▫️ С 28-го апреля по 4-е мая т.г. в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.

Также поражались пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ.

▫️ В течение недели подразделениями «Западной» группировки войск заняты более выгодные рубежи, а также нанесено поражение формированиям двенадцати бригад противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Петропавловка, Глушковка, Синьковка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики.

Отражены 23 контратаки штурмовых групп 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой, 63-й механизированной бригад ВСУ, 10-й и 18-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Нововодяное Луганской Народной Республики, Григоровка и Терны Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 975 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 28 автомобилей, две боевые машины РСЗО «Град» и 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 орудий западного производства.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск в течение недели активными действиями продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Нанесли поражение живой силе и технике двух аэромобильных, трех штурмовых и девяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Андреевка, Максимильяновка, Парасковиевка, Белогоровка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Отражены четыре контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной, 79-й, 80-й десантно-штурмовых и 93-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Георгиевка, Красногоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Противник потерял свыше 2325 военнослужащих, семь танков, 10 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, 44 автомобиля и 20 орудий полевой артиллерии.

Также уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы: «Нота», «Анклав», «Буковель-AD», станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и четыре полевых склада боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий улучшили положение по переднему краю и освободили населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка и Бердычи Донецкой Народной Республики.

Нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ и отразили 66 контратак противника в районах населенных пунктов Ленинское, Уманское, Новгородское, Новокалиново, Очеретино и Нетайлово Донецкой Народной Республики.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2405 военнослужащих, три танка, в том числе «Abrams» производства США, 20 боевых бронированных машин, в том числе четыре БМП «Bradley» производства США, 27 автомобилей, 33 орудия полевой артиллерии, из которых 14 западного производства.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток», улучшив тактическое положение нанесли поражение, формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоное, Гуляй Поле Запорожской области, Угледар, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 745 военнослужащих, 15 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Буковель-AD», а также полевой склад боеприпасов.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» в течение недели нанесено поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Работино, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области, Михайловка, Ивановка, Тягинка и Берислав Херсонской области.

Противник потерял до 215 военнослужащих, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

▫️ Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за неделю уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПТ с радиолокатором подсвета и наведения, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ, а также склад топлива для военной техники ВСУ.

Кроме того, поражен воинский эшелон с техникой и вооружением западного производства, поставленной Украине странами НАТО.

▫️ Авиацией и средствами противовоздушной обороны сбито 15 оперативно-тактических ракет АТАCМS производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и «Ураган», а также 201 беспилотный летательный аппарат.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 14 украинских военнослужащих.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23742 беспилотных летательных аппарата, 512 зенитных ракетных комплексов, 15911 танков и других боевых бронированных машин, 1279 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9289 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21471 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России