Западные мошенники от науки: как бы физики и будто бы астрономы

Но уже первое из этих измерений уничтожает сам фотон, поэтому второе измерение производить не над чем. Кстати, если измерение над вторым фотоном делать до мгновенной передачи состояния, то тогда не первый, а второй фотон будет источником этой передачи, не так ли?



Сколько же нужно измерений, и в какой последовательности их проводить, чтобы достоверно зафиксировать мгновенную передачу состояния? Является ли эта экспериментальная задача вообще "корректно поставленной"?

А нам говорят: измерения проводились только над первым фотоном, а над вторым – нет! Какое же воображение надо иметь, чтобы называть это "экспериментами по мгновенной передаче свойств частиц"? Вот, оказывается, что такое "квантовая телепортация"!

По-видимому, автор цитированной заметки в УФН сам ужаснулся предельной ясности, с которой он обрисовал то, чем занимаются взрослые дяди. В следующем номере он всё исправил, написав заметку вдогонку – где налицо явное намерение запутать вопрос, насколько это возможно. Эту вторую заметку мы не берёмся комментировать.

Эта формулировка заворожила даже физиков – особенно тех, кто не ознакомился со схемой эксперимента (Гарвардский университет, L.V.Lui и др). Остановили-то не световой луч, а световой импульс, причём отнюдь не в полёте!

Работали с облачком атомов; в это облачко направлялся лазерный импульс накачки, который переводил атомы в возбуждённое долгоживущее (по атомным меркам) состояние. До того, как атомы начинали самопроизвольно возвращаться в невозбуждённое состояние, удавалось – с помощью затравочного лазерного импульса – вызывать индуцированное высвечивание.



Таким образом, предлагается следующая логика: лазерный свет накачки останавливается на атомах, а затем, по желанию экспериментаторов, он вновь пускается в путь.

Комментируя эту логику, заметим, что подобная "остановка света" происходит в природе ежесекундно и повсеместно – на каждом атоме, участвующем в переизлучении светового кванта. Сам принцип "накачка в долгоживущее состояние, а затем индуцированное высвечивание", давно известен и используется в атомной спектроскопии; кроме того, на нём основана работа практически всей лазерной техники. В этом смысле "остановившие свет" не открыли ничего принципиально нового.

Что же касается их заявления о перспективе создания "квантового компьютера" с ячейками памяти на "остановленном свете", то это заявление тоже не выдерживает критики. Ведь они умолчали о том, что "остановленный" свет не всегда пускается в путь по желанию экспериментаторов, иногда он делает это самопроизвольно.



Хорошо известно, что в определённом проценте случаев высвечивание происходит спонтанно, причём эти "квантовые шумы", согласно квантовой теории, неустранимы. Ясно, что неработоспособен компьютер, у которого ячейки динамической памяти самопроизвольно изменяют свои состояния в промежутках между опросами.

Кстати, рекомендуем разгромную статью: Е.Б.Александров, В.С.Запасский. Легенда об остановленном свете. "Успехи физических наук", т.174, N 10 (2004) 1105. "…картина наблюдаемых в этом эксперименте сигналов не содержит ничего нового и полностью укладывается в традиционные представления физики оптической накачки 50-летней давности".

Речь идёт о недавнем эксперименте (С.М.Копейкин, университет Миссури, E.Formalont, Национальная радиоастрономическая обсерватория США) по приёму радиоизлучения от квазара в условиях, когда линию квазар-Земля пересекала планета Юпитер.



На основе искажений радиоизображения квазара – якобы из-за действия поля гравитации Юпитера на проходящее радиоизлучение – учёные рассчитали "скорость гравитации": с точностью до 20% она совпала со скоростью света.

Этот результат находится в резком противоречии с более ранними наблюдениями, позволявшими сделать выводы о скорости действия тяготения. Ещё Лаплас, анализируя движение планет и спутников Солнечной системы, сделал свой фундаментальный вывод.



Если, по мере перемещения космического тела, новые значения действующей на него силы тяготения устанавливались бы с запаздыванием во времени, то законы движения космических тел отличались бы от кеплеровских: орбиты бы эволюционировали.



Но такие эволюции не обнаруживаются, и Лаплас, исходя из имевшихся данных, сделал нижнюю оценку для скорости действия тяготения: эта нижняя оценка оказалась больше скорости света на восемь (!) порядков.



Во времена Лапласа этот вывод мало кого удивил, поскольку находился в согласии с воззрениями Ньютона – полагавшего, что тяготение действует вообще без запаздывания во времени.

В дальнейшем появлялись данные, из которых следовало всё большее увеличение нижней границы скорости действия тяготения. Например, при обработке сигналов от пульсаров определялся текущий вектор орбитальной скорости Земли, производная же этого вектора по времени представляла собой текущий вектор центростремительного ускорения Земли.



Оказалось, что Земля ускоряется не к центру мгновенного видимого положения Солнца, а к центру мгновенного истинного его положения. Свет испытывает аберрацию, а тяготение – нет! С учётом этих и других экспериментальных данных, сегодня нижняя оценка скорости действия тяготения превышает скорость света уже на десять порядков (см. обзор: T. Van Flandern. The speed of gravity – What the experiments say. Phys.Lett. A 250 (1998) 1).

Эти результаты малоизвестны, поскольку они не подтверждают официальную теорию тяготения – общую теорию относительности – хотя, строго говоря, и не противоречат ей. Дело в том, что в этой теории фигурирует скорость лишь пертурбаций поля, т.е. "гравитационных волн", и постулировано, что эта скорость равна скорости света.



Что же касается скорости действия стационарного поля, то о ней официальная теория тяготения умалчивает. А раз умалчивает – значит, нет предмета спора ни с Лапласом, ни с Ньютоном.

Зато есть предмет спора с Копейкиным и Формалонтом, которые считают, что их результат подтверждает общую теорию относительности. Ясно, что в их эксперименте Юпитер не выступал в роли генератора гравитационных волн: его поле было стационарно.



Но вывод о том, что скорость действия стационарного поля равна скорости света, резко противоречит более ранним данным, как отмечалось выше. Значит, скорее всего, был допущен просчёт либо при планировании эксперимента, либо при интерпретации его результатов.



До сих пор – при расчётах как "отклонения луча света в поле тяготения Солнца", так и эффектов "гравитационного линзирования" – никакой "скорости гравитации" не требовалось.

Добавим: подробный разбор эксперимента Копейкина и Фомалонта дан в статье "Вертикальное свободное падение: новые нижние ограничения на скорость действия тяготения" на http://newfiz.narod.ru . Анализ их методики чётко показывает, что их результат – это сознательная имитация желаемого эффекта.

Добавим цитату: "Измерялось отклонение волнового фронта радиоизлучения квазара при прохождении его рядом с Юпитером. Принимая во внимание, что измеряемая величина была меньше миллисекунды дуги, угловой размер квазара – порядка секунды дуги, а также форму квазара, напоминающую вытянутую кляксу с двумя центрами излучения, то в научном сообществе поднялся скандал.



Даже ортодоксальные релятивисты поняли, что их просто "разводят". Копейкин долго извинялся, говоря, что он только теоретик, а результат измерений был ему предоставлен неким шведским радиоастрономом, который и проводил измерения. Скандал замяли." Это – из разгромной статьи об "отклонении света вблизи Солнца": http://new-idea.kulichki.net/?mode=art&pf=eddington.htm

"ТРАГИКОМЕДИЯ С ЗОНДОМ SMART-1"

Космический аппарат SMART-1 Европейского космического агентства (ЕКА, ESA), после его вывода на околоземную стартовую орбиту, более года "раскачивал" её с помощью двигателя малой тяги, подтягивая апогей к орбите Луны.



Был запланирован захват зонда тяготением Луны при первом же входе в т.н. сферу действия Луны, радиус которой около 60000 км. Затем, после снижения на окололунную орбиту, планировалось сделать множество фотографий лунной поверхности.



В частности, обещали заснять следы пребывания американских астронавтов на Луне – поэтому миссия была широко прорекламирована.

Специалисты хорошо знали цену этим обещаниям – известно, что Луна чуть не постоянно "скрипит" из-за слабых "лунотрясений", что там имеет место электростатическое "оползание" грунта, и что движение линии терминатора (границы день-ночь) по поверхности Луны сопровождается пыльной бурей.



В течение месяца полоса пыльной бури дважды прокатывается по поверхности Луны, и наивно полагать, что от "следов астронавтов" что-то могло сохраниться. Спецы знали об этом, но помалкивали.

Кроме того, российские и американские специалисты знали о странностях лунного тяготения – в частности, что оно действует на космические аппараты лишь в небольшой окололунной области, примерно до 10000 км от её поверхности. Но об этом тоже помалкивали.



Поэтому европейские спецы никак не подозревали, что SMART-1 далеко не долетит до области действия тяготения Луны, и что этот проект обречён на провал.

О том, как это всё происходило в реальном времени, красноречиво свидетельствует весёлая дискуссия на специализированном форуме "Новости космонавтики", конспект которой мы предлагаем для ознакомления. Если кому-то покажется, что этот конспект сделан предвзято и тенденциозно, пусть сделает получше.

Конспект дискуссии ЗДЕСЬ.

"DAWN И ВЕСТА: ОЧЕРЕДНАЯ ШУТКА NASA"

СМИ уже заливаются соловьями про успешный захват зонда DAWN тяготением Весты, крупного астероида из пояса между Марсом и Юпитером. До этого успешного захвата, зонд вывели на квази-синхронную орбиту с Вестой, и подгоняли по скручивающейся спирали к Весте всё ближе и ближе – подходящими включениями движка, разумеется. И вот, как бы, свершился захват!

http://dawn.jpl.nasa.gov/mission/status.asp

July 17, 2011

Dawn in Orbit Around Vesta

As Dawn continued thrusting, it was gently captured in orbit by Vesta around 10:00 PM PDT on July 15… Dawn is about 13,000 kilometers (8,000 miles) from Vesta today and approaching it at 23 meters per second (51 mph).

July 13, 2011

Approach Phase Continues Smoothly

Dawn is about 23,000 kilometers (14,000 miles) from Vesta today and approaching it at 37 meters per second (83 mph).

Если верить этой официальной информации, захват произошёл на удалении примерно 17000 км. По канонам практической космонавтики, это должно было произойти на границе т.н. сферы действия астероида, т.е. на границе области, в которой тяготение астероида доминирует над солнечным. Формула для радиуса сферы действия: Rсд=D*(m/M)2/5 (Левантовский. Механика космического полёта в элементарном изложении). В нашем случае D – расстояние между Солнцем и Вестой, m – масса Весты, M – масса Солнца.



Немедленно вычисляем массу Весты, которая оказывается равна 3.18*1019 кг. При среднем значении радиуса Весты, около 260 км, для её средней плотности получаем 432 кг на кубометр.



Не маловато ли? У каменистых пород плотность на порядок поболе! А, может, астероидам не писан закон сферы действия? Нашлись умники, которые выразили нам сомнение в корректности использования именно сферы действия – в теории, мол, есть и другие сферы, например, сфера Хилла или сфера влияния. Но они обе значительно больше сферы действия, и тогда масса и средняя плотность Весты окажутся ещё меньше, соответствуя пенопласту.

Это не всё. Если масса Весты (через сферу действия) у нас в кармане, то сразу получим период обращения по орбите, согласно третьему закону Кеплера: T=2*pi*(A3/2)/(G*m)1/2, где A – большая полуось орбиты. При A=17000 км, T составит 9.55*106 секунд или 110 суток – почти 4 месяца.



Сбросим один месяц – учитывая, что движение сразу после захвата будет происходить не по круговой траектории, а по полуэллипсу снижения. Пусть – три месяца.



Заранее было неизвестно, где произойдёт захват, поэтому для убеждения в том, что захват произошёл, надо было отследить хотя бы половину витка – БЕЗ ПОДРАБОТКИ ДВИГАТЕЛЕМ. На это потребовалось бы полтора месяца, так?



Но умельцы из NASA так долго ждать не стали. Это – не их методы. Они сообщили об удачном захвате уже на вторые сутки. Как же они смогли удостовериться в захвате? Да никак. Они просто соврали. Не в первый раз же.

И это не всё. Сообщалось, что после захвата зонд будет ещё долго снижаться к Весте по скручивающейся спирали…



Стоп! Скручивающаяся спираль не является кеплеровой траекторией – это не эллипс, не парабола и не гипербола! Значит, подработки двигателем будут продолжаться и после захвата, КАК И ДО НЕГО!



Значит, "захват" можно было устроить неделей раньше или неделей позже – от этого в движении зонда не изменилось бы ровным счётом ничего. Вот это, я понимаю, подстраховочка! Заранее внушали публике-дуре, что, после захвата, подработка двигателями будет продолжаться! Поди догадайся, что только благодаря этой подработке и будет продолжаться снижение!

Но всё ещё хуже. При полученной массе Весты, на удалении 17000 км, первая космическая скорость составила бы 11.2 м/с. Судя по официальной информации, DAWN сразу после захвата приближался к Весте со скоростью, большей чем первая космическая. Это они называют "gently capture" – мягкий захват?!

Нет. не научились ещё в NASA врать правдоподобно. А врать им приходится. Две предыдущие попытки вывести зонд "на орбиту вокруг астероида" (NEAR и Хаябуса) с полной очевидностью показали: аппараты не испытывают гравитационного притяжения к астероидам.



Ибо тяготения у астероидов – нету. См. статью "Имеют ли собственное тяготение малые тела Солнечной системы" на http://newfiz.narod.ru , и книгу "Этот "цифровой" физический мир", там же.

"НЕЙТРИНО, ЛЕТЯЩИЕ БЫСТРЕЕ СВЕТА"

Оглушительное впечатление на доверчивых репортёров произвело заявление учёных о том, что они экспериментально обнаружили движение нейтрино со сверхсветовой скоростью (см. Препринт). Расстояние в 730 км между источником нейтрино в ЦЕРНе и их детектором в Gran Sasso (Италия) – сквозь земную кору – нейтрино, якобы, преодолевали примерно на 61 нс быстрее, чем в случае движения со скоростью света.

В вышеназванном препринте приведено достаточно информации для однозначного вывода: заявленный результат является физически бессмысленным. На наш взгляд, по-другому и быть не могло: физически бессмысленны все эксперименты с нейтрино, поскольку такой частицы нет в природе.



Нейтрино выдумали для спасения закона сохранения релятивистского импульса, который с очевидностью нарушался при бета-распаде – что повергало в прах специальную теорию относительности.

"…всех тоскливее было тем, кто занимался измерениями импульса отдачи у атома, из ядра которого выстреливался релятивистский электрон при бета-распаде.



Здесь устраивалась как бы «очная ставка» двум методикам: импульс отдачи атома измерялся по «немагнитной» методике, а импульс выстреливаемого электрона – по «магнитной», во всей своей красе. И вот, закон сохранения импульса нарушался: импульс электрона получался чудовищно больше, чем импульс отдачи атома.



Теперь, внимание: не потеряйте нить рассуждений. Импульс электрона измерялся по непогрешимой «магнитной» методике – значит, правильно измерялся именно он. Следовательно, импульс отдачи у атома оказывался чудовищно меньше, чем требовалось по закону сохранения импульса.



Куда же тогда пропадала эта недостающая часть? Пялились исследователи на фотопластинки, вертели ими так и сяк… Можно было поступить совсем просто: отбросить иллюзорные релятивистские завышения импульсов у электронов, и тогда их результирующие импульсы становились бы равными импульсам отдачи!



Но – что вы! это было бы святотатство! Уж лучше было сидеть и страдать молча… Ферми смотрел-смотрел на эти страдания, и его доброе сердце дрогнуло. «Ладно, – подмигнул он, – вы только не плачьте! Вот что мы сделаем: введём новую частицу. И припишем ей всё, что требуется.



Вам нужен импульс? – у ней он есть!» – «Как?! – просияли от радости экспериментаторы. – Так просто? Впрочем, погодите-погодите. Мы же такую возможность исследовали.



Никаких следов третьей частицы при бета-распаде не обнаруживается!» – «Ну, и что такого? Если следов не обнаруживается, значит, эта частица их не оставляет! Я же говорю – припишем всё, что требуется!» – «Да, но… странно как-то.



Трудно поверить! Частица… импульс имеет… и – никаких следов… Как же её поймать?» – «А зачем обязательно – поймать? Сам по себе процесс ловли – разве он удовольствия не доставляет? Так ловите, до скончания века, и наслаждайтесь! На зависть окружающим!» – «А, ведь, действительно!



Позвольте полюбопытствовать, а как предлагается назвать эту неуловимую прелесть?» – «Да придумаем хохмочку какую-нибудь… Вот: назовём эту прелесть нейтрончиком!»

Слово «нейтрончик» на родном итальянском языке Ферми звучит как «нейтрино». Ну, так и повелось… А карьеру эта «неуловимая прелесть» сделала на редкость головокружительную. Шутка ли: её быстренько перевели в разряд фундаментальных частиц – которых всего-то, считается, четыре.



Из грязи – да в князи! В физике появился новый раздел – «Физика нейтрино». Понастроили грандиозных «детекторов».



Думаете, эти детекторы реагируют на нейтрино? Ну, что вы! Они реагируют на продукты реакций, которые, как полагают теоретики, может инициировать только нейтрино – одно на триллион, да и то в урожайный год.



С этими «детекторами» получается как с заборами, которые строят известным методом: пишут неприличное слово из трёх букв и прибивают к нему доски. Вот на чём держится закон сохранения релятивистского импульса!"

(О.Х.Деревенский. Фиговые листики теории относительности)

Смех смехом, но, действительно, есть так называемые детекторы нейтрино, которые на что-то там срабатывают.



Учёные уверяют нас в том, что эти детекторы срабатывают на нейтрино, но не приводят даже элементарных подкрепляющих свидетельств – в том числе и в рассматриваемом эксперименте. Здесь нейтрино, якобы, рождались в результате распадов мезонов, порождаемых при прохождении быстрых протонов сквозь графитовую мишень.



Пачка таких протонов, длительностью около 10 мкс, вырезалась, при включённом отклоняющем магните, из циклотронного пучка, сгустки которого повторялись на частоте 500 кГц, так что на вырезаемой пачке укладывалось пять таких сгустков (см. Рис.4 в Препринте).



Не представляло особых сложностей вырезать все эти пачки, начиная с одной и той же фазы первого сгустка. И тогда – поскольку вероятность рождения нейтрино считалась пропорциональной количеству влетающих в мишень протонов – "пачка" продетектированных нейтрино (после накопления данных, конечно) имела бы ту же длительность и аналогичные пять амплитудных горбов.



Но нет, подобных корреляций между событиями на "источнике" и "детекторе" нейтрино категорически не наблюдалось. Неясно, была ли вообще разница между рабочей скоростью счёта детектора, на интервалах ожидаемого прилёта нейтрино, и фоновой скоростью счёта, в течение остального времени.



Таким образом, авторы не привели никаких свидетельств о том, что срабатывания детектора в Gran Sasso были скоррелированы с событиями в ЦЕРНе. Уже здесь можно сделать вывод: всё, что авторы делали дальше, лишено физического смысла.

А делали они вот что: применяли изощрённую статистическую обработку данных. Ключевой временной сдвиг – давший возможность измерить, насколько нейтрино обгоняют свет – они определяли как такой сдвиг, при котором "максимально правдоподобно" соответствовали друг другу результаты цифровых преобразований "волновой формы" пачки протонов в ЦЕРНе и временной развёртки срабатываний детектора в Gran Sasso.



При таком подходе, функция максимального правдоподобия представляла собой произведение соответствующих вероятностей. После таких перемножений для отселектированных данных за 2009, 2010 и 2011 годы, "максимальное правдоподобие" имело такую величину: её десятичный логарифм составлял прмерно -75000, т.е. сама величина составляла ноль целых и, после десятичного разделителя, ещё 74999 нолей до первой значащей цифры (см. Рис.8 в Препринте).



Важный нюанс: это сумасшедшее "правдоподобие" всё уменьшалось и уменьшалось по мере увеличения массива данных, бравшихся в обработку. А ведь если в данных была бы регулярность, то, по мере накопления данных, эта регулярность, наоборот, проявлялась бы всё отчётливее!

Но регулярность в данных не проявляется в нейтринных экспериментах. И авторы, чтобы усилить иллюзию достоверности своего результата, пустились на такой трюк: применили "слепой метод" измерений, при котором намеренно использовали набор аппаратных временных задержек по состоянию на 2006 г.



В этом наборе некоторые из значимых задержек попросту отсутствовали, и были впоследствии добавлены, а некоторые были впоследствии уточнены (см. Табл.1 в Препринте).



Так вот: конечный результат, т.е. опережение в 61 нс, был получен как разность между "максимально правдоподобным временным сдвигом", 1049 нс, и суммой сделанных после 2006 года коррекций в задержки, 988 нс.



Величины некоторых из этих коррекций превышают погрешность конечного результата на 1-2 порядка, как и сумма этих коррекций – поэтому "слепой метод" измерений должен был, по замыслу авторов, исключить возможность подгонки под желаемый результат.



Но что вышло в итоге? При обработке измерений 2009-2011 годов использовались, ради "слепого метода", заведомо неверные задержки 2006 года. Значит, заведомо неверно определялся и "максимально правдоподобный временной сдвиг".



Действительно, во временные стробы, сдвинутые друг относительно друга на 988 нс (т.е. почти на один сгусток в пачке протонов), должны попадать совсем разные наборы срабатываний детектора, и соответствующие "максимумы правдоподобия" отнюдь не должны быть разнесены на те же самые 988 нс. "Должны, – возразят нам, – если распределение срабатываний детектора было скоррелировано с "волновой формой" пачки протонов". Извините: этих корреляций не было!

Если бы эти корреляции были, их бы нам непременно предъявили. И не потребовалась бы изощрённая статистическая обработка данных, ведь нахождение сдвига между двумя однотипными гребёнками не представляет особых сложностей.

Но нет – просто и убедительно у нейтринщиков категорически не получается. Язык правды они не используют. И "сенсационный" результат, который они выдали, не доказывает не только того, что нейтрино летели быстрее света – он не доказывает и того, что нейтрино летели вообще.

"ВПЕРВЫЕ ПРОДЕТЕКТИРОВАЛИ ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ"

Речь идёт о сенсации, озвученной средствами массовой информации 11 февраля 2016 г.: двумя детекторами проекта Advanced LIGO зарегистрирован сигнал, который проинтерпретировали как отклик на гравитационные волны, излучённые при слиянии двух массивных чёрных дыр. Первоисточник – статья для Phys.Rev.Lett. – находится по адресу: https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.116.061102

Современные исследователи закрывают глаза на множество фактов, вопиющих о том, что затея с детектированием гравитационных волн – физически бессмысленна. Мы на многочисленных примерах показали, что массивные тела лишь подчиняются действию тяготения, но к производству тяготения массивные тела не имеют никакого отношения (см. книгу "Этот "цифровой" физический мир" на newfiz.info). Отсюда немедленно следует, что чёрных дыр – в традиционном понимании – в Природе нет.



Но даже если бы существовали далёкие источники "пространственной ряби", эта рябь принципиально не могла бы проникнуть в околоземное пространство, и вот почему. Радиусы солнечной и планетарных областей действия тяготения конечны (радиус земной гравитационной воронки – около 900000 км).



Причём, имеются неопровержимые свидетельства о том, что, в околоземном пространстве, гравитационные склоны не являются перекошенными из-за суммирования земного гравитационого потенциала с солнечным.



Т.е., в пределах области земного тяготения, солнечное тяготение – отключено (см. ту же книгу). Значит, в околоземном пространстве отсечено даже солнечное гравитационное воздействие на пробные тела; попытки же детектировать влияние источников, удалённых на сотни Мегапарсек – эти попытки совершенно несерьёзны.

А вот чего стоит сама идея детектировать "гравитационные волны" благодаря фазовым эффектам в оптическом интерферометре. Если бы "гравитационная волна" оказывала силовое воздействие на пробные тела, на которых укреплены зеркала резонатора, то она воздействовала бы на оба зеркала – с небольшой разницей во времени.



Эта разница во времени – даже при скорости "гравитационной волны", равной скорости света – была бы, очевидно, меньше времени релаксации оптического резонатора (эта релаксация требует нескольких прохождений резонатора со скоростью света).



Таким образом, оптический резонатор не успевал бы отрабатывать силовое воздействие "гравитационной волны". Поэтому нам говорят не про силовое воздействие: "гравитационная волна", якобы, вызывает деформацию самого пространства. Но это означает, что в области, которую накрывает такая деформация пространства, все линейные размеры изменяются одинаково (в относительном исчислении).



Если укорачивается резонатор, то укорачиваются и длины световых волн в нём – так, что их количество на длине резонатора остаётся прежним. Это значит, что, с помощью оптического интерферометра, никаких фазовых эффектов из-за "растяжения-сжатия пространства" не обнаружится в принципе, и проект LIGO изначально был физически бессмысленен.

Уместно сказать пару слов о величине обнаруженного "эффекта". Растяжение пространства (strain) проявилось, якобы, через приращение длины резонатора; отношение этого приращения к самой длине (4 км) составило, в максимуме, 1*10-21.



Для сравнения: до 1983 г. первичные эталоны длины делались как раз на основе оптического интерферометра, и их точность была не лучше 10-13. Затем скорости света приписали значение с нулевой погрешностью и приняли т.н. пролётное определение метра – что позволило перенести точность время-частотных измерений на измерения длин (это понадобилось для метрологического обеспечения работы спутниковых навигационных систем: GPS, ГЛОНАСС).



В настоящее время, наилучшая точность (и разрешение) пространствено-временных измерений, обеспечиваемая на национальных эталонах, имеет порядок 10-16 - и это при временах усреднения порядка суток и даже более.



Если специалисты, задействованные в проекте LIGO, утверждают, что они, для быстропеременных процессов, обнаруживают на пять порядков более тонкие эффекты, то национальные эталоны следовало бы упразднить, и аттестовать, в качестве первичных эталонов, интерферометры LIGO.

Но можно поступить проще – внимательно посмотреть на записи сигналов, из которых сделали сенсацию. Мы воспроизводим результат, полученный в Хэнфорде (красным цветом, "СИГНАЛ + ШУМ").



Это – временная развёртка суммы "полезного сигнала" и шума; длительность записи 0.2 s, по оси ординат отложена "деформация пространства", в единицах 10-21.

Ниже, синим цветом показан выделенный авторами "полезный сигнал" ("СИГНАЛ 1"), который подходит под требования ОТО, и соответствующий шум ("ШУМ 1", равный "СИГНАЛ + ШУМ" минус "СИГНАЛ 1").



Частота "полезного сигнала" изменяется от 35 до 150 Гц, т.е. отношение ширины полосы, которую занимает сигнал, к её центральной частоте составляет около 1.24.





При такой широкой полосе, сигнал, превышающий по амплитуде шумы всего в два раза, не может быть выявлен однозначно.



Это наглядно иллюстрирует пара зелёных графиков – "неправильный полезный сигнал", ограниченный по амплитуде 0.5 ("СИГНАЛ 2") и шум ("ШУМ 2"), дающие в сумме исходную запись "СИГНАЛ + ШУМ".

Как можно видеть, остаточный шум при "неправильном" сигнале принципиально не отличается от шума при "правильном" сигнале.



Исходную запись можно представить огромным количеством вариантов сумм сигнала и шума – поэтому предъявление авторами сигнала, находящегося в согласии с требованиями ОТО, не обладает, в данном случае, никакой доказательной силой.



При достаточно больших массивах записей с двух детекторов, нахождение двух "правильных откликов" с подходящей разницей во времени – это лишь вопрос эффективности используемого математического фильтрования. Которое отфильтрует всё, что душе угодно.

Таким образом, заявляя об удачном детектировании гравитационных волн, авторы выдают желаемое за действительное.



Все выводы, которые они делают дальше – о массах чёрных дыр, породивших "сигнал", о дальности до них и о направлении на них, и даже о параметрах т.н. гравитона – отнюдь не соответствуют каким-либо физическим реалиям.



Это – просто домыслы, сделанные на основе ОТО. Которая, как известно, не имеет ни одного честного опытного подтверждения (см. ту же книгу).

О.Х. Деревенский



Книга: "Этот "цифровой" физический мир", newfiz.info