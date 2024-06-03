▫️ Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Гранов и Константиновка Харьковской области. Кроме того, отражены пять контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также две 122-мм гаубицы Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Загоруйковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики отражены три контратаки штурмовых групп противника.

ВСУ потеряли за сутки до 435 военнослужащих, два бронетранспортера и четыре автомобиля. В ходе контрабатарейной борьбы поражены: три 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 67-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новый и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял более 310 военнослужащих, а также восемь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: две 152-мм гаубицы Д-20, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 «Braveheart» производства Великобритании, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б», 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 122-мм гаубица Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Также уничтожено два полевых склада боеприпасов ВСУ.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новгородское Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино и Новопокровское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 585 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина 227-мм РСЗО HIMARS производства США, а также пять 152-мм гаубиц 2А65 «Мста-Б», две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу М198 производства США, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 100-мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике формирований 65-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М198 производства США и 152-мм гаубица Д-20.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 118 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны уничтожено 67 беспилотных летательных аппаратов, а также сбиты: противокорабельная ракета «Нептун», четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, зенитная ракета комплекса «Patriot» производства США и 19 реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 609 самолетов, 274 вертолета, 25081 беспилотный летательный аппарат, 526 зенитных ракетных комплексов, 16236 танков и других боевых бронированных машин, 1328 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10057 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22237 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России