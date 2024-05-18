На Украине вступил в силу обновлённый закон о «мобилизации» (https://russian.rt.com/ussr/news/1316217-ukraina-povestki-kruglosutochno), который направлен на достижение требуемых показателей численности войск за счёт принудительной мобилизации гражданского населения, которое этим же законом было лишено почти всех гражданских прав. История про свободную поездку в Европу, чтобы выпить чашечку кофе в Вене, закончилась. Теперь началась другая история — про возможность спокойно пойти в магазин за хлебом или водой.

Согласно требованиям США и официально называемым цифрам от Сырского, в течение половины мая и летних месяцев планируется мобилизовать до 500 тыс. человек (среди которых будут заключённые, инвалиды, женщины). Такой KPI по мобилизации озвучивался для двух задач: обеспечить восполнение текущих потерь и сформировать как минимум 10—12 новых бригад.

Любопытно, что пока не до конца ясно, как Киев собирается выполнять вторую задачу, поскольку ещё весной было отменено формирование четырёх бригад из-за нехватки техники и личного состава, в частности трёх бригад морской пехоты.

Текущие показатели мобилизации очевидно являются неудовлетворительными, что уже сказывается на численности фронтовых бригад, имеющих неполные штаты. Эта проблема влияла на боеспособность ВСУ с момента начала прошлогоднего контрнаступления, и дефицит личного состава не ликвидирован до сих пор.

Понижение возраста мобилизации до 25 лет, отмена ограничений на мобилизацию инвалидов, а также различные карательные меры направлены на то, чтобы достичь поставленных целей любой ценой. Лишённых прав граждан, которые не имеют возможности покинуть Украину, будут штрафовать, арестовывать и при необходимости отправлять в тюрьму за уклонение от мобилизации. Откупиться получится лишь у самых богатых.

Необходимость скорейшего восполнения бригад на фронте будет вести к интенсификации практики отправки на фронт слабо подготовленного личного состава, большая часть которого остаётся за пределами программ «подготовки по стандартам НАТО». Это отражает общий подход режима Зеленского к солдатам ВСУ как к пушечному мясу, однако он же по стечению обстоятельств будет понижать уровень боеспособности ВСУ вместо его повышения, поскольку мотивации воевать у тех, кто попадёт на фронт после 18 мая, будет ещё меньше.

Выбранный подход к мобилизации, очевидно, будет вести к дальнейшему снижению морально-психологического состояния у солдат ВСУ и снижению устойчивости некоторых бригад, где будет повышаться удельный вес слабо мотивированных солдат, набранных насильно и готовых при первой же возможности сдаться в плен.

Бегство одной из таких бригад под н. п. Очеретино (https://t.me/c/1595839251/3812) и проблемы под Харьковом — это лишь первая ласточка. Средний возраст украинских солдат (42—44 года) вряд ли серьёзно снизится за счёт вливания 25-летних просто в силу того, что их на Украине не очень много.

При суточных потерях ВСУ в 800—1500 человек и очевидных проблемах с мотивацией текущие потери противника будут иметь отрицательный и к тому же накопительный эффект для общей устойчивости подразделений на линии фронта.

Чем дальше будет продолжаться мобилизация на Украине, тем сильнее отрицательное влияние на боеспособность ВСУ будет проявляться на поле боя. Киевский режим даже при всей ненависти к украинцам это хорошо понимает, но, возможно, задача утилизации как можно большего количества мужского населения на два-три поколения вперёд и является ключевой задачей для Зеленского и его клики.

(с) специально для RT

https://t.me/c/1686844692/6109 – цинк



Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. На Украине вступил в силу обновленный закон о принудительной мобилизации гражданского населения, лишающий граждан многих прав.

2. Планируется мобилизовать до 500 тыс. человек, включая заключенных, инвалидов и женщин, для восполнения потерь и формирования новых бригад.

3. Существуют проблемы с выполнением плана по формированию новых бригад из-за нехватки техники и личного состава.

4. Текущие показатели мобилизации неудовлетворительны, что влияет на численность и боеспособность бригад на фронте.

5. Понижение возраста мобилизации, отмена ограничений для инвалидов и карательные меры направлены на достижение целей любой ценой.

6. Необходимость быстрого восполнения бригад приведет к отправке на фронт слабо подготовленных солдат, что снизит боеспособность ВСУ.

7. Принудительная мобилизация будет негативно влиять на морально-психологическое состояние солдат ВСУ и увеличивать риск сдачи в плен.

8. Высокие потери ВСУ и проблемы с мотивацией будут иметь отрицательный накопительный эффект для устойчивости подразделений на линии фронта.

9. Чем дальше будет продолжаться мобилизация, тем сильнее будет проявляться ее отрицательное влияние на боеспособность ВСУ.

Вывод: Обновленный закон о принудительной мобилизации гражданского населения на Украине, лишающий граждан многих прав, направлен на достижение требуемой численности войск любой ценой. Однако это приведет к негативным последствиям, таким как снижение боеспособности ВСУ из-за низкой мотивации и подготовки призванных солдат, а также усугубление морально-психологического состояния войск, что в конечном итоге может привести к снижению устойчивости подразделений на линии фронта.