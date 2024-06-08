Мобилизации не будет
Путин о ходе СВО.
1. Мобилизации в России не будет. С января по май в ВС РФ добровольно записалось еще 160 000 человек.
2. Россия добьется победы. Без ядерного оружия. Ядерных испытаний пока не будет.
3. Власть на Украине не легитимная. Зеленского заменят.
4. Переговоры по Украине могут быть на базе "Стамбула" с учетом текущей ситуации на ЛБС.
5. Государственная идеология противоречит конституции страны.
,..,PPPrivet,..,
Вот оно-то как(ИЗ текста №5)- ПУТИН:
“Государственная идеология ПРОТИВОРЕЧИТ
конституции страны”!…:-)
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_а ЭТУ “идеологию” Кто выСТРОИЛ(ВСЕ эти годы)В стране…
…по ЦУ чьИХ…ИЗ-ВНЕ – “благодарность” – “едроССне”… :-(
_КЛАН чьИХ…во-власти,ОТ кого – ВСЕ беды-И-напасти… :-(
…а именно ОТ нИХ – КТО НЫНЕ – на Руси ВО-власти…
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:-)посмотрим,ЧТО на-сей счёт – скажут “патриоты” И оголтелые…
- Ничего ни к кому личного. Благодарю.
* С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 08-6-24.