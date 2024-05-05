Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 14-й и 30-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новосадовое Донецкой Народной Республики.

Отражены шесть атак штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики.

Противник потерял до 305-ти военнослужащих и два бронетранспортера.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», четыре 122 мм гаубицы Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 93-й механизированных, 5-й, 92-й штурмовой и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Орехово-Василевка, Григоровка, Клещеевка и Красное Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 290 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, три 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также 100 мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское Донецкой Народной Республики.

За сутки отражены восемь контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 47-й механизированной, 142-й, 143-й пехотных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Бердычи, Семеновка и Нетайлово Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 380-ти военнослужащих, танк «Abrams» производства США, две боевые машины пехоты, в том числе «Bradley» производства США, боевую бронированную машину и три пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 105 мм легкая гаубица М102 производства США, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122 мм гаубица Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 135-ти военнослужащих, три пикапа, 155 мм гаубица «FН-70» производства Великобритании, 152 мм гаубица «Мста-Б» и 100 мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 44-й артиллерийской бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка Запорожской области, Ивановка, Михайловка и Золотая Балка Херсонской области.

Отражена контратака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Работино Запорожской области.

Противник потерял до 45-ти военнослужащих, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» производства США, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу Д-30.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за прошедшие сутки уничтожены: склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19 в районе населенного пункта Козютовка Харьковской областию.

Кроме того, поражены: склад топлива 218-го объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ, цеха производств ракетного топлива, а также вооружения для беспилотных летательных аппаратов, живая сила и военная техника ВСУ в 108-ми районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбито 20 украинских беспилотных летательных аппаратов и две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23762 беспилотных летательных аппарата, 512 зенитных ракетных комплексов, 15917 танков и других боевых бронированных машин, 1279 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9314 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21479 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России