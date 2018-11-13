Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

А.Г. Дугин: Иран — самостоятельная суверенная цивилизация

08:46. 13 ноября 2018 Просмотров - 27 Нет комментариев Опубликовал:

Интервью философа Александра Дугина для радио «Голос Ирана»

– Какое место вы отводите Ирану в теории евразийства, и как это влияет на российско-иранские отношения, их перспективу? Или Иран – это «самостоятельная цивилизация», и мы не можем его интегрировать в евразийскую теорию?

– Иранская цивилизация, безусловно, является самостоятельной. Она связана с территорией Евразии, с культурой Евразии, с цивилизацией Евразии очень многими линиями, потому что когда-то иранские племена пришли как раз с территории Евразии и осели в Персии.

И после того, как они осели, они создали иранскую культуру. При этом иранская культура – важнейшая часть исламской культуры и центр шиитского полюса.

Я не думаю, что Иран может входить полностью в Евразию так, как ее понимали и евразийцы, и так, как она рассматривается в большинстве теорий, поскольку [Иран] представляет собой совершенно самостоятельный полюс. Другое дело, что сегодня, как мы об этом говорили на семинаре, существует множество пониманий евразийства, и это множество не обязательно является взаимоисключающим или хаотическим.

Просто есть некие уровни или слои евразийского понимания: от «Большой Евразии», включающей в себя даже Западную Европу, Китай, Индокитай и весь исламский мир – до малого понимания Евразии как России и постсоветского пространства. То есть, есть разные градации евразийства.


И очень важно обратить внимание на то, что может быть полезно Ирану в евразийстве. Во-первых, это утверждение собственной независимой культуры. И в этом отношении и у евразийства, и у Ирана очень много общего.

То есть Иран – самостоятельная суверенная цивилизация, которая строит свою собственную модель международных отношений. Иран утверждает свой собственный суверенитет, настаивает на собственной независимой системе ценностей.

И в этом отношении я думаю, что модель, описанная в докладе, который прислал на семинар иранский профессор Дехгани из Университета Алламе Табатабаи, – это был самый лучший, на мой взгляд, доклад и точный, ясный и незакомплексованный, суверенный взгляд на проблему. То есть, евразийство очень во многом похоже на идею Хомейни! То есть, утверждение собственной независимой культуры, отвергающей западную гегемонию. И в этом смысл евразийской идеологии.

Евразийство – это, в первую очередь, отвержение западной гегемонии и возможность и необходимость русским создавать свою собственную цивилизацию. Вопреки всем и в диалоге со всеми. Поэтому иранское понимание евразийства, на мой взгляд, лучше, чем многие другие – чем западное и даже российское. В этом отношении очень много общего.

Второй момент, который близок Ирану, – это наше стратегическое партнерство в том, что можно назвать «евразийским треугольником» в Сирии и на Ближнем Востоке.

Сегодня складывается практическое применение [теории] евразийства в рамках евразийского геополитического треугольника по оси Москва-Тегеран-Анкара. Действуя вместе, Россия, Иран и Турция как три империи (которые в свое время враждовали между собой, а сейчас восстанавливают свой суверенитет и могущество) могут добиться многого.

И учитывая опыт прошлого, мы можем говорить о союзе этих трех империй, заключенный между ними для решения общих проблем и на Ближнем Востоке, и для противостояния [западной] гегемонии, и для создания экономической модели.

Потому что Турция, например, может отстоять свой экономический суверенитет, только найдя какого-то не западного партнера (отношения с Западом ухудшаются). Иран не сможет в долгосрочной перспективе долго отстаивать шиитскую независимость, шиитский суверенитет без альянса с другими странами. И здесь Россия – самый благоприятный сотрудник и союзник Ирана. Поэтому евразийский треугольник «Москва-Тегеран-Анкара» – этот тот особый формат, где Иран может найти свое стратегическое место.

Но это не означает, что Ирану предлагается присоединиться к ЕврАзЭС или к какой-то готовой организации. Этот евразийский треугольник, эту модель оси «Москва-Анкара-Тегеран» еще нужно создать, нужно учредить. Этот тот формат, в котором мы взаимодействуем в Сирии все больше и больше, но который постепенно из военно-политического сотрудничества по конкретному региону может быть превращен в некую очень оперативную и более высокоуровневую систему взаимодействия.

Потому что точно также, действуя втроем, мы могли бы решить многие вопросы в Ираке, в Ливане, в Ливии и в Йемене.

На самом деле, нас многое что объединяет. Взаимодействие трех империй – суннитской, шиитской и православной – на новом историческом витке может стать совершенно новым представлением о евразийстве. Это еще одно понимание евразийства, о котором мы сегодня не говорили, но которое имеет большое будущее.

Важно только понять: это не означает, что Ирану предлагается примкнуть к какой-то существующей евразийской идее.

А Ирану предлагается основать вместе с Россией и Турцией, совместно заложить основы совершенно нового евразийского треугольника, отлично от Малой Евразии, от Большой Евразии, от ЕврАзЭС, от ШОС, отлично от всех разных моделей, которые существовали и существуют до сих пор.

***



Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: восток, дугин, Евразия, Запад, империя, иран, Россия, турция, цивилизация
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
А.Г. Дугин о фронтах идущей глобальной войны
... - шиитский мир, представленный прежде всего Ираном и ливанской Хезболлой. Это наши... России, так и в самом Иране постараются сделать все возможное, чтобы... сказал…». М., 2003.А.Г. Дугин***Источник.Источник: ss69100.livejournal.com
Бэкграунд, выпуск-316 за 7 сентября 2013
... гвоздём в крышку гроба станет Иран, который, разумеется, является главной ... усердием. Остаётся только последняя ступенька Иран, — он полностью изменит баланс. Как... российский философ Александр Дугин. С-н, Александр Гельевич Дугин, философ, социолог.Атака...
Зачем патриоты строят нам Хазарию?
..., награбленными в Персии (сегодняшний Иран), решило установить там свои порядки...лжи. Начнём с тов. Александра Дугина – профессора, заведующего кафедрой социологии международных..., Сулакшин, Четверикова, Катасонов, Миронов, Дугин и многие другие, работают на...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 декабря 2017
...воевать" начал заниматься проблемой Израиля. Иран предлагает организовать взаимодействие между Хезбаллой...границах и на собственной территории, Иран сможет укрепить свои позиции в... по самым разным вопросам. Александр ДУГИН, философ: — Мы доказали, что ...
Троллинг как разновидность молодёжного нигилизма
... вот еще интересное мнение А. Дугина: «Теория сетевой войны, разработанная Пентагоном... США являются страны оси зла – Иран, Северная Корея, Сирия, и т..., публ.18422, 05.01.2014 Дугин А. Доклад Изборскому клубу. Источник...
Причины событий в Египте: Произвол Запада к холуям
...почву для ввода войск в Иран и Саудовскую Аравию с ...это делают? Ввести войска в Иран нельзя, так как можно ...РИА «НР» изложил геополитик Александр Дугин: “События в Египте не являются... СНВ-3, отказавшись от помощи Ирану, поставив памятник Ельцину – человеку, ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>