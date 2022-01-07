Недостающий элемент. Почему современность рассыпается на глазах. Александр Дугин
Каковы глубинные корни современной ситуации. Почему последние 300 лет идёт нарастающий кризис западной цивилизации, вылившийся в то, что мы имеем сейчас. Какой ключевой элемент был утрачен человечеством и без его возвращения на своё место – ничего не починится.
Золотой Фонд канала День представляет интервью Александра Андреевича Проханова с Александром Дугиным, записанное в 2017-м году.
Коллектив ДеньТВ поздравляет Александра Гельевича с 60-летием, желает ему долгих лет и новых горизонтов!
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