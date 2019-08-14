История науки интересней любого детектива!

Продолжаю цикл статей, посвящённых становлению так называемой современной физики, скрывающей от нас многие истины об устройстве Природы. Начало здесь: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Сегодня читателю предлагается краткая история науки, рассказывающая об учёных и их открытиях, которые причастны к появлению радиосвязи.

Бенджамин Франклин (годы жизни 1706-1790), американский политический деятель, дипломат, писатель, журналист, издатель, изобретатель и учёный. Это его портрет помещён на американскую банкноту достоинством 100 $.

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Банкнота 100$ нового образца

Изучая грозовое электричество и электростатические заряды, в 1747 году сделал вывод, что существует лишь один-единственный «электрический флюид», содержащийся во всех телах. Каждый процесс электризации состоит в извлечении из одного тела части находящегося в нём «электрического флюида» и его переходе в другое тело. Получающийся при этом недостаток или избыток «электрического флюида» в теле проявляется в характерных электрических явлениях. Таким образом, тело наэлектризовано либо потому, что у него имеется избыток электрического флюида по сравнению с нормальным состоянием, либо потому, что у него оказывается меньше электрического флюида, нежели в нормальном состоянии. В первом случае тело является положительно электризованным (плюс), во втором случае — отрицательно электризованным (минус). Эта терминология сохранилась до наших дней.

Изучая в 1745 в Лейдене свойства «Лейденской банки», первого в мире накопителя электростатических зарядов, изобретённого голландским учёным Питером ван Мушенбруком и его учеником Кюнеусом, Франклин установил, что сила электрического удара «Лейденской банки» заключена не в двух её проводящих обкладках, а в стекле банки, то есть в диэлектрике. Это открытие позволило Бенджамину Франклину создать первый в мире плоский конденсатор.

Алессандро Вольта (Alessandro Volta, годы жизни 1745-1827) — итальянский физик, химик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве.

В 1800 году он опустил в банку с кислотой две пластинки — цинковую и медную — и соединил их проволокой. После этого цинковая пластина начала растворяться, а на медной стали выделяться пузырьки газа. Вольта предположил и доказал, что по проволоке протекает электрический ток. Так был изобретён «элемент Вольта» — первый гальванический элемент, вырабатывающий электричество химическим путём.

Алессандро Вольта и его первая химическая батарейка, «Вольтов столб».

Для удобства Вольта придал гальваническому элементу форму вертикального цилиндра (столба), состоящего из соединённых между собой пластин (дисков) из цинка, меди и сукна, пропитанного кислотой. Вольтов столб высотою в полметра создавал напряжение, чувствительное для человека.

Извещение об открытии Вольта было отправлено 20 марта 1800 года в письме президенту Лондонского Королевского общества. Письмо было доложено 26 июня того же года и произвело сенсацию не только в научном мире. Сам Наполеон пригласил Вольта в Париж, лично присутствовал на демонстрации опыта, осыпал его наградами и почестями. Благодаря этим первым химическим батареям, вырабатывающим постоянный электрический ток, были немедленно сделаны два выдающихся открытия: электролиз и электрическая дуга.

Ханс Кристиан Эрстед (Hans Christian Ørsted; годы жизни 1777-1851) — датский учёный, физик, исследователь явлений электромагнетизма.

Главное открытие Эрстеда — впервые экспериментально установлена связь между электрическими и магнитными явлениями.

История этого открытия, совершённого зимой 1819—1820 учебного года (в одних источниках — 15 февраля, в других — ещё в декабре) включает в себя два варианта событий:

Эрстед демонстрировал на лекции в университете нагрев проволоки электричеством от Вольтова столба, для чего составил электрическую, или, как тогда говорили, гальваническую цепь. На демонстрационном столе находился морской компас, поверх стеклянной крышки которого проходил один из проводов. Вдруг кто-то из студентов (здесь показания свидетелей расходятся — говорят, что это был аспирант, а то и вовсе университетский швейцар) случайно заметил, что, когда Эрстед замкнул цепь, магнитная стрелка компаса отклонилась в сторону. Однако существует мнение, что Эрстед заметил отклонение стрелки сам.

Вполне возможно, что история про зоркого студента или университетского швейцара — чистый вымысел, призванный принизить роль Г.Х.Эрстеда как первооткрывателя связи между электричеством и магнетизмом.

После лекции Эрстед повторил опыт, а затем стал менять его условия, в результате он обнаружил следующее: «Если расстояние от проволоки до стрелки не превосходит 3/4 дюйма, отклонение составляет 45°. Если расстояние увеличивать, то угол пропорционально уменьшается. Абсолютная величина отклонения изменяется в зависимости от мощности аппарата».

Впоследствии, используя данное сообщение Эрстеда, другой учёный, француз А. М. Ампер создал на этом принципе магнитоэлектрический гальванометр, роль которого в развитии электрической науки трудно переоценить.

В дальнейшем Эрстед решил проверить, какое воздействие будут оказывать на магнитную стрелку проводники из различных металлов. Для этого он брал проволоки из платины, золота, серебра, латуни, свинца, железа. Было удивительно наблюдать, что металлы, которые никогда не обнаруживали магнитных свойств, вдруг приобретали их, когда через них протекал электрический ток.

Эрстед стал экранировать стрелку компаса от провода стеклом, деревом, смолой, гончарной глиной, камнями, диском электрофора. Экранирование не состоялось. Стрелка упорно отклонялась. Отклонялась даже тогда, когда её поместили в сосуд с водой. Последовал вывод: «Такая передача действия сквозь различные вещества не наблюдалась у обычного электричества и электричества вольтанического».

Когда соединительную проволоку Эрстед ставил вертикально, то магнитная стрелка совсем не указывала на неё, а располагалась как бы по касательной к окружности с центром по оси проволоки.

Эрстед предложил считать вихревым то незримое глазу явление (действие), которое возникает вокруг проволоки с током и оказывает влияние на магнитную стрелку, так как именно вихрям свойственно действовать в противоположных направлениях на двух концах одного диаметра.

Уже в июне 1820 Эрстед печатает на латинском языке небольшую работу под заголовком: «Опыты, относящиеся к действию электрического конфликта на магнитную стрелку». В ней учёный пишет резюме: «Основной вывод из этих опытов состоит в том, что магнитная стрелка отклоняется от своего положения равновесия под действием вольтанического аппарата и что этот эффект проявляется, когда контур замкнут, и он не проявляется, когда контур разомкнут. Именно потому, что контур оставался разомкнутым, не увенчались успехом попытки такого же рода, сделанные несколько лет тому назад известными физиками».

Но наибольшую ценность для науки представляли вот эти слова Эрстеда, написанные им в той же работе:

«...из сделанных наблюдений можно заключить, что этот [электрический] конфликт образует вихрь вокруг проволоки. Иначе было бы непонятно, как один и тот же участок проволоки, будучи помещён под магнитным полюсом [стрелки компаса] относит его к востоку, а, находясь над полюсом увлекает его к западу. Именно вихрям свойственно действовать в противоположных направлениях на двух концах одного диаметра. Вращательное движение вокруг оси, сочетающееся с поступательным движением вдоль этой оси, обязательно даёт винтовое движение…» (Перевод с латинского работы Г.Х. Эрстеда выполнен Я. Г. Дорфманом. Воспроизводится по изданию: Ампер А.-М. Электродинамика, М., 1954).

После открытия связи между электричеством и магнетизмом, Эрстед стал всемирно признанным учёным. Он был избран членом многих наиболее авторитетных научных обществ: Лондонского Королевского общества и Парижской Академии. В частности в 1830 году его избрали почетным членом Петербургской академий наук. Англичане присудили ему Медаль Копли за научные достижения, а из Франции он получил премию в 3000 золотых франков, когда-то назначенную Наполеоном для авторов самых крупных открытий в области электричества.

Майкл Фарадей (Michael Faraday, годы жизни 1791-1867) — английский физик-экспериментатор и химик, член Лондонского королевского общества (1824) и множества других научных организаций, в том числе иностранный почётный член Петербургской академии наук (1830).

Фарадей открыл электромагнитную индукцию, лежащую в основе современного промышленного производства электричества и многих его применений. Создал первую модель электродвигателя. Среди других его открытий — первый трансформатор, химическое действие тока, законы электролиза, действие магнитного поля на свет, диамагнетизм. Фарадей первым предсказал существование радиоволн электрической природы. Он также ввёл в научный обиход термины «ион», «катод», «анод», «электролит», «диэлектрик», «диамагнетизм», «парамагнетизм» и другие.

Майкл Фарадей — основоположник учения об электромагнитном поле, которое затем математически оформил и развил Максвелл. Основной идейный вклад Фарадея в физику электромагнитных явлений заключался в отказе от «принципа дальнодействия», предложенного Исааком Ньютоном, и во введении понятия «физического поля» — непрерывной области пространства, сплошь заполненной силовыми линиями и взаимодействующей с веществом.

С 1820 года Фарадея чрезвычайно увлекла проблема исследования связи между электричеством и магнетизмом, которую открыл Эрстед в том же году. К этому моменту уже существовала наука электростатика, разработанная К. Гауссом и Дж. Грином, и в ней был раздел учения об электричестве, изучающий взаимодействие неподвижных электрических зарядов.

В 1821 году после серии опытов Фарадей опубликовал статью «О некоторых новых электромагнитных движениях и о теории магнетизма», где показал, как заставить намагниченную стрелку непрерывно вращаться вокруг одного из магнитных полюсов. По существу эта конструкция представляла собой ещё несовершенный, но вполне работоспособный электродвигатель, впервые в мире осуществивший непрерывное превращение электрической энергии в механическую. Имя Фарадея становится всемирно известным.

В 1822 году в лабораторном дневнике Фарадея появилась запись: «Превратить магнетизм в электричество». Фарадей был уверен, что все силы взаимопревращаемы, а значит, если в опыте Эрстеда электрический ток обладает магнитной силой, то и движение магнита должно возбуждать электрический ток.

Однако, путь к электрогенератору оказался долгим, только в 1831 году, Фарадей нашёл, наконец, решение поставленной задачи, обнаружив электромагнитную индукцию.

С этого открытия начался самый плодотворный период исследований Фарадея, давший научному миру его знаменитую серию статей «Экспериментальные исследования по электричеству» (всего он опубликовал в «Philosophical Transactions» 30 выпусков, выходивших с 1831 по 1835 год). Уже в 1832 году Фарадей за открытие индукции был награждён медалью Копли.

Сообщение об опытах Фарадея немедленно вызвало сенсацию в научном мире Европы, массовые газеты и журналы также уделяли им немало внимания. Множество научных организаций избрали Фарадея своим почётным членом (всего он получил 97 дипломов).

Если открытие электродвигателя (в 1821 году) показало, как можно использовать электричество, то опыты по индукции (начатые в 1831 году) указывали, как создать его мощный источник (электрогенератор).

С этого момента трудности на пути широкого внедрения электроэнергии стали чисто техническими. Физики и инженеры активно занялись исследованием индукционных токов и конструированием всё более совершенных электротехнических устройств. Первые промышленные модели появились ещё при жизни Фарадея (генератор переменного тока Ипполита Пикси, 1832), а в 1872 году Фридрих фон Хефнер-Альтенек представил высокоэффективный генератор, впоследствии улучшенный Эдисоном.

В 1832 году Фарадей исследовал ещё одну важную в те годы проблему. На тот момент были известны несколько источников электричества: трение, вольтов столб, некоторые животные (например, электрический скат), фарадеевская индукция, термоэлемент (открыт в 1821 году, см. эффект Зеебека), преобразующий тепло в электричество. Отдельные учёные выражали сомнение в том, что все эти эффекты имеют единую природу, и даже использовали разные термины: «гальванизм», «животное электричество» и т. п.

Фарадей провёл сотни опытов и закрыл эту проблему, показав, что все проявления электричества (тепловые, световые, химические, физиологические, магнитные и механические) совершенно одинаковы, независимо от источника его получения.

Основные опыты Фарадея состоялись в период с 29 августа — 4 ноября 1831 года, главными из них стали два:

1. При движении магнитного сердечника внутри проволочной катушки в последней возникал электрический ток.

2. Включение или выключение тока в проволочной катушке приводило к появлению тока во вторичной катушке, чьи витки чередуются с витками первой.

Таким образом, перемещающийся возле проводника магнит равно как и включение/выключение тока в соседнем проводнике вызывает в данном проводнике появление волны электрического тока. Фарадей назвал это явление электромагнитной индукцией.

28 октября 1831 года он собрал первый полноценный генератор постоянного тока, названный «диском Фарадея». Его суть работы заключалась в открытом в 1824 году эффекте: при вращении медного диска рядом с магнитом на диске возникает электрический потенциал, который можно снимать с помощью щёточного токоснимателя. Таким образом, Фарадей показал, как механическую энергию вращения можно преобразовать в электрическую.

Диск Фарадея, первый униполярный генератор.

Толчком к этому изобретению послужил опыт Араго (1824 год): крутящийся магнит увлекал в своё вращение расположенный ниже медный диск, хотя медь в принципе неспособна намагничиваться. Араго обсуждал этот эффект с Ампером, Пуассоном и другими знаменитыми физиками, но объяснить его им не удалось.

В отчёте о полученных результатах, обнародованном Фарадеем 24 ноября 1831 года перед Королевским обществом, он впервые употребил ключевой термин «магнитные силовые линии», существование которых и может объяснить многие ранее необъяснимые эффекты.

Для физики это был переход от дискретной картины «заряды/магниты» прежних теорий, построенных по образцу дальнодействующего ньютоновского тяготения, к совершенно новому непрерывному и близкодейственному физическому объекту, которое мы теперь называем полем. Несколько позже Фарадей аналогично ввёл понятие «электрические силовые линии».

После открытий Фарадея стало ясно, что старые модели электромагнетизма (Ампер, Пуассон и др.) неполны и должны быть существенно переработаны.

Сам Фарадей объяснял электромагнитную индукцию следующим образом. Окрестность всякого заряженного тела пронизана электрическими силовыми линиями, которые передают «силу» (по современной терминологии, энергию), и аналогично энергия магнитного поля течёт вдоль магнитных силовых линий. Эти линии не следует рассматривать как условные абстракции, они представляют собой физическую реальность. При этом:

Всякое изменение электрического состояния среды порождает магнитное поле. Всякое изменение магнитного состояния среды порождает электрическое поле.

На основании этих открытий и выводов Майкла Фарадея, спустя 30 лет английский физик шотландского происхождения Д.К.Максвелл сделал математическую модель электромагнетизма.

В описании к открытию электромагнитной индукции М.Фарадей указал, что «величина возникающего в проводнике тока тем больше, чем больше магнитных силовых линий за единицу времени в ходе изменения состояния пересекает этот проводник». В свете этих законов причина движения медного диска в описанном выше опыте Араго стала понятна: когда материал диска пересекал магнитные силовые линии, в нём создавались индукционные токи, магнитное поле которых взаимодействовало с исходным. Позднее Фарадей повторил опыт с «диском Фарадея», используя вместо лабораторного магнита земной магнетизм.

Можно сказать, что мир электромагнитных явлений, каким его представлял и описывал Фарадей, решительно отличался от всего, что было в физике прежде. Можно сказать и по-другому: Фарадей был как будто ясновидящим на фоне других учёных. Он видел и объяснял то, что другие учёные просто не видели ни своими глазами, ни своим умом.

В записи своего дневника от 7 ноября 1845 года Фарадей впервые употребил термин «электромагнитное поле» (англ. field), этот термин позднее перенял и ввёл в широкое употребление Д.К.Максвелл. По Фарадею, поле — это область пространства, сплошь пронизанная силовыми линиями (магнитными или электрическими, или и теми и другими одновременно).

Силовые линии магнитного поля постоянного магнита.

Силы взаимодействия токов, введённые ранее Ампером, считались дальнодействующими. Фарадей решительно оспорил это положение и сформулировал (словесно) свойства электромагнитного поля как существенно близкодейственные, то есть непрерывно передающиеся от каждой точки к соседним точкам с конечной скоростью.

До Фарадея электрические силы понимались как взаимодействие зарядов на расстоянии — где нет зарядов, нет и сил. Фарадей изменил эту схему: заряд создаёт протяжённое электрическое поле, и уже с ним взаимодействует другой заряд. Никакого дальнодействия на расстоянии нет!

С магнитным полем положение казалось более сложным — оно не является центральным, и именно для определения направления магнитных сил в каждой точке Фарадей ввёл понятие силовых линий. Веским основанием для отказа от действия на расстоянии были опыты Фарадея с диэлектриками и диамагнетиками — они ясно показали, что среда между зарядами активно участвует в электромагнитных процессах. Более того, Фарадей убедительно показал, что в ряде ситуаций электрические силовые линии искривляются, подобно магнитным — например, экранировав два изолированных шара друг от друга и зарядив один из них, можно наблюдать индуктивные заряды на втором шаре. Из полученных результатов Фарадей сделал вывод, «что сама обычная индукция во всех случаях является действием смежных частиц и что электрическое действие на расстоянии (то есть обыкновенное индуктивное действие) происходит только благодаря влиянию промежуточной материи».

Последователь Фарадея — Джеймс Клерк Максвелл в своём «Трактате об электричестве и магнетизме» указал на суть представлений Фарадея об электромагнетизме:

«Фарадей своим мысленным взором видел пронизывающие всё пространство силовые линии там, где математики видели центры сил, притягивающие на расстоянии. Фарадей видел среду там, где они не видели ничего, кроме расстояния. Фарадей усматривал местонахождение явлений в тех реальных процессах, которые происходят в среде, а они довольствовались тем, что нашли его в силе действия на расстоянии, которая прикладывается к электрическим жидкостям».





«…Некоторые из наиболее плодотворных методов исследования, открытых математиками, могли бы быть выражены в терминах представлений, заимствованных у Фарадея, значительно лучше, чем они выражались в их оригинальной форме».

Начиная с 11-го выпуска серии «Экспериментальные исследования по электричеству», Фарадей посчитал возможным обобщить и теоретически осмыслить огромный накопленный материал. Система мира Фарадея отличалась большой оригинальностью. Он не признавал существования в природе пустоты, даже заполненной эфиром. Пустота это нонсенс! Мир полностью заполнен проницаемой материей, и влияние каждой материальной частицы близкодейственно, то есть распространяется на всё пространство с конечной скоростью. Наблюдатель воспринимает это влияние как разного рода силы, но, как писал Фарадей, нельзя сказать, что одна из сил первична и является причиной других, «все они находятся во взаимной между собой зависимости и имеют общую природу».

В 1832 году Фарадей отвёз запечатанный конверт в Королевское общество. Сто лет спустя (1938 год) конверт вскрыли и обнаружили там формулировку гипотезы: «Индуктивные явления распространяются в пространстве с некоторой конечной скоростью, причём в виде волн. Эти волны также являются наиболее вероятным объяснением световых явлений».

Джозеф Генри (Joseph Henry; годы жизни 1797-1878) — американский физик. Первый сконструировал мощные подковообразные электромагниты (1828), применив многослойные обмотки из изолированной проволоки (их грузоподъемность достигала одной тонны!). Создавая магниты, Генри открыл в 1832 году новое явление в электромагнетизме — самоиндукцию. Независимо от Фарадея Генри обнаружил в 1931 году и взаимоиндукцию, но Фарадей раньше опубликовал свои результаты. В 1831 году Генри построил первый электродвигатель. Его работы по электромагнитным реле были основой для электрического телеграфа, изобретённого Сэмюэлем Морзе и Чарльзом Уитстоном независимо от Генри. В 1842 году обнаружил колебательный характер разряда конденсатора. В честь Джозефа Генри впоследствии была названа единица индуктивности в Международной системе единиц (СИ) — «генри».

Итак, перелистывая страницы в истории физики, мы узнали сейчас про открытую Джожефом Генри в электротехнике самоиндукцию. Это интереснейшее явление известно уже 88 лет, а вот механику этого явления до сих пор не объяснил никто! Есть только очень хорошее описание следствий и закономерности, и даже есть точная математическая формула расчёта самоиндукции, однако, никто до сих пор не раскрыл механизма этого явления!

Что же это такое, самоиндукция, и в чём она проявляется?

Чтобы понять, как Джозеф Генри пришёл к открытию самоиндукции, надо вспомнить, что такое электромагнит, да ещё большой мощности.

Один из первых электромагнитов большой мощности, созданных Генри.

Электромагнит, как правило, это многовитковая проволочная катушка, намотанная на массивном железном сердечнике.

При подключении такой катушки к источнику постоянного электрического тока, как оказалось, ток нарастает до номинального уровня не скачком, а плавно. А когда катушку электромагнита резко отключают от источника постоянного тока рубильником, на её концах всегда возникает импульс высокого напряжения, величина которого чаще всего превосходит величину напряжения источника питания.

Графики изменения тока в катушке электромагнита при замыкании ключа и при размыкания ключа.

Было понятно, что ток в катушке электромагнита плавно нарастает именно в тот момент, когда вокруг катушки возникает и растёт до максимума магнитное поле. То есть, магнитная сила электромагнита не возникает мгновенно, она растёт постепенно в течении какого-то времени, которое зависит от размеров катушки электромагнита, от количества её витков, и от подводимого к катушке электрического напряжения. Когда же магнитное поле прекращает расти и достигает своей максимальной силы, протекающий по катушке электромагнита ток также достигает своего максимального значения (левый график). А вот когда с помощью рубильника этот ток резко отрубают, разрывая электрическую цепь, вот тогда и возникает в разомкнутой цепи интереснейшее явление самоиндукции (правый график).

Запасённая в катушке электромагнита магнитная энергия ищет выхода. Потеряв опору в виде электрического тока, она хочет опять превратиться в электрический ток, который и создал её, но, поскольку электрическая цепь уже разомкнута рубильником, то электрический ток создаётся только в пределах длины провода проволочной катушки. Причём направление тока самоиндукции будет то же самое, что было у тока, который протекал по катушке, когда она была подключена через рубильник к источнику постоянного тока. Появление тока самоиндукции в проводе катушки, изолированной от электрической цепи, образует в нём на какое-то время мощное электрическое поле, в результате чего на концах этой катушки возникает высокое напряжение, которое в ряде случаев может даже вызвать пробой воздуха. Если электрический пробой воздуха не образуется, то собственное внутреннее активное сопротивление катушки шунтирует ток самоиндукции, и его энергия превращается в тепло.

Джозеф Генри заметил, что даже в небольших реле, которые он изготавливал для электрического телеграфа, явление самоиндукции проявлялось весьма сильно. Впоследствии для борьбы с этим явлением было найдено простое техническое решение, изображённое на этой схеме: параллельно катушке электромагнита стали во всех электрических схемах подключать вентиль (диод), шунтирующий ЭДС самоиндукции и не допускающий таким образом появления на концах катушки коммутационных реле всплесков высокого напряжения противоположной полярности.

Естественно, что столкнувшись с этим явлением на практике, технари и учёные стали пытаться понять и описать его природу.

Вот основной вариант объяснения этого явления, который можно встретить в каждом учебнике физики:

«Самоиндукция — это явление возникновения ЭДС индукции в проводящем контуре при изменении протекающего через контур тока.

При изменении тока в контуре пропорционально меняется и магнитный поток через поверхность, ограниченную этим контуром. Изменение этого магнитного потока, в силу закона электромагнитной индукции, приводит к возбуждению в этом контуре индуктивной ЭДС. Это явление и называется самоиндукцией. (Понятие родственно понятию взаимоиндукции, являясь как бы его частным случаем).

Направление ЭДС самоиндукции всегда оказывается таким, что при возрастании тока в цепи ЭДС самоиндукции препятствует этому возрастанию (направлена против тока), а при убывании тока — убыванию (сонаправлена с током). Явление самоиндукции проявляется в замедлении процессов исчезновения и установления тока.

При сопоставлении силы электрического тока со скоростью в механике и сопоставлении электрической индуктивности с массой в той же механике ЭДС самоиндукции сходна с силой инерции». Источник.

Вспомним теперь упомянутый ранее исторический факт: в честь Джозефа Генри, который открыл явление самоиндукции, впоследствии была названа его фамилией единица индуктивности в Международной системе единиц (СИ) — «генри».

Поинтересуемся теперь, что называется в физике индуктивностью и как её понимают учёные.

Справка: «Индуктивность (от лат. inductio — наведение, побуждение), величина (L), характеризующая магнитные свойства электрической цепи. Ток, текущий в проводящем контуре, создаёт в окружающем пространстве магнитное поле, причём магнитный поток Ф, пронизывающий контур (сцепленный с ним), прямо пропорционален электрическому току I: Ф=LI. Если провести аналогию между электрическими и механическими явлениями, то магнитную энергию (Т) следует сопоставить с кинетической энергией тела T=mv2/2 (m — масса тела, v — его скорость), при этом индуктивность будет играть роль массы, а ток — скорости. Таким образом, индуктивность определяет инерционные свойства тока...» Источник.

Осталось теперь поинтересоваться, что именно аккумулирует в вихревом магнитном поле кинетическую энергию (энергию движения, связанную с движением некоторой массы, разогнанной подобно маховику до определённой скорости вращения)?

Однако, на этот вопрос наука вот уже 88 лет не даёт ответа. Не даёт потому, что дать его — значит признать, что вся так называемая «современная физика» построена на ложном фундаменте!

Ну а поскольку я ратую за возвращение истины в науку о Природе и за избавление науки от всякой дезинформации, я готов рассказать читателю и сам механизм образования магнитного поля при движении свободных электронов по телу провода и обратный механизм преобразования магнитной энергии в ток самоиндукции.

Но сделаю это я уже в следующей статье.

В завершение сегодняшней публикации скажу, что некий конто-блогер с ником Критик написал уничижительный комментарий под моей предыдущей публикацией «Поле, с которым физики развели лириков как лохов...»:





«Какой жуткий бред получается, когда гуманитарий, именующий себя «народным писателем и членом Союза писателей России», берётся поучать физиков и технарей... Чё там сказано в писании? «Писарю — писарево, а кузнецу — кузнецово!».

Я весьма скромно ответил этому Критику:





С моей стороны никакого «бреда» нет! Просто вы не разбираетесь в этой науке, мало что понимаете в ней, и поэтому вам кажется нелогичным, что один (зрячий) человек может видеть гораздо лучше, чем тысячи и даже миллионы других людей (ослеплённых ложью, которую некие силы возвели в статус истины и активно пропагандируют).

Моя сегодняшняя ситуация подобна той, что описана в пьесе Евгения Шварца «Голый король». В той сказочной ситуации все взрослые, видя голого короля, вслух лгали друг другу, говоря о том, что на голом короле одет очень красивый наряд. Они почему-то боялись сказать правду. А маленький мальчик, не понимающий этой "игры" взрослых, но оказавшийся среди них, взял и сказал вслух: «а король то голый!» И что тогда началось…

По сути, сегодня я делаю то же, что сделал в той сказочной ситуации маленький мальчик. Только я не маленький мальчик, делаю это осознанно и совсем не в сказочной ситуации.

Я прекрасно понимаю, кто наложил стоп-кран на наш прогресс и направляет всю мировую науку на создание всё новых и новых видов оружия массового уничтожения людей. Посему для меня стремление по возвращению физической науки к истинному мировоззрению — дело и праведное, и весьма полезное, и сугубо миротворческое!

14 августа 2019 г. Мурманск. Антон Благин