Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенный пункт Котляровка Харьковской области.

Улучшив положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 66-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Новосадовое Донецкой Народной Республики.

За сутки отражены три контратаки штурмовых групп 54-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

Противник потерял до 120 военнослужащих, два танка, в том числе «Leopard» производства ФРГ, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубицу «Мста-Б» и три 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 59-й мотопехотной, 22-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Белогоровка, Курахово, Курдюмовка, Острое, Константиновка и Спорное Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 275 военнослужащих, бронетранспортер и шесть автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, три 155 мм гаубицы М777 производства США, 105 мм орудие М119 производства США, две 155 мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, 122 мм гаубица Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Буковель-AD» а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Соловьево Донецкой Народной Республики и нанесли поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 31-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новгородское, Розовка, Калиново, Уманское и Прогресс Донецкой Народной Республики.

Кроме того, отразили семь контратак штурмовых групп 68-й егерской, 142-й, 143-й пехотных, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 370 военнослужащих, боевую бронированную машину, 20 автомобилей, а также 122 мм гаубицу Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка и Пречистовка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 155 мм гаубица М198 производства США и три 122 мм гаубицы Д-30.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 141-й пехотной, 65-й механизированной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Степное, Работино Запорожской области и Токаревка Херсонской области.

Противник потерял до 40 военнослужащих, четыре 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубицу Д-20, 122 мм гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два предприятия по производству ударных БпЛА, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

Кроме того, уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

▫️ Силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23785 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15923 танка и других боевых бронированных машин, 1279 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9339 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21508 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России