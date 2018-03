Михаил Задорнов. Корень Ра

Вступление

«О существовании бога РА доподлинно ничего не известно. Никакого отношения к солнцу Ра не имеет»

из вердикта языковедов

Мы публикуем продолжение «Учёные, влюблённые в Августа Шлёцера», где в этот раз разговор – о «несуществующем Ра в русском языке». Нами представлена исчерпывающая иллюстрация корневого Ра в русском и иностранных языках. То есть всё то, что регулярно отвергала научная лингвистика в лице ярчайших её представителей, ушедшие С. Старостин, В. Живов, А. Зализняк, Вяч. Иванов, ныне здравствующие: А. Барулин, С. Бурлак, А. Кибрик, И. Левонтина, как и набирающие силы: Микитко, кандидат наук Ю. Кириллов и прочие пара- и просто специалисты языка.

Основными оппонентами будут лингвисты: кандидат наук Александр Барулин, пропагандист польского языка Микитко сын Алексеев, учёные – герои передачи «Гордон Кихот», а также любители и специалисты, так или иначе засветившиеся в этом задорновском Ра.

То, что Ра не имеет отношения к Солнцу, к Богу или к русскому языку в целом, вам сегодня может рассказать любой лингвист, рассказать со всей убедительностью. Читателю тем будет любопытнее узнать, что перечисленные нами фамилии не только ошибались, но и то, почему они ошибались. Притом, делали это практически все без исключения, от великих – живых и уже ушедших, и до задрипанных выпускников завалящего филфака. К нашему удивлению, отверг аргументацию по Ра и товарищ Задорнова доктор филологии Александр Драгункин: «Я, например, тоже скептически отношусь к корню «Ра-». Сделал это, вероятно, как и большинство из нас, безоговорочно доверившись свидетельствам академической науки.

Вот несколько открытых сетевых высказываний в отношении наших героев:

«Михаил Задорнов – лжец и < ![CDATA[ ]]> кумир быдла< ![CDATA[]]>». «Задорнов (наполовину еврей, по матери), так же, как и Чудинов, любит коверкать русский язык, особенно обожает придуманную морфему Ра». «Задорнов – скоморох по жизни, но в этот раз влез не в свою колею».

«Живов наполовину еврей, по отцу, исследователь истории русского языка. В целом, товарищ язык очень уважает и любит. Чем руководствуются люди, которые не уважают Живова, но при этом уважают Задорнова и Чудинова? Люди, где ваша логика?».

«Гордон происхождением хазарский еврей, хотя, по сути, он жид. Потому всё ясно…»[9]

«Это золотой зад!» (так Виктор Живов в шутку расшифровал фамилию Задорнова: зад – задница, ор – орать (пахать), -ов – окончание).

[1] Материал является продолжением статьи «Учёные, влюблённые в Августа Шлёцера», посвящённой в своё время великим историкам К. Жукову и Б. Юлину.

[2] Напомним ещё раз ссылки на критикуемые нами материалы: телепередача «Гордон Кихот», статья лингвиста А.Барулина «Лингвистика против фрикистики» (Антропогенез.ру), видеоматериал от т.н. «команды Микитки» «Ра в древнерусском языке».

[3] Речь, конечно, обо всём корпусе языковедов, не сумевшем за без малого 200 лет существования лингвистики вычленить и этимологизировать морфему Ра для русского и прочих языков мира, что свидетельствуется полным отсутствием данного контента практически для всех акад. словарей, издаваемых с сер. 19-го века и по сей день.

[4] К сожалению, не представляется возможным внести готовый материал по лингвисту Юрию Кириллову в данную статью. Но мы даём читателю ссылку на подготовленную нами < ![CDATA[ ]]> отдельную страничку< ![CDATA[]]>.

[5] < ![CDATA[ ]]> Где Задорнов откопал слово Ра< ![CDATA[]]>? А это ещё один, подсевший на науку – «< ![CDATA[ ]]> прирученный лингвистами лопушок< ![CDATA[]]>» Сергей. Виноваты ли молодые люди из команды А. Пантелеева («< ![CDATA[ ]]> Культ-патруль< ![CDATA[]]>»), что их обманули учёные, выставив такими вот дурилками?

[6] Зализняк, Аникин, Левонтина, Барулин, Бурлак, Кибрик, Дыбо, Плунгян и др.

[7] См. список учёных, внёсших наибольший вклад в славистику в конце главы «Заключение. О научном и не очень подходе»

[8] Не смог помочь Задорному и В. Чудинов, которому вместо поиска видимых только ему надписей на камнях заняться бы лучшей этой, реальной проблемой!

[9] Недаром Задорнов со своей стороны установил, что современные европейские евреи (ашкеназы) никакие не семиты, и < ![CDATA[ ]]> никогда ими не были< ![CDATA[]]>.

Расследование первое. «Гордон Кихот».

Спор между Задорновым и учёными больше всего напоминает спор Христа с книжниками, которых Иисус постоянно уличал во лжи и фарисействе. Чёрная зависть к настоящему таланту, всенародной славе – это единственные источники инсинуаций представителей академических кругов в адрес любимца публики и знаменитого писателя юмориста.

Юрий Рачков

Цитаты из высказываний оппонентов М. Задорнова[10]:

«Михал Николаич, вы книжки не пробовали читать? Давайте так. Вы не лезете в этимологию, как науку, а мы…» (доктор истории Игорь Данилевский, директор института всеобщей истории РАН).

«Вы не учёный!». «Вам хочется обгадить все науки! Вы оскорбляете разум человека!» (протодиакон Андрей Кураев, профессор МГУ).[11]

«Не надо с первым найденным словом выходить на перекрёсток и вещать; надо как следует всё делать» (академик РАЕН Лев Николаев).

«Думать так может абсолютный профан! Вы и есть абсолютный профан!». «Мы знаем, что слово «Разум» состоит из приставки Раз и корня Ум.[12] Там никакого Ра нету, и никогда не было».[13] «Нельзя народу этот бред в таких количествах выдавать!». «Это чистая ложь! Это полная, абсолютная, вопиющая чепуха!». «Вы им даёте вот эту вот вонючую похлёбку, которую вы варите неизвестно из чего!». «То ли вы сумасшедший? такое бывает, то ли…! Ко мне, по должности в институте русского языка, всё время сумасшедшие приходят!». «Если вы чего-то не знаете, надо взять словарики – посмотреть! А только после этого морочить голову населению! А вы ему даёте вот эту вот не проваренную кашу, наполненную невежеством! Почему вы позволяете себе нести невежество в массы?». «Ваши книги – книги жулика!» (Виктор Живов, доктор филологии, профессор, зам. директора ИРЯ им. Виноградова РАН, зав. сектором истории русского языка).[14]

«Серийный убийца Задорнов не зарабатывает на своих исследованиях языка, но говорит, я просто подхожу и душу». «Вот эта националистическая чушь, которая здесь звучит, вот это желание из ничего стать кем-то сверхчеловеком, она и привела к тому, что мы живём в том говне, простите, в котором живём!» (Александр Гордон).[15]

Приведены лишь несколько высказываний учёных и видных деятелей, осуждающих Задорнова за его «древний корень Ра».[16] На самом деле, за прошедшие девять лет таких осуждений было гораздо больше. Притом некоторые обвинения, звучавшие в адрес ныне уже покойного сатирика, были куда обиднее и болезненнее. Ни один из специалистов ни разу не усомнился в своих выводах, не попытался разобраться в проблеме по-настоящему. Все как один повторяли – Задорнов дурак, серийный убийца науки, не понимает, что Радуга и Радость содержат корень Рад, и никакого Ра там нет.

Мы провели собственное большое расследование, потребовавшее у нас не один год кропотливого труда, и пришли к диаметрально противоположному выводу: корень Раопределяется, как для русского, так практически и для любого языка мира. Это трудно представить. Однако исследования позволяют утверждать это однозначно.

Итак, что же такого совершил «серийный убийца Задорнов»?

Учёные по-своему правы, когда доказывают, что каких-то иных слов, подобных Радуга, в русском языке нет. А раз нет, то слово Радуга можно считать этаким засланным чужеродным изгоем, что и давало лингвистам право заверять: в слове Радуга корнем является Рад- (которого действительно предостаточно в нашем лексиконе – Радость, Радеть, Ради, Радушие), а -уг/а – это суффикс и окончание.[17]

Поскольку доводы так называемых древних свидетельств Задорнова зациклились лишь на двух примерах – египетском боге Ра и реке Волге-Ра, а лингвисты ничего другого и сами не знали (что и позволяло им разносить сатирика «в пух и прах»), то, благодаря применённому нами методу сопоставления, поиска и нахождения общих признаков, мы покажем, что морфема Ра присутствует и во многих других словах, притом, присутствует как в древних, вымерших, так и в современных языках по всему обитаемому миру. Не будем далеко ходить: у современной мордвы (мокшанский язык) река Волга до сих пор так и называется Raw или Rawa. Вероятно, ещё со времён мифического Птолемея, который и сохранил за Волгойназвание Ra. Что касаемо Древнего Египта с его богом Ра (Rha), который по мнению лингвистов из-за своей приблизительной реконструкции не может служить доводом в пользу задорновского корня Ра, то мы напомним языковедам, что Ра не является привилегией только лишь древних египтян. Их можно вообще не учитывать, если знать, что в сохранившемся доныне коптском (языке современного богослужения в Сев. Африке) Солнце издревле именуется в двух своих родственных вариантах: как Rei и как Rа.[18] В то же время, божественное имя Ра присутствует даже в Библии в форме двусоставного имени Рафаэль (ивритское רְפָאֵל, rfal), которое переводится как «Бог исцелил», т.е. Ра и фал.

Заметим, что Ра, как выражение божества или вышних сил, в своём монотипичном или модифицированном виде, счастливо присутствует также во множестве языков мира, о чем не принято говорить в науке, но о чём мы вкратце покажем ниже в сноске №63.

Ra в своём непосредственном «солнечном значении» имеет место и среди народов Российской Федерации, а, стало быть, и бывшего СССР:

В языке табассаран (Сев.-Вост. Кавказ, юг Дагестана) rir (rig) – Солнце.

В языке убыхов (вост. побережье Чёрного моря и сев.-запад Кавказа) ndra – Солнце.

В монгорских (ордосский, баоаньский, шира-югурский, халха, бурятский и пр.) nara – Солнце.

В калмыцком narn – Солнце.

В языке алик (Сев.-Зап. Азербайджан) varaʁ– Солнце.

В абхазском амра – Солнце.

В абазинском мара – Солнце.

В цахурском (Дагестан, Азербайджан) веригъ – Солнце.

В криза (юж. Дагестан) viragh– Солнце.

В чукотском tirkэtir; terki – Солнце.

В лазском (Аджария) mzhora, mzora – Солнце.

И в целом ряде иных языков бывшего СССР и романовской российской Империи! Одного этого краткого списка достаточно, чтобы показать принадлежность морфемы Ра к солнцу.

Для наглядности все «солнечные корни» перечисленных вариантов выпишем отдельно: ara ar ara ра ара ер [19] ira ir er ora ora. Теперь хорошо видно, что костяком этой семантически однотипной лексики выступает звук «r» (или русс. «р»), являющийся как бы общим местом, образующей лексической основой.[20] Сопровождают же звук «r», как правило, гласные звуки[21] (по частотности): «а», «я», «е», «о», «у», «ю», «и», («â», «ya», «ia», «ju», «e», «o», «u» «y», «i»). Это – данность, некое правило, которое мы обнаружили для сотен языков мира. Как покажет дальнейший разбор, вся выявленная нами лексика «солнечного семантического кластера» действительно подчинена этому естественному порядку вещей. Её очень много, практически десятки слов для любого языка мира, что, как мы полагаем, и является до сих пор причиной её трансцендентности и полной неприступности для представителей научной лингвистики. Как говорится, большое вблизи не увидать. Притом, для русского разновременного языка её оказалось на порядок больше, чем где-либо.[22]

В то же время, наши географически братские соседи имеют в своих языках многие сотни ра-содержащих слов прямого и переносного значения.

У марийцев (черемисы): ӱжара – заря, налме вер, – источник, курык – гора,[23] нарынче – оранжевый, йошкарге – красный, шӧртньӧ – золото, тыршен – рвение, когарген – ожог, сорта – свеча, эрла – рано, утро.

У горномарийцев: ӹрен – жар, шӹдӹр – ожог, звезда, шӓрен – излучать, шӧртньӹ – золото, шӧрлен – рвение, яргатажы – яркий, ир – утро, трассе – свечение, сартавлӓм – свеча, жерӓ – заря, кырык – горы, цевер – красный, сарывлӓ – оранжевый, мотор – красивый.

У латышей: ęr̂kа – мужество, энергия, ercêtiês – бушевать,[24] rītausma – заря, рассвет, starojums – излучение, saulriets – заход (солнца) – saulriets, no rīta – утро, krāsa – цвет, mirgošana – мерцать, prieks – радость, krāsns – печь.

У литовцев: agri – рано, viršų – верх, karštis – жар, зной, aistra – страсть, orkaitė – печь, verdantis vanduo – кипяток, raudona – красный, grazus – красивый, oranžinė – оранжевый, aušra– рассвет, заря, rytas – утро, vaivorykštė – радуга.

У эстов: varakult – рано, särama – светить, сиять, блеск, kiirgavad – излучение, kirg – страсть, pirn – лампа, värv – цвет, raev – ярость, kõrvetav – пекло, палящий, praadida – жарить, rõõm – радость, tiir – круг, оборот, vikerkaar – радуга.

У современных немцев: Prost – Ура!, Strahl – луч, Morgen – утро, Farbe – цвет, flackern – мерцать, brennen – гореть, ожог, Inbrunst – горячность, Eifer – рвение, Feuer – огонь, rot – красный, lodernd – пылать, Kerze – свеча, früh – рано, freude – радость, abrauchen – припекать.

Теперь посмотрим, как в отношении другой своей основы – Яр (Ар) заявляет себя тоже иностранная, но уже более отдалённая от России «солнечная лексика». Перечислим эти безусловные заморские варианты, обозначающие Солнце, в такой последовательности – сначала идёт название языка, через тире – искомое слово на этом языке, в скобках – его локализация:

Пандан, социолект – qardaw (Филиппины, Н.Гвинея).

Бонток – argew (сев. Филиппины).

Ваймаха – l’ara (туканский индейский язык в Колумбии).

Аламблак – mar (Папуа Н.Гвинея)[25].

Биак – or (Австронезия).

Варембори – ururo (Зап. Новая Гвинея).

Таюя – ara (Австралия, Океания).

Филипп. – araw.

Дом – ar, are (провинция Чимбу, Папуа Н.Гвинея).

Армян. – arev (Зап. Армения).

Пушту – Imar, Ilmar, nwar (Афганистан).

Курдский xor, xur, xursid.

Чукотский – tirkэtir; terki (чукчи, Россия).

Новогвинейский – aro, aru:nta, kareme (т.е. 3 варианта).

Новогвинейский – w’ar (алор-пантар группа).

Тетуми – loro (Индонезия).

Масиванг – bara (Серам, Индонезия).

Суматра – mataniari.

Сомали – qorrax.

Дунсянский – naran (др.-монгольский, протоварианты: nar, nara).

Дагурский – nar.

Куши – aaran, harraya, daarang (чадская ветвь).

Лазский – mzhora, mzora.

Камерун – uru (Африка).

Новоперсидский – mihr.

Австронезия – haro и aro.

Тамили – arunan.

Судан – orone.

Йоруба – orun (ariyanjiyan – спор, распря).

Нигерия – osoro, iruwau, urana, fərta, fara.

Конго и Уганда – eryuba; engarayi (Африка).

Малуку – lere, lare, laru, lero, loro, olar, omar (коренные, Индонезия).

Бима – liro, ora (Индонезия).

Хинина-бонток – archew (коренные, Филиппины).

Вануату – mara (аборигены, Океания).

Новая Гвинея – rako, pirarau, sinara, gar, xaro, hora, yemar (т.е. 7 вариантов).

Тасмания – tegura, piterina.

Маран – marawaibai, wunaru (коренное население, Австралия).

Океания – ori, arlunya, curu, juru, rua (т.е. 5 вариантов).

Тегуистлатекан – galhora (Сев. Америка).

Араваканская группа – ahiri, oorya, ory~a, eri, heri, ire’, иeri‘, ayer, keri (аборигены, Юж. Америка).

Салишская семья – aldarench (коренное северо-амер. население).

Сиуанская семья – wira (коренное северо-амер. население).

Могаук – karahkwa (иракезская группа, аборигены, Сев. Америка).

Пауни – sakuru‘ (коренные американцы, Оклахома).

Вишита – saakhir’a (коренные американцы, Сев. Америка).

Тарахумара – rayйnari (коренное население, Сев. Америка).

Отомангейская семья – jiaru (коренное население, Сев. Америка).

Мехико – jiaru (изолят).[26]

Катугуина – βari (Бразилия).

Шонтал – galhora (Мексика).

Чибчанская семья – iriratro (коренное население, Сев. Америка).

Надахуп – wero (коренные американцы, Бразилия, Амазонка).

Хоканская семья – galhora, kuusura, cu·war (коренное население, Оохаса).

Бороро – meri, kuarasy, neri, (коренные жители, Боливия, Юж. Америка).

Токанская семья – bari, wari, vari, fari (коренные жители, Юж. Америка).

Пишибо – bari (аборигены Юж.Америки, Перу).

Тупи – kuarasy, kwarahy, karahi (мёртв., Бразилия).

Амондава – kw~ara, kw~ar (аборигены Бразилии).

Кандоши – zaari (коренные аборигены, Юж. Америка).

Кулина – marri (коренное население, Бразилия, Перу).

Апиака – ara (коренные аборигены, Бразилия).

Кадоази – sari (коренные Юж.Америки, Перу).

Как мы видим, взаимозаменяемость переходящих Ar-Ra (аналог русс. Яр, но не только русского) характерна для «солнечных слов» в самых различных языках мира.[27] Опять-таки, специально для лингвистов выделим перечисленные вариации ра-корневых отдельным списком (заметим, для некоторых языков искомый корень дублируется )[28]:

Ar. Ar.’ Ara. Ar. Or. Ur. Ara. Ara. Ar. Are. Ar. Ar. Ar. Or. Ur. Ur. Ir. Er. Aro. Aru. Are. Oro. Ara. Ari. Orr. Ara. Ar. Aara . Arra . Ara. Ora. Ora. Uru. Ihr. Aro. Aro. Aru. Oro. Oru. Oro. Iru. Ura. Ər. Ara. Ery. Ara. ‘Ar. Ere. Are. Aru. Ero. Oro. Ar. Ar. Iro. Ora. Ar. Ara. Ra. Irarau . Ara. Ar. Aro. Ora. Ar. Ura. Eri. Ara. Aru. Ori. Ar. Uru. Uru. Rua. Ora. Ahiri. Oorya . Ory. Eri. Eri. Ire’. Eri’. Ayer. Eri. Are. Ira. Ara. Uru’. Ir’a. (Ra)*Ari. Jiaru. Ari. Ora. Iri*Rat*Ro . Ero. Ora. Ura. Ar. Eri. Ar. Eri. Ari. Ari. Ari. Ari. Ari. Ara. Ara. Ara. Ara. Ar. Aari. Arri. Ara. Ari.

Мы видим практически одни и те же корневые основы, повторяющиеся в своих конечных вариациях. Притом, упомянутые выше обязательные «а», «е», «о», «ia», «i», «u» и т.д. могут стоять как перед «r», так и за «r». Это правило для всех наших случаев тоже незыблемо, что и позволяет довольно легко находить и систематизировать «солнечную ра-подобную лексику» практически в любом языке мира, в своём прямом или переносном значении. Семантический «солнечно-световой» кластер, подобранный нами в целях проведения анализа, можно посмотреть в сноске №53.

Возвращаясь к Радуга, вспомним, что морфема Ра для этого слова в иностранных языках слишком очевидна, чтобы иметь смелость утверждать, что русс. Радуга не имеет отношения к «солнечной семантике»:

в упомянутом уже языке агулов Рагъухъан – Радуга (притом, агульское Рар – Солнце),

в др.-осетинском *Ardunga – Радуга,

в баскском ortzadarra – Радуга,

а и самом английском rainbow – Радуга (вторая морфема bow –дуга, лук, изгиб, чётко отделена от первой – rain – дождь).

В болгарском Радуга так просто и называется – дъга,

в боснийском тоже – duga,

в сербском (дуга), словацком (dúha), хорватском (duga) и чешском (duga) слово Радуга, как мы видим, тоже отделено от Ра-, демонстрируя нам только дугу (арку), а не суффикс -уга, который всем навязывают лингвисты Живов, Барулин, Бурлак, Зализняк, Микитко, и пр. языковеды.

Притом, что в русском диалекте Радуга также именовалась Ра́дива, Ра́духа, Ра́йдуга, Ра́туза и др. И это, не считая, что во множестве языков Радуга произносится с тем же неизменным корневым -Р-, выдавая в себе сугубо «солнечное» значение. А всё, что связывается сегодня с понятием Радость по отношению к Радуга – это уже вторичные образования. Как-никак, но лингвистам всё же негоже окультуренную лексику приравнивать к базисной.

Радуга с «солнечным» корневым Ра в других языках[29]:

Венгерский – szivárvány (падать+дуга+мощь).

Галисийский – arco da vella (дуга+старая).

Голландский – regenboog (дождь+дуга).

Датский – regnbue (то же).

Исландский – regnbogi (то же).

Немецкий – regenbogen (то же).

Норвежский – rainbow (то же).

Греческий – ουράνιο τόξο (Уран+дуга).[30]

Испанский и португальский – arco iris (дуга+радужная).

Итальянский – arcobaleno (дуга+вспышка).

Каталонский – arc de Sant Martí (дуга+святой Мартин).

Латинский – eritque arcus или et iris (всякий раз+арка или и+радужный).

Латышский – varavīksne (прибл. сила+изгиб).[31]

Эстонский – vikerkaar (радужный+складка, стрелка).

Бенгальский – rāmadhanu (Рама+стрела).

Гуджарати – saptaraṅgī (дождь+цвет).

Маратхи – indradhanuṣya (Индра+дуга),[32] (кстати, Urjaa – сила, власть).

Ненецкий – нув’ сёяр’ (небо+сияет).

Персидский – тантичамон (цвет+дуга).[33]

Сомалийский – qaansoroobaad (дуга+дождь).

Телугу – Indradhanas’su (Индра+дуга, лук).

Хинди – indradhanush (то же).

Др.-индийский indracāpaḥ (Индра+арка).

Фризский – reinbôge (дождь+дуга),

и т. д. для многих других языков.

Что там говорить, даже на суахили Радуга ( upinde wa mvua ) состоит из двух слов – Дуга и Дождь ! Это же каким надо быть сумасшедшим (=лингвистом), чтобы не замечать присутствие корневого Ра в обозначениях Радуги множества языков мира? И какой надо иметь мощный лингвистический аппарат, чтобы отказывать в этой же Дуге в русском варианте слова Радуга? Что вообще происходит с нашими лингвистами? Даже монголы, державшие нас, по слову историков, 300 лет под игом, и те имеют в слове Радуга «солнечную морфему» – солонго (=солнце)! Так неужели после всего рассказанного хоть кто-то из наших здравых читателей будет продолжать верить лукавым заявлениям, что Радуга состоит из исторического корня Рад- и суффикса -уг с окончанием -а? Что же получается, в других языках понятие Дуга счастливо присутствует, а в русской Радуге никакой Дуги нет? Думаю, в отличие от самих лингвистов, столь безумных читателей среди нас уже не найдётся. А учёные пусть сами теперь решают, что считать корнем, а что суффиксом, выкручиваются тем, что они, мол, имели в виду синхронический разбор слов, а не диахронический (исторический). И потом, если языковеды за двести лет существования лингвистики неспособны были толком разобраться даже в таком простом вопросе, как можно доверять им более сложные задачи в языкознании, толкование того же русского исторического лексикона или сравнительную этимологию языков в целом? Где гарантия, что специалисты раскрывают нам действительную цепь языковых событий, а не сказки, подобные «несуществующему» Ра?[34]

Михаила Задорнова учёные обвиняли в отсутствии здравомыслия. Но о каком отсутствии здравомыслии у любителя можно говорить, если его нет у профессионала? Как так получилось, что корень, которому учёные присвоили статус невозможного, на котором поставили большой и жирный крест, счастливо себе существует прямо у нас перед носом? Каким образом корень Ра оказался не только в языковом ареале бывшего СССР и нынешней РФ, но и в языках Азии, Африки, Европы и обеих Америк? Притом, что на этих двух континентах он издавна «прописан» в лексиконах множества коренных американских народов ещё задолго до того, как туда пришли конкистадоры? Неужели обо всём этом не знали лингвисты? А если знали, почему молчали? Почему травили Михаила Задорнова? Как тут не вспомнить выраженное Светланой Бурлак сомнение в возможности влияния индоевропейской культуры на аборигенную американскую! Конечно, никакого влияния не было, Светлана Анатольевна! С чего бы это у аборигенов обеих континентов, открытых европейцами лишь в конце 15 века, было столько общего в базисной лексике, начиная от «водяной» и «божественной», и до «солнечной»! Это ведь так, случайные совпадения… «по Зализняку», не обращайте на них внимания.[35] А сами эти аборигены – это отдельная самостоятельная человеческая ветвь, со своими индейскими Адамом и Евой.

Напомню, что речь идёт не об одном-единственном совпадении, а о многих языках Америки, в которых Солнце произносится посредством морфемы Ра.[36] Это народы каинганг (Бразилия), кандоши (Юж. Америка), тегуистлатекан (Сев. Америка), салишская и сиуанская семьи (Сев. Америка), могаук (иракезская группа), катугуина (Бразилия), отомангейская семья (Сев. Америки), мехико и шонтал (Мексика), надахуп (Бразилия, Амазонка), бороро (Боливия), токанская семья (Юж. Америка), пишибо (Перу), и др. Например, у народа абипон в Юж. Америке grahaolai – Солнце.[37] У народа хан (Аляска, Канада) sra – Солнце. У атапаскан (Арктический пояс Америки) sree или srii‘ – Солнце. А у народа пауни (Оклахома, чибчанская семья, Сев. Америка) ra‘sa – тоже Солнце! Бесконечное множество коренного Ра!

В некоторых языках Америки солнечное Ра имеет даже два, три или четыре варианта произношения. Скажем, в языках вишита и тарахумара (Сев. Америка) 2 варианта: ra и ari, а в языке оохаса хоканской семьи сразу четыре именования Солнца – galhora, kuusura, ku:srah, cu·war!

Как добавляла к сказанному Светлана Бурлак – если данные противоречат науке, то виноваты данные. Это я в точности переиначил её ответы на наши запросы о наличии множества параллельной лексики в различных языках мира, лексики, не зафиксированной мировой лингвистикой, ни как параллельной, ни как родственной. Новая поговорка от докторов филологии теперь звучит так: нет лексики – нет проблем, и концы в воду! Мысль Светланы Анатольевны была следующей: чтобы поверить во всё это лексическое изобилие (множественные примеры мы ей не раз присылали), в то, что это действительно какие-то родственные или заимствованные слова, надо пропустить их через современный лингвистический метод. И если эти бесчисленные данные, пройдя через такое сито, подтвердят научную правоту, тогда только и можно говорить о каких-то заимствованиях или родстве. Другими словами, языковеды заранее, ещё в начале 20 века создали в недрах своей науки этакий барьер, непреодолимый заслон на случай возможных посягательств и проникновений правд от таких в будущем выскочек-любителей, как мы. А ещё хуже – от одумавшихся профессионалов из недр самого корпуса языковедов, что разве только в страшном сне привидится.[38]

Получается, что допускать сегодня лингвиста к этимологии – смерти подобно. Авторитет словаря Фасмера, к которому нас отсылают, на котором скоро и пробы ставить будет некуда – лишь подчёркивает беспомощность лингвистики перед возникающими проблемами в этимологиях. Вот, недавно мы обнаружили несколько десятков заимствований в атабаскских языках[39] (Северная Америка), на которых специализируется лингвист Андрей Александрович Кибрик, и, желая поделиться с ним нашими находками, сообщили ему об этом. Вместо того чтобы поинтересоваться, или хотя бы постараться выяснить, не ошибаемся ли мы в своих заключениях, уважаемый учёный посоветовал нам даже и «не пытаться что-то там искать в этих аборигенных языках Америки».[40] В результате, наряду с прочими параллелями искомой морфемы Ра для множества языков обеих Америк, мы имеем выжимку в этих атабаскских языках, курируемых в России, в том числе, Андреем Кибриком, не пожелавшим прокомментировать наши находки.[41] Например, в языке гвичин (северо-западный регион Сев. Америки) Солнце произносится как sree и srii‘, в языках хан и кучин – sraи, в другом языке этого семейства динаки – sro.[42] Всё это грустно, а без широкого привлечения к проблеме общественности, и весьма тревожно…

Ещё несколько лет назад, когда мы в своём кругу разбирали задорновскую Радугу, получалось так, что для русского языка это слово действительно уникально – этакая белая ворона… с самостоятельно существующем изолятом Ра! Эта белая ворона, неверно в своё время этимологизированная, и придавала лингвистам уверенности заявлять, что никакого корня Ра у нас в лексиконе нет и никогда не было. А сама Радуга – это лишь случайно занесённая в наши края германская чужестранка, счастливо прижившаяся в родном языке.[43]

Вот и выходит, что говорить о передаче «Гордон Кихот» особенно-то и нечего. Михаила Задорнова учёные, как водится, облили тем, чем всегда обливают. Наговорили много необоснованной глупости, вели себя, по сути, безграмотнее са́мого неадекватного любителя, лжелингвиста. Чётко, на всю нашу необъятную страну показали, что проблемой Ра никто из них серьёзно не занимался. Вообще не занимался. А у ведущего передачи Александра Гордона была, стало быть, одна главная цель – показать, что история народу никакая не нужна, тем более такая радужная, как её пытается представить через свой солнечный корень Ра сатирик Задорнов.

И ещё. Посмотрите на фото Виктора Живова. Ну да, это тот самый доктор филологических наук Виктор Живов, который в злую шутку расшифровал фамилию Задорнова, как «зад – задница, -ор- – орать (пахать), -ов – окончание. Задорнов – это золотой зад!» Ну, скажите, Светлана Анатольевна, Андрей Александрович, чем не повадка учёного?

И, кстати, забыл упомянуть, что Виктор Живов в своё время уже отличился подобным же нелепием перед другим филологом Фёдором Двинятиным, передав ведущему передачи «Что? Где? Когда?» Борису Крюку подписанную им, как заместителем директора института русского языка им. Виноградова негожую справку о том, что в русском языке есть, дескать, только три слова, оканчивающихся на «со-»: просо, колесо, мясо, и ни на одно больше.

[10] Здесь и далее высказывания учёных на передаче у А. Гордона, посвящённой корню Ра и прочим изысканиям сатирика М. Задорнова.

[11] Отец Кураев, сравнивший изыскания Задорнова с < ![CDATA[ ]]> сатанизмом и Хэллоуином< ![CDATA[]]>. Зачем? Одному лишь Богу известно!

[12] Кстати, приставка «раз-» и числовое «раз» – это прямые потомки более древнего слова «рез» – резать, разить, резвый и пр., что легко подтверждается тюркской, угро-финской лексикой и лексикой некоторых европейских народов. Таким образом, приставки «рас-» и «раз-» – это тоже слова с древним корневым Ра, но с приращёнными к ним «с» и «з», как и в коренных образованиях «раз», «рез», «роз», «руз», «рож».

[13] Позже сатирик рассказал, что некоторые < ![CDATA[ ]]> высказывания в этой передаче были урезаны< ![CDATA[]]>.

[14] Виктор Живов (1945-2013) один из учеников созданной Юрием Лотманом московско-тартуской семиотической школы, занимался историей восточных славян и Византии. Признан великим российским филологом, крупнейший специалистом в области истории русского литературного языка, истории русской литературы 18 века, по церковной культуре и словесности и восточнославянского правописания. Закончил филологический факультет МГУ, в котором преподавал вплоть до 2001 года. После этого работал профессором отделения славянской культуры и языков в Калифорнийском университете (Беркли, США). Для своих друзей он ассоциировался с воплощением антидогматизма, это абсолютно свободный мыслитель и учёный, от которого окружающие черпали знания о русской культуре в разы больше, чем от всех академиков. Ум Живова был открыт для всего наилучшего, что могло проходить в этом мире, он впитывал те идеи, которые редко доходили к сознанию отечественных хранителей.

[15] О А. Гордоне нелицеприятно высказался Валерий Чудинов, ссылаясь на Википедию.

[16] Учёные взяли Задорнова нахрапом. Пользуясь одним лишь своим дутым 200-летним авторитетом, они, однако, серьёзных аргументов в отношении этимологий Задорнова так и не предъявили. И теперь мы уже знаем, почему. Вся их, так сказать, научная аргументация укладывалась в два заученных упражнения: корень Ра в русском языке нигде не фиксируется, и что распространённая в русском корневая морфема Рад в таких словах, как Радуга, Радужный к задорновскому выдуманному Ра никакого отношения не имеет. Вот и вся 200-летняя наука!

[17] У некоторых не вполне вменяемых наших авторов пособий и справочников (Тихонов, Зализняк) в подобных морфологических разборах корнем может являться, например, радуг-, а окончание: -а.

[18] Автор ролика о древнерусском Ра из команды Микитки слукавил, выдав, что Ra для коптов – переделанная транскрипция из реально существовавшего «re». Впрочем, слукавил автор и в отношении самого языка коптов, приписав ему полную «недавнюю мёртвость», несмотря на то, что этот древний язык до сих пор сохранился в качестве основного языка богослужения, а также в качестве языка общения в некоторых коптских семьях и отдалённых районах Египта.

[19] Подчёркнуты кириллические написания морфем .

[20] Ра является составной частью для множества слов, как в русском, так и в самых различных иностранных языках. При этом Ра является и самостоятельной часть речи по типу реконструированного имени др.-египетского бога Ra. Говоря проще, Ра – это древний исходный корень, корень общемирового значения.

[21] Существуют и т.н. неогласованные «солнечные Р», т.е. лишённые обрамления гласными, а также множество «солнечных» слов в различных языках, где «солнечная морфема R» перешла в звук L, которые в данном работе мы не рассматриваем (напр., др.скан. r dull – солнце, вепс. kag r – овёс, русс. р да, р дель, перс z r h – луч, след; фин. ä l y – разум, ясность, просветление, манси xota l – солнце, амиды (аборигены, Тайвань) cida l – солнце, индонез. a l и пр.).

[22] Разновременной язык – язык в своей исторической совокупности. Общий же список ра-содержащих слов в русском языке, не считая производных – порядка 500-600 шт.

[23] Корневое Ра характерно для т.н. «высотных» понятий типа: «гора», «высота», «подъём», «верх» и т.п. во многих языках мира (кроме упомянутого мар. курык и др.-русс. Руя – груда, это, например, англ. arête – гребень горы, arris – острый угол, амх. terara, фин. vuori – гора, ханты рєп – гора, пушту ǧar – гора, шот. ridge – хребет, нем. Berg – гора, Grat – хребет, Krone – венец и Kirche – костел, монг. өргөмжлөл (үр дүн, оргил) – возвышение, кульминация, àrdachadh – возвышенность и an adhar – небо, башк. үр – высота, и множество др.), но отдельно все такие варианты (ради экономии места) мы здесь не рассматриваем. Сделавшие нам письменный запрос, могут получить почтой более полный список таких параллелей).

[24] Кстати, в нек. тюркский языках мужчина – erkak, мужественность – erkaklik.

[25] < ![CDATA[ ]]> База данных языков Новой Гвинеи< ![CDATA[]]>.

[26] Впрочем, многие аборигенные языки обеих Америк так же считаются изолятами.

[27] Эст. aru, ливск. ōra, марийск. ar, водск., фин., ижорск., карельск. arva, фин. järki – разум, ясность, просветление (напр., эст. ma saan aru – я понимаю (досл., «я получаю разум, ясность»); эст. ere – яркий; тюрк. ariy – ясный, чистый, священный; каз. ару – красавица, прелестная и т.д.

[28] Такую же картину мы наблюдали в т.н. < ![CDATA[ ]]> исследовании по воде< ![CDATA[]]>, где «водяные корни» могли в пределах одного слова дублироваться.

[28] Такую же картину мы наблюдали в т.н. исследовании по воде, где «водяные корни» могли в пределах одного слова дублироваться.

[30] Имя Уран – является гибридом символов Марса и Солнца. Кстати, все планеты, известные ещё древним, содержат в себе «солнечное Ра»: Меркурий, Венера, Марса, Юпитер и Сатурн. А, например, лат. Sirius – блестящий, яркий.

[31] Кстати, Радужка в латыш. – varavīksnene.

[32] Индра – бог Громовержец.

[33] Персидская Радуга хоть и не содержит в себе морфемы Ра, но зато имеет всё ту же Дугу, в данном случае в значении «цветная».

[34] Немудрено поэтому слышать безапелляционные разборы слов, наподобие слова «изумруд», показанное С. Бурлак на форуме «Учёные против мифов». Якобы такая последовательность переходов: др.-евр. BAʁEKET (brqţ), аккад. BARRAKTU, др.-инд. MARAKATA, греч. MARAGDOS, лат. SMARAGDUS, перс. ZUMURRUD, араб. ZUMURRUD, турец. ZUMRUD, русск. ИЗУМРУД. Но это не этимология, это типичное подстраивание под исторический ракурс.

[35] Андрей Зализняк являлся своеобразным авторитетным рупором антиисторических идей, культивируемых в отечественной лингвистике. Невозможно, глядя на это выступление, поверить, что великий лингвист ничего не знал о присутствии Ра в сотнях языках мира. Стало быть, знал. Но почему тогда всё время говорил обратное? Что двигало академиком?

[36] Всемирный атлас языковых структур.

[37] Как высказался мой друг, пробежавший глазами ещё не законченный материал – «Можно было столько и не писать писанины, хватило бы твоим лингвистам и одного ire’, обозначающего Солнце у коренных жителей Юж. Америки Irantxe, что из араваканской языковой семьи, племенное имя которых и происходит, скорее всего, из названия солнца!».

[38] С одной стороны, поскольку нам говорят, что обилие общих корней между русским и европейскими языками имело место в силу их общего индоевропейского предка, можно было бы это легко проверить, сделав выборочное или сквозное сравнение, и убедиться, что это так и есть в отношении той же устаревшей лексики, притом, с обеих сравниваемых сторон. Казалось бы, куда проще – просмотреть словари древней и устаревшей лексики в этих языках. Однако у этимологов на этот счёт имеется совсем мало материала.

Для русского языка Фасмер даёт всего около 3 тысяч однолинейных параллелей, выписанных им на свой собственный вкус, невнятных и весьма спорных, в чём сам же и признаётся, перечисляя возможные варианты своих маститых предшественников, сваливая весь их научный авторитет в кучу. Сами, мол, разберитесь, что считать правильным, а что нет (допускаем, что большую руку к этому скуду приложил Трубачёв). Какие-то иные попытки опознания старой лексики лингвистами не рассматриваются. Попытки заглянуть в пра-корень на основании поиска и обобщения общих признаков – не делаются. Для иностранной же устаревшей лексики эта ситуация еще более плачевная – по сути её нет. А то, что предлагается в качестве старо-европейских языков не выдерживает никакой критики, ибо слишком бедно̀ на так называемую обиходную лексику, которая и должна быть определяющей в подобного рода исследованиях. С другой стороны, межъязыковая общность в бо́льшей части проявляется почему-то в сравнении иностранных языков с русским в так называемом его «современном виде», но отнюдь не с устаревшим его предком. Чем можно объяснить эту странность? Тем, что заимствование в европейские языки происходило не в далёкие времена существования некоего исходного праязыка, а значительно позже, ближе к нашему времени, когда и сам русский лексикон уже значительно помолодел, напоминая больше современный, чем архаичный. И, если иметь в виду известную тотальную «реформу» языков западноевропейцев (о чём не любят вспоминать спецы) с выходом на новые общенациональные языки (новый алфавит, новое письмо, новая лексика), то это – период 16-17 вв. от Рождества Христова. Притом, что некоторые из титульных языков получили свой общенациональный статус вообще только в 19-м, а кто-то даже и в 20 веке!

[39] Атабазские или атапаскские.

[40] Из переписки с А. Кибриком:

– Андрей Александрович, сейчас залез в язык навахо и, кажется, обнаружил много заимствований в сторону славянских и западноевропейских языков. Только не пойму правильное направление такого заимствования – кто у кого заимствовал? И как – со слуха, как подражание новым словам, или иначе? …Я нашёл, кажется, и несколько лексем, напоминающих тюркские.

– Ничего такого не существует, это полнейшие фантазии. Примите мой совет: не тратьте своё время на подобные любительские изыскания. Это совершенно несерьёзно. Если Вас интересует сопоставление языков, начните с азов – почитайте литературу по сравнительно-историческому языкознанию. Это разработанная область, над которой лучшие умы думали сотнями лет. Ничего полезного Вы такими поверхностными сближениями не обнаружите.

[41] Впрочем, в своё время не было комментариев и от Светланы Бурлак, для которой в её «родном» тохарском мы нашли около сотни прямых параллелей.

[42] Чередование гласных (огласовки) – a-e-i-o и др.

[43] Альтернативный взгляд, Анатолий Григоренко о звуке «R» и не только.

[44] Вот такими справками и высказываниями спецов и пишется история языка.

Расследование второе. Александр Барулин в Антропогенез.ру.

Противно жить в стране, где не стыдно слыть лингвистом, но стыдно быть честным любителем.

Великий сатирик

Об этом лингвисте как тоже очень уважаемом в научном сообществе учёном мы уже упоминали выше. Его личные заслуги в языкознании – несомненны. А разоблачённая им на портале Антропогенез.ру в статье «Лингвистика против фрикистики» морфема Ра – блистательный образец подлинного исследовательского подхода в языкознании. Надеемся, что та, несколько конечно же затянувшаяся, временная кандидатоносная несправедливость в отношении Александра Николаевича, вскоре счастливо разрешится докторантством. Давно пора. Заслуги позволяют, и с хорошим запасом. И в этом мы сейчас убедимся. Кстати, заметим, разные источники называют Ра каждый на свой полюбившийся лад: корень Ра, основа Ра, морфема Ра, приставка Ра, русское Ра, иностранное Ра, древнее Ра и прочая.

Дело в том, что из всех оппонентов этой задорновской темы именно Александр Николаевич Барулин (спустя 8 лет со дня выхода «Гордон Кихота») оказался наиболее последовательным и убедительным её критиком. В рамках понимаемой им устоявшейся научной концепции, конечно. Он много чего рассказал полезного, что потом стало даже частью нового критического материала младолингвистов (авг.2017) во главе с Микиткой, о которых речь впереди. Приведём для ознакомления ряд значимых высказываний уважаемого учёного, и дадим на них короткие комментарии:

«Почти 8 лет прошло с памятной перепалки между Задорновым и учёными на передаче Гордона, но полемика между сторонниками учОного сатирика, с одной стороны, и представителями науки, ‒ с другой, не утихает».[48]

Комментарий.

Мы догадываемся, откуда эта синкопа «учОного» появилась в статье у лингвиста А. Барулина. От уверенности в своих силах. Только, вот, придётся кандидата наук разочаровать. Никогда Задорнов себя учёным не считал и не называл, даже в шутку. Всегда подчёркивал обратное. В том числе, и на той самой гордоновской передаче. Да и сам тон, который задал А. Барулин в своей статье, заведомо предполагает за Задорновым какую-то вину, ошибку, злодеяние. Вы, Александр Николаевич, так были уверены в ошибочности примитивных этимологий Задорнова? Не стыдно будет теперь узнать, что не Вы, а Задорнов оказался прав?

«Я считаю, что «этимологии» М. Н. Задорнова, как и его исторические «теории» – далеко не шутки. Они поддерживают ту часть невежественного общественного мнения, которая по своей безграмотности, по отсутствию у неё критического мышления, принижает или вовсе отрицает достижения науки, поддерживает мнение о том, что наука государству не нужна, поддерживает политику ослабления, разрушения науки, чем погружает наш коллективный разум в сон, а сон разума, как известно, рождает чудовищ. Заявление школьницы о том, что дарвинизм оскорбляет ее религиозные чувства, исторические «теории» Фоменко, выступления Задорнова стоят в одном ряду. Это наступление невежества и мракобесия на достижения науки».

Комментарий.

Вы правы, Александр Николаевич, ведь и сам Задорнов не считал свои изыскания по истории языка шутками. Хотя преподносил он их нам куда легче и познавательнее, чем любой скучнющий лингвист из вашего профессионального сообщества. Исключением разве что Микитко, сумевший найти непритязательную форму подачи, о котором мы ещё упомянем. И о каком «критическом мышлении» Вы рассуждаете? Откуда бы ему взяться в обывательской среде, если оно, мышление, начисто отсутствует даже в недрах учёного сообщества? И что Вы так испугались, что науку вашу могут закрыть? За это не переживайте, вы нам нужны, и никто вас без нашего народного ведома не закроет.

«Выступления Задорнова – прямой вызов не официальной, а подлинной науке, прямое ее отрицание».

Комментарий.

Надо ли буквально понимать из Ваших слов, что в недрах официальной академической науки есть ещё и другая наука, подлинная? Или эта подлинная наука никак не соприкасается с официальной? Как прикажете понимать? Вы в оппозиции к научной традиции?

«Первые лингвистические сочинения (грамматические описания шумерского и аккадского языков) были обнаружены в пособиях для шумерских писцов в середине второго тысячелетия до Р. Х. Все эти тысячелетия мыслители собирали по крупицам так трудно поддающиеся осмыслению языковые факты, ошибались, искали истину. Среди этих поисков уже были и заблуждения того типа, что и у Задорнова, Чудинова, Драгункина[49]… Если бы Задорнов прочитал их, он узнал бы в них методы своего «этимологического анализа» и из комментариев специалистов узнал бы, что сейчас подобные «гипотезы» кроме смеха никаких эмоций не вызывают, поскольку с тех пор у науки появилась надёжная методика выяснения правдоподобных, как говорил Карл Поппер, фальсифицируемых этимологий. И если во времена Платона его лингвистические утверждения не могли быть подвергнуты серьёзной научной критике, то сейчас в распоряжении науки есть достаточно много инструментов, способных объяснить, в чем же не прав Задорнов».

Комментарий.

Очень сильная и глубокая мысль, если, конечно, сделать вид, что с корнем Ра ошибся Задорнов, а не весь корпус отечественного языковедения, со всей его, как Вы правильно сказали, «надёжной методикой», «серьёзной научной критикой» и «инструментарием».

«Основы научной критики непрофессиональных рассуждений о языке можно найти в фундаментальной лекции академика А. А.Зализняка “О профессиональной и любительской лингвистике” на фестивале науки в МГУ 11 октября 2008».

Комментарий.

И это тоже сильное заявление. Если Вам будет это интересно, мы вышлем Вам наши критические тезисы по упомянутой Вами «фундаментальной лекции академика А. А. Зализняка», для пущей объективности – с параллельной публикацией этого диспута на нашем журнальном форуме. Думаю, у Вас и у всех свидетелей этого действа впредь отпадёт всякое желание называть этот материал академика Зализняка фундаментальным.

«Я… постараюсь показать, почему построения Задорнова никакого отношения к истине не имеют. Задорнов объявляет о том, что есть такой «природный» (?) корень РА, который означает ‘солнечный свет, солнце, бог солнца’, а затем демонстрирует слова, где этот корень якобы встречается: ра+дость ‒ достать ра, ра+душный ‒ светлой души человек, ра+зумный ‒ просветлённый ум, Ро+ссия ‒ сияние ра. «Удивительно, ‒ говорит Задорнов, ‒ как многие слова становятся понятны, если знать значение их природных корней. Например, рано ‒ ра+но ‒ нет ра ещё; но+ра ‒ нет ра там, темновато; ханд+ра ‒ хана свету; ве+ра, э+ра, ра+й и, самое главное, наше родное, славянское у+ра. Вот почему нельзя победить славян на их территории».

Комментарий.

Мы не защищаем прапатриотических настроений Задорнова, как и его во многом примитивных толкований слов. Однако за этимологию «природного Ра» готовы ответить. Надеюсь, Вы дочитаете нас до конца, где и получили полное удовлетворение по заявленному корню.

«Первое, чем должен озаботиться критически мыслящий человек, когда ему предъявляют какую-нибудь языковую единицу, ‒ убедиться, что эта единица существует в том языке, к которому её относят… Если это корень русского языка, да ещё и такой частотный, как это представляет себе Задорнов, то он должен быть зафиксирован в толковых, орфографических, грамматических, орфоэпических, морфологических словарях…»

Комментарий.

Уважаемый Александр Николаевич! Официально уведомляем Вас, что частотный русский корень Ра потому и не был зафиксирован ни в одном из перечисленных Вами типов словарей, что его попросту прошляпило нынешнее российское, а, стало быть, имперское и Советское языкознание! Так бывает. Вы же не станете отрицать, что фиксировать то, чего не существует, невозможно? Или станете? А вот почему лексикографы не зафиксировали, мы ещё поговорим.

«В морфологическом словаре Т. Ф. Ефремовой и А. И. Кузнецовой имеется два корня, с таким означающим (ра), но значения у них другие, чем у задорновского: РА, от которого образовано ра+л+о, т. е. то, чем пашут, и ра+тай, где ТАЙ ‒ суффикс… т. е. тот, кто пашет, и РА, который встречается в словах ра(+)й, ра+ин+а (пирамидальный тополь), где ра обозначает шуметь, издавать гул. Никакого света или солнца, таким образом, исконно русские корни не обозначают, а поскольку и слово, и самая маленькая его часть, имеющая значение, морфема, представляют собой неразрывное единство выражения и содержания, означающего и означаемого, мы смело можем сказать, что среди исконно русских корней корня РА не значится… Единственное, что худо-бедно подходит под описание Задорнова ‒ имя (собственное) древнеегипетского божества Ра».

Комментарий.

Здесь хочется поблагодарить Вас сразу за два ценных момента. Первое – это лексикографические труды Т. Ф. Ефремовой и А. И. Кузнецовой, которые, на наш взгляд (после В.Даля и нек. др. имперских изданий) действительно наиболее адекватные из всех справочных пособий подобного рода. Этой адекватностью, во-вторых, и объясняется «невероятное» обнаружение в них Вами русского корня Ра (Рало и Ратай), который Вы хоть и признали, но почему-то не увязали с семантикой света или солнца. Впрочем, Вы сами не заметили, что признали даже не два, а сразу три (!) корня: Рало, Ратай, Раина, ибо последнее (Раина) – это самостоятельное образование, хоть и оторвавшееся в свои исторические времена от той же общей для всех основы Ра. Об этом явлении ещё расскажем ниже.

Что же до других вариантов русского корневого Ра, то Вы, будем считать, просто «подзабыли» о них упомянуть, ведь их невероятно много. Основной список мы даём в главе, посвящённой разбору видеоматериала т. н. команды Микитки.

Мы нашли достаточно свидетельств существования этого сугубо русского корня не только через соответствия в иностранных языках, но и благодаря современным методам вычленения исторического корня. Некоторые варианты надёжно подтверждаются даже на первичном сравнительном уровне – словаре Фасмера вкупе со словарями старорусской лексики, позволяющем без труда выявить наличие в нашем лексиконе корневого Ра. Эти находки показаны в других главах материала. Мы пользуемся в расследовании не только современной, но и вообще лексикой русского языка, т.е., в том числе, старорусской и т.н. лингвистами устаревшей и архаичной. Впрочем, Вам, как лингвисту, это понятно и без разъяснений, Вы ведь тоже используете для анализа старинные Рало, Ратай и Раина.

Но вот что Вы не могли знать, судя по содержанию Вашей статьи, это то, что вся старинная и современная русская ра-подобная лексика чудесных образом продублирована в самых различных языках планеты, в том числе, в близких нам географически: Башкирском уттар – огонь, дәрт – пыл, ярһыған – ярость, иртән – утро, йондоҙҙар – звезда, в осетинском хур – Солнце. В румыно-молдавском – soare – Солнце. У амузгов и шири (даргинская группа) Солнце будет – bari. У народа арчи (село Арчиб, Дагестан) бархъ, barq – Солнце. У даргов с Восточного Кавказа бархи, баргъ – опять-таки Солнце.

Не слишком ли много примеров, которые всегда были перед носом у языковедов? Каким же образом, Александр Николаевич, этот маленький народ дарги сохранил в своём языке следы солнечного Ра, Вы не знаете? Эх, генацвали, если бы Вы хотя бы про варианты даргов знали! То обязательно бы упомянули о них в своей статье! А их ведь – бесконечность!

Притом название Солнца с коренным Ра/Ар содержится так же и во многих других иностранных языках. Смотрите:

В ладино – soredl, soreie, sorogle, soroio (сефардский или иудео-исп. язык).

Во фриульском – soreli (Сев.-Вост. Италия).

В одном из намибийских Солнце – sores, soreb.

В хиндустани – suraj.

В бенгальском – surya, suryo (Бангладеш).

У народа агра-гуяри – suraz (Пакистан и Индия).

Был когда-то и в авестийском – hvare (древний Иран).

А ещё у протоболгар – harashi (азари).

Даже в древнеиранском Солнце называлось – хорсед (помните того самого Гора-Хора-Хорса, именем которого назывался и Христос, и египетский, и древнерусский боги?)[50]

А вот и современный персидский язык унаследовал древнее имя Христа, увековечив его в названии Солнца – khorshid (хоршид)! Как вам, Александр? Это ведь не какой-то там чахлый древнеегипетский Рха, правда ведь?

Есть такое же христианское именование Солнца и в турецких диалектах (charam sarjam / khorasani) – xursit (хурсит).

А у иранских курдов (cорани) Солнце так и произносится, как и говорил Задорнов – roz, roj, ro. Странно, не правда ли, Александр Николаевич? Да вот и ещё одно очень близкое нам с Вами мокш.-мордовское Солнце Вы пропустили – хорсед! Помните про упомянутое нами выше мордовское Raw и Raw, в значении река Волга? Словари-то, поди, можно у нас найти на угро-финском языке?

Ведь как специально получается всё против вашей критики Задорнова – куда ни ткни, везде вылазит этот задорновский солнечный Ра. Даже как-то неловко становится за российскую лингвистику в лице её публичных представителей.

А есть ещё и у других, более экзотических, народностей, которые ни Вы, ни Ваши соратники по науке тоже не сочли нужным заметить. Как же можно доверять лингвистам в большом, если они не могут увидеть в малом? Например, во Вьетнаме, Таиланде и Комбоджи (кхмеры) Солнце зовётся – preahatit. У тибетцев – ran-san. Не обошёл Ra в своих прямых и модифицированных вариантах даже и знойную Африку:

В Уганде Солнце – eryuba.

В Нигере, Конго и Кении (народ гикуиу) Солнце – riua или rioa.

У негритянского народа кимбунду Солнце – rikumbi (Луанда, Бенго, Ангола).

Народ куши (из чадской языковой ветви) Солнце называет – daaran.

У чадиков в Аравии Солнце – harraya.

Прямо как под задорновскую копирку, уважаемый Александр Николаевич! Что теперь делать-то с этим?

А как это же задорновское Ра оказалось среди коренных народов Америки? Может быть, кто-нибудь из лингвистов объяснит:

Абипон – grahaolai (юж. Америка) – Солнце.

Хан – sra (Аляска, Канада) – Солнце.

Атапаскан – sree и srii‘ (Арктический пояс Америки) – Солнце.

Хоканская семья – galhora, kuusura, ku:srah, cu·war (Оохаса).

Чибчанская семья – ra‘sa – Солнце.

Тарахумара – rayйnari (Сев. Америка, ацтеки), где в названии Солнца присутствует сразу двойное Ра – ra и ari.

Почему лингвисты говорят про одно, Александр Николаевич, а на деле всё получается другое?

Что до Вашей мысли касательно имени др.-египетского бога Ра, то это, как я понял, единственный из возможных примеров, который Вы знали, и которому тут же сами же и отказали в аутентичности: «Однако это заимствование из древнеегипетского языка, где соответствующий корень имел вид rah, или re, пришедшее в русский язык, видимо, через посредство французского, не могло появиться в русских текстах ранее того времени, когда Жан-Франсуа Шампольон дешифровал древнеегипетское письмо, т. е. не ранее 1822 г.»

Надеюсь, уже понятно, что др.-египетский Rha далеко не «единственное, что худо-бедно подходит под описание задорновского Ра», притом, очень далеко не единственное. Если бы Вы знали про какой-нибудь другой вариант «божественного или солнечного Ра», Вы бы не стали писать про «Единственное, что худо-бедно подходит под описание Задорнова». Не обессудьте, но Вы, Александр Николаевич, не знали.

По этой простой причине, приведённый Вами Шампольон из 19 века никак не мог повлиять на те слова в сотнях языков – носителей «божественно-солнечного Ра», которые были до него и которые счастливо пребывают в этих языках и поныне. Мы приводим Вам и Вашим соратникам по науке шикарный спектр указанных вариантов. На этом фоне египетского бога Раможно вообще забыть и выбросить; никакой роли в нашем расследовании он не играет.

«Слова, которые Задорнов толкует через РА, разного происхождения, но все они унаследованы русским лексиконом из лексикона языков, которые были предками русского языка (из древнерусского, праславянского, прабалтославянского, праиндоевропейского), т. е. из языков, в которых того корня РА, который имеет в виду Задорнов, не было. Из этого сразу следует, что в образовании соответствующих слов РА участвовать никак не мог».

Комментарий.

Осмелюсь Вам указать, уважаемый Александр Николаевич, на два принципиальных момента. Первое. Упомянутый Вами древнерусский язык – это и есть в совокупности тот русский язык, который мы втроём (Вы, я и Задорнов) сейчас исследуем. Не стоит отрывать его от самого себя. Что до таких «исторических феноменов», как языки праславянский, прабалтославянский и праиндоевропейский, то о них лучше вообще не упоминать в таком контексте. Догадываетесь почему? Нельзя делать серьёзные научные заключения, замешанные на воде и домыслах.

И потом, что значит русские слова на «Ра – разного происхождения, но все они унаследованы русским лексиконом из лексикона языков, которые были предками русского языка?» С чего Вы это взяли? Откуда такая уверенность? Мы ранее уже указывали Светлане Бурлак на мысль, что прогонка русского базисного лексикона через таблицу Сводеша не оставляет для русского языка ни одного шанса в плане исконности хотя бы одного непроизводного слова. Именно ваша наука лингвистика в части СИЯ и является главным исполнителем и кодификатором этой дрянной идеи. Других причин, почему бы русскому лексикону не иметь собственной ядровой непроизводной лексики, не существует.

И потом, у Вас здесь, кажется, какая-то произвольность. Послушайте сами:

«…все слова (на Ра) унаследованы русским лексиконом из лексикона языков, в которых того корня РА, который имеет в виду Задорнов, не было. Из этого сразу следует, что в образовании соответствующих слов (корень) РА участвовать никак не мог».

Вы хотите этим сказать, что перечисленные Вами (сочинённо-выведенные европейскими лингвистами позапрошлого века) праязыки, имевшие в своём «живом словаре» слова с морфемами Ра, не имели корневого Ра? А это-то откуда Вы взяли? Сначала предлагаете от имени своей науки гипотетические языки, о которых никто ничего реально не знает, чтобы потом приписать им несуществующие реалии? За-ради чего? Ради того, чтобы недоношенным мертвецом пытаться трактовать вполне себе живой русский язык?

Далее Вы приводите полезные примеры произвольных вариаций разбиения слов на составляющие. Посыл Ваш в целом понятен, поэтому переходим сразу к Вашему выводу:

«Теперь, вооружённые этими знаниями, посмотрим, как обстоят дела с членением слов, предложенных нам Задорновым. РАДОСТЬ он разделяет на РА+ДОСТЬ. В толковом словаре смысл этого слова определяется так: ‘Чувство удовольствия, внутреннего удовлетворения’. Ни компонента смысла ‘древнеегипетский бог солнца’, ни компонента смысла ‘достать, дотянуться’, ни ‘достать, вынуть’, ни ‘достать, привести в раздражение’ в смысле целого слова РАДОСТЬ нет. Более того, то, что остаётся после вычленения РА, т. е. ДОСТЬ не совпадает с означающим ни одной морфемы русского языка. ДОСТАТЬ членится на три морфемы: префикс (приставка) ДО, корень СТА и суффикс ТЬ. Варианта СТЬ у морфемы СТА нет. Кроме того, РА ‒ корень имени собственного, ДОСТЬ, по предположению Задорнова тоже корневая морфема, значит, они должны образовывать сложное слово, а сложные слова строятся по определённым правилам, в частности, в основе сложного слова должен содержаться так называемый коннектор, устраняющий лексическую границу между двумя основами, например, о/е, который здесь отсутствует. Тот же результат мы получим при анализе все прочих лексем, якобы образованных от РА. Зато все «проанализированные» Задорновым слова прекрасно делятся на морфемы согласно правилам словообразования русского языка. Так, в слове РАДОСТЬ выделяется корень РАД, который может образовывать краткое прилагательное трёх родов, отадъективное существительное рад+ость, а суффикс ОСТ встречается с другими корнями прилагательных благ+ост+ь, близ+ост+ь, бодр+ост+ь, глуп+ост+ь, дик+ост+ь, дур+ост+ь, без+грамот+н+ост+ь, нагл+ост+ь, низ+ост+ь, лен+ост+ь, сер+ост+ь, туп+ост+ь, хитр+ост+ь».

Комментарий.

Что здесь можно сказать? Первое, – что это самая сильная доказательная часть Вашего материала. Второе, – она не может являться решением проблемы, которую мы находим у Задорнова. Это две разные этимологические ипостаси. Поясню.

Варианты членения слов, предложенные Вами, хороши только в рамках уже сложившейся, современной модели русского языка, что отвечает так называемой синхронии в анализе лексики. Претензия же Задорнова значительно выше. Он «намекает» на более архаичный состав искомых корней и слов, которые должна решать уже диахрония (диахроническая лингвистика, Соссюр).[51] Впрочем, ничего реального Задорнов доказать не успел. Теперь это делаем мы.[52] На основании обширного сравнительного материала мы как раз и показываем Вам и вашим соратникам по науке эту так называемую диахронию, разлившуюся волей провидения во все концы земного света. Я думаю, примеров и доводов нами приведено исчерпывающее количество, и ни у кого из лингвистов не должно уже возникнуть каких-то серьёзных возражений, а тем более рецидивов в желании повторить рискованный опыт по публичному опровержению задорновского Ра. Хотя, лингвисты – народ упёртый, внутренне несдавучий, может кто втихаря и рискнёт попробовать. Мы только и ждём такого смельчака. Только бы ему не забыть хорошенько подготовиться. А то ведь и конфуз может случиться, на камеру-то!

«Таким образом, с научной точки зрения все построения Задорнова не выдерживают никакой критики. Однако есть сфера языковой деятельности, в которой его «анализ» не только уместен, но и соблюдает все правила, которые в ней приняты. Это игра в смешное переосмысление слов русского языка. Например, спец можно разделить на корень сп(а+ть) и суффикс -ец, который обозначает того, кто действует, в сочетании, например, с корнями бег(+л+ец), бор(+ец), гон(+ец), твор(ец) и др. Тогда получится, что спец – тот, кто спит, кастрюля ‒ уменьшительно-ласкательное от кастрат, альбатрос ‒ трос известного испанского герцога, аналитик ‒ человек, который смотрит, а налито ли у всех, жилка ‒ маленькая жадина, паноптикум ‒ главный инженер фирмы «Цейс», папоротник ‒ отец в роли воспитателя и т. д. Вот в эту игру и играет со зрителями Задорнов. Только он ещё и выдаёт это за подлинную науку, а настоящую науку, ту, которой более 4500 лет, выставляет лжеучением. Играть весело и приятно, не то, что заниматься исследованиями и тяжёлым и долгим трудом добывать ИСТИНУ. Сергей Александрович Крылов запустил в Интернете опрос, кого народ считает великим лингвистом. Так вот, рейтинг Задорнова посредине между рейтингом академика А. А. Зализняка и академика В. В. Виноградова. Не страшно?»

( конец статьи А. Барулина )

Комментарий.

Надо отметить, Александр Николаевич, что у Вас отменный художественный язык! И конечно, комментировать эту Вашу последнюю увлекательную часть статьи уже как-то не приходится. А в целом, с учётом нашего тщательного расследования – и вовсе неуместно. Ведь Вы делаете заключения на основании тех своих рассуждений, которые мы и опровергли своей работой.

Только добавим три незаметных штриха:

1. Чтобы «с научной точки зрения критиковать построения Задорнова», надо обладать куда более серьёзным и обширным материалом, чем тот, который предложили Вы или все предыдущие разоблачители Задорнова. Соотношение примерно 1:1000, если не больше. Вы ничего такого и близко не показали. Впрочем, как и все ваши соратники по науке за все годы существования лингвистики, хоть за 200 лет, хоть за Ваши 4500 лет её существования.

2. Как выясняется по ходу дела, «Задорнов хоть и играет со зрителями, хоть и выдаёт это за подлинную науку», но он искренен, правдив и по-собачьи прост. Это – высшая из возможных – оценка работы любого исследователя, не присущая пока никому из ныне здравствующих лингвистов. Возможно, я ошибаюсь, и не ведаю, что где-то на самом деле и сидит «в пименах» такой вот по-собачьи простой исследователь с дипломом компаративиста в кармане и мозолями на исписавшейся руке. Не знаю. Время покажет.

3. «Рейтинг Задорнова как лингвиста» – это обратная сторона авторитета вашей, Александр Николаевич, науки. Уж не обессудьте, но то, что мы здесь сейчас расследовали по морфеме Ра – это всего лишь мелкий частный случай, в сравнении с теми глобальными проблемами в вашей науке, которые в последние годы нами обнаружены и частично уже описаны. Но даже и эта капля может оказаться смертельной, если не принять противоядия. А что в России является противоядием, Вы знаете не хуже меня, притом, как для набожных, так и для атеистов с агностиками. Все ведь Там будем, независимо от званий и привилегий, правда ведь?

Как гова́ривал двоюродный племянник любимого Вами этимолога Птолемея: «Сколько верёвочке ни виться, конец всё равно будет». А к плодовитому Сергею Александровичу Крылову у нас пока претензий нет, каждый сходит с ума (в хорошем смысле), как может, или как позволяют средства. Надеемся, он действительно, как и Вы, усиленно «занимается исследованиями, тяжёлым и долгим трудом добывает ИСТИНУ». Сказать лучше, чем сказали Вы, кажется, невозможно. И что теперь со всем этим великолепием делать, Александр Николаевич?

Мы провели тотальную проверку наличия Ра в доступных нам словарях (более 300), и убедились в весьма обширном употреблении его в самых разных языках мира. Притом не только мёртвых, но и вполне себе реальных живых, что само уже опровергает многоголосый хор стандартных доводов корпуса отечественных лингвистов. Выявлены сотни разноязычных слов в зависимости от их семантической принадлежности к Солнцу, свету, божеству, силе, власти, воинственности, промыслу, различной соматико-бытовой лексике или мирному труду. При этом обнаружены сотни древних когда-то родственных слов, которые являются либо именами Бога для разных народов (по типу пресловутого египетского Ра), либо – обычной живой разговорной лексикой, семантически увязанной опять-таки, с такими понятиями, как свет, Солнце, жар, пламя, страсть, огонь, теплота, яркость, пыл, цвет, утро, луч, ура!, сиять и т.п. (см. список семантического кластера)[53]

Учитывая, что прямым семантическим близнецом по отношению к Ра в нашем языке является морфема Яр (графические варианты: Ар, Ер, Ур), количество искомых вариантов непроизводной лексики в нашем языке уже увеличивается до нескольких сотен. В то же время, нами выявлены устойчивые связи, по крайней мере, для полутора сотен единиц, в которых Ра и его так называемые орфографическо-фонетические модификации тесно переплетены в огромном котле бытовой и культурной лексики народов мира, ранее в качестве ра-лексики специалистами языка никак не фиксировавшиеся. Общее количество искомой однокоренной лексики для всех исследованных нами языков, таким образом, приближается к отметке в 10 000 самостоятельных (непроизводных) единиц. С учётом производных слов для каждого языка, количество искомой ра-лексики не поддаётся исчислению.[54]

Для разоблачения критиков Задорнова нам хватило бы предъявить их вниманию хотя бы даже и один-единственный живой доказательный пример. Однако таких примеров мы даём с избытком. Для наиболее предвзятых языковедов, которым в любом случае важнее сохранить хорошую научную мину, мы предлагаем не рассматривать весь наш материал в его огромном охвате, а обратить внимание только на представленные в статье примеры с т.н. прямыми «солнечно-световыми» семантическими значениями. Как то, на именования Солнца в различных языках мира, на имена божеств, которые у многих народов приравниваются к Солнцу, а также на бытовую лексику, несущую явные следы тепла или света (например, для русского это – Ж ар , Г ар ь, Г ре ть, З ар я, М ар ево, П ар , Ш а р, Ур ин, Яр ).

Вот специально для наиболее «продвинутых профессионалов» ещё несколько ярких вариантов откровенного Ра из живых языков:

Лезгинский Рагъ (Rar, Ragh; Raqini) – Солнце.

Будухский (Азербайджан) Рагъ – Солнце.

Каинганг (Южная Бразилия) Ra – Солнце.

Агульский (лезгинская группа) Rar – Солнце (Рагъухъан – радуга).

Gequn (диалект агульского) Raɹ – Солнце.

Qushan (Дагестан) Rar – Солнце.

Таити (Вануату) Ra – Солнце.

Уже из одного этого исчерпывающего списка видна не только искомая нами связь задорновского Ра с солнечными Ра в разных языках, но и то, что Ра действительно может являться самостоятельно значимой морфемой (словом, корнем), например, для русского варианта Радуга и ряда других подобных ему образований. Это хорошо прослеживается на примере того же агульского языка лезгинов, у которых и Солнце, и Радуга содержат коренное Ра: Rar – Солнце и Рагъухъан – Радуга.[55] Что лишний раз подтверждает версию Задорнова – Радуга имеет прямое отношение к Солнцу. Впрочем, эти яркие примеры, как уже было показано, далеко не единственные.

Понимая, что наш читатель нисколько не разбалован откровениями, которые обильно предоставлены в этом материале, а сами лингвисты никогда по доброй воле не выложат ничего подобного в открытую публикацию, скажем сразу – Ra в своём, так сказать, чистом виде, присутствует, например, и в языках Полинезии. Там эта, закреплённая за Солнцем лексема, распространена тоже невероятно широко и, стало быть, очень убедительно. Как она там оказалась, можно только догадываться. Поэтому просто перечислим названия языков и диалектов многоголосой Полинезии, в которых это солнечное Ra встречается.

Языки племён и народностей:

Rarotongan (остров Кука) Ra – Солнце.

Futuna (Австронезия) Ra – Солнце.

Aniwa (Полинезия) Ra – Солнце.

Kapingamarangi (Каролинские острова) Ra – Солнце.

Рапануи (о. Пасхи) Ra – Солнце.

Мангарева (Полинезия) Ra – Солнце.

У gamei, giri, qaqet, angaua (Папуа Новая-Гвинея) Ra – Солнце.

Anuta (Соломоновы острова) Ra – Солнце.

Надо же как «точно-преточно» сошлось везде, прямо как у Задорнова: Ра – Солнце![56]

Повторим ещё раз. Во всех только что перечисленных языках слово Ra обозначает непосредственно Солнце. Отсюда и то божественное почитание этого светила народами планеты, отражённое в соответствующей ра-подобной лексике, где бы они ни находились, хоть в Полинезии, хоть в джунглях Амазонии, без разницы.

Существует множество и других родственных (модифицированных) вариантов солнечного Ра для тех же полинезийских языков. Например, у рапануйцев Солнце обозначается и как Ra’a, и как Rongo. В обоих случаях это один и тот же корень с чередованием Ra=Ro.[57] О том, как могут меняться гласные звуки в подобных примерах, мы поговорим позже.[58] Скажем, у народа ангауа кроме собственно Ra есть и другое обозначение солнца – Raprr. Как хорошо видно, искомое Ra и здесь тоже входит в состав ангауанского понятия Солнце.

Теперь два слова о вещах, которые ортодоксальному языковеду могут показаться неприятными, особенно, тем из них, кто уже отметился своими выступлениями в пользу невозможности исторического взаимодействия греческой, латинской или вообще т.н. индоевропейской культур с так называемыми аборигенными культурами Америк. Ранее мы уже приводили яркие примеры т.н. общекорневой евро-американской лексики, но вот, оказывается, что тем же именем Ra называет своё Солнце коренной народ Южной Америки чикуи (язык каинганг), что в южной Бразилии. И это далеко не последний пример таких «совпадений» для туземцев Америки.

В то же время имя Ra оказалось и в Центральной Африке в форме Rana (в языке гуази, республика Чад), а также и в форме daaran и harraya (тоже Чад, Африка). Вероятно, не случайно, что и для древнеегипетского бога Солнца, упомянутого А.Барулиным, учёные определили аналогичную фонетику Ra (Rha), отвечающую большинству подобной лексики в перечисляемых нами языках. Притом, Ra входит в состав так же и имён бога для самых различных народов стран и континентов. И это не удивительно, ведь Солнце для древнего человека всегда ассоциировалось с силой Всевышнего. И было бы весьма глупо пытаться опровергать столь очевидные свидетельства. Можно ли после этого сомневаться, что морфема Ra, которой названы национальные солнца в сотнях языках по всему миру, имеет прямое отношение не только к Солнцу, но и к древним божествам практически для любых из перечисленных нами народов, включая русского соломенного Ярилу?[59] Или же русский в этом внушительном многоголосии является каким-то архи-исключением, и ему нет никакого места в этом списке? Можно ли согласиться с этой невероятной мыслью? Кто-то из языковедов осмелится попробовать ещё раз, теперь уже на основе собранных и опубликованных нами материалов, опротестовать право задорновского Ра на своё законное «солнечное» существование?

Дадим ещё несколько вариантов географической локализации этого корня в иноземных языках, каждый из которых, напомним, переводится как Солнце:

Ransan, Ran-san (атонг, сино-тибетская семья).

Ravi-, Сурья, Рави (др.-инд.).

Sue-raj (урду, Пакистан).

Nibha-ra (невари, Непал).

Примеры с чередующимися Ra-Ar-Яр в семантике Солнце можно услышать, например, в форме Na:jar на юго-западе Индии (народ малаяли, состоящий в тесном родстве с тамильским языком, индийский штат Керала). А вот на Шри Ланке (Коломбо, язык синхала) Солнце именуют сразу тремя вариантами ра-подобных модифицированных лексем: двусоставные shuurea, soorya и простое hir (т.е. rea, rya, ir).

Аналогичные варианты названия Солнца есть и в следующих языках:

В agra gujari (Пакистан) – suraz.

В мангалор (Индия) – sooryu, ravi.

В ассамском – huryo.

В языках pengo и manda (дравиды) – ve:ra.

В тайском – phra и phraathit.

В мадагаск. – mateanrau.

В ровиана (Соломоновы Острова) – rimata.

В зазаки (сев.-зап. Ирана) – roc.

В яванском – srengenge.

У шумеров (мёртвый) – *babar.

В банту (Танзания) – iryobha.

В нигер (Конго) – tjero.

У тама и erenga (Восточный Судан, Африка) – ari.

В ибири и абуу (Судан) – iri.

В сурми (Судан) – kor.

В нигери – ren, pri, furey, rara, wurau.

В итен (Центральная Нигерия) – мroy.

В хауса – rana.

В кхмерс. – preahatit.

На Соломоновых Островах – rato.

В комодо (Индонезия) – ro.

В вануату (Меланезия) – rea.

В дилбар (Австралия) – gari.

В цен.-австралийском регионе – airka.

В шам (Вьетнам) – harei

В бирманском – thura.

В когаду (дравиды) – ne’ra.

Как мы видим, Ra отнюдь не принадлежность одних только архирелигиозных древних египтян, на которых ссылается А. Барулин, но вполне себе распространённое корневое образование, для множества известных европейцам языков мира.

Тьму именований Солнца находим также и у других аборигенов Австралии:

yaraay, marnnga, marnngi, jarribir, warlirr, karrpu; jirntu, juru, yurno, juri, jirntu, yarnta, garri (нгадьон), yaraai, parra, turu, rarb, branu, warawaru, arawer, curu, gari.

Опять же, для наглядности выпишем эти австралийские варианты чередований, оформив их заглавными буквами:

Ra. Ryu. Ra. Ryo. Ra. Ra. Raa. Rau. Ri. Ro. Re.Ar. Ir. Er. Ar. Iri. Or. R. Ri. Ure. Rara. Rau. Roy. Ra. Rea. Ra. Ro. Rea. Ari. Air. Are. Ura. E’ra. Yara. Ar. Ar. Jar. Ar. Arr. Jir. Jur. Yur. Juri. Jir. Yar. Ar. Yara. Arra. Uru. Ra. Ra. Arawaru. Ara. Uru. Ari.

Зачем нужна такая демонстрация ра-подобных корневых?

Всё очень просто. Хорошо зная уже психологию восприятия языковедами подобных неудобных им свидетельств, заострённую на отрицание всего, что противоречит сложившейся научной парадигме, мы делаем это лишь с одной целью – демонстрации голой наглядности. Именно в такой, открытой демонстрации, наилучшим образом видны варианты искомой лексики. Обойти которые лингвистам теперь уже невероятно трудно. И в глаза хорошо бросаются, будто в дошкольном букваре – как ни отводи взгляда, а Ра всё равно видать, даже косым взглядом.

Ведь в нашем обществе не должно быть неприкасаемых, в том числе, и среди учёных. Мы лишь искренне надеемся, что наша здравая критика будет воспринята адекватно и не вызовет ни у кого из интересантов чувства непременной мести или незаслуженной оскорблённости. Всякие возникшие в ходе ознакомления с расследованием вопросы можно решить в цивилизованном дискуссионном поле, например, с помощью такой устаревшей, но ещё эффективной нормы, как личное общение с глазу на глаз, например, в форме открытой, освящаемой СМИ конференции, встречи, совместного интервью. Надеемся здесь на обоюдное понимание и торжество здравого смысла.[60]

Но продолжим.

[60] Надеемся здесь на обоюдное понимание и торжество здравого смысла.

Так мы и заглянули, по слову Андрея Анатольевича, и убедились, что Ра – это и есть Бог для многих языков мира. Он же – Солнце, светоч мира, создатель и вседержитель вселенной. Но языковеды себе на уме, слышать не желают. Неужели, кроме египетского бога, ни А. Зализняк, ни прочие лингвисты никогда не слышали о других «ра-содержащих богах», издревле почитаемых практически каждым народом мира? В таком случае, со стороны учёного лингвистического сообщества всё это – подлинное безобразие! Усиленное дипломами и степенями. К чему годами приводить в пример какого-то чахлого египетского бога, тем более, «фонетически неудавшегося», если такие же боги Солнца лежат у языковедов под ногами?:

Табассаран – rir и rig.

Убыхи – ndra.

Ордоссы, халха, буряты – nara.

Калмыки – narn.

Алик – varaʁ.

Абхазы – амра.

Абазинцы – мара.

Горномарийцы – шӹдӹр (звезда).

Бонток – argew.

Ваймаха – l’ara.

Аламблак – mar.

Биак – or.

Варембори – ururo.

Таюя – ara.

Филипп. – araw.

Дом – ar, are.

Каинганг – arah.

Кандоши – zaari.

Пурепеша – jurhiata.

Кер-д’ален – aldarench.

Хо-шунк, виннебага – wira.

Могаук – karahkwa.

Катукина – vari, bari.

Шаранахия – fari.

Катугуина – βari.

Мазахуа – jiaru.

Уруку – Arara, Ramarama.

Хуп – wero.

Бороро – meri.

Пано-токанская семья – bari; wari, vari.

Шипибо-конибо – bari(-s).

Хан – sra – Солнце.

Атапаскан – sree и srii‘.

Пауни – Ra‘sa.

Чибчанская семья – Ra‘sa.

Тарахумара – Rayйnari.

Лезгинцы Рагъ (Rar, Ragh; Raqini).

Будухи Рагъ.

Да, читатель, ты не ошибся! Все эти непонятные названия тоже обозначают Солнце – необозримое, непостижимое Светило на небе!

Или опять любители ничего не понимают? А может и остальные лингвисты захотят, чтобы было «точно-преточно» как у Микитки? Так ведь и такие варианты мы приводили, и еще приведём:

Каинганг – Ra.

Мангарева – Ra.

Gequn – Raɹ.

Qushan – Rar.

Таити – Ra.

Rarotongan – Ra.

Futuna – Ra.

Aniwa – Ra.

Kapingamarangi – Ra.

Рапануи – Ra.

Gamei, Giri, Qaqet, Angaua – Ra.

Anuta – Ra.

Комодо – Ro.

В чём дело, Александр Николаевич, Светлана Анатольевна, Микитко? Почему лингвистика в Вашем авторитетном лице не проводит сравнительных исследований лексики в различных языках? Почему вы на очевидные факты присутствия откровенно параллельной лексики для многих и многих языков всегда отнекиваетесь фразой – «они носят случайный характер»? Что вообще происходит с наукой? Есть в ней беспристрастный смотрящий, способный отвечать за свои слова? И разве можно теперь не обратить внимания на те деликатные намёки математика А. Фоменко в адрес Андрея Анатольевича, что в угоду политикам и историкам он вместе со своей научно-исследовательской командой многие годы попросту подтасовывает новгородские берестяные грамоты?[61] А вы, лингвисты, честны ли с нами, с народом, с начальной и высшей школой, с обывателями и профанами, как вы заглаза называете нас, не обученных вашему ремеслу?

Почему за все годы существования лингвистики никто из специалистов не обращал и не обращает внимания на очевидные свидетельства? Ведь с учётом, что ра-лексика присуща почти всем языкам мира, которых насчитывается более 6 тысяч, на каждый из них в среднем выпадает минимум по 1,5-2 условных лексемы. Хотя, повторим, для одного только русского языка это может быть от 500 непроизводных слов и более. А с учётом производных – 1500-2000 единиц (по-настоящему пока ещё никто не считал). И ведь убедиться в этом, с учётом последних достижений в информатике, лингвистам не так и трудно. Было бы желание!

За Андреем Анатольевичем тянутся молодые поколения, которые будут прикрываться его большим именем. С его уходом останутся не знания, добытые собственным трудом этих поколений, но готовые постулаты, которые будут называть «по Зализняку». Почему вы, лингвисты, двести лет сидите на одном и том же, протирая государственные штаны, не удосужившись ни разу проверить? Где ваши чутьё, ваш научный аппарат, где научная честь, в конце концов? А ведь ра-лексика не ограничивается лишь сугубо «солнечными» или «божественными» словами. Она, как древнейшее образование, самым естественным образом давно уже расползлась и размножилась в своих новых квартирах, превратившись в т. н. производную лексику (дериваты), пятижды-шестижды производную, давшую множество видоизменённых корней, впрочем, всё ещё хорошо узнаваемых:

Раха́ть, рахну́ть – бросать, швырять, гнать

Ра́шпер – колосник, решётка для жарения” голл. rooster, англ. roaster.

Ра́штра, растра – специальное перо для проведения линий, для графления ит. rastro “грабли” от лат. rāstrum “кирка, грабли”, rādō, -еrе “царапать, скрести”. Всё верно, идёт от Ра- и «штрих», т.е. Рама,[62] Рать, Ратай (плуг, пашня) и Риса, Рисва, Рисец, Рискало, Риский, Рисунок. Раш – барабанный сигнал: «в колонну стройся». Из нем. rаsсh “быстро”.

Ра́чить – радеть, усердствовать, болг. ра́ча (хочу), сербохорв. ра́чити

Ращей – конь.

Можно найти ра-подобные «просветовые» слова, начиная с любой буквы нашего алфавита: Морфема Ра прописалась здесь по чьей-то доброй воле, а теперь, спустя время, чувствует себя как рыба в воде, настолько естественно, что никто ее уже просто не замечает. Для всякой буквы алфавита это от 4-х до 150 родственных слов. Перечислим хотя бы часть для каждой из них в русском:

Азарт, арать, аред, арии.

Брать, брак, бред.

Враг, вараток, ва́редь, варма.

Гарь, гарда, греть, горячий.

Дар, дерьмо, дира, драть.

Ера, ёр, ерга, ересь.

Жар, жаргон, жрать.

Заря, зарево, зарить (зыркать), зоркий, зарно, зреть, зра.

Ир (злоба), ирзу́н (веселый), ирба (пожня), ирей (сильный ветер), иркать (орать), ирни́ть (ревновать), иры́кать (бить).

Кара, кара́пы (руки), карий, карзать, кари́ть, красть, красный.

Лярва, ля́риться (браниться).[63]

Мар, мор, марун, мрак, март, марш (араб. аль-‘Арш – наивысшее место, которое объемлет все сущее и находится над ним; престол, трона).

Нора (приставочное от ора̀ть/рыть), нараять (присвоить), нрав, нардый (гордый), на́рог, нырок.[64]

Ор, орать, орама, орой, орудие.

Пар, парад, парга, первый, порхать, порча, прах.

Раченье, рожь, речь, ряд, род, рад, ретивый, рьяный, руха.

Сара и сарга (нажива, деньги), сара́п (драчун), сарыч (разбойник), сарбак (солдат).

Терем, тереть, терпеть, терпкий, трепетать, торить, творить, тормошить, торг, трата, трахать (бить).

Ур (лес; чистое болото), ура! (разом, вместе), урон, ураган, ура́за (брань), урать (выполнять тяжёлую работу), урген (охота), урёма, урома и урма (множество, уйма), урин (тёплое место, прогреваемое солнцем), уринская (земля на месте вырубленной тайги), урочище, уро́ (обжитое место в тайге), уробить (победить), уро́вый (ловкий), урови́ть (помочь), уро́вить (шалить), у́рос (норов).

Фара, фарсы (персы), фарада (совр. электроёмкость тела), фыря (высокомерный), фарт (везение), фыршком (нареч. в цель), фырчнуть (чихнуть), фырчки (ноздри), фурякнуть (разозлиться), фурчо́к (бросок), фурткий (быстрый), фрянкать (болтать), фря (спесивый, горделивый), фрига, фуровать (гневаться), фурега (буря, ураган), фур (ливень), фура (лесная речка).

Характер. храбрый, хорон, храм, харкать, ха́рыть (смеяться), харья (рука).

Шар, щуриться, шарахнуть, шрам, шарада.

Царапина, царь, церковь, циркать.

Чары, чёрт, черта́, червонный, чердак, чертог, че́рмный (красный).[65]

Юродивый, юркнуть.

Яр, яркий, Ярило.

Не поверю, что Андрей Анатольевич не знал, что вся эта ра-лексика прослеживается также и в иностранных языках в схожих семантических полях, сохраняя при этом своё национальное исконное Ра! Не может такого быть! Он же доктор, профессор, большой академик! Ну, хорошо, по ходу статьи мы покажем спецам и эти множественные примеры, характерные почти для всех языков планеты, включая мёртвые, аборигенные и изоляты.

Но посмотрите же, как обожаемый лингвистами М. Фасмер, будто полуслепой котёнок, обращается с русским словом Жар:

укр. жар,

болг. жар,

сербохорв. жа̑р,

словен. žȃr (кстати, жарек, жарка – луч),

чеш. žár (кстати, rejnok – луч),

слвц. žiar,

в.-луж. žarliwy – ревнивый.

Др. ступень чередования:

цслав. Жеравъ – candens, а также горе́ть.

Праслав. *gērъ, родственно греч. θερμός – теплый,

др.-инд. háras – жар, пламя,

др.-прусск. gorme – жар,

лтш. gar̂me – тепло,

лат. formus – горячий, теплый,

арм. ǰerm, фриг., фрак. *germo- – теплый.

д.-в.-н., нов.-в.-н. warm – теплый (см. выше на вари́ть).

Сюда же жа́ркий, горе́ть, уга́р.

Фасмер не видит в Жар морфему Ар, Яр, Ра и т.п. Но почему? Что вообще лингвистам мешает видеть? Ведь, судя по этимологии слова Жар, выходит, что Фасмер уже 50-60 лет назад указывал на Гореть, Угар и Вар! Чего лингвистам сегодня не хватает, чтобы догадаться, что всю эту лексику объединяет общая для всех «свето-тепловая» морфема? Это так трудно? Мешает лингвистический метод? Не думаю, что трудно. Не думаю, что метод. Тут что-то иное.

Судя по тому, что вы, языковеды, в своё время и Задорнова не пожелали понять, топтали его по мере воспитанности вашего брата, выходит так, что не видите вы, спецы, намеренно. Только остаётся понять, зачем вам это надо – замалчивать и уничижать языковые свидетельства и факты, разлитые практически по всему миру? Понять, какие цели вы, в первую очередь – академики, преследуете подобным своим демаршем. Ведь те простые учёные, над которыми вы, академики, авторитетничаете, в отличие от вас, действительно могут не понимать всей подоплёки скрываемых свидетельств. А непростые – просто отмалчиваются.

Вот скажите, зачем бы известному протоиерею Димитрию Смирнову (он же – настоятель < ![CDATA[ ]]> храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской< ![CDATA[]]> и ещё семи церквей в Москве и Московской области), < ![CDATA[ ]]> такое говорить< ![CDATA[]]>? Что двигало сиим божьим человеком? С чего он решил, что Задорнов во всём заблуждается? Не с общей ли подачи больших академиков и Андрея Анатольевича в частности отец Дмитрий заговорил об этимологии? Откуда бы ему ещё набраться столь пошловатых высказываний о том, в чём сам он абсолютно не разбирается?

И ведь это от вас идёт, от титулованных, вся эта белиберда с историей языка. Порой такого наговорите, что стыдно становится за всю науку. То вы, лингвисты, оказывается, не знаете что́ такое «твор-» в слове «творог», то зачем-то заявляете проблему с суффиксом «-ог» в нашем словаре, то для вас нет места и никогда не было корню Ра. То, вот, < ![CDATA[ ]]> нет в русском слов< ![CDATA[]]> «в сочетании ай, ей, уй и подобных (-й внутри корня после гласных)», что, мол, все такие слова – заимствованные в русский язык («сайт, файл, гейм, тайм, кайф, рейс, пейсы, дюйм»). Тогда как и такие слова в русском языке не только есть, но их даже неприлично много.[66] Вам что, лень сначала проверить, прежде чем выдавать не поверенную словниками информацию на́ люди? Зачем вы это делаете? Неужели не страшно за будущее своего имени, за авторитет науки? Зачем вы вообще ей занимаетесь? Какова ваша цель в этой науке? Притом, что пока вы, академики, при авторитете и власти, вам даже на самые дикие заявления из более молодых соратников никто и невинного замечания не сделает. Но всегда сделают вид, что чего-то там не заметили! И вовсю ведь подражают академической манере подачи материала – точно также на чистом глазу пытаются искажать языковые свидетельства![67]

Не зря ведь М. Задорнов изрёк, что вам, лингвистам, не хватает «в штате» именно любителей языка, чтобы они разгребли-таки все те авгиевы залежи, которые вы, учёные, наложили за годы своего существования. Например, только любитель способен был указать увлечённому Андрею Анатольевичу на его непростительные оплошности. Специалист сделать это – не в силах. Ворон ворону сами знаете что́ не выклюет. А проблемы-то в СИЯ решать надо. Нельзя же так целыми десятилетиями отсиживаться на одном лишь авторитете и поддержании у школяров страха перед большой академией, загонять и саму науку, и её потребителя – народ – в беспросветный тупик! Сколько можно? Большие академики, сделайте же напоследок доброе дело – пересмотрите свои воззрения на СИЯ, у вас ведь есть ещё время, и вы многое можете успеть! Глядишь, и такие молодые лингвисты, как Микитко с Кирилловым смогут себе хоть что-то позволить самостоятельного, ратуя не только за интересы научного цеха, но и за открытый поиск в языкознании!

[45] Учредители форума «Учёные против мифов», организуемого то в Москве, то в Санкт-Петербурге, проводят регулярную постыдную акцию, уничижающую саму российскую науку – присуждение т.н. звания почётного академика ВРАЛ (ВРуническая Академия Лженаук), поддерживаемое всеми приглашаемыми на этот форум в качестве < ![CDATA[ ]]> экспертов и докладчиков учёных< ![CDATA[]]>. См. доп. материал в конце статьи.

[46] Можно считать Антропогенез.ру этакой площадкой для научных публикаций. Надеемся, после выхода нашего материала статья Александра Барулина с Антропогенеза не исчезнет вдруг, и не будет им подправлена. Читатель должен иметь доступ к материалам, разбираемым и обсуждаемым здесь. Впрочем, основные тезисы А.Барулина мы успели и сохранить отдельно, и в главных своих тезисах представить в данной статье, мало ли чего. К тому же статья А.Барулина продублирована и в других изданиях: < ![CDATA[ ]]> ok.ru< ![CDATA[]]>, < ![CDATA[ ]]> drive2.ru< ![CDATA[]]>, < ![CDATA[ ]]> worldcrisis< ![CDATA[]]>. Надо же было Александру Николаевичу так бездарно отметиться сразу в нескольких интернет-публикациях!

[47] Мы не хотим никого обижать. Просто давно замечено, что чем больше учёный наносит объективного (научного) вреда отечеству, чем быстрее продвигается по учёной и карьерной лестнице.

[48] Статья А. Барулина в Антропогенезе опубликована в 2016 году.

[49] Напомним, А. Драгункин не смог < ![CDATA[ ]]> помочь своему другу< ![CDATA[]]> М. Задорнову по корню Ра.

[50] Азиатско-африканский вариант имени Христа (Хур-Хор-Гор) достаточно убедительно отвечает позднему русс. Хорошо: эст. korralik – хороший, korras – в порядке и мн. др. См. < ![CDATA[ ]]> доп. материал< ![CDATA[]]>.

[51] Согласно < ![CDATA[ ]]> Соссюру< ![CDATA[]]>, лингвистическое исследование только тогда адекватно своему предмету, когда учитывает, как диахронический, так и синхронический аспекты языка.

[52] < ![CDATA[ ]]> Задорнов о цензуре на программе «Гордон Кихот».< ![CDATA[]]>

[53] Семантический кластер: Жар, зной, пламя, страсть, печь, припекать, варево, радость, рано, свет, свеча, свечение, огонь, Солнце, тепло, ожог, кипяток, пылать, рвение, гнев, золото (цвет солнца), красный, красивый, жёлтый, белый, оранжевы, горячность, гореть, гора, мерцать, яркий, цвет, лампа, источник, луна, рассвет, утро, восход, заход, луч, излучение, блеск, заря, звезда, ура, сиять и т. п.

[54] С учётом, что ра-лексика присуща почти всем языкам мира, на каждый язык в среднем отводится минимум 1,5 условных лексемы. Хотя, повторим, для одного только русского языка это может быть число от 500 единиц или более. С учётом же производных от них слов – тысячи единиц.

[55] В статье приведено достаточно таких примеров.

[56] Это полудетское требование («точно-преточно») прозвучит вскоре из уст молодых лингвистов команды Микитки (см. главу «Расследование третье»).

[57] Анг. ring, эст. ring, ringi, rõngas. Фин. aurinko – солнце, rengas – круг и т.д.

[58] Речь о чередовании (смене) гласных внутри корня (внутренняя флексия, лат. «сгибание»), напр., в нашем случае – ра/ро/ре/ер/ор/ар/яр/ир/аар.

[59] Ярило – солнце в образе молодого, полного сил жениха.

[60] Мы надеемся, что лингвисты всё-таки найдут в себе силы встретиться с нами в < ![CDATA[ ]]> открытой дискуссии< ![CDATA[]]>.

[61] Речь идёт о подтасовках ведущими учёными расшифровок надписей на берестяных грамотах.

[62] Надо заметить, что Рама (поле, граница, рамка, край) имеет множество родственников в самых разных языках планеты, перечисление которых заняло бы слишком много места (нем. Rand – край, Rahmen – рамка, umreißen – контур, ирл. teorainn, – граница, fráma – рамка, ирл. flötur, – грань, borði, – лента, эст. serv – край, piiri – граница, raami – рамка, фин. Reuna – край, runko – рамка, ääriviivat – очертание, венг. Arc – грань, határ – граница, keret, – рамка, валл. ffrâm, – рама, бирм. myetnhar – грань, лат. cohortem – полоса, terminus – граница, и так почти до бесконечности).

[63] Слово ля́рва – в др.-римской мифологии душа (дух) умершего человека (larvæ – привидение, изначально маска, личина; в итал. larva – личинка) – содержит коренное Ра в форме Яр, притом, что душа, дух, колдовство, божество – тоже весьма распространённая ра-лексика для многих языков мира, которую мы в данной работе специально не рассматриваем. Перечислим лишь наиболее известные из нескольких десятков тысяч божественных имён:

Бурхан (посланник света), Афродита, Геракл, Арес, Артемида, Гермес, Меркурий, Марс, Прове, Ярило, Кродо, Род, Перун, Сварог, Стрибог, Семаргл, Радегаст, Чернобог, Яровит, Марена, Троян, Тор, Таринис, Поревит, Прове, Руевит, Рарог, Радогощ, Аматерасу (богиня Солнца), Дзюродзин (бог счастья), Инари (божество изобилия), Райдзин (бог Грома), Пхра(богиня земли), Херука (пьющий кровь), Ашшур (бог войны), Ишкур (бог бури), Иштаран (Покровитель), Мардук (верховное божество), Нергал (бог смерти), Нинурта (витязь богов), Сарпанит (богиня Вавилона), Эруа (богиня беременности), Шара (бог плодородия), Энмешарр (повелитель подземного царства), Эрешкигаль или Иркалла (царица подземелья), Эрра (бой войны и смерти), Кайракан (боги неба), Караш (алтайское божество), Карлык (дух-помощник), Каршит (бог Богатырь), Кёрмёс (божественная душа), Тепкара (хранитель душ умерших), Эрлик (покровитель мертвых), Самрау (царь высшего мира), Симург (царь всех птиц), Ирих (хранитель очага), Пирешти (божественный вестник), Ту̀ра (верховный бог чувашей), Хэрле щыр (добрый небесный дух), Эстрель (дух смерти), Шоргоны (посланцы верховного бога), Ву́бар (злой дух), Юрюнг Айыы Тойон (верхъовный якутский бог), Азаран Блбул (жар-птица у армян), Арамазд (создатель неба и земли), Арев (солнце в образе юноши), Бармашин (бог – противник богов), Паапан Рештак (ангел-хранитель), Митра (бог согласия), Вуриупранили (женский солнечный дух), Мамараган (дух молний), Остара (бог весны и пробуждения), Орци или Урцы (баскская богиня Солнца), Иларгиа (богиня Луны), Мари (богиня гор басков), Гэсэр (монгольский сын неба), Заса Мэргэн (бог грозы), Пхьармат (герой, укравший у бога селы огонь), Фурки (бог вьюг), Артайус (гальское божество земледелия), Таранис (бог Громовик), Квириа (бог ранней весны), Серапис (бог изобилия), Ремфан (астральный бог), Решеф (бог огня и молний), Бригита (богиня войны), Морриган (богиня войны), Артио (богиня медведей), Бригита (богиня поэзии), Морриган (богиня войны), Сатре (бог земли этрусков), Тархон (этрусское божество), Туран (богиня любви у этрусков), Нум-Торум (небесный бог хантов и манси), Воршуд (дух предка-покровителя удмуртов), Инмар (бог-творей удмуртов), Рахш (божественное сияние), Ранги (у полинезийцев отец Неба), Ронго (бог растений), Руаумоко (бог вулканов), Хуракан (бог ветра у майа), Азырен (дух смерти у марийцев), Кече удыр (дочь богини солнца), Ацырухс (лучезарная дочь бога Хура у осетинов), Батрадз (дух грозы), Тутыр(покровитель воров), Амарука́нча (культовый храм Змия у перуанцев), Ӱжара (бог зарева у марийцев), Шÿдыр (матерь звёзд), Артаус (чудовище, сотворённое Богом для добра у осетинов), Бурхор (божество злаков), Хоралдар (покровитель урожая), Реком (бог плодородия), Руймон (миф. змеевидное чудовище у осет.), Хварно (бог, сияющий жизненной силой), Рама (реинкарнация бога Вишну, Радующий), Хор или Гор (егит. Бог неба), Хорс (слав. Бог Солнца), Сарасвати (богиня мудрости и красноречия), Брахма или Брама (Бог творения), Праджапати (владыка созданий), Хираньягарбха́ (зародыш, начало жизни), Арка (Тот, кого прославляют), Риши (божий провидец), Ригве́да (религ. гимны), Пуруша (божественный дух, наслаждающийся, Первочеловек), Параматма (высшая душа), Акшара (имя Вишну, неразрушимый), Сарва (божественное воплощение), Бхарта (божественный защитник), Прабху (величайший Господь), Ишвара (Господь всего сущего), Дхатуруттама (высший Брама), Амарапрабху (Гсподь бессмертных), Прана (жизненное дыхание), Суреша (Господь всех богов), Шарма (высочайшее блаженство), Рудра (жертвенный огонь), Амрита (бессмертный), Варароха (лучший из высших), Сарвага (пронизывающий вселенную), Упендра (брат Индры), Прамшу (Гигант), Урджита (наделённый бесконечной мощью, Сарга (олицетворение творения), Вираха и Видарана (побеждающий демонов), Шриман (Господь Шри), Анируддха (Неуправляемый), Маричи (полный сияния), Супарна (летающий на Гаруде), Амритью (превосходящий смерть), Сарвадрик и Сарваджня (Всевидящий, Всеведущий), Гуру (всеобщий учитель), Аграни (Первейший), Грамани (Вождь), Авартана (вращающий Вселенную), Нараяна (возлежащий на водах), Пракашана (светящийся), Риддха (богатый качествами), Вриша (воплощение дхармы), Дхурья (несущий тяжесть вселенной), Варада (дающий дары), Брихадбхану (ярко сияющий), Тарана (океан материального существования), Тара (Спаситель), Шура (Храбрец), Аравиндакша (Лотосоокий), Шарирабхрит (поддерживающий материальные тела живых существ), Риддха (возрастающий), Викшара (неубывающий, неисчезающий), Рохита (Тот, у кого красный цвет тела, разъярённым ко врагам), Марга (Тот, кого всегда ищут, Путь), Карта (действующая сила), Дхрува (Твёрдый), Рави-лочана (Тот, у кого глаз – Солнце), Вираджа (Чистый, Безупречный), Вира (Герой), Дхарма (воплощение добродетели), Пранада (Дарующий жизнь), Брихат (Величайший), Криша (Тончайший), Шатрунгхна (убийца врагов), Хираньягарбха (Несущий во чреве золотой зародыш вселенной), Риту (олицетворение времён года), Сударшана (Тот, чья внешность вызывает восторг у тех, кто Его видит), Акрура (Нежный), Парамештхи (Стоящий во главе, высочайший), Бхурбхува (Поддерживающий всех, Землю), Урджиташасана (Твёрдо наставляющий, правящий), Угра(Грозный), Артха (Цель), Ашрама (место отдохновения для преданных), Супарна (Прекраснокрылый), Крату и Сатрам (Бог жертвоприношений), Суручи (Прекрасно сияющий, Великое блаженство), Сухрит (Добросердечный), Манохара (похищающий сердце), Ватсара (Тот, кто живёт во всех существах), Теджовриша (Проливающий сияние), Шарварикара (Создатель ночи), Ратнагарбха (олицетворение Океана), Габхира (Глубокий, Тайный), Сундара (Красивый), Уттара (Высший, Спаситель), Ракшасы (один из классов демонов), Даруна (Суровый, Беспощадный), Дурга (Тот, к кому трудно попасть), Вира (быстро двигающийся), Дхарадхара (Держащий гору, Говардхан) Ранаприя (Любящий битвы), Сурья (Являющий всё, Просвещающий), Нирвана (Разрушающий мирские привязанности), Арха (Достойный поклонения), Шрида (Дающий богатство и славу), Дарпаха (Разрушитель гордыни), Дрипта (Олицетворение гордости), Шрея (Самый лучший), Ратнанабха (с украшенным драгоценными камнями пупком), Викрами (Отважный), Срашта (Создатель), Урдхвага (Ведущий к высшей цели), Хариагха (Единый), Срашта (Творец), Суварнабинду (Тот, чьи члены тела подобны золоту), Сахасрамшу (Тот, у кого тысяча лучей (олицетворение Солнца), Гарбхастинеми (Держащий сияющий диск, центр неисчислимых лучей света, олицетворение Солнца), Диптамурти (Тот, чья форма сияет), Вирочана (Сияющий), Арчишман (ярко сияющий), Васурета (источник света, сияния), Шахасрарчи (Тот, у кого тысячи лучей), Рави (Солнце во время летнего солнцестояния), Сурья (Бог Солнца).

[64] Нора и Нырок родс. «шнырять», «снур», «шнур», от ор, орать, т.е. вспахивать, копать).

[65] При этом черёмный на Руси может пониматься как рыжеволосый.

[66] Некоторые варианты «невозможных по Зализняку» русских слов с «-й внутри корня» после гласных в сочетаниях ай, ей, уй и им подобных (имена сущ. выделены жирным шрифтом):

айда вайя байка вайда гайда гайка зайди зайка займа кайла кайло кайма лайка майка найти найм наём сайка сайга тайга тайна шайка чайка айкать пайка пайщик стайкаутайка займище лужайка свайщик фуфайка утайщик потайной балалайка действие ейск бейка вейка вейся лейка рейка верейка копейка корейка ошейник лазейка линейкаладейка уклейка цигейка бадейщик брыжейка варейный ладейка затейник желейный келейник неймейка оклейка сейчас питейный скуфейка швейница вербейник судейство буйки зуйка уйма чуйка шуйца буйство струйка чешуйка буйность потатуйка чешуйница и пр. Более 70 примеров!

Сколько ещё надо, чтобы никто больше не уверял нас, что подобных слов в русском языке очень мало? Любопытно, что, спустя почти семь лет А. Зализняк поправился, < ![CDATA[ ]]> уточнив к сказанному< ![CDATA[]]>, что «Если внутри слова имеется «и краткое» (не на конце, а внутри!), то перед вами слово с ярким признаком иностранности. Вы не найдёте (таких, Ф.И.) русских слов. Пожалуйста, на конце слова и краткое прекрасно может быть – бой, строй и т.д. Но я повторяю, речь идёт не о конце слова, а внутри слова, и должно быть точно внутри основы».

Вероятно, за прошедшее время кто-то А. Зализняку уже указал на его неточность. Впрочем, мы сами писали об этом ляпе лингвисту Микитке, посещавшего лекции Андрея Зализняка, который и мог ему на это указать. С учётом этой опоздавшей поправки мы удалили из первого списка (было 150) половину слов. Но даже и тогда получается больше 70 примеров. Если бы академик поправился ещё раз, и высказался в том плане, что не надо теперь учитывать слова и с окончаниями -ка, то из нашего списка можно было бы удалить такие слова (зайка, стайка), но не все, т.к. большая часть из них невозможна без -ка (байка, гайка, лейка и пр.).

[67] А ведь были у А. Зализняка < ![CDATA[ ]]> прорывные идеи< ![CDATA[]]>:

«Каждое ничтожное звено любого слова есть наследие того, что происходило в истории языка иногда тысячу лет назад, иногда 5 тысяч лет назад, иногда, по-видимому, 70 тысяч лет назад. И вот, с тех пор, однако же, то, что тогда, в том коллективе установилось и оказалось принятым, идёт через тысячелетия, доходит до нас, и мы не в праве тут ничего изменить. Это вот такое замечательное свойство, связывающее нас с огромной толщей того, что существовало, и кто жил до нас». И Вы ведь почти дошли до сути, но зачем-то вдруг остановились: «Но лингвистика позволяет сделать и следующий шаг, «пир» тоже членится, это слово имеет древнейший суффикс «-р», чистый «-р». Который в некоторых словах сейчас очень прозрачен. Скажем, слово «дар» очень легко делится на «дать/да» и вот этот суффикс «-р». То же самое слово «жир» – «жи-» плюс суффикс «-р» (конец цитаты).

И что же помешало Андрею Зализняку сделать этот «ещё один шаг», чтобы увидеть, что искомое «-р» – это и есть древнейшее лексическое образование, обнаруживающее себя для современной лексики в качестве тысячелетней энергетической солнечной морфемы? И таких образований предостаточно, т.к. кроме указанных им жи р , пи р , да р , это ещё: мор, сор, бар, вар, жар, фур, лар, нар, пар, тар (тара), Чар, шар, пиар, увар угар, удар, амбар, ангар, анчар, базар, бочар, гусар, загар, повар, пожар, сахар, товар, хар, хари (волосы), ягуар. Ничем не хуже в этом отношении и смягчённые: гарь ларь марь хорь царь орарь старь тварь упарь ухарь хмарь алтарь дикарь дударь дымарь изгарь келарь кенарь кесарь косарь кубарь кухарь лазарь лекарь лопарь мытарь носарь пахарь пекарь писарь рыбарь рыцарь сударь сухарь токарь утварь фонарь январь янтарь букварь бунтарь волгарь вратарь главарь глухарь грабарь звонарь знахарь ключарь кобзарь кустарь ложкарь пескарь плугарь почтарь пушкарь скобарь слесарь словарь стихарь технарь тропарь чекмарь шинкарь шишкарь штукарь… и ещё около 1 500 основных и производных слов для русского языка. Лингвисты пока не увидели во всём этом великолепии «суффиксов» древнейшего Ра, но, СЛАВА БОГУ, хоть что-то такое почувствовали! Сделайте же, спецы, следующий шаг! Вот Вам и реабилитация за все непокая́нные годы! Ведь за этой идеей А.Зализняка никто так и не пошёл, никому не было поручено продолжить эту тему, И́ллич-Сви́тыч с его ностратическим, в свою очередь, тоже оказался пока пустым местом. Пошёл уже восьмой год, как был поставлен публично этот вопрос! Где результаты, языковеды?

Расследование третье. Команда Микитки, сына Алексеева.

Иногда движение вперёд является результатом пинка сзади.

М. Задорнов

Много самоуверенности и менторской критики в последнее время обнаруживается в сети и со стороны поколения только-только нарождающихся лингвистов, которым суждено будет сменить поколение старшее – заскорузлую партию учёного сообщества. Модель поведения молодых пока мало чем от них отличается. Та же «дедовская» самоуверенность и поверхностная самоубеждённость в суждениях, подчёркивание превосходства, ярлыки, разоблачения в безграмотности.[68] При этом – отсутствие всякого желания серьёзно заниматься языковедческим ремеслом. Хуже всего – полное почти подавление научным методом языкового слуха и уразумения, имеющего власть зарождаться, кажется, только в таинстве увлечённой работоспособности, чего с лингвистами не бывает, кажется, никогда.

Подражая старшим, отдавая дань научным руководителям, молодые дублируют их менторский стиль поведения, манеру общения с обывателем. Не удивительно, что вслед за кураторами они повторяют те же профессиональные зады, отказывают объективной реальности в её существовании.

Микитко, Ямбубмай, проект Скьольд Скефссон,[69] все эти реальные и полумифические интернет-персонажи с филологическими дипломами от МГУ не признают за морфемой Рани смысловой, ни исторической составляющей русского лексикона,[70] отказывают ей в праве на уже давно состоявшуюся жизнь. Хотя в целом, надо отдать должное, команда этих молодых спецов делает по-своему вполне даже оригинальные, в увлекательной манере изложения, видеоролики так называемого образовательного плана. Впрочем, как если бы поколение филологов 60-х постхрущёвских годов публиковало бы через издательства «Детская литература» или «Учпедгиз» весьма познавательные книжки под названием «Коварная лингвистика» или «Откуда берутся буквы».

Нам, не смотря на множественные просчёты, симпатизирует творческий энтузиазм и неистребимое просветительское чувство молодых людей принести пользу обществу. Но это лишь означает, что и критика по опубликованному ими материалу будет требовательнее и жёстче.[71]

Действительно, в немалом уже арсенале наработанного в сети материала есть у команды Микитки и откровенно слабые работы. Слабые именно в плане аргументационного, но не внешнего наполнения. Например, тот же видеоролик, безжалостное остриё которого призвано было навсегда < ![CDATA[ ]]> разоблачить < ![CDATA[]]>задорновский корень Ра. Мы достаточно изучили этот материал, и пришли к такому выводу: авторы ролика собрали в кучу всё, что оказалось у них на тот момент под рукой и чем смогли подпитаться от маститых предшественников. В результате такой подражательной деятельности, разбросанная по языкам и весям частица Ра в сознании этих молодых лингвистов оказалась этаким вне-грамматическим фантомом, игрой букв и звуков, надутых в русский или любой иной лексикон попутным ветром. По типу – «забеременела не знаю от кого».

Посмотрим, как младолингвисты заявили проблему:

Если лжелингвисты уверяют, что в слове Радуга есть корень Ра, то они должны показать, что такой корень вообще есть в русском языке. Покажите хотя бы одно слово.

(справедливое требование; именно этим поиском мы здесь и занимаемся)

Покажите, где Ра со значением Свет «точно-преточно» является корнем слова.

(браво, спецы! вы действительно крепкие лингвисты, пожелали знать «точно-преточно»! только вот это мало имеет отношения к вашей науке; впрочем, удовлетворим и это безрассудное требование, т. е. теперь уже не просто найти корень Ра, как в п. 1, а найти Ра «точно-преточно» в значении Свет).

Радуга. Лингвисты разводят руками. Они не знают точной этимологии этого слова, поэтому ждут появления новых материалов, новых данных.

(судя по вековому застою в лингвистике, ждать придётся ещё долго; но мы не будем ждать, мы дадим нормальную этимологию Радуге уже сегодня).

Слово Ура! засвидетельствовано в германских письменных источниках 16 века – Хузза! (Huzza!), связано с поднятием паруса, из англ. Hoist – поднимать.

(выругаться бы за такую вашу этимологию!; хоть бы справочники иногда открывали!, к языкам прислушивались, лентяи *ре́новы!)

Корень Ра в русском (оказывается!, Ф. И.) есть:

Ра (пашня), Раменье, Раменское (оба от Рамень – густой дремучий лес), оРать (пахать), *Рати (пахать, вспахивать землю), Ратай (пахарь), Рало (плуг, соха), Раль (нива, пашня), Ратва (пахота), Рама (пашня возле леса).

(нашли же!, зачем же отрицали этот корень?; столько наивных противоречий! – найти «хотя бы одно слово», найти «со значением свет», найти «точно-преточно»!; детский сад, ей богу!).

Найденные и перечисленные слова с корневым Ра не имеют никакого отношения к семантике: света, солнца, божества и т.п.

(вот и молодцы!)

Итак, команда Микитки в своём видео утверждает:

1. Корня Ра в русском языке со значением Свет не существует.

2. Радуга – это никакое не Ра и Дуга, а нечто иное, «о чём учёные ещё точно не знают».

3. Слово Ура впервые засвидетельствовано в германских языках, и изначально никакой морфемы Ра в себе не содержало.

4. Название Волги (как и имя египетского божества) произносилось как Рха (Rha).

5. Птолемеевское Rha (Волга) является не русским, но персидским словом, и обозначает Влага или Щедрая.[72]

6. В русском языке есть лишь следующие, найденные командой Микитки, слова с корневым Ра: Ра (пашня), Рама (пашня возле леса), производные Раменье и Раменское (оба от Рамень – густой дремучий лес), *Рати (пахать, вспахивать землю), производные оРать (пахать), Ратай (пахарь) и Ратва (пахота), Раль (нива, пашня), производное Рало (плуг, соха). При этом команда утверждает, что ни одно из этих слов не имеет отношения к свету, солнцу, божеству и т. п.

[68] Как Микитко сын Алексеев мне ответил: «Мы вели с вами долгую переписку, я написал вам 7 огромных писем и решил, что больше не хочу тратить на вас время. Вы невежда, не знакомы с основами языкознания, замечания разбирающихся к теме точно так же пропускаете мимо ушей, а свою новохронологическую чушь и собственные фантазии пропихиваете везде подряд. Единственный ваш плюс – вежливость».

[69] Обращение к автору ролика «< ![CDATA[ ]]> Ра в древнерусском языке< ![CDATA[]]>».

Уважаемый Skjold Skefsson! Как я вижу, вы дипломированный лингвист, так ведь? В Вашем ролике утверждается, что “Ра” не имеет к Свету никакого отношения, так ведь? Или я ошибаюсь, и Вы на самом деле прекрасно знаете, что “световым” корнем “Ра” пропитаны сотни языков во всём мире, но почему-то не хотите об этом рассказать нам просто и открыто? Вы же серьёзный человек, или так, решили через провокационное видео постебаться над “безграмотными зрителями”? Что до утверждений Михаила Задорнова по теме “Ра“, то пусть неосознанно, не зная в полной мере доказательной базы, но он попал в самое яблочко – “Ра” действительно семантически увязано с такими понятиями как Бог, Свет, Солнце, Слава, Сила, Род, Ура и т.п. Глядя на Ваши ролики-разоблачения, не перестаю удивляться непониманию Вами предмета своего исследования, неумению достойно полемизировать. Будьте здоровы и, прошу Вас, не делайте больше работу, в которой не разбираетесь или попросту откровенно ленитесь разбираться.

[70] На видео эти товарищи в отдельном фрагменте как бы признали в древнерусском корень Ра, однако распространить его влияние на современный лексикон им не хватило духу – < ![CDATA[ ]]> Ра обозначал пашню< ![CDATA[]]>.

[71] Надеемся, авторы ролика «Ра в древнерусском языке», опорочившие Михаила Задорнова, не будут лишать читателя удовольствия любоваться этим великолепным образцом невежества и впредь, не посмеют удалить этот свой видео-шедевр из интернета. Страна должна знать своих героев. Впрочем, мы на всякий случай уже сохранили данный контент, отложили до лучших времён.

[72] Так Волгу называл не только Клавдий Птолемей (греческий учёный из Александрии пер. пол. 2 в.), но и Аммиан Марцеллин (римский историк, 4 в.). Вероятно, упоминал о Волге и Геродот (5 в. до н.э.), называя её рекой Оар, и Диодор Сицилийский (1 в. до н.э.) – рекой Аракс. На Волге стоят старинные города: Тверь, Самара, Саратов, Ярославль, Кострома, Корчева, Старица, Нариманов, Сызрань, Бор, Астрахань. Но это, скорее всего, простые совпадения. В то же время, в Каспийское море, кроме Волги, впадают реки: Урал, Кура с Араксом, Терек с Аргуном, Самур, Атрек, Сефидруд и т.п. В то же время эта лексика сохранилась и в совр. перс. – zghar (влажность, сырость), но в любом случае указанное Микитко др.-перс. Rha как «влага», «щедрая» обозначает то же самое – реку, что полностью отвечает искомой этимологии, тем более, что «щедрость» имеет во многих языках всё тот же «солнечный» корень: арм. arratadzerrnut’yun, алб. bujari, кумар. kerema xwe, амх. bereketi, голл. vrijgevigheid, польс. nagroda, исл. fjársjóður, англ. generosity, иврит ʀajx, шона rupo, кхмер. rongvean… см. о слове «река» в сноске № 171).

В поисках Ра в русском языке

Чтобы работать с текстами, нет необходимости лазать по пирамидам.

Ю. Кнорозов[73]

Уже по самим высказываниям, прозвучавшим в этом ролике, не трудно было заключить, что и собранные факты, и в целом сам материал довольно сырой, не улежавшийся. Наивные, полудетские постановки вопросов, адресованные, судя по тону, невменяемым любителям-лингвистам, сами при этом отдают доморощенным дилетантизмом. Да, можно похвалить ребят за какие-то находки, несколько новый взгляд на морфему Ра. Но по сути необходимого продвижения в решении этой проблемы (начиная с «Гордон Кихота» 2008 года, а с 2006 года – с первыми публичными выступлениями М.Задорнова) так и не случилось. У огромного штата отечественных лингвистов было, по крайней мере ДЕВЯТЬ лет для того, чтобы проникнуться и качественно исследовать этот вопрос! Но не сделано НИЧЕГО! Даже те три непроизводных из найденных командой Микитки корневых Ра в русском (с основами Рам/Рал/Рат), о которых прочие публичные спецы (кроме А. Барулина) долгое время даже и не подозревали, и те оказались уже прописанными ранее в морфологическом словаре Т. Ефремовой/А. Кузнецовой.

Первое, что выдаёт авторов – это неумение чётко поставить вопрос. Трижды предлагать любителям поискать Ра в русском языке, и трижды выставлять разные условия, это вообще, как? Понятно, что самым жёстким является условие – найти Ра, ну «точно-преточно обозначающее в русском языке свет». Уже из одного только этого «точно-преточно» можно заключить, что авторы не уверены ни в себе, ни в своей аргументации. Во-первых, «точно-преточно» в этимологиях вообще-то почти не бывает (поскольку, в отличие от примитивного требования искать только в русском, искать придётся по всему спектру языков, не исключая и древнерусский), и всегда получается где-то рядом-прирядом, но зато вполне опознаваемо по целому ряду известных признаков. Это мы говорим на тот случай, если эту тему в институтах бывшие студенты прогуляли, или подзабыли. Во-вторых, складывается впечатление, что молодые люди «что-то» такое всё же успели накопать в отношении корня Ра, что и заставило их как бы засомневаться. Однако уложить всё «это» в своей коллективной голове пока не получилось. Отсюда и такое «жёсткое», по-детски сформулированное требование у команды – «точно-преточно».

Надеемся, сегодня команда Микитки не только сполна удовлетворится нашими доводами по своим требованиям, но и получит хороший урок – как следует работать с материалом. Сожалеем лишь, что вся эта проведённая нами большая и качественная работа не была своевременно сделана профессионалами, самими специалистами языка. Иначе бы целой армии лингвистов-бездельников не пришлось бы все последние 9 с лишко́м уже лет заниматься ерундой, без передыха, с пеной у рта выкорчёвывать Ра из русского и даже из набившего оскомину бесполезного для нашего случая древнеегипетского языка. А по сути – из всех языков мира! Не пришлось бы вам, учёные и телевизионщики, собирать залы конференций с одной лишь целью – опорочить изобретённых вами же, лжеучёных. Вот уж нашли соперников среди любителей, хвастуны, едрёна вошь!

Действительно, на нынешнем уровне развития лингвистики, да ещё и в наиболее крайней постановке этой проблемы младолингвистами, никакого корня Ра в русском языке нет. Найденные же командой Микитки варианты Раменье, Орать, Рало и пр. сюда тоже не подходят, ибо их же требованием было – «найти Ра в значении свет «точно-преточно». Вот ведь незадача! Требование это – невыполнимо, нет такого корня в русском, и всё тут! Да и сами лингвисты знают это на все сто! Ну, а если всё так, почему бы лингвистам не выдохнуть и не успокоиться? Но ведь не успокаиваются же, супостаты! Что-то их держит в напряге, и всё время тянет опровергать, опровергать, опровергать Задорнова! Казалось бы, всё, опровергли полностью! Ан нет, оказывается надо ещё разок опровергнуть! А потом ещё. А заодно и ярлычков на всех любителей русского языка подвесить! Учёные-пересмешники![74]

Мы не будем повторять зады таких учёных – неугомонных и бездумных опровергателей, и вместо привычного для них поливания грязью ответим на все их требования и претензии. Кто-то же должен был это сделать. А посыл на «видео от Микитки» был именно в сторону любителей, в сторону Задорнова, мол, найдёте то, что мы, профессионалы, требуем, тогда, дескать, и поверим вам! Ага, так мы и поверили, что вы поверите! На вас хоть кол чеши! А мы-то, между прочим, и есть как раз те самые любители, которые и находят, и тычут носом таких вот профессионалов, как вы! Публикуют, привлекают к обсуждению общественность. Только вот никакая аргументация для вас не закон. Лингвистам закон не писан. Всё пройдёт, как всегда – спецы умоются результатами наших расследований, освоят их каждый сугубо для себя и, не желая больше позориться, прекратят впредь бездумные лжеучёные выпады в сторону задорновского Ра – отряхнут юбку и с невинным видом возвратятся в уютные свои пепелища. Что-то подсказывает, что так всё и будет.[75]

Для начала пополним куцый список наших визави от Микитки новыми корневыми Ра, пока ещё не «светоносными», но, на самом деле, кто его знает, как оно потом обернётся:

Ра́ять,[76] Рай, Рая,[77] Раяка,[78] Радогость, Радивый, Редис,[79] Рага,[80] Рада,[81] Ра̀дить,[82] Ра̀заги,[83] Ра̀инье,[84] Райдуга,[85] Раль,[86] Рама,[87] Рамень, Ранг, Ринг (см.сноску 11), Род, Рост,[88] Радушие, Раж, Разиня[89] Раб, Рагоза,[90] Ра̀див[91] Ра̀дина,[92] Ра̀дить,[93] Ражево,[94] Раженье,[95] Раз,[96] Раза̀ть,[97] Ра̀инье,[98] Рано,[99] Рамий,[100] Раместина,[101]Ранжевый,[102] Рана,[103] Рапеть,[104] Рахну́ть,[105] Ра́штра, Растра,[106] Ра́чить,[107] Ращей,[108] Рдеть,[109] Ра́гоза (мочало), Ра́же и Ражо (хорошо, красиво, много), Ра́женый (большой, огромный), Ражесть (красота, полнота, тучность), Раживать (рожать: переход Раж-Рож-Род), Ражий (большой, крупный; бравый, мужественный), Ражство (храбрость), Ражу́н (парень высокий, крепкий, детина), Ражущий (очень сильный, крепкого сложения; ср. Разить), Разаги,[110] Разаркать (разругаться, рассориться), Раза́ть (бросать, из стороны в сторону, ср. Рази́ть), Разе́ц,[111] Ра́зик,[112] Ра́зика (сенокосный луг, находящийся далеко от деревни), Рагно (об обилии хлебов на корню), Радада,[113] Раданье,[114] Ради (благодаря), Радимка (родинка, черед. Рад-Род), Ра́дина (болотистое место), Ради́на (Радение; см. Раданье), Ра́дица (торфяное болотце, поросшее лесом), Ра́дисто (мшисто, болотисто), Радить (советовать), Радовый (Радушный, приветливый), Радный,[115] Ра́зинка,[116] Работа,[117] Рат, Рать (сила), Рата́н (борона), Рата́ть (громко плакать, кричать), Ратах (склонный к ссорам, сварливый, ворчун), Ратище (войско, воинство), Ратовать (бороться, сражаться, драться, и только потом уже – заботиться), Ратуга (множество ч.-л. сложенного, увязанного, от «Ра» и «тугой»), Ратуза – Радуга (из Ратуза видно, что корень здесь Ра, а не Рад, как в Радуга),[118] Радута и Радуха (оба слова – Радуга),[119] Рату́нки и Рату́нок,[120] Ра́туша,[121] Рае́к (хорошо), Раека, [122] Ра́ес (самое глубокое место в водоёме), Разный,[123] Разо́р (1),[124] Разо́р(2) (Разорение),[125] Ра́ить (советовать), Ра́ить (бессознательно бродить, искать), Раи́на[126](пирамидальный тополь), Рак,[127] Райка (дыра), Ра́йкий (звучный, гулкий, отдающий эхом), Раки́ца,[128] Ракета,[129] Ра́йло (беспорядок), Ра́йца.[130]

(всего около 100 слов со следующими чередованиями согласных[131] в корнях:

Рад/Раж/Раз/Раб/Раг/Раи/Ран/Рам/Рап/Рас и проч.).[132]

Та же самая картина наблюдается и в отношении (ассимилированных) начальных Ро-, Ре-, Ри-, Рю, Ру-, Ря-, отвечающих семантике т.н. «солнечного кластера» в прямом или уже трансформированном, переносном значении. Количество таких слов велико, но мы приведём лишь часть наиболее характерных из них для каждой гласной. При этом обращаем внимание языковедов, что морфема Р-, в какой бы огласовке она ни находилась, везде отделима от остальной части слова, что и является свидетельством её самостоятельности (напр, относящиеся к звуку, говорению, крику (ря в кать, ры д ать, ре ч ейдать, ря д чандать, ру ч айдать, ря ж айдать, ру г ать, ре ж ать, р ж ать, ре к ать, ро к от, ро п от, рё х , ре в еть, ро м ода, ро х оба, ры г ать, ри ч кат, ру ч а́ть, ря н дать, рю х ать, ры п еть, ря п ать, ре п еть, ра я ть, ра б айдать, ро б андать, ря б яндать, ра в айдать, ре з ендать, ря т унка, ря ч нуть[133] и пр., где хорошо видно, что при неизменности ра-контента (жирный шрифт) меняется остальная часть корня, которая выделена подчёркиванием ).

Итак:

рокот, рупот,[134] рёв, рёгот, редивый (ретивый, горячий), рёдрый (рыжий), рез,[135] ре́звый (первый), рёзгаться (падать), резина,[136] режа́ть (кричать), режим,[137] рёика (недовольство), реить, рекать (кричать), ры (совершенно, совсем), руя (груда), руюза (неряха), рушка (шрам, рубец), рушега (мякина), руша (часть косы), рохоба (беда, шум; дело, ремесло), ручь (помощь),[138] ручка (царапина, рубец), ручайдать (хрустеть, грызя ч.-л.), ру́хом (разом, дружно), рухать (бросать, трогать), рух (тревога, паника), рутина (глубокое место), русь (белый свет, мир), русеть (зреть, становиться светлее), русол (рассол),[139] руса (рожь), русый,[140] рига (сарай с печью), рыхлый, рыжий, рутва,[141] рупа (колючка, шип), рунья[142](руно), рунить (быстро делать) рыдкий – красный, алый, рята (мольба, крик о спасении), рясне́ть (быть заметным, ярким), рьяный, рюма (чара), ряси́ще (пашня, засеянная рожью) и мн. др.

(чередующиеся гласные: о, у, е/ё, ы, я, ю, и)

Вспомним, что в русском языке Солнце испокон носило и другое имя – Ярило, являющееся лексико-семантическим братом разбросанного по белому свету интернационального Ra/Ar,[143] примеров которого мы привели предостаточно (Ra/Ar/Ар/Яр/Ра и проч.). Отсюда в нашем языке и такие «солнечные слова и выражения», как Яркий, Ярый, Яр (жар, огонь, пыл; крутой берег), Ярованье, Ярун (храбрый воин), Яра (весна), Яровой (хлеб), Ярь (Ярина – тук, сок, растительная сила почвы), Яренка (молодая замужняя женщина), Ярец и Яретина (годовалый бобр, от Яра – весна), Ярихориться (хорохориться, задираться), Ярмонка (Ярманка, Ярмарка), Яри́лово заговенье (гулянье), Ярово́дье (сильный разлив, разрушительный поток воды), Ярем (Ярмо), Ярлык (истор., ханская грамота, в тюрк., ср. чагат., тур. jarlyk – султанский указ, дворянская грамота, в уйг., алт., леб., тел., куманд. jarlyk – указ, приказание, тар., чагат. – приказ, указ, царская грамота, от «Яр» и «лыко» – луб, кора дерева», на котором изначально писались грамоты и указы),[144] крутояр (крутизна), Яруга и Ярок (овраг, буерак), взъярить, Ярыга (чернорабочий, бурлак), Ярлыга (пастуший посох овчара, саженный шестик, с деревянным или железным крючком, коим ловят овец за заднюю ногу), Ярус,[145]Яра́нин,[146] поя́рок, поярить (разъярить),[147] поярыжничать (поживиться) и др. Понятно, что объединяющим все эти яр-подобные слова является устойчивое корневое Яр.[148]

Но ведь подобных образований в русском (даже без учёта префиксальных на Раз-/Рас-/Роз-/Рос-) – огромное количество, измеряемое сотней слов. Не меньше вариантов с тем же русским Ра и в таких грамматически и спорадически «мутированных формах»,[149] (например, ку ра ж,[150] в ра г, х ар актер,[151] х ра брый,[152] х ара́ тка,[153] х ара пужить,[154] ав ра л,[155]на ра ять,[156] г ра бить,[157] у ра ган,[158] к р а мола).[159] К этому же списку стоит добавить и слова с т.н. модифицированными корневыми Ра (х/Ря/щ, Ря/ха, Ря/шливый, Рё/в, Ре/дис, Ар/да, Л/яр/га, Щед/ро/сть, Авр/ора, Бу/ра/н, Бу/ра/к, Ар, Яр,[160] Ст/ра/сть, К/ро/мка, Ар/буй, Г/ори/зонт и мн.др.), что в своей совокупности даёт нам много сотен вариантов искомых слов. Например, в одном только варианте на п*р мы имеем не менее 20 ра-подобных примеров (такие, как пар, пара̀гнуть, паразит, пара́лик, па́рга, [161] пире,[162] па́ргать),[163] несущих в себе «солнечно-тепловое» наследство. Добавим, что все эти варианты соответствуют своим (упрятанным пока от науки), двойникам в самых различных иностранных языках.[164] Напомним ещё раз – все слова, объединённые общей морфемой Ра, содержат в себе различные «исторические приростки», грамматически значимые для конкретных носителей, создающие у современника впечатление особого фонетического колорита и национальной принадлежности того или иного слова к определённому языку. Андрей Зализняк определил это явление, как «Фундаментальный по значению пра-корень» (Радушие = -/душие, Раж = -/ж, Разиня = -/зиня; sura = s/-, curiyan = c/ – /yan, rang = -/ng и т.д.). Наличие этих «фундаментальных пра-корней» есть первый признак древней самостоятельности Ра.

Для наглядности сделаем разбор некоторых ра-содержащих слов, например, Раду́шие , Ра́нжевый , Рази́ня, Ура́ , Рано , Ра́инье .[165]

Слово Радушие (Ра/душ) – весьма неудобное для этимологов, так и не получило у Фасмера удовлетворительного научного толкования. Всё, что Фасмер сумел, это произвольно, ради только отмежевания от явного коренного Ра, переиначить морфологический состав этого слова с помощью т. н. гаплологии, а по сути, перевёл стрелки на своего предшественника А. Преображенского: Радушие получилось путём гаплологии из *Ра до душие (Преображенский, т. II, стр. 173).

Откуда Фасмер (Преображенский) взял это Радодушие с произвольно добавленным «-до-», он не поясняет.[166] Ни одного аналога из русского или из 6000 языков мира не приводит. Стало быть, славист просто придумал.[167] На самом же деле, для слова Радушие существует вполне определённое и хорошо отвечающее понятию «душа» толкование: «приветливость, хлебосольство, гостеприимство, сердечность». Но даже не это здесь главное. Дело в том, что оба варианта толкования этого слова – хоть через глагол Ра, хоть через глагол Рад – никак не влияют на их очевидную лексическую родственность. То есть для обоих допустимых этимологий исходной основой остаётся Ра, что хорошо видно уже по широкой распространённости этой морфемы в русском языке. Другое дело, что здесь мы столкнулись с попыткой подмены лингвистами толкования корневого состава, с переводом реального корневого Ра в плоскость менее для СИЯ опасного корня Рад. Заметим, что это не единственная такая подтасовка, которую мы обнаружили. Занимаясь изучений этимологий русских слов в последние годы, нами обнаружено несколько тысяч подобных подмен, которые справедливее было бы уже называть фальсификациями, о чём мы и информируем периодически нашего читатели на форумах рубрики «< ![CDATA[ ]]> Записки о языке< ![CDATA[]]>». Таким образом, Радушие исторически содержит корень ра- и корень душ-. Это и есть правильный этимологический разбор.

Второе слово – Ра нжевый .

Его история весьма показательна, и тоже несёт на себе отпечаток фальсификации. Мы с вами знаем, что существует слово Оранжевый, а никакого Ранжевый в русском языке нет. Всё так, но не совсем. Во-первых, форма слова Ранжевый действительно фиксируется в русской речи, по крайней мере, там, где побывали полевики-лингвисты и где смогли его зафиксировать – в Брянской и Орловской губерниях, соизмеримых по совокупной площади, например, с Австрией, Венгрий или Португалией). Просто мы сами, возможно, никогда с ним ещё не сталкивались. Во-вторых, форма Оранжевый хоть и кажется нам самодостаточной и неделимой, на самом деле может состоять из так называемой диахронической приставки О- и осовремененного корня Ранж,[168] весьма распространённого во многих языках и, кстати, лексически в точности отвечающего так называемому «солнечному значению». Мы знаем, что оранжевый цвет входит в один из спектров солнечного света (например, при заходе Солнца), как, впрочем, и такие цвета, как белый, красный, жёлтый и им подобные. Поэтому не будет для нас удивительным узнать, что в некоторых языках коренное Ранж(/г/к) (регулярное чередование ж/г/к) как раз и определяет Солнце, является основой для «цвето-солнечной» лексики. Их много, поэтому перечислим только часть:

Narang – Солнце на языке Бонан (Монгольский этнический язык группы Бонан на Сев.-Зап. Китая, провинции Ганьсу и Цинхай);

Varang – Солнце на языке Молима (Австронезия, Папуа-Новая Гвинея).

А вот островитяне острова Д’Антркасто называют Солнце не только varang, но также и vara, что, опять-таки, говорит о том, что морфема Ра для обеих форм является общей, в целом же все эти формы – двусоставные (va+rang, va+ra), и сегодня могут быть запросто распознаны языковедами и разделены на свои составляющие. Как, собственно, и рассматриваемое слово Оранжевый, состоящее либо из древней (сросшейся приставки О-, ранее обозначавшей, вероятно, какое-то другое слово или его часть), либо из начального Orang, полностью отвечающего русскому Ор/Орал/Орат/Ар/Ари/Яр/Яри и т.п. Впрочем, пример с Оранжевый далеко не единственный, и в целом это языковое явление носит вполне регулярный характер, если не замыкаться только на русском, а рассматривать и другие языки мира.

Далее, тем же самым словом warang именуют Солнце, например, и аборигены Папуа-Новая Гвинея народ молима. А вот у коренных жителей Сев.-Зап. Австралии Солнце звучит как yagarangu (ягарангу), как purangu и как pirangu, что идеально перекликается не только с искомым нами (о)Ранж, но и с аранж, аранг, ранг. В то же время, у племён бурдуна есть и такие обозначения Солнца: juru и juri (uru/uri), что лишний раз подчёркивает, опять-таки, не только наличие Ра в этих языках, но и то, что Ра- по своей природе действительно сугубо «солнечное слово», чему упорно отказывает мировая и отечественная лингвистика. И у аборигенов джувалини (Австралия) Солнце произносится как purangu и pirangu, всё с той же основой (u)rang / (i)rang, а у народа дхаланджи, кроме того – curu, juru, и yagarang‘u! У тасманцев Солнце – palla-nubrana и т.д.

Перенесёмся в Африку, где коренное (о)rang встречается в названии Солнца у народа куши (или годжи, западный Чад) в форме daarang. Как мы видим, здесь точно такая же картина, что и в австралийском yagarangu или папуанских varang/warang, содержащих неизменно-доминирующую основу rang. У африканского народа гуази (Нигер и Нигерия) rana – Солнце. В той же Северной Нигерии, у народа дамакава, urana – Солнце.

Среди других слегка модифицированных вариантов этой корневой основы есть и такие языки, как: атонг (Бодо-гаро группа языков Сино-тибетской семьи) ransan – Солнце; санскрит: sura, surya, bhaskara, ravi, marthanda, mihira; divakara – везде Солнце;[169] у тамильцев (дравиды): curiyan, soorya, kadiravan, arunan, gnayiru – Солнце.

Не будем забывать, что есть даже у наших братских соседей лезгинов, которые проживают в Дагестане и Азербайджане: ragh, raqini и viragh – Солнце. У родственных им агулов rar и ragh – Солнце (вспомним, как произносится Радуга на этом языке?).

В то же время, в языке критс (Сев.-Вост. Кавказ) viragh – Солнце, как и у будукхов viragh – Солнце.

Смотрите! Языки эти (кавказские) – у нас прямо под носом, но лингвисты их не видят, вспоминают одного лишь древнеегипетского бога Ра и нашу Волгу, которую древний Птолемейякобы тоже назвал Ra. А ведь есть ещё языки, в которых Солнце произносится через Rat (это камешек в огород русс. морфемы Рад): у народа аре-аре (Вайяхаа, Соломоновы Острова) rato Солнце,[170] а у аборигенов гуаями и нгабере (чибчанская языковая семья) имеется, как уже упоминалось, сразу двойной солнечный ра-корень iriratro – Солнце и т.д. Все эти примеры говорят о том, что Ранж/Оранж – это древняя сугубо «солнечная» основа, получившаяся путём приращения к изначальному Ра (назовём их так) «дополнительных национальных» морфем, позволяющих получать для этих ра-содержащих слов необходимые в языках графические и фонетические отличия.

Третье разбираемое слово – Ра зиня .

С первого взгляда (как и в двух предыдущих), в слове Разиня нельзя углядеть корневого Ра-. Действительно, с чего бы это там должен быть Ра, если Зализняк с Тихоновым пишут, что в Разиня: корень Раз-, суффиксы -и-, -н-, окончание -я? Однако и здесь мы видим маленькую хитрость, позволяющую лингвистам отстраняться от очередного корневого Ра. На самом деле, Разиня делится на «Ра» и «-зиня», идущее от зино́ти, зия́ть, зи́ну, т.е. совр. зевать. Стало быть, Ра здесь – это некое нетипичное образование для русского языка, честное определение которому лингвисты ещё не придумали. Очень жаль, что учёные не верят (не ведают) в так называемые устаревшие приросшие приставки, ставшие в современном языке незаметными, однако, которые всё же легко просматриваются для любых слов, начинающихся с любой начальной буквы алфавита – от А до Я (А/ртачиться… Г/нусавить… К/люхнуть… Ру/мега… Я/корь). Общее количество обнаруженных нами древних приставочных слов (принимаемые спецами неоправданно за бесприставочные) составляет сейчас порядка 700 штук. Это пока всё, что мы нашли. Так вот, если бы языковеды были чуть разборчивее, они бы присвоили слову Разиня (родс. Разява, Разяпить) приставку Ра˗ и корень -зин (-зяв, -зяп). Но, поскольку лингвистика – это серьёзная наука, ей ничего не остаётся, как от греха подальше отнекиваться или отмалчиваться. Читатель! Спроси у любого нормального лингвиста – «Есть ли в русском языке приставка Ра-? Что он тебе ответит? Правильно, он ответит – нет! Ну что ж, тогда останется признать, что Ра- в слове Разиня – это корень такой! Что и логично, и более чем справедливо. Тем паче, что подобных ра-корневых слов в нашем лексиконе – пруд и маленькая лужица! Почему они там, да ещё и в таком большом количестве, – это уже другой вопрос.

Понятно, что многие перечисленные «малозначимые» языки – вне доступа современной большой лингвистики, но всё же среди огромного множества языковедов должны же быть и узкие специалисты по этим экзотикам! Впрочем, можно и не ходить далеко, а обратить внимание хотя бы на те же наши братские кавказские народы, на их языки и диалекты, которые у российских лингвистов буквально под носом. И почему же они до сих не увидели «солнечных» параллелей задорновскому Ра с этими языками, не предъявили их в своих критических материалах, не написали диссертаций? Что мешало им сделать такую важную работу? Не хотели? Тогда почему не хотели? Сколько десятилетий ещё наши добрые борцы с Задорновым будут ссылаться только на один-единственный иностранный вариант египетского Ра в форме Rha и птолемеевскую Волгу с таким же именем? Не надоело учёным умью-то маяться?

Впрочем, и после ознакомления с нашими материалами, лингвисты попытаются выйти из положения. Нехотя признавая теперь за корнем Ра его интернациональное светоносное значение, станут уверять, что уж в русском-то языке никакого солнечного Ра и в помине нет! Ну да, ответим мы, если закрыть глаза на то, что в русском языке вот только что счастливо вдруг обнаружилась аж сотня с лихом неучтенных лингвистикой лексем с точно-преточной древней корневой основой Ра! Так неужели среди такого изобилия не найдётся ни одного со следами Солнца? Ой ли? Спешим успокоить наших научных критиков. Таких ра-образных слов с солнечно-световой семантикой (солнце, свет, ратное дело…) в нашем языке по скромным подсчётам – воз и маленькая двухколёсная тележка, каждому непреклонному лингвисту по паре…

Не сомневаемся, спецам было бы интересно узнать возможное наличие Ra так же и в европейских языках, которое они с не меньшим успехом прошляпили. Мы такие примеры даём. Притом, как непосредственно привязанные к названию Солнце, так и в целом к «солнечно-световой» семантике:

Ирландское, гэльское, кельтское Ghrian – Солнце.

Фризские: raanpunt – плавление, fjoer – огонь, горение, briede – жарить, raam – атака, rache – бранить, rein – дождь (кот. идёт с неба), reitsje – ударить, ridder – рыцарь, богатырь, rie – совет, взгляд. rikens – богатство, ring – кольцо (круг, солнце), risiko – риск (ср. раж), rivier – река (как и волга=ра, как и в болг. < ![CDATA[ ]]> рака< ![CDATA[]]> – река),[171] rom – гордый, заносчивый, rome – рим (от ра=бог солнца), romu – мозг, rûch – грубый, reinbôge – радуга (дождь+дуга). В русском это ещё: русло, ручей, рыба, рябь (от Ря́бый – пестрый, пятнастый, с красниной, желтизной).

Английские: early – рано, flurry – волнение, pleasure – удовольствие, желание, fry – жарить, fire – огонь, burn – ожог, anger и ire – ярость, гнев, fervor – пыл, scorching – пекло, bright – яркий, scorching – палящий, rage – ярость, цвет – colour («кол+ор»=Ра, т.е. «круг и солнце»), a source – источник, morning – утро, sunrise – восход, approach – заход, Ray – луч, radiate – излучать, star – звезда, hooray – ура (про лексему Ура, которую лингвисты также забраковали, поговорим отдельно).

Почему языковеды, многие из которых хорошо владеют английским, не замечают наличие множества ра-образных корней хотя бы в этом международном языке? Чем можно объяснить такую безалаберность? Да и в любом другом языке, где подобная лексика попросту кричит о своём присутствии? Гипноз! Поэтому давайте продолжим список европейских вариантов «солнечно-световой» лексики:

Греческие: noris – рано, thermótitas – зной, тепло, vrastó neró – кипяток, orgí – гнев, arpagí – грабеж, ярость, chrysó – золото, to fengári – луна, zoirí – яркий (зоря), vrázoume – варить, chróma – цвет, to proí – рассвет, proséngisi – заход, kerí – свеча, éna astéri – звезда, древ. uro – ожёг, жечь, уничтожить огнём, efcharístisi или χαρά – радость (читается Хара, почти как в молитвенных песнопениях кришнаитов – Харе Кришна, Харе Рама, ср. русс. харить – смеяться, хрипеть), греч. ὄρθροσ «раннее утро».

Испанские: temprano – рано (копия), rano – утро, calor – жар, зной, horno – печь, alegría – радость, temprano – рано, brillar – свечение, arder – ожог, agua hirviendo – кипяток, ardiente – пылать, ira – гнев, oro – золото, rojo, – красный, hermoso – красивый, amarillo – жёлтый, naranja – оранжевый, fervor, – горячность, arder – гореть, parpadeo, – мерцать, brillante – яркий, rayo, – луч.

Каталанские: d’hora – рано, forn – печь, (per) fumar – дым, курить, припекать, resplendor – свечение, cremar – ожог, ardent – пылать, ràbia – гнев, or – золото, vermell – красный, groc – жёлтый, taronja – оранжевый, alegres – ура!

Албанские: hare – радость, ar – золото, drita – свет, zjarr – огонь, rreze – луч, мерцать, tërbim – ярость, ngjyrë – цвет, qiri – свеча, verë – лето, krenari – гордость, ngrohjes – жар, зной, furrë – печь, drita – свет, Ferr – пекло, qiri – свеча, të rrezatojë – излучать (русс. рез, резать), sunrise – восход, burimi – источник, ngjyra – цвет.

Галиссийское: < ![CDATA[ ]]> alegría< ![CDATA[]]> – радость, diñeiro – деньги, verán – лето, orgullo – гордость, brillo – светить, auga fervendo – кипяток, rabia – гнев, ouro – золото, cor – цвет (ср. колор – коло+ор).

Коса: ikratshi – гордость, scorching – палящий, ridges – хребет, rhabax – абразив, rhawuti – золото.

Французские: bord – край, Chaleur. – жар, brasser, – варево, lueur – свечение, chaleur, – тепло, brûler, – ожог, colère, – гнев, or – золото, ferveur, – горячность, brûler, – гореть, radin – скупой, жмот (семантически от русс. понятия радеть, т.е. заботиться), source, – источник, rayon – луч, coucher – закат, lever du soleil – восход (букв. рычаг, подъём Солнца).

Голланское: < ![CDATA[ ]]> vreugde< ![CDATA[]]> – радость.

Немецкие: Freude – радость, Früh – рано.

Румынские: bucurie – радость, devreme – рано.

Мальтийское: < ![CDATA[ ]]> ferħ< ![CDATA[]]> – радость.[172]

Невероятное количество «солнечной» лексики! Такое ощущение, что ею кто-то когда-то просто облил все обитаемые уголки нашей планеты! И вся она хорошо согласуется с русской ра-подобной лексикой! Но добавим ещё:

Индонезийский: Kegembiraan – радость, goreng – жарить, gairah – страсть, kemarahan – гнев, ярость, neraka – пекло, terang – яркий, terik – палящий, warna – цвет, fajar – рассвет,

Вьетнамские: trăng – луна, trời – небо.

Пушту: rintya – яркий, lndlar – ярлык, narnj – апельсин (из-за своего цвета), ryayy – арий, prityn – белок, narighy – болезнь, angur – виноград, jëgëṛa – война, mеrګ – гибель, kor – главный, sar – голова, ẍâr – город, lâr – дорога, ran – дорого́й, уважаемый, lory – древо (от дёр, драть), rihanyt – духовность, sywry – затенение, rightya – здоровье, ar – глава (источник), nëṛai – мир, мужской, anźor – образ, ryky – общение, kerkۍ – окно (рама), hyndarh – отражение, khwarh – пища, dګr, chr – поле, поля́ (ср. пахня), shnh zrghwnh – радуга, akir – режим, ګrihh – религия, ndzwrګry – рисунок, tur – чёрный, sګret – сигарета, lmryz – солнечный, lmr, nwar – солнце, ghwndary – сфера, шар, ravyi – питание, bryshna – электричество,

В папьяменто (Малые Антильские острова): di oro – золото, barbados – мерцать, e furia – яркость, di klaridat – свечение, habri – заря, ora – ура!, villar – сиять.

Сунданский: (Ява) markisa – страсть, kaduruk – ожог, naraka – пекло, surem – мерцать, warna – цвет.

Тагальский: burn – ожог (бурый, красный), impiyerno – пекло, maghurno – припекать, araw – день.

Хеттские: ḫarra – ломать, разрушать, измельчать. (У Фасмера – к разору, разорять).

Древнеиндийские (санскрит.): ártham – стремление, работа, дело, taru – дерево, harsh – радость, indracāpaḥ – радуга, svarga – рай, Raghu – царь Солнечной династии, raja – король, правитель,[173] rajas – гуна (качество) действия и возбуждения, принцип постоянной активности, rajah – менструация (связано с кровью), Radha – пастушка гопи, возлюбленная Кришны, rakta – кровь, rakta agni dhatu – агни (огонь), присутствующий в крови, rakta moksha – медицинское кровопускание в Аюрведе.

Телугу abhiruci – страсть, re – луч, bryu – варево, prārambha – рано, miṇuguru – свечение, огонь, sūryuḍu – солнце, sūryuḍu – рвение, cīrs – Ура!

Манси: ракв – дождь, сāритым – жареный, кēр – железо (красное каление), wošram – жёлтый, сōрни – золото, аргин – медь (красного цвета), rāw – прах, ērɣ- – петь, вор – лес (русс. ур, урман).

Ханты: апрӑӈ – энергичный, боевой, кавӑртум – варёный, кавырты – вариться, нюрӑӈ – выностивый, карысь и кӑр, – высокий, хӑрх-мурӑх – высокомерный, рєп – гора, ӫрыӈа – гордо, каврөм – горячий, є̈рт – дождь, ӛр – сила, рува и рувыӈ, – жарко, карты – железо, сорәм – жёлтый, рат хиш – зола, хурамӑӈ – красивый, нэрты – красить, вәртә – красный, пӑтӑрух – медь, ар – много (вместе), арәҳта – петь (орать), тәрум хӑр – небо!

Ненецкий: сэрако – белый, ӈарка – большой, верхний, великий, нара – весна, сайнорма – война, пир – долгий (для А.Зализняка), юр – жир (для А.Зализняка), сарё – дождь, нгайворць и нянгорц, – жиреть, наръяна – красный, сюра – кружить (солнце по кругу), ядарта – кузнец (огневые работы), пар – много, тир – облако, нув’ сёяр’ – радуга!

Шотландские варианты: mòr – большой, великий, radaig – излучение, stòr – источник, fervor – горячность, жар, рвение, fearg – гнев, A ‘ghrian – Солнце, tràth – рано, brew – варево, dìoghras – страсть, lasair – пламя (ср. лазер), oir – край (ср. орать), rionnag – звезда.

А что до такого культового древнего языка, как латынь? Оказывается, и он не исключение, несмотря на то, за 4,5 тысячи барулинских лет существования лингвистики языковеды так до сих пор и не заподозрили наличия в нём такого количества «солнечной» лексики:

Латинские варианты: calor – жар, зной, тепло, fry – жарить, trabem – луч, ira – гнев, aurum – золото, aurora – рассвет, заря, clara – яркий, flagrantissimo – палящий, ure, urere – жечь, orate – молиться, flurry – волнение, суматоха, furore – ярость, ferveat – излучать, ortus – рассвет, meridiem – свечение.

Что тут скажешь? Браво, уважаемые спецы! Браво, Барулин, Зализняк, Бурлак, Микитко, Клейн, Левонтина и ещё сотня-другая лингвистов, живых и мёртвых! Продолжайте, вы очень нам нужны!

На самом деле, «солнечная» лексика прослеживается практически в каждом известном науке языке, включая так называемые изоляты и мёртвые:

Финские варианты: kirkas – яркий, raivo – ярость, väri – цвет, auringonnousu – восход, auringonlasku – заход, aurinko – Солнце, arvo – ранг, reuna – край, vuori – гора, hurraa – Ура!

Венгерские: öröm – радость, erё – сила, власть, ragyog – светить, блеск, reggel – утро, forrásban – кипяток, forrás – источник, harag – гнев, злоба, arany – золото, forró hő – пекло, pörkölés – палящий, szélroham – волнение, суматоха, gerenda – луч, sugároz – излучать, gyertya – свеча, korai – рано.

Эстонские: särama – блеск, kiirgus – излучение, värv – цвет, kerge – свет, varakult – рано, rõõm – радость, pruulima – варево, kirg – страсть, serv – край, tervitused – Привет!, Ура!

Уж, казалось бы, в таком-то изолированном языке, как баскский невозможны никакие ра-образования в «солнечно-световой» семантике! Ан нет, и тут их дополна!

Баскские варианты: bero – жар, зной, gar – пламя, grina – страсть, азарт, argia – свет, argi – свет, erre – ожог, gorria – красный, ur – вода (в значении сила, жизнь), ur irakinetan – кипяток, ira и hasarrea (haserrea) – гнев, ярость, ardor – пыл, ilargia – луна, distiratsua – яркий, iturria – источник, sunrise – восход, igorri – излучать, dirdira – свечение, distira – блеск, izar– звезда, urrea – золото, arraio – луч, линия.

Опять-таки, прямо как на подбор!

Да что там, есть эта лексика и в европейских древних языках. Например, в древнеисландском: rǿtask – проясняться, веселеть (наше утро и радость) и в англосаксонском: rǿtu – радость.[174]

Что касаемо среднеазиатских языков, то там ра-подобных слов тоже предостаточно, и тоже непонятно, почему среднеазиатские лингвисты не учитывают хотя бы их в своих этимологиях.

Таджикские: гармӣ и ҳрорат – зной, жара, тепло, сурх – красный, накалённый, нур – жар, свет, сӯхторҳо – пламя, огонь, дурахшон – светить, сиять, блеск, фуҷур – пыл, гармидиҳанда – отопление, пекло, оҷур – выпекать, испечь, пошхӯрӣ – палящий, пошхӯрӣ – палящий, фурӯзонак – лампа, фардо – завтра.

Казахские: ерте – рано, қуыру – жарить, жарық – свет, жарқын – яркий, пісіруге – припекать, таңертең – утро.

Узбекские: ertaga – завтра, porlashi – сиять, светить, ertalab – утро, yar – яр, barvaqt – рано, rangi – цвет, harorat – духота, g’ayrat – рвение, yorug’lik – свет, жар, ehtiros – страсть, ур – бей! (ср. лат jurgo – ссориться, браниться), zafar – победа, триумф, zar – золото, zo’r – сила, мощь, старание, zor – рыдание, жалоба, zarb – удар, сила, zarda – изжога, zuhra – венера, zarafshon – светящийся, zarar – вред, ущерб, аraz – ссора, arbob – деятель, archimoq – обдирать, ari – оса, шмель, ayor – хитрец, плут, yor – изнурять, bahor – весна, barakalla – браво (ср. с русс. Ура!), bardam – крепкий, здоровый, barhayot – живой, здравствующий, barno – статный, красивый (гарный), barobar – равный (ср. правый, ровный), bashorat – радостная весть, baxayr – хорошо, к добру, bayroq – знамя.[175]

Киргизские: эртең – завтра, кууруу – жарить, жарык – свет, өрттөө – ожог, жаркырак – яркий, бышыруу – припекать, эртең менен – утро.

Удивительное «совпадение» – везде, где встречается Ра в своих модификациях – везде эти слова обозначают что-то светящееся, греющее, солнечное! Совпадение? Самое время всему корпусу лингвистов уходить в несознанку. Ведь отвечать-то что-то надо.

А вот на закуску ещё несколько незамеченных коренных образований в двух языках тюркской группы:

Чувашские: уяр – ясный (о погоде), вĕри, кăвар, хĕрÿ, шăрăх – жар, жара, зной, хĕрт – греть, нагревать.

Азербайджанское: erkən – рано.

Мы ещё не упомянули японский, турецкий, монгольский, арабский, бенгальский и бирманский варианты:

Японские: yorokobi – радость, hikari – свет, огонь, apurōchi – утро, suru – излучать, rōsoku – свеча, niru – варить.

Турецкие: yarın – завтра, parlaklık – сиять, блестеть, parıltı – свечение, kiriş – луч, renk – цвет, parlak – яркий.

Монгольские: гэрэл – свет, шарсан – жарить, нар – Солнце, зоригтой – рвение, сар – луна, сурвалж – источник, үүр и үүрээр – рассвет, заря, нармандах – восход, тэнгэр – небо, арга барил – заход, нэрэх – варево, эрт – рано, баяр – день, түймэр – огонь, пожар, баяр баясгалан – улыбка, радость, нар – Солнее, уур хилэн – гнев, шар – жёлтый, улбар шар – оранжевый.

Арабские: harara – жар, зной, harq – ожог, darajat alharara – тепло (букв. градус+зной), shuruq – восход, masdar – источник, фаджр – рассвет (морфема а(дж)р), сухур – приём пищи рано утром, ramaḍân – пост (от «ra» и «дан», т.е. «данный от света, богом»).

Бенгальские: pōṛā – ожог, krōdha – гнев, sbarṇa – золото, byagratā – пыл, āgraha – рвение, kiraṇa – мерцать, rām̐dhuni – варить, brē’inēra jan’ya – припекать, raṅa – цвет, bhōra – рассвет, заря, sūryōdaẏa – восход, marīci – луч, anśuśirā – излучать, ēkaṭi tārakā – звезда.

Бирманские: hcateaarr – ревность, восторг, aaraung – цвет, aarainnaamyit – источник, aaruntaat – рассвет, ra unghkyi – луч, hpya ar – излучать (хорошо видно, как запросто чередуются ra и ar, притом в пределах одной и той же семантики Луч), aaruntaat – заря.

Сколько бы мы ни перечисляли «солнечных» слов из разных языков мира, все они непременно будут отражать Ра в своём непосредственном или модифицированном виде. Впрочем, как и в русском языке. Собственно, самих ра-модифицированных возможных корневых форм мы насчитали около 30:

yor/ari/urō/ur/rō/ir/yar/arı/re/эрэ/оr/үр/эр/uru/аджр/ra и т. д.)

Мы уже упрекали лингвистов в том, что они в своей критике Задорнова никогда не брали в расчёт ра-подобные слова из близлежащих к России языков. Но вот ещё несколько примеров из братских народов:

Армянские варианты: арэв – Солнце, krak – огонь, jermut’yun – тепло, ayrel – ожог, yerrats’vogh jur – кипяток, barkut’yun – гнев, krk’votut’yun – страсть (пример «отсутствия» гласного), tkhur – пыл, varr – яркий, barkanal – варить (признак, что и русс. вар, варить имеет такое же отношение к Ар-Ра-Яр), zayruyt’y – ярость, aghbyury – источник, arravotyan – утро, arevatsag – восход, charragayt – луч.

Удмуртские: артэ – страсть, гур – печь, тылъяра – ожог, зарни – золото, керӟегъяськон – горячность, ӟардон – заря, ар – год.

Амхарские: ch’era – луч, t’erizi – край, кромка, dereja – ранг, fik’iri – страсть, fik’iri – варево, birihāni – свет, yemībera – пылать, yemībera – золото, terara – гора, biruhi – яркий, лампа – mebirati, ch’erek’a, – луна, mabirati – блеск, birihani – сиять.

А чего стоит мёртвый хеттский!

пахва:р – огонь.

мехур – месяц.

парку – высокий.

хараш – орёл.

харава – дорога.

шиттар – звезда.

ария – спрашивать.

ара:и: – молить.

арава – свободный.

перуна – скала.

парьянаца (иер.) – знать.

Ну, разве не чудо, Микитко? Как Вы со своим лингвистическим чутьём и 200-летним багажом Вашей славной науки проворонили такое богатство ра-лексики? Конечно, если говорить откровенно, уже за одно это всех вас языковедов надо гнать в шею. Но вы же слабые и беспомощные, если что, зарплаты у вас такие меленькие, что слёзы на глазах, всё делаете на голом энтузиазме… Я отгадал?

Пришло время рассмотреть четвёртое слово Ура .

Мы здесь пишем его с заглавной буквы уже потому, что оно выражает особый настрой, восторг, воодушевление, преодоление. Не удивительно, что и здесь языковеды не увидели коренного Ра. Откуда ж ему взяться, если они даже и не копали? А вот если бы потрудились да поискали, обязательно бы нашли. И получше нас, любителей. Однако раз уж не удалось спецам, сделаем это мы.

Повторим, Ура для многих иностранных и внутрироссийских языков – это возглас или выражение воодушевления, радости, торжества, восхищения, благодарности и т.д. Что, в свою очередь, очень хорошо согласуется и с русским Ура. Когда мы хотим выразить радость, удовлетворение от проделанной работы, мы можем сказать Ура! То есть – получилось! И правильно сделаем, ведь Ура – это прямой родственник понятию Радость, которое, в свою очередь, идёт от более древнего ра-подобного образования Рамо, Ор, Орати, Рат, Орда,[176]давшее для нашего языка множество производных, основную часть их которых мы уже перечислили выше. Связь со значением Света и Солнца очевидна. Ведь Солнце в сознании древнего предка – это некое божество, всемогущество, дарующее человеку все возможные блага и радости. Есть солнце – есть тепло, урожай, свет, комфорт, жизнь. Нет Солнца – нет ничего. Первичной организованной деятельностью древнего предка следует считать (по нашим выводам) всё же водный промысел. О воде и «водяной лексике» мы уже писали много в одной из предыдущих работ, где показали обилие общих «водяных корней» для всех доступных языков на свете, от аборигенов Америки до коренных жителей Азии или Австралии с Полинезией. Что касаемо «солнечной лексики», то её распространённость в языках мира едва ли меньше водяной. В любом случае, чем бы наш древний предок ни занимался, он всегда имел связь с водой и солнцем.

Другим, уже новым промыслом предка, должен был являться лесоповал, предваряемый целым рядом совершённых им технических открытий и, как результат, изобретённых орудий рубки и резки древесины. Появляется возможность освобождать землю от леса и зарослей под пашню и хозяйские нужды. Таким образом имя Солнца (Ра/Ар/Яр) переходит в понятия низкое место, болото (Рям), «вырубленный лес» (рамо, рамень), в пашню (Раль, Рама, Ратва), в пахаря (Ратай), в инструменты обработки земли (Рало – плуг, соха) и т. п. В то же время, возникающая потребность в вооружённой защите рода, семьи, имущества тоже именуется на основе всё того же коренного Ра/Ар/Яр – Ярость, Рать, Армия.[177] Так постепенно солнечный древнейший корень проникает во все сферы деятельности человека. Притом, как мы показали, происходит это практически по всему миру. Некоторые отличия в графике и произношении лишь подчёркивают правило таких переходов, ибо вся зафиксированная на сегодня иностранная лексика с этими коренными производными довольно легко прочитывается и анализируется. Но почему этого очевидно факта до сих пор не разглядели специалисты языка – можно только гадать.

Покажем несколько наглядных примеров связей имён Солнца в различных языках с понятиями Радость, Радушие, Ратовать и т. п. На самом деле, таких примеров очень и очень много. Практически любое солнечное Ра (или его этимологическая модификация – Ра/Ар/Яр) несут на себе отпечаток перечисленных понятий, очень хорошо согласующихся с возгласом Ура!, который мы произносим, например, при нежданной радости или необходимости кинуться в бой ради защиты своего очага. Считать это слово молодым, недавно появившимся в нашем языке, было бы несправедливо. Другое дело, что какие-то слова не отражены в памятниках прошлого, ну так это и не удивительно, учитывая, что многие древние значимые русские памятники переписывались или попросту уничтожались, а те «ненужные» (зато в большом количестве!), что сохранились, до сих пор пылятся в спецархивах и хранилищах по всем городам и весям любимого отечества.

Но есть ли это слово Ура в других языках, кроме русского, и в тех германских языках, которые отмечены командой Микитки? Давайте на них посмотрим:

В языке хинди Солнце произносится как sooraj (сУРАдж). Ну, чем не копия русс. Ура?

В языке латышей слово priekā (Ура!) и слово prieks (Радость) – одного корня. Знал ли Михаил Задорнов, что на его родном латышском Ура и Радость – это по сути одно слово?

На языке маори Ура будет whakahari. Притом, что Солнце на этом языке так и будет – hari. Нужны ли ещё доказательства? А ведь нам эта зелень пузатая, что «от Микитки», ведь всё пыталась свои Hoistы да Хуззы германские просунуть! Совести на них нет, на супостатов!

Так же и во всех следующих языках Ура имеет всё ту же исходную корневую основу Ра:

Баскское cheers – Ура!

Голландское proost – Ура!

Рум. noroc – Ура!

Тур. şerefe – Ура!

Сомали farxiya – Ура!

Малайское sorakan – Ура!

Албанское gëzuar – Ура!

Папьяменто ora – ура!

Эстонское tervitused – Ура!

Венгерское, egészségére – Ура! (с таким длиннющим Ура не очень-то и в атаку захочется, да и пока выговоришь – сто раз передумаешь!).

В таджикском хурсандӣ – Ура! (а также – радость).

Узбекское xursandchilik – Ура! (а также – быть обрадованным, благодарным).

Монгольское баярлалаа – Ура!

Бенгальское ciẏārsa – Ура!

Армянское urakhats’an – Ура! (а также – радоваться).

Горномарийское урал – Ура!

В языке коса (кхоса, исикоса, ЮАР), не любящем, как и майя, звук «r», англоподобное cheers – Ура!

Если бы русское Ура не имело отношения к понятию Солнца-Света-Радости, как уверены российские языковеды, то и все перечисленные нами иностранные варианты этого слова тоже бы их не имели. Это – простая мысль, доступная всякому нашему соотечественнику или непредвзятому лингвисту.

Поговаривали, что использование слова «Ура!» не приветствовалось Петром Первым во время боя. Существует документ от 1706 года, в котором разъяснялось, как солдатам и офицерам следует вести себя в сражении. В документе есть требование о том, чтобы офицеры русской армии следили за солдатами и не позволяли им на поле брани кричать. Не понятно, касался ли этот запрет слова «Ура!». Возможно, Пётр запрещал своим солдатам вообще кричать на поле боя, чтобы не сеять панику. Ведь бывает так, что крик может спровоцировать и непредсказуемую реакцию, напугать, сбить с толку. Поэтому «Крикуны» расстреливались на месте. А ещё рассказывали, что Пётр призывал своих ратников во время боя использовать слово «Виват!», в подражание европейской армейской практике. А вот уже после смерти царя в России, говорят, вновь возродилась мода на русское Ура. Вот и выходит, что настоящую историю слова Ура пока не знает никто, и его раскрытие – это удел будущего поколения. Единственное, в чём мы может быть уверены, что Ура, как и множество его однокоренных семантических собратьев (Радость, Ради, Рада, Ратовать…) идёт из тех же далёких времён, когда, собственно и зарождалась в языках вся ра-подобная лексика, не исключая и наш древний русский язык. Чего же удивляться, что в том же индонезийском языке словом kegembiraan обозначается Радость, а cheers – ура, точная копия нашего «Ура»? Всё правильно, так и должно быть. Объективный процесс развития лексики в древних языках не удастся сегодня обернуть вспять уже ни одному, даже самому одарённому из архилживых лингвистов. Он буквально выпирает в современных языках-потомках, надо только не лениться сравнивать и изучать. Разве что попытаться на время скрыть, умолчать, оболгать, исказить информацию.

Конечно же, слово Ура не имеет отношения к задорновскому толкованию «у Ра», т.е. «у Солнца». Однако Задорнов, не будучи лингвистом, интуитивно все же оказался прав, привязав Ура к солнечной семантике. Это и было главным в его искании и открытии. И уж точно, никуда не годится убогая этимология команды Микитки: Слово Ура! засвидетельствовано в германских письменных источниках 16 века – < ![CDATA[ ]]> Хузза< ![CDATA[]]>! (Huzza!), связано с поднятием паруса, из англ. Hoist (поднимать).

Подобная этимологическая безграмотность и неприкрытый пофигизм со стороны младоподражателей лингвистических задов старого поколения, а где-то и просто преступная безответственность, напоминают известный волюнтаристский подход Макса Фасмера к работе над своим «Этимологическим словарём русского языка», написанного на немецком языке для немецко-же-говорящей интеллигенции. Нет, негоже хирургу доверять скальпель, коли не владеет он и шприцом для инъекций.

Посмотрим на пятое слово – Рано .

Шутка шуткой, а ведь Задорнов и здесь оказался по-своему прав! Он сказал главное – Рано несёт в себе корневое Ра! Нормальный же лингвист не будет требовать от юмориста академической точности! Задача такого лингвиста – проверить такое заявление, привести его к однозначному знаменателю – прав Задорнов или не прав! А как ведёт себя лингвист на деле? Просто льёт грязь, как будто перед ним не любитель, а равный высочайшему уровню учёный. Вот и получилось, что даже в таком «маленьком» слове, как Рано, любитель Задорнов тоже попал в самое яблочко! А вот языковеды со своим 4,5-тысячным научным опытом – опять осрамились. Сомневаюсь, чтобы сатирик регулярно заглядывал в словарь Фасмера, но ведь тогда, значит, отгадал! Ведь Фасмер и не скрывает связи Рано с Солнцем , хотя и сетует, что слово это «трудно поддаётся этимологии»:

1. Др.-индийское v ár dhatē – поднимает, заставляет расти, ūr dhvás – высокий, выдающийся,

2. Славянское ro dъ (см. род).

3. Сравни ещё болгарское ра́ жда се – (sol) oritur, сербохорватское сунча̀нӣ ро̏ hāj – восход солнца .

Кажется, никакой тайны нет – Рано даже у камикадзе слависта Фасмера имеет отношение к Солнцу. И опять лингвисты ничего про это не знают. Впрочем, мы показываем для Рано такое количество куда более ярких «солнечных параллелей» в иностранных языках, что никакой нужды в чахлой этимологии Фасмера даже не возникает.

Осталось разобрать слово Ра́инье .

Очень любопытное слово с «префиксом» Ра. Дело в том, что его значение – «совет», а в своей глагольной форме Раить – это «раздумывать, советовать», а также – «отдаваться эху». В то же время, мы знаем другое родственное – Рада с тем же значение – «совет, дума», существующее и поные в славянских языках. У Рада к тому же есть свои производные (Ра̀дить, Раженье…),[178] которые в своей совокупности приводят нас к заключению, что Ра во всех этих словах является устойчивой определяющей морфемой. То есть, при рассмотрении указанных вариантов мы, опять-таки, видим, что меняется всё, кроме самого Ра. Это говорит о том, что Ра для всей этой лексики и есть тот корень, который мы ищем. Точно так же определяется, а затем и классифицируется вычленяемый корень и сегодня в рамках научного языковедения.[179]

Таким образом, Рада, Раить, Раинье, Радить, Раженье и мн. др. являются производными от Ра, который их и определяет. А это значит, что в русском языке корень Ра есть и, несомненно, был всегда, независимо ни от каких заключений учёных, их регалий или глубины авторитета.

Некоторые элементы навевают ново-хронологическую тему. Вот простой пример связи коренной североамериканской культуры с тюркской, которая с историографической точки зрения уже прослежена и описана в исследованиях А.Фоменко: слово Kucha на языке коренных американцев Яитепек (Мексика, группа местных мезоамериканских языков) и на языке таких же древних аборигенов, как таталтепек (татальтепекский чатин, означает Солнце. Но ведь то же самое есть и в тюркских[180] языках, и всегда было: узб. кўш (< ![CDATA[ ]]> quyosh< ![CDATA[]]>) – Солнце, тур. гюнеш (güneş) – Солнце, татар. кояш – Солнце, крым.-тат. кунеш – Солнце, при этом казах. слово қуаныш (Радость) напрямую перекликается с Солнцем (кун, куш, куныш). Ничего удивительного, что и в русском Радость перекликается с Ра и даёт в результате десятки и сотни новых производных, одно из которых, например, слово-корень Рад. В то же время у других аборигенов Америки, например, у Майя (юкатекский язык), которыми занимался до 1999 года Ю.Кнорозов, встречаются и такие названия Солнца, как: к’ин и k’in (читается кун и кин), которые тоже каким-то необъяснимым образом связаны с тюркским Кун («день, светлое время суток»). А ведь народ Майя датируется между третьим и десятым веками до н.э.!

Заметим, что своё морфологическое определение такие слова, как Рад, Радость, Радушие… получили только благодаря современному синхроническому толкованию, тогда как исследовать подобный материал имеет смысл через сопоставление её лексических и грамматических элементов сразу во всех возможных языках, начиная от самых древних и мёртвых. Что, собственно, мы уже и сделали: для «< ![CDATA[ ]]> водяной< ![CDATA[]]>» и теперь, вот, для «солнечной» лексики. Благодаря более глубинному диахроническому разбору легко обнаруживается, что до того, как появился корень Рад, во всех перечисленных нами многочисленных примерах слов, был корень Ра, или его (для различных языков и вариантов слов), непосредственная модификация.[181]

[73] Доклад Юрия Кнорозова на защите диссертации на соискание степени кандидата исторических наук (29 марта 1955 года, тема: «Сообщение о делах в Юкатане Диего де Ланды как этно-исторический источник») длился три с половиной минуты, после обсуждения ему единогласно была присуждена степень доктора исторических наук. Защита диссертации по индейцам майя стала научной и культурной сенсацией в Советском Союзе. Очень быстро о дешифровке узнали и за рубежом. Ни разу не побывавший в Мексике советский исследователь сделал то, чего не добились многие учёные разных стран, годами проводившие полевые исследования. Не выходя из кабинета, он дешифровал древнее письмо, основываясь на текстах трёх сохранившихся рукописей, что позволило ему в последующем придумать оборонительную фразу: «Я – кабинетный учёный. Чтобы работать с текстами, нет необходимости лазать по пирамидам».

[74] < ![CDATA[ ]]> Как вешаются ярлыки< ![CDATA[]]>.

[75] После сигнального выхода этой статьи так всё и случилось. Команда младолингвистов, сбитая с толку приведёнными доводами, официально заявила, что прекращает с нами всяческое общение! На каком основании? Оказывается, Скьольда не устроило русс. Хрящ! И это после того, когда мы проделали за этих лентяев огромную работу, выложили тысячи готовых примеров искомой лексики! Похоже, советь так и не прижилась на земле. По Фасмеру: укр. хрящ, словен. hrèšč, «скрип, гравий», от хряст, хруст, хрустеть – может отвечать только ближайшей по времени этимологии, т.к. не объясняет и не отбрасывает несвойственное языку начальное «х-». Более раннее, скорее, от Ращить, Ращение – рост, увеличение, разрастание, Ращёный – проросший, Решма – рогожа, Ру́шка – зарубка, хрящ, рубец, Рущатая – камка, ткань с узорами, Ряшка, Рёшка – поросёнок и т.п., идущие от более древних Роща (сила, рост), Рост, Рос, Рас, Ра).

[76] Раять – шуметь, звучать. Связано со ст.-слав. раръ – звук, польск. raróg – порода сокола; сближают ещё с реву́ и родственными; др.-инд. rā́uti – он кричит (Фасмер).

[77] На примере фасмеровского Рая посмотрим, как притягивается чужое заимствование, географически невозможное из др.-исл.: «рея, ра́йна – др.-русск. рая. заимств. из др.-исл. rá– рея, шест, откуда также фин. rааkа – рея, длинная жердь». Спрашивается, каким образом из древней Исландии слово оказалось на Руси, да ещё, судя по контексту, в 13 веке?

[78] Ра́яка – овраг, поросший лесом.

[79] Редис – напр., в греч. имеет тот же корень Ра, хотя и с другим приростком «п» – Рап.

[80] Рага – деньги.

[81] Рада – болото, сырое место; помощь, совет; торговаться.

[82] Ра̀дить – советовать, помогать советом.

[83] Ра̀заги – поросль из мелкого леса.

[84] Ра́инье – совет, Раить – Раздумывать, советовать: отдаваться эху.

[85] Ра́йдуга – Радуга (светлая, цветная, красивая Дуга).

[86] Раль, Ральѐ, Ра̀лья – пашня. Рало – плуг, соха. Ральник – режущая часть сохи, плуга, сошник, лемех; ручка ворота. Ральба – пахание сохой. Ра̀ля – прозвище крестьянина.

[87] Рама, Рамо – край, окраина, граница. Ра̀мень, Рамина – большой дремучий хвойный лес; лес, примыкающий к пашне. Рамѐнт – власть, начало (под Раментом – под властью, под началом). Рям – болото, Ра̀нцер, Ранцера – сенокосный луг на болоте. Рамка, Ранка, отсюда иностр. Ранг, Ринг, Рынок, Ранжир и под. В греч. Ρια – пределы, рамки, лимиты.

[88] Связь Ра с Рост обусловлена двусоставом последнего – «Ро/а» и «ст» (стать, стан; ср. «ростити, Расти, Растение»), что даёт выход на множество родственных ро-подобных слов, которые мы здесь ради сохранения психического здоровья лингвистов не показываем. То же самое и в отношении корневого Род, хоть и древнего, но прямого родственника корневого Ра.

[89] Напр., Разиня – от Ра и зиять.

[90] Рагоза – ссора, Раздор.

[91] Ра̀дива – Радуга (она же – равдуга, градовка, радуница, райдуга, веселка).

[92] Ра̀дина – болотистое место.

[93] Ра̀дить – советовать, помогать советом.

[94] Ражево, Ражо, Ражно – много, хорошо (ср. Раек – хорошо, удобно, т.е. Рай – это место, где хорошо и удобно, ра̀нса – хорошо, Ранство – ссора, от Ра). Ражевой – сильный, крепкий, богатый. Ражесть – красота (см. множество примеров для иностр. языков: красивый, красить, цвет и т.п.), (ср. лат. carus – дорогой, любезный, милый, эст. и фин. raja – край, грань, кромка, черта, межа, эст. raie, raide – рубка, порубка и мн. др.).

[95] Раженье – совещание, обсуждение (ср. Рада – совещание, сходка, т.е. ж и д при Ра – это переходные неустойчивые фонемы).

[96] Раз – удар, Разить, (ср. Раж, Ражить), а также нареч. – совершенно, совсем. Дать Раза – сильно ударить. Семантика этого слова широко распространена: эст. kord, korra, фин. kerta – раз, черёд, порядок, ст.-слав. корд – раз, черёд (ср. «крат», «во сто крат», «кратный»), короткий (т.е. «урезанный», поскольку слово «раз» связано и с глаголом «резать»), ит. аккорчаре – урезать, анг. short и нем. kurz – короткий.

Фр. heure и ит. ora – час, шв. år – год и мн. др.

[97] Раза̀ть – бросать, метать.

[98] Раинье – совет, Раить – Раздумывать, советовать: отдаваться эху.

[99] Рано, Раня, Ральний – Ранний (множ. примеры из иностр. языков), в блр. ра́нкi – утро, греч. ὄΡΘΡΟΣ – Раннее утро, ὄρθριος, ὀρθρῑνός – Ранний, др.-инд. várdhatē – поднимает, заставляет Расти, ūrdhvás – высокий, выдающийся, слав. Rodъ, болг. ра́жда се “(sol) oritur”, сербохорв. сунча̀нӣ ро̏hāj – восход солнца. Ранечный – наипервейший (Ранец). Рань, Раньё – утро.

[100] Рамий – красивый, Рамяный – буйный, сильный, обильный, сильный, Рамяна, Рамена – очень, Рамен – буйный, сильный, Рамѣно – очень, словен. rámenọ – чрезвычайно, очень, необычайно, чеш. – náramný чрезвычайный, невероятный, огромный, польск. naremny – то же. Родственно др.-исл. jormunr – одно из имён Одина, гот. ermanareiks, др.-англ. еоrmеn-, iermen- – большой, огромный, д.-в.-н. irmin-, erman, ermun – большой, огромный, алб. jerm – бешенство, лит. еr̃mаs – чудовище, арм. аrmаn – чудо, греч. ὄρμενος – высокий; др.-исл. ramr – пригодный, сильный, острый, строгий.

[101] Раместина – Равнина (Ра+место, в знач. «ровное место», А-О). Отсюда Рамнать – Равнять. Рамно, Рамо – рука.

[102] Ранжевый – от Раж, Ра (ср. оранжевый, в тюрк. Ранг – цвет

[103] Рана (Раниться, кровавиться, истекать кровью) – гот. urrannjan ἀνατέλλειν, д.-в.-н. rennan – заставлять течь, быстро бежать, гот. rinnan – бежать, греч. ῥΑίΝΩ, буд. ῥΑΝῶ, аор. ἔΡΡΑΝΑ – окропляю, осыпаю, ῥΑΝίΣ – капля; чеш. ránа – Рана, удар, несчастье (родст. Раж), алб. vras – убиваю, vrásijë – убийство, др.-инд. ráṇas м., ср. – воинственность, авест. rāna – воин, борец.

[104] Рапѐть, Репеть, Роптать – ворчать, навязываться. Репетовать – горячиться.

[105] Ра́хнуть – бросать, швырять, гнать.

[106] Раштра, Растра – специальное перо для проведения линий, для графления; ит. rastro – грабли, лат. rāstrum – кирка, грабли, rad – царапать, скрести.

[107] Рачить – Радеть, усердствовать”; болг. ра́ча “хочу”, сербохорв. ра́чити “хотеть”, словен. ráčiti, rȃčim “хотеть, благоволить”; родств. в др.-инд. rаса́уаti – изготовляет, исправляет, rасаnаm – порядок, Распоряжение, в гот. rahnjan – считать, в ср. др.-сакс. rôkian и древ.-исл. røkjа – бесnокоиться, заботиться, в д.-в.-н. ruohha – забота, в нов.-в.-н. geruhen – соблаговолить.

[108] Ращей – конь.

[109] Рдеть (безгласие) – горячиться; русск.-цслав. ръдѣтися, словен. rdẹ́ti, rdím, чеш. rdíti sе – краснеть; связано с руда́. лат. rubeō – краснеть, д.-в.-н. irrotên – то же.

[110] Разаги – поросль из мелкого леса, кустарника, заросшая травой, на подсеке.

[111] Разец – резец, черед. А-Е, родс. Раз, Разать.

[112] Разик – драгоценный или полудрагоценный камень, обычно янтарь, вставленный в кольцо, гребенку. Жемчуг – это Разики, глазки в кольцах. «А бусы-ти были с Разиками». Ср. стразы. (нем. Strass) – Стеклянные имитации драгоценных камней, от Разить, поразить.

[113] Радада – густые цветы на кустах. В Рададу ложатся свиньи и ведьмеди.

[114] Раданье – Радение, доброта, щедрость, совет, наставление; Радеть – хотеть, желать чего-л, стремиться к чему-либо. Раде́льный – старательный, Радетельный. Радиво, Радийно – старательно, усердно. Радивость – усердие, старание, прилежание

[115] Радный – жёлтый гриб. Ра здесь выдаёт жёлтый цвет – цвет Солнца.

[116] Ра́зинка – жёлтый воск. Ра – жёлтый цвет, цвет Солнца.

[117] Работа – как и слово Раб – «Ра» и «ботать», т.е. «ударять, сильно стучать», от стар. Бот – «выдолбленная лодка»).

[118] Ратуза, по сути, то же самое, что и Радуга, ведь -туза – родственно тужа (тужить), дюжить (дюжий) и тугий (дугий, дуга). Из чего хорошо прослеживается самостоятельность морфемы Ра. Вспомним, что в русском было и другое наименование Радуги – Райдуга, которое в буквально означает «красивая дуга».

[119] Радута и Радуха – выражаю, по сути, то же самое, что и предыдущее слово (Ратуза): «Ра» + «дуть, дутая» и «Ра» + «дух», т.е. букв. Светлый, солнечный дух.

[120] Ратунки – крики при опасности “Караул”, “На помощь”, “Помогите”.

[121] Ра́туша – Ратовища (деревянная ручка железного лома (пешни).

[122] Рае́ка – подсека, поросшая молодым лесом небольшой частый лесок. Срубил Раеку под лен, а посеял репу. Молодой, преимущественно берёзовый лес. Надо бы эту Раеку высечь под репу.

[123] Разный – от рознь, порознь.

[124] Разор – широкая, с отвалами в обе стороны борозда посреди поля, с которой обычно начинают пахать; борозда между двумя неширокими полосами пашни; когда земля дерновата, тогда трудно Разор-от делать. Расстояние между двумя отвернутыми в разные стороны пластами земли при пахоте; пласт земли, отвёрнутый при вспашке. Разорка – участок земли, вспаханной первый раз или после большого перерыва; борозда между двумя участками пашни.

[125] Разор – др.-русск. Разорити, Разорь – позор, ст.-слав. Разорити, сербохорв. Разо̀рити; отсюда вторичное зори́ть при исходном слав. *orz-oriti. Фасмер.

[126] Раина упоминается А.Барулиным. Выражает распространённое во многих языках понятие «высоты», «гребня», «подъёма», «горы».

[127] Раки (речные) так названы на Руси из-за своего рыжего и красного цвета. Выражение «раков пожар» – это время, когда одновременно светит солнце и идёт дождь (тогда раки выходят из воды на берег). У Фасмера «рак» «не поддаётся удовлетворительной этимологии», но мы знаем, что слово «рак» в подавляющем большинстве европейских языков содержит именно ра-типовые исторические морфемы, «по Фасмеру» никак не связанные между собой. Рашня – приспособление для ловли раков.

[128] Ракица – водка.

[129] Ракета – изнач. не от ит. rосса (веретено, Фасмер), но от рокот/рокотать. Укр. рокота́ти, рокотíти “рокотать”, др.-русск. рокотати “звучать”, ср. также чеш. řehtati “хихикать”, слвц. rеhtаt᾽ – то же.

[130] Райца – советник, член думы. Райца и Рада одного корня Ра, меняется только обрамление, которое может быть каким угодно в разных языках.

[131] Как мы говорили, мы не рассматривает в статье ра-образования с чередующимися согласными (r/L/s/v и т.п.), но только с гласными. Это заняло бы слишком много места.

[132] Мы намеренно приводим в скобках такие выжимки из списков, найденных нами корневых Ра. Это даёт чёткое представление о том, что Ра здесь – это самостоятельная морфема, обросшая другими звуками, счастливо прижившаяся в лексике миллиардов людей по всему свету.

[133] Напомним, вся перечисленная здесь лексика с общекоренным Р- имеет прямое отношение к звуку: голос, крик, шум.

[134] Рупот – озабоченность, тревога.

[135] Отсюда же резон, результат, резолюция, революция, резерв (т.е. нечто отрезанное) и пр. иностр. лексика.

[136] Резина – тесьма, шнур, изнач. кожаная плеть с раздвоенным концом, от рез, режина – ячеистая сеть, рези́ны – разрезы (изнач.: Резик – мелкая болотная трава, Резика – осока).

[137] Режим – изнач. русс. режа – межа; изгородь, строение, и реза (наконечник сохи).

[138] Болезненная этимология Фасмера (Трубачёва) не позволяет видеть очевидные связи, например, ручей (ручай) – руча (рука). Нечуткий Фасмер, сваливая всё на Преображенского, так и пишет: «Ошибочно сближение с рука́».

[139] Русол – диалектная приставка ру-. Впрочем, есть и другая – Румега (мякина, отруби).

[140] Рус, Русый, Русский, Русия, Россия… – это тоже «солнечная лексика». Например, в чеченском выражение «русский язык» имеет модифицированное «or» – «órsiyn mott», Русь – оьрсий, русский – оьрси, река – орга, помогите – орцах довла!, режим – ряж, площадь – арали, храм – арда, действие – ардар, поле – аре, водить – архадан, доспехи – барзакъ, союз – барт, краска – басар, род – вара, предок – ворхIида, вид –гар, круглый – орга, рама – гура, разгневаться – дарвала, дардам – раздражение, звание –даржа, буран – дарц, дарчахо – деятель, агрессивный – дера, щит – дурс, острый – ира, ирез – счастье, ирзу – поляна, ирс – счастье, небоскрёб – ирха-гlала, вертикаль – ирхалла, урод – ирчстаг, гордо – кура, голова – корт, директор – керахо, лучевой – лире, коса – марс, облако – марха, корень – орам, скала – тарха, нож – урс, свет – серло, светлый – сирла, свеча – чӀурам (чиаурам). В общем, всё, как и в русском языке! Та же, по сути, лексика, только прошедшая мимо внимания лингвистов.

[141] Рутва – растение жёлтого цвета.

[142] Нами обнаружена хорошая связь «солнечной семантики» с одомашненными пастбищными животными (ягнёнок, баран, козел, олень), которую мы здесь не рассматриваем.

Лык – кора дерева, личина, давшее «лик, лицо, личность» и т.п.

[143] То, что слово Ярило существовало с незапамятных времён можно понять по многих сохранившимся в русском языке однокоренным словам. Фасмер не видит целые множества однокоренных слов в русском языке, поэтому даёт своё видение: Ярило – соломенное чучело, которое делают, исполняя обряд изгнания нечистой силы в ночь на Ивана Купала. Раньше предполагали существование языческого божества с этим именем. Также см. сноску №63.

[144] Лык – кора дерева, личина, давшее «лик, лицо, личность» и т.п.

[145] Ярус – лат. аrсus – дуга, свод, типичная подмена звука русс. С – K лат. (т.н. кентум-изоглосса – одна из фальсификаций создателей ранних языков Зап. Европы, горячо поддержанная лингвистами 19 века уже в качестве хорошо обоснованной теории).

[146] Яра́н или яранин – так называет себя северный народ самоеды (зыряне). Ср. в языке коми jаrаn – самоед, зырянин, живущий на севере, в манси jоrаn – самоед, в языке ханты jаrаn – то же (Яранга – крытое оленьими шкурами наземное жилище эскимосов и чукчей, имеющее каркас из жердей и балок).

[147] Поя́рок – шерсть ягнят (первой стрижки), от выражения «по ярѣ» – после весны, от яра – весна.

[148] Например, японское слово Яри (槍) – это тип древкового оружия в виде копья с длинным древком и наконечником, состоящим из обоюдоострого остроконечного прямого пера и ответвлений. А высшее сословие в средневековом скандинавском обществе, состоявшее из потомственной и непотомственной знати так и называлось – Риг-ярл (или просто Ярл), ср. русс. бояре (особый вид правительственного класса).

А вот минерал Ярозит потому и назван так, что добывается в местности jaroso, имеет жёлтую окраску и к тому же обладает пироэлектрическими свойствами.

[149] Почему спорадически? Очень просто. В любом языке можно найти достаточно ра-подобных слов с приросшими к ним «второстепенными» морфемами, которые представители национальных лингвистических школ объяснить, как всеохватное явление, пока не могут.

[150] Кураж – приставочное слово (ку+раж). Нами обнаружено более 10 подобных слов с преф. ку-.

[151] Характер – венг. harag – гнев, англ. character, арм. vark’agitsy – поведение, бенг. rāga –злость, исл. reiði – злость, исп. Ira – гнев, злость и мн. др.

[152] Приставочное Храбрый – стар. Хоробрый (префикс Х- и корневое -рабр с древнейшей основой -ра-).

[153] Харатка – неугомонная женщина.

[154] Харапужить – скандалить, придираться, упрекать; ха́рзи́ть – сердиться, гневаться).

[155] Иностр. аврал – скорее всего, от Ральба – пахание сохой и Ра̀ля – прозвище крестьянина.

[156] Нараять, только с прист. на- – присвоить.

[157] Грабить – родс. Рабовать (терзать, мучить).

[158] Урган, ураган или пурга – ур+гон, гнать.

[159] Крамола – др.-русск. коромола, букв. «корыстное моление», перенос. «измена, лукавые замыслы. мятеж, заговор, смута».

[160] Яр (перевёрнутое Ра) – обрыв, крутой берег родс. jаr – крутизна, пропасть (тур., тат., башк., алт. и др.), лат. īrа – гнев, др.-инд. irasyáti – гневается, венг. harag – гнев, баскс. hasarrea – гнев, анг. character и ещё примерно в 30-40 языках мира. Не случайно «кинжал» в араб. и турец. ḫanǧar и χandžār.

[161] Парга – кровь из носа.

[162] Пире – очень.

[163] Паргать – швырять, бросать.

[164] Например, иностранные Пират, Аспирант, Эсперанто, Эмигрант и т.п. (исходные ra, re, ra, давшие новые иностр. корневые pira, pire, pera).

[165] Выбор вариантов может быть любым из множества нами перечисленных слов, везде оказывается доказуема самостоятельная морфема Ра, она же, стало быть – корень Ра.

[166] К Радушие есть очень похожее по звучанию Радужие, но это – разные по семантике понятия.

[167] Фасмеровское толкование для Радушие – это типичная натяжка, ибо никакой семантической Радости в слове Радушие нет, есть лишь «душа, тепло, приветливость, хлебосольство, гостеприимность, сердечность.

[168] Ранж, в свою очередь, делится на ещё более древние образования – Ра и –нж. К сожалению, молодые лингвисты команды Микитки занимаются этимологией без какого-либо учёта исторического аспекта рассматриваемых ими слов (синхрония – диахрония), используя в качестве понятийного аспекта только современное состояние русского лексикона, что не всегда позволяет им выходить на верное решение.

[169] На санскрите Бхри́гу – пылать, сиять, Ara – спица, жало, быстрый.

[170] В Верхнем Енисее был такой же по названию народ Яринцы – племя коневодов и скотоводов, которые к 18 веку вошли в состав хакасов и стали называться буклинцами. Кстати, ра-содержащие названия городов, государств и всевозможных народов буквально разбросаны по всему свету. Перечислим лишь < ![CDATA[ ]]> самые известные и крупные< ![CDATA[]]>.

[171] Река действительно когда-то была семантически связана с искомым нами древним Ра, до сих пор сохранившимся во многих иностранных языках: галис. río, иврит nahár, мальт. xmara, рум. râu, фр. rivière, араб. tayar (ручей) и ratuba (влага), majraa (поток) и sharia (артерия), пушту bozor (базар, река), фин. virta (ручей, поток), груз. sadinarshi (приток) и mdinare (река), венг. csatorna (протока, канал), шот. sruth (ручей), исл. straumur (ручей), кит. liúrù (приток), тадж. дарё, узб. daryo, кхмер. haur (приток), баск. korrontea (ручей), англ. creek (ручей), а другое английское слово, обозначающее уже «устье реки», так по-русски и звучит – estuary (букв. estu – устье, и ary – река). Любопытно здесь то, что -ary (в значении «река») в английском сохранилась здесь в форме двусоставного слова estuary, но сами англичане про своё ary, как про древнее название реки, уже ничегошеньки не помнят, а собственно реку называют river. Вот и выходит, что одних только иностранных примеров с названием реки достаточно, чтобы поставить т.н. научных критиков Михаила Задорнова к воображаемой стене плача.

[172] Любопытное замечание у Фасмера: *рад могло также произойти из *ārda-, ср. ср.-греч. ᾽Αρδάγαστος – имя одного вождя славян из слав. Radogostь… В таком случае следовало бы привлечь греч. ἔραμαι “люблю”, ἔρως – любовь. Совершенно верно, Максимилиан Романович, рад(радость) – это действительно дальний родственник для рот, эрос, эротика!

[173] Вообще-то Ра к понятию «править, управлять, руководить, властвовать» имеет прямое отношение во многих языках: фр. Roi, брет. Roue, фриуль., ит. и сицил. Re, астур, сард. Re, Rei, исп. Rey – исп., галис, катал, оксит и порт. Rei, валл. Rhi, валлон. Rwe, Roy, илоко Ari, мэнский Ree, ирл. Ri, тамил. Irai, kadiravan, arunan, урду Yaaraa, и в сотнях других.

[174] Кстати, из ра-лексики европейских языков хорошо видно, что почти все подобные слова носят вполне самостоятельный характер, и не могли быть выведены или напрямую заимствованы в период 14-16 вв., как предполагает Анатолий Фоменко и Глеб Носовский. Правда, у новохронологов есть и другая, более точная, версия – орда с Руси приходила на Земли Европы не на пустое место, а на уже заселённое местными народами, которые к тому времени имели свою, в нашем случае – древне-образующую, стихиальную лексику, по типу «водяной», «огневой», «солнечной» и т. д.

[175] Прим., в узбекском латинская x (икс) читается как наша х (ха).

[176] Не случайно, даже Фасмер ненароком проговаривается: Рад могло также произойти из *ārda-.

[177] Возможно, что Армия, Армагеддон, Карма, Казарма, Жандарм, Гармония, Алармист, Арматура, Плацдарм и им подобные впервые образовались в иностр. лексике, однако в русском были: Армада, Армяк, Армин (союз племён, армянин), Барма (мездра; риза; злодей, давшее в греч. parmai – щит, перс. berme – охрана, польск. brama – украшения и т.д.), Да́рма (от Дар, в санс. dharma – устав, порядок, обычай, право, нравственный и религиозный долг, закон, добродетель и проч.), па́рма (язык коми – густой еловый лес; река), Са́рма (названия рек, ветра, народа степняки-сарматы, населённых пунктов), карман, гарно, гармонь (позднее), дармовой (напр., дармоед), Пай-яр (самоед. владыка гор, снеговая вершина в Сев. Урале), а также множество поселений с корневым -Арм-.

[178] Напомним, Ра̀дить – это «советовать, помогать советом».

[179] Шв., дат., норв. råd, исл. ráðgjöf – совет, дума.

[180] Интересная промежуточная трансформа тур. и азер. Günəş (Солнце), состоящая одновременно из gün (кун – день, получившееся из сун-сон, как изоглосса кентум) и əş (аш – коренная часть от тюрк. куш также – Солнце, птица, пение).

[181] Пару слов о «странной неспособности» лингвистов зафиксировать коренное Ра в языках мира. Чем можно объяснить такой пробел? Ведь не только российские лингвисты прошляпили Ра, этот древний корень прошляпили практически все академические институты мира! Что это может означать? А то, что такого никак не может быть! От слова совсем. Кто-нибудь, где-нибудь обязательно бы заметил, обратил внимание, закричал о своей находке! Но почему этого не произошло? Ответ прост, и он единственный – интернациональное Равсегда было под запретом науки и государства. Знать о его всеобщности простому люду было смерти подобно. Надеемся, сегодня для лингвистов и историков это уже не столь устрашающая тема, и всё, что им теперь потребуется для её дальнейшего раскрытия – пачка чистой бумаги и немного научного мужества.

Заключение. О научном и не очень подходе.

У нашего лингвиста ещё с университета вырабатывается условный рефлекс на «свой-чужой». Обойти этот код неспециалисту невероятно трудно. Если ты заговорил о русском языке чуть более ярко, чем обыденно – этот условный рефлекс тут же сигнализирует – «передо мной русофил, надо быть осторожнее!». Поэтому, чтобы не вызывать у российского лингвиста неприятного ему отступнического чувства, мы старались попусту не злоупотреблять выражениями русский, русское. Возможно, что спецы по части любви к родине знают что-то больше любителей, но только, вот, стесняются об этом рассказать. Зато нередко выдают настоящие шедевры. Светлана Бурлак ещё на 3-м форуме поделилась такой < ![CDATA[ ]]> музыкальной мыслью< ![CDATA[]]>:

«Если у Вас есть музыкальное образование, то вы привыкли к тому, что октава состоит из 7 нот, если это мажор, то это тон-тон-полутон, тон-тон-тон-полутон, все остальные полутона – лишние. Если вы воспитывались в традиции китайской пентатоники, у вас лишних было бы гораздо больше. А если бы вы были воспитаны в одной из северо-индийских музыкальных традиций, где октава делится на 22 малых тона, то спетая мной нотка между до и до-диезом вполне могла бы быть вполне нормальным звуком, а вовсе не чем-то лишним и фальшивым. То есть это просто привычка».

Что ж, идея сравнить наши привычки понятна, но зачем же, Светлана Анатольевна, путать известные музыкальные понятия? Если у нас с Вами есть музыкальное образование (на европейский манер), то мы привыкаем не к 7 нотам в октаве (гептатоника), а к тому, что в любой октаве заложено 12 звуков-полутонов (октава не зависит от тональности мажор/минор). Так уж устроен заданный самой природой высотно-шумовой натуральный диапазон, самоограничивающийся повторяемостью т.н. октавных звуков. И музыканты мира используют эту возможность, где бы они ни воспитывались, хоть в Северной Индии, хоть в Китае. Вероятно, Вы хотели сказать несколько иначе: не в октаве, а в мажорной или минорной гамме 7 нот. Это будет точно. А в музыкальной школе нас с Вами учат, что в октаве именно 12 заданных (хроматических) нот. И сколько бы ни было нот у китайцев или индийцев, вся звуковысотность их музыкального строя точно так же ограничивается повторяемостью октавных звуков. То бишь, как и у европейцев. Это и есть упомянутая Вами привычка для русского, индийца или китайца. Чтобы там умные люди нового в музыке ни придумывали внутри октавы (глиссы, разбиение высоты на 12, 22 или 122 части, прочую колористику), обойти рамки «природы звука» ещё никому не удавалось. Допускаю, что Вы сказали так, чтобы упростить, не желая вдаваться в лишние подробности.

И, кстати, индийская музыкальная система (как и упомянутая Вами собственно северо-индийская), содержит в своём основном звукоряде те же 7 ступеней, что и европейская. Просто в ней исторически существует т.н. исполнительское разделение октавы на условные 22 шрути (микротоновые зоны), опять-таки, обращающиеся вокруг тех же основных 7 ступеней. В среднем между ступенями допускается 3-4 шрути, в зависимости от вкуса или задачи исполнителя. Стало быть, 22 «индийских тона» – это не 22 ноты (заданных звука для октавы), но лишь расширительная часть к основному звукоряду.

И всё же, Вы умеете заговорить своих слушателей, Светлана Анатольевна! На том же форуме молодой мужчина спрашивает Вас «< ![CDATA[ ]]> о начальной букве А в русском языке< ![CDATA[]]>», мастерски уходя от прямого ответа, Вы выдаёте в своём ответе подряд 4 неточности! Браво! Вот что значит, когда организаторами правильно определён регламент вопрос-ответ! Ни спросить ещё, ни уточнить, ни оспорить ответ уже невозможно! Задал с места свой вопрос, и сиди в трубочку, запоминай, что тебе джедай расскажет! А то, что джедай может запудрить тебе мозги на честном глазу – это не обсуждается! Отдаю дань Вашему мастерству! Недаром слова Отвёртка и Увёртка – одно корня!

Но зачем Вам, высококлассному спецу надо непременно участвовать в позорных акциях по типу придуманного и организованного Соколовыми пиар-шоу «< ![CDATA[ ]]> Грустный рептилоид< ![CDATA[]]>»? Что за блажь настоящего учёного? С кем Вы лично боретесь, с любителями? Не низка ли честь?

Всё равно ведь эти потуги уходят в песок. А ну как завтра обнаружится, что Вы лично в чём-то ошибались? Как после этого Вы сможете людям в глаза смотреть? Или сможете в любом случае? Мы, например, давно уже поняли, что в случае очной и открытой дискуссии с Вами (с фиксацией на видео-носитель), у Вас не так много шансов противостоять нашим «любительским изысканиям». Мы просто знаем, что у Вас нет тех-то и тех-то аргументов, которые спасли бы Ваши ошибочные публичные утверждения. Даже читаемый сейчас Вами наш материал по задорновскому Ра, даже он один не оставляет ни Вам, ни всем Вашим соратникам по науке шансов оправдаться перед ушедшем уже из жизни Михаилом Задороновым. Никому из вас просто нечего теперь ответить. Так что единственным выходом из этой неловкой ситуации для всей команды языковедов, скорее всего, будет опробованная политика зарывания головы в песок. Легко критиковать и легко опошлить то, чего не существует, с чем сам никогда не соприкасаешься. Можно всю сознательную жизнь придумывать ветряные мельницы, чтобы было с чем бороться, но так никогда и не осмелиться встретиться с глазу на глаз с живым оппонентом, открыто обсудить позиции сторон. В результате получается не наука, а пошлость, вот как на этих соколовских картинах.

А то, что такими манифестациями опошляется сама наука, это, кажется, давно уже никого из учёных не интересует. Сами придумали, сами вручили, сами же до следующей оказии попрятали и награды, и дипломы в свои загажники. Детский сад, ей-богу!

У джедаев вообще есть понятие чести, вкуса, чувства такта и меры на людях?

У А. Соколова «< ![CDATA[ ]]> лопнуло терпение< ![CDATA[]]>», он решил выдать эту мысль от имени учёного сообщества. Сенсация! Только ведь всё это дутое, надуманное, неточное, неполное. За время проведения форумов у вас в докладчиках было лишь несколько порядочных учёных, которые, судя по всему, больше не желают быть джедаями у пропагандистов рептилоидов.

Недаром М. Задорнов изрёк афоризм: «Поправить зарвавшихся учёных могут только пытливые любители, отвязанные от авгиевой лингвистики. Сами себя спасти учёные не смогут».

А ведь какая была поначалу интересная идея – побороться и победить любителя! Но всё ушло в муть, скатилось до лицемерия и пошлости. Мы, например, очень об этом сожалеем. Сожалеем, что вместо полезного во всех отношениях открытого диалога с любителями, идёт, по сути, пустая односторонняя возня с ветряными мельницами. Апломба и бравады на рубль, ответственности и результата – на копейку. А ну как «завтра» проверим вашу браваду, встанем перед залом и потребуем у организаторов вручить нам вашего «доморощенного Рептилоида», в целях передачи по назначению? В этом-то хоть у вас смелости хватит?

Надеемся, оплёванный учёными и неучёными «задорновский корень Ра», о котором из лингвистов не выругался разве что ещё не рождённый, немного устыдит и Вас, Светлана Анатольевна, и учёных-джедаев вашего ежеполугоднего форума, и всех прочих лингвистов с историками, в своё время успешно травивших Михаила Задорнова. Приходит время давать народу здоровую пищу вместо отравы. Добросовестные ответы – вместо ярлыков и оскорблений. Мы ведь приходим к вам, обращаемся, задаём вопросы, где бы вы ни находились, и имеем право на адекватные ответы.

Вот и братья Соколовы успели отметиться в своих интервью перед и после форумов. Если Александр был ещё вполне корректен, до начала 4-го форума сказав просто – возможен приезд на форум одного из альтернативщиков, то, вот, Георгий, спустя три месяца, оказался весьма несносен, употребив заглаза < ![CDATA[ ]]> голословие< ![CDATA[]]>. У меня была переписка по этому поводу. Я пытался выяснить мотивы выпада «со стороны организаторов». Ведь, как говорил Миша Евдокимов: «Шли по деревне, никого мы не трогали…». А если где и приложили оплеуху, как в случае с Зализняком или Светланой Бурлак,[182] так не просто же так, а вполне за дело. Показали, обосновали, объяснили некоторые их проф. слабости и придурковатую неуважуху со стороны того же эксперта-историка Клима Жукова к академику от математики. Нечего зазря труженика Фоменко обижать, каким бы он невменяемым Жукову ни казался. Ведь сам при этом беспомощен по части аргументации, так куда ж ты лезешь-то? Вот и Георгий не находит в себе сил ни на пардоны, ни на обоснования своих ярлыков. Типичное ханжеское поведение. Впрочем, пусть хоть головой в кипяток, раз не понимает элементарных норм поведения. Тогда, может быть, и новый материал по задорновскому Ра понятен станет, мозги поостудит, не хуже пирамидона.

И вот что ещё интересно. После смерти сатирика на разных телересурсах прошло сразу несколько вечеров в его память. Отметились они тем, что все, как сговорившись, повырезали воспоминания друзей и знакомых ушедшего Задорнова о его увлечении русским языком и историей. Как будто бы у него и вовсе не было такого увлечения! Дожили! Постеснялись за юмориста Мишу, нёсшего последние 10 лет пургу и лженауку! Не хотели дискредитировать посмертно! Позаботились телебоссы.[183]

Пока у меня шла работа по задорновскому Ра, мне случалось иногда анонсировать её где-нибудь на форумах, в чатах, в личной переписке. При этом большинство моих вполне себе дружественных до того корреспондентов или даже близких знакомых сразу после упоминания мной корня Ра и того, что я готовлю материал, реабилитирующий Задорнова, уходило в молчанку! Вот ведь насколько запудрены наукой наши мозги даже у продвинутых баб и мужиков! Правда, ни один из них не пытался меня остановить или переубедить. Просто умолкали, пропадали на какое-то время. А когда возвращались, говорили совсем о другом, но только не о Ра. Всё же близкое знакомство – обязывает.

Как же такое безобразие вообще стало возможным? Каким образом ни один из специалистов не удосужился сесть за письменный рабочий стол и не проверить исходные данные? И это в наш-то 21-й просвещённый век! На самом деле, учёные никогда и не искали. Всегда надеялись друг на друга, а, значит, на авось. Это в порядке вещей, и упомянутые нами А. Барулин, А. Кибрик, Микитко с его самоуверенной командой будущих титулованных специалистов – никакие не исключения из этого правила. Не зря ведь говорят – «И на старуху бывает проруха!». Для бо́льшей наглядности этой глупейшей ситуации приведу пример для сравнения.

Вот, скажите, бывает так, чтобы врач, окончивший столичный медфак, со специализацией хирурга в кармане, проработав потом в своей любимой хирургии практически всю свою жизнь, пуская под нож тысячи умирающих больных, чтобы такой врач никогда не держал в руках… медицинского шприца и не слышал о шприце с иголкой? Бывает такое или нет? Медицина ведь наука серьёзная, проецирующая свой научно-практический потенциал на конкретное живое существо. Да и сами медики узнают свой медицинский инструментарий ещё будучи студентами, ещё задолго до окончания вуза. Согласитесь, представить такое невозможно.

А вот в лингвистике подобное – в порядке вещей. Языковеды повально не только не знают своего «шприца с иголкой», но даже не владеют предметом, которым специализируются. А ведь у каждого из них это особая сфера интересов – отдельный язык, группа языков, какое-то важное или редкое исследовательское направление.[184]

Мы все помним, как в новоявленной передаче «Гордон Кихот» (сент. 2008) с Задорновым схлестнулись именитые учёные: лингвисты, историки, профессор МГУ Андрей Кураев.[185]Считается, что они в пух и прах разбили зарвавшегося сатирика. С тех пор утекло много воды, а в пику Задорнову было исписано и заявлено в СМИ множество разоблачительных материалов, ставящих жирный крест на этимологиях сатирика. Притом, разоблачениями такими не занимался разве какой-нибудь танзанийский двоечник, допускающий в суахильском слове «ещё» по пять и более ошибок.[186]

По сути, Задорнова раздавили хамством и навешиванием ярлыков. И, хотя, он не признал себя побеждённым, а только лишь недопонятым, в глазах народа он пал до статуса шутника-неудачника, байки которого о русском языке впредь следует принимать за маргинальную шутку в остальном всё ещё талантливого сатирика. А те немногие сумасшедшие поклонники, что пытались как-то оправдать балагура, с подачи лингвистов сами превратились в маргиналов подстать их крестному отцу Задорнову.[187] При этом сдались все альтернативщики по обе стороны экрана: А. Драгункин, В. Чудинов, наш нештатный журнальный критик < ![CDATA[ ]]> А. Фатьянов< ![CDATA[]]>[188]… Но, как оказалось, совершенно напрасно сдались. Спустя время выяснятся факты, суть которых можно свести в одну криминальную формулу: на чистом глазу нельзя доверять депутатам, медиумам и учёным-лингвистам. Отвернёшься, сделают с тобой полное мавроди – кинут беспардонно и скажут, что так оно и было.

За 9 лет, прошедших со времени выпуска «Гордон Кихот», Михаилу Задорнову пришлось выслушать немало оскорблений в свой адрес, начиная с болванчика-студента филфака вкупе с журналистами «Эха Москвы» и до вполне именитых языковедов, которых мы уже не преминули упомянуть добрым словом. Научная критика в отношении корня Ра таким образом приняла к моменту необратимой болезни великого сатирика размеры вселенной, буквально заполонив собой ресурсы интернет-сети, создавая из личности МихаилаНиколаевича образ проходимца и шарлатана, влезшего не в свои сани. Ведь что произошло? Лингвисты в ответ на неожиданные для них этимологии Задорнова единым братским порывом бросились защищать свои цеховые интересы, опровергать и нещадно оскорблять чистосердечного сатирика, указывая ему на его дилетантство и полное отсутствие здравого научного смысла. Поступили точно так же, как в своё время и с историческими изысканиями Анатолия Фоменко. Мы уже приводили примеры таких высказываний, и теперь каждый читающий наше расследование может дать им свою цену.

Лингвисты и историки никогда не сдают своих завоёванных позиций добровольно, какими бы абсурдными они ни оказывались. Даже если бы у Задорнова были все требуемые сугубо научные свидетельства «природного Ра», учёные все равно объявили бы их несуразными и антинаучными. Ибо, что считать наукой, а что не считать, определяют сегодня они сами, и никто больше им не авторитет. Кулуарное суждение такого академического сообщества подменяет собой любые новые свидетельства и находки, идущие вразрез сложившейся порочной традиции, отсеиваются любые обнаруживаемые языковые несоответствия, зато признаются всегда свои собственные, пусть и ложные по сути, но хорошо отвечающие устоявшимся взглядам цеховых интересов и потребы, которые и называются – научные. И не важно, что какие-то внешние независимые расследования частично или полностью опровергают замшелые доводы учёных, важно, чтобы наука не была потревожена извне, чтобы имела гарантированную защиту от государства и авторитет в обществе.

Конечно, мы не стремимся подменить собой учёного брата, его глубокие познания предмета. Нам не угнаться за его эрудицией и специальными материями, которым он обучен в университетах. В наших исследованиях и паракриминальных расследованиях мы не прыгаем выше головы, но лишь опираемся на адекватный научный подход, строящийся на здравомыслии и весьма добротной выборке и статистике, а отнюдь не на конъюнктуре или потребе дня. Это наша позиция, впрочем, присущая всякому нормальному серьёзному исследовательскому направлению. Но ведь лингвистика сегодня – это есть отражение самой идеологической иконы, прививаемой нашему обществу в последние 400 лет, а почти все нынешние историки и языковеды – это наследники своих одиозных предшественников, «петавиусов и шлёцеров», въехавших на виртуальном белом коне в Питерскую альма-матер, и бесцеремонно переписавших поворотные углы русских летописей под патронажем Великой императрицы. Такие учёные не терпят открытой полемики, ведь тогда это привлечёт внимание уже тысяч и миллионом зрителей! Как говаривал двоюродный брат того самого любимого историками Фукидида – бежит, значит боится.

Удивительно, что сам Задорнов в своих этимологических поисках делал серьёзные попытки опоры на традиционную науку, как на важный с его точки зрения доказательный момент, считая, что такой реверанс в чём-то убедит нашего учёного брата-шлёцероида. На самом же деле, такой подход – это замкнутый круг. Ибо современный учёный – это не только приспособленец по жизни, но и подневольный защитник своих цеховых взглядов, согласующихся с ложно-соподчинённой традицией, от благополучного состояния которых зависит и его собственное благополучие. Как говаривал в узких кругах первый научный секретарь главного заместителя Торквемады, если уж тебя зачали в католической стране, то ты и сдохнешь католиком. Это и есть тот мотивационный репер, раскрывающий модель неадекватного поведения того или иного специалиста, которая пуще прочего проявляет себя в моменты наибольшей угрозы репутации или самого его существования.

Вот и вышло, что из всех защитников Задорнова, единственным был нахрипевший на учёных балагур и маргинал Никита Джигурда: «А Иисус Христос нигде не издавался, и его за это распяли! Его распяли такие, как вы, книжники и фарисеи!». Среди книжников и фарисеев, в дьяконских очках, виделся Никите не только Андрей Кураев, но те учёные, которые по призванию своему должны были не осквернять, а защищать Задорнова, помогать ему в его поисках.

За минувшие годы (2008-2017) к критике всё чаще подключались и рядовые читатели, и молодые специалисты‑языковеды. < ![CDATA[ ]]> Их< ![CDATA[]]> < ![CDATA[ ]]> много< ![CDATA[]]> на < ![CDATA[ ]]> различных< ![CDATA[]]> < ![CDATA[ ]]> любительских< ![CDATA[]]>, < ![CDATA[ ]]> общеязыковых< ![CDATA[]]> и < ![CDATA[ ]]> специализированных< ![CDATA[]]> < ![CDATA[ ]]> форумах< ![CDATA[]]> (< ![CDATA[ ]]> Ответы.маил.ру< ![CDATA[]]>, < ![CDATA[ ]]> Большой вопрос< ![CDATA[]]>), на < ![CDATA[ ]]> авторских страницах< ![CDATA[]]> < ![CDATA[ ]]> рунета< ![CDATA[]]> и в < ![CDATA[ ]]> видео-материалах< ![CDATA[]]>, и все они, как правило, только осуждают Задорнова. А осуждают не потому, что понимают, но потому, что так говорит наука в лице учёных. Пишут такие пошлости, что лучше бы вообще не родиться, лишь бы не знать о существовании и России, и её человеколюбивых граждан. А вот известный языковой ресурс < ![CDATA[ ]]> Лингвофорум< ![CDATA[]]> любые вопросы по морфеме Ра просто блокирует. Без объяснений и «права на помилование». Тут возможно одно из двух – либо модераторы что-то там уже почувствовали неладное «за эту проблематику», либо же, в силу профессионального невежества, их банально достала «ложная» фрико-идея великого сатирика.[189] Да и сознаться в своей многолетней глупости не каждому захочется, тем более, спецам языка и СИЯ, какими себя считают завсегдатаи и модераторы Лингвофорума. В любом случае, всякому безобразию приходит конец, и как бы языковеды всех мастей ни прятались по щелям, собственными же проблемами их когда-нибудь всё равно накроет. Теперь уже недолго.

Однако всё, о чём мы здесь говорили – это мелочь по сравнению с действительным положением вещей в научной лингвистике! Не откладывая в долгий ящик, мы готовим новые материалы, расследующие профессиональную деятельность отечественных лингвистов, готовим своего рода сюрпризы, как для возрастных лингвистов: Ю. Апресян, В. Дыбо, Л. Касаткин, Клейн, В. Костомаров, С. Толстая; как для молодых: Микитко, Бурлак, А. Дыбо, Левонтина, Мудрак, Плунгян, А. Кибрик; так и для уже почивших: Аванесов, Н. Арутюнова, О. Ахманова, Богородицкий, Бодуэн де Куртенэ, Бондалетов, Виноградов, Винокур, Живов, В. Журавлев, А. Зализняк, Звегинцев, Зиндер, Вяч. Иванов, А. Исаченко, Ю. Караулов, А. Е. Кибрик, Л. Крысин, Крушевский, П. Кузнецов, Д. Лихачёв, Л. Максимов, Марр, Матусевич, Ожегов, Ю. Откупщиков, М. Панов, Петерсон, Пешковский, Поливанов, Поржезинский, Потебня, Реформатский, Сепир, Б. Серебренников, В. Сидоров, Смирницкий, Сороколетов, Соссюр, С. Старостин, М. Стеблин-Каменский, Сухотин, В. Топоров, Трубачев, Трубецкой, Ушаков, Фасмер, Фортунатов, П. Черных, Шанский, Шахматов, Н. Шведова, Щерба, Якобсон, Н. Яковлев, Якубинский, В. Ярцева.

Впрочем, перечислить всех, даже только больших и великих, невозможно, ведь имя им легион. Всем будет весело и интересно, < ![CDATA[ ]]> сука< ![CDATA[]]>, прямо до слёз![190]

И ещё о Ра, и не только. Если языковедам не суждено знать значения слов в чужих для них и малоизвестных иностранных языках где-нибудь в прериях Африки, джунглях аборигенной Америки, в недоступной многоголосой Полинезии, то почему они никогда не поинтересовались в отношении языков России и СССР? Неужели из среды советско-российских языковедов, таких громких, таких именитых, не нашлось никого по тем же бурятскому, калмыцкому, монгольским, кавказским, чукотским языкам? Неужели из ныне живущих лингвистов, так рьяно и уверенно критиковавших Задорнова в последние 9 лет за «русский корень Ра», не нашлось ни одного смелого и пытливого, который бы обратил на это своё высокое внимание? Что вообще происходит в этой науке? Какой смысл считать себя спецом по тем же атабаскским языкам коренной Северной Америки и не знать своего ближайшего окружения? Не говоря уже о том, чтобы знать о простом наличии этого «солнечного определения» в изучаемых тобой аборигенных языках? Что толку от когнитивиста, критикующего Задорнова за то, что фактически лежит у него под ногами и всегда там лежало? Вот Вы, Александр Барулин, утверждаете, что лингвистике 4,5 тысячи лет, что мало кто из нас об этом знает? Это Вы к чему написали? К тому, что попытались достойно ответить Михаилу Задорнову, не ведая ничего о «морфеме Ра», разбросанной по всем материкам и весям? Может быть, было бы лучше не выдумывать новых мифологем о великой науке лингвистике, а просто засучить рукава и начать по-настоящему работать? Как Вы считаете?

Мы «не знаем», что мешает лингвистам обратить своё высокое внимание на явные свои недоработки, хотя бы в той части СИЯ, которая регулярно освещается любителями в последние несколько лет. Среди которых встречаются и не менее знающие, и уж куда более пытливые всех спецов вместе взятых. В результате, вместо доброкачественной пищи к застолью, языковеды всё больше добровольно загоняют себя в выгребную яму, высвобождением из которой может стать грандиозный общественный скандал, ведь чем больше эта яма будет залита нечистотами, тем безысходнее окажется авторитет науки. Как бы не повторились славные времена авторитетного в своё время для большинства лингвистов НиколаяМарра, только вот уже на новом историческом этапе развития!

[182] С. Бурлак утверждала публично, что исторически в языках < ![CDATA[ ]]> слова не перевёртывались< ![CDATA[]]>, а, стало быть, не фиксировались в своём перевёрнутом виде (обратное прочтение, произношение). Но это не так. Нами обнаружены сотни зафиксированных ещё с древних времён слов-перевёртышей, счастливо себе прижившихся до сего времени как в русском, так и в иностранных языках в качестве живой употребительном лексики.

[183] Чего же потом удивляться, что в обществе появляются и такие < ![CDATA[ ]]> резкие мнения< ![CDATA[]]>, граничащие с криком души: «Как только появляются ростки правды, позволяющие человеку осознать своё место в мироздании, а осознав, – выскочить из системного невольничества, противники правды сначала стараются замять (утаить) её, а если замять не удаётся, стараются эту правду игнорировать. А если и это не удаётся, то стремятся возглавить её, ибо возглавить – это управлять и увести не туда! Если не получается возглавить, противники стараются правду заболтать до отвращения, чтобы основная масса людей сама же смеялась над этой правдой. Людей, пытающихся донести эту правду сразу объявляют шутами, неучами, слабоумными. Причём в наше время делать это гораздо легче – надо только дать отмашку придворным СМИ и всё – новый дурачок готов».

[184] Причинами таких слабых знаний может быть слишком большой круг научных интересов, не позволяющий специалисту достаточно глубоко проникнуться исследовательским материалом, что свойственно почти всем отечественным лингвистам. Скажем, один и тот же лингвист может пытаться охватить сразу множество научных направлений, толком не справляясь ни с одним из них, например: когнитивная лингвистика, дискурс, семантика, грамматика, функциональная лингвистика, ареальная, полевая, типология, атабаскские языки, западноафриканские, индейские, кавказские, тюркские.

[185] Приглашённый на передачу А. Гордоном М. Задорнов был всего лишь третьим в списке цикла «Гордон Кихот».

[186] «Ещё» – «истчо».

[187] Ещё из высказывания Ю.Рачкова о Задорнове: «Это талантливейший человек, который реально поднимал наш народ с колен своим юмором в самые тяжёлые годы оккупации нашей страны, и который в последние годы стал особенно глубоко затрагивать вопросы славянства, истории народа, происхождения языка. Его подход был простым и понятным, без лукавства и преклонения перед авторитетами. Он крушил навязанные нашему народу догмы про Иванов, не помнящих родства. Это, видимо, и не нравилось его злопыхателям. А не только его слава в народе. И, если реально существует способ (скорее всего, да) с помощью волновых воздействий вызывать тяжёлые, неизлечимые поражения у людей, то это наверняка было применено и к Задорнову. Также, как и к президенту Венесуэлы… По поводу того, что у Задорнова еврейские корни, могу сказать следующее. У любого из нас, русских, проживающих на огромной территории Евразии, каких только корней нет! Какие только крови не перемешались в этом великом котле! Кого считать евреем? Того, кто сам себя считает евреем. Думаю, что и любой, кто радеет об Отечестве, вдохновляет народ своим словом, и считает себя русским – таковым и является. И, конечно же, по широте души и таланту Михаил Задорнов – русский человек.

[188] Фатьянов: «Страшны оба явления, ни там ни там серьёзного подхода нет. Поэтому сражение похоже на схватку карликов, и у одного явно кольчужка одета. Все правильно, так и надо, ату задорнивщину! Вам ли ребята с такими корифеями драться… шапками? Вам на такой разбор противопоставить нечего, кроме бездоказуемой фоменковщины, да редких по ужасности чудиновских лепёшек. Разве что радугой, да словом пора… Маловато стрел у вас, ребята».

[189] Можно глянуть ещё любительскую наивную ссылку здесь, которая по степени своей аргументации подстать аргументации любого дипломированного лингвиста.

[190] Речь идёт о порядке 30-35 уже найденных нами т.н. «проколах в лингвистике», также, как и корень Ра ранее никак себя не обнаруживаемых или замалчиваемых, начиная от т.н. «регулярных звуковых соответствий» и до очевидных признаков подтасовок в некоторых важнейших аспектах СИЯ. Конечно, СИЯ должно сиять, но вовсе не так, как оно сияет сегодня.

Дополнительно. Варианты семантического перехода.

Где-то в обитаемой части планеты первые люди изобрели слово Ра. Ну, прищурились, посмотрели на Солнце и сказали про него – это Ра! А мало́й услышал, и запомнил по-своему, пролепетал – Яр, Ар, Ур. Что с него, неразумного взять? Этим первым придумщиком был, наверное, тот же Адам. Кто-то же должен был быть первым придумщиком! А за ним уже вторило его семейство, на Солнце глядучи – Ра, Ра, Ра! Передалось по цепочке дальше, следующим поколениям, расселявшимся по матушке-Земле. Этим вполне можно было бы объяснять известную изменчивость коренного Ра (модификацию, мутацию). Не могло же быть так, чтобы на огромной планете слово Ра появилось везде, сразу и независимо друг от друга?[191]

Вот первые люди свои заботы и вынуждены были увязывать с этим новоявленным Ра, так похожим на Бога и вседержителя! Впрочем, параллельно вынуждены были увязывать и с другими природными стихиалями: с водой (ва-, а-, вад, су), с лесом (ур, урма, рай, арема), с землёй (ар, рало, о́риво), воздухом (рея, пар), рыбалкой и охотой.[192]

Разговорный словарь всё больше пополнялся новой лексикой, помогающей именовать быт и окружающую действительность. Слова, обозначающие воду, солнце, лес, землю, воздух постепенно стали переходить и на более окультуренную лексику. Таким образом, если Ра-Солнце было одним из первых и основных, то следующим можно считать Лес, Землю, Воздухили ту же Воду – живой источник жизни, с которым древний предок соприкасался постоянно. Может быть, было чуть иначе. Солнце высоко, оно божественно, а вода – вот она, всегда рядом и всегда спасёт. Впрочем, «водяные» слова с корневым Ра хоть и встречаются в некоторых языках, но на порядки меньше, чем слова «солнечные».

Стало быть, все допустимые и существующие доныне ра-содержащие окультуренные названия можно называть вторичными, производными. Они во всех языках действительно есть, они хорошо сохранились, и ярко дают о себе знать немало в иностранных языках, но во множестве в русском и финно-угорских. Да разве и могло быть как-то иначе? Неужели бы «солнечно-световая» лексика, пронизывающая в древности всю жизнь нашего предка, не сохранилась бы в современных языках в любых, даже самых вычурных своих формах? Так оно всё и случилось – сохранилась. И очень хорошо сохранилась. Это только Андрей Зализняк может позволить себе < ![CDATA[ ]]> нервически смеяться< ![CDATA[]]> над этой очевидной идеей, ему ведь за это ничего не бывает. А нам ещё с ней жить, детей растить, страну поднимать. Как-то так.

После первых модификаций (Рамо, Раменье, Рям, Раёк), где, например, Рама – это открытая площадка Солнцу после разделки леса и кустарника под пашню или строительство дома, поле-пашню могли называть и как пар или как Ра.[193] Впоследствии эта Ра становится в современном значении известной нам рамкой, геометрической фигурой, рамой для створа окна и т.д. «Мама мыла раму» – первое, из того, что мы читали осмысленно в школе. Вот эта рама в современном значении – и есть переносное от исходного Ра (Солнце).

Далее, перенос значений от Ра-Солнца и через первые производные распространяется на другие виды деятельности древних людей. На добычу прокорма, создание крова, промысла (рыбалка, охота, дальнейшее освоение леса, добыча ископаемых), всего того, что уже требовала от мужчины женщина, входящая во вкус комфорта, пользующаяся своей сексопильностью. Скажем, от слов Рама/Рамо появляются Рамень (густой дремучий лес), Раменье, Орать (пахать), Рати (вспахивать землю), Ратай (пахарь), Рало (плуг, соха), Раль (нива, пашня), Ратва (пахота) и т.д. Весь такой состав ра-содержащих слов можно считать ближайшим производным лексиконом, собственно произошедшим от Ра. Далее идут слова уже третьего, четвёртого, пятого… производного ряда, где появляется переносные и абстрактные понятия (Рать, Орудие, Нора, Ярь, Ярмарка, Ряд, Рьяный, Заря, Зреть, Жрать, Гарь, Дар, Фур, Ура, Ураган, Брать, Драть, Кара, Красть, Характер, Храбрый, Храм, Харка, Харло, Горло, Творить, Марево, Мрак, Парад…).

Вот предполагаемая цепочка таких семантических переходов, не претендующая на хронологическую точность: Ра, Рама, Рало, Рай, Рать, Арать, Ратать, Орать, Орой, Орудие, Нора, (орать, копать, рыть), Арии, Яр, Ярь, Ярило, Соляр, Яркий, Ярмарка, Ярослав, Ярыжный, Боярин, Гусляр, Ярица, Полярник, Рда,[194] Речь, Радость, Ряд, Орда, Радеть, Рожь, Род, Рожать, Ращей, Ра́чить, Раха́ть,[195] Ра́штра, Руха Ретивый, Рьяный, Грабли, Азарт, Заря, Зреть, Зоркий, Жар, Жрать, Гарь, Греть, Дар, Ур, Ура (поле), Урон.

Ураган, Ура́за (брань, беда), Урал, Урать (выполнять тяжёлую работу), Урген (охота), Урма (уйма), Урин (тёплое место), Урочище, Уро́ (обжитое место в тайге), Уробить (победить), Урови́ть (помочь), У́рос (норов).

Брать – Драть – Враг – Ера – Ересь – Яр – Ля́риться (браниться, лярва), Ирба (пожня), Ир (злоба), Ирзу́н (веселый), Ирей (сильный ветер), Иркать (орать), Ирни́ть (ревновать), Иры́кать (бить), Красный, Кара, Кара́пы (руки), Карзать, Карий, Красть, Характер, Храбрый, Храм, Харкать, Хорон Терем, Тереть, Торить, Творить, Трепет, Терпеть, Терпкий, Тормошить, Торг, Трата, Трахать, Курить, Щедрый.

Мар, Мор, Марево, Мрак, Март, Марш, Пар, Парад, Первый, Порхать, Порча, Прах, Шар, Щуриться, Шарахнуть, Шрам, Шарад, Царапина, Царь, Церковь, Чиркать, Чары, Чёрт, Черта, Червонный, Чердак, Чертог, Чермный, Юрод, Юркать.

* * *

Можно поздравить нашего замечательного автора Александра Дубровского с маленьком идейной победой! Его вера в древнее коренное образование Род счастливым образом подтверждается научно, на широчайшем сравнительно-лексическом материале и прекрасно согласуется с Ра-идеей его товарища по студенчеству в авиационном институте Михаила Задорнова! Кстати, у слова Род были и есть и свои семантические кластеры, тоже немаленькие, которые мы здесь отдельно не рассматриваем (напр. ближайшие: Рожь, Рожа, Родина, Рожок (рог), Роженица, Урожай, Роды, Родить, Родословие, Народ, Порода, Родник, Родинка, Родовой, Рот, Вроде, Сроду, Сородич, Отродье, Порода, Зародыш, Ротация, Рот, Сирота, Родимичи, Родион, Урод, Юрод, Водород, Кислород, Сродник, Выродок, Дорога, Дорогой (ро́жить),Носорог, Рогатка, Роговица, Оборот, Брожение, Против, Кроткий, Пороть, Ротозей, Ротацизм, Эротика, а так же, ставшие как бы приставками, Пра-, При-, Про-, Пру- (напр., пружина, пружальник…), Ра- и Ро- (напр., радеть, работа, розетка, розява, розий…), Яр- (напр., ярмо, ярыга, яруга, ярус, тюрк. арык, фр. савояр), Град, Гражданин, Враг, Страда, Парадиз, Виноград, Эстрада, Брат и т.д., впрочем, исходное слово Род – это и есть прямой потомок солнечного Ра/Ар/Яр, и собственных производных слов от него за сотни и тысячи лет могло образоваться много).[196]

То, что ра-содержащая морфема, например, в форме Ру имеет свою самостоятельную природу, видно из таких вот примеров, когда какой-то похожий оттенок цвета (красный) передаётся под разным соусом морфемного окружения: Ру д ый и Ру м яный,[197] или любой другой, относящийся к солнечному видимому спектру (жёлтый, золотой, оранжевый, белый…), примеров которому мы уже показали выше предостаточно. В обоих случаях стоит здесь Ру-, но у одного корень это Ру д , а у другого – Ру м . Вывод – общее корневое основание для обоих слов – Ру. Этот исследовательский подход приемлем практически ко всему спектру т.н. ра-лексики, для любого языка. Не оспаривал его, как мы знаем, и академик Зализняк.

[192] В русском языке обнаружено множество параллельной лексики, по всем параметрам увязанной с рыбой и рыболовством, которую мы специально не рассматриваем.

[193] Могла ли Рама возникнуть раньше, чем название солнца Ра? Нет. Солнце сопровождало человека задолго до появления способов подсеки-выжига леса и начала занятий земледелием. И, кстати, в том же английском понятие площадь (наше поле) выражено как area (как наше приставочное орать, т.е. пахать поле).

[194] Вариант безгласного Р (редкий для любых языков, ещё – рдеть, ржа).

[195] Рахать также родственно: эст. rahu, фин. rauha – мир, спокойствие, тишина, эст. rahja – покойник.

[196] Обрадуем < ![CDATA[ ]]> Александра Дубровского< ![CDATA[]]>: искомое и оберегаемое им слово Род не только широко представлено в русском и иностранных языках, но имеет прямую связь с задорновской корневой основой Ра!

[197] Старинное Румянь – сильное пламя.

Словарик понятий

Ра- содержащая (лексика, слово), ра- лексика , ра- подобные (морфемы, слова, корни, основы), ра- корневые , ра- корень , ра- образные , ра- типовые (морфемы, слова, лексемы), просветовые, «солнечно-световые», «солнечная лексика» и т.п. – общий термин, определяющий состав слова с сохранившимся в нём древним основанием -Р-, которое: 1) содержит при себе обязательный гласный звук (а,е,и,о,у,я), расположенный перед (Ар, Ур) или после него (Ра, Ре); 2) сопровождается (95-97%) приращёнными морфемами случайного (с учётом непонимания их древней этимологии национальными лингвистическими школами) порядка (rõõ m , ri g , n ar n, ра дость , ра р , ра гъухъан , ра нь ); 3) наследует семантическое наполнение т.н. «солнечно-световой» лексики, начиная от первичного звукового (Ра/Ra, Яр/Iar, Ар/Ar; отражение – Ур/Ur, Ер/Re, Are/Eru), через вторичную соматико-бытовую лексику (ра́ло, рамена, ратай, шӓрен, раз, рука, ра́чить, радеть, ращей) и вплоть до современной производной кодифицированной лексики (эра, вираж, редис, радикулит, радио, резать, радость, радушие, радикал…); 4) обнаруживается в своих параллелях и поддаётся изучению методом вычитки разновременных иностранных и русских лексиконов.

«Точно-преточно!» – лукавое требование, выдвинутое т.н. «командой Микитки», прозвучавшее на видео. Смысл этого выражения младолингвистов прячется в их неполной уверенности «за древнерусский корень Ра», которую можно описать фразой: «Чи то він був, чи то його не було, хто його знає?»

«Фундаментальный по значению пра-корень» – термин, характеризующий наличие в ряде слов наиболее древней однотипной формы глагола (основа), как правило, ещё малоизвестной современной науке.

* * *

Ну что ж, только теперь, когда великого от бога юмориста не стало, мы публикуем этот запоздавший материал, который при жизни принёс бы Михаилу, несомненно, реальную поддержку и куда как бо́льшую пользу, чем усилия всех его недоброжелателей от науки.

И мы верим, что Михаил Николаевич, какое бы новое имя он Там ни обрёл, получит-таки, наконец, исчерпывающее свидетельство о своём «природном корне Ра». Получит подтверждение того, что сам он точно знал, по крайней мере, в последние свои 10-12 лет. Знал не научно, но интуитивно, в силу характера богом данной ему души. И не важно, что это свидетельство не согласуется с нынешним положением в научном языкознании, в котором Михаил искал опору. Ибо теперешнему языковеду беспристрастный подход чужд, и всё, что ему нужно – соответствовать сложившейся традиции, какой бы сомнительной или фальшивой она ни была. Стены науки употребляются таким специалистом в том же качестве, что и стены семейного дома – в личных интересах и интересах цеховой традиции. К науке это имеет весьма мало отношения. Наше же свидетельство, написанное простым разговорным языком, самодостаточно в своей фактологической составляющей и, по большому счету, в антинаучных комментариях учёного лингвистического сообщества никак не нуждается.

Вот такие солнечные пироги, друзья лингвисты и простые читатели, не обессудьте! Вопросы, замечания, предложения прошу выкладывать на соответствующей страничке обсуждений в журнале «Новая литература».

А если кто-то из вас по счастливой случайности окажется на очередном форуме «Учёные против мифов», который пройдёт теперь у нас в Питере 11 февраля 2018 года, задайте соответствующие вопросы учёным-джедаям, в том числе языковедам и историкам, успевшим вдоволь поиздеваться над Задорновым. Мы тоже там будем, но нам такую возможность организаторы, скорее всего, не предоставят. Да неудобных вопросов на этом мероприятии не любят. Ни джедаи, ни организаторы. И если даже что-то такое и проникает до уха докладчика, то тут же мастерски им замыливается, по примеру, скажем, упоминаемой уже Светланы Бурлак, отвечавшей на вопрос Константина о начальной букве А в русском языке. В любом случае, если с нашим материалом успеют ознакомиться будущие участники форума и, если среди них найдутся достаточно последовательные читатели, они обязательно попытаются это сделать.

И последнее. Считается, что Михаил Задорнов на смертном одре приял для себя отеческое Православное исповедание. Как говорит наш священник – раскаялся в своих языческих богах и подношениях. Нам кажется, что и сюда, на последний земной престол, прокралась та же ложная подача, в славе которой, благодаря нашим академикам, сатирик находился последние 10 лет своей жизни. Великий сатир не был верующим человеком, он просто искал правды там, где она могла быть, искал и примирения. А стал ли он верующим с принятием Православия, с соборованием, это мы можем узнать только спустя отведённое нам Здесь время, присоединившись к его новой небесной обители, наполненной более благодарными слушателями.