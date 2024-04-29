Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 63-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Отразили три атаки формирований 77-й аэромобильной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики. Противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 395-ти военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, 155 мм гаубица М198 производства США, 122 мм орудие Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Семеновка Донецкой Народной Республики и нанесли поражение формированиям 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и наёмников «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное Донецкой Народной Республики.

За сутки отражено 10 контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Очеретино, Семеновка, Новобахмутовка, Нетайлово, Новокалиново и Бердычи Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 370-ти военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, 152 мм буксируемая гаубица «МСТА-Б», две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм легкая гаубица М102 производства США, а также 100 мм противотанковое орудие МТ-12 «Рапира».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Водяное Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи.

Кроме того, отразили две контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 125-ти военнослужащих, три пикапа, 155 мм гаубица М777 производства США, две 152 мм гаубицы «Мста-Б».

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 118-й механизированной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степногорск и Преображенка Запорожской области. Противник потерял до 45-ти военнослужащих, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражен цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 110-ти районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 22 украинских беспилотных летательных аппарата, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган» и управляемая авиационная бомба JDAM производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23609 беспилотных летательных аппаратов, 509 зенитных ракетных комплексов, 15880 танков и других боевых бронированных машин, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9209 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21387 единиц специальной военной автомобильной техники.