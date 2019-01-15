Русский язык — энциклопедия знаний человечества

Когда-то, теперь уже в далёкие 70-е годы уже прошлого столетия, учась в школе, я вообще не задумывался о том, почему русский язык, вернее, слова русского языка, имеют именно такую структуру: приставка, корень, суффикс и окончание. Всё казалось правильным и логичным, тем более, что другого я тогда и не знал. Потом, когда пошли в школу уже мои дети, я вдруг обнаружил, что появились какие-то префиксы, постфиксы и ещё куча всякого, чего в наше время почему-то не было. Тогда у меня впервые промелькнуло что-то подозрительное: почему это в наше время всего этого не было, а теперь вдруг откуда-то появилось? Не могли же наши учителя всего этого не знать.



К тому же и никаким открытием это тоже не могло быть — слова-то остались прежними, а значит, и структура их осталась прежней. Тогда я для себя решил: кто-то просто морочит голову нашим детям, усложняя наш язык.



Вернее, даже не язык, а его изучение. Но вникать в такие тонкости тогда было некогда, шли лихие 90-е, и нужно было просто выживать.

Но потом всё стало как-то потихонечку меняться. И в стране (не скажу, что в лучшую сторону), и в личной жизни.



Вышел на пенсию, свободного времени стало побольше, приобщился к интернету и как-то на его бескрайних просторах наткнулся на писателя Сергея Алексеева и его книгу «Сорок уроков русского». Книгу я приобрёл, прочёл, и у меня появились некоторые догадки по части строения слов, которые я и решил проверить, в частности тот факт, что слог "ГА" в русском языке означает "движение".



Об этом я как раз и узнал из книги С.Алексеева. Действительно, и "ноГА", и дороГА", и даже "кочерГА" так или иначе связаны с "движением". И даже слово "телеГА" и то связано с "движением".



Многие, наверное, мне тут же возразят: "Почему "даже"? "телеГА" ведь на самом деле имеет к "движению" самое непосредственное отношение". Так-то оно так, да вот только ведь ещё в школе нам вбили в голову, что слово "теле", обозначающее "далеко", является древнегреческим по рождению, а не русским.

В общем, слово "телеГА" в этот ряд почему-то не вписывалось, получалась какая-то эклектика: древнегреческое "теле – далеко" почему-то свободно соединялось с русским "ГА – движение". Причём смысл слова оставался самый что ни есть русский.



Ну, не могли же русские мужики, в самом деле, заимствовать часть слова из другого языка для обозначения какой-то там "телеги"? Ну, ладно, если бы речь шла о какой-нибудь "квинтэссенции".



Пришлось немного специально пробежаться по "моделям" гужевых транспортных средств и прийти к выводу, что действительно "телега" предназначена именно для дальних поездок, а все прочие "тарантасы" да "рыдваны" предназначены для специальных поездок, но на небольшое расстояние.



Но такого ведь, наверное, быть не должно, чтобы слово состояло из частей разных языков. Я – не лингвист и не филолог, но всё-таки предполагаю, что слова из других языков заимствуются целиком.

И тогда меня, если можно так сказать, осенило: а что если и другие слоги, как и слог "ГА", тоже что-то обозначают.



Решил я всё это проверить и не просто проверить, а досконально перепроверить и, по возможности, систематизировать, то есть постараться как можно лучше изучить своё предположение. А так как русский язык является чрезвычайно богатым по своему словарному запасу, то и изучать его (к моему ужасу и радости одновременно) придётся, как я теперь уже понял, очень и очень долго.

Начиная этот «труд», я решил, что буду исходить всего лишь из предположений, а не утверждений, но впоследствии понял, что слишком уж много получается совпадений, их так много, что они создают идеально чёткие закономерности.



Причём эти закономерности складываются в довольно-таки простую и совершенную картину устройства слов русского языка. Точно так же, ещё в школе, изучая периодическую таблицу химических элементов Д.И. Менделеева, я удивлялся, как это можно было раньше её не придумать, до чего же в ней всё просто. Так и со словами русского языка.



Пока ты учишься в школе и тебе вдалбливают в голову какие-то там кем-то придуманные правила, то ты не понимаешь русского языка, он кажется тебе трудным, ты сомневаешься в нужности знания всех этих правил. За всеми этими приставками, корнями, суффиксами, окончаниями и прочей несуразицей не видно самого слова и его исконного смысла.

Суть моего открытия, если можно так нескромно выразиться, заключается в том, что слова русского языка состоят не из привычных нам приставок, корней, суффиксов и окончаний, а из корней, которые несут в себе определённую смысловую нагрузку, свой неповторимый образ, который, в той или иной мере, но обязательно накладывает отпечаток на смысл всего слова.



То есть, даже если тебе неизвестно слово, но ты знаешь образы корней его составляющих, то ты обязательно поймёшь его исконный смысл. Зная смысл, или, правильнее будет сказать, образ корней, можно самому, комбинируя корни так же, как из детских кубиков, составлять новые слова, которых нет в русском языке.



И любой русский человек, а вернее сказать, человек, который хорошо усвоил словообразование русского языка, будет свободно понимать новое слово. Более того, можно будет понимать и иностранные языки, так как все они, и я в этом теперь уже окончательно убедился, основаны на русском языке.

Исследовал я корни, не придерживаясь какой-либо системы (по алфавиту или ещё каким-либо признакам). Просто я пока не знаю такой системы, наверное, она появится потом, когда я «раскопаю» образы всех корней русского языка.



Кстати, писатель Сергей Алексеев назвал их «слого-корнями». Наверное, так было бы правильнее их называть, потому что в большинстве случаев фонетически слог действительно совпадает с "моим" корнем, но я решил называть их просто корнями для краткости.



Кто-то может возразить, справедливо решив, что в слове ведь всё равно должен быть один корень, и, называя все слоги корнями, можно внести путаницу в определение корня слова.



Да, я тоже поначалу так думал, но потом, когда начал анализировать слова с уже открытыми мной образами корней, то я установил одну стойкую закономерность — главный, определяющий образ всего слова корень всегда стоит в этом слове на последнем месте.



Всегда, исключений нет! Каким бы он не был, — «га», «ук», «п» или «ть» — он всегда определяющий, а остальные корни лишь дополняют его и придают всему слову уточняющие детали. Поменяй корни в слове местами и образ слова тут же станет другим, хотя образы корней останутся прежними. В дальнейшем я продемонстрирую это на конкретных словах "мать" и "тьма".

Поэтому я и решил, что путаницы не будет, она просто исключена.

Так у меня родилось первое правило нового русского языка:

"Образ корня, расположенного на последнем месте в слове, является определяющим для всего слова. Образы остальных корней лишь уточняют его, дополняют, конкретизируют, либо полностью отменяют".

Также я предполагаю, что в словах русского языка не существует приставок, корней, суффиксов и окончаний, так как каждая из этих частей слова современного русского языка на любом месте в составе слова имеет один и тот же смысл и образ.



И если корень, который мы определяем в каком-то слове как окончание, вдруг появляется в другом слове, но уже как приставка — будьте спокойны, тот образ, который он несёт, находясь на месте окончания, он будет нести и на месте приставки, только на месте окончания он будет определяющим образ всего слова, а на месте приставки он будет всего лишь уточняющим этот образ.

Нужно учесть и то, что многие слова сейчас пишутся не так, как писались сто-двести-триста и более лет тому назад. А многие буквы в словах стоят вообще не те, которые стояли изначально. Из-за этого порой невозможно разобраться в истинном смысле слова. Ведь в русской Буквице сорок девять букв и многие из них, с современной точки зрения, повторяются.



Например, в Буквице были такие буквы, как И — «иже», І — «ижеи», Ї — «инить», Ѵ — «ижица» и Ѣ — «ять». И все эти буквы могли читаться как современная буква «И». Поди, разберись сейчас какая буква в слове стояла раньше. Или ещё пример: слово «ОТРЯД» писалось через букву «Ѿ» — «ОТ», то есть «ѾРѨД», а не «ОТРѨД».



А слово «Русь» писалось не через «у», а через «ɣ», то есть «оук», которая вообще считается как бы ни гласной, ни согласной.



А ведь каждая буква несёт свой неповторимый образ, от которого зависит образ всего слова, «Ѿ» – это один образ, а «ОТ» – это уже совсем другой образ корня и, соответственно, всего слова.



Поэтому иногда встаёшь в тупик: и буква, вроде, стоит правильно, а слово явно не из того ряда. И тогда приходится слово пока отодвигать в сторонку, до лучших времён. Или ещё такой пример: слово «является» раньше писалось как «ѩвлѧԑтсѧ».



Как видим, в слове присутствуют две разных буквы «я» и буква «есмь» вместо «есть» — Е. Вообще, я постепенно стал приходить к выводу, что изучать слова нужно не так, как они пишутся, а так, как они слышатся, как мы их произносим.



Ведь, по большому счёту, положив, как говорится, руку на сердце, нужно признать, что язык существует в устной форме, а письмо является всего лишь системой знаков для передачи языка на расстояние и во времени, а знаки, как вы сами понимаете, можно придумать какие угодно. Но однозначно к такому выводу я пока ещё не пришёл.

Анализируя слова, я также пришёл к выводу, что корни могут состоять из одной, двух, трёх и более, судя по слову "теле", букв.

Практически с первым правилом сразу же родилось и второе, которое я сформулировал следующим образом:

"Образ слова раскрывается при обратном прочтении корней".

Правило это вывелось как-то само собой, оно буквально кричало из каждого слова. Забегая вперёд, поясню это правило на конкретном примере: слово "нога" состоит из двух корней "га" и "но" (именно "га" и "но", а не "но" и "га") и "читается" оно в обратном порядке.



Итак, "га" – "движение", "но" – "индивидуальное, а также индивидуальное, но не для себя". Образом всего слова будет "движитель для одного" или просто, выражаясь современным языком, "индивидуальное средство передвижения".



Если первым прочитать "но", а не "га", то получится "индивидуальность движения", что совсем не соответствует предназначению "ног", хотя, если обладатель "ног" будет в хорошем подпитии, то "индивидуальность движения" вполне возможна.

Изучать корни оказалось невероятно трудным делом. Приходится анализировать все слова с искомым корнем, а таковых очень много, от нескольких сотен, до десятков тысяч. И самих корней ведь тоже невероятное множество, даже если брать комбинацию из двух букв и то получится, наверно, за тысячу (подсчитайте, кому не лень, только учтите, что в русской Буквице сорок девять букв, а не тридцать три). А каждый корень, как оказалось, тоже имеет не один образ, а несколько, до десятка и более.

В ходе моего исследования я установил, что при раскрытии образа корня, состоящего из одной буквы, необходимо применять один из образов этой буквы, который заложен в русской Буквице, иначе ничего не получается (без Буквицы вообще ничего не получается!! Теперь это моя настольная книга).



Но иногда очень хорошо применяется и просто само название буквы (естественно, в соответствии с Буквицей), например: образом корня "л" может быть само название буквы "Людїԑ", то есть "люди".

Потом я столкнулся с такой проблемой, как наличие в одном слове двух одинаковых корней, например, в слове "мама", и постепенно пришёл к выводу, что один и тот же образ не может повторяться в одном слове дважды. Это не рационально, слово не должно иметь ни одной лишней буквы.



Тот, кто подарил нам этот язык был, скорее всего, жёстким прагматиком, а не мечтателем-фантазёром. Слово должно нести информацию, причём исчерпывающую, и не более того.

И вот, наконец, после долгих мучений я вывел третье правило нового русского языка:

"В одном слове не может быть два одинаковых корня с одинаковыми образами".

В дальнейшем я также на примерах покажу, как "работают" одинаковые корни в словах.

А потом я заметил, что иногда крайние буквы смежных корней тоже как бы образуют ещё один корень со своим самостоятельным образом, который, к величайшему моему изумлению, филигранно вписывался в образ всего слова, добавляя в него свои краски.

Из этого я вывел четвёртое правило:

"Крайняя буква одного корня может одновременно являться частью рядом стоящего корня".

Само собой разумеется, что формулировки этих правил нельзя пока считать окончательными, вполне допускаю, что они ещё претерпят значительные изменения и уточнения.

Ну, и самое главное, что я понял, изучая СЛОВА РУССКОГО ЯЗЫКА, так это то, что они НИКАК НЕ ТРАКТУЮТСЯ! Их нужно понимать и принимать так, как они есть, вот, что буквально обозначает образ слова, составленный из образов корней, то так оно и есть на самом деле. Это как статьи Конституции – как написано, так и понимай.



Трактовка бессмысленна, точнее выразить смысл слова уже просто невозможно, это предел лаконичности и информативности одновременно. Приведу простой пример: коротенькое слово "небо". Одним из образов корня "бо" является "ограничение", а "не" – "отрицание".



Образом всего слова будет "безграничное". В данном слове "не" отменяет "ограничение". Что это значит и как это понимать? А понимать это нужно очень просто: "безграничное" – значит "не имеющее границ".



И это не метафора или какой-то красивый или религиозный образ. Это значит, что так оно и есть на самом деле, что "небо", или более привычная нам "вселенная", фактически не имеет ни начала, ни конца. И не нужно пытаться дотянуться до "края вселенной" – его просто нет, он не существует.



Так же, как не существует и самого момента зарождения "вселенной", то есть "неба". Вот так одно короткое русское слово из четырёх букв легко и изящно ставит жирный крест на всяких теориях Большого взрыва и прочих "научных" гипотезах возникновения вселенной. Но для этого нужно знать, что обозначают корни слов.

Жаль, что размеры данной статьи не позволяют ознакомить читателей со всеми уже открытыми мной образами некоторых корней русского языка, а набралось их уже очень много, около тридцати. Лучше я покажу всю прелесть русского языка на примерах и вы увидите, до чего же наш язык точен, лаконичен и невероятно информативен.

Сразу предупреждаю, что образов большей части корней я ещё не знаю, так как занимаюсь этим исследованием всего два года, но и того, что уже есть, вполне достаточно, что бы наглядно увидеть строгую систему в словообразовании русского языка, и эта система никак не связана с тем, что принято считать классическим "русским языком", преподаваемым в учебных заведениях.

Свои соображения о возникновении языка вообще, и русского в частности, я изложу в другой статье, а пока покажу вам, дорогие мои читатели, некоторые результаты моих исследований.

Итак, продолжим разбирать корень "га".

Всем вам хорошо известно как само слово "галоп", так и то, что оно обозначает. Во всех источниках, которые я нашёл, это слово трактуется практически одинаково. Вот, что о слове "галоп" говорит всезнающая Вики:

"трёхтактный аллюр лошади (и некоторых других животных) в три темпа с безопорной фазой. Самый быстрый способ бега лошади, при котором они могут достигать скорости 60 км/ч и выше".

Из этого объяснения становится совершенно очевидным, что значение слова относится к лошади (или некоторому другому животному), а никак уж не к тому, кто на ней восседает. Но, как оказалось, к лошади это слово имеет весьма опосредованное отношение, а самое прямое отношение оно имеет как раз к всаднику.

Начинаем разбирать слово по правилам русского языка: на первом месте (первым я всегда буду называть последний в слове корень) стоит корень "п", который в данном случае ограничен всего одной буквой, называемой в Буквице просто "покой".



В таком образе мы его и применим в этом слове. Далее идёт корень "ло", который имеет образ "то, при помощи чего, с помощью чего". Чтобы не быть голословным, что корень "ло" имеет именно такой образ, приведу в качестве примеров несколько слов, в которых корень "ло" не говорит, а прямо кричит о том, что он именно "то, при помощи чего, с помощью чего": ложка, молоток, долото, лом, кайло, хайло, глобус.



Так же очень много чего полезного можно делать "при помощи" всё той же лошади или, скажем, слона (вспомните хотя бы Индию), а свои шкурные интересы в Правительстве можно с успехом отстаивать, например, "при помощи" лобби. Да-да, я тоже раньше думал, что это английское слово, а оно вон как оказалось, русское оно, до мозга костей.



Кстати, если уж речь зашла о лошадях: если кто-то из вас запрягал когда-нибудь лошадь в повозку, то тот прекрасно должен знать, что лошадь с повозкой соединяется "при помощи" "оглобли". "Оглобля" – это самый что ни есть классический пример самой простой и надёжной трансмиссии, "при помощи" которой, как нам всем известно, соединяется двигатель (в данном случае лошадь) с колёсами.

Ну, и в самом конце слова стоит корень "га" с образом "движения". Теперь складываем по порядку все образы и у нас получается: "покой при помощи движения".



Если кто-то из читателей никогда не ездил верхом на лошади, то следует разъяснить подробнее получившийся образ слова. Лошадь имеет несколько способов бега, или аллюров: шаг, рысь, иноходь и галоп. Очень быстрый галоп называется ещё карьером. Есть и другие названия всем этим аллюрам, но в данном случае нас интересует конкретно "галоп".



Так вот, когда лошадь скачет "галопом", то для всадника это является самым комфортным аллюром, потому что спина лошади в это время находится в неподвижном, относительно всадника, состоянии. Это особенно хорошо видно на скачках, когда наездник всё время кажется практически неподвижным. Лошадь скачет во весь опор, но спина остаётся неподвижной.



Тогда вполне определённо можно сказать, что слово это относится вовсе не к лошади, а к самому всаднику. Скачущий "галопом" придумал это слово, заботясь прежде всего о себе, а не о лошади. Как бы мы теперь не пытались более точно трактовать это слово, у нас всё равно ничего не получится точнее этого образа.

Очень короткое слово "нега". "га" – "движение", "не" – "отрицание". Образ всего слова – "движения нет". Кто будет с этим спорить? Разнежиться – это значить "обездвижиться". В этом слове образ второго корня как бы отменяет образ первого корня но, тем не менее, совершенно правильно рождается образ всего слова.

А вот в слове "гарпун" корень "га" стоит на последнем месте. Это говорит о том, что "движение" в этом слове (и предмете) не является главным, хотя "гарпун" является орудием метательным и к движению имеет самое непосредственное отношение. Но, согласитесь, всё-таки главным свойством "гарпуна" является его способность поразить кита, а не лётные качества и вообще способность как-то "двигаться".

Некоторые другие слова с корнем "га" с образом "движение": гать, гаубица, гармонь, регата, багаж, мегафон, галс, дворняга, газ и т.д. Заметили, как много "иностранных" слов?

Как оказалось, ещё одним образом этого корня является "множественность". Например, в слове "магазин" этот корень раскрывается как нельзя красноречивее. Где ж ещё может находится такое "множество" товаров, денег и покупателей, как не в "магазине".



Но, наверное, не все знают, что ёмкость, в которой находятся патроны в автоматическом оружии, тоже называется "магазином", так же, как и ёмкость для деталей в некоторых металлообрабатывающих станках. То есть слово применяется совершенно правильно именно в том месте, где оно и должно применяться.

В слове "кольчуга" корень "га" тоже стоит на месте, причём самом первом, то есть главном в слове. Что такое "льчу" я пока не знаю, но мной уже точно установлено, что одним из образов корня "ко" является "защита" (кожа, кора, кожух, скорлупа, козырёк, кобура и т.д.), что вполне соответствует предназначению "кольчуги".

Есть слова, которые родились, казалось бы, в подворотне, но имеют потрясающе точный образ в соответствии с настоящим русским языком. Например, есть такое не совсем литературное слово "общага". Совершенно очевидно, что образ "множественности" в этом слове стоит невероятно правильно, причём на первом месте, то есть именно он формирует образ всего слова.



Если пока абстрагироваться от образов корней "об" и "ща", а просто применить "обща", то есть "общее, совместное", то тогда получается вообще всё правильно, так как только в "общаге" почти всё общее, в отличие от какого-нибудь малосемейного "общежития", в котором каждый находится в своём небольшом пространстве. Думаю, что родилось это слово на уровне генетики, заложенной в русском человеке. Причём родилось оно потрясающе правильно.

Предполагаю, что и слово "гостиница" тоже должно писаться через "а", то есть "гастиница", впрочем, именно так мы его и произносим. Думаю, что основной образ этого слова как раз и заключается в "множественности" постояльцев, а не в том, что все эти постояльцы являются "гостями".



"Гости" приезжают или приходят к родственникам или знакомым, а к "гостиничным" постояльцам это слово никак применить нельзя. Но это я пока только предполагаю. Забегая наперёд, скажу, что некоторые слова русского языка я бы уже сейчас подкорректировал в смысле правильности их написания. С этим мы ещё не один раз столкнёмся.

Другие слова с корнем "га" с образом "множественности": гарем, галерея, галера, богатство, гардероб, бригада, организм и т.д. При желании каждый может сам найти множество слов с этим корнем.

Ещё один образ корня "га" обнаружился в словах так или иначе связанных с пищей. Правда, в этом случае у меня возникли некоторые сомнения в правильности применения буквы "г" в этих словах. Ни один из образов этой буквы не подходит к образам слов, так или иначе связанным с пищей.



Но зато такой образ нашёлся в букве "ћ" – "гервль": "прекрасное; необычное; неизведанное, но проявленное". К пище это очень даже подходит. Произносится эта буква не как твёрдое "г", а как мягкое "гх". Возможно, эти слова и писались через "ћ".

Вот некоторые слова с этим образом (подчёркиваю, что это не только слова, обозначающие ту или иную пищу или блюдо, но предметы и явления так или иначе связанные с пищей, её приготовлением и последствиями её приёма): гастрономия, галушки, коврига, брага, шаньга, кулага, мамалыга, маргарин, расстегай, таган, мангал, рыгать, цинга, изжога, гастрит, перегар, забегаловка.



Пусть вас не смущает последнее слово в котором "га", скорее всего, должен бы иметь образ "движения". Всё-таки согласитесь, что когда вы слышите слово "забегаловка", то в первую очередь перед вами встаёт образ приёма пищи, а не образ того, что в это заведение нужно обязательно бежать.

На первый раз, в ознакомительных целях, я думаю, этого достаточно. В следующий раз я расскажу вам про корень "РА", вокруг которого в последнее время происходит великое множество всяких споров. И что это якобы и "сияние", и само "солнце", и даже образ одного из славянских богов.



На самом деле всё гораздо проще и невероятно красиво.



Это слово, вернее корень, очень сильно нравилось Михаилу Задорнову, светлая ему память, но он ошибался в его образе. Кстати, ошибался не он один. Я вообще заметил, что очень многие учёные-лингвисты и просто "альтернативщики", как мы теперь их (нас) называем, занимались корневым словообразованием, но, почему-то, никому не пришло в голову взять и тупо анализировать слова с одним и тем же корнем.

Да, я теперь как никто другой понимаю, что работа по восстановлению образов корней русского языка невероятно трудоёмкая, и, если говорить честно, для неё нужен не один институт, но зато и результат будет просто потрясающим.

Русский язык – это энциклопедия, в которой заложены абсолютно все знания человечества. Я смог перевернуть только первую страничку…





Владимир Головков

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