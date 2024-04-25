Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 14-й, 63-й механизированной, 3-й танковой, 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Глушковка Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

Противник потерял до 30 военнослужащих, два пикапа, три 155-мм гаубицы М777 производства США, а также уничтожены три боевые машины реактивных систем залпового огня: «Vampire» производства Чехии, «Град» и HIMARS производства США.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й, 93-й механизированных, 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Белая Гора, Ильинка, Константиновка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

Отразили контратаку штурмовой группы 80-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 500 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» и две 155-мм гаубицы М777 производства США, пять станций радиоэлектронной борьбы: «Нота», «Анклав», «Буковель-AD», а также два скада боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Архангельское, Сокол и Карловка Донецкой Народной Республики.

Отражены семь контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 71-й егерской, 142-й пехотной, 24-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Очеретино, Нетайлово, Керамик и северо-восточнее Новоселовки Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль.

В ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» и 105-мм буксируемая гаубица М102 производства США, две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация», две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 152-мм орудие Д-20.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Гуляй поле Запорожской области, Угледар, Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, а также 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании.



▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 28-й, 65-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 121-й бригад теробороны и 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино, Малые Щербаки Запорожской области, Никополь, Капуловка Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области.

Противник потерял до 30 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122-мм гаубицу Д-30.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и техника ВСУ, а также формирования наёмников так называемого «Иностранного легиона» в 122-х районах.



Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 200 украинских беспилотных летательных аппаратов.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 23132 беспилотных летательных аппарата, 509 зенитных ракетных комплексов, 15831 танк и других боевых бронированных машин, 1274 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9115 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21288 единиц специальной военной автомобильной техники.