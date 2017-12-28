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США оставили Россию в дураках

17:10. 28 декабря 2017 Просмотров - 194 Один комментарий Опубликовал:

Всего за год отношения между двумя державами из плохих превратились в очень плохие.

На фото: президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева направо) во время двусторонней встречи на саммите "Группы двадцати", Гамбург, Германия, 7 июля 2017 года
 

При нынешнем руководстве России — при президенте Владимире Путине— нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном невозможна. К такому категоричному выводу пришел госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Мы стоим на страже в условиях российской агрессии. Мы не питаем иллюзий относительно режима, с которым имеем дело», — говорится в статье госсекретаря в New York Times, опубликованной 28 декабря.

Таким образом Тиллерсон подвел итоги уходящего 2017 года в сфере российско-американских отношений. И оказалось, что всего за год эти отношения прошли путь от надежд на ослабление противостояния и даже сближение двух стран, связанных с приходом в Белый дом Дональда Трампа, до глухого политико-дипломатического тупика.

Неоднократные заявления Трампа, что с Россией «надо поладить», не конвертировались даже в малейшие позитивные сдвиги со стороны Вашингтона. 7 июля «на полях» саммита G20 в Гамбурге состоялась первая личная встреча лидеров РФ и США, на которую в России возлагались огромные надежды. Как заявлял накануне глава МИД РФ Сергей Лавров, у обоих президентов есть желание преодолеть «ненормальность» двусторонней повестки и начать «договариваться по конкретным вещам».

Встреча была закрытой и продолжалась 2 часа 20 минут, но результатов не принесла. Всего через три недели Конгресс США подавляющим большинством голосов принял законопроект по новым санкциям против России, Ирана и Северной Кореи. Трамп мог бы наложить вето, но 2 августа президент США законопроект подписал. В нем к обвинениям в адрес РФ помимо Крыма и Донбасса добавились Сирия и подрыв кибербезопасности США, в связи с чем санкции были наложены как на ключевые отрасли российской экономики, так и на силовые структуры — Минобороны и спецслужбы.

Кремль отреагировал на этот шаг Белого дома крайне резко. Путин во время своего визита в Финляндию заявил, что Москва вела себя «очень сдержанно, терпеливо», но «в какой-то момент нам придется отвечать». «Невозможно бесконечно терпеть хамство в отношении нашей страны», — заявил Путин.

Это положило сигналом к началу дипломатической войны: МИД РФ указал на дверь 755 американским дипломатам, чтобы количество работников дипмиссий обеих стран стало одинаковым. Вашингтон ответил на это закрытием российского консульства с Сан-Франциско и торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Больше Путин обстоятельно общаться с Трампом не пытался. Ноябрьская встреча двух лидеров на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге состоялась в формате «на ногах». Тем временем США ни на йоту не отступили от попыток загнать Москву в угол.

19 октября Сенат проголосовал за выделение $ 500 млн. на оборону Украины, продвинув Киев в направлении получения статуса «поставщика безопасности» США и НАТО. В конце декабря агентство Associated Press сообщило, что Госдепартамент принял решение поставлять на Украину не только снайперские винтовки M107A1 и амуницию, но и противотанковые комплексы Javelin.

Очередным «ударом в спину» стало принятие США новой стратегии национальной безопасности, которую Трамп представил 18 декабря. В ней Россия, наряду с Китаем, названа «геополитическим конкурентом» Америки, и препятствием на пути американского лидерства.

Наконец, к исходу 2017 года стало известно, что уже в январе 2018-го Белый дом представит Конгрессу так называемый «Кремлевский доклад» — список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, близких к власти. Новые санкции, рассчитывают в администрации Трампа, дополнительно подорвут экономику России.

— Да, действительно, Дональд Трамп надежд российской стороны не оправдал, и ставка на него провалилась, — отмечает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. — К сожалению, к российской власти понимание этого пришло довольно поздно. Хотя уже после первых шагов Трампа на посту главы американского государства, — когда он ничего не сделал для возвращения 35 российских дипломатов, высланных Бараком Обамой, — многим стало ясно: новый президент США не будет принципиально менять российско-американские отношения.

 

Я, например, уже тогда говорил: бравада Трампа по поводу улучшения американо-российских отношений является уловкой, чтобы дезориентировать российское руководство и парализовать нашу внешнеполитическую активность.

И точно, сложилась ситуация, в которой российские власти все время ждали. Ждали, что Трамп придет к власти, немного освоится, наведет у себя порядок, укрепит позиции — и начнет укреплять отношения с Кремлем. Мы пытались Трампу всячески подыгрывать, и не реагировали на недружественные американские выпады.

Но в результате мы лишь потеряли время, и остались по существу в дураках. Причем, несмотря на это, в России осталась прослойка влиятельного истеблишмента, которая продолжает верить: Трамп ничего для улучшения отношений не делает, потому что его связали по рукам и ногам. Но в душе президент США, согласно этой версии, искренне желает нормализации.

«СП»: — Как на деле Трамп относится к России?

— На мой взгляд, на отношения с Москвой Трампу глубоко наплевать. Если американский лидер видит, что нормализация не идет ему на пользу, не приносит результатов и политических дивидендов, — ничего он не будет нормализовывать.

Тем не менее, Путин, насколько можно судить, ссориться с Трампом не хочет. Российский лидер вежливо разговаривает с американским коллегой по телефону, и не оставляет попыток о чем-то с ним договорится.

А США тем временем принимают Стратегию национальной безопасности, которая носит выраженный антироссийский характер. Одобряют поставки летального оружия Украине. Ужесточают режим санкций против РФ. Продолжают неконструктивную линию в Сирии на поддержку боевиков Сирийской свободной армии и создание анклавов вдоль границы с Сирией в курдской зоне, откуда эти боевики смогут терроризировать подконтрольную Дамаску территорию.

Наконец, Штаты способствуют переброске формирований ИГИЛ* в Афганистан для создания плацдарма против государств Центральной Азии, с последующим перенесением угрозы на север, на территорию России. Плюс, продолжают наращивать военный кулак в Восточной Европе.

«СП»: — О чем в реальности говорят действия Вашингтона?

— О том, что конфликт между РФ и США — это надолго, возможно, на десятилетия вперед. Этот конфликт разрешится, только когда Запад ослабнет и окажется на грани краха. Либо мы еще раньше развалимся, потому что с экономической политикой, которая сейчас проводится в России, отставание от стран Запада и последующий развал неминуемы.

«СП»: — Какие выводы из событий 2017 года должен сделать Кремль?

— Главный вывод — следует более реалистично смотреть на вещи. Нам предстоит нелегкая борьба с США, и к ней надо готовиться. В частности, увеличивать расходы на оборону. Плюс, нам нужно сокращать отношения с Западом до необходимого минимума, и переориентировать свою экономику на рынки Китая, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

— Российско-американские отношения находятся в ужасающем состоянии, — считает политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. — «Гибридную войну» против России ведет не лично Трамп, но он не может ей противостоять. Итоги 2017 года как раз показывают, что Дональду Трампу не удалось стать реальным президентом, и проводить собственную внешнюю политику, особенно в отношении России.

Напротив, оппоненты Трампа успешно разыгрывают российскую карту, чтобы максимально связать ему руки, и блокировать политические линии, связанные с внутренней американской политикой.

Травля Трампа по российской тематике не позволяет действующему президенту США реализовывать собственную предвыборную программу. Такая тактика неизбежно ведет к потере Трампом поддержки избирателей. И как только позиции главы американского государства сильно ослабнут, ничто не помешает верхушке Республиканской партии, которая настроена против Трампа и контролирует Конгресс, устроить импичмент. Либо, как минимум, превратить Дональда Трампа в технического президента, который решений вообще не принимает, и лишь досиживает в Белом доме положенный срок.

Эта внутриполитическая борьба с Трампом, и широкое использование в ней темы России, является одной их причин ухудшения в 2017 году российско-американских отношений.

«Глубинное государство», напомню, объединяет руководство и высокопоставленных сотрудников спецслужб США, Пентагона, корпораций военно-промышленного комплекса, плюс руководство ряда глобальных корпораций. И борьбу с Москвой оно ведет в сфере мировых финансов, глобальных информационных систем и социальных сетей, а также в сфере контроля активов российской элиты, находящихся в юрисдикции стран Запада.

Именно широкое использование этих инструментов мы увидели в уходящем году. И это стало возможным во многом из-за того, что власть в России так и не сформулировала внятную собственную идеологию.

 

 

http://svpressa.ru/politic/article/189630/

 

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Один комментарий»

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    Леонид Петрович Плотников 28 декабря 2017 в 18:12 Ссылка Пометить
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    Известная истина: политика, построенная только на противостоянии, не приведет ни к чему хорошему: только потеряешь силы и останешься на старых позициях. Нужна собственная положительная программа, исходящая из национальной идеи… Но таковой пока не наблюдается…

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