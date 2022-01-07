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Недостающий элемент. Почему современность рассыпается на глазах. Александр Дугин

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Каковы глубинные корни современной ситуации. Почему последние 300 лет идёт нарастающий кризис западной цивилизации, вылившийся в то, что мы имеем сейчас. Какой ключевой элемент был утрачен человечеством и без его возвращения на своё место – ничего не починится.
Золотой Фонд канала День представляет интервью Александра Андреевича Проханова с Александром Дугиным, записанное в 2017-м году.

Коллектив ДеньТВ поздравляет Александра Гельевича с 60-летием, желает ему долгих лет и новых горизонтов!

Поддержать передачи А. Г. Дугина и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B​
Книги Александра Дугина https://den-magazin.ru/utm/414
Все видео А. Г. Дугина http://paideuma.tv/​
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/​
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gKgr7dGfHBs
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