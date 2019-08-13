Поле, с которым физики развели лириков как лохов…

Для начала справка из словарной статьи:

"Поле в своём первоначальном значении в русском языке — обширное однородное пространство. В различных областях человеческой жизнедеятельности слово "поле" используется в качестве термина, обозначающего явления, связанные или сравнимые с протяжённостью в пространстве:

Поле в сельском хозяйстве — одно из мест выращивания сельскохозяйственных культур.

Поле в физике — форма материи: противопоставляется веществу.

Электрическое поле

Магнитное поле

Электромагнитное поле

Поле в спорте — площадка для проведения спортивных игр, например футбольное поле.

Игровое поле шахматной доски — иначе говоря, клетка.

Поле в типографике — отступ от края страницы до содержимого (пустое пространство, возможно используемое для заметок на полях — маргиналий).

Поле в иконописи — обрамление средней, обычно углублённой части иконы (ковчега).

Поле в истории — судебный поединок у древних славян.

Поле в радио (антенное поле) — компактно расположенная группа приёмных и/или передающих антенно-фидерных устройств.

Поле в телевидении — часть целого кадра при передаче изображения способом чересстрочной развёртки..."

И так далее. Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Поле

Что удивительно, данная словарная статья в "Википедии" ни в чём не обманывает. Она предельно честна в представленных определениях.

Обратите особое внимание вот на эти определения:

1. Поле в своём первоначальном значении в русском языке — обширное однородное пространство. Здесь слово "однородное" означает, что нечто одинаковое по своему естеству и представленное в неисчислимом множестве создаёт у нас представление о пространстве. Нетрудно догадаться, что первоначальное представление о поле как однородном пространстве наши предки обрели благодаря таким картинам природы:

2. Поле в физике — форма материи: противопоставляется веществу: (электрическое поле, магнитное поле, электромагнитное поле).

Вот та правда, которой, увы, нет в современной физике!

В ней должно быть так: поле — это форма материи, которая не то чтобы противопоставляется веществу, но она (материя) точно не является веществом, поскольку вещество есть известные нам атомы химических элементов, оформленные в различные тела, а материя есть та тончайшая и вездесущая первородная среда, из которой и внутри которой образованы все атомы химических элементов. Поэтому, кстати, само понятие "пространство" относится к материи, а вещество, которое есть во Вселенной, всегда занимает только ограниченную часть пространства.

Таким образом, под термином "электрическое поле", который используется в физике, равно как и под термином "магнитное поле", мы должны представлять себе материю, принявшую в силу тех или иных обстоятельств ту или иную "особую форму" в виде локальной однородности, отличной от всей остальной однородности бескрайнего поля материи.

Вот чему должны учителя учить детей, начиная со школьных уроков физики! Вот этой формулировке.

Вчера на вопрос одного из моих товарищей: "Что за среда находится между электроном, протоном и нейтроном (в атоме вещества), способствующая их взаимодействию?", некто Сергей заявил на "Ящике Пандоры":

"На этот вопрос ответили ещё 100 лет назад! Эта среда называется полем, или особым состоянием пространства. Ставить такой вопрос, это всё равно что спрашивать, а какого цвета электрон? А какого вкуса электрон? А стоит ли на нём значок “минус” или он просто так заряженный. На все эти вопросы уже даны ответы..."

Мой товарищ, Жора Шарапов, ответил ему: "Хорошо. Поле или особое состояние пространства, а дальше? Механизм как работает?"

Я не удержался и ответил:

Ваше утверждение, Сергей, что "поле — это особое состояние пространства", содержит большое лукавство!

Из истории физики:

1820 год — Ханс Эрстед, пропуская ток от Вольтова столба через проволоку, обнаружил дистанционное влияние тока на магнитную стрелку. Тем самым была открыта связь между электричеством и магнетизмом. Следом Эрстед провёл простейшие исследования. При помощи магнитной стрелки он изучил характер того "магнитного воздействия", которое образуется в пространстве около провода при протекании через него электрического тока, и пришёл к выводу, что движение тока «образует вихрь вокруг проволоки».

Потом, когда Эрстед разослал во все университеты Европы письма с описанием своего открытия, собрался "учёный совет" и за само открытие Эрстеда поблагодарили, а всё его "объяснение открытия" признали ошибочным! Мол, никакого вихря вокруг проволоки с током не возникает! И не может возникать!

1831 год — Майкл Фарадей повторил опыт Эрстеда, но только он взял для исследования магнитного воздействия тока (электромагнетизма) не магнитную стрелку, а железные опилки. Фарадей насыпал их ровным слоем на лист картона с дырочкой посредине, получив таким образом на картоне "поле железных опилок", а в дырочку в картоне пропустил провод и пустил по нему ток. При протекании тока по проводу возник магнитный эффект, который перегруппировал железные опилки на картоне (не все, а только в центральной части) и получился у него следующий рисунок из железных опилок:

Таким образом, Фарадей увидел, что умозрительный "эрстедов вихрь" состоит из тонких замкнутых в кольцо силовых линий, магнитное направление которых зависит от направления тока, протекающего по проводу, а густота расположения силовых линий больше там, где сильнее магнитное действие, то есть, непосредственно у провода. А на некотором отдалении от провода магнитное действие и вовсе не ощущается.

Исходя из того, что у Фарадея на картоне было изначально однородное поле железных опилок, а под действием тока в центральной части этого широкого поля образовалось небольшое поле, состоящее из концентрических линий, в которые выстроились намагниченные током железные опилки, он назвал этот начертанный опилками на картоне "эрстедов вихрь" магнитным полем, потому что в нём проявлялась магнитная сила. И что удивительно, все Европейские профессора-физики были вынуждены это знание принять, потому что у Фарадея в области электромагнетизма тогда последовало одно открытие за другим! А следом европейские профессора-физики были вынуждены признать и тот факт, что магнитное поле всегда имеет вихревой характер!

То есть, Эрстеду дали отворот-поворот в 1820 году, мол, Вы ошиблись, сэр, какой вихрь Вы могли открыть вокруг провода с током?! А открытия Фарадея и придуманные им термины пришлось потом признать, потому что Фарадей, не владея сколько-нибудь серьёзно математикой, в своих экспериментах, приводящих к открытиям, всё делал на уровне наглядной очевидности! А против наглядной очевидности ничего сказать супротив нельзя!

И вот смотрите, что мы имеем сегодня. Некто Сергей, утверждающий, что у него высшее физико-математическое образование, написал мне: "поле — это особое состояние пространства". А некая дама по имени Марина там же на "Ящике Пандры" написала мне: "Электромагнитное поле вокруг и внутри предмета, это вид пространства, образуемого предметом частью своих свойств..."

Я не удержался и саркастично заметил этой даме: “Вид пространства” – это новое слово в науке и технике!

Вернёмся, однако, к Фарадею. Это он придумал назвать «магнитным полем» ту область пространства (вокруг провода или вокруг постоянного магнита или вокруг электромагнита), в которой проявляется магнитное воздействие на железные опилки.

Рисунок магнитного воздействия, нарисованный железными опилками и названный Фарадеем "магнитным полем". Рисунок магнитного воздействия, нарисованный железными опилками и названный Фарадеем "магнитным полем".

Некто Сергей сегодня утверждает, что вихревое магнитное поле — это особое состояние пространства. Некая Марина в унисон ему говорит, что «поле вокруг и внутри предмета, это вид пространства».

Главный вопрос в том, что подразумевать под словом «пространство»?! Или какой физический смысл ему придавать?!

Вот здесь мошенники как раз и поработали с подменой слов и понятий!

Вплоть до начала ХХ века все здравомыслящие физики были убеждены и об этом писалось в учебниках физики, что пространство — это бесконечный эфир, первородная материя, а все тела погружены в неё как в материнскую среду.

И если в этой материи возникают какие-то напряжения или движения, или колебания, то их можно считать в первом случае — электрическим полем, во втором случае — магнитным полем, а в случае колебаний — теплом, светом или радиоволнами, то есть явлениями, распространяющимися в пространстве эфира с огромной скоростью — почти 300000 км/сек.

Ну а когда в начале ХХ века в России появилось новое направление в философии — «Богоискательство», причем многие философы стали искать Бога не где-то на Небе, а в глубинах микромира, в эфире, где Богу и должно быть по логике вещей, кое-кто на Западе решил тему эфира в физике, науке о Природе, навсегда закрыть!

Группой учёных западной фармации было придумано, как идею эфира можно дискредитировать. Потом была проведена операция по дискредитации эфира с помощью псевдонаучного эксперимента под кодовым названием "Поиск эфирного ветра". Ветер, конечно, не нашли, но после этого восходящая звезда новой физической науки Альберт Эйнштейн выразил общее мнение подавляющего большинства западных профессоров: «введение светоносного эфира в науку... является излишним». Такое заявление он сделал в 1905 году. (Собр. науч. тр. М.: Наука. 1965. Т.1. С. 7–8. Zur Elektrodynamik der bewegter Korper. Ann. Phys., 1905, 17, 891-921).

Таким образом эфир из современной физики выбросили, а о пространстве без эфира стали писать и говорить как об абсолютной пустоте, для которой даже наукоёмкий термин придумали — «физический вакуум», что в переводе с латыни так и звучит «природная пустота».

Когда же стало ясно, что магнитное поле, будучи вихревым, накапливает в себе кинетическую энергию и оно обладает инерционностью (явление "самоиндукции"), в безэфирной физике вновь заговорили об "особой форме материи", только учёные стали при этом малость дурковать и как мошенники стали буквально забалтывать и запутывать студентов в терминологии и понятиях.

Вот наглядный пример из "Википедии": «Магнитное поле можно назвать особым видом материи, однако надо хорошо понимать, что ряд фундаментальных свойств этой «материи» в корне отличается от свойств того обычного вида «материи», который можно было бы обозначить термином «вещество». Источник.

Я скажу по этому поводу, что, разумеется, ряд фундаментальных свойств этой материи в корне отличается от свойств того обычного вида «материи», который можно было бы обозначить термином вещество. Просто не надо кому-то дурковать и пытаться называть вещество — материей, если материя по древнейшему определению является матерью вещества!

Ранее я уже пояснял это, но повторю ещё раз, чтобы все поняли:

Поле в физике — это не пространство, а материя, которая при движении сквозь неё, например, электронов, может менять свою структуру (или как принято говорить "форму") и сама приходить в движение. У материи может быть множество структурированных состояний. (Даже у обыкновенной воды есть три агрегатных состояния: жидкое, твёрдое и газообразное). Одно из таких структурированных состояний материи, связанное с образованием в пространстве магнитных силовых линий, (которые даже "современная физика" признаёт реальными, а не воображаемыми), мы и называем с некоторых пор "магнитным полем". Другое структурированное состояние материи, связанное с образованием в пространстве электрических силовых линий, мы называем с некоторых пор "электрическим полем". Когда силовое воздействие на материю со стороны тех же движущихся электронов прекращается, она возвращает свою первоначальную структуру, присущую ей в состоянии покоя.

Так всё обстоит в реальности!

Сравните теперь мои слова с утверждением, которое я уже приводил здесь: "Электромагнитное поле вокруг и внутри предмета, это вид пространства, образуемого предметом частью своих свойств..."

Вроде бы есть в этом утверждении что-то похожее на то, что я рассказал выше, но это на самом деле жонглирование терминами и наглое надувательство лириков физиками!

13 августа 2019 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

Благодарю читателей за эти комментарии:

Andreykeiler: «Наука» и «религия» это почти одно и то же. Наука постепенно превращается в религию! Это естественный процесс.

Rator555: «Это взаимное разВодилово (соТрудНичеСтво)»

Nebidl0: «Магнит двигает железные опилки — факт. Теперь нужно выбирать одно из двух, проще не бывает:



1. Взаимодействие происходит через некую среду, то есть материю.



2. Взаимодействие происходит без среды.



Если выбираем пункт 2, то это равносильно тому, что железные опилки "двигаются святым духом", и тогда это не ученые, а мракобесы. Если выбираем пункт 1, тогда давайте изучать это "нечто", а не прятаться за идиотским "особым состоянием пространства". Оно такое особое, что ведет себя как среда! Но мы такого никогда не произнесём, и другим не позволим!