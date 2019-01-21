Русский язык — образ корня «РА»

С этим я согласен, без Солнца действительно ничего не будет расти, но "РА"-то здесь причём?

То же самое находим и у непререкаемого авторитета в области русского языка Виталия Сундакова, тоже, кстати, уважаемого мной человека. Правда, Сундаков немного уточнил значение "РА", он назвал его " божественным светом ".

"У наших пращуров лучи-Ра несли "Радость", что означало "достать Ра", а слово "Рай" указывало на место, где "много света". Призыв к свету – "уРа!". Обороняясь, наши предки кричали "ура!" и чувствовали себя воинами света. А сегодня от того же "Ра" произошло из самых ядовитых слов "радиация". (М.Задорнов. "Слава роду. Этимология русской жизни")



По Сундакову:

"РАжать – жать детей солнца Ра?, Радость – бог Ра даст (то есть "РА" уже не "божественный свет", а сам "бог Ра"), Радуга – дуга бога Ра, Рассвет – утренний божественный свет, Культура – культ Ра" (ЖЖ athunder)

И снова никакого обоснования "божественного света" или вообще самого "бога" я не нашёл. Из чего, собственно, следует, что "РА" – это "божественный свет"? Возможно, я плохо искал, тогда подскажите, кто знает.

У Владимира Дегтярёва в его книге "Словарь Древнего слогового русского письменного языка" тоже утверждается, что "РА" – это "свет", а "АР" – это "тьма". Причём, применяется какая-то странная логика – если поменять местами буквы, то и смысл слов тоже почему-то должен поменяться на диаметрально противоположный.



Рассуждение, достойное первоклассника современной российской школы. У него же "РА БЕ" (Раб) – "Светом воспроизведённый, т.е. клонированный". Из чего это следует, почему "Раб" вдруг "клонированный"? Из кого его "клонировали", кто его "папа"?



В самом названии книги тоже есть некая загадка. Мне непонятно, почему именно "письменного языка"? Что, устный язык был совсем другим что ли? Нужно отдать ему должное, что направление он выбрал правильное, "слоговое", но почему-то решил просто посочинять, пофантазировать, вместо того, что бы проанализировать. Хотя, с другой стороны, фантазировать всё-таки легче, чем анализировать.

В книге "Буквица. Пособие по древнерусскому языку" (автор, или группа авторов, к сожалению не указаны) тоже образ "РА" обозначен как "свет, сияние; рекомое Богами человеку." И тоже нет никакого объяснения, почему это именно так. И тем не менее, эту книгу я применяю в своей работе, потому что в ней указаны образы букв Буквицы, но вот только почему-то не все, приходится "добирать" из других источников.

А вот в "Толковом словаре живаго великорускаго языка" Владимира Даля почему-то нет упоминания о "РА" ни как о "сиянии", ни как о "боге", ни как о "божественном сиянии", хотя славянского бога Перуна он почему-то упоминает и подробно разъясняет, что да как. Получается, что во времена В.Даля ничего не знали о "божественном сиянии РА"?

Есть ещё предположение, что когда-то в древности река Волга тоже называлась РА в честь египетского бога солнца с одноимённым названием. Возможно, что так оно и было. Ни подтвердить, ни опровергнуть это я не могу, по одному корню судить трудно. В данном конкретном случае его нужно применять в контексте, а вот с этим как раз и трудности.

Я могу вам представить свой образ слова "Волга", к сожалению, забыл написать о нём в своей прошлой статье.

Моя точка зрения – это всего лишь моё предположение.

В слове "Волга" "ГА" – это "множественность" (хотя есть соблазн подставить образ "движения" – "Волга" же "движется"), образом корня "Л" применим название самой буквы – "люди", а образом корня "ВО" в данном случае будет "объединяющая, но не удерживающая сила" (так же, как в слове "государстВО"). Образом всего слова будет "множество народов проживающих совместно", то есть, что-то типа "конфедерации".



Скорее всего "Волга" – это название не реки, а определённой территории, возможно, её бассейна ("Поволжье"?), на которой проживали многие ("ГА" – "множественность") народы (буква "Л"). Но проживали они каждый сам по себе, каждый на своей территории, друг другу не мешали, жили себе и жили как добрые соседи ("ВО" – "объединяющая, но не удерживающая сила"). А вот название реки, наверное, всё-таки было "Итиль".



Но пока точно сказать не могу, слишком много неизвестного.

И так, перейдём, наконец-то, непосредственно к корню "РА". Я не настаиваю на том, что я открыл уже все образы этого корня, так как очень большой массив слов я так и не смог отнести к какому-либо из его образов. Возможно, и даже скорее всего, разрешить эту проблему получится по мере раскрытия образов других корней.

Начнём с образа, который называется "ОтРАжение". Сначала я назвал его "приём-передача", но потом понял, что это и есть "отРАжение".

Первым словом, которое мы рассмотрим, будет конечно же "РАдуга".

"РАдуга" – "разноцветная дуга на небосводе, образованная отражённым светом от капелек дождя освещённых солнцем".

Это такая "официальная" трактовка. И она совершенно правильная. Солнечный свет "отРАжается", преломляясь, в капельках дождя и попадает к нам в глаз уже в виде разноцветного спектра. Так как преломлённый цвет попадает к нам в глаз под разными углами, то и цвета получаются разные. Сколько в ней цветов? "Много" – говорит корень "ГА". Никакой "божественности" и "сиятельности" в этом слове нет, самая что ни есть заурядная физика.

"ЗаРАза" – "болезнь, которая передаётся от одного к другому". Это моё такое простенькое объяснение.

Принцип "заРАзы": получил сам – поделись с товарищем! Болезнь распространяется микроорганизмами, постоянно "отРАжаясь" от больного к здоровому. Трудно не разглядеть в этом слове принцип "отРАжения".

Но есть ещё одна "заРАза", не связанная с болезнью. Так мы иногда называем слишком разбесившегося ребёнка, пытаясь приструнить его, опасаясь, что бы его поведение, как "заРАза", не передалось другим детям. Мы не задумываемся, произнося это слово, но наш мозг сам выдаёт его именно в нужное время и в нужных обстоятельствах.

"РАдость" – "чувство удовольствия, внутреннего удовлетворения, весёлое настроение".

Чувство, которое получает человек в результате получения какой-то хорошей новости или достижения какого-то желанного положительного результата. "Получив" "РАдость", человек начинает сам "передавать" её другим. Глядя на РАдующегося человека, и сам поневоле начнёшь РАдоваться. Человеку, у которого имеется какое-то основание для РАдости, мы иногда говорим: "Я РАд за тебя", то есть РАдость уже передалась нам, отРАзившись от него.

Кстати, в слове "РАд", в его начале, стоить корень "Д", состоящий всего из одной буквы, которая в Буквице называется "Добро". Образом всего слова будет "добро отражённое", то есть, когда мы говорим "я РАд за тебя", мы как бы говорим "я возвращаю тебе добро, которым ты со мной поделился". Никто же ведь на самом деле не будет возражать, что "РАдость" вполне можно сравнить с "добром"?

А теперь самое банальное слово с этим образом – "РАдио". Сам принцип его работы основан на принципе "отРАжения": получать радиосигнал и, "отРАзив", передавать дальше. Здесь к месту будет вспомнить и о ближайших его родственниках – "РАции" и РАдаре". У всех у них один и тот же принцип работы.



Википедия уверяет, что слово "RAdio" латинского происхождения и переводится как "излучаю, испускаю". Позвольте, а где же тогда говорится о втором не менее важном свойстве "РАдио" "принимать и получать"? Совершенно же очевидно, что слово "РАдио" очень чётко укладывается именно в этот образ. А значит, и слово это самое что ни есть русское. Латиняне могут привести контраргументы, если они найдутся (как латиняне, так и контраргументы).

Очень простое для понимания образа "отРАжения" слово "фаРА". Принцип работы "фары" помните? Внутри неё горит лампочка, свет которой "отРАжается" от "отРАжателя" и направляется в нужном направлении. Всё очень просто.

А теперь рассмотрим ещё одно слово с ярчайшим "отРАжательным" образом – слово "бумеРАнг".

"БумаРАнг" – "деревянная метательная палица, способная возвращаться к месту запуска".

Вообще, по закону сохранения инерции "бумеРАнг" должен двигаться прямолинейно, но он почему-то "отРАжается" буквально от воздуха. Мозг отказывается это понимать.

Мне кажется, что это самое совершенное охотничье орудие, которое когда-либо было изобретено человечеством. Ну, подумайте сами: метнул "бумаРАнг" в дичь и.. не попал. "БумеРАнг" "отРАзился" от воздуха и вернулся к охотнику для второй попытки. А если попал, то вторая попытка уже и не требуется, пусть себе лежит около трофея. Современные оружейники до такого ещё не дошли.

Но дело не в этом. Я никак не могу поверить в то, что австралийские аборигены, у которых нет даже своей письменности, а гласных звуков всего три, вдруг умудрились изобрести такой сложнейший инструмент.



В случайности я давно уже перестал верить и в данном случае совершенно уверен в том, что это орудие досталось им в наследство от прежней, более развитой цивилизации. А возможно, что они и сами являются чудом выжившими представителями той самой цивилизации. Русской цивилизации.



В слове "бумеРАнг" слишком правильно, на втором месте, стоит русский корень "РА". Первостепенной задачей "бумеРАнга" является поразить цель ("НГ" – значение которого я пока не знаю), а уж на втором по значимости месте, в случае промаха, абсолютно точно стоит "РА" – "отРАзиться" от воздуха и вернуться для второй попытки. Русский язык объяснить это может, а вот аборигены Австралии вряд ли.

"ГитаРА" – "6-7-ми струнный музыкальный инструмент, на котором играют перебирая, или ударяя по струнам пальцами".

Принцип усиления звука при игре на этом музыкальном инструменте основан на том, что звук, извлекаемый при ударе по струнам, усиливается и "отРАжается" корпусом (или "кузовом"), который имеет специальную форму и объём, соответствующие наиболее громкому и красивому звучанию.



По такому же принципу устроены и другие подобные инструменты, например: "ЦитРА" – струнный щипковый инструмент, распространённый в 19 веке в Австрии и Германии; "ЦистРА" – старинный струнный щипковый музыкальный инструмент по форме напоминающий современную полуовальную мандолину, некогда распространённая в Германии и Голландии; всем хорошо известная "БандуРА" из Малороссии; "ДомбРА" – казахский и киргизский двухструнный музыкальный инструмент грушевидной формы; "ДомРА" – род балалайки с проволочными струнами; "ЛиРА" – старинный греко-римский струнный щипковый инструмент; "КоРА" – струнный щипковый инструмент с 21 струной распространённый в Западной Африке.

Есть ещё много ударных музыкальных инструментов, в названиях которых имеется корень "РА", извлечение звуков из которых так же основана на отражённом звуке, в основном это различного вида "баРАбаны".

Но вернёмся к нашей "Гитаре", вернее – к её названию. В русском языке это название появилось якобы от испанского и прованского "guitara", итальянского "chitarra" и от греческого "kithara" – "струнный инструмент". Сразу из трёх источников, отличающихся друг от друга?



А почему у "них" самих, в трёх разных местах, вдруг появились такие поразительно схожие названия? Мне тогда становится непонятно, почему это наша "ГитаРА" стала называться именно "ГитаРА", а не на испанский манер "ГуитаРА" или на итальянский – "ХитарРА", или на греческий – "КитаРА"?



Может быть, всё было как раз наоборот, и это они от нас получили название этого музыкального инструмента, вместе, кстати, с самим инструментом? Так гораздо логичнее получается. Больно уж образ русского корня "РА" на этом настаивает.



В названиях музыкальных инструментов, основанных на таком же принципе отражения звука, у других народов, от Азии и до Африки, почему-то поразительно правильно "работает" этот образ. Объяснить это можно только единым для всех источником, единым языком образования всех этих инструментов.



И язык этот – русский. Мне могут возразить тем, что это просто совпадение, но лично я, исследуя таким образом русский язык, пришёл к выводу, что совпадений в этой области не бывает, в русском языке все буквы и корни стоят строго на своих местах и они "говорят" о гораздо большем, чем "плоские" буквы латиницы.

Кстати, звучание "Рояля" тоже основано на точно таком же принципе, только корпус и количество струн у него намного больше, чем у "Гитары". Так может быть правильно нужно писать "РАяль"? Произносим-то мы это слово всё равно как "РАяль", а не "РОяль"?

"АнгаРА" – "река на юго-западе Восточной Сибири, вытекает из озера Байкал".

Мало кто знает о том, что река "АнгаРА" не только вытекает из озера Байкал, но и втекает в него. Есть ещё одна река с таким названием – "Верхняя АнгаРА", которая впадает в озеро в самой северной его части, примерно в 20 км. от Нижнеангарска. Таким образом, "Верхняя АнгаРА" (если смотреть по карте, то она действительно "Верхняя") впадает в Байкал в северной его части, а вытекает уже как просто "АнгаРА", но уже в южной части. Байкал как бы "отРАжает" эту реку собой.

Официально название реки "АнгаРА" основано на эвенкийском, бурятском "анга", то есть "пасть животного, рот" и считается, что местные термины "анга, ангаРА" соответствуют русскому "уста, устье", причём устье не только "место впадении реки", но и "место истока реки из озера".



Может быть кто-то и может это принять, но лично меня такое расплывчатое и совершенно очевидно натянутое объяснение не устраивает. Одним из образов корня "АН", который я уже тоже исследовал, является "поддержание в определённом состоянии" (вАНт, АНкер, АНаша и др).



Тогда образ слова получается примерно следующий: "Отражённая (РА) от Байкала и своим движением (истоком, исходом) (ГА) поддерживающая его уровень в определённом состоянии (АН)". Примерно так. По крайней мере об этом говорят образы коней.

Но отражаются реки не только от озёр, но и от берегов. В доказательство того, что корень "РА" в названиях рек стоит именно потому, что реки "отражаются", посмотрите на картах и вы сами убедитесь, что такие реки как "УРАл", "СакмаРА", "ЖиздРА", "ПтаРА", "УгРА" и ещё очень много других являются очень сильно "виляющими, отражающимися от своих берегов" реками.

В Индии есть река "БРАхмапутРА". Как видим, в её названии находятся сразу два корня "РА". Что бы подтвердить обоснованность нахождения в этом слове корня "РА" в образе "отражения" я посмотрел карту и увидел, что "БРАхмапутРА" не только извилистая река, но она ещё и поделена на какое-то просто фантастическое количество островов, островков, рукавов и проток.



Так как ещё одним образом корня "РА" является "многокомпонентность" объекта, то наличие второго корня "РА" в названии этой реки более чем обосновано, он как раз и говорит о том, что река состоит из большого количества более мелких рек и островов. Более точно установить образ всего слова пока не представляется возможным, много неисследованных корней.



Но название-то, получается, русское!

Проживая на "Южном УРАле", не могу не попытаться самостоятельно объяснить название реки "УРАл". Последней буквой в этом слове стоит буква "Л" ("Людие"), одним из образов которой является "соприкосновение объёмов" (название самой буквы никак не вписывалось в образ слова).



Имеется в виду соприкосновение людей, живущих около реки и имеющих какое-то воздействие на реку, и саму реку, так же живущую своей жизнью и так же воздействующую на жизнь людей, то есть совместное проживание реки и людей – так я понимаю "соприкосновение объёмов".



Образом корня "РА" в данном случае будет выступать"отРАжение", что совершенно отчётливо видно в очень сильно "виляющем" русле реки, а часто меняющееся русло реки поглотило уже не один населённый пункт. Ну, а образом буквы "У" ("Укъ") в данном случае будет выступать "образ приближения".



Всё вместе будет обозначать примерно следующее: "Извилистая река, вынуждающая подстраиваться под свой непростой характер, проживающих совместно с ней". О том, что у неё непростой характер очень хорошо сказано в книге А.А.Чибилёва "Река Урал":

"В летний и зимний периоды, то есть 9-10 месяцев в году, Урал – сравнительно небольшая река, в то время как весной (в апреле и мае) – это мощный и грозный поток, разливающий свои воды в среднем и нижнем течении на многие километры. Ширина весенней реки в среднем течении достигает 18-20 км, а в низовьях до 35 км."

Вот такой вот он наш, очень даже не простой "УРАл". Но речь в данном случае идёт только о реке "УРАл", а у всей обширнейшей горной территории от Северного Ледовитого океана и до южной оконечности "УРАльских гор", образ, как мне кажется, будет совершенно другой.



Если само слово означает что-то другое, то это значит, что и образы корней тоже должны быть другими. Предположу, что в данном случае корень "РА" будет выступать в образе "скрывать, прятать".



Примерно образ "УРАла", как горной системы, нужно понимать как "укрытие (покровительство) людей совместно с ним проживающих". Возможно, что кто-то, кто более тонко разбирается в образах букв русской Буквицы, сформулирует и лучше меня, но всё равно образ этого слова должен быть примерно таким.

В слове "афеРА" не сразу разглядишь "отРАжательный" образ корня, но, тем не менее, он там есть. "АфёРА" – это "недобросовестное, мошенническое предприятие, добывание денег посредством обмана".

В чём заключается обман? В том, что один человек "передаёт" другому человеку недостоверную информацию, а в обмен "получает" что-то конкретное, на что был направлен обман, например деньги, ценности, информация и т.д. Мне кажется совершенно правильно работает образа корня в этом слове.

Ещё одно слово в котором не сразу разглядишь этот образ.

"КонтоРА" – "учреждение с административно-канцелярскими функциями при каком-нибудь предприятии".

Я сначала тоже не поверил, но потом понял, что "КонтоРА" на самом деле является связующим звеном между руководителем какого-либо предприятия и самим этим предприятием. Через "Контору" руководитель осуществляет управление предприятием и через неё же получает информацию о её текущей деятельности.



Руководитель издал приказ, "контоРА" довела его до исполнителей, собрала информацию о результатах исполнения приказа, переработала её и возвратила руководителю. Я понятно объяснил? Причём, обратите внимание, функция эта у "Конторы" основная, так как корень стоит на первом месте в слове. Тоже всё сходится.

"ЖабРА" – "боковая прореха в полости рта у рыб со сборчатою пленою в ней, которая заменяет лёгкие".

"Принимая" воду обогащённую кислородом и пропуская её сквозь себя, "ЖабРА" "передаёт" воду уже обогащённую углекислым газом. Самый что ни есть стопроцентный отражатель! В общем-то и объяснять-то ничего не нужно.

"ГРАмота" – "умение читать и писать; официальный письменный акт, удостоверяющий какие-либо международное соглашение или устанавливающий какое-либо правовые отношения".

"ГРАмоту", в смысле примитивного "умения читать и писать" я бы сформулирован по-другому, "ГРАмота" – это "обладание полученными знаниями и умение ими пользоваться". Тогда становится виден образ "отРАжения" этих сперва полученных, а потом применённых знаний.



Во втором случае тоже совершенно очевидно, что только "получив" соответствующую "ГРАмоту" обладатель её может что-то делать, то есть "передавать" заложенные в ней действия.

"КарикатуРА" – "изображение какого-либо явления в смешном, нелепом виде путём намеренного искажения воспроизводимого материала, подчёркнутого нарушения привычных соотношений".

"ОтРАжение" действительности в гротескном, сатирическом, и даже обидном, виде. "РА" стоит на самом главном месте, значит основное свойство этого слова заключается в "отРАжении". Более чем убедительно.

А вот ещё одно просто потрясающее слово – "ВЕРА".

В книге "Буквица. Пособие по древнерусскому языку" это слово истолковано следующим образом:

"Есть Вѣда ра (аббрев.) – Сияющая мудрость, данная человеку – так обычно трактуют."

С такой "трактовкой" я, естественно, никак согласиться не могу.

Во-первых: повторяю ещё раз – СЛОВА РУССКОГО ЯЗЫКА НИКАК НЕ ТРАКТУЮТСЯ! А для того, чтобы написать "во-вторых", позвольте ознакомить вас с одной из "официальных" трактовок этого слова – "глубокая и твердая убежденность человека в правильности чего-либо, основанная не столько на аргументах и фактах, сколько на чувстве и интуиции".

А вот теперь во-вторых: каким образом "глубокая и твердая убежденность человека в правильности чего-либо, основанная не столько на аргументах и фактах, сколько на чувстве и интуиции" может быть одновременно "сияющей мудростью"? Да никаким боком не может.



Ты совершенно безосновательно надеешься на что-то, что тебе нужно, чего ты желаешь, чего ты хотел бы что бы свершилось. Когда-то мы, юные пионеры и такие же глупые комсомольцы, тоже свято верили в победу социализма, а значит мы искренне желали, что бы когда-нибудь эта победа наконец-то свершилась. Но, не судьба..

Образом корня "ВЕ" в этом слове является "желание" ("ВЕто", "ВЕче", "ВЕриги" и т.д.). Образом всего слова будет "отражённое желание". "ВеРА" – это посыл твоего желания в будущее с уверенностью, что оно вернётся реальным желаемым событием. Извините, но это удел лохов и лодырей, "мудрость", тем более "сияющая", тут даже рядом не валялась. "ВеРА" – это то, на чём паразитирует государство.

Ну, а теперь попробуйте сами догадаться почему в словах "экРАн" и "дРАка" тоже имеется этот образ.

С образом "отРАжения" на этом закончим и перейдём к образу "скрывать, прятать".

"ШтоРА" – "оконная занавеска, раздвигаемая в стороны или поднимаемая вверх".

Любая "ШтоРА" что-нибудь да скрывает от любопытных глаз. "РА" стоит на месте.

"ЧадРА" – "лёгкое покрывало у женщин мусульманок, закрывающее голову и лицо (кроме глаз) и спускающееся по плечам вниз до ног".

В отличии от "кРАг", скрывающих только руки мотоциклиста при езде, "чадРА" скрывает полностью всё тело женщины. Причём, обратите внимание, что в слове "чадРА" корень "РА" стоит на первом месте, подчёркивая именно "скрывающую" функцию этого слова, а в слове "кРАга" главным её свойством является "движение". Так ведь "кРАга" и создана для мотоциклистов, для тех кто "скрывает" ("РА") свои руки только при "движении" ("ГА"). Мне кажется убедительно.

"ШкуРА" – "снятая с убитого животного кожа с шерстью".

Назначение "шкуры" заключается в том, что бы "скрывать" всё, что под ней находится, а "Кожа" – это уже продукт выделки снятой с животного "шкуры". Проще говоря, "шкуРА" – это часть организма животного, скорее даже живого организма, а "Кожа" – уже нет.



Образ слова будет следующим: "скрывающая ("РА") накопленное (выращенное) для дальнейшей жизни ("КУ") определённое пространство ("Ш)". Получилось несколько коряво, но под образ "шкуры", тем более как части ещё живого организма, вполне подходит. Проще говоря, "шкуРА" скрывает всё своё "нажитое непосильным трудом".

Кстати, "шкурничать" – это ведь тоже действовать исключительно в своих интересах. В переносном смысле это слово применяется исключительно в этом же образе. Таких людей мы почему-то не называем "кожей", хотя, казалось бы, вроде бы одно и тоже. Убедил?

"БуРАн" – "ветреная зимняя погода с обильным снегопадом".

В этом слове сразу трудно разглядеть что-либо "скрывающее", потому что в основном это слово ассоциируется у нас с ветром. Но на самом деле в слове "буРАн" самым главным является именно обилие снега, укрывающего буквально всё, без всякого разбора.



Ведь даже очень сильный снегопад при очень незначительном ветре мы всегда всё равно называем "буРАном", а вот "вьюгу" и "метель" как раз всегда связываем с сильным ветром. "Вьюга", как мне кажется, отличается от "метели" тем, что она бывает в основном безснежной (образ корня "ГА" говорит о "движении"), а вот "метель" уже разносит то, что до этого было навалено "буРАном", "метель" как бы раскладывает ("мечет" по оврагам и лесам) всё, что он в безпорядке до этого навалил (образ корня "ЛЬ" на конце слова выступает в образе "определённого порядка").

Образ корня "БУ" мне пока неизвестен, но одним из образов корня "АН" является "эпизодическое действие, по мере необходимости".

"ЦедРА" – "внешняя тонкая цветная кожица плодов цитрусовых растений".

Под слоем "цедры" всегда прячется основной плод с семенами. Всё логично, слово русское.

"КобуРА" – "кожаный футляр для револьвера, носится на кушаке или прикрепляется к седлу".

Обратите внимание, что футляр "кожаный", а не "шкурный", потому что под кожей может скрываться всё что угодно, а под шкурой только своё, "родное".

"КобуРА" полностью скрывает в себе револьвер или какой-нибудь другой пистолет. А вот "кобур" служит только для ношения и удобного использования того же пистолета и не имеет своей целью полностью его скрыть, потому что он сам предназначен для скрытого ношения пистолета, он сам спрятан под одеждой.

Надеюсь не нужно как-то дополнительно пояснять что такое "цензуРА". Главное предназначение этого слова – "скрывать".

"ВенеРА" – "вторая по удалённости от Солнца планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежит к семейству планет земной группы. Названа в честь древнеримской богини любви Венеры".

Первым корнем в этом слове стоит корень "РА" – "скрывать", но следующим за ним стоит отрицающий корень "НЕ" . Применительно к "Венере" это очень даже подходит, потому что она и так является самой яркой "звездой" на небе, её иногда даже днём видно, нужно только знать где смотреть. Наверное образ "НЕРА" можно правильно назвать как "постоянно видимая", "нескрываемая".

А образом корня "ВЕ" в этом слове скорее всего будет "нечто особенное в ряду подобных". Фактически, оно и не может быть по другому.



"ВенеРА" действительно имеет очень много особенностей: она и вращается в другую сторону в отличии от большинства планет Солнечной системы, и период вращения вокруг собственной оси у неё самый большой – 243 земных суток, к тому же это самая горячая планета в нашей системе – +462 °С. О "Венере" можно много чего интересного рассказать, что отличает её от остальных планет, но в данном случае нас интересует только факт того, что она "на такая как все".



А уже из этого следует, что образом всего слова будет: "постоянно видимая (сверкающая), выделяющаяся в ряду подобных". Думаю, что будет более логичным считать, что древнеримская богиня любви "ВенеРА" получила своё название от планеты, а не наоборот, ведь планета "Венера", надо честно признать, появилась гораздо раньше, чем богиня любви.



А богиня любви и должна быть такой, "постоянно блистать" и быть "не как все". Ведь действительно же: как только мы влюбляемся, так сразу же объект нашего вожделения для нас становится "самым-самым", "безпрерывно сверкающим", других мы просто не замечаем, все остальные для нас просто страшилища с кучей недостатков.

Мне кажется, русский язык правильно объясняет это слово.

"КаРАсь" – "съедобная рыба семейства карповых, водящаяся в прудах и озёрах с илистым дном".

Особенностью этой рыбы является то, что он водится даже в таких водоёмах, где, казалось бы, никакой жизни быть не может вообще. Всё дело в том, что "каРАси" умеют зарываться в ил, где прекрасно могут переждать как промерзание водоёма, так и его высыхание. Русский язык просто так корнями не разбрасывается, всё в точку.

Ну а что такое "шоРА" и "плевРА" догадаетесь сами. Теперь уже проще.

Следующий образ этого корня – "часть, один из компонентов чего-то целого;"

"РАма" – "стержневая конструкция, элементы которой во всех или некоторых узлах жёстко соединены между собой".

"РАма" является основной частью какого-нибудь сложного изделия или сооружения, на которую крепятся все остальные компоненты. Образом корня "МА" в данном случае будет "нечто чрезвычайно ценное" (так же как в слове "МАть"). Образ слова – "самая ценная часть (можно сказать – основная часть) конструкции. А разве не так?

Думаю не стоит отдельно останавливаться на слове "искРА"…

Владимир Головков

***



Окончание следует.





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