такие СМИ, как «Немецкая Волна», «Радио Свобода» и ее сторонники (те же либералы) во власти. В статьях прослеживается последовательная антироссийская позиция.

«Новая газета»

Новая газета — одно из главных печатных изданий белоленточников, издается с 1 апреля 1993 года. Свою радикальную белоленточность не скрывает. Главными владельцами являются оппозиционный банкир Александр Лебедев и западолюбивый президент СССР Михаил Горбачёв. Самые заметные сотрудники и колумнисты:

Дмитрий Быков, Александр Генис, Юлия Латынина, Ирина Петровская, Ольга Романова

В комментариях к статьям можно встретить разные мнения, что свидетельствует об умеренности цензуры.

«Новости без цензуры»

Данная группа ВКонтакте позиционирует себя, как объективный источник информации, но на деле является очередной рукопожатой группой, транслирующей исключительно прозападную точку зрения. Как источник информации используется ряд либеральный СМИ и групп в социальной сети «ВКонтакте». Уничижительное отношение к русской истории, культуре, народу, откровенная антироссийская направленность.

Просто цифры

Запущенный в конце конце 2015 года портал, на котором размещается инфографика с различной статистикой по России и красивым дизайном. Однако практически сразу данный сайт начал публиковать манипулятивно подобранную и столь же манипулятивно поданную статистику, которую начали распространять российские оппозиционеры.

Пример манипуляции: в инфографике под названием Владимир Путин поднял минимальную зарплату в России (слово «поднял» на картинке особо выделено) указывается, что минимальная зарплата россиян в долларах сократилась со $158 в 2013 году до $88 в 2016 году. Однако в действительности россияне получают и тратят свою зарплату в рублях, при этом покупательная способность рубля на внутреннем рынке сохраняется. Несмотря на первоочередное значение этого факта, данные о росте МРОТ в рублях почему-то указаны мелким шрифтом внизу. Кроме того, неясно, почему сравнивается именно 2013 и 2016 годы, а не 2000 и 2015 или 2004 и 2015 годы — при таких сравнениях зарплаты в России кратно выросли что в рублях, что в долларах.

Ещё пример манипуляции: в публикации Цифра дня: Каждая седьмая жалоба в ЕСПЧ — из России манипуляция состоит в том, что общее население стран Европы, входящих в юрисдикцию Европейского суда по правам человека, составляет примерно 740 млн (население всей Европы и азиатский частей Турции, России и стран Закавказья), тогда как население России составляет 146 млн человек. Таким образом, хотя общая доля России в населении европейских стран составляет 1/5, общее число жалоб в ЕСПЧ составляет лишь 1/7. Между тем, по данным за 2011—2013 гг. доля российских жалоб была выше и примерно равнялась 1/5 (11-12 тыс. из 63-65 тыс. жалоб в целом), а в 2014—2015 гг. эта доля сократилась до 1/7, то есть налицо снижение и абсолютного, и относительного числа жалоб из России.

«Путин. Итоги»

Сайт посвящен публикации докладов Бориса Немцова и Ко, а также новостей и видеоматериалов на темы, разобранных в данных докладах — коррупция, дороги, нефтяная игла, цензура и т. д. Как водиться в среде белоленточников, данные доклады отличаются вопиющим непрофессонализмом и перевериванием реальных фактов. Там опубликован и знаменитый доклад «Путин. Война», разобранный на Русском эксперте.

«РАШКА — КВАДРАТНЫЙ ВАТНИК»

Пропаганда сложившихся в 90-е годы на основе либеральной пропаганды антироссийских стереотипов. Комплексное очернение истории и культуры страны. Откровенная русофобская пропаганда, направленная на разрушение основных ценностей народов России. Одобрение действий США и украинских националистов на Украине.

«Русская Фабула»

Ресурс, основная деятельность которого целиком и полностью контролируется либералами, вследствие чего на сайте процветают расизм, неофашистские высказывания, русофобия, прозападная пропаганда, героизация фашизма и предателей, сражавшихся на его стороне в Великой Отечественной Войне. Происходит фактическое низведение русских людей к недочеловекам, в соответствии с основными доктринами нацизма, которые под видом толерантности и неолиберализма отстаивают либеральные активисты.

«Росбалт.ру»

Информационный портал. Главным образом специализируется на обосновании либеральных ценностей и очернении истории России, нередки ксенофобия по отношению к русскому народу. В некоторых блогах обосновывается расистская теория о неродственности украинцев, русских и белорусов, созданная ещё в 70-е годы на деньги США епископом-ренегатом, поддержавшим Бандеру и эмигрировавшим после войны. Транслируют мнения таких антироссийски настроенных деятелей, как Г. А. Явлинский и В. И. Новодворская. Всесторонне обосновывают вину Российского правительства, буквально во всех областях, где оно ведет деятельность.

«ТВ-2»

Агенство новостей ТВ-2 — томский телеканал, вещающий с ноября 1990 г. Набрать аудиторию каналу помог путч 1991 года, а деньги — афера с «шифрованным сигналом», о которой без особого зазрения совести говорит даже официальный сайт.

В 90-е вёл обычную жизнь провинциальной телекомпании, выдавая в эфир над бегущей строкой (сохранившейся до сих пор) местечковую рекламу, пиратский Голливуд с одноголосым переводом, «X-Files» и несколько доморощенных программ (утреннее шоу/околомузыкальные новости/вечерние и субботние информационные выпуски, наполовину посвящённые местному политикуму/прочие мелочи вроде «Яблока раздора», «Лексикона» и «Ориентира», большинство из которых не продержалось больше трёх лет). Отличается редкой принципиальностью: если ещё в 2000-м директор компании А. Майофис гордо вещал, что «ни у кого в Томске не хватит денег купить ТВ-2 — это сотни тысяч долларов», то буквально через год компания была продана олигарху Ходорковскому.

Неудивительно, что со времён его заключения под стражу ТВ-2 по сути превратилась в откровенно антипутинский рупор, сохраняя при этом «несмотря ни на что» нежную ностальгию по ельцинским временам. Особенным рвением на этом поприще отличается телеведущая Юлия Мучник, в рамках своей аналитической программы «Час Пик. Суббота» общающаяся с различными общественными деятелями и блогерами, как правило настроенными антироссийски и прозападно. На канале ведутся трансляции с телеканала «Дождь». Пожалуй, лучше всего о позиции канала скажет вот эта ссылка.

Вещание отключено 1 января 2015 года после многомесячного конфликта с местным передающим телевизионным центром. Этот громкий скандал помимо всего прочего поднял вопрос об источниках финансирования ТВ-2. О реальной же степени поддержки канала в полумиллионном городе можно судить по декабрьскому пикету «Я за ТВ-2», собравшему менее 4,5 тыс. подписей.

«Эхо Москвы»

Радио Эхо Москвы — один из главнейших и старейших либеральных, антироссийских и проамериканских ресурсов. С некоторых пор присутствует в сети как новостной портал и блог-платформа. Дает слово всем противникам «кровавого режима», формально принадлежит Газпрому, однако финансируется, как заявляет Эхо, самостоятельно: за счет рекламы БАДов, домов престарелых, Forex и тому подобного. Наиболее одиозные журналисты работающие на Эхе сейчас или работавшие когда-то:

Алексей Венедиктов

Евгения Альбац

Владимир Кара-Мурза

Юлия Латынина

Владимир Варфоломеев

Сергей Пархоменко

Виталий Дымарский

Матвей Ганапольский

Борис Надеждин (блогер)

На интернет-странице Эха есть блогоплощадка, на которой редакторы позволяют высказываться не только русофобам, но и поддерживающим Кремль блогерам. Радиостанция организована в форме закрытого акционерного общества. В настоящее время 66 % всех акций ЗАО «Эхо Москвы» принадлежат Газпром-Медиа Холдинг, 34 % поделены между журналистами радиостанции, из них 18 % принадлежат лично Алексею Венедиктову.

Также Эхо Москвы с 2002 года имеет телекомпанию «Эхо», производящую телепрограммы для телеканала Владимира Гусинского RTVi (до 2002 года — NTVi (NTV-Internationational), являвшейся международной версией канала НТВ с 1997 по 2002 год)

«Эхо России»

«Эхо России» — общественно-политический журнал с ярко выраженной русофобской направленностью. По разделам и подразделам ведет пропаганду на следующие темы:

• Бедствия современной России (коррупция, произвол чиновников и т. д.)

• Регионы России. Больше всего рассказывается о Северном Кавказе и Дальнем Востоке.

• Олимпиада в Сочи.

• Россия — империя Зла. Рассказывается про ЮКОС, жертв режима и т. д.

При этом о США и вообще о Западе ресурс отзывается очень хорошо и не без использования штампов «Загнивающий Запад» и т. д. В разделе «Персоналии» представлен весь цвет антироссийской общественности.

ЖЖ-сообщество «Пора Валить»

Сообщество pora-valit переполнено антироссийскими постами и такими же участниками. Тексты с другой точкой зрения на эмиграцию (дескать, погодите валить, не всё так просто) регулярно отклоняются модераторами, а когда всё же проходят цензуру, собирают шквал ненависти в комментариях.

Newsland

Ньюсленд — Крупный портал, специализирующийся на перепечатках новостей из СМИ руками своих посетителей, которые затем эти новости комментируют. Был основан в середине 2000-х Президентом компании BKG Марком Фединым и его американскими партнёрами. К 2010-му году на хорошо распаханном поле Newsland появился его клон, социальная сеть Гайдпарк (Gidepark.ru).

В 2010-м году перепродан Фединым компании eMedia Holding за 3.8 млн долларов. Со дня продажи новые владельцы компании негласно стали поддерживать русофобскую часть комментаторов. К 2013-му году, ресурс при поддержке штатных модераторов окончательно оформился в царящую в комментариях клоаку самых маргинальных и радикальных русофобов. Практически 99 % нормальных, адекватных комментаторов покинули ресурс, посчитав ниже своего достоинства общаться с многочисленными антироссийскими клонами, воцарившимися на портале.

На сайте официально запрещены оскорбления как пользователей так и других лиц упомянутых в обсуждаемых новостях, но это, опять же негласно касается только пророссийски настроенных комментаторов. Прямые оскорбления в адрес Владимира Путина набирают сотни положительных оценок и де-факто являются способом роста рейтинга. Сам ресурс является хорошим примером объединения в социальном комьюнити совершенно разных по духу и политическим взглядов слоёв общества, коммунистов, националистов, белоленточников, анархистов и прочих маргиналов на почве общей ненависти конкретно к Российской власти.

Ресурс исключён из системы Яндекс.Новости и внесён в спам-лист в русскоязычной Википедии.

Dirty.ru

Dirty.ru — коллективный блог, основан Йованом Савовичем в 2001 году, один из первых коллективных блогов домена «RU». В начале десятых годов был захвачен белоленточными. В июне 2012 года блогер Фриц Морген опубликовал пост, где приводил схему захвата Dirty. В течение 2012 года состояние Dirty можно было охарактеризовать как коллективное обсуждение новостной ленты Навального и других представителей «болотной оппозиции» вперемешку с постингом котят и видео с YouTube.

В конце 2012 года Йован принял решение полностью перекроить структуру сайта и разбить его на огромное количество досок. После того как в марте 2013 года были сняты ограничения на регистрацию и появилась доска Двачей стало ясно, что Dirty кардинально изменился.

Вместе с тем, на октябрь 2013 года главная d3.ru по-прежнему состоит по большей части из белоленточной политоты. При этом на ней иногда попадаются эксклюзивные для Рунета пропагандистские материалы: такие как вечер вопросов с реальным солдатом армии США, например.

В декабре 2013 года, на волне жёлтомайданной истерии, по требованию владельца сайта Йована с главной страницы d3.ru внезапно исчезли все политически-окрашенные посты.

Впрочем, продержался Йован недолго, и уже через неделю главная сайта снова была нашпигована отменной русофобией.

E1.RU

E1.RU — популярный портал города Екатеринбурга. Раздел форума новости оккупирован крайне агрессивными русофобами. Любая политическая новость воспринимается в «штыки» с поливанием грязи всех начиная от Путина и заканчивая городской администрацией.

Источник: Русский Эксперт

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Источник: slavyanskaya-kultura.ru