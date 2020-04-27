Время мобилизации – победителей не судят

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Приход любого другого человека во власть — замена одних руководителей на других, изменение подходов при принятии и реализации решений, потеря темпов развития, нарастание противоречий и разногласий, а значит — неизбежно ослабление власти. В нынешних кризисных условиях понадобится не менее года, чтобы восстановить управляемость государства и общества, а это просто недопустимо.

Вопрос поддержки первого лица государства со стороны общества приобретает особую актуальность, потому что, как говорится, «коней на переправе не меняют». Владимир Путин 20 лет у власти, досконально разобрался во всех проблемах общества, немалого добился уже на этом поприще, имеет большой авторитет, сохраняет доверие общества.

Между тем в угрожаемый период развития мира и государства такого рода эскалация процессов поляризации общества крайне опасна для его стабильности и развития, угрожает национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности России», — утверждает эксперт Фонда содействия общественной дипломатии Фёдор Пашин.

«Известные враждебные политические силы и агрессивные подрывные СМИ, разжигающие противоречия и рознь в российском обществе, целенаправленно разделяют граждан страны на тех, кто доверяет и поддерживает главу государства, и тех, кто его обвиняет во всех грехах.

Вопрос поддержки первого лица государства со стороны общества приобретает особую актуальность, как говорится, «коней на переправе не меняют». Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом и пагубными последствиями финансово-экономического кризиса усугубляется в мире и в России, в российской элите не только не происходят должная консолидация и мобилизация вокруг руководства страны, а наоборот, наблюдается рост панических и протестных настроений, что провоцирует отчуждение населения от руководства страны .



Ситуация усугубляется тем, что политические и экономические элиты расколоты на несколько частей. Одни продвигают и отстаивают интересы внешних сил и, прежде всего, глубинного государства, сделав ставку на подрыв стабильности, смену власти в угоду своим западным хозяевам. Другие, из числа олигархов и высокопоставленных чиновников, озабочены лишь сохранением своих богатств, накопленных «непосильным трудом», и привилегированного положения в обществе.

Совсем немного тех, кто вместе с главой государства озабочены интересами страны и народа, но их действия встречают мощное противодействие со стороны Запада и их марионеток в государственных и общественных институтах власти, банковской и олигархической среде, средствах массовой информации, в кругах так называемой творческой интеллигенции.

По аналогии с другими странами мира, где ставленники глубинного государства находятся у власти, в России после 1991 года представители «пятой колонны» и «агентуры влияния» окончательно овладели всеми механизмами и институтами управления государством и обществом и, прежде всего, организационно-концептуальными, информационно-культурными, финансово-экономическими, политико-правовыми, дипломатическими.

Они также, неоднократно разделив силовые структуры, чтобы безраздельно властвовать, взяли под свой контроль армию, правоохранительные органы — службу безопасности и др., а также продвинули своих ставленников во все региональные органы власти, за редким исключением. В их интересах сформировались и действуют многочисленные неправительственные организации, медиа, эксперты, щедро финансируемые из бюджета и за счет зарубежных спонсоров.

На рубеже столетий Россия фактически превратилась в закрытое акционерное общество по примеру США и других ведущих стран, где главными акционерами правящих властей являются ФРС, ТНК и мировые банки, а также глобальные финансово-экономические кланы Рокфеллеров, Ротшильдов, Морганов и др.

Несмотря на то, что за последние 20 лет было сделано немало на пути преодоления внешней зависимости, укрепления государственности и, прежде всего, вооруженных сил, повышения уровня жизни в стране, а также международного авторитета страны, позиции представителей «глубинного государства» во многом сохраняются.

Достаточно привести пример ЦБ, который, подчиняясь инструкциям международных финансовых структур, из раза в раз действует вопреки интересам народа внутриполитическому курсу президента.

В 2008 г. и 2014 г. ЦБ обезжирил российскую экономику в несколько раз, лишил многих граждан средств к существованию, но обогатил олигархов доморощенных и зарубежных. Последовательно осуществляется саботаж реализации национальных проектов президента, чтобы он ни говорил и ни требовал.

Несмотря на многочисленные призывы Кремля, олигархи не спешат возвращать в российскую экономику выведенные на Запад свои финансовые активы. Законодатели и чиновники всячески тормозят развитие экономики и бизнеса, сдерживают возвращение на Родину соотечественников, поощряют чужеродную миграцию.

Не изжита коррупционная модель экономического развития, которая объединяет и стимулирует противников режима, нанося непоправимый ущерб государству. Борьба с этим злом встречается с сильным противодействием как изнутри, так и извне.

Не считаясь с Кремлём, целенаправленно на сдерживание здоровых инициатив, разрушение духовности и морали, разжигание противоречий и розни в обществе действуют федеральные медиа и, прежде всего, телеканалы, кино, театр, литература, шоу-бизнес, реклама и т.п.

Разве сериал «Зулейха открывает глаза» на главном федеральном канале в преддверии 75-летия Победы отражает историческую правду, содействует примирению «белых» и «красных», не разжигает национальных и религиозных противоречий в обществе?

На поток поставлены реальные и виртуальные протестные выступления против действия властей в Москве и Питере, где особенно сильны позиции либеральной прозападной оппозиции. При этом обществу всячески внушается, что все беды России идут, мол, от Кремля, где правит диктатор, который довел страну до ручки, подавляет всякое инакомыслие, жаждет править вечно.

Сегодня небезызвестные враждебные политические силы и агрессивные подрывные СМИ, разжигающие противоречия и рознь в российском обществе, целенаправленно разделяют граждан страны на тех, кто доверяет и поддерживает главу государства, и тех, кто его обвиняет во всех грехах.

Между тем в угрожаемый период развития мира и государства такого рода эскалация процессов поляризации общества крайне опасна для его стабильности и развития, угрожает национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности России. И в этом состоит сермяжная правда!

Между тем, несмотря на неоднократную всенародную поддержку на президентских выборах, главе государства и его государственно-патриотической команде за почти двадцать лет с огромным трудом удалось отвоевать не более 25−30% условных акций управления государством и обществом.

Хотя граждане страны, проголосовав на выборах, уверены в том, что Кремль — это полновластный хозяин в стране, с определённой уверенностью можно говорить лишь о контроле над силовыми структурами, отдельными региональными властями, бизнес-структурами. Противостоять враждебным подрывным внутренним и внешним силам до сих пор удаётся за счёт немалой поддержки и доверия со стороны большей части общества.

В начале 2020 года, когда мир вступил в полосу нового глобального финансово-экономического кризиса на фоне беспрецедентной инфопандемиии коронавируса в мире, Кремль решил воспользоваться ситуацией, перехватив инициативу, добиться избавления от засилья во власти ставленников глубинного государства, достижения окончательной суверенизации страны.

Отсюда смена правительства, изменения в Конституцию, Сбербанк перешел от ЦБ под контроль правительства, продолжается подготовка к 75-летию Победы в войне. Одновременно страна в короткие сроки мобилизовалась на преодоление пагубных последствий коронавируса и финансово-экономического кризиса. Первые результаты внушают осторожный оптимизм.

Между тем враждебные силы на Западе не намерены отступать. Они по-прежнему нацелены использовать глобальный кризис для устранения неугодных правителей и, прежде всего, в КНР, РФ, ИРИ и других странах, ставших на путь суверенного развития.

При этом «глубинное государство» продолжает идти по пути реализации планов радикального сокращения народонаселения, переформатирования геополитической картины мира, формирования основного нового мирового порядка.

Россия, которая избрана в качестве альтернативной территории, где должен быть обустроен новый форпост глобального доминирования взамен США, вновь оказывается в эпицентре глобальной политики. В связи с этим в России заметно оживились противники Кремля, прежде всего из числа представителей «пятой колонный и «агентуры влияния».

Помимо всего, они очень опасаются потерять власть в стране, как они называют, «тысячелетнего рабства», а с ней и беспрецедентные возможности сохранения своего привилегированного положения, огромных богатств и т.п.

К сожалению, как и в 1917 и 1991 гг., к заказным подрывным протестам начинают присоединяться и другие граждане страны, в том числе и те, кто на дух не переносит пагубные либеральные идеалы и ценности.

Наивно протестуя против всего плохого в стране, кстати, имеющего место зачастую с подачи враждебных сил, но выступают за всё хорошее, в том числе заложенное при Владимире Путине, они невольно «льют воду на мельницу» тех, которые не видят будущего для России.

С подачи геостратегов «глубинного государства» все россияне поголовно давно уже занесены в число лишних народов Земли, потому как населяют большую и богатую одну седьмую часть суши. По их планам, народонаселение планеты должно сократиться в несколько раз, примерно до одного миллиарда.

Подозрения в сговоре Кремля с «глобальным государством», по договорённости с которым страну ведут к всеобщей чипизации, изоляции, вакцинизации, цифровизации, вырождению и вымиранию и т.п., лишены каких-либо оснований.

Все эти двадцать лет Путин практически ежедневно у нас на виду — в своём рабочем кабинете, он колесит по стране, встречаясь с руководителями регионов, гражданами, попавшими в беду наводнений, пожаров и прочих бедствий, с рабочими на новостройках, жителями городов, стоит в церкви со свечой и молитвой.

Свои встречи с высокопоставленными чиновниками и олигархами он проводит под присмотром телекамеры, чтобы тем было трудно отвертеться от обещаний главе государства выполнить поставленные задачи. Многое, чего ещё хотели бы мы, у него не получается, но немало в интересах государства, во благо общества он уже сделал. Не признавать этого просто нельзя. В кои века в России был такой здравомыслящий и ответственный правитель?

Мы забыли, но разве не при Путине стали регулярно платить пенсии, пособия и зарплаты, ввели «материнский капитал»? Страна стала преодолевать демографический кризис. В истории страны было немного правителей, при которых прирастало население, а это — главный критерий успешного правления. Разве стимулирование рождаемости, защита семьи и детства соответствуют планам сокращения народонаселения? Да, с пенсионной реформой Кремль подставили, но на деле она оказалось серьёзно подправленной в лучшую строну.

Разве не на преодоление демографического кризиса направлено возрождение физкультуры и спорта в стране, строительство новых спортивных сооружений? Спортивные достижения — это не только приподнятое настроение граждан, но и стимул к повседневному жизнетворчеству, сближению и объединению людей на патриотических началах.

Разве по сговору с «глубинным государством» «нефтянка» после «нулевых годов», наконец, стала платить налоги в госбюджет, а контроль над Газпромом вырос с 37 до 51%? Благодаря отчислениям от энергоресурсов растут золотовалютные запасы РФ, фонды благосостояния и т.п. Немалого труда стоило, чтобы в начале нулевых одолеть «семибанкирщину» и их ручные медиа, через которых «глубинное государство» тотально контролировало страну.

Между тем сегодня уже всё обстоит иначе, государство вновь нещадно критикуют за почти 75-процентное государственное присутствие в экономике страны. Конечно, сразу вопрос, почему Чубайс не ответил за пагубные плоды приватизации? Однако, иногда «дешевле» держать врага рядом, чем на расстоянии.

Именно поэтому появились другие ручные олигархи, за которых критикуют Кремль, но они сегодня возводят грандиозные олимпийские объекты, мосты, в том числе Крымский мост, самые современные новостройки, медицинские и торговые центры, строят первоклассные магистрали и дороги.

А как вырос уровень жизни рядовых граждан — количество машин, бытовой техники? Как не признать эти и другие факты? Начинают возрождаться сельское хозяйство и промышленность. Россия который год больше всех в мире продаёт зерна, фактически обеспечила продовольственную безопасность, осуществляет прорыв в цифровую экономику. Беспрецедентные меры принимаются по стимулированию отечественного предпринимательства, созданию благоприятного делового климата.

Наконец, посудите сами, если официальный Кремль в сговоре с врагами России, то почему тогда против страны и руководства России введены политические и экономические санкции? Почему развязана гибридная агрессия против России и главы государства? Почему именно его травят, третируют, шантажируют и демонизируют внутренние и внешние «заклятые друзья» России?

Кто Кремлю позволил присоединить Крым, отстоять Донбасс, послать войска в Сирию на помощь падающему правительству Башара Асада? Почему разрешили возродить армию, укрепить другие силовые структуры, международный авторитет в мире?

И еще, зачем Кремлю надо было копить резервы, которые сегодня идут на зарплаты, компенсацию потерь бизнеса, меры по преодолению пагубных последствий коронавируса и кризиса. Не проще ли было главе государства через, как говорят, «ручных олигархов», отложить себе на чёрный день, переправив средства в западные банки? Но этого всего нет. Так никто и не нашёл «путинские миллиарды».

На что же надеяться гражданам страны в нынешней кризисной ситуации? Иногда противники Кремля утверждают, что за его патриотическими словами скрывается разрушительная сущность режима, для которого внешние нападки — это хорошее прикрытие в неправедных антинародных делах.

Но и эта сентенция не выдерживает никакой критики. Почему тогда не демонизируют и не травят Макрона, Джонсона, Меркель и других западных правителей, не вводят санкций против Франции, Великобритании, Польши, Украины, Швейцарии? Почему спортсменов этих стран допускают к соревнованиям?

Полагаю, для начала надо избавиться от ложных посылов враждебной пропаганды и полагаться на здравый смысл. Простые граждане в российской глубинке, которые, чувствуя сердцем, доверяют и надеются на нынешнего главу государства, порой остаются более разумными, чем горожане, мозги которых загажены виртуальной вирусной информацией массмедиа, идеалами массовой культуры, потребления и наслаждений. Они не в состоянии отличить своего от чужого, добро от зла, правду от лжи.

Как бы не пришлось раскаиваться по происшествии лет, как это бывало уже с нашим народом в 1917 и 1991 годах, когда поддержали яркие, но ложные лозунги и речи, вместе с которыми в страну нагрянули хаос, беды и лишения, рознь и конфликты. В этот раз, если дадим себе обмануться и пойти за теми, кто не ведает, что делает, корысти ради, расплата будет несравненно более жестокой. Мировые силы зла, дожирая Украину, вплотную подобрались к России.

Недовольство властью существует во всех странах, даже самых успешных. Люди имеют склонность уставать от правителей, которые долго правят. Все распознается со временем, на историческом расстоянии. С доброй памятью вошли в отечественную историю Святослав Игоревич (Рюрик), Ярослав Мудрый, Дмитрий Донской, Иван III. Иван Грозный, которого в литературе, кинематографе, истории долгое время кляли почем зря, на поверку оказывается не самым плохим правителем. Русь прирастала землями, а главное — народом.

Сегодня всё больше в стране поклонников Иосифа Сталина (Джугашвили), который символизирует сильную, но справедливую власть. Неплохо вспоминают советское правление Леонида Брежнева. Всех этих правителей объединяет не только долгий срок правления, высокая авторитарность, но и стремление обеспечить национальную безопасность и независимое развитие страны. И это при том, что в тысячелетней истории Россия (Русь) чаще находилась под внешним влиянием или зависимостью, чем развивалась самостоятельно.

Путин, несомненно, занимает своё место в этом достойном ряду ревностных поборников суверенитета. Нет сомнения в том, что он хотел бы довести дело до конца, добившись необратимости процессов на укрепление государственности, независимости и территориальной целостности страны, стабильности и повышения уровня жизни.

Уверен, что ему хотелось бы не растерять высокое доверие граждан страны, оправдать их надежды, оставить после себя добрую память. Для всенародно избранного правителя главной ценностью остается время, в течение которого важно прослыть не сладко-страстными речами, а добрыми поступками и делами, чтобы его детям и внукам не было стыдно за своего предка.

Чтобы войти в историю, сегодня необходимо покончить с засильем «агентуры влияния» в России, оздоровить морально-психологическую обстановку, вернув в информационное пространство традиционные идеалы и ценности спасения, самосохранения и возрождения, добиться справедливого жизнеустройства в многонациональной стране.

Важно создать предпосылки трансформации национально-государственного устройства страны в федерацию равноправных земель, реализации равных возможностей для граждан страны во всех сферах жизни, вне зависимости от национальных, религиозных, социально-экономических и других предпочтений.

Граждане должны быть уверены, что нынешняя попытка прорыва к цифровой экономике — это не самоцель, не дань моды. Она не должна привести к опасной оцифровке населения, его чипизации и самоизоляции.

Наоборот, цифровизация может стать эффективным средством в развитии творческих способностей граждан, оптимизации рынка товаров и услуг, борьбы с коррупцией и контроля прозрачности финансово-экономических отношений, возрождения справедливости в обществе, обеспечения равного доступа к социальным лифтам.

Цифровизация призвана уменьшить непосильную нагрузку на естественную окружающую среду обитания, внести свой вклад в спасение экологии, остановить дальнейшей наступление агрессивной искусственной среды жизнедеятельности на природу.

При всём этом нынешний глава государства способен оставить после себя не столько преемника, сколько оптимальную эффективную модель управления, самодостаточную и мобилизационную экономику, обладающую высокой степенью выживаемости перед лицом глобальных вызовов и угроз, благоприятную среду для предпринимательства граждан, безопасную и стабильную страну, уверенность граждан в будущем своих детей и внуков.

Фёдор Пашин



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