Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка Харьковской области, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Противник потерял до 30 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FН-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 400 военнослужащих, семь автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных и 142-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Очеретино Донецкой Народной Республики.

Отражено девять контратак штурмовых групп 23-й механизированной, 92-й штурмовой, 68-й и 71-й егерских бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Соловьево, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы и Бердычи Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «DANA 2» чешского производства, 105-мм легкую гаубицу М102 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Луговское Запорожской области и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 110 военнослужащих, два пикапа, 155-мм гаубица FН-70 производства Великобритании, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Ивановка и Степовое Херсонской области.

Противник потерял до 20 военнослужащих и 155-мм гаубицу М777 производства США.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен штаб оперативного командования ВСУ «Юг», а также живая сила и военная техника противника в 112 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции и реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган».

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23648 беспилотных летательных аппаратов, 509 зенитных ракетных комплексов, 15891 танк и других боевых бронированных машин, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9230 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21413 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России