Благословение Божие перенести свою жизненную деятельность с Земли на Марс, всегда встречается человеком с величайшим восторгом, ибо он, живя на сферах земли и посещая Марс, уже давно ознакомился с жизнью на нём; а потому очень хорошо знает, что жизнь как в астральных сферах Марса, так и на материальной планете, несравненно лучше жизни на земле и её астральных сферах.

Поэтому он от всего сердца благодарит Бога за Его великие милости, вполне осмысленно сознавая, что лучшего рая человек от Бога ожидать не может. Вся жизнь и стремления жителей Марса вполне понятны человеку Земли; нет в жизни Марса трудных и неисполнимых для него задач, а между прочим все жизненные условия более легки и более удобны, чем всё, о чём не смел и мечтать человек на Земле.

Переносясь из сфер Земли на сферы Марса обновлённый, возрождённый и принявший искупление человек, получает и тело астральной материи Марса, которое несравненно более разрежённо, чем тело сферы Земли. Теперь уже его духовные силы и способности стали несравненно выше, тело разрежённее, дух могущественнее, понимания истины более глубоки, а потому ему открывается возможность беспрепятственно посещать несравненно большие области вселенной. Кругозор его увеличивается ежедневно, так как он, первое время в особенности, постоянно осматривает те новые миры и новые сферы разных жизней, которые только теперь стали ему доступны. Он изучает, знакомится с ними и обогащает свои познания. Духипокровители из небесных сил возлагают на него теперь уже не маловажные попечения о вселенной и существах; он теперь уже сам ответственен за свои поступки, ему дано для руководства и назидания множество существ меньшего, чем он сам, развития.

На сферах Марса он живёт несравненно дольше, чем жил на сферах Земли. Это пребывание для него необыкновенно отрадно и радостно; заботы, возлагаемые на него, не только не тяготят его, но составляют один непрерывный ряд постоянно сменяющегося счастья и блаженства. В исполнении каждой порученной ему заботы он чувствует внутри себя самого величайшую награду Господа, придающую ему новые силы и возможность быть полезным Бог у в исполнении Его Святых предначертаний. Всякое доброе дело укрепляет его в любви к Богу и ко всему, сотворённому Им и вместе с тем даёт ему ещё большую возможность рассевать своё добро среди людей всё в усиливающемся порядке. Всё пребывание его на сферах Марса есть один в высшей степени отрадный и радостный день, укрепивший и возвысивший все духовные силы его, приблизивший его к Бог у и сделавший его существом вполне оконченным, всей душой преданным Богу и с восторгом, понимающим глас Его.

Как ни велико то счастье и блаженство, которое испытывает он, пребывая в сферах Марса; как ни много почерпнул он познаний истины и как ни приблизился к Богу, однако, он начинает чувствовать, что есть счастье выше его счастья, ибо есть знания истины глубже тех, какими он владеет, есть степени любви и добра, которые, ему ещё недоступны, а потому не может он ещё приближаться к Богу в той мере, как это ему в настоящее время желательно, в той мере, какая в настоящее время уже составляет для него потребность. Что бы достигнуть этого, он знает, что должен ещё больше укрепиться в добре и любви через новую жизнь в грубо материальном теле планеты возрождения добрана Марсе.

Несмотря на то, что жизнь в материальном теле на Марсе не столь легка и блаженна, как жизнь в его сферах, он вполне сознательно просит у Бога разрешить ему принять эту жизнь. Он очень хорошо знает, что через неё он скорее приблизится к Бог у, скорее укоренится в ещё большем добре и любви и получит возможность приносить ещё большую пользу Богу, ибо будет лучше понимать тайны премудрости Его.

Если Бог благословляет его выбор, то он родится на Марсе и при первом появлении в жизнь, получает Ангела-Хранителя, с которым больше не расстаётся, пока не кончится жизнь и всё загробное состояние Марса.

Он сам избирает себе образ жизни на Марсе, ибо знает все слабые стороны своего духовного развития, которые мешали ему приблизиться к Богу; знает какой род испытаний ему должен быть более полезен, ибо в деталях изучил всю жизненную деятельность людей на Марсе. Совершая этот свой выбор вполне осмысленно, он уверен, что добьётся благих результатов через жизнь на Марсе, ибо сознание жизни и жизненные задачи планеты Марс не так крепко скрыты от людей, как они скрыты на земле и все условия жизни легче и приятнее. И в самом деле: на Марсе нет разделения стран на государства; нет различия языков и народностей, нет вражды между людьми, нет собственности, нет денег, а потому нет ни богатых, ни бедных, ни роскоши, ни нужды, а следовательно, нет зависти.

На Марсе, нет даже городов, этих больших скученных центров населения, заражающих воздух, воду, землю и людей, развивающих нужду, болезни, разврат мысли и тела, и составляющих средоточие эксплуатации друг друга, господства, власти, притеснения и насилия всякого рода.

При всём этом на Марсе, конечно, нет ни военного сословия, ни судов, ни полиции, никакой власти, никакого начальства, кроме слова Божьего; нет другого бича, кроме любви Бога и боязни прогневить Его и преступить Его Святой закон. На Марсе каждый, в полном смысле слова слуга своего ближнего, самый верный помощник его, и предупредительный заботливый друг. Там считается уже грехом не сделать того доброго дела и не оказать того внимания ближнему, которое человек мог бы сделать. Каждый считает своею священнейшею обязанностью предупредить желание ближнего, если представляется к тому хотя малейшая возможность и оказывать всем самое сердечное внимание и самое душевное участие.

На Марсе всякий человек есть равноправный владелец даров и удобств, предоставляемых ему планетой и вместе с тем самый добросовестный труженик, всегда готовый положить все свои знания и всё старание на улучшение и сохранение своей планеты и на увеличение её производительности. Вся производительность планеты составляет достояние всех имеющих в ней надобность. Все могут одинаково пользоваться всеми произведениями, независимо от того, кто произвёл их. Но за то никто и не берёт их в большем количестве, чем они действительно нужны ему для его существования. Всякая роскошь и всякий излишний запас чего бы то ни бы считается уже грехом, ибо то, что непроизводительно лежит без всякого употребления и надобности у одного, могло бы с пользой служить другому, а потому это уже есть воровство.

Главным образом всё внимание и заботы жителей Марса обращены на обработку почвы и на произрастающее на ней, так как на Марсе и люди и животные питаются исключительно растительной пищей, и преимущественно плодами. Никто не ест на Марсе не только животных, но и ничего, из чего должны выйти животные или растения, как-то: икра, яйца, семена растений или зёрнышки. На Марсе нет даже животных или насекомых плотоядных – все питаются одними растениями.

Слова «убийство» на всей планете нет, в самом детальном значении его, Бог даёт жизнь, Бог Один имеет право её отнять, и никто больше, и всякий должен, следуя примеру Творца увеличивать всё живущее, но не уничтожать.

Планета Марс на половину меньше земли; заселена далеко не по всей поверхности, а между прочим на ней свободно помещается и блаженствует народонаселение больше земного, ибо жизнь людей несравненно дольше земной. На Марсе, если считать продолжительность времени по нашему календарю, то люди живут в среднем до 500 лет.

Всякий, имеющий возможность, а следовательно, и желание, обрабатывать землю, занимает такое пространство под свои угодья, какие он в состоянии обработать сам своим личным трудом без всякой посторонней помощи и строит на этом участке себе дом. Никто не позволяет себе занять ни одной пяди лишней, ему не нужной почвы; ибо этим он обездолил бы своего соседа. Поэтому вся населённая часть планеты покрыта сплошь домами, находящимися в известном отдалении друг от друга, окружёнными садами такой роскоши, так обильно снабжёнными самой разнообразной растительностью, о которой мы, жители земли, ни малейшего понятия себе составить не можем.

Почва Марса необыкновенно рыхла и легка. Она несравненно легче нашей; мы могли бы её сравнить в отношении её веса разве только с легчайшим пухом или с пушистым снегом и решительно не могли бы ходить по ней, ибо наше тело, вследствие своей тяжести, всё погружалось бы в почву и всё ушло бы в неё. Вся материя Марса имеет именно эту разрежённость и лёгкость. Их вода не могла бы утолить нашей жажды; мы почти могли бы дышать ею; нечего говорить, что и их воздух соответственно разрежён и всё, что на планете существует всё легко и нежно.

Как вся материя Марса легка и нежна, так точно легко и тело людей, животных и насекомых. Тело человека притом же объёме, как у нас, весит по приблизительному расчёту 25 фунтов, т.е. в шесть раз легче нашего. Эта лёгкость тела, однако, не мешает ему быть чрезвычайно сильным, крепким, удобоподвижным и необыкновенно послушным воле человека. Житель Марса почти не чувствует своего тела; оно нисколько не стесняет его и никогда не отказывается исполнять хотя бы малейшие желания сильной энергичной и определённой воли человека и почти не знает усталости.

Это господство духа над телом, эта лёгкость тела, совмещённая с необыкновенной силой и устойчивостью его, исключает всякое понятие об утомительности всякого физического труда. О жителях Марса никак нельзя сказать, что они в поте лица своего добывают свой хлеб, ибо для них труд есть приятное не обязательное развлечение. Вся задача земледелия, например, сводится не к количеству труда, потребного для обработки почвы, но к увеличению разведения новых пород растительности, и к искусству улучшения старых пород, к увеличению их плодоносности и увеличению, вообще, производительности на возможно меньшем пространстве почвы. И иначе это быть не может, ибо при той силе, которой обладают люди и той лёгкости и пушистости, которую имеет почва, обработка её должна достигаться без всякого труда. Но кроме всего этого жители Марса обладают такими совершенными машинами и таким обилием всевозможных даровых двигателей, о которых мы, жители земли, и понятия себе составить не можем. Они применяют разные самодействующие машины, орудия и самые разнообразные приспособления при своих даровых двигателях, положительно всюду и везде, для исполнения каждой самой малейшей работы; так что и так уже совершенно лёгкий труд обработки почвы сводится к одному наблюдению за работой машин или, лучше сказать, к одному знанию управлять машиной или просто к одному желанию достигнуть данных результатов.

Почва Марса необыкновенно плодородна; а при том знании и искусстве, какими обладают люди, при том старании, какое они прилагают, чтобы обработать всякий клочок земли, вся планета их представляет один сплошной, роскошнейший сад гигантских деревьев, сплошь покрытых плодами и цветами, и травяных пород самых разнообразнейших и великолепнейших сортов, возвышающихся чуть не до самых небес. Все растения на Марсе приносят не одну, так другую пользу, и все доведены до крайнего совершенства.

Плоды растений доведены до необыкновенных степеней сочности, нежности и питательности. Не говоря уже об обилии и разнообразии видов этих плодов, надо сказать, что каждый вид каждого плода видоизменяется сообразно вкуса и желания каждого. У нас, например, ананас всегда один и тот же, но на Марсе не так, есть более ароматичные, более сочные, более круглые и, наоборот, совсем маленькие, совсем без сладости и все между ними промежуточные степени; одним словом, каждый вкус найдёт соответствующий ему плод.

Нет того времени года, когда жители Марса не могли бы питаться наилучшей растительной пищей, которую имеют тут же, в своих садах, под руками, без всяких хлопот.

Нет того времени года, когда сады Марса не удивляли бы и не поражали бы необыкновенной красотой и разнообразием своих цветов. Можно было бы сказать, что их цветы имеют положительно все самые яркие и чистые цвета радуги, если бы наша радуга не была бы слишком тускла для обрисования колорита цветов Марса. У них масса оттенков и колоритов, о которых мы решительно не имеем понятия, в особенности тех, которые впадают в металлические цвета золота и серебра с сильнейшим блеском, например, пурпур, отдающий золотом и блестящий столь ярко, что наш глаз не выдержал бы этого света. Есть цвета прозрачные, как хрусталь со светом серебра, переливающегося всеми возможными оттенками. Нет слов на наших земных языках, чтобы хотя примерно описать всю прелесть садов Марса, роскошь их убранства и того изящества и вкуса, с которым они обыкновенно планируются.

На Марсе есть очень много растений, которые ночью светятся и загораются разнообразными огнями. Этим качеством пользуются в самом обширном размере жители Марса и в тёмные ночи все сады освещены, как днём. Все дорожки, все аллеи обсаживаются такими растениями, придающими совершенно новую прелесть картине этого настоящею рая.

Вообще надо сказать, что ни один девственный бразильский лес не в состоянии передать и в слабой степени высоты, густоты, роскоши и обилия насаждения, которые у них, положительно, в каждом саду, благодаря тому принципу, которому придерживаются жители Марса: не позволять почве гулять даром, но стараться утилизировать каждый клочок пространства. Всякий считает грехом, а потому ни за что не пройдёт мимо, если только имеет возможность возделать какое-либо невозделанное ещё пространство и до всего они достигают без малейшего физического труда, силой своей заботы, уменья и старанья.

До чего плодородна почва и удобна ко всякому произрастанию и до чего жители Марса во всех случаях имеют возможность быть хозяевами своей планеты, можно судить по тому, например, как уверенно и свободно они распоряжаются растительностью, когда кто из них вздумает заново распланировать свой сад или заменить одни вековые гигантские деревья другими. В этом случае сам хозяин один берёт смело этот труд на себя, по нашему земному суждению, труд совершенно невыполнимый. Не стесняясь ни погодой, ни временем года, ни тем, что все деревья в цвету или покрыты плодами, он совершенно легко передвигает и пересаживает весь сад заново так же легко, как бы мы перестанавливали мебель в своей комнате и всё продолжает расти и двести на новых местах, как цвело и росло прежде.

Плодоносности почвы способствует в высшей степени одна особенность планеты Марс, которой у нас на земле совсем нет. Это особого рода теплота чрезвычайно живительная, оздоровляющая всю растительность, которую выделяет и производит почва. Теплота эта не есть продукт подземного огня, но явление, совершенно незнакомое на земле, и проявляющееся, с тем большей силой чем разрежённость планеты больше. На высших планетах это самое явление не только согревает почву, но издаёт свет, и вся почва по временам как бы загорается разными огнями. Здесь на Марсе проявляется только одна теплота и она уравновешивает климат, умеряет всякие проявления холодной погоды и в высшей степени способствует растительности, делая, приблизительно то, что мы достигаем нашими паровыми грядками только в несравненно обширнейших размерах.

Все эти сады не огораживаются никогда никакими заборами, ибо подобная ограда на Марсе не имела бы никакого смысла. На Марсе всякий, кто желает, может входить в сад и брать всё, что ему требуется и есть сколько ему угодно; хозяин сада будет только его благодарить за то, что он доставил ему удовольствие быть ему полезным. Слова «свой» и «чужой» на Марсе совсем не существуют; там всё общее. Тот, кто считает занимаемый им сад своим, считает его своим только по отношению к работе в нём и по возделыванию. Говоря «свой», житель Марса понимает, что в этом саду положен его труд, но произведения сада никто не подумает присвоить себе, ибо весь приплод сада есть достояние общее, как и всё на Марсе. Прийти в чужой сад и есть плоды, значить сделать удовольствие хозяину, ибо это обозначает, что эти люди из всех садов предпочли именно этот, ибо в нём всё лучше: плоды сочнее, удобства больше, хозяин приветливей и т.д., одним словом из множества садов эти люди предпочли этот, что не может не доставить хозяину удовольствие. Но всякий, кто съел плоды в саду, почтёт за грех съесть или, вообще, загубить какое-нибудь зёрнышко от съеденного плода, ибо из этого зёрнышка должно со временем быть дерево или, вообще, растение и съесть зёрнышко, значит загубить целое растение, а потому все зёрна растений бережно счищаются и возвращаются хозяину сада. Замечательно то, что нет на Марсе мелких зёрен – все крупные.

В каждом саду, как мы уже сказали превосходящим своей красотой всё, что может нарисовать нам самое пылкое земное воображение о райских садах, при вечно благоприятной погоде, господствующей на Марсе, среди благоухающих цветов помещается на самом лучшем и самом видном месте небольшой дом хозяина, как какая-нибудь игрушечка, или скорее бонбоньерка, представляющая из себя верх изящества и вкуса.

На Марсе нет многоэтажных домов, за исключением фабрик и школ. Всё же жилые дома одноэтажны и делаются из камня. Это общий характер их.

Материалом для такого дома служит камень самых разнообразных цветов, похожий на наш мрамор. Он так же лёгок, как и вся материя, из которой состоит планета, но необыкновенно прочный в постройке. Кусок нашей магнезии может нам дать понятие о лёгкости строительною материала на Марсе, но при всей своей лёгкости, он нисколько не поддаётся разрушительному действию, ни времени, ни климата. Обработка этого камня так же легка, как если бы мы стали обрабатывать воск или стеарин, а при обилии механических средств и всевозможных приспособлений, имеющихся всегда под руками жителя Марса, он, шутя, придаёт своему мрамору самые причудливые формы и делает из них самые изящные украшения на своих домах, с которыми никакие греческие, дорийские и другие ордена и стили, сравниться не могут.

Каждый дом есть чудо ваяния или самой мельчайшей резной работы, доказывающей всю обширную сообразительность и разнообразие фантазии хозяина, его уменье группировать формы, пользоваться тем что у него под рукой, и что дано ему Богом.

Внутреннее расположение комнат и количество их, конечно, зависит от желания и вкуса хозяина и от числа живущих в нём лиц. Но вообще можно сказать, что в каждом доме живёт только одно семейство, и лишних комнат никогда и никто не позволит себе делать уже потому, что они жителю Марса, совсем не нужны, Ему некогда рассиживать у себя дома и вообще праздность считается у них большим грехом, а потому с раннего утра и до вечера все заняты. Дом, это место их отдохновения, уединения и место молитвы, а потому каждый, живущий в доме, имеет свою особую комнату; это условие считается обязательным, и никто от него не отступает. Затем есть одна и не более двух общих комнат и обязательно несколько террас кругом дома. При каждом доме есть большой бассейн в особой комнате, в котором моются и купаются.

Слуг на Марсе нет; всякий делает сам всё, что ему нужно. У них и не ощущается даже и потребности в слугах, ибо каждый составляет себе удовольствие в услуге другому, кто бы это ни был, гость ли или член собственного семейства.

Войдя в дом, вас положительно поражает чистота, опрятность и изящество, доведенные до красоты и удобства; вы сразу заметите, что у жителя Марса ничего лишнего в доме нет, одно только необходимое. Нет и следа ни в чём роскоши или излишняго; всего в обрез; как раз столько, сколько нужно и без чего обойтись нельзя.

Вся мебель металлическая. Металл этот гораздо легче нашего алюминия. Он обладает удивительной прочностью, а потому тонкость и изящество изделия поразительная. Вообще вся мебель чрезвычайно красива, легка и изящна.

Вся посуда сделана из естественного камня, похожего на наш хрусталь. Камень этот обрабатывается необыкновенно легко, он сам по себе прочен и упруг; а потому посуда не так-то легко разбивается.

Чистота в доме удивительная: стены, полы, потолки – всё мраморное и всё полировано. Никаких ковров и драпировок, производящих пыль, нет; нет ровно ничего, могущего производить сор, грязь и разные нечистоты. Всё прибрано и вымыто. Весь сор немедленно сжигается, зола возвращается почве. Особенно щеголяет чистотой и изяществом это их бассейн. Это единственная роскошь жителей Марса; они несколько раз в день окунаются в него; после каждого раза бассейн вымывается, и вода идёт на поливку садов.

Всё, что необходимо жителю Марса и чего не даёт ему его сад, получает он с фабрики безвозмездно. Что бы это ни было: посуда ли, одежда, домашняя ли утварь, мебель, инструменты, машины, вообще всё, что бы кому ни понадобилось из того, что производят фабрики, то всё в его распоряжении и доставляется ему по первому его требованию. Фабрики производят решительно всё, что человеку нужно за то, и он отсылает на фабрику, что ему отслужило или что у него поломалось. Жители Марса необыкновенно бережливы и аккуратны; никто не позволить себе не только взять чего-нибудь лишнего с фабрики, но и продержать лишний час, то, что ему уже не нужно; например, если была им взята какая-либо машина для работы, как только работа кончена, машина возвращается фабрике сейчас же.

У жителя Марса нет даже лишней одежды; он берёт новую на фабрике, а старую оставляет там. К чему иметь дома так много старого платья и белья, никуда не нужного тряпья – хранилище пыли и сора, источник заразы и болезней, когда несравненно чище и удобнее избавиться от них. На фабрике всё пригодное пойдёт на какое-нибудь новое дело, а непригодное сожжётся, и пепел рассыплется по почве.

Получая всё необходимое с фабрик, жители Марса в свою очередь дают им весь необходимый материал даром. Всё, что ни производила бы почва, то всё предлагается каждым наперерыв, и каждый рад, если фабрика соглашается брать у него, предпочтительнее чем у других; это значит, что его произведения лучше, и он охотно сообщает другим те способы, которыми он достиг своего превосходства.

Никто не позволяет себе сделать секрета из того, каким способом ему удалось улучшить продукт, чтобы другие имели всегда возможность воспользоваться его открытием и в свою очередь улучшать дальше продукты.

Фабрики, главным образом обрабатывают одни растительные и ископаемые продукты. Животных продуктов фабрики обрабатывают очень мало; ибо они добываются только из тех материалов, которые сбрасывает с себя живое животное, например, шерсть, пух, перья; ибо убить на Марсе животное, есть такое неслыханное преступление, о котором никто и подумать не посмеет. Они не употребляют тоже в дело никаких продуктов от умерших животных. В этом случае жители Марса точны до педантизма. Никто не позволит себе сорвать неспелый плод, ибо в этом случае зёрнышки будут погублены, а это, по их понятиям, есть тоже убийство и грех.

Вся одежда жителей Марса делает главным образом из волокнистых растений, похожих на наш лён или коноплю; эти растения все гигантских размеров и имеют также крупные семена.

В общих чертах люди Марса похожи на нас; можно было бы сказать, что они имеют совершенно наш вид и наше тело, если бы они не были несравненно красивее, изящнее и более лёгки и грациозны во всех их движениях, манерах и приёмах. В их глазах, совсем по наружному виду схожих с нашими, сияет правота, уверенность, сила воли и бодрость духа. Тело сильно, бодро, бело и дышит здоровьем; оно не расслаблено, не измождено родовыми традициями, болезнями, страстями и пороками, как наше. Жители Марса мощны, энергичны и скоры в исполнении своих решений. Их телопослушный раб их непреклонной воли. Они почти не чувствуют его, ибо оно нисколько не стесняет их желаний и не служит им тормозом, как у нас; оно здорово, а потому они очень мало обращают на него внимания и совсем не заботятся о его существовании.

Красота женщин изумительна; в глазах их светится ангельская доброта и полнейшее участие к тому, с кем она говорит или на кого обратила своё внимание; скромность их, изящество и грация во всех движениях, во всех жестах и во всём решительно доведена до таких высоких степеней, что каждый из нас, жителей земли, прямо преклонился бы перед каждым из этих неземных созданий и пришёл бы в безусловный восторг.

Мужчины и женщины совершенно равноправны и одеваются почти одинаково. Не вдаваясь в мелочные детали, надо сказать, что все они носят широкую и длинную ниже колен сорочку, подпоясаны шнурком, и сверх этого накинут на плечи плащ, ноги босые. Как мужчины, так и женщины волос никогда не стригут. Все волосы очень искусно собраны на верху головы; никто никогда не покрывает ничем головы, только женщины вплетают в волосы весьма изящно что-то в роде широкой ленты или шарфика, всегда ярких и весёлых цветов. Цвет волос похож на наш: есть блондинки и брюнетки. У мужчин борода, у женщин её нет.

В обыкновенное и рабочее время всё одеяние белоснежное. В праздники и во время игр они одеваются в разноцветное платье, весьма пёстрое. Особенно любят они яркие цвета и пёструю одежду. Они сами раскрашивают её всевозможными клетками, фигурами или полосами. У некоторых нарисованы букеты, или гирлянды, другие изображают птиц и зверей, и чем пестрее, тем они, по их мнению, оделись изящнее.

Дети находятся при родителях только то время, когда мать кормит ребёнка грудью; но как только период этот окончился, родители относят их в общевоспитательные и образовательные заведения. Это громаднейшие и великолепнейшие многоэтажные дома, обставленные всеми теми удобствами, которые только может дать Марс. Всё внимание, всех решительно, обращено в особенности на своих юных питомцев, на их помещение, на их воспитание и на их образование. Он – их печётся решительно всё население, и они составляют предмет самых тщательных забот, решительно весь общественный интерес сосредоточивается именно на этих домах. Каждый по очереди принимает личное участие в воспитании и образовании детей – кто чем может. Одни чередуются в присмотре за ними, другие – в назидании, третьи – в учении, и нет человека, который не вложил бы своей лепты, самого тёплого участия, с полным рвением до самопожертвования. Дети составляют одну из самых главных общественных забот; ибо дети суть будущее население планеты и каждый должен быть заинтересован в том, чтобы оно вышло по возможности лучше, и во всяком случае лучше настоящею поколения. Никто из жителей Марса не разбирает – мой ли это ребёнок или чужой. Никто из них не позволит себе сказать: моему ребёнку нужен лучший кусок оттого, что он мой; его нужно лучше учить или кормить оттого, что я этого хочу, это моя гордость. На Марсе все дети равны, все будущие граждане, все должны получать одну и ту же пишу, одно и то же воспитание, ибо все должны быть и здоровы, и нравственны, и умны.

По мере того, как дети подрастают, они параллельно с теоретическим образованием, получают и практическое, они уже с малых лет посещают фабрики, приучаются ко всевозможным производствам и даже сами работают на фабриках.

Механическая часть на Марсе доведена до степеней, совершенно непонятных людям земли. Электричеством владеют они вполне и пользуются они им в самых обширных размерах. Для двигателей употребляют они статическое электричество прямо из воздуха и знают его ещё многие виды, которые нам совершенно неизвестны, что позволяет им иметь на каждом месте даровые двигатели, и мелкие, и крупные. Всякий даже самый мельчайший род работы имеет настолько усовершенствованные машины и приспособления, и они настолько просты и понятны, что труд по надзору за ними составляет чисто детскую работу. Поэтому все фабрики дают занятие детям с самых молодых их лет, нисколько не утомляя их.

Этих фабрик множество, и все они находятся около образовательных домов, и на всех работают дети. Фабрики все щеголяют великолепием убранства, чистотой и опрятностью; везде светло, просторно, и нигде ни одной пылинки. Это громаднейшие многоэтажные дома и каждая из них есть чудо искусства и изящества. Ни один наш земной дворец не дал бы нам ни малейшего понятия о великолепии фабрик. Машины блестят своим металлическим блеском; ход их положительно не слышен; работа удивительная, стены полы и потолки, – всё из мрамора; в одном месте он белоснежный, в другом самых разнообразных цветов, всюду чистота, опрятность, красота, изящество и удобства, доведённые до непонятных нам степеней. Но роскоши ни в чём нет; нигде ничего лишнего и нигде ничего, могущего загрязнить или заразить, или испортить почву, воду или воздух.

Работая на фабриках, дети получают полное практическое и теоретическое образование. Они проходят науки, которые очень упрощены на Марсе, ибо ничему лишнему, не имеющему практическою применения или не способствующему укоренению их в добре и нравственности, не учат. Около фабрик дети находятся до периода своей возмужалости, до совершеннолетия или до вступления в брак. Одни занимаются более простой работой, другие более сложной, третьи учат тех, которые ещё не умеют работать или не дошли до совершенства в работе. Даже управление фабриками производится теми же молодыми и холостыми людьми или незамужними женщинами.

Когда наступает совершеннолетие, молодые люди или девицы возвращаются в дома своих родителей, где живут, пока не женятся. После свадьбы они отыскивают место для дома с прилегающим участком для сада и начинают самостоятельную жизнь равноправными гражданами планеты Марс.

Все дома на планете соединены между собой телефонами и аппаратами для зрения на расстоянии, так что, живя особняком, никто не отчуждён от света и постоянно в состоянии сообщаться с каждым уголком планеты и со всеми теми, кто им нужен.

Обыкновенный способ передвижения на Марсе есть летание по воздуху. Как по виду, так и по форме своей все летательные снаряды чрезвычайно разнообразны. К ним применены всевозможные двигатели, в большинстве случаев электрические, но есть летательные снаряды, управляемые силой воли. Все они имеют чрезвычайно быстрое движение, так что житель Марса может в несколько часов облететь почти всю свою планету.

Сила воли развита у жителей Марса до поразительных размеров. Многие из них могут подниматься на довольно большую высоту от почвы одной своей силой воли; так что на многоэтажных фабриках есть и лестницы, но есть и приспособления у многих окон, чтобы те, которые изберут более простой способ восхождения, т.е. полёт прямо снизу вверх, могли бы всегда иметь к тому возможность.

Жители Марса необыкновенно религиозны; они постоянно носят в себе имя Бога, постоянно вспоминают Он ём и не начнут ни одного дела, даже самого мелочного или просто обыденного своего занятия, не испросив на то благословения Божия и помощи своего Ангела-Хранителя. В делах обыденных и маловажных Ангел-Хранитель внушает им свои советы мысленно, но по первому призыву человека, в делах более важных, Ангел-Хранитель является к ним в своём теле. Вид Ангела-Хранителя всегда один и тот же. Этот красивый юноша в белоснежной сорочке, с поясом или без пояса с крыльями за плечами. Он всегда лучший советник человека, и никто на Марсе без совета своего Ангела-Хранителя не сделает ни одного шага.

Вообще, жители Марса очень осторожны в принятии какого-либо решения, даже самого ничтожного. Они обдумывают, рассчитывают, обсуждают со всех сторон, советуются с Ангелом-Хранителем, но то, что однажды решено, должно быть выполнено во что бы то ни стало; нет сил, могущих остановить их; они точны, энергичны и деятельны.

Как оберегают они себя лично от всяких нравственных пятен, так точно оберегают они и свою планету от всякой физической нечистоты. Они считают настоящим преступлением не только спускать грязные потоки в реки, озёра и ручейки, но даже купаться в воде, ибо может из этой воды кто-нибудь напиться. Они никогда не позволят себе бросить в воду что-либо нечистое, что может загнить в ней или вызвать брожение или разложение. Вода и воздух – это, по их мнению, в некотором роде святыни, которые, никто из них не позволит себе загрязнить. Всё, что нечисто, сжигается немедленно и безусловно, а пепел рассевается по полям. Всякая грязная вода поступает на поливку растительности; если же она заключает в себе остатки, вредные для растительности, то вода эта испаряется на огне.

Домашняя жизнь их очень регулярна, занятия распределены по часам и всё происходит в один определённый для каждого час. Едят они раз в день, а ночью спят.

Перед сном каждый из них удаляется в свою особую комнату и призывает к себе своего Ангела-Хранителя, который является к ним всегда в своём видимом теле. Они вместе молятся Богу, беседуют, разбирают поступки, намерения и мысли всего прожитого дня; вспоминают, не сделал ли человек чего-либо греховного. Грехи их, конечно, совсем не те, что у нас. Жители Марса считают уже за грех полениться, не сделать того, что он мог бы сделать полезною; не оказать той степени любезности и предупредительности, которую он мог бы оказать; не быть внимательным к словам другого, чем опечалил этого другого; нарушил даром чей-либо покой; был недостаточно ласковым и снисходительным к животным; отогнал резко птицу, которая садилась ему на голову или на плечи, в то время как он работал, а она ему мешала, и т.д. Отыскав грехи, сделанные в течение дня, они опять молятся вместе, приносят покаяние и на другой же день ошибки поправлены и грехи искуплены.

Главная забота жителя Марса есть во всех случаях жизни сохранить совесть чистой. При чистой же совести и дух бодр и человек весел; а потому все на Марсе всегда в хорошем настроении духа и с лёгким сердцем шутя исполняют все свои заботы и дела. Страстей на Марсе нет; гнёта греха тоже, следовательно, дух свободен, и каждый властен над собой.

Заходят и злые духи на Марс, но власть их здесь вполне парализована. Никто не поддаётся их злым наветам. Ангелы-Хранители, видя издали приближение злой силы, вперёд предупреждают людей, и все знают о грозном нападении, поэтому принимают меры и ведут себя ещё более осторожно, чем в другое время. Если же кто-нибудь из них и сделает что-либо не совсем хорошее, то вечером же следует покаяние, а на другой день искуплены и все следы ошибки заглажены; так что злая сила уже на планете Марс не имеет того убийственного успеха, который она имеет на Земле.

Не вся жизнь жителя Марса заполнена одними трудами, молитвой и исполнением своего долга. Напротив, они часто собираются вместе, разговаривают, веселятся, в особенности их красивая молодёжь. Собрания эти бывают всегда в роскошнейших садах или лугах, переполненных восхитительными цветами. Эти места сборищ специально для этой цели обставляются особенно красиво всякой растительностью и воздух положительно благоухает от количества ароматных цветов.

Молодёжь играет в разные игры, показывает друг другу свою ловкость и искусство в чём-нибудь; задают друг другу загадки; бегают, поют по одиночке и хорами; играют на разных инструментах. Голоса и напевы их ближе подходят к ангельским, чем к нашим земным. Музыкальных инструментов у них много, несравненно больше, чем у нас, и они очень разнообразны. Есть такие, на которых играют люди, и они требуют искусства, есть же и такие, которые играют сами; вообще планета Марс должна быть причислена к очень музыкальным.

На этих весёлых сборищах участвуют не одни люди, но и Ангелы-Хранители их. Они наравне с людьми веселятся беззаботно, бегают и ведут беседы или занимаются музыкой или пением.

Церквей на Марсе нет; ибо каждая спальная есть храм; но есть религиозные празднества в память каких-нибудь великих событий или в память посланных людям великих чудес Свыше; или в память явлений на Марсе Христа Спасителя.

Эти праздники отличаются многолюдством: почти все жители планеты собираются на эти великие празднества в одно какое-либо определённое место, всегда на открытом воздухе, и празднество продолжается целый день. Праздники заключаются в общей молитве, в благочестивых разговорах и в выслушании проповедей. Ангелы-Хранители присутствуют всегда на этих празднествах в своих видимых телах и наравне с людьми молятся и назидаются. Нередко на эти празднества являют себя Святые и назидают людей. Сама Пресвятая Мария Дева посещала Самолично эти празднества и молилась с людьми, и целым хором многотысячных голосов Ангелов-Хранителей и людей возносились моления к Престолу Всевышнего.

Похожи ли эти празднества на наши праздничные дни, в которых о молитве почти и помину нет, но где главенствуют балаганы, кабачки в палатках и тьмы полумёртвого от пьянства народа?

Уродств на Марсе совсем нет. Болезней очень мало, ибо внутренних и органических болезней совсем нет. Тело людей необыкновенно устойчиво и не поддаётся влиянию перемены температуры и погоды. Они могут выдерживать нечувствительно для себя значительно большие колебания температуры, чем мы, люди земли. Житель Марса может сделать себе порез на пальце, сломать себе руку или ногу, или сделать себе другое механическое повреждение, но и эти болезни проходят у них очень скоро. От всех этих случайных повреждений есть на Марсе превосходные лекарственные средства среди их растительного царства, которые излечивают весьма скоро. Даже усталость лечат они известными плодами, и всякий раз, как кто-нибудь начинает уставать, он ест эти плоды и может снова трудиться. Во всех случаях заболеваний больной молится со своим Ангелом-Хранителем, и Бог дозволяет духам-покровителям способствовать излечению.

Рождение на Марсе не только безболезненно, но и сопровождается в высшей степени приятными ощущениями, оно просто, легко и естественно; причём присутствует один муж.

Есть, правда, болезнь и на Марсе, которая, по их понятиям, ужасна и повергает в грусть и печаль всю округу. Время от времени появляются на Марсе люди с не совсем выветрившимися земными привычками и наклонностями. Одни из них желают властвовать; другие неохотно позволяют пользоваться тем что сами признали своей собственностью; третьи заводят роскошь и начинают припрятывать имущество и беречь у себя то, что им не нужно и чем они в данное время не пользуются. Такое поведение их заставляет сейчас же обратить на них внимание. Притом и тело их, следуя их нравственной порочности, начинает грубеть и принимать оттенки земного человека, вследствие чего он никак не может скрыть от других своей болезни. Тогда всеобщие заботы обращаются на него, его отделяют от людей, сажают в особую больницу, устроенную специально для столь тяжкой болезни, и он становится предметом общей заботы и соболезнования. Все его посещают, все усовещивают, молятся за него, выдумывают разные средства, чтобы отклонить его от принятой им жизненной деятельности и, конечно, больше всех хлопочет и выбивается из сил его Ангел-Хранитель. Если больной скоро не образумится и не исправится, то начинает страдать и утрачивать силу воли.

Кроме этой болезни, жители Марса не знают страданий. Все возрасты имеют свои удовольствия, все благоденствуют, все счастливы, даже старики.

Как только человек приходит к убеждению, что задача его жизни может считаться оконченной и что пора уступить другим поле своей деятельности, то он удаляется от света. Всё, над чем он трудился при жизни, всё его хозяйство, дом и сад переходит первому попавшему лицу, которое в это время ищет себе место поместиться и устроиться; сам же старик отправляется в приют для стариков. Эти старческие приюты так же великолепно устроены, как и дома для образования, как и всё, что устраивают жители Марса. Старики пользуются полным покоем, тишиной и каждый из них имеет особое уединённое помещение. Здесь он проверяет всю прожитую им жизнь и находится в постоянном сообществе со своим Ангелом-Хранителем. Они беседуют, вместе молятся и созерцают вселенную, т.е. душа старика, по временам покидает своё тело и вместе с Ангелом-Хранителем осматривает другие миры и сферы жизни. Они посещают планеты небесных сил и помещения святых, советуются со святыми, назидаются от них и молятся все вместе. Некоторые удостаиваются посещать Пресвятую Деву Марию и даже доходят до лицезрения Господа Нашего Иисуса Христа.

Время своей смерти они знают уже вперёд. Она для них составляет давно ожидаемое отрадное время. Они знают вперёд, что их ожидает за гробом, знают, как жили и оценили свою жизнь ещё до смерти, знают, как и для чего они умирают и всегда покорны Богу и всем его святым предначертаниям.

Тела умерших на Марсе сжигают и пепел рассеивают по полям.

Смерть даже близкого и любимого человека никого не печалит. Печалей нет на Марсе, кто верит в Бога и покорен Ему, у того не может не быть полнейшей бодрости духа и уравновешенности чувств. Напротив, всякая смерть радует, если только человек в жизни не спотыкался и по-христиански окончил жизнь. Смерть на Марсе есть награда, открывающая всегда двери в лучший мир, ещё более приближающий человека к Богу. Смерть способствует увеличению горизонтов познания, природы, истины и тайн Премудрости Божией, к которой, всю жизнь стремился человек Марса и, наконец, через свою смерть достиг этого.

На Марсе есть также и наука, есть письмена и книги. Познания всех далеко не ограничиваются одними мастерством и практическими знаниями. Но наука Марса чрезвычайно проста, все её знают и посвящены в неё. Она далеко не требует особой учёности и специальных каст, как у нас. Вся наука Марса основана на слове Божьем и на прямом созерцании природы. Всякий подвигает шаг за шагом все отрасли знания и всё, что его интересует.

Христос жил на этой планете два раза и за два раза Своего пребывания Он открыл людям всё, что им необходимо знать и чего следует им держаться. Зная же это, всякий знает, чего следует избегать и чего опасаться. Вследствие этого на Марсе всякий достигает истины прямым путём, и нет таких научных ухищрений, какими думаем мы, люди земли, дойти когда-нибудь до истины: там нет научных теорий и целых сотен философских систем, прямо противоречащих друг другу, ибо там нет в науке лжи, обмана, самохвальства, догадок и всевозможной путаницы; там нет даже категорий знания и нет таких учёных, из которых один признает то, что другие отвергают, и с своей стороны отвергает всё то, что другие признают; ибо истина у них одна.

На Марсе, если кому-нибудь надо знать что-нибудь, он обращается к своему Ангелу-Хранителю и просит его поискать через Ангелов-Хранителей, нет ли этого знания у кого-нибудь среди людей Марса. Если есть, то он прямо обращается к тому, кто владеет этим знанием и, конечно, получает разъяснение и указания. Если этих знаний ещё нет, то он молится Бог у со своим Ангелом-Хранителем, и спрашивает в молитве Бога – может ли быть разрешено Богом планете Марс обладать этими знаниями; если это возможно и разрешено ему, то он сосредоточивается, созерцает природу, находит его в ней и уже своим умом применяет его к планете Марс. Вот как легко и просто делаются научные открытая на той планете, которая живёт в согласии с Богом и во всём, даже в научных открытиях ищет помощи Божией. Всё решительно даётся им через их усердную молитву. При этом условии вся природа кажется им вполне ясной и наглядной и наука их никаких запутанностей не имеет. По первому призыву их желания им открываются все причины явлений, а потому все следствия даются им легко.

На Марсе есть высочайшие обсерватории и такие телескопы, через которые они видят конечные во вселенной звёзды, видят их планеты и спутники планет. Они наблюдают даже за жизнью на ближайших планетах. Вообще все средства для научного изучения природы несравненно обширнее наших. При геологическом изыскании почвы, вместо нашего бурения они употребляют зрительный прибор, позволяющий им без всякой буровой скважины видеть все напластования земли и все формации. Поэтому, пробивая шахту или колодезь, они не ищут ощупью, как мы на земле, но вперёд знают, какие препятствия они встретят и до какой глубины будут идти.

Машины и все механические приспособления для работ доведены до высшей степени искусства; так что вполне во власти жителей Марса скопать громаднейшую гору; насыпать на это место большим слоем растительной почвы и сделать необитаемое место обитаемым. Им одинаково легко выкопать канал шириной в несколько вёрст для оздоровления местности и для снабжения её водой; или пересыпать море или озеро и выкопать его на другом месте. Все подобного рода работы на Марсе постоянно производятся; они не доставляют никому никаких хлопот, ни расходов, ни трудов – машины сооружены детьми, двигательная и рабочая сила берётся даром из облаков, почва чрезвычайно легка, и каждый жертвует охотно избыток своего свободного времени на общественный труд, клонящийся к улучшению их планеты. Всякий считает своей обязанностью участвовать в этой работе не одним, так другим родом, и нет для жителя Марса неисполнимой работы в области материального мира, ибо жители Марса являются во всех случаях жизни вполне хозяевами своей планеты, и материя у них всегда покорный раб их духа и ума.

На Марсе есть также животные, птицы и насекомые. Но они играют несравненно меньшую роль, чем у нас на земле, и численность их несравненно меньше. Человек не обижает ни одного животного, а потому и ни одно животное не обижает человека. Напротив, животные любят людей и держатся около них, в особенности птицы. Птицы на Марсе все необыкновенно красивы, всё чрезвычайно ярких цветов, чрезвычайно разнообразных пород и служат большим украшением и оживлением садов Марса.

Виды животных на Марсе почти те же, что и у нас на земле. По крайней мере из них мы нашли бы многих представителей из наших животных. На первый взгляд трудно не узнать, что вот наша корова, наша лошадь или наша собака, но вглядевшись в них, надо удивиться разнице между ними. Они настолько красивее наших, элегантнее, сильнее, вид их более благообразен и осмыслен; и действительно, они обладают известного рода разумом.

На Марсе есть школы для животных, и в них они учатся работать и приносить человеку пользу. Наука эта усваивается так удачно, что есть животные, которые владеют до некоторой степени целесообразно некоторыми машинами и притом исполняют так добросовестно свою работу, что нет надобности подгонять их; они слушают одного человеческого голоса и исполняют приказания людей. Работа животных бывает настолько осмыслена, что их оставляют одних, и они сами продолжают ту работу, на которую их поставили и приспособили.

Никто, конечно, не позволит себе не только ударить животное, но даже выказать нетерпение при обращении с ними. Да этого совсем и не нужно, само животное не доведёт себя до этого: оно любит человека, старается угодить ему, и на работе исполняет своё дело так же добросовестно, как и человек на Марсе.

Разве подобная жизнь не есть истинный рай для нас людей, вступивших в него с нашей Земли? Разве можем мы представить себе что-либо лучшее, как бы праведно мы ни жили на земле? Как жизнь эта, близко походит на нашу земную и, между тем, как отдаляет её весь нравственный и духовный смысл все внутренние мотивы жизни, вся наша порочность, сама создавшая себе все трудности жизни и всю ту путаницу, из которой мы выйти своими силами ни за что не можем. Довольство мы превратили в роскошь и пресыщение и дошли, наконец, до того, что стали слугами и рабами своих вещей и своего богатства; одним словом, мы средство превратили в цель. Бедное человечество земли ни в чём не знает предела и ничему не знает истинного назначения, а потому все благие дары, посылаемые Богом для возможности блаженствовать на земле, извратил человек и создал из них себе ад и мучение. Да поможет им пример жизни жителей Марса выйти хотя бы отчасти из своего незавидного положения и сколько-нибудь улучшить и облегчить свою жизнь.

После смерти своей на Марсе, человек остаётся пребывать в сферах, окружающих Марс. В этих сферах он ничего не находит себе нового, ибо при жизни ещё в материальном теле Марса, он сколько раз посещал эти сферы и вполне знаком с ними. Он знает, что блаженство жизни на сферах несравненно выше всего того, что может дать жизнь на Марсе. Он знает, что блаженство каждого зависит не от места его пребывания, а от количества добра и любви, находящеюся в душе человека, и от степени приближения его к Богу; а потому, умерши со спокойным сердцем, он без всякого перерыва бытия наравне с небесными силами принимает на себя заботы о преуспеянии дел Божьих, и счастью и блаженству его нет конца.

Пребывает он в блаженных астральных сферах Марса, пока Бог не предопределит ему жизнь на Юпитере.

Глава X. Основы истинной науки – Книга 3-я СУЩНОСТЬ ЖИЗНИ. И. А. Карышев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. На Марсе жизнь кардинально отличается от земной – это своего рода рай. Люди живут в гармонии с природой и Богом, нет собственности, денег, вражды.

2. На Марсе царит духовность, каждый следует заветам Христа, ведет праведную жизнь под руководством Ангела-Хранителя.

3. У жителей Марса очень развита сила воли, они обладают способностью летать, управлять материей. Их тела легкие и могущественные.

4. Вся жизнь марсиан пронизана добром, любовью, взаимопомощью. Нет места злу, пороку, роскоши. Все трудятся на благо общества.

5. Марсиане обладают высокоразвитой наукой и техникой, но используют их не для эксплуатации природы, а для ее совершенствования.

6. После смерти душа марсианина переходит в еще более блаженные сферы, приближаясь к Богу.

Вывод: В концепции И. А. Карышева, "жизнь на Марсе" представлена как идеал гармоничного существования человека в единстве с природой и Богом, построенного на духовных ценностях добра, любви и взаимопомощи. Это царство, где человек избавлен от греховных искушений и трудится не для себя, а во благо всего общества.