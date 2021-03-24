«. С 1715 года до нашего времени в 81% войн победу одержали страны, где доходы распределены более равномерно, чем у противника...

Российская Федерация в последние четыре года стала мировым лидером в сфере социально-экономического неравенства или социальной несправедливости, уверенно обогнав Америку, Германию и Китай. В 2019 году в России, чья экономика вот уже несколько лет завязла в стагнации, а жизненный уровень большинства населения продолжал падать, стало существенно больше долларовых миллиардеров, чем в 2018-м. При этом 10% россиян контролируют 83% национального богатства, а 1% сверхбогатых — почти 60% всех материальных и финансовых активов. Такого нет ни в одной крупной экономике мира. В США, например, 1% сверхбогатых владеют лишь 35% национального богатства.

Причём такое социально-экономическое неравенство только постоянно нарастает. Например, после распада СССР доля доходов верхнего 1% российского общества прибавила с менее чем 6% среди всех доходов населения в 1989 году до 22% в 1995 году. А далее этого же верхнего 1% в общем богатстве всех российских домохозяйств изменилась с 22% в 1995 году на 43% в 2015-м. Это выше, чем в США, Китае, Франции и Великобритании.

Число граждан России с состоянием от $1 млрд, включенных в мировые рейтинги в 2020, составляло 103 персонажа. Совокупное богатство российских миллиардеров заметно выросло в 2000-е, охватив приблизительно 30-35% национального богатства. Это значительно больше, чем в западных странах: в США, Германии, Франции в 2005-2015 годы этот показатель составлял от 5% до 15%.

Российские олигархи и другие нувориши держат за рубежом почти 1,5 триллиона долларов.

Рост богатства верхних слоев российской буржуазии, чиновничества, генералов и полковников силовых структур неизменно происходит на фоне перманентного обеднения большинства российской нации.

В 2017 году уровень бедности в России превысил показатель десятилетней давности. Если в 2007 году численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составляла 18,8 млн человек, то в 2017 году таких было уже 19,3 млн человек. А в первом квартале 2019 года даже Росстат насчитал уже 20,9 млн человек, живущих ниже официального уровня бедности. По данным же некоторых российских спецслужб, ниже официального уровня бедности живут не менее 40 миллионов граждан России. Во втором квартале 2019 года у 49,6% семей (то есть, половине россиян) хватало денег только на еду и одежду. У 14% есть деньги только на скудное питание, то есть де-факто они просто голодают.

Если в 1990–1991 годах на долю 10% наиболее богатых граждан России приходилось менее 25% национального дохода, то уже к 1996 году этот показатель вырос до 45%, а доля доходов «бедной» половины населения опустилась с 30 до 10%.

Самый благоприятный период в контексте обеспечения социально-экономической справедливости страна пережила в так называемую «золотую пятилетку» (1966–1970 годы). В 1968 году на долю менее обеспеченной половины населения приходилось более 31% дохода, на долю наиболее состоятельных 10% граждан — 21,6%.

Растущая бедность в стране – главная причина падения в демографическую пропасть. В нынешней России — самая низкая продолжительность и качество жизни из всех развитых европейских и азиатских стран, деградирующие системы образования и здравоохранения. В Российской Федерации свыше 40% молодых семей после рождения ребенка попадают в категорию бедных. Это значит, что, когда у почти каждой второй молодой семьи появляется ребёнок, он сразу по рождению превращается в бедняка.

В России существует «уникальная» (в развитых странах вообще не встречается!) бедность, которую называют «бедностью работающего населения». В нашей стране очень много людей, которые работают, но их заработок остается на уровне минимальной оплаты труда. В 2020 году размер МРОТ составлял 12130 рублей. Причем средняя заработная плата по стране была 33000 рублей.

По определению Всемирного банка, есть ещё такая категория граждан, которую называют «экономически уязвимой». Сюда относятся люди, которые существуют менее чем на 10 долларов или примерно на 700 рублей в день. То есть это те, чей доход составляет менее 21000 рублей в месяц. А это, между прочим, больше половины россиян. На начало 2021 года доля экономически уязвимого населения в России превышает 50% и продолжает расти. Население России с доходом ниже $10 в день выросло до 53,7%.

За последние 36 лет реальные доходы всего населения России возросли на 34%, в Китае на 831%, в Индии на 221%, в мире в целом на 60%. По сравнению со всеми остальными упомянутыми странами доходы населения России росли очень медленно, меньше чем на 1% в год, т.е. в два раза медленнее, чем в среднем по миру. Но даже это всего лишь «средняя температура по больнице».

При росте доходов всего населения в среднем на 34% в этот период, у беднейших 50% граждан России доходы упали на 26%, у следующих 40% доходы выросли всего на 5%. В целом же у «бедных» 90% российского населения с 1980 года доходы упали примерно на 15%, но у 10% высокообеспеченных россиян выросли в среднем на 190% (почти в 3 раза), у топ 1% доходы выросли в 8 раз, у топ 0,1% — в 26 раз, у топ 0,01% (таких в России не более 10 тысяч человек) — в 80 раз, топ 0,001% — в 250 раз.

Несмотря на массивную пропаганду, в российском обществе нарастает заметное недовольство. 84 процента населения РФ убеждены, что источником вопиющего социально-экономического неравенства является государство, 72 процента возмущены политическим неравенством, а почти 60 процент уверены, что в обществе присутствует сильный и крайне сильный политический конфликт между населением и властью в целом. Такое недовольство обусловлено политикой, проводимой российскими властными структурами.

В странах с цивилизованной рыночной экономикой уже в течение длительного времени осуществляется продуманное государственное регулирование, направленное на выравнивание материального положения различных доходных групп населения. И такая политика считается наиболее важной частью механизма перераспределения доходов.

Но в нынешней России социальный налог продолжает взиматься по регрессивной шкале. Причём власть всячески, прямо или косвенно, поддерживают эту политику, которая «делает богатых ещё более богатыми, а бедных – беднее». Иначе уже давно ограничили бы реальные доходы самых богатых людей прогрессивными налогами (действующими во многих развитых странах мира). Эта мера, как говорят специалисты, помогла бы выжить самым бедным людям. Главным регулятором должна при этом стать прогрессивная шкала налогообложения, но не по заработной плате, а по совокупным доходам.

Прогрессивная ставка не только снижает неравенство в доходах после уплаты налогов, но и дестимулирует граждан с высокими заработками добиваться ещё больших зарплат и накопления имущества.

В ноябре 2016 года тогдашний вице-премьер российского правительства Ольга Голодец сообщила, что правительство вновь начало обсуждать возможность введения некоторых элементов прогрессивной шкалы налога для физических лиц (НДФЛ). По её словам, важным шагом для преодоления бедности станет освобождение граждан «в нижней шкале», то есть чьи доходы ниже прожиточного минимума, от уплаты НДФЛ. Однако в январе 2017 года премьер-министр Медведев твёрдо заявил, что в повестке правительства не стоит вопрос перехода к прогрессивной ставке НДФЛ.

В 2020 году в России сменилось правительство на фоне продолжающейся экономической стагнации. Первые заявления нового премьера Мишустина (а он сам является мультимиллионером) развеяли аргументы наивных патриотов, которые надеялись, что российский правящий класс перестанет проявлять свою вопиющую жадность и наглость. Мишустина ещё не успели официально назначить, как он уже поспешил заявить, что пересмотра пенсионной реформы не последует и что освобождать неимущие слои населения от НДФЛ, вводить прогрессивную шкалу налогообложения его правительство не собирается. Он же символически обозначил свои приоритеты: первым своим распоряжением в качестве главы правительства Мишустин вдвое увеличил оклады сотрудникам Росгвардии и полицейским, а не обобранным врачам, учителям, рабочим, крестьянам и пенсионерам. Нынешняя власть совершенно не хочет менять сложившуюся систему феодального капитализма. Хотя угрожающая проблема роста социальной несправедливости всё более превращается в одну из важнейших угроз для национальной безопасности и будущего страны.

Например, существует поразительное сходство в показателях социально-экономического неравенства в нынешней России и в Российской империи 1905 года.

В 2015 году 10 процентов самых богатых россиян имели около 46% национальных доходов страны. В 1905 году этот показатель был около 47%.

В 2015 году 40 процентов россиян со средними доходами обладали долей национальных доходов в размере чуть более 37%. В 1905 году — чуть более 36%.

В 2015 году на 50 процентов россиян с низким доходом приходилось 16% национальных доходов России. В 1905 году — всё те же 16%.

Таким образом, мы сейчас живём в самой что ни на есть Российской империи 1905 года в контексте неравенства базовых доходов.

Развивающееся социальное неравенство в условиях современной России приводит к усиливающейся поляризации общества, росту противоречий между российскими регионами, между Москвой и регионами, внутри региональных противоречий, форсированному размыванию среднего класса, возникновению антагонизма между людьми и социальными слоями (при декларациях приверженности построению социального государства), новым, неуправляемым перекосам в структуре нынешнего социума.

В современном российском социуме, с учётом динамики социального неравенства, сформировалась т.н. «негативная» стабильность, которая означает медленную, неуклонную деградацию, способную, рано или поздно, привести к взрывоопасному кризису.

Вряд ли все эти негативные тренды, связанные с ростом потенциала социальной справедливости, не замечаются и не учитываются стратегическими противниками России. В контексте ведущейся большой глобальной гибридной рефлексивной войны против РФ небезынтересно высказывание экономистов Техасского университета Д. Гэлбрейта, К. Приста и Дж. Перселл: «Вместо того чтобы устраивать железнодорожную, авиационную и почтовую блокады, недружественное государство можно ослабить иным способом — помочь развитию экономики. Но только так, чтобы население враждебной державы как можно сильнее расслоилось по доходам». По их оценке, с 1715 года до нашего времени в 81% войн победу одержали страны, где доходы распределены более равномерно, чем у противника.