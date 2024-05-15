Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника.

Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 23-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Журавка, Гранов, Липцы и Волчанск Харьковской области.

Отразили три контратаки в районах населенных пунктов Глубокое и Старица Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, три танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, 300 мм боевая машина РСЗО «Ольха», 122 мм боевая машина РСЗО «Vampire» чешского производства, две 122 мм гаубицы Д-30, а также 100 мм противотанковая пушка «Рапира».

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка и Надия Луганской Народной Республики.



Отражены десять контратак подразделений 21-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Макеевка и Новоегоровка Луганской Народной Республики.

ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 122 мм боевую машину РСЗО «Град», 155 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм гаубицу Д-20, три 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также 105 мм орудие М119 производства США.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 22-й, 33-й, 54-й, 57-й механизированных бригад ВСУ и 106-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калинина, Раздоловка, Клещеевка, Невельское, Красногоровка, Георгиевка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики.

Противник потерял более 510 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и 155 мм гаубицу М198 производства США, 155 мм буксируемую гаубицу FН-70 производства Великобритании, 152 мм пушку «Гиацинт-С», две 152 мм гаубицы Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании, а также радиолокационную станцию «Каста». Уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 24-й, 100-й механизированных бригад ВСУ, 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новгородское, Майорск, Семеновка и Уманское Донецкой Народной Республики.

Отразили шесть контратак в районах населенных пунктов Соловьево, Очеретино, Нетайлово и Керамик Донецкой Народной Республики.

Потери противника за сутки составили: до 175 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ, пять автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 122 мм гаубица Д-30, 105 мм орудие М119 и 105 мм легкая гаубица М102 производства США.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Урожайное и Водяное Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, а также 152 мм гаубицу «Мста-Б».

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области и нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной ВСУ, 121-й бригады теробороны, 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, два автомобиля, а также 155 мм гаубица М777 производства США.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и техники противника в 135-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 40 беспилотных летательных аппаратов, четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и «Точка-У», а также 45 реактивных снарядов HIMARS производства США, «Ураган» и «Ольха».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 597 самолетов, 274 вертолета, 24086 беспилотных летательных аппаратов, 521 зенитный ракетный комплекс, 16035 танков и других боевых бронированных машин, 1299 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9595 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21728 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России