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Интервью Дугина Карлсону. Перевод на русский

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции Александра Дугина:

1. Либерализм – это исторический процесс освобождения индивидов от коллективных идентичностей (религии, нации, пола и в конечном итоге от человеческой природы).

2. Классический либерализм был основан на индивидуальной свободе и правилах большинства. Новый либерализм отдает приоритет правам меньшинств и навязыванию "прогрессивных" ценностей.

3. Конечной целью либерализма является отказ от человеческой идентичности в пользу трансгуманизма и искусственного интеллекта.

4. Запад, особенно англосаксонский мир, является авангардом этого процесса, который изображается в многочисленных научно-фантастических фильмах.

5. Россия при Путине противостоит прогрессивной либеральной повестке, защищая традиционные ценности, что вызывает ненависть либералов.

Вывод: По мнению Дугина, либерализм представляет собой деструктивный процесс разрушения всех традиционных коллективных идентичностей, ведущий в конечном итоге к отказу от самой человеческой природы. Запад является локомотивом этого процесса, а Россия – оплотом сопротивления, защищающим традиционные ценности.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0KpXvI-N5No
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 27642 25704
    жора шапов два часа назад

      Та чё сопли жевать. ? Хде тут философия ? Либерализм = сионизм = жи-д-и-зм.
      Дугин – балабол и петляющий словоблуд с иллюзиями.

      • 2098 2006
        Сан Санычжора шапов два часа назад

          Очень похоже на проект истребления белого населения Земли. Англичане в своё время занимались физическим истреблением ирландцев и стерилизацией индийцев (100млн. стерилизовали) – не помогло. Либералы (или те, кто над ними) вполне осознанно сокращают белое поголовье людей через ментальные установки. Негры, латиносы, арабы и индусы продолжают размножаться. Но зачем это нужно евреям?

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          • 18582 17370
            KTСан Саныч два часа назад

              Возможно устраняют конкурентов,да и по крови черные к ним ближе.

              3
              3
            • 27642 25704
              жора шаповСан Саныч два часа назад

                Удивили. Вопросом.
                Вы, если белый , выживете от “-60 С” до “+60 С”. Остальные – нет.
                У Вас открыта Аанахата , а у паразитов – солдат нет. Это биороботы. После Синайского турпохода.
                И т.д. и т.п.
                ПСМ ставит целью (и оно реализуется сегодня) уничтожение РАсы – размывом, алкоголем, абортами, наркотой и смертоубийством внутри неё. Получается.

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          • 27642 25704
            жора шапов час назад

              Это – другое. Просто мнение :

              https://alexandr-rogers.livejournal.com/1765360.html

              Весьма интересны там комментарии.

              От себя добавлю, что Дугин ничего не сказал того, что неизвестно здравомыслящим людям. И не скажет.

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