26 декабря секретарь оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко заявил, что мобилизация 450—500 тыс. человек на Украине нужна для пополнения санитарных потерь и формирования новых подразделений.

Необходимое уточнение

За десять дней до этого, 16 декабря 2023 года, нардеп Марьяна Безуглая раскрыла в социальных сетях подробности законопроекта о мобилизации. Подчеркнём, что законопроект — это ещё не закон, а закон на Украине зачастую трактуется и исполняется в весьма причудливых внеправовых формах. Однако намерения вполне понятны.

В чём особенность будущего законопроекта?

Мобилизация на Украине напрямую касается демографии. Если посмотреть на демографическую ситуацию Украины в 2023 году (по данным ООН), то можно увидеть «запас» женщин в возрасте 40—65 лет и «запас» мужчин 15—35 лет. 16 декабря нардеп Безуглая упомянула, что призывной возраст для мобилизации будет снижен с 27 до 25 лет.

Иначе говоря, власти Украины планируют залезть в неприкосновенный ранее запас 25—26-летних мужчин, в категории которых и так наблюдается яма из-за повышенной смертности и эмиграции, в том числе нелегальной. Подчеркнём, что ООН, скорее всего, учитывает данные по легальным (зарегистрировавшимся в официальных учреждениях) украинским мигрантам, тогда как есть и достаточно нелегалов. Скорее всего, реальная цифра оставшихся на Украине мужчин в возрасте от 18 до 65 лет ещё меньше, чем показывает ООН.

Второе нововведение касается женщин: «Женщины будут обязаны встать на воинский учёт наравне с мужчинами, пройти военную подготовку и будут привлекаться к службе».

В оригинале Безуглая говорит, что на боевые должности будут отправлять только женщин-добровольцев. Но если вспомнить слова Буданова, что «остались люди без мотивации», и его же жалобы на то, что приток добровольцев не покрывает потребностей армии, то можно представить себе и будущие механизмы назначения женщин на боевые должности. В любом случае женщин на Украине больше, чем мужчин, и рекрутировать и мобилизовывать их будут как можно активнее. Однако эти действия — лишь часть того, что можно ожидать в ближайшем будущем.

О чём говорит подготовка к мобилизации дополнительных 500 тыс. человек?

Киев пытается обтрясти и так чахлое демографическое дерево Украины на фоне растущих потерь и подготовки к ещё большим потерям в обозримом будущем. Напомним, что министр обороны РФ С.К. Шойгу назвал число безвозвратных и санитарных потерь ВСУ за всё время СВО — 383 тыс. раненых и убитых военнослужащих.

Подчеркнём, что речь идёт только о Вооружённых силах Украины. Потери других силовых структур Украины, таких как СБУ, НГУ, соединения ТРО и так далее, в это число, скорее всего, не входят. Полные потери, таким образом, ещё выше и действительно могут достигать 450—500 тыс. и более.

Также важно понимать, что любой «выдернутый» в военную систему гражданин экономически активного возраста изымается из экономики или социальной сферы, что для Украины особенно критично на текущем этапе. Далеко не факт, что этот гражданин принесёт пользу на фронте в силу возраста или здоровья, но ущерб от его отсутствия в экономике (тем более военной экономике) будет заметным.

Кроме того, новость о необходимости набрать 450—500 тыс. человек жёстко идёт вразрез с официальной информационной политикой властей страны. Обещания скорой победы, демонстративные информационные операции и информационный вакуум сформировали у жителей страны неверные представления о происходящем и усыпили бдительность тех, кто мог бы уехать, но не уехал.

В чём тонкости законопроекта?

Во-первых, право на отсрочку потеряют полиция, Бюро экономической безопасности и пенитенциарная служба. В перспективе это может сказаться на состоянии внутренней безопасности и криминогенной ситуации в стране. Если МВД страны будет переориентировано на фронтовую работу, значит, разгул преступности интересует текущий режим в Киеве гораздо меньше, чем проблемы на передовой, и внутренней стабильностью жертвуют в пользу армии.

Под нож, скорее всего, в случае принятия законопроекта отправится и социальная политика, поскольку мобилизация 450—500 тыс. человек предполагает отправку на фронт инвалидов III группы и людей с плохим общим здоровьем, находящихся на обеспечении государства. Вполне вероятно, что после их гибели на фронте эти статьи расходов будут урезаны за ненадобностью.

Во-вторых, ничего не сказано про отсрочки для специалистов. По идее, в воюющей стране с работающей на войну экономикой таких должно быть немало и отправлять их в траншеи чревато последствиями для этой самой военной экономики и производства любого рода.

Вполне может быть, что большинство таких специалистов уже покинули Украину и работают на территории ЕС, то есть «неприкасаемый» тыл Украины находится вне Украины, и возвращаться эти люди не торопятся даже под угрозой уголовного преследования. Все проживающие за рубежом и отказавшиеся пойти на войну граждане Украины (а таких не менее 650 тыс.) будут поражены в правах и лишатся возможности получать документы и как-либо взаимодействовать с госструктурами.

Что в итоге?

Кроме того, базовая общевойсковая подготовка вместо срочной службы фактически означает готовность отправить на убой наиболее молодых, активных экономически и социально мужчин и женщин. Их призыв и дальнейшая гибель на фронте (в силу невысокой ценности как боевых единиц) уничтожат любые надежды на послевоенное восстановление страны, прежде всего демографии и экономики.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Верховная рада Украины планирует принять закон о мобилизации еще 500 тыс. человек. Это объясняется необходимостью пополнить людские потери армии.

2. Призывной возраст планируют снизить до 25 лет, то есть залезть в категорию мужчин 25-26 лет, где и так наблюдается демографическая "яма" из-за повышенной смертности и эмиграции.

3. Женщин также планируют призывать на военную службу и обучать военному делу. Хотя пока заявлено, что на боевые роли – только добровольцы.

4. Изъятие из экономики и социальной сферы еще 500 тыс. трудоспособных граждан нанесет ощутимый ущерб для Украины.

5. Планируется лишить отсрочек от призыва сотрудников полиции, службы безопасности и других силовых структур. Это может сказаться на внутренней безопасности в стране.

6. Призыв инвалидов и людей с плохим здоровьем, скорее всего, приведет к росту смертности среди мобилизованных.

Вывод: данные планы украинских властей по дальнейшей масштабной мобилизации крайне негативно скажутся на демографии, экономике и социальной сфере страны. Это фактически означает подготовку Украины к еще большим людским потерям в ближайшем будущем.