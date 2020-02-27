Социальное неравенство в России как угроза национальной безопасности страны. Часть 2

Государство должно выполнять свою социальную функцию и соответствовать части 1 статьи 7 Конституции РФ — «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». Сегодня жители страны чувствуют себя ненужными для государства и собственной страны, в отличие от СССР, уровень недоверия к власти уже достиг своего предела, изменения в социальной сфере просто необходимы. Вопрос о социальной справедливости выходит на первое место в общественной повестке. Почему и как это происходит, об этом наша статья.

… По итогам 2019 года Россия может возглавить список стран мирового социального неравенства . Сейчас она занимает второе место. Крупнейший банк Швейцарии выступил с ежегодным докладом, в котором он поместил Россию на второе место после Таиланда по соотношению неравенства распределения богатств страны. Были приведены сведения о том, что 82% личных богатств России сконцентрировано в руках 10% россиян.

Капитализм или феодализм 2.0 — куда идёт Россия?

Чтобы понимать, куда идёт Россия и какой она выбрала путь, необходимо понимание того, кому принадлежат богатства страны, в т.ч. — средства производства.

Как видно, общественная собственность в отличие от СССР, практически сошла на нет, как следствие — рост частной собственности и числа миллионеров и миллиардеров.

За годы после развала СССР в России стали намечаться контуры сословного устройства общества. Пока это ярко не выражено, но признаки имеют место быть. Можно выделить пять основных формирующихся сословных групп:



1. Государственная административно-олигархическая элита — концентрирующая, распределяющая и частично присваивающую финансы страны;

Государственная административно-олигархическая элита — концентрирующая, распределяющая и частично присваивающую финансы страны;

2 . Бюрократия — контролируют устойчивость существующей власти, обеспечивают беспрепятственный транспорт финансов снизу вверх. Обеспечивают выполнение серых и чёрных схем вывода денег;

. Бюрократия — контролируют устойчивость существующей власти, обеспечивают беспрепятственный транспорт финансов снизу вверх. Обеспечивают выполнение серых и чёрных схем вывода денег;

3. Неэлитные капиталисты (предприниматели) — занимают среднюю и низшую ниши товарного производства и услуг, а также создают производственную основу для олигархов, присваивающих наиболее рентабельные предприятия;

Неэлитные капиталисты (предприниматели) — занимают среднюю и низшую ниши товарного производства и услуг, а также создают производственную основу для олигархов, присваивающих наиболее рентабельные предприятия;

4. Наёмные работники: часть населения страны, работающая на первое и третье сословия, а также выполняющих услуги по медицинскому обслуживанию и обучению граждан в рамках, предусмотренных элитой;

Наёмные работники: часть населения страны, работающая на первое и третье сословия, а также выполняющих услуги по медицинскому обслуживанию и обучению граждан в рамках, предусмотренных элитой;

5. Серое сословие — производит неподконтрольные элите и чиновникам товары и услуги, что вызывает серьёзную озабоченность последних.



Конечно, это пока довольно условно и сильно размыто, однако за последние десятилетия сословная дифференциация населения прослеживается всё более отчётливее.

В СССР в своё время выделялись четыре группы: партийная элита, чиновники, рабочие (сельскохозяйственные и промышленные) и интеллигенция. Однако переход из одной группы в другую происходил гораздо легче, чем сейчас.

Таким образом получается, что в то время, когда население наиболее развитых стран всё более нивелируется и это поддерживается властями, наша страна скатывается в XIX век.



Уже сейчас закладываются основы неофеодализма и неорабства, когда люди не могут уйти с предприятия не потому, что их не отпускают, а потому, что боятся не найти работу, что развязывает руки хозяевам этих предприятий.



Уровень оплаты труда в подавляющем большинстве организаций таков, что можно считать, что человек работает за еду. На остальное просто не хватает. А за любые претензии сразу укажут на дверь.

«Идите в предприниматели» сказал известный всей стране персонаж. Но как, если по информации «Известий», которую пытался невнятно опровергнуть господин Песков, уже в этом году закрылось почти 700,0 тыс. малых и средних предприятий, а массовые увольнения могут затронуть почти все частные организации.

То есть на лицо деградация социально-экономических отношений в обществе, когда права определяются финансовым состоянием человека.



Чем ты беднее, тем менее качественна твоя пища, дешевле твоё лечение, (а если ты часто будешь болеть, тебя просто заменят на более молодого и здорового работника, что и наблюдается сейчас с предпенсионерами, 60% которых благодаря пенсионной реформе уже лишились работы) значит, ты раньше умрёшь, желательно не достигнув пенсионного возраста. Что, собственно и требуется на сегодняшний день — больше оболваненной молодёжи и меньше мудрых пенсионеров.

Таким образом декларируемые более 20 лет благостные прожекты имеют обратную сторону, где мелким шрифтом выведено: «все обещания будут выполнены для строго определённой части населения».

Страной дикого капитализма считают Россию и бедные, и богатые — данные опроса

Разный уровень доходов жителей России не разъединил их в отношении к власти: независимо от объёма заработка граждане полагают нынешнюю власть — властью дикого капитала. Об этом говорят результаты опроса АКСИО-8, который прошёл по России с участием почти 86 тысяч человек, сообщает ИА Красная Весна.

Распределение ответов на вопрос №14 – о том, какой общественный строй более всего напоминает отношение российской власти к народу России, в зависимости от самооценки социального слоя, к которому относится респондент, с учетом душевого дохода. %

Будь то граждане с доходом на человека в семье менее 12 тысяч или более 50 — они считают, что меньше всего нынешнее государственное устройство похоже на социализм.



То есть такое устройство, когда власть и есть часть народа, и их общая задача — дать всем гражданам равные возможности для роста и развития, при честном распределении ресурсов.

Самое распространенное — представление о власти как о господстве дикого капитала, беззастенчиво использующего людей для своей наживы (когда, соответственно, люди трудятся на обогащение чиновников).

Жители российских деревень считают, что живут, как рабы — данные опроса

Среди жителей деревень и сёл России более, чем среди горожан, распространено мнение, что государственный строй в нашей стране — это строй рабовладельческий. Об этом говорят результаты опроса АКСИО-8, прошедшего с участием почти 86 тысяч человек, сообщает ИА Красная Весна.

Распределение ответов на вопрос №14 — о том, какой общественный строй более всего напоминает отношение российской власти к народу России, в зависимости от типа населённого пункта, в котором проживает респондент.

При этом в деревнях и на селе реже считают, что имеют дело с феодалами — то есть такой властью, которая хочет получать с народа дань и в ответ максимум защищать его от набегов из-за рубежа, и чаще полагают, что строй в РФ — рабовладельческий, когда власть воспринимает население как собственность и вообще ничего не должна ему.

Живущими при феодализме чаще считают себя жители крупных населённых пунктов, но во всех группах самый распространенный вариант ответа — дикий капитализм.



От 42% до 48% опрошенных полагают, что живут именно при таком строе, когда власть представляет собой нечто типа акционерного общества закрытого типа, наживается на стране, а задача народа — работать для большего обогащения чиновников.

Методов закабаления народа со стороны государства много. Один из них — незаметный, на первый взгляд, демократичный — это банковская система с ростовщическим процентом, при которой кредитное рабство создаётся искусственно.

Всё это говорит о том, что наибольшая часть населения страны находится в бедственном положении, что также свидетельствует о социальном расслоении населения страны.

В январе-сентябре 2019 года размер реальных зарплат увеличился на 2,3% в годовом выражении ( по данным Росстата, что вызывает сомнение).

Среднедушевой доход в размере менее 7 тыс. руб. в месяц имели в январе-сентябре 4,2% россиян (в 2018 году — 5%),

в размере 7-10 тыс. руб. — 6,4% (7,2%),

10-14 тыс. руб. — 10,8% (11,6%),

14-19 тыс. руб. — 13,8% (14,3%),

19-27 тыс. руб. — 18,5% (18,6%),

27-45 тыс. руб. — 24,6% (23,7%),

45-60 тыс. руб. — 9,6% (8,9%),

свыше 60 тыс. руб. в месяц — 12,1% всего населения страны (10,7%). [ 8 ]

Таким образом, на зарплату в размере до 27 тыс. руб. в месяц живут 53,7% россиян. А увеличение зарплаты на 2,3%, что преподносится властью как достижение, означает прибавку в размере 550-560 руб.

Какова причина социального неравенства и расслоения? Теории Кузнеца и Пикетти. Неравенство в России будет только возрастать

У современных экономистов сегодня наиболее популярны две трактовки эволюции неравенства, одна из которых была представлена Саймоном Кузнецом (1901 — 1985, американский экономист, лауреат Нобелевской премии 1971 года в 1955 году), а другая — Томасом Пикетти в 2014 году.



Кузнец полагал, что неравенство уменьшается, когда экономика становится сравнительно богатой, и, таким образом, одного лишь экономического роста достаточно, чтобы и увеличить уровень доходов в экономике, и снизить уровень неравенства доходов.



Пикетти показывает, что неравенство становится со временем всё больше и необходимы меры по обузданию богачей. В России в среднесрочной перспективе не будет ни больших темпов роста, ни увеличения перераспределения от богатых к бедным.



А значит, нас ожидает дальнейшее увеличение и так огромного неравенства.

О том, как применимы теории Кузнеца и Пикетти для России, пишет экономист Иван Любимов в статье «Взгляд на эволюцию неравенства доходов: Пикетти против Кузнеца — 60 лет спустя». [ 17 ]

Мы предлагаем некоторые тезисы работы в сокращении.

Теория Саймона Кузнеца и почему она перестала работать

Долгое время экономисты полагали, что для решения проблемы неравенства и бедности достаточно одного лишь экономического роста.



Например, Саймон Кузнец в 1955 году предположил, что устойчивый рост экономики в конечном счёте приведёт к уменьшению уровня неравенства.



Похожие представления о связи неравенства и экономического роста продолжительное время доминировали и в международных финансовых институтах, Всемирном банке и Международном валютном фонде.



В последних ускорение экономического роста считалось достаточной мерой для улучшения положения всех групп населения.

Однако более поздние исследования говорят о том, что одного лишь экономического роста может оказаться недостаточно для решения проблемы снижения уровня неравенства и сокращения бедности.



Политику экономического роста необходимо дополнить перераспределительными мерами, чтобы результаты роста экономики были распределены между разными группами населения более равномерно.

Теория Пикетти: по мере развития капитализма — рост неравенства





Томас Пикетти

Томас Пикетти (родился в 1971 году, французский экономист) смог проследить изменение уровня неравенства в нескольких развитых странах на гораздо более длительном, чем Кузнец, временном горизонте. Пикетти получил другую картину зависимости между экономическим ростом и неравенством доходов.



В частности, вместо снижения уровня неравенства на стадии высокого уровня доходов в экономике Пикетти обнаружил обратный результат: рост уровня неравенства.

В частности, он демонстрирует обновлённую кривую Кузнеца, в которой рассматриваемый период составляет сто лет, с 1910 по 2010 год.



В соответствии с этой кривой доля верхнего доходного дециля в национальном доходе в США до 1955 года изменяется так же, как и в работе Кузнеца.



Эта доля снижалась начиная с 1920-х годов вплоть до окончания Второй мировой войны, после чего произошла её стабилизация, продолжавшаяся до начала 1980-х. Однако с 1980-х годов, когда началось проведение политики дерегулирования и приватизации, эта доля значительно возросла.

Период консервации относительно низкого уровня неравенства распределения богатства, сложившийся к окончанию Второй мировой войны и продлившийся до завершения 1980-х, был, по мнению автора, обусловлен прежде всего высокими налогами на богатых в развитых экономиках.

Таким образом, Пикетти, в отличие от Кузнеца, считает значительное неравенство интегральным свойством капитализма, а его снижение в период с начала Первой мировой войны и до конца 1970-х годов — результатом налоговой политики и шоковых событий, а не эволюции рыночной экономики.

Неравенство развития регионов

Публикации Саймона Кузнеца и Томаса Пикетти имеют отношение к наиболее богатым странам. Россия пока не только не является богатой страной, но и не входит в клуб сравнительно богатых стран — в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).



Неравенство в России действительно выше, чем в большинстве наиболее богатых экономик, хотя и ниже, чем в подавляющем большинстве стран Латинской Америки, в том числе и таких близких к России по уровню подушевого дохода, как Аргентина или Чили.

Поскольку Россия достигла среднего уровня доходов, то в соответствии с выводами Кузнеца дальнейший долгосрочный рост российской экономики, который возобновится после завершения периода стагнации и спада, должен на длительной временной дистанции сопровождаться снижением неравенства.



Почти 3/4 населения России живут в городах, а в соответствии с выводами Кузнеца падение неравенства происходит на той стадии экономического развития, когда большинство населения перебирается из деревни в город.



Можно было бы ожидать, что в России за восстановлением долгосрочного роста экономики должен начаться и период сокращения неравенства доходов.

Однако проблема заключается в том, что российские города крайне неодинаковы по уровню жизни: многие из них после остановки производств советской эпохи так и не смогли выйти из локального экономического кризиса.



В такой ситуации не имеет большого значения то, где живет большинство населения — в сельской местности или в городах, если ни там, ни там не хватает рабочих мест, а значительная часть тех, что существуют, либо малоэффективны и, следовательно, не дают достаточного дохода в целом, либо не приносят достаточного дохода именно работникам вследствие их слабой переговорной позиции в торге с работодателями за размер оплаты труда.

В контексте предположения Кузнеца о механизме влияния роста на неравенство сложившуюся ситуацию можно сравнить с прерванным процессом миграции из аграрного сектора в индустриальный: части населения повезло родиться в сравнительно благополучных, быстро развивающихся регионах или удалось туда перебраться, но значительная доля россиян, напротив, осталась жить в кризисных, неразвитых регионах.

Отчасти решением проблемы неравенства может быть дальнейшая миграция в города и регионы с высоким темпом экономического роста (что предлагают Кудрин, Собянин и прочие — создание агломераций вокруг крупных городов, игнорируя пространственное развитие страны)

Но одна лишь миграция не способна решить проблему неравенства: сложившиеся темпы роста экономик благополучных регионов недостаточны для трудоустройства всей избыточной рабочей силы, готовой уехать из кризисных регионов.



Устойчивый экономический рост должен быть географически более равномерным, для чего необходимы инвестиции в менее благополучные регионы.

Стагнация российской экономики увеличит неравенство

Однако самая большая проблема заключается в темпах роста российской экономики, которые в ближайшее время, вероятно, останутся отрицательными. Кроме того, сложно предсказать, как долго продлится период спада и стагнации.



В некоторых странах эти периоды тянутся многие годы и даже десятилетия.



Если экономика России на длинной дистанции продолжит стагнировать или даже сокращаться, в то время как остальной мир в среднем продолжит своё развитие, нельзя исключать даже потерю Россией статуса страны со средним доходом.



В такой ситуации неравенство имеет шансы сократиться, но не потому, что вчерашние бедные станут богатыми, а, напротив, потому что недавние богатые утратят свой статус.

В контексте работы Томаса Пикетти перспективы неравенства в России состоят скорее в его увеличении, нежели в снижении.



Причина этого заключается также в низких ожидаемых темпах экономического роста. Если бы они были достаточно высокими (что в условиях отставания российской экономики от мировой технологической границы вполне вероятно), то трудовые доходы могли бы увеличиваться быстрее, чем накапливались личные состояния.



Темпы роста богатства, включающего доход от любых активов, стали бы уступать в этом случае темпам роста трудовых доходов. Как следствие, неравенство по крайней мере не становилось бы выше.

Однако ввиду опасности сохранения низких средних темпов роста экономики стоит ожидать, что неравенство доходов, напротив, возрастёт: трудовые доходы будут стагнировать, в то время как доходность от владения различной собственностью, включая недвижимость, финансовые активы, капитал, природные ресурсы и т.д., будет находиться на более высоком уровне. Больший размер капитала обеспечивает большую доходность.

Неравенство распределения богатства в России — наивысшее в мире

Что касается неравенства капитала, рассмотрение которого занимает центральное место в работе Пикетти, то в соответствии с Глобальным отчётом о неравенстве богатства, который в течение нескольких последних лет публикует банк Credit Suisse, в 2013 году уровень неравенства распределения богатства в России стал самым высоким в мире, если не считать нескольких небольших государств карибского региона.



В то время как в мире состояние миллиардеров составляет 1-2% от совокупного размера капитала домохозяйств, 110 миллиардеров, проживавших в России в 2013 году, контролируют 35% богатства национальной экономики.



Число миллиардеров в России тоже рекордно высоко: если в мире один миллиардер приходится на каждые 170 млрд. долларов богатства, то в России один миллиардер приходится на каждые 11 млрд. долларов.



Одному проценту наиболее богатых граждан России принадлежит 71% капитала, а накопленное состояние 94% взрослого населения страны составляет менее 10 тысяч долларов.

В соответствии с выводами Пикетти, часть доходов от богатства, принадлежащего в России верхнему доходному перцентилю, будет инвестироваться, доходы и состояния таких индивидов продолжат возрастать, что при низких темпах экономического роста приведёт к дальнейшему росту неравенства.

Если у 94 из 100 взрослых граждан России размер накопленного богатства составляет менее 10 тысяч долларов, и большая часть этого богатства состоит из активов, которые индивиды будут использовать скорее для получения услуг (таких, например, как проживание в собственной квартире), чем для конвертирования в более ликвидные формы богатства, например в банковский счёт, то переговорные позиции с работодателем у 94 из 100 взрослых граждан России, и без того крайне невысокие, становятся ещё хуже.



Незначительный размер накопленного богатства, по всей вероятности малоликвидного, делает граждан России чрезмерно зависимыми от трудового дохода, выплачиваемого работодателем.



Напротив, переговорные позиции работодателя становятся сравнительно выше: ведь в случае увольнения работник располагает слишком малым накопленным капиталом, а также ограниченными возможностями для займа из-за недостаточного развития финансового рынка.



Вследствие низких переговорных позиций работники соглашаются на более низкую зарплату и на худшие условия труда.

Социальное неравенство — идеологическое и политическое явление. Отрывки из новой книги Тома Пикетти

В 2013 году Тома Пикетти (Thomas Piketty), старший научный сотрудник Высшей школы социальных наук и преподаватель Парижской школы экономики, опубликовал книгу «Капитал в XXI веке», которая разошлась тиражом в 2,5 миллиона экземпляров по всему миру.



12 сентября 2019 года вышла его новая работа «Капитал и идеология», которая рассматривает вопросы формирования и оправдания неравенства.



«Le Monde» (Франция) эксклюзивно опубликовала отрывки из этой книги объемом более 1 200 страниц.

«Неравенство является не экономическим и технологическим, а идеологическим и политическим явлением. Так выглядит самый очевидный вывод представленного в этой книге исторического анализа.



Иначе говоря, рынок и конкуренция, прибыль и зарплата, капитал и долг, квалифицированные и неквалифицированные работники, граждане и иностранцы, налоговые гавани и конкуренция — всё это не существует как таковое.



Речь идёт об общественных и исторических конструктах, которые полностью зависят от выбранной нами для реализации юридической, налоговой, образовательной и политической системы, а также данных нами себе категорий.



Эти решения связаны в первую очередь с представлениями каждого общества о социальной справедливости и справедливой экономике, политическим и идеологическим противостоянием различных групп и существующей риторикой.



Важный момент в том, что это противостояние является не только материальным, но и (наверное, даже в большей степени) интеллектуальным и идеологическим. Другими словами, идеи и идеологии имеют значение в истории.



Они позволяют формировать представления о новых мирах и разных обществах, а также структурировать их. Всегда возможно несколько путей движения». [ 18 ]

Если из мировой истории трех последних столетий и можно сделать какой-то вывод, то им будет вывод о нелинейности человеческого прогресса и ошибочности мнения о том, что все всегда идет к лучшему и что свободной конкуренции держав и экономических деятелей достаточно, чтобы чудесным образом привести нас к общественной и мировой гармонии.



Человеческий прогресс существует, но это борьба, которая должна в первую очередь опираться на рациональный анализ исторических преобразований, их положительных и отрицательных черт.

Мне кажется, что исторический опыт и формирование основанного на нем рационального знания позволяют отойти от этого, конечно же, естественного и понятного ответа, которому в то же время не чужды нигилизм и лень, пессимизм насчет человеческой природы.



В этой книге я попытаюсь убедить читателя в возможности опираться на уроки истории для определения лучших норм справедливости и равенства в сфере регулирования распределения собственности по сравнению с простой сакрализацией пришедших из прошлого прав.



Эти нормы, конечно же, должны быть предметом развития и постоянного обсуждения, но они все равно оставляют позади общепринятый вариант с принятием существующих позиций созданного «рынком» неравенства.



Кстати говоря, именно на этой прагматической, эмпирической и исторической основе развивались социал-демократические общества ХХ века (несмотря на все свои минусы, они продемонстрировали, что сильнейшее имущественное неравенство XIX века вовсе не было необходимым для обеспечения стабильности и процветания, как раз наоборот) и могут сформироваться новаторские политические идеологии и движения начала XXI века.

В целом, проблема заключается в том, что, вне зависимости от насильственного или незаконного характера изначальной апроприации, серьезное, устойчивое и во многом произвольное неравенство постоянно воссоздается, как в современных гиперкапиталистических обществах, так и в старых обществах.

При всем этом формирование приемлемой для всех юридической нормы представляет собой проблему.



Мы сможем по-настоящему рассмотреть этот сложный вопрос только в конце нашего исследования, после рассмотрения различных исторических опытов, в частности важнейших опытов ХХ века в сфере прогрессивного налога и, в целом, перераспределения собственности.



Они стали материальной исторической демонстрацией того, что сильное неравенство вовсе не является необходимым, а также предоставили конкретные и операционные данные о минимальных уровнях равенства и неравенства, к которым стоит стремиться.



В любом случае, собственнический аргумент о необходимости государственной стабильности заслуживает серьезного рассмотрения, как и меритократический аргумент, делающий упор на личных заслугах (он, безусловно, сыграл меньшую роль в собственнической идеологии XIX века, чем в ее новом варианте, который существует с конца ХХ века).



Но у нас еще будут все возможности, чтобы рассмотреть все эти политические и идеологические процессы.

В целом, собственническую идеологию следует рассматривать с точки зрения того, что она собой представляет: сложную и потенциально убедительную риторику в некоторых моментах (грамотно определенная в своих пределах и правах частная собственность действительно является частью ведомственных инструментов, которые создают условия для самовыражения и конструктивного взаимодействия личных устремлений), но в то же время идеологией неравенства, которая в своей самой радикальной и грубой форме нацелена на оправдание общественного доминирования, причем зачастую избыточным и карикатурным образом.

На самом деле, речь идет о весьма практичной идеологии для тех, кто находятся на самом верху, что касается неравенства как среди людей, так и наций.



Самые богатые люди находят здесь аргументы для оправдания своей позиции по отношению к самым бедным во имя своих усилий и заслуг, а также необходимой всему обществу стабильности.



Самые богатые страны находят здесь причины для доминирования над бедными в связи с предполагаемым превосходством их правил и институтов. Проблема в том, что эти аргументы и представленные теми и другими факты в их подтверждение выглядят не слишком убедительными.[ 18 ]

Социальное неравенство выливается в массовые уличные протесты

На фоне того, что проблема бедности никуда не исчезла, что расёет неравенство, что всё это выплескивается в разных странах мира в народные уличные протесты, весьма символичным представляется тот факт, что осенью 2019 года Нобелевскую премию по экономике вручили за «экспериментальный подход в облегчении бедности».



Новоиспеченные лауреаты — Эстер Дюфло, Абхиджит Банерджи, Майкл Кремер — за десятки лет исследований разработали методику, оценивающую эффективность борьбы с бедностью. Они выяснили, в частности, что приоритет расходов у бедняков — то, что делает жизнь нескучной.



Да, бедняки вынуждены тратить значительную часть своих доходов на продукты питания, однако подчас они готовы жить впроголодь, но зато приобретут телевизор или смартфон.



Однако исследования учёных — это не только разрушение сложившихся стереотипов о жизни малоимущих, это и признание остроты проблемы бедности в мире.

Нет, что-то не так в мире с точки зрения распределения богатства.



Да и в России что-то не так. Показательна следующая российская статистика: по итогам 2018 года доходы федерального бюджета в реальном выражении выросли по сравнению с 2017 годом на 17,2%, реальная прибыль корпоративного сектора увеличилась за этот же период на 6,3%, а реальные доходы населения, как уже отмечалось выше, всего лишь на «статистически улучшенные» 0,1%.



Таким образом, государство и бизнес получили гораздо больше по сравнению с населением. Что уж тогда говорить об отдельных представителях бизнеса.



Но у бизнеса, заметим, может встать вполне естественный вопрос: а какие, мол, вопросы к нам, если самый главный выгодоприобретатель сегодня в плане получения доходов — это государство.



Ну, да, согласимся, у государства есть бюджетники, которых надо «кормить». Однако оправдывает ли это нынешний явный перекос в плане распределения доходов в пользу государства?

Ситуация в разных странах, безусловно, отличается. Однако пример «жёлтых жилетов» во Франции показал, что даже развитые страны сегодня не застрахованы от того, чтобы народное недовольство приняло форму открытых протестов.



Уверены, что мало кто хочет революций. А уж в России тем более, зная, к чему они могут привести. Но правящим элитам надо осознать, что, во-первых, ситуация становится всё более неспокойной. И, во-вторых, как говорил когда-то замечательный экономист Александр Лившиц, «делиться надо».

Нет, конечно же, речь не идёт, условно говоря, о раскулачивании. Нет, и ещё раз нет. Но когда, к примеру, в нашей стране власти до сих пор противятся введению прогрессивной шкалы подоходного налогообложения — это никуда не годится.



Времена меняются, не стоит делать вид, что ничего не происходит.

России нужна этическая экономика

«Причины мирового финансового кризиса — в нарушении этических принципов в экономике.



Миф о симбиозе капитализма и демократии рухнул, необходимо глубокое переосмысление целей и задач капитализма, чтобы построить реальную демократическую экономику на основе справедливого распределения» (цитата из выступления Антонио Фаллико, Председателя совета директоров крупного итальянского банка «Интеза»).

Грубейшие нарушения этических принципов в отношениях между государством и хозяйствующими субъектами наблюдались в период перехода российской экономики к рынку. Академик Д.С. Львов указывал, что в результате рыночных реформ в России образовалась двухслойная экономика:

«Эти две экономики удивительным образом не похожи друг на друга, это не одна, а как бы две России.



Первая — это богатая Россия, успешно продвигающая по пути выстраивания капиталистического общества благоденствия богатых (15% населения).



Вторая — бедная Россия, с множеством жгучих социальных и экономических проблем (85% населения)».

Россия заняла 1 место в мире по незаконному присвоению активов (72%), 66% компаний стали жертвами мошенничества или экономических преступлений (анализ уровня мошенничества в мире от крупнейшей международной компании PwC).

В России происходит не кредитование развития реального сектора экономики, а кредитование сделок слияний и поглощений (Дмитриев В.А., вице-президент ТПП РФ, бывший Председатель Внешэкономбанка РФ в течение 12 лет).

Академик РАН Сергей Юрьевич Глазьев в выступлении 14 февраля 2017 года в Общественной палате РФ на Общественных слушаниях «Финансирование реального сектора экономики — мировые практики формирования новых инструментов повышения эффективности функционирования национальных финансовых систем» подчеркнул, что сегодня необходима система именно этических ценностей.

«Банковская система должна работать в интересах роста производства в стране. В любой финансовой сфере (системе) должны соблюдаться этические нормы.



Когда ЦБ поднимает процентные ставки, он создает ситуацию нарушения морально-этических норм, начинается рейдерство и ростовщичество, а не развитие экономики. Экономическая система работает в половину производственных мощностей».

В другом выступлении он указал на то, что ЦБ РФ создаёт ситуацию нарушения морально-этических норм, начинается рейдерство и ростовщичество, а не развитие экономики. [ 19 ]

Важнейшим условием обеспечения суверенности экономики является наличие суверенной финансовой системы.



Либералы намеренно лишили финансовую систему России самостоятельности, и продолжают удерживать это ненормальное положение, несмотря на очевидный ущерб интересам страны и её жителей.

Но деятельность государства в России очень слабо зависит от воли и предпочтений граждан, что, в свою очередь, обусловливает низкое качество политических решений с точки зрения общественных интересов.



Заметки на полях

На телеэкраны вышло продолжение сериала «Екатерина». Не будем вдаваться в историческую достоверность и содержание фильма — ибо это творческое видение авторов. Но не покидает чувство, что обращение нынче именно к этой эпохе отнюдь не случайно.



Пресловутый «золотой век Екатерины», о прелестях которого так любят помечтать нынешние наши «элитарии» весьма и весьма во многом напоминает… современную нашу Россию.

Картина, до боли похожая, разумеется — с поправкой на 250 лет. А посему, думается, появление этого фильма на телеэкране именно сейчас не случайно — нам прозрачно намекают, что, мол, да – и тогда тоже у «просвящённого абсолютизма» были похожие недостатки, но в итоге же эпоха вошла в историю как «золотой век»! Сколько побед!



Какое величие и государственная мощь! Вот только при этом забывают уточнить, что склоняемый как эпоха некого расцвета России «золотой век Екатерины» в действительности именовался несколько иначе —«золотым веком российского дворянства». И именно таковым являлся.

Если спроецировать эту ситуацию на нашу сегодняшнюю действительность, то стремление нынешних «элиток» поставить себя в положение екатерининского дворянства видно невооружённым глазом.



Дело даже не в разительно напоминающих мольеровского «Мещанина во дворянстве» попытках нашей постсоветской «аристократии денежного мешка» изобразить из себя этакое «светское общество», понимая под «светскостью» самую вульгарную демонстрирацию своих финансовых возможностей на фоне народной бедности.



А в том, что, как и большинство екатерининского дворянства, эти комичные по сути персонажи (а их живущие «за бугром» наследники — тем более) искренне считают себя «другими», а своё полученное зачастую банальным воровством и должностными преступлениями богатство якобы достаточным основанием для того, чтобы иметь практически неограниченные права при практически отсутствующих обязанностях.

Возникает извечный вопрос: что делать? Об этом следующая — заключительная часть статьи.



ИАЦ

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