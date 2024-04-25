Друзья! Это очень особенное для меня видео. Вероятно, из-за него меня уволят.

Пятнадцать лет назад академик Александр Петрович Кулешов пригласил меня на работу в ИППИ РАН, и я сразу влюбился в свой институт. Наверное, нигде и никогда не было такой здоровой творческой атмосферы. Так было при Кулешове и при следующем директоре Андрее Николаевиче Соболевском. Но, к сожалению, дирекция сменилась еще раз и сейчас мой институт разрушают. Многие коллеги уже уволились, другие подумывают об увольнении, на третьих оказывают давление. Разумеется, когда обижают коллег молчать я не буду.

Если раньше на первом месте в ИППИ всегда были наука и специалисты, то теперь все изменилось. Я не мог представить, что конференцию научного коллектива будут сравнивать с «голой вечеринкой». Не ожидал, что попытку организовать эту конференцию назовут «подлой, мерзкой и низкой провокацией». Что от ученых с мировым именем будут требовать не качественных научных публикаций, а «лояльности», в жертву которой будут принесены целые научные направления и лаборатории. Дошло даже до того, что дирекция подала в суд на собственный ученый совет и не скрывает, что наказала ряд сотрудников за нелояльность. Как нам объяснили: «страна меняется».

Все это ощущается так, будто Швондер с Климом Чугункиным ворвались в самое сердце НИИЧАВО и устроили там «животноводство». Я хочу, чтобы о происходящих событиях узнало как можно больше людей. В конце концов, именно публичная огласка помогла спасти Институт Общей Генетики от директора, провозгласившего, что в мутациях виновато грехопадение.

Не сомневаюсь, что история запомнит героев моего рассказа и расставит все на свои места. А вы просто посмотрите, и расскажите другим.

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ https://bit.ly/4bdbt7z

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Рассказчик работает в Институте проблем передачи информации РАН, который был одним из лучших междисциплинарных научных институтов в России.

2. В институте сложилась конфликтная ситуация после назначения нового временного директора Максима Фёдорова без выборов. Сотрудники требовали провести выборы, но новая дирекция отказалась.

3. Дирекция стала предпринимать действия против ведущих ученых института, угрожая им увольнением и меняя научную тематику на непрофильную.

4. Многие ведущие ученые, в том числе заведующие лабораториями, были вынуждены уволиться из-за давления дирекции.

5. Рассказчик сравнивает ситуацию с разгромом генетики в СССР во времена Лысенко и видит в действиях дирекции волюнтаризм.

6. Поднимается философский вопрос о том, что представляет собой научный институт – здание и руководство или работающие там ученые.

Вывод:

Лекция описывает конфликт между новой дирекцией и научным сообществом одного из ведущих институтов РАН. Действия дирекции по замене научных тем и увольнению несогласных ученых привели к разрушению института и утрате научных кадров. Автор проводит параллели с периодом лысенковщины в советской науке и ставит вопрос о сущности научного института – является ли он зданием и руководством или работающими там людьми.

Расширенный вывод:

Безусловно, современная система научных публикаций в журналах не идеальна. Зачастую исследователи вынуждены публиковать работы просто ради самих публикаций, а не для получения реально значимых научных результатов. Это приводит к избытку низкокачественных исследований и размыванию истинной ценности научных достижений.

В нынешней ситуации в России, вероятно, было принято решение, что некоторые глобальные научные проблемы не столь актуальны, как насущные практические задачи. Поэтому руководство стремится переориентировать работу научных институтов на более приоритетные направления исследований. Однако способ, которым это делается – директивное спускание новых тем исследований сверху без диалога с учеными, является неправильным и контрпродуктивным.

Для эффективной работы и выбора перспективных направлений науки необходим конструктивный диалог между руководством и научным сообществом. Важно совместно выработать планы действий, учитывая как актуальные потребности, так и экспертное мнение ученых об эффективных путях развития науки. Топорные вертикальные решения, игнорирующие голос научного сообщества, могут привести лишь к распаду научных школ и утрате ценных кадров, что недопустимо.