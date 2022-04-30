Запад украл у России 300 млрд. долларов
Большое интервью Лаврова по текущей ситуации на Украине.
Запад украл у России 300 млрд. долларов
Вопрос: Какие гарантии устроят Россию для обеспечения ее собственной безопасности, а также для того, чтобы завершить российскую специальную военную операцию на Украине? Какие гарантии должна в свою очередь получить украинская сторона для обеспечения своей безопасности, независимости и свободы?
С.В.Лавров: Мы представили много предложений. За все эти годы мы инициировали различные проекты соглашений и договоров с НАТО, странами-членами ОБСЕ. В декабре прошлого года мы предложили США и НАТО еще одну инициативу – заключить с ними обоими отдельные соглашения по гарантиям безопасности для всех стран евроатлантического пространства без присоединения к каким-либо военным союзам.
Каждый раз, когда мы предпринимали такие шаги, они были фактически отвергнуты, с той или иной степенью вежливости. В 2009 г. мы предложили Договор о европейской безопасности, который Североатлантический альянс отказался рассматривать. Проект документа, в частности, систематизировал то, под чем все страны-члены ОБСЕ подписались на высшем уровне. Главы государств и правительств приняли в Стамбуле в 1999 г. и потом в 2010 г. в Астане специальные декларации, взяли на себя обязательства о неделимости безопасности, закрепив за каждой страной право выбора союзников. Одновременно, в соответствии с этими обязательствами, ни одна страна не должна укреплять свою безопасность за счет безопасности других. И ни одна организация в Европе не должна претендовать на доминирующую роль в этом геополитическом пространстве. Мы предложили, чтобы эти политические обязательства, торжественно принятые на высшем уровне, на саммитах, были кодифицированы и стали юридически обязывающими.
В 2009 г. была первая попытка. Страны НАТО заявили, что не будет юридически обязывающих гарантий вне Альянса. Это означает следующее: то, что они подписали как члены ОБСЕ (их президенты и премьер-министры), было пустыми словами. Позже мы попробовали снова. Было несколько таких попыток. Последняя – в декабре прошлого года, когда мы еще раз предложили остановить нагнетание напряжения и конфронтации. Все эти годы НАТО, несмотря на все обещания ее лидеров, все ближе и ближе приближалась к российским границам.
Нам говорили, что нам нечего бояться, ведь НАТО – оборонительный союз, и он не представляет никакой угрозы нашей безопасности. Но Североатлантическая организация была оборонительным союзом, когда существовала берлинская стена, сделанная из бетона, и геополитическая «стена» между НАТО и странами Варшавского договора. Но когда Варшавский договор и СССР прекратили свое существование, НАТО решила, что линия обороны должна быть расширена на Восток. И они передвигали эту оборонительную линию пять раз. Генсек НАТО Й.Столтенберг в прошлом году говорил, что НАТО несет глобальную ответственность за безопасность, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе. Несложно догадаться, что следующей линией обороны будет регион Южно-Китайского моря. Особенно когда лидеры стран Альянса, например, Министр иностранных дел Великобритании Э.Трасс на днях заявила, что НАТО должна быть глобальным игроком. Мы можем многократно слушать заявления об оборонительном характере Альянса, но это ложь.
Предложения, представленные нами в декабре 2021 г., предусматривали, что все мы даем гарантии безопасности, которые обеспечат сохранность и безопасность Украины, всех европейских стран и, конечно, России.
Они были обнародованы, есть в открытом доступе. Вы можете увидеть, что это было честное предложение, которое было отвергнуто, так как НАТО не хотела пожертвовать, как они это называют, «политикой открытых дверей». Хотя такие принципы не существуют в Вашингтонском договоре. Вашингтонский договор устанавливает, что все страны-члены НАТО на основе консенсуса могут приглашать (а могут и нет) любую страну присоединиться, обеспечив условия, что эта страна удовлетворит критериям НАТО и, что более важно, добавит этой организации безопасности. Учитывая экспансию НАТО за последние годы, не думаю, что Альянс относился внимательно к этому важному критерию. Как усилилась безопасность НАТО за счет Северной Македонии, Черногории и других стран? Это было лишь прикрытием для продвижения планов по расширению Альянса.
Но вернемся к теме Украины, которую сделали инструментом сдерживания и раздражения для России. В последние годы киевский режим отменял все русское – язык, образование, СМИ. Даже повседневное использование русского языка сделали административным правонарушением. Они систематизировали законодательство, продвигая и поощряя нацистские теории и практики, накачивая Украину оружием. Поддержали незаконный и неконституционный госпереворот в 2014 г., в ответ на который жители Крыма и Донбасса отказались жить под управлением людей, нарушающих полученные от ЕС гарантии. Потому что переворот произошел на следующее утро после подписания соглашения между оппозицией и президентом страны, а страны-члены ЕС (Франция, Германия и Польша) стали его гарантам. Лидеры майдана просто устроили этот кровавый переворот, фактически «плюнув в лицо» Евросоюзу. Они обошлись с ЕС так же, как это сделала заместитель Государственного секретаря США В.Нуланд, когда в декабре 2014 г. она разговаривала с американским послом в Киеве и сказала, что должно быть сделано с ЕС. Не могу это повторить (это нецензурно).
Украинский режим в конце прошлого и начале этого года усилил обстрел восточных территорий страны в Донбассе, что является грубым нарушением Минских договоренностей, подписанных в феврале 2015 г. и одобренных резолюцией Совета Безопасности ООН. Когда они целились в мирных жителей и гражданскую инфраструктуры – школы, больницы, детские сады, – у нас не осталось выбора. Все эти годы мы надеялись, что Запад настоит на выполнении Киевом Минских договоренностей. Запад же доказал, что был совсем не заинтересован в мирном разрешении этого конфликта на основе минского Комплекса мер, по которому этим территориям должен был быть обеспечен особый статус. Что было нужно Западу? Слепо поддерживать все, что делает киевский режим, если это направлено против интересов России. Это были и есть истинные цели наши западных «друзей».
Когда в феврале этого года две республики еще раз обратились к нам с просьбой об их признании, у нас не осталось иного выбора. Мы признали их и по их просьбе начали операцию нашего военного контингента, чтобы защитить жизни мирного населения и быть уверенными в отсутствии угрозы их безопасности и безопасности Российской Федерации, исходящей с украинской территории.
Мы участвуем в переговорах: когда Президент В.А.Зеленский вскоре после начала специальной военной операции предложил начать переговоры, мы сразу же согласились. Полагаю, мы вели эти переговоры добросовестно, в отличие от украинских представителей, которые постоянно меняли свои позиции. Изо дня в день они заявляли диаметрально противоположные вещи. Гарантии, которые обсуждались, содержатся в проекте, подготовленном Российской Федерацией с учетом позиции украинской стороны. Если бы они были честными и добросовестными переговорщиками, мы могли бы постепенно значительно продвинуться в переговорном процессе, и Украине были бы даны гарантии безопасности от ряда стран (изначально пять постоянных членов СБ ООН плюс Германия, Турция, возможно, кого-то еще). Мы не имели ничего против этого. Главное – понимать, насколько они последовательны. Особенно в том, что касается территорий, на которые эти гарантии будут распространяться. Вы понимаете, что мы не можем позволить, чтобы эти гарантии распространялись на Крым и регионы Востока Украины, которые мы признали в качестве независимых государств. Изначально, когда переговорщики встречались в Стамбуле, они согласились, что гарантии безопасности не должны включать Крым и регионы востока Украины. Но потом они передумали. Мы «застряли» из-за их непоследовательности, из-за их желания каждый раз «играть в игры» и, насколько могу догадываться, из-за инструкций, которые они получают из Вашингтона, Лондона и других столиц, не форсировать переговорный процесс.
Вопрос: Когда специальная военная операция началась 24 февраля с.г., Россия описывала желание Украины присоединиться к НАТО как угрозу существованию России. Вы заявили в интервью российскому телевидению на этой неделе, что, если США и их союзники продолжат накачивать Украину оружием, риск эскалации войны до ядерного конфликта нельзя недооценивать. Прошу прощения, я взял Вашу цитату из перевода и обратил внимание, что Вы использовали слово «война». Ядерная война – реальная угроза для всех нас. То, что Россия пытается остановить, начав специальную военную операцию на Украине. Возможно, эта мирная операция донесла неверное представление об этих целях?
С.В.Лавров: Вы процитировали одно из моих заявлений, и это не очень точная цитата. Меня спросили, возможна ли ядерная война, стал ли риск ядерной войны ближе и острее, и допускает ли Россия такую возможность. Я сказал совсем не то, что Вы процитировали. С самого начала нашего сотрудничества с Администрацией Д.Трампа мы выступали за то, чтобы переподтвердить заявление М.С.Горбачева и Р.Рейгана 1987 г., а именно выпустить совместную российско-американскую декларацию на высшем уровне, в которой будет зафиксировано, что в ядерной войне не может быть победителей и поэтому она никогда не должна быть развязана.
Вопрос: Я не говорил, что риск эскалации войны не должен быть недооценен…
С.В.Лавров: Подождите секунду. Я сказал, что мы были в первых рядах, давая всем ядерным странам обещания никогда не начинать ядерную войну. Мы не смогли убедить команду Д.Трампа, они колебались, но Администрация Дж.Байдена осознала важность подобной декларации. В июне 2021 г. во время саммита в Женеве она была принята. Затем в январе с.г. по российской инициативе все пять ядерных держав выпустили подобное заявление на уровне президентов и глав правительств.
Не мы «играем» с ядерной войной. В январе с.г. В.А.Зеленский опять мобилизовывал западную поддержку против России. В своей русофобской риторике он заявил, что никто не собирается менять политику в вопросах русского языка и российских СМИ, и не будет подвергать преследованию неонацистские батальоны, которые поддерживаются государством и открыто носят свастику и отличительные знаки дивизий Ваффен-СС. Потом он сказал, что Украина совершила ошибку, когда отказалась от статуса ядерной державы, и они могут вновь задуматься над обладанием ядерным оружием. Недавно Премьер-министр Польши заявил, что Варшава будет приветствовать, если американское ядерное оружие перебазируется из Германии на территорию Польши. Мы никогда не играли с такими опасными вещами. Вот о чем я говорил. Нам всем следует придерживаться заявлений о недопустимости ядерной войны, сделанных пятеркой постоянных членов СБ ООН. Чтобы убедиться, что это так, Запад должен дисциплинировать наших украинских и польских коллег, которые не видят никакой опасности, жонглируя такими опасными словами.
Вопрос: Была опасная игра слов, которая широко освещалось прессой.
С.В.Лавров: Это было обыграно так, как Вы описали. Знаем, как задают тон западным СМИ, как недостойно они это делают. Мы к этому привыкли.
Вопрос: Вы не думаете, что это был просто неправильный перевод?
С.В.Лавров: Я только что объяснил и привел конкретные примеры заявлений, которые провоцируют к обсуждению вопроса возможности ядерной войны. Они исходили от Украины и Польши.
Вопрос: Тем более, что Россия продвигала в СБ ООН соответствующее заявление в январе с.г.
С.В.Лавров: Заявление, инициированное Россией. Не забывайте об этом.
Вопрос: Считает ли Россия, что находится в состоянии войны с НАТО на Украине из-за поставок вооружений Украине?
С.В.Лавров: Мы не считаем, что воюем с НАТО. Это стало бы еще одним шагом к увеличению рисков того, что мы только что обсуждали. К сожалению, сама НАТО полагает, что воюет с Россией. Альянс и лидеры Евросоюза. Многие из них (в Великобритании, США, Польше, Франции, Германии и, конечно, глава европейской дипломатии Ж.Боррель) прямо, публично и настойчиво заявляют о том, что «Путин должен проиграть», «Россия должна быть повержена». На мой взгляд, те, кто использует подобную терминологию, верят, что они находятся в состоянии войны с тем, кого хотят победить. Они поставляют оружие на Украину. Мы знаем маршруты, которые используются для этих целей. Как только эти вооружения достигают территории Украины, они становятся мишенью нашей специальной операции.
Вопрос: Я задаю этот вопрос, потому что представляю ситуацию, когда многие проснутся и услышат новости, что, натовский самолет или корабль уничтожен российскими вооруженными силами по обвинению в переводе оружия на Украину.
С.В.Лавров: Как я уже сказал, любая поставка вооружений на территорию Украины является законной целью. Потому что это оружие будет отдано режиму, который проводит войну против своего собственного населения, против гражданских на востоке страны.
Вопрос: Интенсификация российской спецоперации в Донбассе. Какая итоговая цель на востоке Украины, помимо того, что было объявлено как защита двух самопровозглашенных республик?
С.В.Лавров: Я уже сказал Вам, что наша цель защитить эти две республики. Они были под ударами украинского режима в течение долгих восьми лет. Когда в 2014 г. произошел переворот, они сказали, что они не хотят иметь ничего общего с людьми, которые пришли к власти незаконным путем и попросили оставить их в покое, пока они разбираются в происходящем. Они никогда не нападали на другую часть Украины. Они были объявлены террористами, и была начата террористическая операция лидерами путча, которые захватили власть силовыми незаконными методами.
В течение долгих восьми лет люди были жертвами украинской агрессии. Было убито 13 тыс. человек гражданского населения, разрушена инфраструктура. Огромное количество преступлений было совершено украинским режимом. Цель нашей операции объявлена открыто – защитить эти две республики и убедиться, что никакая угроза не будет исходить от украинской территории для безопасности этих людей и для безопасности Российской Федерации. Это был ответ на то, что НАТО делала на Украине, чтобы подготовить эту страну для агрессивной позиции против Российской Федерации. Им было предоставлено наступательное оружие, включая оружие, которое может достичь российской территории, были построены военные базы, в том числе на Азовском море. Прошли десятки военных учений, многие из них на территории Украины проводились при содействии НАТО, и большинство этих учений были направлены против интересов России. Поэтому цель этой операции – убедиться, чтобы эти планы не материализовались.
Вопрос: Но что бы Вы сказали военному аналитику, который скажет, что Россия теперь хочет получить контроль над Донбассом и суверенитетом Украины, чтобы обеспечить коридор в Крым? Как Вы рассматриваете развитие военной операции?
С.В.Лавров: Я назвал Вам цели операции. Военные средства, чтобы достичь этих целей, не мне обсуждать. Это не для дискуссии в ответ на любые спекуляции военных экспертов. Военным экспертам платят за их спекуляции. Позволим им продолжить.
Вопрос: Вы ожидаете, что операция в Донбассе завершится к 9 мая?
С.В.Лавров: Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал Вам, будут реализованы и достигнуты.
Вопрос: В среду на соседней с Украиной территории России взорвался склад боеприпасов. Произошло возгорание и на складах ГСМ в понедельник. Подобные ситуации происходят регулярно. Они усугубляют кризис на Украине?
С.В.Лавров: Министр обороны Российской Федерации представил информацию по этим ситуациям. Часть из них были происшествиями, некоторые были результатом вертолетных атак со стороны Украины. Стало понятно, что цели военной операции, которые я описал, должны быть достигнуты. Могу заверить, что в ходе этой военной операции об «авантюрах» киевского режима позаботились.
Вопрос: Россия – наиболее санкционированная страна в мире. Санкций много. Как долго Россия может сопротивляться этим болезненным санкциям? Запад считает, что санкциями они заставят Российскую Федерацию сесть за стол переговоров и приблизиться к компромиссу.
С.В.Лавров: Они не очень умны и, конечно, не знают историю. После того, как исчез Советский Союз, профессии советолога и русолога тоже исчезли. Запад и США думали, что Россия пропала после распада Советского Союза и уже «в кармане» у США. Поэтому, якобы, нет необходимости изучать Россию, Россия будет делать то, что скажут. Но произошло по-другому.
Санкции не стали для нас неожиданностью. В течение нескольких десятилетий в период истории Советского Союза, в период истории Российской Федерации не было момента, когда бы мы жили без санкций. Когда мы вступали во Всемирную торговую организацию (ВТО), США поняли, что вхождение России в ВТО не состоится без отмены поправки «Джексона-Вэника», которая дискриминировала нас и не соответствовала нормам ВТО. Они хотели, чтобы мы вошли в ВТО. Но после снятия поправки «Джексона-Вэника» тут же были введены новые ограничительные меры в виде «акта Магнитского». Не было «перерыва» в санкционном режиме против Российской Федерации.
После того, как крымчане отказались оставаться в ультрарадикальной Украине под руководством нацистского режима, они принимали всё новые санкции. Они никогда не останавливали это процесс, а только наращивали каждые 6-12 месяцев. Эта последняя беспредельная волна санкций в итоге показывает реальное «лицо» Запада. Оно, насколько я теперь понимаю, всегда и было русофобским. Чтобы поверить, что эта волна санкций собирается заставить нас «звать на помощь и просить прощения», нужно быть плохим планировщиком и ничего не знать ни о внешней политике Москвы, ни о том, как иметь дело с Россией. Мы уже сделали самый главный вывод: мы не можем полагаться на Запад в чем-либо, особенно в сферах экономики, технологий, продовольствия, других ежедневных потребностей, которые являются стратегическими. Мы никогда не скажем, что не будем поддерживать отношения с кем-либо. Если люди поймут, что они крупно ошибались и были неправы, мы попытаемся возобновить отношения в будущем. В любом случае, мы должны быть самодостаточными в ключевых сферах для жизни нашей страны.
Тот факт того, что американцы и другие бегают по всему миру, угрожая людям, заставляя их присоединяться к санкциям, голосовать против России, не достойно уважающих себя стран. Недавно заместитель госсекретаря США В.Шерман сказала, что в контексте происходящих событий на Украине и вокруг нее они должны помочь Индии понять, что будет лучше для ее безопасности. Как Вам это нравится? Это было сказано не маленькому островному государству, это было сказано Индии. То же самое было публично сказано Китаю. «Китай должен играть по правилам», кажется, так сказала Министр иностранных дел Великобритании Э.Трасс. «Китай должен уважать правила, иначе будет наказан» – и это было заявлено публично, без какого-либо стеснения. Природа этих колониальных отношений абсолютно неприемлема. И эти люди говорят нам, что это битва между «демократами» и «автократами»! Про какую демократию они говорят? Они сами же и «наплевали» на демократию в международных отношениях. Они только и говорят, что кому делать. Они не автократы, они диктаторы. Они угрожают наказанием людям, странам, которые не присоединятся к их политике. Это стыдно. Это стыд для западной цивилизации, если она решает действовать такими методами.
Вопрос: Украинский конфликт влияет на всю мировую продовольственную безопасность, особенно в моем регионе. Каков Ваш взгляд на такие негативные эффекты специальной военной операции?
С.В.Лавров: Даже Вам «промыли мозги», насколько я понимаю. Продовольственный кризис начался не в этом году. Он начался много лет назад. По нескольким причинам, включая COVID-19, а также просчет западных стран. Они были слишком озабочены направлением продовольствия и системы снабжения к себе. Конечно, текущая ситуация усугубила проблему. Но у России в итоге не оставалось другого выбора, кроме как защищать себя и своих союзников от украинского режима. Санкции Запада разорвали цепочки продовольственных поставок. Десятки иностранных судов находятся в портах Украины в Черном и Азовском море, потому что они под санкциями. Мы готовы их отпустить. Но украинское правительство не идет на сотрудничество. В морях много мин. Мы готовы очистить море от мин, чтобы судна могли пойти. Некоторые из них как раз с продовольствием. Речь идет об отсутствии согласия со стороны Украины позволить иностранным суднам покинуть их порты. Кроме того, санкции запрещают российским кораблям ходить куда-либо, запрещают российским компаниям какие-либо логистические действия и пользование инфраструктурой. Если есть желание увидеть настоящие причины этого продовольственного кризиса, кое-кому нужно посмотреть в зеркало.
Генеральный секретарь ООН А.Гутерреш был в Москве 26 апреля с.г., я поднимал эти вопросы на встрече с ним, потому что он публично заявил о продовольственном, энергетическом и финансовом кризисах. Я сказал ему, что ему должно быть стыдно не упоминать санкции как ключевую причину нарушения цепочек продовольственных поставок. И знаете, что он сказал мне? Надеюсь, он не рассердится на меня, что я раскрою секрет. Он сказал: да, причина не была указана в докладе ООН, но на пресс-конференции, посвященной презентации этого доклада, когда его спросили, он ответил, что, конечно, санкции также играют роль. Судите сами.
Вопрос: Понимаю. Согласен с Вами, что ситуация была плохой. Но специальная военная операция тоже поспособствовала. Ранее Россия приостановила поставки углеводородов в Болгарию и Польшу из-за неоплаты в рублях. Коснется ли отсутствие поставок только Болгарии и Польши или кого-то еще?
С.В.Лавров: Контракты, которые были подписаны до этой ситуации, предусматривали выплаты в долларах и евро. Эти платежи делались напрямую на счета «Газпрома» и держались в западных банках. Когда после начала специальной военной операции на Украине, наши западные «друзья» украли у нас более, чем 300 млрд долларов, по факту они украли то, что заплатили сами же за газ. Иными словами, они все эти годы пользовались нашим газом бесплатно. Чтобы избежать продолжения этого грабежа, Президент России В.В.Путин подписал указ, согласно которому с этого момента нужно будет платить не «Газпрому» на его счета в западных банках, а платить «Газпром-банку» по-прежнему в долларах и евро. Ничего не изменится. Та же сумма в иностранной валюте, которая оговорена в контракте. И затем в «Газпром-банке» евро и доллары будут переведены на рублевый счет. Это абсолютно необходимая схема, чтобы избежать продолжения бесстыдного грабежа, в который вовлечены эти страны. Должно быть, Вы слышали, что Лондон, Вашингтон, Брюссель обсуждают вероятность конфискации денег, которые они «заморозили» или передачу этих денег кому-либо еще.
США создавались через принципы «золотой лихорадки» – «первым пришел, первым обслужен», а «кто первый выстрелил, тот и победил». Мы не хотим быть частью этой игры и не хотим быть частью этого грабежа. У них есть выбор. Они платят ту же сумму, в той же валюте, что и привыкли. Остальное будет сделано автоматически. Если они отказываются от рублевой схемы, то получается, они именно не хотят, чтобы мы получали деньги за свой же товар. Это их выбор. Большинство ключевых партнеров России согласились на процедуру, которую я описал. Если Польша и Болгария ставят свои идеологические амбиции выше интересов своих народов, интересов своего бюджета, то это их выбор.
Вопрос: Вы ожидаете, что большинство стран заключат такой же договор.
С.В.Лавров: Я только что рассказал. Вы меня не слушаете. Я сказал, что большинство ключевых партнеров России, покупающих газ, уже перешли на тот способ оплаты, о котором я рассказал. Хочу подчеркнуть еще раз – нет никакой разницы в валюте, которой они будут оплачивать, но это будет банк, а не «Газпром». Потому что «Газпром» фактически был ограблен.
Вопрос: Турция закрыла своё воздушное пространство для российских самолетов из Сирии. Говорят, это из-за сирийских наемников, которых Россия направляет на Украину. Это правда?
С.В.Лавров: Мы никогда не использовали наемников. Могу заверить Вас, что люди в Сирии заняты своими собственными делами.
Вопрос: Почему Турция закрыла своё воздушное пространство?
С.В.Лавров: Мы сотрудничаем с Турцией по многим вопросам, и мы понимаем друг друга по ним всем. Турция и Россия – партнеры, которые уважают интересы друг друга. И которые никогда не навязывают что-либо своим партнерам.
Вопрос: Постоянный представитель России при ООН В.А.Небензя говорит, что Пентагон финансирует биолаборатории на Украине. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь также говорит, что США располагают биолабораториями в 30 странах. Постоянный представитель США при ООН Л.Томас-Гринфилд опровергла эти утверждения.
С.В.Лавров: Ответ прост – они врут. Это не обвинение, это задокументировано. Документы были обнаружены нашими вооруженными силами, когда они вошли на территорию Украины.
И это не только МИД Китая утверждает, что у американцев десятки лабораторий. Агентство Пентагона по снижению оборонной угрозы управляет примерно тридцатью лабораториями. Найденные и представленные в ООН документы доказывают вне всяких сомнений: на территории Украины Пентагон в своих биолабораториях занимался исследованиями, противоречащими Конвенции о биологическом и токсинном оружии.
Политологи и эксперты в США сейчас пытаются инициировать дискуссию о том, чем занимается Вашингтон на Украине и в других частях света. В глобальном масштабе у США сотни военных биолабораторий. Неслучайно заместитель Государственного секретаря США В.Нуланд заявила, что они сделали все необходимое, чтобы патогены не попали в руки России. Она фактически призналась: то, что они делали, не являлось мирными действиями. Они создают лаборатории вокруг территории России и Китая. Они даже (у нас есть информация) пытались втянуть Монголию в эту «игру».
Мы заключаем со всеми нашими соседями меморандумы и соглашения. С несколькими странами уже подписали соглашения о сотрудничестве в области биологической безопасности. Они гарантируют, что российская биологическая безопасность и биологическая наука будут находиться в открытом доступе и подлежать взаимному обмену инспекциями. Эта деятельность США, скорее всего, является прямым нарушением Конвенции о биологическом и токсинном оружии и представляет собой объяснение того, почему американцы единолично блокируют наши предложения, поддерживаемые практически всеми остальными, по созданию механизма проверки в контексте Конвенции. С 2001 г. пытаемся довести это до конца, но американцы блокируют.
Вопрос: Ваши войска находятся на территории Украины с 24 февраля с.г. – это более 2 месяцев. Вы нашли какое-нибудь биологическое оружие или исследовательские центры по биологическому оружию?
C.В.Лавров: Да, как я уже сказал, мы обнаружили документы, образцы, которые были проанализированы. Большая часть этой информации была предоставлена ООН. В этих лабораториях содержали наиболее опасные патогены, в том числе возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры, бруцеллеза и другие. Это опасные вещества, поэтому у нас нет никаких сомнений в том, что должно быть расследование. Будем продолжать это делать. У нас есть основания полагать, что биологическое и химическое оружие — это то, на что нам следует гораздо чаще акцентировать внимание во время диалога с США. Нужно настаивать на том, что они должны публично объяснить, почему в очередной раз отложили принятие обязательства по уничтожению всего химического оружия, почему построили эти военные биологические лаборатории, не согласившись на открытую проверку по Конвенции, и многое другое. Хотим ясности и будем настаивать на получении ответов.
Вопрос: Как эта ситуация повлияет на ООН? Есть ли на данный момент экзистенциальная угроза ООН, может ли Организация повторить путь Лиги Нации?
С.В.Лавров: Да, возможно, если продолжим наблюдать действия Запада, ведомого США, по переносу обсуждения важных вопросов из ООН в закрытые неинклюзивные форматы вроде саммита за демократию, который был созван Президентом Дж.Байденом в 2021 г.. Приглашенные были выбраны Вашингтоном индивидуально. В их ряду вы обнаружите страны, которые американцы никогда не называли демократическими. Но их пригласили на саммит за демократию, потому что они были послушными слугами Вашингтона или их признали таковыми.
Несколько лет назад, Франция и Германия объявили о создании альянса мультилатералистов. Мы спросили их: зачем делать это за пределами ООН, ведь что может быть более многосторонним, чем Всемирная организация? В ООН входят все государства за исключением нескольких непризнанных. Это универсальная Организация. Они сказали нам, что им нужно что-то отдельное, поскольку в ООН есть много автократических стран и монархий. Мы объясняем им, что такова плюралистическая картина мирового сообщества. Если они хотят быть многосторонними, они не могут избежать включения всех их. Но они создали «альянс мультилатералистов», основанный, как они сказали, на ценностях ЕС. Многие инициативы, подобные этой – по свободе СМИ, по кибербезопасности – были созданы европейскими странами за пределами ООН несмотря на то, что под эгидой Организации существуют специальные учреждения, которые являются универсальными и посвящены тем же темам.
Но, главное, — это демократия в международных отношениях. Если хотите иметь честные отношения, то это должно быть так: США говорят то, что они думают, Российская Федерация высказывает то, что она думает, Китай и все остальные (Индия, Египет, Турция, Южная Африка, Бразилия) представляют свои интересы так, как это должно быть на общих прениях Генеральной Ассамблеи ООН. И тогда страны, которые слушают, должны решить, чья точка зрения им ближе. Это демократический способ обсуждения. Затем достижение консенсуса, компромисса. И так позиция каждого отражена в общем документе.
Американцы действуют в ООН совсем по-другому. Они просто диктуют свои правила, угрожают людям и странам. Они говорят странам, что если они не будут делать то, что им говорят, их лишат помощи. Они говорят конкретным послам, что если те не захотят голосовать так, как им сказали, то им не следует забывать, что у них есть счёт в американском банке, а дети учатся в американском университете. Я не шучу. У меня есть несколько друзей, которые страдают от такого рода обращения.
Ключевая тема — это Устав ООН. В нем говорится, что объединение наций основано на принципе суверенного равенства государств. Проанализируйте то, что делают американцы по всему миру, и вы сразу же придете к выводу, что им плевать на этот принцип.
Вопрос: Многие страны обвиняют Россию в нарушении Устава ООН, поскольку Россия направляет военные силы на территорию независимого, признанного государства и члена ООН Украины.
С.В.Лавров: Верят ли они, что американцы были правы, отправившись в Ирак, Сирию, начав бомбить Ливию? Когда США заявляют, что для них существует угроза в десяти тысячах километров от их границ, некоторые люди ворчали, некоторые из них выражали свою озабоченность. Но истерии, подобной той, которую мы наблюдаем сегодня, не было. Россия много лет предупреждала, что назревает проблема, что мы не можем мириться с угрозой, которую НАТО и США создают прямо у наших границ, а не в тысячах километров от нас. Кстати, в мессенджере «Телеграм» я увидел одно интересное сообщение с Ближнего Востока. Пишут, что если вы не можете заснуть из-за конфликта России и Украины, то есть несколько советов, которые помогут вам успокоиться. Во-первых, представьте, что это происходит в Африке или на Ближнем Востоке, во-вторых, что Украина – это Палестина, в-третьих, Россия – это США.
Еще есть анекдот об эстонском зоопарке. В зоопарке Эстонии есть бассейн, где живут крокодилы. Мать с маленьким ребенком наблюдали за крокодилом. Рядом стоял парень, который пил пиво. Вдруг каким-то образом ребёнок упал прямо в бассейн к крокодилам. Парень прыгнул в бассейн, спас ребенка и отдал его обратно матери. Она поблагодарила, сказав, что он храбрый эстонский парень. На что он ответил, что, «к сожалению», он не эстонец, а русский. На следующее утро эстонские газеты были озаглавлены: "Пьяный русский лишил крокодила обеда".
Вопрос: Генеральный секретарь ООН посетил Вас во вторник и встретился с Вами, а затем с Президентом России В.В.Путиным с двумя предложениями: установить контакт для России, Украины и ООН для рассмотрения возможностей открытия гуманитарных коридоров и, во-вторых, предложил скоординированную работу ООН, МККК и России.
С.В.Лавров: Нет никакой необходимости в том, чтобы кто-то оказывал помощь в открытии гуманитарных коридоров. Есть только одна проблема. Гуманитарные коридоры, о которых ежедневно объявляют, игнорируются украинскими ультранационалистами, которые сидят в сталелитейном заводе на окраине Мариуполя. Киевский режим либо не приказывает им отпускать мирных жителей (если там есть гражданские лица), либо не может указывать им, что делать, и не имеет над ними никакой власти.
Оценили заинтересованность Генерального секретаря в том, чтобы быть полезным. Мы договорились, что его люди (его представители уже пару месяцев находятся в России) вместе с Министерством обороны будут координировать доставку гуманитарных конвоев. Им объяснили, каким будет механизм контроля за тем, как объявляются гуманитарные коридоры и как на их предложения реагируют люди, которые держат гражданских лиц (если они там есть) в качестве живого щита.
Вопрос: Нужно ли Молдавии беспокоиться о специальной военной операции России?
С.В.Лавров: Они должны беспокоиться о своем собственном будущем, потому что их затягивают в НАТО. И я не думаю, что это добавило бы безопасности Молдавии.
Цели специальной военной операции России на Украине были объявлены. Они состоят в том, чтобы защищать гражданское население на востоке Украины и следить за тем, чтобы не было никаких угроз с территории Украины для этого населения и для России. Вот и всё.
Вопрос: После того, как однажды стрельба закончится, после всех разрушений, убийств людей внутри Украины, после всех обвинений, угроз с обеих сторон, возможно ли, чтобы украинцы и россияне смогли восстановить доверие между собой и жить бок о бок в сотрудничестве, как они это делали в прошлом? Или уже слишком поздно?
С.В.Лавров: У меня нет ни малейшего сомнения в том, что два народа будут жить в мире и добрососедских отношениях.
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1811531/ – цинк
Запад украл у России 300 млрд. долларов
А было 670 млрд
А где остальные?
Хапнули за половинку кто?