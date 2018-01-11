“Война Миров” Герберта Уэллса – описание реальной инопланетной агрессии 19-го века?

В свете все новых и новых изследований наших ведущих альернативщиков-искателей начинают проявляться какие то отголоски событий в мировой лиературе и прочих источниках, на первый взгляд казалось бы не сопоставимых..Так, хотелось бы предложить вашему вниманию “разбор” романа Герберта Уэллса “ВОЙНА МИРОВ”.. Впервые журнальный текст романа появился в издании «Pearson’s magazine» в апреле 1897..Роман так же вышел отдельной книгой в феврале 1898 года в издательстве Heinemann.

О чем этот роман? Текст мы естественно постить не будем, его можно прочесть он-лайн - < ![CDATA[ ]]> http://www.litmir.co/br/?b=153155< ![CDATA[]]> или посмотреть экранизации(есть две современные, Спилберга 2005г. и Хайнса 2005г.(ее трудно найти) соответственно)



Миноносец «Сын грома» сражается с треножниками марсиан (оригинальная иллюстрация к изданию 1906 года, художник Кориа)





Итак, что мы имеем от Уэллса? Пересказ событий, идею которых ему подал его старший брат – ему же и посвящен роман..Родился Уэллс 21 сентября 1866 года, в Бромли, Великобритания — скончался 13 августа 1946 года, в Лондоне..(я не спроста интересуюсь годами жизни, об этом далее) А так же годами жизни его брата Фрэнка, подсказавшего Герберту идею, он родился в 1857г. и был на 9 лет старше Герберта..

История создания

«Война миров» — четвёртый роман Герберта Уэллса, и относится к его ранним произведениям. Как признают исследователи творчества, идея книги носилась в воздухе, и Уэллс был вдохновлён несколькими обстоятельствами, совпавшими в конце XIX века. В 1877 и в 1892 году астрономы имели возможность детально наблюдать Марс во время его великого противостояния. Именно тогда были открыты спутники Марса, достаточно детально изучены полярные шапки и система так называемых каналов на поверхности планеты. В 1896 году известный астроном Персиваль Ловелл опубликовал книгу, где высказал предположение о возможности существования жизни на Марсе.

В 1894 году французский астроном Жавель наблюдал некую вспышку на поверхности Марса, что прямо отражено в книге.

Исследования астрономов произвели большое впечатление на Уэллса и серьёзно повлияли на сюжет будущей книги. Впоследствии Уэллс продолжал интересоваться темой Красной планеты и в 1908 году даже опубликовал статью «Существа, которые живут на Марсе».



ЧТО БЫЛО ИЗВЕСТНО О ЖИЗНИ НА МАРСЕ



Человечеству того времени было известно много чего..В частности руские офицеры, в процессе обучения получали знания о жизни на других планетах, о чем свидетельствует учебник по естествознанию, на основе книг Карышева “Основы истинной науки” которая вышла тоже кстати в 1890х годах, немного ранее “Войны Миров” (1897г) и вот что говорится в этой книге о жизни на Марсе:





ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ - < ![CDATA[ ]]> http://gilliotinus.livejournal.com/101569.html< ![CDATA[]]>



Получается что люди того времени знали о жизни на иных планетах, знали иные формы жизни, различали материальную плотность тел живых существ, а следовательно обладали пониманием того что произходит на самом деле..И вполне возможно что Герберт Уэллс тоже знал это. как и многое другое, о чем сейчас не знаем мы..Возникает такой вопрос – а с чего бы это офицерам изучать виды инопланетной жизни, как это могло бы им пригодиться в непосредственной практической деятельности? Уж не опыт ли недавних событий – предполагаемое инопланетное вторжение начала 19 века, с применением эквивалентных ЯО средствам массового поражения, которыми и был разрушен тогдашний мир – единая держава , управлявшая планетой в те поры? Давайте разсмотрим некотрые аргументы, уже достаточно широко известные в нашем узком кругу искателей – альтернативщиков..





ХЕППИ-ЭНДА НЕ БЫЛО



Итак, к чему все это, старый наивный фантастический роман, заканчивающийся нелепым хеппи-эндом, где инопланетные захватчики погибают сами собой от каких то там земных бактерий, непереносимых для марсиан? На самом деле, похоже хеппи-эндом тут и не пахло..Для начала инопланетные агрессоры вывели из строя энергетическую систему единой державы земного человечества, которое существовало на планете в то время. Это “бастионы в форме звезд” – генераторы природной энергии планеты. Ведь и электричество появилось гораздо раньше чем гласит официальная история..Все наверное видели фотографии или рисунки иллюминаций, начала 18го века..Вот иллюстрации 1801г. Коронация Александра Первого, тут еще 21 рисунок - < ![CDATA[ ]]> http://avivas.ru/topic/podsvetka_kremlya.html< ![CDATA[]]>



Коронация Александра 1 (1801г)





Коронация Александра 2 (1856г)









То же и с трамваем – конкой, которая впервые появилась в США в 1836г, как гласит официальная хронология..Но если мы гоним металлопрокатом рельсы, вытачиваем цельнометаллическое колесо для вагона, и прочая металлическая оснастка, то мы делаем это для конской тяги? Бред собачий..Для вытачивания колеса из цельной болванки нужен электропривод в любом случае. Так что становится понятно еще и еще – электричество появилось гораздо раньше чем нам о том говорят учоные, а коней стали впрягать в самодвижущиеся вагоны на электрической тяге лишь после того как была уничтожена система электроснабжения державы..А что – надо как то жить. изпользовать имеющуюся инфраструктуру, вот и лошади, казалось бы, собиравшиеся уйти на покой, в плане извоза. вновь были привлечены к труду на благо общества (читать подробнее - https://www.kramola.info/blogs/letopisi-proshlogo/… )









А если вообще задуматься – что творилось в мире тогда, какие события предшествовали появлению “ВОЙНЫ МИРОВ” даже если не связывать это воедино..Чем дышал мир, что привело его к такому состоянию на тот момент? Тогда возьмем небольшой разгончик, откатимся к началу 18го века..По всей Европе идут войны – дележ наследства погибшей метрополии после Конца Света 17-18 веков - < ![CDATA[ ]]> http://gilliotinus.livejournal.com/133467.html< ![CDATA[]]>





Постепенно начали вырисовываться временные рамки ядерной войны прошлого. Самый пик пришелся на 1780-1816 годы. В 1816 году уже началась ядерная зима. (это пошло уже изследование камрада wakeuphuman)



< ![CDATA[ ]]> Год без лета< ![CDATA[]]>

Три года в Северном полушарии даже летом был мороз.

Я хочу показать в статье, что мир уже был глобален до начала этой войны на примере инженерно-архитектурной школы, которая была едина для всей планеты. В данный момент, можно абсолютно точно брать на вооружение два факта:





Факт 1:

До начала войны 1780-1816 года большинство городов на планете было выстроено в едином античном стиле. Я имею в виду жилую недвижимость. Здания, которые ныне относят к храмовым постройкам и постройкам неизвестного назначения, типа Пирамид Гизы, Пирамид Майя и тд отличаются. В Западной Европе, античная архитектура сохранилась лучше всего. Во всем остальном мире большая часть городов была уничтожена полностью. Некоторые пострадали частично, поэтому античные здания дожили до наших дней и преподносятся под видом “колониальной” архитектуры. Это конечно, ерунда. Тем, кто переформатировал мир, было не до постройки зданий по красивым проектам во время регулярных восстаний и боевых действий.



Токио







Йокогама







Арита, Япония





Буэнос Айрес, Аргентина







Сантьяго, Чили





Чикаго 19 век. Вы можете поверить что такой комплекс могли спроектировать и сваять в мраморе потомки конкистадоров,которые страдая цингой плыли на деревянных посудинах 6 месяцев в Америку?









Чикаго, США





ОМСК







ПЕРМЬ







ВЛАДИВОСТОК (американцы во Владивостоке 1922г)







ТАГАНРОГ







(Читать материал, смотреть картинки (очень много)- < ![CDATA[ ]]> http://gilliotinus.livejournal.com/127612.html< ![CDATA[]]> )



Факт 2:

Все античные города на планете были окружены гигантскими, циклопическими сооружениями в виде звезд, которые ныне называют – бастионные фортификационные сооружения. Строительный объем одной такой звезды вокруг крупного города часто равен строительному объему самого города. Миллионы кубометров земляных работ и милионы кубометров строительного камня. Причем камня, филигранно обработанного машинным промышленным способом. Фортификационные функции звезд можно ставить под сомнение, потому что есть много маркеров, которые обесмысливают эти функции. Но об этом позже.









Используя google maps и google картинки, можно убедиться в истинности двух вышепреведенных фактов, а также узнать, что реализуя принцип – “Разделяй и властвуй” нынешние рулевые, выигравшие эту войну, вот уже на протяжении двухсот лет усердно стирают с лица земли города в античном стиле, а особенно звезды. Делается это для того, чтобы разорвать единое архитектурное поле планеты, дабы современное население не догадались, что мир раньше уже был глобален. (Читать материал, смотреть картинки - < ![CDATA[ ]]> http://gilliotinus.livejournal.com/127848.html< ![CDATA[]]> )



Свидетельствами бомбардирвки поверхности планеты высокотехнологичным оружием является наличие огромного количества воронок по всей планете, и на территории Росии в том числе особенно..Стоит подметить, что пресловутые “бастионные звезды” – детище последних ушедших веков. прекрасно сохранились на территории Европы, и хотя не выполняют изначальных своих функций, вполне себе служат в качестве прекрасного мегаландшафтного архитектурного сооружения..Такого нельзя сказать о территори Росии, где следы таких же “звезд” находятся с трудом. ибо уничтожены они на территории нашей страны почти полностью..Разсмотрим лишь несколько случаев (по материалам камрада wakeuphuman)

Взял карту Киевского Палатината на латинском языке за 1648 год и наложил ее на современную карту Украины с разной степенью прозрачности. Качайте, сравнивайте. На ней все города в форме звезд. Они были из камня, античные. Процентов 50% из этих городов ныне не сушествует. Остатки звездных бастионных стен можно искать используя эту карту через google maps. Но найти сложно, так как стерли звезды с поверхности земли основательно. Многие из них находятся на дне Днепровских водохранилищ. Не забывайте, что все города с тех пор засыпаны глиной на 3-4 метра. Также на карте отмечены горы (возможно, рукотворные) которые ныне не существуют. Русла притоков Днепра не ПЕТЛЯЮТ как сейчас. Они более прямолинейны, как реки в нынешней Западной Европе. Триполье это античный звездный город чуть ниже Киева. Некоторые города слегка не совпадают, есть погрешность в старой карте. Совмещал по городам Киев и Кременчуг и брал в расчет русло Днепра.



(карта кликабелле – жмите, да увеличится! В увеличенном состоянии на карте видны “бастионные звезды” коим несть числа)

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



(Продолжить знакомиться с данным материалом - < ![CDATA[ ]]> http://wakeuphuman.livejournal.com/1681.html < ![CDATA[]]>)









Появилась возможность установить дату одного из термоядерных взрывов на планете с точностью плюс-минус 3 года. Именно термоядерного, а не ядерного, так как у ядерного взрыва существует ограничение по мощности из-за критической массы урана или плутония.





Итак, решил я найти старый план Екатеринослава с бастионными укреплениями. Искал план Екатеринослава, так как Днепропетровском он станет позже. Сделать это не получилось, так как первый Екатеринослав Кильченский, или его еще называли Екатеринослав Самарский, якобы отдали на растерзание крестьянам, потому что город был построен в неудачном месте – между реками Кильчень и Самара в месте их слияния, поэтому его постоянно затапливало водой. А потом построили второй Екатеринослав, на правом берегу Днепра.







(Продолжить знакомиться с материалом - < ![CDATA[ ]]> http://wakeuphuman.livejournal.com/1116.html< ![CDATA[]]>)



Все города и малые и большие были оборудованы этими “звездными бастионами”, природными ТЭЦ того времени



НАРВА







КАЗАНЬ







АСТРАХАНЬ







ТВЕРЬ (я сам живу в Твери)







НИЧЕМ ОТ ЭТОГО НЕ ОТЛИЧАЛСЯ БАГДАД (если говорить о глобальности мира в прошлом)







ВЛАДИВОСТОК







СИМБИРСК







В общем понятно, крепостей-звезд, вырабатывающих природную энергетику для обслуживания нужд каждого города (в котором они и были установлены) было по количеству городов на территории Росийской Империи..Как современные ТЭЦ, что жгут уголь или газ..Всё это было уничтожено инопланетными агрессорами..Точно так же действует и нынешний агрессор, мировой жандарм (уже бывший) США..Вначале они разносят всю инфраструктуру, электроподстанции, пункты управления, административные здания, а потом вбамбливают все остальное “в каменный век”..Ну и после этого отважные пиндосы в полном обмундировании в любую жаркую погоду (потому что согласно заключаемого договора им не оплатят за ранение по страховке, если обмундирование при них будет не полным) выбегают и героически добивают несчастных, кому не повезло остаться в живых в устроенном аду..США являются прямыми вассалами и преемниками инопланетных агрессоров.



И далее зададим вопрос уважаемому wakeuphuman:



ВОПРОС - Почему имено ядерное оружие. или вообще оружие? Может быть это какие то космические небесные тела?





ОТВЕТ wakeuphuman - Сделаю небольшую ремарку, объяснив отличия последствий падения крупного астероида на поверхность Земли от термоядерного взрыва.



1. Падение астероида почти всегда будет происходить под разными углами в поверхности Земли. И на разных скоростях. Вполне возможна ситуация, когда астероид настигнет Землю, догоняя ее, имея лишь небольшое преимущество в скорости. Учитывая это, воронка от падения редко когда будет иметь круглую форму. В основном эллипсоидную, вытянутую. Вокруг такой воронки возможны разрывы земной коры с одной стороны и нагромождения грунта или каменной породы с другой. Астероид ведь имеет огромную кинетическую энергию, которую он, углубляясь передает земной коре.





2. В месте падения астероида температура поднимется лишь локально на несколько тысяч или десятков тысяч градусов. Никакого оплавления песка и камней вокруг в радиусе нескольких километров не будет даже близко. Температуры не те. Ищите на ютубе ролики об испытаниях бронебойных танковых вольфрамовых снарядов. Ими по броне стреляют на скорости 1.6 км в секунду. В момент попадания все выглядит более чем скромно. Никаких вспышек.





3. Ядерная/термоядерная ракета/тактический спец боеприпас тоже приближается к поверхности под разными углами. Но, во первых, обладает малой массой, а во вторых, даже при подрыве с некоторым заглублением в грунт, и тем более при наземном или воздушном подрыве полностью теряет массу, так как испаряется. Температура в эпицентре – сотни миллионов градусов. Настоящее мини-Солнце. Ударная волна формирует равномерно расширяющуюся сферу, которая практически всегда сформирует круглый след. Иногда слегка овальный. Есть такое понятие как сопротивляемость грунтов. Но самое главное, вокруг камень, кирпич, песок будут очень сильно обожжены. Разные породы камня приобретают при этом разный цвет. От бурого, красно-коричневого до черного блестящего цвета. Гуглите термин тектиты.







СКАЖИ КА, ДЯДЯ, ВЕДЬ НЕДАРОМ МОСКВА, СПАЛЕННАЯ ПОЖАРОМ..





Нельзя не упомянуть и о событиях войны 1812 года, или что там было на самом деле (теперь уж точно неизвестно что это была за война)







Бригадный генерал граф Филипп де Сегюр в своих воспоминаниях писал: «Два офицера расположились в одном из кремлёвских зданий, откуда им открывался вид на северную и восточную части города. Около полуночи их разбудил необычайный свет, и они увидали, что пламя охватило дворцы: сначала оно осветило изящные и благородные очертания их архитектуры, а потом всё это обрушилось… Сведения приносимые съезжавшимися со всех сторон офицерами, совпадали между собой. В первую же ночь, 14-го на 15-е огненный шар спустился над дворцом князя Трубецкого и поджёг это строение».





Еще у де Сегюра читаем: “Те же из наших, которые раньше ходили по городу, теперь, оглушенные бурей пожара, ослепленные пеплом, не узнавали местности, да и кроме того, сами улицы исчезли в дыму и обратились в груды развалин… От великой Москвы оставалось лишь несколько уцелевших домов, разбросанных среди развалин. Этот сраженный и сожженный колосс, подобно трупу, издавал тяжелый запах. Кучи пепла, да местами попадавшиеся развалины стен и обломки стропил, одни указывали на то, что здесь когда- то были улицы. В предместьях попадались русские мужчины и женщины, покрытые обгорелыми одеждами. Они подобно призракам, блуждали среди развалин…” Спрашивается, чего им блуждать? Чего они потеряли на пепелище?





Или вот, дневник некоего Шарля Артуа, лейтенанта наполеоновской армии, которому посчастливилось вернуться домой. В дневнике описывались московские события и подробности возвращения армии из России. Сейчас рукопись проходит ряд экспертиз, но с отрывками из нее, благодаря любезности владельца, удалось ознакомиться.

“Я стоял во дворе большого русского дома. Невысокое солнце заливало Москву золотистым светом. Внезапно загорелось второе солнце, яркое, белое, ослепительное. Оно располагалось на двадцать градусов выше первого, истинного, и светило не более пяти секунд, однако успело опалить лицо Поля Берже, отдыхавшего на балконе. Стены и кровля дома начали дымиться. Я приказал солдатам вылить на кровлю несколько десятков ведер воды, и лишь благодаря этим мерам удалось спасти усадьбу. В других усадьбах, расположенных ближе к новоявленному светилу, начались пожары. Именно эта загадочная небесная вспышка и послужила причиной страшного пожара, уничтожившего Москву…”



А вот запись из того же дневника, сделанная неделю спустя: “Начали выпадать волосы. Я поделился сим печальным открытием с Жирденом – но у него те же неприятности. Боюсь, скоро весь наш отряд – да что отряд, весь полк станет полком лысых… Многие лошади тяжело больны, что ставит в тупик ветеринаров. Как и лекари двуногих, они утверждают, что вся причина в злокачественных миазмах, растворенных в московском воздухе… Наконец, решение принято: мы покидаем Москву. Покидаем, ничего не добившись, пораженные недугом, ослабленные, немощные, бессильные. Одна лишь надежда, увидеть родную Францию придает мужества, иначе мы предпочли бы просто лечь на землю и умереть – до того скверно наше состояние…”

А вот картина очевидца – 15 ленего художника-любителя А.Ф,Смирнова 1813г



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Согласно воспоминаниям очевидцев, после пожара Москва превратилась в груду пепла, не осталось практически ничего. Огромное количество жертв, превышающее число погибших в крупнейших сражениях этой войны, просто теоретически не может соответствовать обычному пожару, пускай и целого города. При этом, судя по описаниям графа де Сегюра, солдаты и офицеры французской армии после борьбы с пожаром были полностью измождены, и сидели на “мокрой соломе” или в “холодной грязи”. То есть на улице шел дождь, или как минимум была значительная влажность после осадков. Этот факт очень важный, так как подавляющее большинство самопроизвольно возникающих пожаров в таких природных условиях не распространяются, а быстро затухают, тем более в районах с каменной застройкой…

Сильнее всего пострадал центр города – несмотря на то, что был застроен исключительно каменными и кирпичными зданиями. Даже от Кремля почти ничего не осталось, хотя от окружающих построек его отделяли широкие площади и рвы. Такие, например, как проходивший от Арсенальной башни до Беклемишевской Алевизов ров (34 метра в ширину и 13 в глубину). Этот огромный ров после пожара оказался полностью завален обломками и мусором, после чего заровнять его оказалось проще, чем расчистить.







Сюда можно добавить возраст лесов не более 200лет, на территории Росии - есть такой известный Казанский (Приволжский) Федеральный Университет.

Вот графики из методички, по курсу дендроэкология (Методика древесно кольцевого анализа):Обратите внимание, на начальные даты графиков — 1860 г







(читать подробнее о деревьях не старше 200 лет - < ![CDATA[ ]]> http://vic.ucoz.com/forum/41-1886-1< ![CDATA[]]> )





ЗАТОПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ И НАНОСЫ ГРУНТА СЕЛЕВЫМ ПОТОКОМ

Сюда же добавим и затопление всей территории страны и покрытие её селевыми наносами грунта, вследствии потопа..Сам потоп есть последствие выброса огромного количества пыли, поднятой термоядерными взрывами на высоту не менее стратосферы, где находится водяной контур планеты – вода в парообразном состоянии..Конденсируясь вокруг частиц пыли, этот нескончаемый дождь лил как из ведра в течении многих и многих дней, чем и вызвал затопление территории..Тут уже и вышедшие из берегов водоемы, реки – все это послужило делу затопления территории и селевых наносов грунта..Причем эти ливни в основном обрушились на территорию Росийской Империи, где и было произведено основное количество взрывов..Европа осталась фактически нетронутой, на основании договора с агрессором о сотрудничестве против Росии, и страдала лишь от последствий “ядерной зимы”



КАЗАНЬ







ОМСК (читать про ззасыпаный Омск - http://www.kramola.info/blogs/neobyknovennoe/zasypannyy-omsk-muzey-im-vrubelya)







ПИТЕР (читать про засыпанный Питер - http://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/zasypannyj-sankt-peterburg-chast-1)



Сразу видно что первый этаж “закопан” – особенно по дверным проемам, которые обычно в Питере делались высоченными..

Тут же они словно для гномов, войти можно едва ли не согнувшись..







(Читать разследование про “засыпанные” города Росии - < ![CDATA[ ]]> http://iskatel.info/kak-otkapyivali-proshluyu-kulturu.html< ![CDATA[]]> )



ПОЖАР В ЧИКАГО 1871г. и “ВОЙНА МИРОВ” Герберта Уэллса – есть что то общее?



Очень интересная иллюстрация, заставляющая задуматься над истинными причинами великого чикагского пожара..



ЦИТАТА ОЧЕВИДЦА – “«Как на Содом и Гоморру, огонь падал дождем. Подобно летящим из пожара головням, падали огненные камни на людей, пешком, на лошадях и в повозках пытавшихся бежать из хаоса».”



СТАТИСТИЧЕСКИЕ ВЫКЛАДКИ – ” огонь проложил по городу полосу* шириной в один километр и длиной в шесть километров, было уничтожено 17 500 зданий, 90 тысяч горожан из 300-тысячного населения Чикаго остались без жилья. Погибли, по разным оценкам, до 300 человек, общий ущерб составил около 220 миллионов, что по нынешнему курсу примерно 3-4 миллиарда долларов.”



* ПРОЛОЖИЛ ПО ГОРОДУ ПОЛОСУ (посмотрите еще раз на иллюстрацию)

Великий чикагский пожар 1871 года стал результатом падения на Землю некоего огня с неба..Иллюстрация выше наводит на мысль что не всё нам известно о событиях того времени, иглавное как обычно нужно додумывать самому – информацию надо ДОБЫВАТЬ, в данном случае работой мысли, применением логики, интуиции и т.д..





ВО ВСЕМ ВИНОВАТА… КОРОВА







Пожар, уничтоживший большую часть Чикаго, начался в девять вечера 8 октября 1871 года и утих только через два дня. Его причиной до сих пор называют корову, которая якобы опрокинула копытом керосиновую лампу на ферме. История со злосчастным животным была опубликована в газете «Чикаго Трибьюн», но позже автор публикации признался, что статейка его — выдумка.

В те дни Чикаго изнывал от жары. Неудивительно, что деревянная ферма супругов О’Лири, наполненная большими запасами сена, вспыхнула, как спичечный коробок. Находящаяся рядом ферма соседей вскоре также загорелась.

Прибывшие пожарные только разводили руками, даже не пытаясь тушить пылающие строения, — вместе с толпой зевак они наблюдали за пожаром. К сожалению, пожарным в голову не пришло залить водой крыши соседних домов. Как оказалось, это было непростительной ошибкой. Неожиданно поднявшийся ветер легко перенес искры через дорогу, и вот уже заполыхал соседний жилой дом.





Пожарные пытались отсечь пламя и отстоять соседние дома, но они загорались один за другим, снопы искр вздымались в небо, разнося пламя по округе. Так как застройка была очень плотной и состояла в основном из деревянных строений, пожар принял уже неконтролируемый характер. Широкой полосой он направился к центру города, пожирая все на своем пути.

ПЛАВИЛИСЬ МЕТАЛЛ И КАМЕНЬ

В центре города огонь не щадил ни банки, ни гостиницы, ни особняки богачей. Сгорел и оперный театр — гордость горожан. Зрителям пришлось покидать его уже во время пожара, многие погибли не от огня, а в образовавшейся около выходов давке. Казалось, были в центре несколько зданий, которые должны были выдержать атаку огня, но и они не устояли. Например, здание Первого национального банка было построено только из камня, железа и стекла, однако и оно стало жертвой стихии. От сильного жара стал плавиться мрамор, а металл потек!

Два журналиста из газеты «Чикаго Трибьюн», которые были непосредственными очевидцами пожара, написали о нем следующее: «Пламя охватывало здание с одной стороны, а через пару минут оно проглядывало уже с противоположной. Внутри здания начинался огненный вихрь, огонь неудержимо тянулся вверх. Мощные вихревые потоки легко схватывали переборки, стены, добирались до крыш и перебрасывались на соседние здания, и вся ситуация повторялась.

Распространению пожара способствовал поднимавшийся в ночное небо горевший пепел, который относился ветром в сторону и падал на крыши других зданий. Бежавшим от пожара жителям, собравшимся на берегу озера, представлялось страшное и вместе с тем величественное зрелище. Мятущееся над городом красное, оранжевое, синее и зеленое пламя… Кое-где раздавались взрывы и в небо взлетали снопы искр, доносилось дикое ржание лошадей, которых не успели выпустить на волю».

После пожара выяснилось, что огонь проложил по городу полосу шириной в один километр и длиной в шесть километров, было уничтожено 17 500 зданий, 90 тысяч горожан из 300-тысячного населения Чикаго остались без жилья. Погибли, по разным оценкам, до 300 человек, общий ущерб составил около 220 миллионов, что по нынешнему курсу примерно 3-4 миллиарда долларов. Хотя во многих частях города пожарные и добровольцы самоотверженно сражались с огнем, считается, что конец бедствию положил все-таки дождь, который начался ближе к вечеру понедельника.

ОГНЕННЫЕ КАМНИ С НЕБА







Если бы в тот злосчастный вечер 8 октября загорелся только Чикаго, все на самом деле можно было бы объяснить неловкостью коровы, опрокинувшей лампу, сухой погодой, ветром и наличием большого количества деревянных построек. Однако, как в свое время выяснил молодой американский ученый В. Чемберлен, пожар в городе начался не только на ферме О’Лири, но и в ряде других мест. Вот что утверждал брандмайор Чикаго Медилл:

«Когда мы получили первое сообщение о том, что загорелся один из домов, почти тут же пришла весть о пожаре, который начался в церкви «Святой Павел», находящейся в двух милях от места первого пожара. Дальше тревожные сигналы стали поступать из разных частей города, так что мы не знали, куда нам кидаться. Совершенно немыслимо, чтобы все эти многочисленные пожары начались из одного коровьего стойла. Никакой летучий огонь не мог быть столь быстрым. Кроме того, это был безветренный день».

Мало того, пожары тогда начались не только в Чикаго, они вспыхнули в ряде населенных пунктов в районе озера Мичиган, и не только в них, — загорались леса и прерии в штатах Мичиган, Висконсин, Небраска, Канзас, Индиана и других. В этой одновременности увидеть случайность просто невозможно. Что же тогда? Заговор маньяков-поджигателей? Но тогда Интернета не было, найти друг друга и собрать команду они никакие могли. Получается, причина пожаров была иная.





Для выяснения Чемберлен засел в архивы и обнаружил ряд довольно загадочных подробностей. Например, в документах одного из пострадавших городов, расположенных рядом с Чикаго, он нашел сообщение, в котором было написано: «Как на Содом и Гоморру, огонь падал дождем. Подобно летящим из пожара головням, падали огненные камни на людей, пешком, на лошадях и в повозках пытавшихся бежать из хаоса».





Совершенно необъяснимым был тот факт, что уже за городом, там, где огонь полностью отсутствовал, были обнаружены сотни трупов. Одежда не была повреждена, не наблюдалось никаких следов ожогов. Находили погибших не только людей, но и животных.

ОБЛОМКИ КОМЕТЫ

Все эти факты привели ученого к мысли, что причиной трагедии в Чикаго стал удар из космоса. Чемберлен нашел труд астронома Игнатиуса Донелли, обобщающий сведения обо всех кометах и падениях метеоритов, наблюдаемых в XIX веке, и засел за его изучение. Через некоторое время его внимание привлекла комета, открытая в 1826 году австрийским ученым Вильгельмом фон Биелой.

Период ее обращения составлял 6 лет и 9 месяцев. Комета появлялась на небосклоне в 1839, 1846, 1852, 1859 годах, но вот в 1866 году она не появилась.

Комета Биэлы в феврале 1846, вскоре после распада ядра на две части. Рисунок Э. Вайсса





Стоит отметить, что в 1846 году комета Биелы явилась с расщепленным хвостом, который был похож на огромную подкову. В 1852 году она появилась уже разделенной на две части, в 1859 году хвост одной части увеличился и приобрел лучеобразную форму, что говорило о начавшемся распаде. Стоит ли говорить, что распад несколько изменил траекторию этого небесного тела?

В ноябре 1872 года во многих странах Европы наблюдали обильный звездный дождь, метеоры летели из участка неба, где астрономы ожидали появление небесного странника. Чемберлена заинтересовал вопрос: могли ли части этой кометы соприкоснуться с Землей годом раньше? Астрономы, к которым обратился исследователь, сообщили, что такая бомбардировка могла произойти в октябре 1871 года в Северной Америке. После этого ученый окончательно уверовал в то, что пожары в Чикаго и пригородах были вызваны дождем из раскаленных метеоритов, «матерью» которых была комета Биелы.

Гибель людей вне зоны пожара объяснили отравлением ядовитыми газами, содержащимися в хвосте кометы. Хотя еще Кеплер предполагал такую возможность, трудно представить, что газы преодолели атмосферу планеты без рассеяния. Может, коридор для них прожгли твердые части кометы? Или сами эти огненные камни, падая на Землю, при горении выделяли ядовитый газ? Не исключено, что соприкосновение с хвостом могло вызвать какие-нибудь аномалии атмосферного электричества. Так или иначе, гибель людей и животных за пределами Чикаго никак нельзя связать с пожаром, а вот с кометой Биелы можно.

Стоит отметить, что гипотеза Чемберлена не пользуется популярностью в научных кругах: зачем ломать голову, доказывая или опровергая, если все можно свалить на корову? Может, она и на самом деле опрокинула керосиновую лампу…

А ВОТ ОПИСАНИЕ ПОЖАРА В РУСКОЙ ПРЕССЕ (Снкт-Птрбрг) ТОГО ВРЕМЕНИ.





Из которого следует, что сгорели даже огнеупорные банковские сейфы..Можно ли получить такую температуру на открытом пространстве, или даже в помещении, вне специальных камер сгорания, вопрос конечно интересный..Вполне себе можно предположить что “ВОЙНА МИРОВ” Герберта Уэллса, не совсем фантастика, а отголосок тех далеких событий прошлого..(ниже, оригинальная иллюстрация из первого издания романа)









Сюда можно добавить пару-тройку фотографии того времени, сделанные в США (где сделаны неизвестно)







ДЛЯ СРАВНЕНИЯ – дети Хиросимы







ПОДЫТОЖИВАЯ:



Вот мои ответы на опрос, из серии опросов блогеров для страницы Фейсбука “ВойнаПотоп 19 век”

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ВОПРОСЫ



1) Как на ваш взгляд, связаны потоп и следующие события:

- Разрушение крепостей-звезд.- Возникновение крупных воронок неприродного происхождения(ядерный импакт)?

– Беспрецедентные по силе и охвату территорий (практически по всему миру) пожары крупных и не крупных городов.

- Агрессивная Колонизация мира западноевропейскими силами.

- Рабство в Африке, Америке и России(крепостное право)

2) Кто и каким образом помогал переделу мира в пользу западноевропейцев?





ОТВЕТЫ



1) Поскольку потоп является следствием атаки, то природоэнергогенераторы в форме звезд являются вполне логичной целью атакующих..Учитывая что на западе они почти все сохранились становится понятным что целью атаки в первую очередь являлась именно территория современной РФ, где они действительно уничтожены на 95%



2) С воронками сложнее – они имеют разный возраст, и какие именно являются следами атаки разсматриваемого периода мы точно определить не можем.Но то что часть из них является следами тех событий – несомненно



3) Возможно атака производилась единовременно, по всей земле, или же локально выбирались какие то очаги возможного сопротивления. разрушалась инфраструктура, сказать сейчас мы не можем..Но если сравнить с методами ведения современной войны по американски – можно получить ответы на многие вопросы (США как военная сила – прямой ставленник захватчиков)



4) Англо-саксонская цивилизация является прямым ставленником захватчика, отсюда и все ответы на вопросы.Они получили от захватчика “ярлык” на владение планетой (как сотрудничавшие с ним во время захвата планеты) теперь их дело платить дань захватчику со вверенной им территории, которая всецело в их власти..Отсюда и колонизация и прочая – надо же дань с чего то платить, да и себе нахапать..(платили в основном золотом и человекоматериалом)



5) Рабство это вольница посаженных резидентов врага, они устраивают райскую жизнь за счет чужого труда своему клубу избранных и приближенных, тем кто входит в их когорту. сословие.





6) Я бы по другому осветил это (я уже ответил в предыдущем вопросе) Захватчики поставили англосаксов как смотрящих – резидентов из местных, тех кто сотрудничал с ними при захвате цивилизованного мира, согласно ранее заключенного договора между сторонами.От того Европейская часть фактически не пострадала, если только от последствий ядерной зимы..





Мир в начале 19 века жил ожиданием наступления Царства Божия на земле – так казалось тогда..Безплатная энергетика сулила освобождение от тяжелого физического труда, просвещение масс народа и просветление их же..Высвободившийся ресурс свободного времени позволял заняться образованием, самосовершенствованием, поднятием общего интеллектуалного уровня – в общем англо-саксы вместе со своими хозяевами испугались что из таких людей рабов не получится..И более того, путь развития руского человека сделает из него Бога, напобедимого и неуязвимого, одолеть такого будет уже не под силу и инопланетным “партнерам” в силу особенности строения у нас правополушарного отдела мозга в качестве доминирующего, с его образным мышлением и соответствующим устройством передачи данных..Это как раз то что отличает руского, славянина от левополушарного западноевропейца..



Потому в срочном порядке пришлось на корню рубить эту не ко времени проклюнувшуюся ветвь..За то же и Сталина порешили – он сокращал рабочий день. хотел образовать советского человека, дать ему возможность стать Богом..Ну теперь то уже точно никто не помешает нам пойти по этому пути, ибо времена свершились.Вход в Царствие через внутренний мир - осознание, понимание, нравственность, любовь, разумный баланс внутреннего человека в сопоставлении Я и ОБЩЕСТВО, и т.д.



Так что роман Уэллса не выглядит таким уж фантастичным, вполне возможно это отголоски недавнего прошлого для Уэллса в то время (все равно как если бы мы вспоминали Великую Отечественную Войну 1941-45г) точно такой же временной интервал отделяет его от описанных им(возможных) событий..



Позволю себе чуток конспирологии - такое нелепое окончание романа не кажется мне естественым, “родным”..Оно как будто “припаяно” уже позднее, как будто кто то не позволил Уэллсу закончить роман более гармонично и плавно, заставил переписать концовку, отредактировать ее..Предположу что Герберта вообще изначально “разкручивали” заинтересованные стороны как писателя в этом жанре, или выбрали для определенной миссии, чтобы “канализировать” остаточную информацию по инопланетному вторжению, для вновь рождающихся поколений, в русло фантастики как жанра.Естественно, дабы скрыть истинные причины произошедшего в прошлом.Ну и конечно же захватчики не были марсианами – здесь типичный “перевод стрелок”..