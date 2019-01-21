Русский язык — образ корня «РА» (2)

Одним из образов корня "СЕ" является "для кого-то, в интересах кого-то или чего-то" (шосСЕ, киСЕт, СЕнат и т.д.). Получается, что образом всего слова будет "один из компонентов в чьих-то интересах", то есть "сеРА" применяется не в чистом виде, а только как компонент. Почему-то я стал очень сильно сомневаться, что именно китайцы изобрели порох, тогда бы они назвали этот "компонент" как-нибудь по-своему, без русского "правильного" корня "РА".

Такое объяснение не я придумал, это я выискал где-то на бескрайних просторах интернета.

…„СеРА” – " одно из простых, не разлагаемых веществ, плавкое и сильно горючее ископаемое вулканического происхождения. Является одним из компонентов пороха ".



"КупюРА" – "бумажный денежный знак".

"КупюРА" – это всего лишь одна бумажка из всей денежной наличности страны. Образ корня "КУ" – "накопление для будущего использования" (акКУмулятор). Что такое "ПЮ" пока не знаю.

В название "ненашенского" острова "СуматРА" – одного из многочисленных островов Индонезии – тоже как-то странно затесался русский корень "РА" с этим образом. Может совпадение?

Ещё один образ – "многокомпонентность".

В таких словах как "своРА", "фанеРА", "дРАже", "камасутРА", "клиентуРА" и "РАгу" "многокомпонентность" образа не требует какого-то специального разъяснения и доказательства.

А вот слово "культуРА" стоит рассмотреть более подробно. "РА" – это "многокомпонентность", с этим не поспоришь, но вдаваться в подробности не буду. Что такое "ТУ" – пока не знаю, врать тоже не буду. Одним из образов корня "ЛЬ" является "окончание чего-то, некий итог" ("цеЛЬ", "шпиЛЬ", "эндшпиЛЬ", "ЛЬгота"), а образ корня "КУ", как вы уже знаете, "накопление для последующего использования".



Даже не зная пока образа корня "ТУ", можно уже почти точно сформулировать образ всего слова. "КультуРА" – это "совокупность итогов развития для последующего использования". А разве не так? Как бы кто бы, на каком бы языке не растолковывал это слово – он всё равно придёт к этому, русскому, лаконичному и точному определению. Предполагаю, что корень "ТУ" связан с некой устойчивостью ("Т" – "Твердо"), но какой именно, утверждать пока не берусь.

А у Виталия Сундакова "культуРА" – это "культ РА".

"ФлоРА" – "растительный мир".

Чрезвычайно "многокомпонентное" понятие. Сотрудники Королевского ботанического сада в Эдинбурге представили доклад, в котором подсчитали точное количество видов растений, обнаруженных на Земле. На текущий момент их оказалось 390 900. Более "компонентным" словом после "Флоры" может быть только "Фауна".

Ещё один очень интересный образ – "нечто выдающееся, но в противоположном направлении".

"ШпоРА" – "металлически стержень с зубчатым или гладким колёсиком на конце, прикрепляемый к заднику сапога всадника и служащий для понуждения лошади; роговой заострённый вырост на ногах у некоторых птиц, преимущественно у самцов".

Вот объясните мне, на кой чёрт такое страшное петушиное оружие, как "шпоРА", направлено назад, в сторону, противоположную от противника?

"ШлёндРА" – "гулёна, кутила, бездельник; человек любящий погулять, выпить; плут, проныра".

"ШлёндРА" без сомнения выдающаяся личность, но, как говорила моя бабушка, "не в ту сторону". Против этого очень трудно возразить. Образ "РА" стоит на правильном месте.

"РАк" – "покрытое панцирем пресноводное безпозвоночное животное с большими клешнями и с брюшком, называемым обычно шейкой, заканчивающимся веерообразным хвостом".

В случае опасности "РАк" способен при помощи своего хвоста проплывать задом метра полтора. Бегство, но передом к противнику.

Есть у меня и свои соображения насчёт "РАка" – тяжёлой и страшной болезни. Предполагаю, что "РАк" – это всего лишь страшилка для выкачивания огромного количества денег из населения. Фактически же этого самого "РАка" или нет вообще, или он очень легко лечится. Я склоняюсь ко второму варианту. Наводит на подозрение тот факт, что он в последнее время стал буквально повальным. С чего бы?

В данном случае образ корня тоже вполне соответствует образу слова.

"КРАх" – "разорение, банкротство, полная неудача, провал".

"КРАх", как полное разорение, несомненно является значительным событием в жизни любого человека, но не таким, о котором он мечтал, а прямо противоположным.

"ВРАч" – "специалист с высшим медицинским образованием, занимающийся лечебно-профилактической деятельностью".

В Этимологическом словаре русского языка М.Р.Фасмера о происхождении этого слова сказано буквально следующее: "ст.славянское "врачь", болгарское "врач" – "колдун", сербохорватское "врач" – "прорицатель", словенское "vrač" – "врач". Эти слова производят от "врать" и "ворчать". В таком случае первоначальное значение "заклинатель, колдун".

Если это действительно так, то тогда становится понятно, почему при постоянно возрастающей квалификации "вРАчей", при якобы развивающейся семимильными шагами медицине, количество болезней, как и смертность, почему-то всё время возрастает. А оказывается, что они просто банально врут, говорят одно, а на самом деле с человеком происходит совершенно другое.



А для чего они это делают? А для того, что бы фармацевтические компании могли продавать никому не нужные лекарства. Других вариантов я не вижу. Ну не для целенаправленного же убийства людей?



Не скажу конечно, что все "вРАчи" такие, но лично я уважаю только травматологов и хирургов, которые могут в случае травмы снова "собрать из молекул" и поставить на ноги человека. Натуропатов тоже уважаю – они лечат без лекарств. А остальные, извините, от слова "вРАть"…

Слово "вРАть" долго объяснять не буду, тут всё ясно. "ВРАть" – это говорить одно, а делать другое. Есть хорошая русская пословица: "Где врут – там и прут". В точку!

"КРАмола" – "в древнерусском праве смута, волнение, мятеж, любое преступление имеющее политический характер".

Любая смута, мятеж или волнение для любого правителя, да, пожалуй, и всего государства в целом, являются значительным событием, даже можно сказать – выдающимся, но, по мнению самого правителя, а возможно, и большинства подданных, направленным совсем в противоположную сторону от направления развития государства или политики самого правителя. Совершенно правильно в этом слове расположился корень "РА".

А Виталий Сундаков утверждает, что "кРАмола" – это "мола к РА". Ну, может, и так.

Ну, а с такими словами, как "паРАдокс", "штРАф" и "тиРАн" вы теперь и сами разберётесь.

Ещё один образ – "использование не по назначению, трудно использовать по назначению".

"КонуРА" – "очень небольшое крытое строение, помещение".

Чаще всего мы понимаем под этим слово собачью "Конуру", но и любое другое тесное помещение тоже называем "Конурой". С одной стороны помещение вроде есть, но больно уж трудно его использовать.

"РАб" – "человек, лишённый всех прав и средств производства и являющийся полной собственностью владельца, распоряжающегося его трудом и жизнью".

Человек является свободным от рождения, он не может кому-то принадлежать и никто не вправе распоряжаться его трудом и жизнью, поэтому использование его в качестве "РАба" является "использованием его не по назначению". Будучи не "РАбом" он способен на гораздо большее.



Образ корня "Б" – "божественное", то есть образом слова будет "божественное, используемое не по назначению". К слову "РАбота" это не имеет никакого отношения, между ними нет никакой этимологической связи. Человек только тогда является свободным, когда он сам определяет и реализует своё предназначение. В остальных случаях он "РАб". Ну и как вы теперь думаете, много ли из ныне существующих люде является "неРАбами"?

"МымРА" – "о женщине угрюмой, неразговорчивой, мрачной и скучной".

Предполагаю, что в данном слове корень "РА" говорит о том, что женщина такой быть не должна, что это прямо противоположные качества, которыми она должна обладать, трудно с ней мужику. Ну как вот с такой жить?

"КРАля" – "то же, что и красотка; женщина, за которой кто-нибудь ухаживает, любовница".

Всё это конечно верно, но мне кажется образ "КРАли" заключается несколько в другом. Вот что я прочёл о ней на сайте https://модные-слова.рф: "..большинство мужчин представляют себе "КРАлю" в образе красивой и шикарной леди, которая со вкусом одета в дорогие шмотки, от неё пахнет нежными дорогими французскими духами. А на её лице видно пренебрежение ко всем снующим возле неё мужчинам, которые добиваются от неё благосклонности".



Мне тоже кажется, что образ "КРАли" заключается в её недоступности, невозможности "использовать по назначению". Про таких говорят: "Хороша Маша, да не наша". Образ корня "ЛЯ" в этом слове – "значительность", а образ корня "РА" – "невозможность использования", и наконец образ буквы "К" ("Како") – "объединение объёмов".



Получается, что "столь значительную личность трудно использовать объединившись с ней". Вот такая вот она получается, эта "КРАля", "сучка крашеная".

Образ – "неконтролируемое".

"РАж" – "ярость, неистовство, исступление, сильное волнение полученные во время какого-то экстремального действия".

Вошедшего в "РАж" бывает очень трудно остановить, тут всё верно. Войти в "РАж" – это как раз и есть "выйти из-под контроля".

"РАзмах" – "расстояние между крайними точками чего-нибудь распростёртого, расставленного, раскрытого или колеблющегося".

"РАзмах" говорит о расстоянии, но не конкретизирует, не "контролирует" его величину.

"ЖРАть" – "есть жадно и много".

"Неконтролируемое" поглощение пищи. Сюда же можно смело добавить слово "ОбжоРА".

"ИгРА" – "занятие, служащее для развлечения, отдыха, спортивного соревнования или тренировки".

Во время "Игры" можно контролировать только свои действия, но действия своего противника ты контролировать не можешь, будь то шахматы, волейбол или даже какая-то тренировка в виде игры.

"БРАво" – "возглас, выражающий одобрение, восхищение".

Данный возглас выкрикивает страстный, потерявший над собой контроль поклонник, под воздействием восхищения, нарушая общепринятую тишину в зале.

"АвантюРА" – "сомнительное дело, основанное на возможном, случайном стечении обстоятельств; проект, предпринимаемый без учёта реальных возможностей и обречённый на провал".

Трудно что-либо ещё добавить к этому объяснению, и так понятно, что "АвантюРА" это очень трудно контролируемый процесс.

"ДиктатуРА" – "ничем не ограниченная государственная власть, опирающаяся не на закон, а на силу господствующего класса".

"ДиктатуРА" господствующего класса не может контролироваться в полной мере даже формальным "Диктатором". Любая "диктатуРА" характеризуется прежде всего отсутствие порядка. В "диктаторском" государстве процессы развития не поддаются контролю. Увы, но корень "РА" говорит именно об этом.

Да вам ли мне это объяснять, дорогие читатели?

"УРа" – "Боевой клич войск при атаке, а также восклицание, выражающее воодушевление, восторженное одобрение".

При исследовании этого слова пришлось перелопатить кучу всевозможных источников информации. Версий – тысяча и одна. В основном речь идёт о заимствовании из других языков или об этимологических преобразованиях. Михаил Задорнов говорил, что это "призыв к свету".

Мне кажется, что здесь всё гораздо проще. На зря к этому слову я применил образ "неконтролируемого". Вот представьте себе психологическое состояние воина, идущего в атаку: и страшно, и жить хочется, и врага напугать хочется, и победить хочется, и не опозорится тоже хочется.



Вот и орёт он самое короткое и, по его мнению, страшное слово. Не контролирует он себя в этот момент, ему не до выбора "красного словца", тут бы только самому выжить, да врага уничтожить. Небось, заорёшь!

Первой буквой в этом корне стоит "А" с образом "начало", а образом корня "У" является "зов, послание". Ну, теперь догадались? Образ слова "уРА" заключается в "начале неконтролируемого" или "призыв к неконтролируемому". Под образ "УРА" подходят такие простые и понятные расхожие выражения, как "ховайся, кто может" или "держите меня семеро".

Очередной раз поражаюсь, до чего же точен русский язык. И лаконичен. Всего три буквы, а каков образ, сколько в нём всего сказано!

РА – повреждение, нарушение целостности или порядка

"РАна" – "повреждение тканей тела с нарушением целостности покровов".

Это слово не требует особых разъяснений, как и "овРАг" с "цаРАпиной".

"ТаРАн" – "древняя стенобитная машина, состоявшая из длинного бревна с металлической бараньей головой на конце; носовая часть военного корабля, обитая сталью, которою ударяют в неприятельский корабль с целью нанести пробоину; напористый, активный человек".

Во всех трёх случаях "ТаРАн" используется для того, что бы нанести какие-то повреждения, даже если это касается человека, который стремиться чего-то добиться, пробивая своим напором стену непонимания или нежелания.

"КРАжа" – "тайное присвоение чужого, похищение, воровство".

Несомненно, "кРАжа" – это нарушение целостности.

"ГРАбли" – "сельскохозяйственный ручной инструмент, применяемый для разбивания комьев уже разрыхлённой почвы, очистки от выкопанных корней сорных трав".

Самое прямое предназначение "гРАблей" – это "повреждать и рушить".

И наконец, последний образ корня "РА" – "предел, оконечность"

"КРАй" – "предельная линия, ограничивающая поверхность или протяжённость чего-либо".

Образ корня соответствует образу слова.

"ГРАница" – "линия раздела между двумя владениями, областями".

На "ГРАнице" "оканчиваются" владения обоих сопредельных владений. Сюда же можно отнести и "окРАину".

"МеРА" – "единица измерения протяжённости или ёмкости; предел, "гРАница", "РАзмер". Это из "официальных" толкований этого слова. Я вполне с эти согласен.

ГРАницы, габариты, ёмкость, вес или даже ответственность чего-либо или кого-либо огРАничиваются установленной для них мерой, то есть – имеют "предел". Есть такое выражение – "Знай меру"!

На этом, наверное, и закончу эту статью. Сколько ни урезал, ни сокращал, а всё равно получилось много. Боюсь, что до конца дочитают не все.

Владимир Головков

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