▫️ С 5-го по 10-е мая т. г. в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины.

Кроме того, поражались средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и БПЛА, пункты временной дислокации нацформирований и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки.

▫️ В течение недели подразделениями «Западной» группировки войск освобождены населенные пункты Котляровка и Кисловка Харьковской области, а также нанесено поражение формированиям девяти бригад противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовское Луганской Народной Республики, Новосадовое Донецкой Народной Республики и Синьковка Харьковской области.

Отражены 14 контратак штурмовых групп трёх бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Крахмальное Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 1015 военнослужащих, три танка, из них два «Leopard» производства ФРГ, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Также уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск в ходе ведения активных боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, восьми механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Спорное, Андреевка, Елизаветовка, Курдюмовка, Победа и Григоровка Донецкой Народной Республики.

Отразили контратаку штурмовых групп механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 1985 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе БТР М113 производства США, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из которых 13 переданные Украине западными странами.



Кроме того, уничтожены станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, а также три полевых склада боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированиям 12-ти бригад ВСУ и отразили 48 контратак противника в районах населенных пунктов Семеновка, Соловьево, Очеретино и Нетайлово Донецкой Народной Республики.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2360 военнослужащих, четыре танка, из которых один «Leopard» производства ФРГ и два «Abrams» производства США, 16 боевых бронированных машин, в том числе две БМП «Bradley» производства США и БМП «Marder» производства ФРГ, 32 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Vampire» чешского производства.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское, Водяное и Пречистовка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 860 военнослужащих, семь танков, восемь боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» в течение недели нанесено поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ, а также бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Золотая Балка, Токаревка, Ивановка, Михайловка, Тягинка, Степное Херсонской области и Павловка Запорожской области.

Отражена контратака штурмовой группы 118-й механизированной бригады севернее населенного пункта Работино Запорожской области. Противник потерял до 240 военнослужащих, девять автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, из которых одиннадцать М777 производства США.

▫️ Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса, радиолокационные станции: зенитного ракетного комплекса С-300, а также обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19.

Кроме того, поражен склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ.

▫️ Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожены: три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции и JDAM производства США, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, «Ураган» и «Vampire», а также 163 беспилотных летательных аппарата.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 13 украинских военнослужащих.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23905 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15964 танка и других боевых бронированных машин, 1282 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9437 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21570 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России