Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 30-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Боровая И Купянск Харьковской области.

Отражены пять контратак штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ, 110-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Кисловка Харьковской области.

Противник потерял свыше 150-ти военнослужащих, танк и пять автомобилей.

Также в ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155 мм гаубицы М777 и М198 производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм орудие Д-20 и две 122 мм гаубицы Д-30.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям наёмников «Иностранного легиона», а также 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 112-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Максимильяновка, Константиновка, Красногоровка и Парасковиевка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 270-ти военнослужащих, танк и четыре автомобиля.

В ходе контрабатрейной борьбы поражены: 152 мм гаубица «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Нота» и три полевых склада боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Бердычи Донецкой Народной Республики, а также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс Донецкой Народной Республики.

Отразили 10 контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 24-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Семеновка и Нетайлово Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 380-ти военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «PzH 2000» производства ФРГ и 155 мм гаубицу М777 производства США.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное, Макаровка и Водяное Донецкой Народной Республики.

Отразили контратаку штурмовой группы 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 100 военнослужащих, две 155 мм гаубицы М777 и 155 мм гаубица М198 производства США.



▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Михайловка, Ивановка и Тягинка Херсонской области.

Противник потерял до 30-ти военнослужащих, два автомобиля и 105 мм орудие М119 производства США.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки уничтожены две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США, цех по производству ракет и боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 117-ти районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов, две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, а также три реактивных снаряда HIMARS производства США и «Ураган».



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23673 беспилотных летательных аппарата, 509 зенитных ракетных комплексов, 15898 танков и других боевых бронированных машин, 1277 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21441 единица специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России