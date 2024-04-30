Интервью Дугина Карлсону. Перевод на русский
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции Александра Дугина:
1. Либерализм – это исторический процесс освобождения индивидов от коллективных идентичностей (религии, нации, пола и в конечном итоге от человеческой природы).
2. Классический либерализм был основан на индивидуальной свободе и правилах большинства. Новый либерализм отдает приоритет правам меньшинств и навязыванию "прогрессивных" ценностей.
3. Конечной целью либерализма является отказ от человеческой идентичности в пользу трансгуманизма и искусственного интеллекта.
4. Запад, особенно англосаксонский мир, является авангардом этого процесса, который изображается в многочисленных научно-фантастических фильмах.
5. Россия при Путине противостоит прогрессивной либеральной повестке, защищая традиционные ценности, что вызывает ненависть либералов.
Вывод: По мнению Дугина, либерализм представляет собой деструктивный процесс разрушения всех традиционных коллективных идентичностей, ведущий в конечном итоге к отказу от самой человеческой природы. Запад является локомотивом этого процесса, а Россия – оплотом сопротивления, защищающим традиционные ценности.
Та чё сопли жевать. ? Хде тут философия ? Либерализм = сионизм = жи-д-и-зм.
Дугин – балабол и петляющий словоблуд с иллюзиями.
Очень похоже на проект истребления белого населения Земли. Англичане в своё время занимались физическим истреблением ирландцев и стерилизацией индийцев (100млн. стерилизовали) – не помогло. Либералы (или те, кто над ними) вполне осознанно сокращают белое поголовье людей через ментальные установки. Негры, латиносы, арабы и индусы продолжают размножаться. Но зачем это нужно евреям?
Возможно устраняют конкурентов,да и по крови черные к ним ближе.
Удивили. Вопросом.
Вы, если белый , выживете от “-60 С” до “+60 С”. Остальные – нет.
У Вас открыта Аанахата , а у паразитов – солдат нет. Это биороботы. После Синайского турпохода.
И т.д. и т.п.
ПСМ ставит целью (и оно реализуется сегодня) уничтожение РАсы – размывом, алкоголем, абортами, наркотой и смертоубийством внутри неё. Получается.
Это – другое. Просто мнение :
https://alexandr-rogers.livejournal.com/1765360.html
Весьма интересны там комментарии.
От себя добавлю, что Дугин ничего не сказал того, что неизвестно здравомыслящим людям. И не скажет.