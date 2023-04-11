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Цифровая мобилизация

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В Госдуме сегодня принимают новый закон о воинском учете. Сегодня уже во втором чтении приняли. Впереди третье чтение.
Из новшеств.

1. Перевод военкоматов на цифровые методы учета военнообязаных. Будет создан единый цифровой реестр.
2. В запас теперь зачисляют граждан даже без их личного присутствия, просто на основании сведений государственного учета.
3. После получения повестки в рамках установленных процедур, гражданам будет запрещен выезд из РФ.
4. Уклонистам от мобилизации будет запрещено управлять транспортными средствами.
5. Государственные ведомства будут передавать личные данные граждан для воинского учета в едином реестре.
6. Удаление аккаунта на Госуслугах никак не поможет избежать вручения повестки, она будет считаться полученной с момента размещения в реестре.
7. Общий срок от попадания в реестр до юридического признания вручения – 7 дней. Правовые последствия за уклонение – от 20 дней.

По факту, это самая крупная реформа мобилизационной системы за последние десятилетия.
Очевидно, что если в планах есть еще одна волна частичной мобилизации в интересах ведения войны на Украине, то она уже будет проходить в рамках реформированной системы с учетом ошибок и косяков частичной мобилизации 2022-го года.
Власти заявляют, что пока что мобилизация не планируется и это общая реформа системы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8285380.html
Метки: мобилизация, реформы, Россия
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