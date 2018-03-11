Вода сама себе царь в 260 языках мира
Часть 1
«Когда сравниваемая лексика из разных языков,
независимых друг от друга, складывается
в единую картину – это уже и есть
действительно настоящее научное знание»
Светлана Бурлак
Наша работа посвящена исследованию «водяной лексики» в различных языках мира. Для этой цели были использованы не только доступные онлайн справочники и запылённые временем словари из домашней библиотеки. Пригодилась и помощь добрых людей, по жизни являющихся носителями или знатоками иностранных языков. В результате такой работы было выявлено не менее 260 языков, в которых не только активно присутствует указанная «водяная лексика», но которая сама по себе тесно увязана с корневой основой VOD или её так называемыми модификациями.[1] Результат неожиданный. А если учитывать отношение к подобным явлениям специалистов, то и весьма странный. Кто, как не учёный-языковед, обязан рассказывать нам, соотечественникам, о существующих масштабных межъязыковых явлениях, просвещать наши трудовые умы? Но одно дело говорить о родственности лексики в различных языках вообще, и совсем другое – показать эту родственность наглядно и убедительно. Именно это мы и сделали, взяв за образец употребительное слово «вода» и соответствующие ему слова из старого русского лексикона, ныне уже подзабытого. Для наиболее полного этимологического охвата был заранее подготовлен т. н. контрольный список «водяных слов» в русском языке, который и подвергся многократному переводу на иностранные языки с единственной целью – обнаружения в их составе «водяной составляющей». Полный список таких слов, не менее чем из 400 единиц, мы готовы предоставить всем, кто этим серьёзно заинтересуется (айсберг, акварель, амфибия, бадья, барка, болото, булькать, ведро, весло, вода, волна, дно, капля, колодец, криница, купаться, лить, лужа, море, нырять, облако, пить, плакать, плыть, пот, река, родник, рыба, снег, струя, течение и т. д.)
Поскольку мы уже знали из собственного опыта, насколько неточно этимологизируются многие и многие слова русского языка (например, языковеды отказывают в генетическом родстве таким парам, как ВОДА и ВОДИТЬ), мы решили подвергнуть анализу также и всю доступную нам неславянскую лексику, увязанную с понятием «передвижения, направления и т. п.»: акведук, бег, борозда, брод, бродить, буксир, быстро, вверх, везти, вектор, вождение, гнать, движение, долина, дорога, канализация, корабль, курс, луч, направление, поездка, поход, провод, скорость, сообщение, ходить и т. д. (всего порядка сотни контрольных слов).
Чутьё и здесь нас не подвело. В подавляющем большинстве исследуемых языков действительно обнаружилась такая лексика, напрямую увязанная с «водяными основами», когда-то распространёнными в русском языке. А если говорить точнее – с соответствующими корнями из русского языка периода 9–19 вв., ныне уже забытыми или признанными безнадёжно устаревшими. Всё, чем мы можем сегодня утешиться, не выходя из дома – поискать такие слова в исторических справочниках, самыми продуктивными из которых могут быть, например, «Словари народных говоров».[2]
В процессе исследования обнаружилась другая любопытная деталь, впрочем, важная для науки. Дело в том, что сами носители рассматриваемых языков, по нашему убеждению, никак не увязывают собственную «водяную лексику» с «водяными корнями».[3] Ни исторически, ни этимологически. Скажем, если для нас стало уже очевидным, что ВОДА именно ВЕДЁТ, а способность ВЕСТИ, в свою очередь, способна и ВЕДАТЬ (т. е. передавать некую ВЕСТЬ, нечто сообщать), то, скажем, для эстонских vedu (вести) и veed (вода) или удмуртского ветло (бродить) это вовсе не очевидно.[4] И такой подход обнаруживает себя во всех рассматриваемых нами мировых языках. Складывается стойкое впечатление, что в какой-то момент «мировые лингвисты» (в лице их регионально-национальных представителей) попросту договорились между собой не замечать очевидных явлений, характерных для подавляющего большинства языков, с той лишь целью, чтобы не создавать сумятицы в умах особенно любопытствующих сограждан. Не замечать примерно в той же мере, как не замечается до сих пор когда-то величественная этрусская культура. Но недаром говорят, что рано или поздно всё становится явным. В том числе, станет когда-то явной и проблема внутри- и межъязыковой родственности т. н. «водяных лексем». Но чтобы к этому прийти, надо исследовать не отдельные слова/пары, как принято в отечественной науке, а всю «водоподобную лексику» одновременно во всех доступных языках. Благо, сегодня это уже не так сложно, как ещё каких-то 15 лет назад. Другими словами, надо пытаться посмотреть на явление сверху, выстроить материал по вертикали, подобно тому, как это делает на репетиции дирижёр симфонического оркестра, руководствуясь сводной партитурой, позволяющей ему не только воспринимать музыку как цельное произведение, но и вовремя фиксировать верные или фальшивые соответствия. Именно этой цели и посвящена наша работа.
Таких лексических соответствий оказалось крайне много, причём даже в языках совершенно чужих, классификационно отдалённых друг от друга, если вообще можно в этом доверять научной классификации языков. Кстати, упомянутое невосприятие иностранцами собственной лексики, как «водяной составляющей», относится так же и к русскому научному толкованию, хотя в нём оно и не столь очевидно. Что заметно, например, в беседах с российскими сельскими жителями, которые не видят особой разницы между этими двумя понятиями. Можно допустить, что здесь имело место непонимание практикующими лингвистами самого масштаба явления, как «лексикологического феномена», вышедшего из истории, о которой они ничего не знают. Или ими недостаточна была распознана психология носителя праязыка, строящего свою жизнь на явлениях и свойствах окружающей его природы. Или же это было всё-таки умышленное замалчивание со стороны наших уважаемых всезнающих языковедов, замалчивание длиной в сотню и более лет, т. е. практически с самого дня зарождения этой «точной» из наук.
В любом случае, мы обнаружили по-своему удивительное, лингвистикой пока не проговариваемое явление, глубоко затрагивающее, кажется, не только все существующие, но и так называемые мёртвые или восстановленные языки. Известным «исключением» в истории лингвистики можно было бы считать «учение» Николая Марра о т. н. всеобщности корневого «su» (тюрк. «вода»), который этот учёный в качестве древнейшего этимона «углядел» практически во всех языках мира. Подобное устремление нам понятно, ибо в его основе – весьма серьёзная опора на сугубо архаичную лексику, важнейшую природную стихию, с которой наш древнейший предок сталкивался в самую первую очередь, и с которой сосуществовал на протяжении тысячелетий. Не удивительно поэтому, что «вода» в сознании мирового предка, будучи источником жизни и пропитания, не только повсеместно оживлялась и антропологизировалась, но и максимально обожествлялась, что хорошо видно из представленных в Таблице (см. ниже – прим. ред.) множественных вариантов иностранных параллелей. Наоборот, было бы странно, если бы такого особого отношения к «воде» со стороны нашего древнего предка не было.
Одновременно с основным исследованием мы решили проверить и эту теорию Марра (о всеохватности «su»), которая, хоть и подтвердилась, но лишь частично. Если брать в расчёт рассмотренное нами в этой связи количество из наиболее распространённых языков (около 140 единиц), то доля «наидревнейшего водяного корня» СУ составила примерно 20%, что, в любом случае, тоже немало.[5] Учитывая известное ещё со школы культурное воздействие на аборигенов Евразийского континента т. н. «монгольского ига» (орды которого, как выясняется теперь, были отнюдь не только славянами, но и различными «российско-тюркскими племенами»), ничего особо невероятного в этом всемирном переселении народов нет. Другими словами, поскольку новая хронология говорит о «монгольском» завоевании Азии не только как о сугубо славянском завоевании, но и о татарском (тюркском), естественно было бы ожидать в недрах исследуемых нами языков так же и тюркскую «водяную лексику». Которая охвачена, кстати, значительно лучше исследователями т. н. тюркского происхождения. Мы не стали вносить её в Таблицу параллелей, дабы не путать русскую корневую основу ВОД с тюркской СУ, хотя в некоторых местах и вынуждены были об этом упомянуть; однако приводим её отдельным сокращённым списком.[6] Мы ведь понимаем, насколько должно быть досадно представителям русской лингвистики, стоящим на позициях академического суждения об истории языков, читать опровержения в адрес своего цеха или в адрес учёных-смежников, опровержения, которые мы публикуем практически во всех материалах рубрики «< ![CDATA[
Исследованию на водяную составляющую подверглись, в целом, языки неславянского толка, с учётом, что известная лексическая общность русской лексики со славянскими языками является фактом и, кажется, никем не оспаривается. А вот обнаруженные множественные соответствия подобной лексики в неславянских языках определённо должны вызвать интерес у всякого читателя – от школьного учителя до рядового любителя словесности. Не минует эта освежающая информация и добросовестного лингвиста, неустанно следящего за всякими новыми веяниями и открытиями в части истории языка.
На фоне известного академического справочника Макса Фасмера, посвящённого этимологии русского слова, где статья ВОДА этимологизируется лишь 12 славянскими и 10 неславянскими корневыми параллелями, мы приводим не менее 1500 непроизводных слов из 260 самых разных языков, независимо от континента или исторической привязки их носителей к тем или иным регионам на земном шаре.[7] К тому же, собственные варианты Фасмер толкует с известной осторожностью, сообщая, например, что «носовой согласный в лат. unda «волна» и лит. vanduõ – вторичного происхождения. Боязливо-неуверенным подходом пронизана практически вся работа слависта-этимолога, и она не имеет отношения к истинному научному методу, что, например, становится очевидным уже и из нашего исследования. Давайте посмотрим, в какой последовательности он это делает.
Славянские:
украинский, белорусский, древнерусский, старославянский, болгарский, сербохорватский, словенский, чешский, словацкий, польский, верхне-лужицкий, нижне-лужицкий.
Неславянские:
Литовский, жемантийский, древне-верхненемецкий, готский, греческий, армянский, фригийский, др.-индийский, албанский, латинский.
Собственно «водяные слова» в найденных Фасмером языках (исключая повторяющиеся):
ὕδωρ, woda, ведро́, вы́дра, vanduõ, unduo, waʒʒar, watō, ὕδατος, get, βέδυ, udakám, uda, unátti, ṓdman, uj, unda.
Итого 17 оригинальных слов (с той лишь «странной особенностью», что старославянское ὕδωρ (удор) прописано греческим алфавитом). [8]
Выпишем эти корневые основы в их русской транскрипции, исключив дубликаты:
уд, вод, вед, выд, ванд, унд, ваз, ват, гет, од, уй.
Получаем 11 оригинальных корневых основ, по мнению Фасмера так или иначе родственных русскому ВОДА.[9] Как уже отмечалось, мы значительно расширили список Фасмера и по части лексики, и по части выделенных корней, прописав все их варианты в двух таблицах – малой (старорусская «водяная лексика» и большой (иностранная «водяная лексика»).[10]
Как пользоваться таблицами
хватит делать мужиков
из английских дураков
Филат Леонидов
Первая малая Таблица содержит варианты старорусских слов, и является словообразовательным ориентиром для второй Таблицы. Её цель – показать основные (непроизводные) древнерусские «водяные слова», послужившие, по нашему мнению, основой для образования «водяной лексики» в различных иностранных лексиконах. Да, мы многое «подзабыли», и практически ничего не знаем о том, как разговаривали наши предки ещё каких-то 200-250 лет назад. Добрая половина от всего состава великого русского языка (под видом постыдной и устаревшей лексики) была попросту отброшена на обочину. Реформаторы-доброхоты от науки не только отказали ей в праве на самостоятельную жизнь, но и объявили её вне активного языкового канона. Чистота и стройность русского слова была соблюдена за счёт его существенного обрезания и семантического усечения. Для писателя найти в современном языке лексический заменитель к слову «вода» является сегодня почти неразрешимой проблемой. В результате используются не всегда точные и отвечающие сути дела «влага», «жидкость», «мокро» и т. п. Мы уверены, читателю будет полезно прикоснуться к «утраченной словесности», частично сохранившейся в исторических словарях и старинных письменных памятниках.
Большая Таблица является основной. Именно в ней и можно найти иностранную «водяную лексику», отобранную нами из самых разных языков мира. Много лет назад у меня в друзьях был один российский кришнаит, блистательный знаток ведийской литературы и языка, исколесивший в поисках потенциальных адептов, кажется, весь обитаемый мир. От него я почерпнул любопытную информацию, мне ещё не известную, и потому весьма поразившую меня. Оказывается, русский язык настолько беден на слова, несущие в себе водяной смысл, что при сопоставлении его состава с древнеиндийским (ведическим), он проигрывает в соотношении 1 к 50! И ведь это было правдой! Для примера мой добрый знакомый проделывал простую и по-своему честную манипуляцию: он перебирал известные ему русские слова, такие, как снег, дождь, вода, лед, коих насчитывалось не более двух десятков, и показывал мне в контрасте соответствующие индийские, которых набиралось уже несколько сотен, делая из этого, как тогда казалось, очевидные для нас обоих заключения о чрезвычайной бедности русской лексики. Откуда же мне тогда было знать, что наш Великий и могучий – это всего лишь усечённый капризами политического прошлого язык, упорядоченный и узаконенный цивилизирующими литературными нормами? Другими словами, если бы я даже и очень хотел в то время защитить родной русский перед образованным и высокопоставленным русским кришнаитом, я бы не смог этого сделать. Козырей в моей колоде не было. Но, как говорил великий современник древнего Конфуция, жившего на самом деле в позднем средневековье: «Всё течёт, Федя, всё изменяется!» И я ему до сих пор верю.
В свою очередь, обе Таблицы разделены на три вертикальных столбца. В левом прописаны собственно варианты иностранной «водяной лексики», для удобства пронумерованные. Таких немотивированных вариантов слов представлено более 1500, которые мы не дублируем производными от них, если только таковые не несут в своей основе видоизменённого корня (согласных звуков или их перестановки) или не нашли исходного. Следом идёт собственно название языка (исп., тохар., ностр., суахили и остальные), а далее, в скобках – общепринятый русский перевод каждого такого слова.
Следующий, средний столбец – самый узкий. В нем кириллицей прописаны основы (этимоны) соответствующего иностранного слова. Как правило, это корневые «вд» или их тонально родственные близнецы «бт», «вт» и т. п. (напр.: wedīhi- амхарс. (вода) – вед; вади иврит (высохшее русло) – вад; botn исл. (дно) – бот, и т. д.). Далее идут варианты переходов, которые мы (где хватило терпения) заключили в скобки, например, (В-Б, Д-Т) и т. д.
Добавим, что отсутствие в отдельных иностранных словах согласных фонем («в», «д» и под.) объяснимо и в рамках академических толкований Фасмера, где автором приводится, скажем, алб. uj (уй) в значении «вода». Однако мы показываем существенно больше вариантов таких основ: уа, уаи, aua, оу, ау, eau и др.
В последнем, правом столбце прописаны:
- Корневая основа (семантические переходы в их предполагаемых вариантах от исходного ВОДА), которая, по нашему мнению, могла послужить образованию рассматриваемого слова. Например, в языке телугу слово ōṭu (голосование) в развёрнутом виде имеет следующую семантическую цепочку: ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДЁТ-ведать-слово-речь-голос;[11]
- Короткая справка о малоизвестном, в том числе, о мёртвом языке (напр.: маори, астурийский, игбо, шумерский и т. п.);
- Понятное прочтение иностранного слова, если таковое орфографически затруднено, а также «потери» или «прилипшие» излишки фонем. Встречающиеся одиночные корневые: «в» (напр., -wā китай.-мандарин (вода), или «д» (напр., да яп. (грязь) или ти ненец. (озеро)… также относящиеся к «водяным словам», и могут иметь пометы, как потерявшие определённые звуки (напр., утеряна «в», потеряна «д» и т. п.). В любом случае (за оговариваемыми исключениями) вся приводимая здесь иностранная «водяная лексика» содержит в себе согласные, соответствующие русскому «водяному тандему» ВОДА-ВАГА-УДА-ВАНА-ВАРА или их тональным заменителям (ВАТ-ВАК-ОД-БАН-ВОР и под.), которые вполне объяснимы в рамках научного подхода. Все корневые здесь «озвучиваются» кириллицей, в соответствии с тем прописанием/произношением, которое принято в рассматриваемом языке.[12]
- Лексический вариант иностранного, либо иного слова, ему близкого;
- Авторский комментарий, размышление, отдельное замечание;
- Так называемые совпадения «по Зализняку». То есть, неожиданные межъязыковые курьёзы, которые мы приводим в скобках: (любопытно, как русск. ВАГА ловко приспособилась в латыни в виде vagina – «ножны»). Таких «любопытных курьёзов» в большой Таблице порядка 150 штук. Например:
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вада
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ВОДА-ВЕСТИ-разлив-везде;
о́рочи – народ в южной части Хабаровского края, язык относится к южной группе тунгусо-маньчжурских языков;
(любопытно, что орочское ичи – переводится как «видеть», т. е. случайно совпало с русск. очи);
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вади
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ВОДА-без воды-сушь;
чит. вади;
(любопытно, что «воевать» по-арабски – хараба, т. е. русск. «храбрый»)
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бата
(В-Б, Д-Т)
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ВОДА-болото;
(любопытно, что крымскотат. qayda – «куда» очень уж напоминает русское слово)
Конечно, когда мы пишем: « …случайно совпало с русским словом таким-то», мы иронизируем, помня < ![CDATA[
Большая выборка «водяных слов» более чем из 260 языков даёт возможность разглядеть множественные семантические связи и этимологические переходы, о которых мы ранее не имели представления или только догадывались. Стоит подчеркнуть, что именно о таком подходе, выстроенном на широчайшем сравнительном материале, и настаивают лингвисты, называя его объективный, научным и доказательным. Что ж, посмотрим. Ведь не случайно же именно эту мысль доктора филологии Светланы Бурлак «о сравнении лексики из разных, независимых друг от друга языков» мы вынесли в эпиграф сочинения. Самым простым и ярким примером является пара ВОДА-ВОДИТЬ, которая только на поверхностный взгляд кажется неродственной. Однако, как мы и показываем в большой Таблице параллелей, и эта, и многие другие «неродственные пары» на поверку оказываются этимологически весьма близкими и взаимозависимыми. Количественные показатели, которые мы демонстрируем в исследовании, не оставляют шансов думать иначе.
Забегая немного вперёд, перечислим значения некоторых новоявленных «водяных слов», которые теперь получают «неожиданное» право впредь считаться близкими или генетически связанными родственниками, как для русского, так и для перечисляемого в большой Таблице множества языков:
вещь, век, возраст, вечер, ночь, утро, день, вождь, будить, вой, война, великий, велеть, веять, возле, ватага, беседа, звук, уважение, весы, груз, вино, деньги, бас, охать, утроба, орган, жир, оранье, акт, вахта, бог, дверь, вера, ведьма, правда, истина, мото, мода, йога, фрегат, фото, кондуктор, аква, жизнь, кровь, артерия, сила, богатство, смерть, слабость, победа, ветвь, ветер, воздух, дух, вектор, скорость, родина, равнина, восход, широта, время, месяц, солнце, ум, голова, бутерброд, видение, йод, йота, вал, волна, волос, Вологда, Волга, Волхов, баски, возить, вакцина, стекло, вакансия, долина и целый ряд других.
Посмотрим на одного из таких родственников – слово «утро».
Помимо очевидной внешней схожести в рамках самого русского языка (ут-уда), точно такую же «водяную» семантическую связь мы видим и в длинном ряду иных языков, что уже само по себе подпадает под определение «регулярного соответствия», что в лингвистике, напомним, служит надёжным основанием. С другой стороны, если рассматривать корневую параллель УТ-УДА в отрыве от остального языкового множества, она ни о чём важном нам не расскажет, разве что улыбнётся академик Зализняк: «Я же говорил, совпадения бывают, но все они абсолютно случайные!».
Но что скажет учёный, «открыв» для себя, что «утро» в точно такой же «водяной триаде» (корневая основа – значение – произношение) пребывает в целом ряде иностранных языков? Посчитает ли дюжины наглядных примеров закономерностью, или останется при своём? Не получится ли тогда опять, как в сказке о голом короле, который, как и нынешнее состояние русского сравнительно-исторического метода, свято верил в свою важность и защищённость?
Таких «утренних» параллелей в языках оказалось предостаточно; мы приведём самые из них очевидные. Например, «водообразующее утро» можно найти в амхарском t’iwati(корневое wat), в армянском առավոտ (vot), которое допустимо перевести «я взял+воть»[13], в бирманском nannaat (naat, аналог «водяного слова» в санскрите unátti – (ат, букв. «бить ключом»), в гуджарати savārē (vār, аналог санскритского vaari – «вода»), в голландском voormiddag (voor, букв. «полёт+день»), в языке игбо ụtụtụ (двойной «водяной корень» ут), в лаосском naitonsao (наит, аналог лат. nauta – «моряк», голл. natte – «влажный»), в мальтийском filgħodu (odu, букв. «вечер+ода»), [14] в языке маори ata (ata), в самоанском taeao (tae, аналог тагальского tuu – «наводнение, паводок»), в ненецком ти – «озеро», в языке кхмонг ta – «река»), в сингальском udǣsana (уда), в телугу udayaṁ (уда) и проч. Все перечисленные иностранные слова обозначают «утро». Но тогда возникает двойной вопрос: почему в их основе содержится «водяной корень» и почему нам об этом любопытном, с лексической точки зрения, явлении никогда не рассказывают лингвисты? Притом наши примеры «водяного» утра» – это ведь только сотая часть от всего существующего изобилия!
Не лишним будет подчеркнуть, что все эти иностранные слова имеют прямые соответствия в русском языке в их непосредственном «водяном значении», а именно: wat, vot, naat, vār, voor, ut, nait, odu, ata, tae, uda. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть варианты забытых старорусских слов в малой Таблице.
Не удивительно, что М. Фасмер не нашёл исторического объяснения столь «затруднительного», по его мнению, слова УТРО, давая абсурдные толкования:
лит. jaũ в значении «уже́»;
шв. диал. ökt «определённая продолжительность работы между одной едой и другой»;
норв. øykt «запрягание»;
samgavá – «предобеденное время»…
…за которые, как говорил царь Пётр, «и высечь мало».[15] А помня про образцовый педантизм немецкого нрава, которого не мог быть лишён и великий славист, возможно, и не только высечь.
Для многих языков «водяная лексика», как показала проверка, в равной степени перекликается с такими понятиями, как «вести», «водить», «сообщение», «идти», «преодолевать», что хорошо видно, например, в вариантах ассамского языка, обозначающих «движение, направление, место, время, силу»:
uṭa (ут) – верблюд, ā’uṭa (ут) – наружу, uthua (ут) – поднимать, ā’uṭaḍēṇṭa (ут) – повысить уровень, uttara (ут) – север, utsa/uṯsa (ут) – источник, исходный, uddēśya cihna (уд) – значок, знак, bachara (бас) – год, batāha (бат) – ветер, bāra (бар) – день, bāra (бар) – сутки, bāẏu (бай) – воздух, поветрие, cā’ina ā’uṭa (ут) – выйти, gatipatha (гат) – канал, hāta (гат) – рука, daṇḍikā (анд) – ссылать, gati karaka (гат) – переместить, nadī (над) – река, nōḍa (нод) – узел, yud’dha (уд) – война, bijulī (бай) – электричество, byāghāta (аг) – прерывать, останавливать, biṭa hāra (бит) – скорость, bāṇa (бан) – стрела, bārtā (бар) – сообщение, basanta (бас) – весна, raāti (ати) – ночь, ati (ати) – превышать.
А собственно «водяная лексика» выражается в ассамском через:
barapha (бар) – снег, лёд, śīta (ит) – зима, bānapānī (бан) – наводнение, bāraida (бар) – облако, bādala (бад) – туча, batara (бат) – погода и проч.
Так же не трудно догадаться, что к «воде» могут иметь отношения различные животные или растения, с ней связанные, например, bhēkulī (бек) – лягушка, hātī (ати) – слон, а также иные объекты/понятия, так или иначе генетически близкие с «водой»:
uṭha (ут) – губа, u’iṇḍa (инд) – окно, śbēta (бет) – белый, āgnēẏagirai (агн) – вулкан, bandhu-barga (бан/бар) – друзья, aḍi’a’ (ади) – звук, pitā (ита) – отец, raṁ bākaca (бака) – палитра.
Итак, все перечисленные ассамские варианты в основе содержат «водяные корни», соответствующие русской «водяной лексике» (см. малую Таблицу) при этом, как мы уже подчёркивали, никак неосознаваемую в данной роли ни носителями этих языков, ни собственно национальными школами языкознания. Это «странное», на первый взгляд, «незамеча́емое» мировой лингвистикой широкомасштабное явление легко объяснимо в рамках исторического и психологического аспектов. Как мы уже подчёркивали, вода для предков действительно была источником жизни: средством пропитания (рыба, животные), одежды, света, прозрачности, отражения, передвижения, обожествления, течения судьбы, отсчёта времени и мн. др.
Не будет лишним в который раз повторить, что такой подход отвечает всем без исключения рассмотренным нами 260 языкам. Где-то больше, где-то меньше, но в каждом из них можно встретить три, четыре или с десяток «различных значений» слов, которые, однако, все несут в себе сугубо «водяное значение». При этом объём «водяной лексики» в само́м русском языке значительно превосходит не только объёмы других языков, даже очень древних, мёртвых или языкообразующих, типа греческого или латинского, но и заметно опережает хвалимый моим старым знакомым кришнаитом древнеиндийский лексикон. Тем самым знакомым, который через пару месяцев после наших «бесед о воде» куда-то исчез.
Добавим к сказанному, что порадовали нас и «мёртвые» языки. Окончательно мёртвые, такие, как шумерский, аккадский, тохарский, готский и др.[16] Причина наличия в них русской «водяной лексики» банальна, и не должна вызывать удивления или, тем более, возмущения. Дело в том, что эти языки, вопреки расхожему мнению, на деле не являются столь уж древними. Вменяемость в обязанность ещё не является основанием для истины. С исторической точки зрения эта тема хорошо освещена и обоснована в новейших исторических исследованиях. И всё, что надо делать заинтересованным сторонам, это не ссылаться на собственную занятость, а стараться изучать вопрос со всех сторон, не игнорируя ничего существенного. В первую очередь – специалистам по прошлому и всем тем, кто так или иначе завязан на историю.
Время суток, время года и вообще время – достаточно представлены в Таблице параллелей самыми разными языками мира. Это уже статистика, и было бы странным противиться существующим фактам, подобно А. Зализняку или тем, кто вторит ему. Но мы не можем комментировать все обнаруженные нами «водяные производные», их невероятно много, поэтому вновь отсылаем читателя по ссылке: некоторые варианты «< ![CDATA[
Если бы наши учёные уже загодя сделали подобный разбор «водяных слов», хоть бы ещё и в перестроечное время, как-то объяснив общественности и самим себе само это явление, вопрос о т. н. «водяной лексике» в мировых языках не стоял бы сегодня на повестке дня так остро и так востребованно. Но сделано этого не было. Лингвистика прошла мимо, изобразив отрешённый вид. Хотя и время давно требует, и саму науку пора обновлять. Вероятно, языковеды и вообще бы никогда не стали делать ничего подобного, если бы их покой время от времени не тревожили любители от лингвистики, всё больше и больше требующие открытости и ясной популяризации своего научного жанра и метода. Не дремлет карась, пока на него есть щука. Часть такой любительской работы мы делаем сейчас, вынося наше исследование на всеобщее обозрение.
Повторим ещё раз, если «водяную лексику» рассматривать отдельными примерами, она ни о чём нам не расскажет. Отдельные параллели (т. н. совпадения) действительно выглядят как случайные. Память у человека короткая, а совмещать отрывочные и разбросанные фрагменты знаний ему не всегда под силу. Поэтому-то собранная нами по сусекам «водяная лексика» из многих языков мира определённо принесёт пользу всем заинтересованным людям, поможет сконцентрировать коллективную память, а языковедам – сэкономить на собственной лени или откровенном нежелании трудиться и собирать скучную, не приносящую достатка информацию.
Ещё о цифрах, и не только
вот слова, вот регулярные фонетические соответствия, соответствий этих много и они образуют систему
Сергей Старостин
Среднее число «водяной лексики» (представленной в большой Таблице) для каждого из 260 языков – примерно 6 единиц на язык (1558:260 = 5, 99). Общее число т. н. контрольной «водяной лексики» (с учётом выявленных нами «неводяных» этимол. параллелей) – более 450.[17] Сюда же относятся, например, иностр. слова, передающие значение «света», «небесных светил» (солнце, луна, звезда), «лучей», «< ![CDATA[
Большая Таблица включает 1558 примеров иностранных слов. Однако их число могло быть значительно бо́льшим. По нашим подсчётам, внесение всей искомой лексики раздуло бы её объём более чем в 10 раз, и составило бы около 17-18 тысяч единиц. По этой причине, наша выборка коснулась главным образом только т. н. основной лексики, словообразующей (непроизводной), исключая какие-то особые варианты, на которые могли повлиять, например, нормы национальных грамматик.
Первая Таблица состоит из 80 забытых русских слов. Ориентируясь на них, нетрудно найти соответствующий корень в иностранных вариантах из 1558 слов. Однако число 80 не является здесь полным. Об этом можно судить уже хотя бы по тому большому списку слов, которые мы приводим в правом столбце этой Таблицы, где, ко всему прочему, даётся как производная от основного, так и самостоятельная старорусская лексика. Таким образом, общее число проверочных старорусских слов для иностранной лексики превышает 500 единиц. Но и эта цифра не отвечает всей полноте русской «водяной лексики». Не вызывает сомнения, что её будет существенно больше, если сканировать этот предмет по всему спектру исторических словарей и справочников, чего мы, конечно же, сделать не смогли. Остаётся надеяться, что сделают это, и непременно, уже профессионалы-языковеды, окончательно подведя черту под вопросом о культурно-историческом и языковом взаимовлиянии периода раннего и позднего Средневековья.[19]
Не будет лишним повторить, что семантические и этимологические связи, приведённые в Таблице, удовлетворяют самым разнообразным переходам звуков, значительно превосходящим приводимые в (самом «полном» для русского языка) этимологическом словаре Макса Фасмера. Соотношение для любой из «водяных статей» Фасмера ≈1х25 или более. Что само по себе уже говорит о необходимости полного этимологического пересмотра указанной корневой основы ВОД (и её исторических родственников), так или иначе дублирующейся своими корнями более чем в 260 языках по всему миру. В том числе, в языках, не принадлежащих к индоевропейской группе, а также в языках, в которых, согласно учению СИЯ, не могло быть исторических заимствований из древних средиземноморских или вообще европейских языков. Не будем забывать, что речь идёт о наиболее обиходном понятии для всякого сознательно-говорящего существа на планете, будь он чукчей, иранцем или папуасом. Вода – основа жизни вне зависимости от места проживания того или иного народа. А это значит, что у всех сообществ людей издревле должно было быть своё, сугубо собственное слово, обозначающее «воду», и всё, что с ней связано. Это естественно и понятно каждому и, кажется, не должно вызывать никаких споров. Но что же мы видим на самом деле?
На деле же мы видим абсолютно обратную картину, в рамках логики и здравого смысла невообразимую. Наш анализ показывает, что, как наиболее крупные или значимые, так и «забытые» цивилизацией языки, до сих пор сохранили в себе русскую корневую основу. По крайней мере, никаких других гипотез до сих пор компаративистикой не выдвинуто. Да и поздно уже выдвигать то, что должно было быть сделано, ну, по крайней мере, к середине 20 века. Как мы уже подчёркивали, эта тема по каким-то причинам давно и усиленно замалчивается. Вероятно, именно потому и замалчивается, что её добросовестное исследование, а затем и открытое обсуждение в обществе поставят перед лингвистикой вопросы, к которым она никак не готова. Например, такие: 1) Почему языковеды так долго не признавали сам факт присутствия внутри языка (любого языка) родственных слов по типу русск. ВОДА-ВОДИТЬ, что мешало им это сделать? 2) Не потому ли, что признание этого факта в одном языке (любом) приведёт к цепной реакции во многих других языках, когда возмущённые носители того же китайского, майя или суахили вдруг предъявят счёт своим учёным-языковедам – почему молчали? По крайней мер, большой объём представленного здесь сравнительного материала не оставляет специалистам шансов думать иначе. Если, конечно, не включать «проверенные временем» авторитеты (Л. Клейн, А. Зализняк, С. Бурлак, И. Левонтина, А. Барулин и проч.), которыми-то на деле и подменяется в последние 60-70 лет здравый смысл и суть фактологии.
Уже не кажется странным, что в поисках «водяных слов» в мёртвых языках мы также обнаружили массу лексики, как «две капли воды» похожей на русскую. Её очень много, она практически разбросана по свету под видом древней или не очень. Например, в мёртвой тохарской письменности, датированной ошибочно 6–8 вв. даже из небольшого словарика, который удалось составить спецам, проглядывает не менее < ![CDATA[
Один даже факт того, что языковеды не видят, а, стало быть, и не поднимают проблемы столь «странного межъязыкового казуса», хотя бы даже в форме критики или опровержения, сам по себе уже несёт урон профессионализму представителей этой науки. Примеры с мёртвым тохарским – далеко не единичный. Мы не знаем, в каком мире обитают специалисты по этим мёртвым языкам. Не знаем, почему они так убедительно молчат. Почему рассказывают о чём угодно, например, что «шумерский имеет параллели с алтайским, японским, угорским…», но ни слова – о русском и параллелях с ним? Несомненно, шумерский имеет право на упоминание, ведь русская лексика проникла и в японский, и в алтайский, и в угорский, и практически в любые языки мира.[21] Но ведь кто-то же регулярно напоминает лингвистам, что русский язык очень молод, а шумерский или тот же тохарский с аккадским, наоборот, – достаточно старые языки? Или это понимание закладывается в голову будущего лингвиста с рождения? Неужели спецы до сих пор не смогли увидеть, что те же языковые датировки, которые у нас принято считать древними, в своё время были намеренно притянуты к версии нарождающейся истории, явившей себя свету только в 17 веке? И что уже вновь открываемые в 18-19-20 вв. мёртвые языки автоматом пристёгивались, вставлялись в свободные ячейки историографий? Неужели непонятно, что вся эта «серьёзная история» с древними языками и вообще с древностями напоминает приключенческий роман вкупе с этакой научной забавой для взрослых дядь и тёть, которая легко опровергается комплексным сопоставлением лексики сохранившихся письменных памятников?
А как хорошо обошлись с этрусским языком! Из всего расшифрованного лексикона только одно слово отвечает «водяной лексике»![22] Это же надо было так исказить близкородственный по лексическому составу и произношению язык, чтобы он стал «на парсеки» дальше, чем даже неродственные языки Папуа-Новая Гвинея, в которых таких «водяных параллелей» с русским аж под 70 штук! Вот уж постарались лингвисты-расшифровщики, браво! Благодаря вашим усилиям, теперь этруски оказались так далеко от своей большой родины, что никто уже не посмеет признать в них южно-русское их происхождение! Хорошо ещё, что по прочим мёртвым языкам эта же шальная мысль – отдаления от русского прошлого – не пришла на ум горе-лингвистам! И то сказать, больно уж режет глаза само слово «этрусский», упорно напоминая современное «русский». Видать, за 2500 лет это название почему-то нисколько не исказилось, упрямое! Если, конечно закрыть глаза на то, что ещё и в 19 веке во Флоренции жили представители этого якобы очень древнего народа, «в одночасье куда-то вдруг сгинувшего в 5 веке до Рождества Христова». Да и Древний Рим надо было как-то создавать, выпестывать, согласно новореформаторской всемирной истории, несмотря даже на то, что сами эти «великие римляне» практически всю свою позитивную культуру переняли от этрусков. Всю. И ведь сделали, на чистом глазу сделали! А сейчас даже не упоминают о том, что своего-то ничего у них и не было, абсолютно всё «древние римляне» получили от этих самых «никому неизвестных» этрусков![23]
А вот погрешить на очень-очень древние шумерский или хеттский, предположить, что они могут нести в себе старинные русские корни, и в голову никому не пришло. Там ведь клинопись, палки, стрелки, закорючки, черт ногу сломает (не то, что в этрусском, где слова пишутся почти современным однозначно-ясным шрифтом). Да и кому в голову придёт, что на них мог повлиять наш брат-славянин со своими дальними лошадиными походами? Они же ведь древние. Да и названия им специалисты дали соответствующие – ничто теперь в них не напоминает русского. Вот и перевели-расшифровали, да так точно и правильно на свою голову, что теперь русской лексики в этих древних языках – пруд пруди. Но ведь нам известна история с «италийским» языком этрусков, и мы не хуже других понимаем, что опасность для новоисториков (реформаторов всемирной истории 17–18 вв.) представляла именно их культура, культура этрусков, а не шумеров, хеттов, аккадцев или тохарцев, которые на то время были вне всяких подозрений. Тем более что язык этрусков, достаточно хорошо задокументированный, уже расшифровывали ранее, и расшифровали успешно; но, как это и бывает с неугодными открытиями в лингвистике, сделали это «неправильно», т. е. по-староюжнославянски. А так делать нельзя. Именно поэтому, когда разобрались, чем это грозит молодой науке, и объявили эту расшифровку ошибочной и порочной. И сделали это ещё до того, как на академическую арену стала подниматься собственно наука лингвистика. Другими словами, политики, а отнюдь не лингвисты, отшили открытие культуры этрусков. И это притом что прочтению легко поддались все исследованные на тот период (19 в.) этрусские письмена![24]
Можем ли мы ошибаться? Конечно, можем. Но не в главном. Статистика есть статистика. Она выражена большими числами, которые уже не-вырубишь-топором. С ней надо работать, разбираться. А текущие ошибки, конечно же, найдутся, (куда же без них!), хотя мы и старались их избегать. Что до точности написания и «графического озвучивания» перевода, надеемся, мы допустили не так много опечаток. Во всяком случае, резервируем за собой вероятностные 3% брака, который в целом, однако, не может умалить столь востребованное исследование.
[1] Полный список языков можно запросить по этому адресу.
[2] Отдельное спасибо за «Словарь русских говоров» Фёдору Сороколетову (1924–2008), Федоту Филину (1908–1982) и его добросовестным трудягам-составителям. И, несомненно, < ![CDATA[
[3] Кроме, европейских титульных и, естественно, славянских языков.
[4] Мы задали этот вопрос дежурному эксперту, и получили < ![CDATA[
[5] За минусом языков, которые на сей момент (декабрь 2016 г.) официально признаны тюркскими.
[6] См. < ![CDATA[
[7] Имеется в виду, что прочие фасмеровские статьи, посвящённые толкованиям «водяных лексем», никак не связывают их корневые основы с «водой», мало того, из-за предвзятого т. н. лингвистического метода, наоборот, ещё дальше уводят их от исконного «водяного» корнеобразования. Например, корневое «balt» в составе известного слова БАЛТИКА – это прямой потомок русского корневого ВОД-ВАЛ-БАЛ, объяснение которого Фасмеру было не под силу.
[8] О таком «странном» обозначении греческим письмом старославянизмов, а так же о церковно-славянском языке в целом, мы поговорим в одном из очередных расследований, где, надеемся, со всей убедительностью сможем показать несостоятельность распространённых в историографии мифов о так называемой просветительской миссии на Руси солунских братьев Кирилла и Мефодия в 9 веке от Р. Х.
[9] Здесь также стоит отметить не только бедность почти всех приводимых Фасмером этимологий в отношении нескольких сотен существующих в русском языке «водяных определений», но и полное непонимание их связи с т.н. «водяными корневыми основами». Причина простая – умаление и игнорирование т. н. диалектной составляющей, которой, между прочим, и разговаривало население Руси, постепенно (за 300 лет) распространившее т. н. русскую лексику на все доступные ей обитаемые уголки планеты.
[10] Полное и правильное название большой таблицы – Таблица параллелей.
[11] < ![CDATA[
[12] Фонемы (буквы) в некоторых языках не везде получили свои законные диакритические начертания, а, значит, и более точное их фонетическое оформление, что хоть и является нашим явным упущением, но существенно не влияет на исследовательское качество материала.
[13] Т. е. арм. «взял воду», вероятно, – «стал умываться».
[14] Т. е. та же ВОДА.
[15] Один вариант у Фасмера мы все-таки взяли для своей Таблицы – гот. uhtwo «рассвет», хотя автор и определил его как «менее вероятно родство с греч. ἀυγή «блеск, дневной свет». На кого была рассчитана вся остальная (извините) идиотическая этимология 50-60-гг. 20 века в Германии и России, понять трудно.
[16] Псевдомёртвыми языками мы считаем ныне здравствующие или никогда не существовавшие (латынь, старославянский, древнегреческий, санскрит, древнееврейский, османский, азери, индоевропейский, англо-нормандский, все так называемые праязыки и т. п. – подделки под капризы истории)
[17] Мы обычно округляем до 400.
[18] < ![CDATA[
[19] Отметим здесь, что собиратели русской лексики (т. н. «полевые лингвисты», исследователи старинных летописей) начали фиксировать слова только с 18 века. И только в 19 веке эта работа стала приобретать черты системности и научного подхода. И, хотя, большинство лексики этого периода сохранило свою т. н. древность, немалую часть старорусских слов мы, вероятно, всё же безвозвратно потеряли. Если, конечно, не брать в расчёт как раз ту самую мёртвую и «древнюю» лексику, в которой и могли сохраниться, пусть и несколько видоизменённые, но хоть какие-то старые русские слова.
[20] < ![CDATA[
[21] Мы пока не нашли язык, в котором бы она не присутствовала. Другое дело, что словари, с которыми мы могли бы работать, кончились, и у нас больше нет возможности сравнивать русскую лексику с другой иностранной.
[22] См. пункт № 1162 Таблицы параллелей. Возможно, у лингвистов (если закрыть глаза на независимые расшифровки в 19 веке этрусских надписей Себастьяном Чампи, Александром Чертковым, Фаддеем Воланским,) есть более полные, или более точные словари, о которых мы пока ничего не знаем.
[23] < ![CDATA[
[24] Всего обнаружено около 12 000 этрусских надписей! Однако работа по этрусскому языку и в целом по этрускологии почему-то сильно тормозится и искажается.
Часть 2
Малая Таблица
В первой малой Таблице, содержащей 80 разнокоренных вариантов, показаны (в основном) устаревшие русские слова, корни которых могли послужить основой в словообразовании т. н. «водяной лексики» в подавляющем большинстве доступных переводу языков мира. Перечень таких исторически «забытых слов» не является отражением всей «водяной лексики» в русском языке. Её много, она разнообразна и с лихвой перекрывает все мыслимые вариации звуковых и семантических переходов между русским и огромным количеством иностранных языков. Но достаточно и содержащихся в этой Таблице восьмидесяти слов, чтобы получить возможность сравнить и обнаружить т. н. заимствования, которые в важнейший период «единения языка и культуры» (13–16 вв.) осели и закрепились в речах и письменах практически всего говорящего человечества, на всех обитаемых на тот период истории континентах, период, названный наукой «монгольским Игом» или «Эпохой варваров». Это ведь только с началом буйного 17 века во всемирной истории начинает проглядывать обратный процесс – разъединения и распада империи[25] на отдельные образования, языки, культуры, деньги, границы… процесс, названный в мифологии «падением гордого Вавилона», а в «просвещённой Европе» – Реформацией, процесс, который в отдельных своих проявлениях продолжается и по сей день.
|
Русские варианты
|
корневая
основа и возможные чередования
|
производные; синонимы; комментарий; (корневые связи)
|
|
бод, бот, вод
|
– (ободье) удача в ловле, удачное время, ясный день; в качестве «водяной лексики» встречается во множестве языков мира (см. БАД, ВОДи под.)
|
|
вак, ваг, ака
|
– грудной ребёнок (молочник), от ВАГА – далее – ВЯКАТЬ;
АКАВИ́ТАЯ – водка;
АКЛЕЙ – род утки;
АКСЁН – внутренности рыбы;
АКСА, АКСЯ, АКЧА – деньги («деньги», как «водная лексика» встречается в целом ряде языков);
АКТА – кобыла (вся подобная лексика для мн. языков увязана с понятием ВЕСТИ-ВОДИТЬ-управлять-идти);
отсюда же (от ВАГА-ВАКА) АКУЛА, напр. др.-исл. hákall, саам. akkli, а так же не распознанное Фасмером лат. aquilla (особая порода рыб);
напр. тюрк. АКЫЛ – ум, разум, здравый смысл;
(см. ВАГ)
|
|
вд
|
– болотная птица, а так же пресноводная рыба и растение (болотная герань – авдотник), «водяная основа» ВД=ВОДА;
АВОДНИК – знахарь, колдун, АВОДИТЬ – заговаривать, завораживать;
(см. ВОД)
|
|
ад, вад
|
– рот, пасть, горло, громкий голос, ненасытный обжора, жадный человек, яд;
А́ДЕЯ – жадный, АДИДА – скряга (женщина), АДЁН – жаден, АДИТЬ – копить, АДИНА – об обжоре, жадном человеке, отсюда – жадина, жадность (ВОДА-ВАДИТЬСЯ-ЖАДИТЬСЯ-АД-ВАД-ЖАД);
перекликается с корневым русск. УД, УТ, содержится в топонимах, напр., реки Од, Одер, Ода, Уда и мн. др.;
А́ДИРА – род остроги для ловли рыбы;
АДУ́Р – снаряд для ловли подлёдной рыбы;
АДОР – большая телега для перевозки сена или соломы;
АДУ́И – водохлёбы, АДУНКОЙ, нареч. – «Отчаливая плоты или баржи так, что сначала отпускаются по течению корма»;
(см. ВАД и под.)
|
|
ад, айд
|
– пошли!, идём! (ВОДА-ВЕСТИ-идти);
АДАК – место в реке, богатое рыбой;
АЙНО – ведь, союз;
АДАЛИН – водяная лилия;
АДАМОВЩИНА – высокие горы из векового льда в Ледовитом океане, поскольку АДАМ – вековой, старый. Однако более глубоко в легенду: Адам и Ева – библ. имена до грехопадения, но после изгнания из Рая – Вадам и Дева (добавлены первые буквы: ВОДИТЬ, т. е. вести ДЕВУ, управляться с женщиной). Не случайно в христианском учении Адам и Ева ассоциируются с Христом и Матерью, а в Ветхом Завете присутствуют аналогичные примеры: Абрам=Авраам, Сара=Сарра;
АДАТЬ, АДИТЬ – кричать (ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ-говорить), АДАТ – право, вера, закон, как весьма частое значение в «водяной лексике» многих языков;
(см. ВАД и под.)
|
|
аж, важ, ваг
|
– очень, весьма, хорошо, от ВАГА-ВАЖНО;
АЖЛИБАТЬ – есть, хлебать ложкой
|
|
ар, вар
|
– сырое низменное место, болото без растений, сырые ложбины по берегам реки; вариант – АРАИНА;
АРАЙНЫЙ – сырое место в лесу;
АРШАН – ключ, родник чистой пресной воды;
напр. тюрк. АРАК, АРАКА – вино, водка, мутная вода;
АР – рыба;
АРБАТКА – род телеги;
АРАКАТЬ – говорить громко, крикливо, АРАНДАТЬ – говорить, ворчать, ругаться и АРГАТЬ – ворчать;
АРА – белобрюхая морская гагара;
АРА́БА и АРАВА – группа рыбаков-артельщиков, а так же арба;
АРАУШКА – судовой рабочий на барках;
АРБЕ́К – вываренный из арбузов сладкий, густой сок;
АРБУЗ – бахчевая водянистая ягода, дыня;
АРБУЙ – колдун, языческий жрец;
АРГАМАК – нескладная высокая лошадь и АРГАН – длинная верёвка для ловли лошадей, аркан;
АРГАШ – род форели или лосося и АРГИЗ – кислая рыба в Охотске;
АРГИШ – вид рыбы, олений обоз, груз на санях, перевозимое имущество, а так же кабаний след;
АРГЫС – чукотские сани, запряжённые оленями;
АРДА – жерди на которых просушивают невод, сети или бельё;
АРДАНЬ – крещенская прорубь, отсюда – Иордань и библ. Иордан;
АРЕМА – лес, растущий около рек, чаща;
АРЕСТАНТ – мелкая сушёная рыба;
АРЕСТЕГА – тонкая бечёвка для ловли трески и палтуса;
АРКА – речная рыба;
АРЛИСТ – аист (обитатель низменных лугов и заболоченных местностей);
АРМАТА – крестьянская сходка и АРОВА – толпа;
АРМАНЬ – берёзовый лес у реки;
А́РПА – рыболовный запор, перегораживающий реку от одного берега до другого;
АРСА, АРЦА – сыр из гущи после выкурки хмельного напитка из молока
АРСУН – сушёный творог
АРТ – толк, сметливость, в шв. и нем. art – качество, сила, талант, в языке коми – думать и мн. др. (см. АКИЛ);
АРТЫ – лыжи;
АРЧА – плата за езду на оленях;
АРЧАК – седло или деревянный остов седла, а так же погонщик оленей;
АРШАТЬ – смотреть;
АРШИН – сажень (мера длины), кнут, а так же 20 часть ведра водки
АРЬ – следы зверя по пороше;
АРЬЮШ – олений обоз;
встреч. основа в некот. языках
|
|
ас, аз, вас, ваз
|
– окно в болоте, зеркальце, лужица, ручей подо мхом (АС=ВАС-ВОС-ВЕС-ВЕЗ); присутствует в некот. языках
|
|
ат, от
|
– ведь, союз (ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДЬ-вероятно)
АТАЙКА – птица семейства утиных;
АТВА – морская чайка из рода водорезов;
АТАР – внутренности животного;
АТАН – двугорбый верблюд;
АТАРА – отара
АТАРМА – рыбозаградительное сооружение на реках и озёрах;
ОТЁК – переходное слово от ВОТ к ТЕЧЬ, когда приставка О =ВО, т. е. изначально вводное ВОС-ВОЗ (от ВОДА-ВЕСТИ);
АТИТЬ – молиться;
АТОСЫ – тяжи в повозке; и мн. др.;
как основа с утраченным «в» – частое явление в языках
|
|
ах, ац, ач, аш
|
– ложок или протока, соединяющая озеро с другим озером или рекой;
АХАВА – объём, ширь, пространство;
АХАН – сеть для ловли красной рыбы или тюленей, лов рыбы сетью;
АХЧА – деньги
АЦИ, АЦКИ – прозвище крестьян нижних волостей Усья (Усья – приток Северной Сосьвы в Ханты-Мансийском автономном округе);
АЧАТА – гурьба, ватага (см. АРАВА и под.);
АЧКЫЛ – напиток из кислого молока;
АШАТЬ – есть, кушать (в тюрк. – ашмак);
основа для некоторых языков
|
|
ая, аяк
|
– небольшое круглое полузасохшее озеро;
АЯКСА – плакса;
иногда встречаемая основа
|
|
баг, бак, вага, ага
|
– болото, топкое место, трясона, топь; растение семейства вересковых;
БАГЛЯ – вымощенная брёвнами дорога на болоте;
БАГОР – рыболовный багор – железный крюк на водоходных судах;
багренье – ловление рыбы багром;
АГЛЕНЬ – прибой;
АГАШКА – рыба-бычок, подкаменщик, небольшой сом;
АГУН – начальник духовенства у татар в Сибири;
омоним БАГОР – цвет червлёный, густокрасный с примесью фиолетового (поцвету крови морских животных);
БАГУЛЬНИК, БАГОН, БАГОННИК – кустовое болотное растение семейства вересковые и БОГОВИНЬЕ – речные и болотные растения;
БАКЛУША – чугунное колесо у вододействующих машин;
корневое БАГ в «водяном значении» – частое и регулярное явление для многих языков мира, напр. голл. БАКЕН – большой буй на якоре на местах мелких, БАКАУТ – название голл. дерева в воде погружающегося, из перс. БАКАН – красная краска отжатая из кармина червеца, примешанная в оставшейся воде с поташом и квасцами, низвергающими краску на дно, и т. п. для ≈200 различных языков;
БАГАКАРЬ – горшок для молока;
БАГАН – растение сем. вересковых;
БАГЛИТЬ – мостить брёвнами дорогу на болоте; сильно идти (о дожде);
БАГАНИХА – название тоней и озёр, прилегающих к Торопцу;
БАГАРНЫЙ – весенний, яровой;
БАГАТЬЕ – огонь
БАГНИСТЫЙ – низкий, болотистый, мокрый;
БАГРАЧЕЙ – рыболов;
БАГРЕНЕЦ – мелкие кусочки льда;
БАГРЕНЬ – прорубленное во льду русло для проводки судна;
БАГРУЖКА – род грузового судна;
(см. БАК, ВАГ)
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бад, вад
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– посох, трость, шест, бич, плеть, кнут, мера объёма и длины;
БА́ДОРА – сильный ветер, буря, шторм;
БА́ДРОВЬ – закваска, дрожжи, причина, начало дела;
БАДАН – трава растущая на высочайших сибирских горах, с толстым и длинным корнем;
БАДЫЛЬ – сухой стебель
БА́ДЬЕ – деревянное ведро
БАДАГ, БАДИК, БАДОГ – палка, на которую опираются при ходьбе, посох, трость;
БАДАН – растение грушанка, употребляется вместо чая;
БАДА́ТЬ – лить воду;
БАДУНИТЬ – ворожить;
(см.ВАТ, БАТ)
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|
баж
|
– бутылка;
БАЖАНОВЕЦ – растение из вербейников;
БАЖИК – удочка;
БАЖАН – крестный отец (ВОДА-ВАГА-ВАЖА-крещение) и БАЖАТКА – женщина, помогающая девушке выкупаться в священном источнике, крестница, повивальная бабка, живот беременной женщины;
БАЖАТЬ – сильно желать, хотеть;
БАЖНЯ – мера веса;
(см. БАГ, БАК)
|
|
баз, бас
|
– загон для скота; вариант БАЗА;
БАЗАН, БАЗАНИТЬ – поворачивать в воде весло с кормы (рулить вправо или влево) на мелких гребных судах и БАЗЬЯНОВКА – лодка грузоподъёмностью от 50 до 100 пудов;
БАЗБИК – рыба;
БАЗЕЛЬ, БАЗОНЯ – плакса, рёва и БАЗЛАКИТЬ – жалобно плакать;
БАЗИКАТЬ – разговаривать, болтать;
БАЗИРИКАТЬ – бежать, скакать;
БАЗКИ – огороженное место для скота;
БАЗУН – трясина, болотная зыбь;
(см. ВАЗ, ВАС)
|
|
бай
баи
|
– большое судно на реках для сплавливания различных товаров;
БАЙДА – род судна, дощаник, весельный паром и БАЙДАК – большая лодка;
БАЙДАРА – на Камчатке, морская лодка с килем для звериных промыслов, сшитая китовыми усами;
БАЙДАРКА – многочерепная морская раковина, напоминающая по форме лодку;
БАЙГА – туман, игла
БАЙНА – баня;
БАЙРАК – буерак, крутой лог, ручей в овраге;
основа для мн. языков
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бак, вак
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– лодка, выдолбленная из дерева; чан;
БАКА – говорун, болтун;
БАКЛАГА – деревянный сосуд с носком для жидкости о двух днах;
БАКАН – плавучий предостерегательный знак, устанавливаемый для ограждения опасностей или фарватеров;
БАКАЙ – речной проток в плавнях, в камышах; залив на низменных берегах;
БАКАЛА́ – ледорез из кольев в проточной воде; деревянный стакан, кружка;
БАКАЛГИ́НА – маленькое озеро в болоте, проросшее осокой и хвощом; яма на дороге, залитая водой;
БАКАЛДА – место на берегу Волги;
БАКЛЕЙКА, БАКЛЕЯ – рыба; БАКЛЮХА – уклейка;
БАКАН – водоплавающая птица; БАКАН – сигнальный знак на реке;
БАКАЛЕЯ – залив, губа, лужа;
БАКАТЬ – говорить, разговаривать;
БАКАУ́Т – высохшее из употребления судно;
БАКЕР – плавучий буй на якоре;
БАКИР – набекрень, на сторону:
БАКИРОГ – ведро;
БАКЛА – пресноводная рыба;
БАКЛАГ, БАКЛАГА – деревянная плоская посудина; БАКЛАШКА – чашка;
БАКЛАН – трёхпалая чайка; высохшее озеро; рыболовная снасть; стеклянная бутыль;
БАКЛАНЕЦ – большой подводный камень;
БАКЛУША – вымоина, лужа;
БАКОВКА – лягушка;
частая основа в купе с черед. ВАК
|
|
бал, бул, бол, вал
|
– весы с коромыслом;
БАЛАКИРЬ – на сырных производствах большой колпак, кувшин;
множество слов с коренным БАЛ в иностр. языках, напр: лат. balaena – кит, урду бал – сила, мощь,
цыган. balval – ветер, др.-тюрк. balsig balig ил-грязь, груз. ბოლოში (boloshi) – дно, фарси боло – верх, цыган. bulôti – облако, лезг. булах – родник и т. д.;
БАЛАБОЛА – болтун;
БАЛАБОЛКА – водяная лилия;
БАЛАКАТЬ – барахтаться в воде, купаясь, плескаться;
БАЛАКЕР – посуда для молока;
БАЛАЛАВА – сплетник, разносчик новостей;
БАЛАМАЙКА – растения калужница болотная;
БАЛАМУТКА – взбаламученная жидкость, напиток; сладкая подлива для бобышек;
БАЛАМУТ – очень глубокое место в озере или реке, омут; рыба скумбрия, макрель
БАЛАНДА – болтун, пустомеля; БАЛАНЕЦ – висячие весы;
БАЛАНС – висячие весы с коромыслом, отсюда иностр. BALANCE и под.
БАЛАШКИ – мелкая белая рыбка;
БАЛАХТА – лягушка;
множество примеров в иностр. языках: воляпюк bälid – брюхо, урду бал – сила, мощь, астур. bolcán – вулкан, лезг. булах – родник и др.
|
|
бан
ван
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– яма, озерцо на задворках деревни;
АНИТИСЯ – мыться, искупаться;
БАНЯ – тёплый источник для лечения, помещение для помывки и паренья (сауна, хамам, ванна); ВАНТРОБА – утроба (ВАН и УТ – корни «водяной лексики» во множестве сохранившиеся в различных языках);
ВАНДА, ВАНТА – ловушка для ловли рыбы;
ВАНА – полынья (пространство чистой (открытой) воды в ледяном покрове), отсюда – интернац. ВАННА, ВАНЗАК – порожистое место в реке, ВАНДЫШ – мелкая пресноводная рыба, ВАНДРОВАТЬ – бродяжничать, ВАНДАТЬ – вести, ВАНДА – верша (рыбол. снасть), ВАНГАТЬ – плакать, ныть, и бесконечное множество других вариантов;
БАНДАРА – большая чашка, сосуд;
БАНДЫШ – рыба чехонь;
БАНИТЬ – мыть тёплой водой, парить, стирать; бить, сечь, пороть, отсюда совр. БАНИТЬ;
БАНКА – мелкая бадья, лохань, в которой рыбаки носят живую рыбу на продажу, отсюда иност. БАНК (финансовое учреждение) и под.; более глубокое русло, прорытое рекой в старом русле;
БАННА – ванна;
БА́НОК – возвышение морского дна, песчаная отмель, банка; фарватер, русло реки, стрежень; рукав реки, впадающей в море;
БАНТУЗ – небольшая излучина реки у крутого берега;
напр., заимствованное в яванском языке корневое ban образует семантическое поле в значении Вод-Вода. Отсюда и: banyu (вода), ambane(глубь), banjir (потоп), cat banyu (акварель), mbanyoni bis (бидон), gelombang (волна) и проч.;
часто встречаемая основа для мн. языков
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бар, бур,
вар, пар
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– коренная основа для обозначения «водяной тематики» во мн. языках;
БАР – болото, место непригодное для сельскохозяйственных целей; глубокое место в море, где останавливается пароход; напр., англ. БАРЖА – небольшое лёгкое гребное судно, у которого боковые доски сшиваются взакрой, или гот. БАРКА – плоскодонное, длинное и широкое, но не высокое беспалубное водоходное судно на больших реках для перевозки товаров, или голл. БАРКОТ – доска, которой обшивается поверх по краю всё судно, как мерка при загрузке товаром, или греч. БАРОМЕТР – орудие, служащее для измерения перемен в тяжести воздуха и мн. др.; изначально в русском БАРКА – плавающая льдина;
БАРВЕНА – отменная по вкусу рыба с белоблестящей чешуёй;
БАРЫШ – прибыль в торгу при продаже;
БАРАБАРА – жилище речных бобров;
БАРАБНЯ, БАРАБУН – болтун, пустомеля; вариант – БАРАБОНИТЬ;
БАРАБОШКА – поплавок на рыболовный снастях;
БАРАБУЗ – сани-развальни;
БАРАБУНЯ, БАРАБУЛЬКА – рыба;
БА́РАК – заросли кустарника на сырой местности;
БАРАЛУЖИНА – лужа (истор. букв. водолужина);
БАРАН – дуга в упряжке, а так же глиняный рукомойник, носовой баран у судна (шпангоут) и рычаг для поднятия каната рыболовных сетей или бадей при рытье колодца, мера зерна;
БАРА́НОК – часть хомута;
БАРАНТИТЬ – говорить во сне, бредить;
БАРАНУХА – выдолбленный челн;
БАРАНЧИК – болотный кулик (птица);
БАРАТОК – кипяток;
БАРАУС – рыба сем. карповых и БАРКАНИК – рыба сем. окунёвых;
БАРАХИ – кушанья, напитки;
БАРАХТАН – котёл для варки пищи;
БАРАШ – беловатые черви, живущие в озёрном иле (наживка на окуней);
БАРАШКА – мелкий вал прибоя;
БАРГАЛИК – ковшик;
БАРДА – поклажа, груз, брага, бурда, пойло, мутные подонки при перетапливании сала, а так же ткацкий станок, болотистая почва, влажная тундра;
БАРДАШКА, БАРДОН – крестовый король в карточной игре (от «крест, крестить» – окроплять водой)
БАРДИТЬ, БАРДЕВЕТЬ, БАРДОВАТЬ – понимать, соображать, смыслить, слушать, внимать, управлять;
БАРДОМАГА – недоброкачественная жидкая пища или напиток, а так же пойло для скота;
БАРЕТКИ – лёгкая обувь, кожаные башмаки, туфли;
БАРЖА – плохой певец;
БАРИЛКА – кувшин для кваса или воды и БАРИЛО – бочка, бочонок;
БАРИН – управляющий, чиновник, распорядитель свадьбы;
БАРИТЬСЯ – важничать;
БАРИЦА – грубо сколоченное из досок речное судно;
БАРКА́НИНА – половой орган быка;
БАРКИ́ – ожерелье, бусы, а так же носимые ветром и течением льдины;
БАРМАК – слепень, БАРМА – овод (насекомое) и риза священника, а так же болтун, пустомеля;
БАРМАШОВКА – род удочки;
БАРМАШ – мелкий рачок;
БАРОК – поперечная палка в запряжье, а так же полярная льдина, ледяная гора;
БАРОН – прозвище онежанина;
БАРТЁЖИТЬ – бродить, шляться
БАРТЫЖАТЬ – плыть под парусами против ветра;
БАРУЗДИТЬ (о водяной поверхности) – быть неспокойной, покрываться рябью, небольшими волнами, а так же бредить, разговаривать во сне;
БА́РХАТ – большая барка, судно и БАРХО́Т – большое речное судно, а так же место в реке, где она разделяется на несколько ручейков;
БАРЫ́ЛО – сосуд, в котором берут воду на работу;
БАРЫРЬ – рассказчик;
БАРЫЧА – базар, рынок;
основа для мн. языков
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бас, вас, баз
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– болотная почва;
БАСЕ́ГИ – снежная гора;
БАСЕЛЬНИК – говорун и БАСЁННЫЙ – разговорчивый;
БАСЁНЫ – рукава;
БАСИЛО – гордый человек;
БАСИТЬ – вести себя хорошо, а так же занимать разговорами;
БАСИСТЫЙ – проворный, расторопный, смышлёный, величавый; отсюда иностр. БАС и его производные;
БАСИТЬ – наряжаться, лечить, петь частушки;
БАСКАК – смельчак, удалой человек; отсюда баски (знаменитый народ в Испании)
БАСКА́ЛА – щёголь;
БАСКО и БАСНО – красиво, нарядно, хорошо и БАСКОЙ – солнечный, погожий;
БАСМАР – туман в морозный день; отсюда ПАСМУРНО (старин. БАСМУРНО);
БАСНЯ – разговор, рассказ, небылица, выговор, а так же название пожни;
БАСОНЫ – рукава;
БА́СО́ТА, БАСЯ – красота и БАСОТКА – нашивка у сарафанов; отсюда польск. имя Бася и мн. др.
БАСТРАК, БАСТРИ, БАСТРЮК – жердь поверх воза;
БАСТОРМА – неразбериха, ссора, скандал; отсюда БАСТОВАНЬЕ, БАСТА, БАСТОВАРЬ и т. п.
БАСТРЫГА – бойкий человек, шалун;
БАСУРМАН, БУСУРМАН – безбожник, неверующий, разбойник;
БАСУЛЬКА – картинка;
напр. в тюркск. БАСУ-У – ступать, наступить;
ВАСАРВА́ГА – уровень ватерпаса
ВАСИ́ХА – женщина, работающая на судах в качестве погонщицы лошадей, тянущих суда;
ВАСТЕГА – прыжок, скачок бегущего оленя;
ВАСЮХА – форель, обитающая в ручьях; мелкая рыба;
БАЗ – яма, углубление; напр. калм. БАЗА – свояк; укр. БАСИ́Н – яма для сбора дождевой воды
весьма частый корень для мн. языков
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бат, бот, бет
ват, вет
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– лодка небольших размеров у амурских казаков, выдолбленная из ствола целого дерева – однодеревка; плот из двух выдолбленных корыт; полый железный конус на длинном шесте, которым ударяют по воде во время рыбной ловли, чтобы испугать рыбу; прут, которым секут;
множество корней в иностр. языках, напр., БАТМАН турецкие или персидские «весы», алб. batica –«прилив», вепс. batiškoka – «гнойный» и т. д., в русском: БАТУРИТЬ – тащить что-либо тяжёлое, БАТЫГА – мотыга, БАТЫРЬ, БАТЫР – богатырь, силач, храбрый, зажиточный крестьянин;
БАТ так же вводное слово: «говорить (БАТА – болтовня), может быть, ведь, же, прежде, когда-то, бывало»;
БАТАЛИТЬСЯ – возиться, БАТИТЬ – бить, стучать, БАТИК, БАТАЛКА, БАТВИНА – палка, побудительный мотив, БАТИЗ – кнут, БАТАРЧИНА – рычаг, дубина, БАТРЯК – пастух, БАТРЯНЯ, БАТРАК – работник, БАТАС – нож как боевое оружие, отсюда БАТАЛЬЩИК – солдат, БАТАТЬСЯ – драться и иностр. БАТАЛИЯ, и т. д. (ВОДА=БИТЬ); напр. в тюркск. БАТА – благословение;
БАТАЛЫГА – ухаб, яма, БАТАЛОГА – ива («водяное» растение);
БАТА́ТЬ, БОТАТЬ – быть по воде батаухой, чтобы испугать рыбу, говорить, БАТОВА́ТЬ – управлять челном;
БАТАМАН – домовой, АТАМАН – вождь, предводитель (ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДЕТ-ВЕЗЕТ-ВОЖЖИ-водитель-вождь), БАТВИТЬ – важничать, БАТОГ – название крестьянской упряжи и повозок, БАТАН – дорожная колея, большая яма, заполненная водой, направляющий механизм челнока, БАТАРЕЙКА – челнок, к бортам которого приделаны толстые бруски-противовесы, чтобы он не опрокидывался, БАТАРЫ – высокие рыбацкие сапоги на промысле;
БАТИНАТЬ – бегать, прыгать, резвиться, БАТКАК – ил, жидкий грунт в реке, озере, грязный осадок в перетопленном жире, БАТЛАНЦУК – один из видов водяного реха, БАТЛАУКА – небольшое грязное озеро, БАТРЕСИТЬ – накрапывать (о дожде, воде), БАТРУЖИТЬ – давить своей тяжестью (о снеге), БАТРУЖНО́Й – снежный, БАТРУЖЬЕ – снег на ветвях деревьев
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бал,
вал
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– бочка, круглая коробка с крышкой;
БАУНЫ – топкие и зыбкие болота, лишённые растительности, БАУШКА – морской зверь;
напр. тюркск. БУЛАК – болотный родник
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нод
(В-Н)
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– заграждение для ловли рыбы, корень НОД (БЕЛ=ВЕЛ-ВОЛ-ВИЛ-ВУЛ);
БЕЛАНА – большая барка для перевозки для перевозки леса и мочала;
БЕЛЕЗНА – жерех, шереспёр; БЕЛЕЗНЯ, БЕЛЕЗЬ – язь;
БЕЛЕБЕНЯ – постоянно говорящий пустяки;
БЕЛИЦА – знахарка, волшебница; БЕЛКА – ведьма;
БЕЛИЧИЙ – сеть с большими ячейками;
БЕЛКИ – горы покрытые вечным снегом;
БЕЛО – богато, хорошо;
БОЛОБРЮШКА – птица, рыба;
БЕЛОВЩИК – тот, кто белует (свежует) тюленей; работник на судне;
БЕЛОНОГ – кол в реке для закрепления причального парома или для ловли рыбы;
БЕЛОША – ход рыбы стаей во время нереста;
БЕЛУГА – млекопитающее из породы дельфиновых; большие волны с белыми гребнями;
БЕЛБЕНЬ – глубокое место в воде;
|
|
бик, вик, баг биг, виг, ваг
|
– место сдачи рыбы на рыбных промыслах;
БИКЕТЧИК – тот, кто охраняет и следит за рыбой;
АБИК – вершина прибрежного подводного камня, показавшегося из воды, БИКУС – окрошка;
БИКСЁРКА – девушка, за которой ухаживают, т. е. водят (ВОДА-ВОДИТЬ-ВАГА-ВАКА);
БИКЕТ – место сдачи рыбы на рыбных промыслах;
БИКЕТЧИК – участник охраны реки Урала, его рыбных богатств;
БИКУС – окрошка;
|
|
– плаксивый человек, ребенок
|
|
бинд, винд,
вент, вунд, бим
|
– большая извозная телега для грузов;
БИНЕТ – узкий парус, пристёгиваемый к нижней части парусов для увеличения их площади;
БИМЫ, БИМОК – отдельно плавающие льдины около сплошных льдов в океане
|
|
бир, вир, вер
|
– рыба ёрш-носарь
|
|
бис, вис, вес,
бес
|
– большой ковш для воды;
БИСКИ – лыжи, БИСТЕР – течение реки;
в «водяном значении» встречается в самых разных языках
|
|
бит, вит
|
– боковой ветер на Байкале, дующий под углом к его берегам;
БИТЕРНЫЙ – курс судна навстречу ветру или под углом к его направлению
|
|
бое, бой
|
– место для ловли рыбы
|
|
бог, бок, буг
|
– болотце, лужа с топкой почвой;
БОГОТЬ – омут под мельничным колесом; БОГОТЬЕ – глубокое место в водоёме, яма; ОГУЛ – сенокосное угодье, орошаемое искусственно;
БОГОВНИК или БАГУЛЬНИК – растение вереск, растущее на торфяных болотах (ВАГА), БОГОВНЯК – болотное растение; БОГУЛА – народ. название таволги (ивовые);
напр. в тюркск. БУГАС – горло, пролив
|
|
бод
|
– болото близ реки;
БОДА – трубочный сок, употребляемый в качестве лекарства от зубной боли;
БОДНЯ – кадка с крышкой и замком, кадушка для подъёма воды из колодца
|
|
бок
|
– небольшое заливное озеро на низкой косе;
БОКАДИНА – заболоченное место;
БОКУРА – бочка
|
|
бонд
|
– бочкарь, делающий бочки (ВАНДА)
|
|
бут, вут
|
– богатеть, увеличивать достаток (БУТ=ВУТ-ВАТ-ВОТ и под.)
|
|
буч, бич,
быч
|
– коренная вода в половодье, быстрина и глубь, а так же сосуд для стирки и кипячения, отсюда БУЧАДИТЬ – поднимать уровень воды в реке, делать его выше межени, БУЧГАТЬ – пить, БУЧАЛО – падь на болоте, куда стекает вода или глубокая яма, заливаемая водой в половодье, БУЧАЛО – пучина, водоворот, омут, БУЧИЛ или БУЧЕНЬ – болотный, БУЧЁНЫЙ – чистый, вымытый, БУЧКИ – ямы, глубокие места, БИЧКА – кадка, в которую льётся молоко при сбивании масла, АБЫЧАТЬ – сохнуть, и др. (БУЧ=БУГ-БУЗ-БИЦ-БОЦ-БУЦ-БЫЧ), встречается во множестве языков;
(любопытно, что русск. ПЧЕЛА-БУЧЕЛА перелетела в язык бемба в форме слова buci – «пчела»)
|
|
ваб, вап, баб, бап
|
– приглашать, как и ВАЖИТЬ – приваживать;
(ВАБ – неустойчивая форма, однако и в этом виде (ВАП) она присутствует во франц., фризс., тибетском и ряде др. языков, напр., сван. kwaba –«впадина»);
БАБА – женщина, у которой первый ребенок девочка (если сын – молодуха), миф. облачная жена, приносящая живую, целебную воду, а миф. «Белая Баба» – водяной дух, злая колдунья; повивальная бабка, акушерка; рыба-подкаменщик (БАБИЦА – речной бычок); птица-пеликан; вертикальный столб колодезного журавля;
БАБАЙ – самый большой якорь на морс. судне;
БАБАЙКА – лодочное весло, большая деревянная ложка;
БАБАЙКИ – женские груди (шутл.);
БАБАТКА – рыболовная снасть;
БАБИРА, БАБИЦА – рыба;
БАБИШНИК – водяное растение сем. зонтичных;
БАБКА – жук-плавунец, рыба-бычок;
БАБНА – кадка, служащая воротом при зимнем лове рыбы;
БАБУРКА – чашка и БАБУРА – рыба;
|
|
вак
|
– ударить с силой чем-то тяжёлым; приставка «ва» (ВАК=ВАКА-ВАГА и т. п.)
|
|
ваг, баг,
важ, вак,
бак, гак, паг
|
– русло реки, рычаг (подпорка), власть (отсюда – отвага, важный), борозда, гиря, весы, тяжесть, тяга (отсюда – тянуть);
множество вариантов по всему миру, наприм.: в нем. wаgеn – «рисковать», яп. фугу (рыба) и т. п.;
ВАГАЛЬ – мелкая рыбёшка;
ВАГА́Н – миска, опред. мера чего-либо, брюхо, ёрш-первогодка; ВАГА так же – ивовый кустарник по берегам рек (ВАГА=ВАЖ-ВАЗ-ВАГ-ВАК-ВЯК-ВУК-ВЕК-ВОК);
ВАГ – порядок, последовательность, ход вещей, алгоритм действий, «дорожная карта»;
ВАГОНЧИКИ – кружева;
ГАК – мера длины или веса, излишек, прибыль;
ВАТОТА – бремя, тягота;
ВАГУДА – всякий музыкальный инструмент, отсюда ВАГУДИТЬ (играть, музицировать, наигрывать песню); ПАГОВИЦА – бочонок для пива(В-Г), ПАГУЖКИ – гужи у оглоблей сохи;
ВАГАНИТЬ – идти с обозом по важской земле (там, где река Вага в Арх. и Волог. обл.); см. < ![CDATA[
ВАГАН – житель Поволжья, важанин, корытце;
ВАГАРЬ – человек, взявший в аренду ВАЖНЮ (общественные весы);
ВАГМАС – болото возле реки или на месте пересохшего русла;
ВАГЛАТЬ – кушать, пить, принимать пищу
|
|
вад, ват
|
– зарастающее озеро на речных террасах среди сфагновых болот;
ВАДА – род рыболовной снасти, поблажка, послабление;
ВАДА – повадка, ссора, сплетни, порок (от ВАДИТЬ, др.-русск. вариант: СЪВАДА);
ВАДЕГА – глубокое место реки с тихим течением, плёс, омут;
ВАДИТЬ – медлить, вероятно, от медленной, важной реки;
ВАДИТЬ – ловить рыбу вадой (рыболовная снасть, ВАЖАН);
ВАДНО, повадно – от водить, вода;
ВАДЬЯ – небольшое озеро и окно в болоте, трясине; кадка для хранения коровьего масла (отсюда – бадья);
ВАДЕНЬ – русское название овода – от ВОДИТЬ-ВАДИТЬСЯ-ПОВАДИТЬСЯ; (ВАД=ВОД-ВЕД-ВИД и т. д.);
ВАДКИЙ – жидкий; соблазнительный, вадный;
хорошо видна родственность: ВАДКО – это и повадливо, баловливо и жидковато, водянисто, а так же ВАДКИЙ – это и соблазнительный, лакомый и жидковатый, водянистый;
ВА́ДЕГА, ВАДИГА – глубокое место реки с тихим течением, плёс, омут;
ВА́ДОГА – пожни (покосы) в низких сырых местах около озёр и речек;
ВАДЬЯ – небольшое озеро (окно) в трясине; кадка для хранения масла; отсюда – бадья;
ВАДЬБА – клевета, навет, оговор
|
|
важ
|
– взвешивание
|
|
ваз, вас
|
– счастье, удача (ВАЗ=ВАС-ВЕС-ВАЖ-везёт и т. д.);
ГАЗНА – льдины с ледяным сводом (В-Г);
ГАЗНУТЬ – становиться пьяным
|
|
вай, ваи,
вой, бай
|
– проход для судов, русло, глубь, фарватер (ВАЙГА=ВАЙТ-ВАЙД-ВОИД-ВАИД), ВАЙГАЧ – нижняя, наносная, намывная часть острова, наносная мель, коса; остров рядом с о.Новая Земля;
БАЙ – богач (в тувин. байлак)
ВАЙДА – рыболовная снасть;
ВАЙДАТЬ – уходить; (ВАЙД=ВАИ-ВАИД-ВАЯ-ВЬЯ-ВЕЙ-ВОЙ);
ВАЙВАРКА – северо-западный ветер (ВАЙ=ВОЙ и т. п.);
ВАЙМИЦА – обойма для укрепления весла в уключине;
встреч. во мн. языках основа
|
|
вак, ваг, вок
|
– дорога, тропа;
ВАКА́Т – тот, кто невесту сватать водит, т. е. сват;
ВАКУРНИК – ледяная масса из нагромоздившихся одна на другую льдин при вскрытии рек;
ВАКАР – пастух коров
ОКА – всякая вода; мера жидкости, а так же мера веса в 3 фунта (1230 гр.)
ВАККА – мера (ВАГА-ВАКА)
ВАКХА – трава в озёрах с толстым и длинным корнем (ВАКА-ВАГА-ВЛАГА-ВОДА);
напр. лимбург. haker – «акула», откуда в последствии англ. hacker – хакер (В-Ф);
ВА́КАТЬ – квакать, отсюда совр. вякать (говорить вздор или невпопад), давшее множество слов в инст. языках в значении говорить, кричать и т. п.;
ВА́КОТЬЕ – лягушачья икра;
ВАКУША, квакуша – лягушка;
ВАКАТКАТЬСЯ – проводить время;
в купе с ВАГ и БАГ – весьма распространённый корень; напр. в тюркск. ВАК – мелкий, мелко (о воде)
|
|
вал, вол,
вел, выл
|
– кроме общеизвестного современного значения ещё: зыбь, колыбка (люлька, повозка; ВАЛ=ВОЛ-ВЕЛ-ВЛ-ВУЛ-ВЭЛ-ВИЛ и нек. др.);
ВАЛКА – война, ВАЛАНДАТЬСЯ – барахтаться, колыхать, кидать волнами;
ВА́ЛА – сырое сено;
ВАЛИТЬ – течь, истекать, БАЛЬСТВО – лекарство и БОЛЬ (болезнь);
ГВЫЛЬ – шишка, желвак, ссадина (ВЫЛ=ВАЛ), а так же ставшее нем. БАЛЛАСТ – груз, который кладут на дно судна для его устойчивости на воде или татарским БАЛЫК – рыба (известные ныне осетровые или белужьи спинки) и т. д.
ВАЛАКША – вода, а так же посудина для пойки телят;
ВАЛОХА – ручьевая форель-пеструшка;
ВАЛОШ – воды (мн. ч.)
ВАЛЁК – мужской половой орган;
ВАЛЫК или ВАЛДЫГА – «гуляка;
в купе с чередующимися – частое явление для мн. языков мира
|
|
вант
|
– верша; род верёвочной лестницы; плетёнка из прутьев для ловли рыбы, сеть для ловли сельди, трески, пикши;
ВАНА – полынья;
часто встреч. основа для языков мира
|
|
вап, ваб
|
– лужа, озеро, краска; отсюда ВАПЬСАТИ и ВАПИТИ – покрасить (залить) известью, рисовать икону, мазать;
ВАП – кровь во время менструации;
ВАПНЫЙ – озёрный;
ВАПЬНО – известь (ВАП=ВАБ-ВЕБ-ФАБ и т. п.);
распрост. корень для некот. языков
|
|
вар вор, вер
|
– вес;
ВАРНО – жарко, знойно – от ВАР-ВАРИТЬ (ВАР=ВОР-ВЕР-ВИР и др.)
ВАРАЙ – заросшее луговое озеро;
ВАРАХТЕР – плотина, перекрытие на воде;
встречающийся корен. «водяной вариант) для некоторых языков
|
|
ват
|
морской скат;
как вариант черед. БАТ – распрост. корень во мн. языках мира
|
|
вач, ваш
|
– вожатый;
ВАЧЕГА – тот, кто много плачет, ВАЧЕГИ – весенние ручьи (ВАЧ=ВАЦ-ВАС и т. д.), напр. в нанайском ВАЧЧАЛ – цапля, ВАЧАКА – барахтаться и проч.;
основа для некот. слов в иностр. языках
|
|
вая, вай,
ваю, влю, вой
|
– ветки вербы, ивы (ВАЯ=ВОЙ-ВОЯ и под.);
ВОИ́НУ – всегда, нареч.; категория времени, бытийности (ВОИ=ВОЙ-ВАЙ и под.; см. ВАЙГА, ВАЙДАТЬ и под.);
распрост. основа для мн. языков
|
|
вег, ваг
|
– слой сала на остывших щах;
ВЕГЖА́НИЦА – накипь в мясном наваре;
в купе с черед. В-Ж – распростр. основа для мн. языков
|
|
вед, вект, вад, вод, бот, вут, бут
|
– старая русская мера жидкостей; стар.: Ведрень, Ведрина, Безведрие (ненастье);
укр. Вiдро́, Вёдро (ясная погода) и мн. в славянских языках;
нетро (нутрь, утроба, глубь), недра (в арауканском языке НУТРИЯ – «Болотный бобр», Внутрь (нареч., стар. «в течение»), в греч. λουτρό (ванна) и др.
ВЕДЕЦ – тот, кто ведёт, ведущий;
ВЕДНЫЙ – познающий; «древо ведное» – древо познания;
ВЕД – плот, т. е. плот – ведет по ВОДЕ, ВЕДИЛА – связанные бревна для сплава леса на воде;
ВЕДНЯ – цепочка, поводок;
ВЕДАТЬ – ведун, ведьма, в санскр.: Веды, Веданта, Видья (знания), Видьяалайя («школа») и др.;
ВЕДИ – буква церковно-славянской азбуки;
наиболее часто встречаемый корень для иностр. языков
|
|
веж, вег
|
– др.-русск. знающий, сведущий;
в своих чередованиях (В-, и др.) – основа для иностр. лексики
|
|
венд, ванд
|
– рыболовецкая снасть;
ВЕНТЕРЩИК – рыбак, ловящий рыбу вентерем, ВЕНЕЦ, венок – самое высокое место на берегу реки; ВЕНЧИК – девственность, ВЕНИГА – растение семейства ивовых;
ВЕНКАТЬ – плакать и ВЕНЬГА – плакса, ВЕНЦЕРАДА – непромокаемый плащ, ВЕНУТЬ – дунуть (ветру);
ВЕНД-ВАНД А – корневые русско-иностр. родственники для многих слов
|
|
вер, вир
|
– невод с кошелем позади без поплавков для ловли рыбы на двух лодках по течению реки;
ВЕРВИ, ВЕРЕИ – междуречье;
ВЕРЁГА – длинная толстая жердь, которой прогоняют невод;
ВЕРЕД – нарыв, гнойник; распространённная корневая основа
|
|
вес, вез
|
– Вещать, Известие, Невесть Невеста (т. е. неизвестная, без вести), санскр. vadhuu «невеста» от вода, вести;
недаром лингвисты вывели из гипотетического праиндоевропейского языка *wed в значении «вести»;
(ВЕС=ВОС-ВИС-ВАС-ВАЗ-ВЕЗ и пр.);
ВЗВЕСТИ– или ВЗВОЗИТИ (ВЗВОДИТИ) – привезти наверх, вверх по течению;
ВОЗВОДИТИ – подавать (о воде) – двойной «водяной корень» (ВЗ+ВЕСТИ);
весьма распространённая корневая основа
|
|
ветр, ватр
|
– старорусское Ветр, англ. Weath (погода), санс. Veti (направлять), Wetar герм. (веять) и др.;
(ВЕТ=БЕТ-ФЕТ-ФИД-ФЭТ-ФОТО и пр.);
основа для «водяной лексики» во многих языках
|
|
вл, влаг, флаг,
флюг, флюд,
флюит, флюит и т. п.
|
– стар. Волога (вода, жидкость, влага, похлёбка, питьё), Влага=Влагать=Вводить=Вложить=Влажный=Фляга (влагать+Влага)+Влог-Влогом (бегом, быстро)+на Влозе (быстро)+Вложный (быстрый, скорый), БЛАГОВИЦА – головастик, БЛАГАТЬ – угождать, БЛАГОДАТЬ – нижний прямой парус на прямой мачте шняка (рыболов. судно), отсюда – БЛАГО, БЛАЖЬ (ВЛАГ=ФЛОД-ФЛЮД-ФЛЮНД-ФЛОДИ-ФЛОЕД-ФЕЛ и т. п. во многих языках);
ВОДА и ВЛАГА дают ФЛЮИД, подтверждение в латыни: influentia, во фр. influense (влияние) и др. (см. Список), т. е. влиять и лить здесь родственники: лат. fluidus и фр. fluide – текучий, от русск. течь (течёт вода); ВЛАЯНИЕ – волнение на море (ВЛАГА=БЛАГА-ФЛЮИД=ВЛОД-ВЛОЕД-ВЛА-ВЛО-ВЛУД-ВЬЕД-ВИЕД-ФООД-ФАЕД-ФАИТ-ФЭТ, ФОТ, ФИД, ФУНД-ФЛОТ-ФЯНТ-ФЛОЕД и др.);
часто встречаемая основа
|
|
вод
|
ВОДА-ВОДКА и др.;
часть сложных слов, напр., водораздел, водопровод, перевод, ВОДНИТИСЯ – волноваться, шуметь (о море) и мн. др. (ВОД=ВЕД-ВОЗ-ВЕС и т. п.);
Воевода, Вежа – переносная палатка, ст.-русск. Важа – кочевье, зимнее поселение, Водкий – плодовитый, быстро размножающийся, Водила – лямочки для обучения ребёнка ходьбе, Водец – проводник, поводырь+рыболовная снасть, ВАДИТЬ или ВАТИТЬ – манить, подзывать, вести, приучать, ВАДНО – повадно, ВАРВОДИТЬ – клеветать и др.;
В эсперанто likvajo (ликважо) – «жидкость»;
ВОДЬ – прибалт.-фин. народность в Ингрии, к востоку от Нарвы;
Wagia – название одной из провинций Эстонии;
множественные приставочные, напр.: СУВОД – течение реки у берегов, противоположное срединному течению или водоворот, образующийся при встречном движении волн, ПОВОД – с приставкой «по»; варианты: Поводырь, Поведение и др. (ВОД=ВОТ);
множество гидронимов по всей Евразии: Одер, Во́да, Водла, Ирава́ди и т. д.
|
|
вож, важ, вач
|
– предводитель;
ВОЕВОДА, ВАЧАЖНЫЙ – вожатый;
ВОДЛЫЙ – важный;
ВАЧЕГА – тот, кто много плачет;
лат. E-vado (выходить, выезжать), Invado (нападать, вторгаться), Evado, Vasi, Vasum (выходить), напр., греч. ΟΔΗΓΌΣ, ΟΔΗΓΏ – водить, руководить, хорв. voda – вождь и мн. др.;
ВОЖЕНИЕ (лоцманство) и мн. др.
ВОЖЕ – название озера в Вологод. обл.;
ВОЖИТЬ – наводнять;
ВОДОВАЖА – водопровод – имеет двойной родственный корень;
ВАЖДА – наваждение;
ВАЖА – кочевье и др. (ВОЖ=ВЕЖ-ВОЗ-ВАЗ-ВОЧ и т. д.);
часто встречаемая основа для мн. языков
|
|
воз/вос дад, дат,
даж, дож,
боз, бос
|
– предлог направления, ВВЕРХ, Вперёд, Возить, Воздать, Воспарить, Воздух (вознести дух), Вздох, Воздушный, ВОЗНИЦА, ВОЗВОДЬ(вверх против течения), Возводный (подъёмный), вятс. ВОЗГРИ (сопли, слёзы, слизь) и др.;
ВОЗДУХ – покров для сосудов со святыми дарами и головной убор священника;
ВОЗНОЖЦА, ВЗНОЖЬ – подножие холма, начало подъёма (ВОЗ=ВОС-ВОЖ-ВАШ и т. п.);
ВОЗДАДЖА – награда; отсюда – ДАТЬ-ДАВАТЬ.
ДОЖДЬ – ДАЖДЬ, т. е. ДАТЬ, ВОЗДАТЬ; другими словами, ДОЖДЬ = ДАЖДЬ = НАГРАДА; одъждити «дать дождь, заставить идти дождь» (в молитвах к господу);
ц.-сл. ОДОЖДАЮ – дождь проливаю (ВОДА-ДАТЬ-ДАЖДЬ-ДОЖДЬ);
напр. тюркск. БОЗ – лёд;
распространённая основа
|
|
войт
|
– смотритель, правитель;
ВОЙ – крик, шум, гам;
интернациональная «водяная основа» в значении воин, война во многих языках
|
|
вол, волг, волх
|
– влажный, сыроватый, ВОЛГОСТЬ – влажность, сырость;
ВОЛОЖИТЬ – увлажнять;
ВОЛГАС – низкий берег реки; а так же ВОЛГОС – вид берегового кустарника (по Волге);
ВОЛЖАНЫЙ – сделанный из ивы, таволги;
ВОЛОЖНЫЙ – жирный, ВОЛОЖЬ – сало, жир
ВОЛ – нарыв на пальце; (ВОЛ – встречается в языках: китайский, майя, суахили, албанский, фиджи, финский, готский, лезгинский, иврит, сунданский, маньчжурский и р.; ВОЛ=ВАЛ-ВЕЛ-ВИЛ-ВУЛ-ВЛ – во множестве языков мира); (ВОЛ=ВАЛ и мн. др.); см. ВАЛ;
ВОЛАТИ – кричать, звать (как и вякать относится к т. н. «водяной лексике»);
ВОЛНА – шерсть козы или овцы, пряжа, копна волос; перенос. молва, шум; вариант: ВОЛНОТЕП – шерстобит, обрабатывающий шерсть;
ВОЛОВИК – ухаживающий за скотом;
ВОЛОКИДА – бродяга;
ВОЛОГА – питьё;
варёная жидкая пища, масло, сметана, молочные продукты, говядина, рыба;
ВОЛОЗЕ – благо, БОЛГАРИЯ – страна волгар, от ВОЛГА-ВОЛОГА-ВЛАГА, и мн. др.;
ВОЛОЧКА – проток в реке, отделившийся рукав; зыбь на воде;
ВОЛДЫРЬ – водяной пузырь, булдырь, выль, опухоль;
ВОЛОК – пространство между двумя реками, единица измерения, ВОЛОЧЕНЬЕ (ловля рыбы волоком, неводом); отсюда – Волокита;
ВОЛОЖКА – боковой рукав течения Волги, Камы; др. вариант корня: ВОЛОЖНО – жирно, с обилием масла, сметаны;
ПАВОЛОК – заливной луг;
ПАВОЛНА – зыбь;
ВОЛОХА – занесённое илом или песком устье реки;
ВОЛЬХА – дерево или кустарник на сырых местах, ольха
ВОЛХ, ВОЛХИД, ВОЛХВ – чародеи и предсказатели (гадание на воде, животных, применение снадобий) с волжских земель;
отсюда – волш, волшебство, ворожба; колдун, мудрец, звездочёт, знахарь, ворожей; песенник на Рождество и Пасху (ВОЛГА- ВОЛОГА-ВОЛГЛЫЙ-ВОЛХОВ-ВОЛГАС);
ВОЛЬЯЧНЫЙ – изготовленный литьём;
ВОЛНАНЬЕ – раздор, распря; ВОЛНОВАНИЕ – военное нападение;
ВОЛОС – власть, господство, владычество;
ВОЛОДЕНИЕ – владение (имя: Влад, Владимир);
вариант: ВОЛОСТЕЛЬ – правитель, управитель (отсюда, например, – волость)
ВОЛОСИТЬ – властвовать, управлять;
ВОЛОТЬ – великан, богатырь, гигант, воротила;
ВОЛОДЬ – волоса (волосы на голове человека);
ВОЛОДНЫЙ – жирный;
ВОЛОПёР – рослый, сильный, но ленивый;
ВОЛОСЕНЬ – застарелая рана;
ВОЛОСТЬ – группа деревень или большая деревня;
ВОЛОСЯНКА – волынка;
весьма распространённый корень
|
|
вор
|
– болотистое место, лощина;
ВО́РА – осмотр рыболовных снастей и выборка из них пойманной рыбы;
ВОР – приём варки пива;
ВОРАНО – рано, очень рано;
ВОРАШНЫЙ – здоровый, сильный, бравый;
ВОРГА – болотистая местность, лощина, топкое место, голое кочковатое болото; у моря длинная лощина, образующая в прилив подобие речки ручья; залив или пролив в лощине; узкий пролив, промой; проход в рыболовном запоре, куда ставят ловушки; въезд в гумно, ворота
часто встречаемый корень
|
|
вот
|
– тяжело; вариант: ВОТЯЖЕЛО – «тугой на ухо»;
ВОТЧА – отец, ВАТАН – отец, ВОТЧЕНИК – пчелиная семья, ВОТЧИНА – род, фамилия, отчизна, родина, селение, пасека, и т. п.;
ПАВУТ – овод, слепень (оса, летающая над водой);
весьма распространённый корень
|
|
вох, вок
|
– сыроватый, влажный; варианты: ВОХКА – мокрая тряпка, холстина, ВО́ХАТ – внутренности животного;
встречается в языках: голландский, фризский, верхне.-лужицкий, исландский, иврит, фиджи и др.
|
|
выдр
|
– речной зверёк (ВЫД=ВОД-ВОТ) и т. д.;
встречается в марийском, горно-марийском, юкатеко, интерл. и мн. др. языках
|
|
гат, гет
|
– запруда, плотина для проезда, прохода, топкое место;
ГАДИНА – знахарь (от ВОДИТЬ-вадина);
ГАДКЕЙ – предсказатель;
ГАДКА – мысль, дума;
ГАИТЬ – плакать;
ГАЙ – низкое сырое место, крик, шум, гам;
ГАЙДАМАК – разбойник (от ВАЙДА-ВЕСТИ-водить);
ГАЙДАТЬ – бегать;
ГАЙДУК – богатырь, силач;
ГАЙТАН – украшение в виде ленты, тесьмы, верёвка, поясок;
ГАТИТЬ – делать плотину, запруживать воду
корневая основа в таких языках: армянский, коса, люксембургский, хилига, готский, керетарский, аккадский, суахили, малаялам, непальский, маори, астурийский, майя, гаити, папьяменто и т. д.
|
|
енд
|
широкий сосуд с носиком; (ЕНД=УНД-ИНД-ОНД и под.)
|
|
вод
|
стоячая вода; приставка «за» (ВОД=ВОТ);
вариант: ЗАВОД – промышленное предприятие, приспособление в механизме и т. п.;
приставка «за» (ВОД=ВОТ)
|
|
нат, нет
|
– вводное слово;
НАТОР, НАТОРИТЬ – скопление льдин, затор; проторить, проложить путь;
НАТОЧАТЬСЯ – наполняться жидкостью;
НАТРОИТЬ – налить, нацедить;
НАТРУСКА – сосуд для зерна, табака или пороха;
НАТВОР – раствор,
НАТЁК – отёк,
НАТЕРБЛЫЙ – сырой, полусгнивший,
НАТЕ – возьмите!
НАТЕЧЬ – онемение,
НА́ТИКА – виногр. лоза,
НАТИНА – болотная трава,
НАТИРУХА – порция солода для кваса,
НАТИСКАТЬСЯ – напиться пьяным, наесться досыта,
НАТИТНИК – бюстгальтер,
НАТОИТЬ – нагулять жиру,
НАТОП – протапливание,
НАТОП – снег, налипший на лыжи,
НАТОПЫШ – тропинка,
НАТРАВА – приманка для ловли рыбы,
НАТРАТИТЬСЯ – напиться вдоволь;
НАТУРА, НАТУРАЛЬНЫЙ – лат. NATURA – рождение, миропорядок, мир, вселенная, орган деторождения, первичная материя, создание, особь, NATURALIS – созданный природой, врождённый.
NATIVUS – рождённый, коренной, NATIVITAS – рождение, NATAL – рождение, NATIO – рождение, происхождение, племя, народность, народ, сословие, NATUS – рождённый, сын, рождение.
нем. NATUR – природа, характер, натура, NATÜRLICH – природный, естественный.
англ. NATURE – природа, натура, NATIVE – природный, родной, NATURAL – естественный, NATAL – относящийся к рождению;
НАТУРИТЬ – налить, насыпать;
НАТУРКА – ударяние о берег под напором воды; Натучить – нацедить;
НАДЫБОНЬЕ – заросшее, высохшее озеро;
НАДЫМ – сугроб;
НАЕДА, НАЕДКА– еда, питьё, сытость;
НЕТАЛЬ – верба;
НЕТЕРЬ – рыболовный снаряд;
НЕТМАН – болотная трава;
НЕТО – едва, насилу;
Роль и заслуга «основы» НАТ-НЕТ в том, что европейцы приняли русскую приставку как целое слово, что и дало в этих языках «водяную лексику» с бесприставочными словами в языках: тохарском, хинди, навахо, голландском, греческом, албанском, ахмарском, бурском и др., притом, эти непроизводные дали в языках новые производные, что и вводит современного лингвиста в заблуждение, напр: навахо naatʼáanii (вождь, глава, правитель), голл. natte (влажный) и проч.
|
|
неро
|
– невод, рыболовный снаряд, сеть;
НЕРИАС или НЕРИУС – рыба палья
НЕРОВКА – мелкая щука
НЕРОЗНАК – порода уток
НЕРОТ, НЕРША – верша, рыболовный снаряд
НЕРЬПЬ – нерпа (тюлень)
НЕРСТ – время икрометания рыбы
НЕРПЕЙКА – рыба
|
|
пад, под
|
– впадина среди степи, залитая водой, косяк, большой улов рыбы, ход рыбы;
ПАДЁР – первый весенний берёзовый сок;
ПА́ДЕРИНА – родничок;
ПАДНУТЬ – начать лить, пойти дождю;
ПАДОВЬЯ – речка с водопадами;
ПАДОГА или ПАТОКА – сладкий густой сироп;
ПАДОМ – быстро, стремительно;
ПАДОРНЯ – слякоть, грязь, ненастье, распутица;
ПАДРА – мокрый снег, шторм, волны на воде;
ПАДУН – низкое топкое место, болото, водопад, порог, крутой перекат на реке, родник, снежная лавина, ПАДЬ – дно высохшего озера, омут, топкое место, болото, водопад, пушистый снег;
встречается в корейском, тагальском, финском и др. языках
|
|
вон
|
– половодье, поводь (наводнение), замена Д-Н (ВОН – встречается в языках: нивхский, бенгальский, фризский, голландский и др.; связь с корневыми ВАН-ВАНД-ВЕН-ВЕНД-ВУНД и т. п.)
|
|
вак
|
– канава для орошения, отведённая от горной речки, как и тюрк. арык;
имеет интернац. двойной корень: тюрк. «су» и русск. «вак», как в варианте: СУАТ или СУАТЬ – «отлогий берег, образующий правильный выступ» («су»+«ат»);
ВАК – часто встречающийся корень в самых различных языках мира, родст. ВАГ-ВАГА-ВАЖ-ВАЗ; см. ВАКХА
|
|
су и ут
|
– место в реке с быстрым течением, образующем водовороты;
СУАТ (СУАТЬ) – отлогий берег образующий правильный выступ;
СУТА – напиток медовый;
СУТУЖИНА – небольшое сырое или топкое место на луге, в поле;
СУТУГА – метал. поводок с крючком в рыболовецком перемёте, тетива рыболовной сети;
СУТУНОК – ком снега, глыба льда;
под видом корневого УД – весьма частое явление в разных языках
|
|
уда
|
др.-русск. Ѫда, Ѫдица, Оуда (УД-УДА-ИД и под.) – встречается во множестве языков мира
|
|
уг, ук, иг
|
– рыхлый лёд (УГ – встречается в языках: датский, отоми, орочи, таджикский, тибетский, воляпюк, лезгинский, галисийский, тагальский, китайский, каннада, монгольский, удегейский и др.
Большая Таблица
Содержит иностранные варианты слов, которые условно названы «водяной лексикой» по признаку наличия в них соответствующих корневых основ из русского «водяного списка» малой Таблицы. Списочный состав выстроен по алфавитно-корневому признаку. В правом столбце семантические переходы-ассоциации между русской корневой основой и конкретной иностранной даются как допустимые и вероятные. Как заимствовались, как переходили слова из языка в язык, как видоизменялись – до конца никто объяснить не может. Как уже говорилось, не столько отдельные сравнительные примеры (какими бы яркими они ни были), но само по себе количественно-массовое межъязыковое фонетико-семантическое сопоставление в целом является лучшим свидетельством так называемого речевого заимствования «водяных слов» русского языка 9–17 вв., по крайней мере, в 260 языках мира. Такая наша точка зрения тем более представляется справедливой, если знать, что до сего дня подобного же или сопоставимого по широте и локализации исследования «водяной лексемы» ещё не проводилось, а сам русский язык периода 9–17 вв., в силу предвзятости представителей отечественной языковедческой школы, никогда не рассматривался как возможный языкообразующий, подобно пропагандируемым в последние четыреста лет греческому, латинскому или, скажем, немецкому.
|
Иностранные варианты язык (перевод)
|
Корень-основа
граф./фонет., транслитерация русская;
чередование к основе ВОДА
|
семант. переходы-ассоциации от корнев. основы ВОДА
опознание малоизвестного языка;
прочтение;
возможные звуковые потери или приобретения;
варианты этого же слова или подобного слова в др. языках;
комментарии;
(любопытные совпадения)
|
|
вед
|
ВОДА;
чит. веди (védy);
фригийский (мёртвый) – один из индоевропейских языков фригийцев, мигрировавших с Балкан в Малую Азию, наиболее близок древнему греческому и древнемакедонскому языкам
|
|
вед
|
ВОДА-слеза;
т. е. солён+вода;
эрзя – этническая группа мордвы, язык – эрзя́нский финно-волжской подгруппы уральской семьи
|
|
вед
|
ВОДА-ВЕСТИ-тянуть;
вариант: vedur – «локомотив», см. эст. vedu – «транспортировка»
|
|
вед
|
ВОДА-ВОДИТЬ-ВЕДАТЬ;
варианты: в эст., фин., водск. и ижорском vee – «вода»;
вариант: vesi alue – «акватория»
|
|
вед
|
ВОДА-питьё;
чит. wedihi ayirabumi;
язык народа амхара – государственный язык Эфиопии
|
|
вед
|
ВОДА-жидкость-пот;
характерное для «пот» звучание для многих языков;
напр., в телегу сведе, в нидерл. звет и светте
|
|
веде
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВОДИТЬ-ВИД-видеть;
по оказии схоже с русск. «ведро» (ясное небо) – от русск. «видно», т. е. «открыто, ясно, погоже»
|
|
веде
|
ВОДА-ёмкость
|
|
вед
|
ВОДА-мокро;
африкаанс (ранее – бурский) – германский язык (до начала XX века – диалект нидерландского), один из 11 официальных языков ЮАР, также распространён в Намибии
|
|
вед
|
ВОДА-водяное животное;
часто встречаемый интернациональный вариант этого определения для многих языков, но мы не станем злоупотреблять им, хотя и удивляемся отсутствию его сугубо национального оригинала во многих языках
|
|
веде
|
ВОДА-ВЕДЕТ-поток
|
|
веду
|
ВОДА-ВЕСТИ;
вариант: vedru – «пружина, рессора»
|
|
ведо
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВАГА-тяга
|
|
веда
|
ВОДА-ВЕДЕТ-несёт;
вариант: veza – «побег растения», а vezi – «вода», vezo – «отлогий, пологий» (про берег);
вепсы – народ в Ленинградской, Вологодской областях и в Карелии (до революции –чудь), самоназвание – тягалажет(ударение в «тягалажет» А.Зализняк не определили, а больше никто и не знает)
|
|
веде
|
ВОДА-ВЕДАТЬ
|
|
веде
|
ВОДА (живот – содержимое «воды»);
вариант: veêdars
|
|
вёдё
|
ВОДА-ёмкость для воды
|
|
веда
|
ВОДА-желудок, как ёмкость
|
|
веде
|
ВОДА-живот (вместилище жидкости);
вымерший язык пруссов, один из балтийских языков$
(любопытно, что прусское nowis– труп, мертвец»)
|
|
вед
|
ВОДА-ёмкость-ведро
|
|
веде
|
ВОДА
|
|
веде
|
ВОДА-жидкость
|
|
веде
|
ВОДА-потоп;
букв. «прилив воды»
|
|
веде
|
ВОДА-ВЕДЁТ-жидкость
|
|
веде
|
ВОДА-ВЕСТИ-бродить-таскаться
|
|
вед
|
ВОДА-ВЕСТИ-тянуть
|
|
веде
|
ВОДА-ВЕДЁТ-топить
|
|
веда
|
ВОДА-ВЕДЁТ-пот;
чит. sveda; приставлена «s»;
телугу – народ в Индии, основное население штата Андхра Прадеш
|
|
вед
|
ВОДА-ВЕДЁТ;
мокшанский – мордовский язык финно угорской семьи языков
|
|
вед
|
ВОДА-ВЕДЁТ
|
|
вед
|
ВОДА-ВОДИТЬ
|
|
вед
|
ВОДА-ВЕСТИ-торговля
|
|
вед
|
ВОДА-ВЕСТИ-ведать;
вариант: wezo – «разумеется» (ВОДА-ВЕЗТИ)
|
|
веиди
|
ВОДА-ВЕДЁТ-ВЕСТИ-весть-говорить
|
|
вед
|
ВОДА-ВЕСТИ-бежать;
нивхский (гиляя́цкий) – язык нивхов, распространённый в северной части острова < ![CDATA[
|
|
вед
|
ВОДА-капать;
сванский – бесписьменный язык сванов, один из картвельских языков
|
|
вед
|
ВОДА-жидкость-молоко
|
|
веде
|
ВОДА-ВЕДЁТ-сырость
|
|
вед
|
ВОДА-ВИД;
вариант: молд. ведере – «ви́дение»
|
|
вед
|
ВОДА-ВЕСТИ-ветвь
|
|
од
|
ВОДА-УДА-ВОДИТЬ;
чит. одигос, одиго
|
|
од
|
ВОДА-УДА-ВЕСТИ-вождь;
вариант: баатр – «витязь», т. е. герой, воитель
|
|
од
|
ВОДА-УДА-тычет-поток;
исчезла «в»;
вариант: синонима в санскритеvari –«вода»;
санскрит – древнейший язык индусов, родоначальник индийской ветви индоевропейской семьи языков
|
|
оди
|
ВОДА-УДА-ВЕСТИ-ходить-время;
(любопытно, что в белорусском «ход» – это, в том числе, и хадж, как и религиозное понятие в исламе Хадж, а журчание, ропот в латыни – murmur, т. е. мур-мур)
|
|
одо
|
ВОДА-УДА-плыть;
исчезла «в»;
др. вариант: odo pool – «бассейн»;
йоруба – народ Нигерии, а так же Ганы, Того и др. африканских стран
|
|
одо
|
ВОДА-УДА-время суток;
исчезла «в»;
Ливский – язык ливов, относящийся к прибалтийско-финской подгруппе финно-угорских языков
|
|
одо
|
ВОДА-УДА-ВЕДЁТ-идти-время;
варианты: өдрөөс и одор – «день»
|
|
одот
|
ВОДА-УДА-течёт-окружает;
исчезла «в»
|
|
одат
|
ВОДА-УДА-бить водой;
потеряна «в»
|
|
аод/эод
|
ВОДА-берег
|
|
ада
|
ВОДА-УДА-причал-стоянка;
(любопытно, что гул – «шум, крик», а нага – «голый»)
|
|
ада
|
ВОДА-ВЕСТИ; вариант: ада-чурт– «отечество, отчизна», адаар – «называть, произносить», адак – «низовье реки, неглубокий, мелкий (о воде), адалга – «обращение»
|
|
оду
|
ВОДА-УДА-болезнь;
исчезла «в»;
чит. hodu;
язык народа амхара – официальный язык Эфиопии
|
|
до/ду
|
ВОДА-ёмкость-ВЕДРО;
потеряна «в», добавлена «н»
|
|
да
|
ВОДА-ВЕСТИ-движение-стрела; потеряна «в»;
религиозный вариант: тибет. да-дар – «стрела»;
поэтому не случайно «стрелец» будет – шу (от тюрк. су – «вода»);
(любопытно, что «стук» по-тибетски – тук-тук, «стучать» – так-так тан, «стыд, стыдиться» – нго-ца, т. е. «негодно, не годится!», а «суждение» – як-не та-я (букв. «как не тая́», т. е. «говорить не утаивая, как есть»)
|
|
да
|
ВОДА-ВЕСТИ-вождь
|
|
ото
|
ВОДА-УДА-ВАДЬЯ-ёмкость для воды;
чит. toṭṭо-;
потеряна «в»
|
|
то
|
ВОДА-питаться-пить;
потеряна «в»;
вариант: чу-бан – двойной «водяной корень» (т. е. тюрк. чу(ВОДА) и русск. ВОДА (бан-ВАНД)
(любопытно, что слово «рыдать» переводится как ну и как шум, т. е. «ныть и шуметь», «соль» – ца, «чёрт – тэ-ран (т. е. «тиран»), «яблоко» – ку-шу и ще-ку (т. е. «кусать, кушать» и «щека»), а «тёплый» – дро-во, т. е. «дрова, которые греют при горении»)
|
|
одо
|
ВОДА-УДА-берег;
потеряна «в»
|
|
оте
|
ВОДА-УДА-пить-сосать;
исчезла «в»;
< ![CDATA[
|
|
оту
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДЁТ-ведать-слово-речь-голос;
потеряна «в»;
вариант: cadavaḍāniki – «толковать» (ВАДА-ВОДА);
(любопытно, что в тибетском языке понятие «голосование, отдать голос» очень уж «по-водному» звучит в обоих вариантах: о-дэм и о-то)
|
|
оту
|
ВОДА-молочный продукт-сырь;
(любопытно, что «тесть» у тибетцев – кё-ге па-па, «ходить на цыпочках» – кан-пе цэ-цук-нэ чин, «ткать» – так-та, «товарищ» – да-во, «час, часы» – чу-цо (переход С-Ц), «часть» – ча-ше (С-Ш), «чахнуть» – нип-то чяк), «чепуха» – чё ме-па, «ЧЕСАТЬ» – пар-ще кяп(от русск. парша), «число» – чи-це, «чистить зубы» – со-тру (т. е. «тереть, чтобы очистить»), «чрезвычайно» – ще-по-чи, «чугун» – чяк-джен,
|
|
оти
|
ВОДА-УДА-изобилие;
потеряна «в»;
(любопытно, что zalisa на языке коса – «наполнять», т. е. русск. «залить», muddy – «мутный»), «чихать» хан-дри кяп (от русск. хандра, хандрить)
|
|
уот
|
ВОДА-слякоть;
исчезла «в»;
др. вариант: ов;
букв. «снег мокрый» и «снег+вода+звук»;
т. е. ướt – «мокрый, влажный, сырой» и «множество»;
напр., ướt nhũn – «размокать», букв. «вода+мягкий»
|
|
уат
|
ВОДА-груз;
исчезла «в»;
чит. yata ja;
маратхи – один из индоарийских языков, преимущественно в Индии и на Маврикии
|
|
иот
(В-)
|
ВОДА-УДА-пить;
исчезла «в»
|
|
иот
|
ВОДА-УДА;
исчезла «в»
|
|
готу/гхоту
|
ВОДА-ГАТЬ-животное-рыба;
клингонский – искусственный язык, разработанный лингвистом Марком Окрандом для инопланетной расы в сериале «Звёздный путь»;
др. варианты «водяной лексики: Wander – «брод, бродить» (ВАНДА-гут), Qutwi – «вести» (ГАТЬ-гуть), De‘ – «весть» (редуц. «в»), wade – «вброд», vutwI – «варить», voQ – «захлебнуться» (ВАГА-вог), SIS yoD – «зонт» (йОД -иод), wanHa‘ neH – «излучина» (ВАНДА-ван), wov – «ярко, светло» (ВОДА-во), veng stoke – «сток» (ВАНДА-вен),
|
|
гет
|
ВОДА-ГАТЬ-река;
(любопытно, что «вода на армянском – jur («журчит»)
|
|
гет
|
ВОДА-ГАТЬ-жижа
|
|
гет
|
ВОДА-ГАТЬ-состояние-положение
|
|
гата
(В-Г)
|
ВОДА-ГАТЬ-жидкость-молоко;
хилига – австронезийский язык;
gata все-таки из «водяной лексики», поскольку «кокос» у хилиганцев звучит иначе – niyúg;
(любопытно, что «кушать» на этом забытом Богом языке – ab-ab, «обалдеть» - aba, «обнажать» -abansada, а «объединяться – abay)
|
|
гате
|
ВОДА-ГАТЬ-ВЕСТИ-весть-сообщение;
варианты: gatiuhan – «отводить», gaþaúrsnan – «высохнуть»;
(любопытно, что haírda – «стадо» и hardus – «строгий, крепкий, сильный», которые идут от «орда»
|
|
гат
|
ВОДА-ГАТЬ-плыть
|
|
гату
|
ВОДА-ГАТЬ-движение-направление-изгиб-рукав;
(любопытно, что аккадское libbu– «сердце», т. е. «любить»)
|
|
гати
|
ВОДА-ГАТЬ-причал
|
|
гат/кат
|
ВОДА-ГАТЬ-водный бассейн;
вариант: കടല്ക്കര – «взморье, пляж»;
чит. kaṭalkkara
|
|
гота
(В-Г, Д-Т)
|
ВОДА-ГАТЬ-груз;
чит. gota;
непальский – крупнейший и государственный язык < ![CDATA[
|
|
готу
|
ВОДА-ГАТЬ-жидкость-слезы;
маори – коренной народ Новой Зеландии, самый южный из полинезийских языков
|
|
гота
|
ВОДА-ГАТЬ-капля
астурийский – язык астурлеонской подгруппы < ![CDATA[
|
|
гота
|
ВОДА-ГАТЬ-капать;
вариант: ar cuota – «квота», т. е. ВОДА и КВОТА – одного корня;
др. варианты: coca gät’u̲wi – «кока-кола» (гат) и gät’u̲wi – «пепси»
|
|
гота
|
ВОДА-ГАТЬ-капать;
вариант: ti‘ le gota
|
|
гота
|
ВОДА-ГАТЬ-капать;
папьяменто – креольский язык на иберо-романской основе, < ![CDATA[
|
|
гото
(В-Г)
|
ВОДА-ГАТЬ-груз
|
|
гота/хота
|
ВОДА-ГАТЬ-брызги при кашле;
гаитянский – язык, на котором говорит население Гаити
|
|
коте
(Г-К)
|
ВОДА-ГАТЬ-выжимать
|
|
года
|
ВОДА-ГАТЬ-таяние снега;
персидский – иранский язык
|
|
вауд
|
ВОДА-топь
|
|
води
|
ВОДА-влажность
|
|
водиз
|
ВОДА-ВОДИТЬ-ВОЗИТЬ-течь
|
|
води
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВОЖЖИ;
чит. проводизо, т. е. с приставкой «про»
|
|
водо
|
ВОДА-ВЕДЕТ-ДУХ;
ВОДА народ фон в Бенине, Африка;
религ. культ, связанный с одержимостью духа и применением воды
|
|
води
|
ВОДА-ёмкость;
авестийский – один из древнейших представленных письменными памятниками иранских языков, язык письменного памятника «Авеста» (ср.-перс. avastak «уложение», от ВОДА-ВЕДЕТ-ВЕСТИ-ложить), представляющей свод религиозных текстов зороастризма
|
|
вод
|
ВОДА-устройство для подачи;
приставлено «ca»;
валли́йский (уэльский или кимрский язык) относится к британской группе кельтских языков, распространён в западной части Британии – Уэльсе
|
|
вод
|
ВОДА-ВОДИТЬ;
варианты: wodzidlo – «руль, штурвал, баранка»
|
|
вода
|
ВОДА-имя
|
|
вод
|
ВОДА-ВОДИТЬ-ВЕЗТИ-ВОЖЖИ;
ВОЖЕЯ – та, что водит на свадьбе невесту
|
|
вод
|
ВОДА-ВЕСТИ-ветер;
чит. vạd;
дари – афганско-персидский язык афганских таджиков, хазарейцев, чараймаков
|
|
вод
|
ВОДА-ВАЛ-ВАЛИТь-валежник;
чит. деадвуд
|
|
вода
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВОДИТЬ
|
|
воде
|
ВОДА-лить
|
|
води
|
ВОДА-ДАЛЬ-разлив-долина
|
|
води
|
«ВОДА-ВЕСТИ-разлив-долина;
(любопытно, что «жидкость» на таджикском – моеъ, т. е. как бы «мою, мыть»)
|
|
води
|
ВОДА-ВОДИТЬ-отдых
|
|
воды
|
ВОДА-ВОДИТЬ-ЗАВОД-ЗАВОДЬ;
варианты: горномарийс. воде – «водить», заводышты – «завод» (промышленное предприятие);
язык горных марийцев, распространён в Горномарийском,
Юринском и Килемарском районах Марий Эл
|
|
джадо
(В-Дж)
|
ВОДА (т. е. «зима» привязана к «воде»);
чит. jāḍō
|
|
дат
|
ВОДА-обилие;
себуанский – язык австронезийской семьи, распространён на Филиппинах (остров Себу и др.)
|
|
дат
|
ВОДА-тычет-река;
пропала «в»
|
|
дат
|
ВОДА-ВЕСТИ-ход;
пропала «в»;
|
|
дан
|
ВОДА;
пропала «в»;
wogeo – язык обитателей одноименного острова в Тихом океане в составе островов Схаутена
|
|
да
|
ВОДА-жидкость-грязь;
исчезла «в»;
хауса – крупнейший по числу носителей язык чадской ветви в Западной Африке
|
|
дат
|
ВОДА;
потеряна «в»
|
|
д, де
|
ВОДА-ВАГА-груз-погружение;
пропала «в»;
здесь двойной корень с потерянной «в»(о), буквально – «погнать воду»;
хмонг – язык народности мяо в Китае, Северном Вьетнаме, Таиланде и Лаосе
|
|
де
|
ВОДА-течёт-льёт;
потеряна «в»;
вариант: ду – «расстилать»; Браво исследователям и переводчикам с шумерского! Найти русские корни в столь «древнем» языке – многого стоит!
|
|
тоте
|
ВОДА-мыс;
вариант: ya nt‘ot‘e primas-«сырой» (ВОДА-молоко-сырость)
|
|
ти
|
ВОДА;
пропала «в»
|
|
тю
|
ВОДА-изгиб-рукав;
пропала «в»
|
|
ту
(Д-Т)
|
ВОДА-наводнять;
тагал-мурут относится к даякско-пенанской группе австронезийских языков, распространённых на острове Калимантан, язык штата Сабахан в Малайзии
|
|
ту
|
ВОДА-разлив-стояние
|
|
та
|
ВОДА-река;
любопытно, что «рыба» на этом языке – pla, т. е. русск. «плавать», а «снег» – nəi, а «течь» – ləi, т. е. русск. лей)
|
|
теу
|
ВОДА-ВЕСТИ-идти
|
|
тае
(Д-Т)
|
ВОДА;
потеряли «в»;
язык самоанцев в Самоа, относится к полинезийской группе малайско-полинезийской надветви австронезийской языковой семьи
|
|
тае
|
ВОДА-время суток;
тот же самый остаток от ВОДА, как и предыдущее слово taele , но уже в ином «водяном значении» – утро;
вариант: at Vara – «быть» (ВОДА-время-существование)
|
|
вета (Д-Т)
|
ВОДА-брызги-плескать
|
|
вета
|
ВОДА-бултых
|
|
вете
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ-ВИД-ВИДЕТЬ
|
|
вет/вит (Д-Т)
|
ВОДА-пот;
добавлена «z»
|
|
вет
|
ВОДА (т. е. «водой» назван «жир»)
|
|
вет
|
ВОДА-болото
|
|
вет
|
ВОДА;
этимол. переход: ВОДА-ВЕТЕР;
исход. вариант: sweet – «пот, вспотеть»
|
|
вет
|
ВОДА-ВЕСТИ-брод
|
|
вет
|
ВОДА-ВЕСТИ-руководство
|
|
вэде
|
ВОДА-ВЕСТИ-идти-посещать
|
|
веди
|
ВОДА-ВЕСТИ-управлять;
дуала – бантоидный язык Камеруна
|
|
бета
|
ВОДА-движение-идти;
ностратический – гипотетический язык, выведенный лингвистикой удивительно точно отвечает нашим изысканиям по «водяной лексике»
|
|
бид/буд
|
ВОДА-влага;
характерно, что ВЛГ передана как БД
|
|
биде
|
ВОДА-биде;
биде – небольшая ванна с фонтанчиком для подмывания;
(любопытно, что «колодец» на французском звучит puits)
|
|
бида
|
ВОДА-ВЕДА-обращение;
вариант: др.-в.-нем. beta
|
|
вэт
|
ВОДА-влага
|
|
вет
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВЕТР;
вариант: wiet – «мокрый»;
фризский – официальный язык нидерландской провинции Фрисландия
|
|
вет
|
ВОДА
|
|
вет
|
ВОДА-мокнуть
|
|
вети
|
ВОДА-капля;
чит. tsʼvеti;
забавно, что такое же слово в других языках обозначает – «пот, потный», напр., в шведском, африкаанс, баскском, исландском и пр.
|
|
вэту
|
ВОДА-купаться;
чит. væṭuni;
язык сингалов, наиболее многочисленной этнической группы Шри-Ланка
|
|
вэтэ
|
ВОДА-время года;
чит. vэтэnaw
|
|
вэтэ
|
ВОДА-как родное место;
вэтэн-ватан – характерно для многих тюркских языков;
|
|
вети
|
ВОДА-жидкость-выделение;
Шо́на – язык Нигеро-конголезской языковой семьи группы банту, распространён в Южной Африке, главным образом в Зимбабве
|
|
вети
|
ВОДА-лить-слеза
|
|
вети
|
ВОДА-ВЕСТИ-направление
|
|
вети
|
ВОДА-ВАГА-тяжесть-груз
|
|
вете
|
ВОДА-пот
|
|
вете
|
ВОДА-ВОЛНА-отлив воды, волны
|
|
вату
|
ВОДА-ВЕСТИ-речь;
вариант: atmû
|
|
вату
|
ВОДА-ёмкость для воды;
керетарский отоми – один из индейских языков северо-запада центральной части Мексиканского нагорья
|
|
вату
|
ВОДА-мокро
|
|
вету
|
ВОДА-время года
|
|
вату
|
ВОДА-мель
|
|
вати
|
ВОДА-действие с водой;
чит. ватирас
|
|
вати
|
ВОДА-влечение
|
|
вати
|
ВОДА-глубь;
чит. ватиа
|
|
вета
|
ВОДА-горячая жидкость
|
|
вето
|
ВОДА-ВЕСТИ-продвигаться-шагать;
чее́ва (нья́нджа) язык банту, распространённый в Южной Африке, в окрет-ностях озера Ньяса
|
|
вит
|
ВОДА-чистый-белый;
вариант: wiet
|
|
вити
|
ВОДА-ВЕСТИ-движение-время года;
отсюда русск. БЫТЬ и иностр. VIT- (жизнь, существование и проч.)
|
|
вит
|
ВОДА-ВЕСТИ-время-год;
то же слово в древнегунтийс. – huit;
(любопытно, что «глаз» по-шведски – öga, т. е. русск. «око»)
|
|
вити
|
ВОДА-слезы;
чит. k’vit’ini
|
|
вити
|
ВОДА-сок-виноград
|
|
вити
|
ВОДА-течение-быстрина
|
|
вит
|
ВОДА-ВЕСТИ-весть
|
|
вита
|
ВОДА-ВЕДАТЬ-знание;
варианты: witoþ, др.-в.-нем. wiʐʐôd – «закон»
|
|
вит
|
ВОДА-жидкость-моча;
чит. vit͡ɕ
|
|
воте (Д-Т)
|
ВОДА;
чит. voteri;
идиш – еврейский язык германской группы, исторически основной язык ашкеназов, возник в Центральной и Восточной Европе (X-XIV вв.) на основе средне-верхненемецких диалектов с заимствованиями из древнееврейского, арамейского и славянских языков, а позднее – и из современного немецкого языка
|
|
воте
|
ВОДА;
британский английский – разговорный или письменный язык, используемый на Британских островах
|
|
воте
|
ВОДА-ВЕСТИ-акведук;
лимбургский – язык западногерманского нижненемецкого пространства
|
|
воте
|
ВОДА-напиток
|
|
воту
|
ВОДА-болезнь;
|
|
вото
|
ВОДА-ёмкость для жидкости;
чит. вотоду
|
|
бото
|
ВОДА-сопли;
чит. бототи
|
|
бото
|
ВОДА-плыть
|
|
вот
|
ВОДА-ВОДИТЬ-вождь-приказ;
тохарские – группа индоевропейских языков, состоящая из мёртвых «тохарского А» (восточный) и «тохарского Б» (западный), I тыс. до н. э. – I тыс. н. э. на территории Таримской впадины (оазисы: Турфан, Куча, Лоулань и др.), письм. памятники относятся к VI—VIII векам
|
|
вот
|
ВОДА-ВЕСТИ-завет;
варианты: woteberanje – «подписка», wotewrjeny
– «открытый», wotmolwa – «ответ»
|
|
вот
|
ВОДА-ВАГА-ВЯКАТЬ-голос;
вариант: wotwolanje – «отзыв»
|
|
вот
|
ВОДА-ВЕСТИ;
изначально – «новая вода»
|
|
вот
|
ВОДА-глубь;
чит. ватиа;
вариант: ΒΟΘΟΣ – «пучина, дно моря» (чит. ботос)
|
|
вот
|
ВОДА-плеск
|
|
бот
|
ВОДА-жизнь-здоровье-польза
|
|
бота
|
ВОДА-голос;
вариант: русск. ботать (болтать, говорить)
|
|
вади
|
ВОДА-ёмкость;
уйгурский – один из тюркских языков, распространён в Китае, Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Туркмении
|
|
вади
|
ВОДА-жидкость;
чит. tkhevadi;
вариант: < ![CDATA[
|
|
вади
|
ВОДА-ВОДИТЬ-влага
|
|
вада/вата ( Д-Т)
|
ВОДА-ВОДИТЬ-ВОЖЖИ;
семантическая перекличка: ВОДА-ВОЗДУХ-VATA, см. viy`at;
другой вариант: vaatr – «воздух», отсюда же – индийский Бог штормового ветра VATA (т. е. шторм-ветер на море) и слово vetasa – «древо жизни»
|
|
вади
|
ВОДА-ВРЕМЯ;
русская семант. связь ВОДА-ДВИЖЕНИЕ отразилось в осет. как ВОДА-БЫСТРО (русск. БЫСТРИНА), напр. осет wagin – «бежать»
|
|
вади
|
ВОДА-ВЕСТИ-разлив-долина;
вариант: васаат – «пространство, протяжение»
|
|
вади
|
ВОДА, которая высохла
|
|
вады
|
ВОДА-ВОДИТЬ-ходить;
чит. вадысма
|
|
вадо
|
ВОДА-ВОД-ВЕСТИ;
варианты: vadosus – «неглубокие места, мели», vador – «привлекать к судебной ответственности, обязывать явиться в суд»
|
|
вадо
|
ВОДА-мыть
|
|
вадо
|
ВОДА-ВОДИТЬ-бродить-мель
|
|
вадо
|
ВОДА-движение-переход
|
|
вада
|
ВОДА-пить;
вариант: яд гун – «поить», т. е. ЯД-ВАД;
|
|
вада
|
ВОДА-ВЕДЕТ-ВЕДАТЬ-слово;
не́нцы (устаревшие названия – самоеды, юраки) – самодийский народ в России, населяющий евразийское побережье Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до Таймыра
|
|
вада
|
ВОДА-жидкость-пот;
приставлена «x»;
чит. хвадан;
курманджи самоназвание нескольких современных этнических групп курдов, а так же крупнейшего из диалектов курдского языка
|
|
вада
|
ВОДА-гавань
|
|
вада
|
ВАДА-ВОДИТЬ;
вариант: vadoita – «ловить рыбу малым неводом»
|
|
вада
|
ВОДА-ВАЛ-ЛАВА;
напомним, что ВАЛ в русском языке – водяной поток от быстрой прибыли воды, речной накат
|
|
вада
|
ВОДА-ВЕСТИ-ведать-голос
|
|
вада
|
ВОДА-ВЕСТИ-весть-голос
|
|
вада
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВОЖДЬ
|
|
вада
|
ВОДА-солёности воды в океане
|
|
вада
|
ВОДА-брод;
интерлингва (первоначально латино-сине-флексионе) – один из международных искусственных языков, созданный в 1903 г. Дж. Пеано
|
|
вада
|
ВОДА-ВЕСТИ-катить;
вариант: авахьун – «кататься» (ВОДА-ВАГА)
|
|
вада
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВОЗДУХ
|
|
ваде
|
ВОДА-движение;
(любопытно, что слово «брод» с приставкой «в» уже становится интернациональным «ford», как если бы у многих этих народов никогда не было собственного понятия)
|
|
вады
|
ВОДА-ВОДИТЬ-ВЕСТИ-ВОЗИТЬ-ВОЖЖИ-ВОЖДЬ-лидер;
вариант: vadonis – «вождь»
|
|
вадэ
|
ВОДА-движение;
вариант: vadat – «идти»
|
|
вэди
|
ВОДА-сухая долина;
чит. вэди;
(любопытно, что «воевать» по-арабски – хараба, т. е. русск. «храбрый»)
|
|
вэду
|
ВОДА-ВЕСТИ-сезон года;
чит. vdū bımị̂ p̄hli напр., ฤดู(сезон), к которому подставляется слово, определяющее время года: ฤดูหนาว – «зима», чит. Vdū h̄nāw и проч.; другой пример понятия «время» – исл. undireins – «тотчас, в то же время» (т. е. ВОДА-УНДА)
|
|
вад
|
ВОДА-ВЕТЕР;
вариант: wadӕ (чит. вада), осетинская богиня ветров – Wadӕxsin
|
|
вад
|
ВОДА-передвижение
|
|
вад
|
ВОДА-туча
|
|
вад
|
ВОДА-движение
|
|
вад
|
ВОДА-ВОДИТЬ-ВОЖЖИ
|
|
вада
|
ВОДА-ВАГА-ВЕДЕТ-груз
|
|
вад
|
ВОДА-жажда-желание
|
|
вад
|
ВОДА-движение;
ð чит. как д
|
|
вад
|
ВОДА-передвижение
|
|
вад
|
ВОДА-топь
|
|
вад
|
соединение семантики: ВОДА-ВОДИТЬ
|
|
вад
|
ВОДА-плеск;
чит. нивадато
|
|
вад
|
ВОДА-ВОЗДУХ-ВЕТР;
Невада (Невадо) – один из штатов США;
|
|
вад
|
ВОДА-топь
|
|
вад
|
ВОДА-направление;
с приставкой «е»;
см. лат. vasi, vasum
|
|
вад
|
ВОДА-ВЕСТИ-идти-движение-ход;
(любопытно, что betkw –«бить»)
|
|
вад
|
ВОДА-ВОДИТЬ-разлив-долина
|
|
вад
|
ВОДА-передвижение
|
|
вад
|
ВОДА-движение-просачивание
|
|
вад
|
ВОДА-водоём;
чит. ватиа лимни, т. е. «вода+лиман»
|
|
вад
|
ВОДА-направление-движение;
с приставкой «in», как и русск. ВОЗ, ВОС
|
|
вад
|
ВОДА;
другие варианты перевода: «струя, залить, запруда, наводнение»
|
|
вад
|
ВОДА-ВОДИТЬ-движение;
с приставленной «е»
|
|
вад
|
ВОДА-мель
|
|
вад
|
ВОДА-ВЕСТИ-привыкать
|
|
вад
|
ВОДА-плеск;
c приставкой «ni»
|
|
вад
|
ВОДА;
вариант: wade – «брод»
|
|
вадо
|
ВОДА-ВЕСТИ-идти;
вариант: guado, а так же vadoso - вадозная вода
|
|
вад
|
ВОДА-вздымание
|
|
вад
|
ВОДА-ВЕСТИ-разлив-везде;
(любопытно, что орочское слово ичи – переводится как «видеть», т. е. русск. очи)
|
|
вад
|
ВОДА-поток;
варианты: svadha – «обычай, родина, сладкий напиток, сок винограда олицетворённый в богине»; sarvadeva – «криница всех богов»; devadatta – имя «раковины (военной трубы) Арджуны»
|
|
ванд
|
ВОДА-ВАНДА-ванта-ванна-место в пространстве (ловушка для ловли рыбы или ящик для её соления, давшее общеязыковое «ванна»)
|
|
ванд
|
ВОДА-ВАНДА-ВАНДАТЬ
|
|
ванд
|
ВОДА-ВАНДА
|
|
ванд
|
ВОДА-место у воды;
так же wandle – название рек в некоторых странах
|
|
вант (Д-Т)
|
ВОДА-ВАНДА (напомним, что и ВЕТЕР и ВОЗДУХ – из «водяной лексики»)
|
|
ванд
|
ВОДА-ВАНДА
ко́са (кхоса, исикоса) – один из официальных языков ЮАР
|
|
ванд
|
ВОДА-ВАНДА
|
|
ванд
|
ВОДА-ВАНДА
|
|
ванд
|
ВОДА-ВАНДА
|
|
ванд
|
ВОДА-ВАНДА-ВЕСТИ-время-день;
чит. дғэвандел
букв. «подарить день», груз. ვანდელ – «подарок»
|
|
анд
|
ВОДА-ВАНДА или УДА;
потеряна «в»;
то же самое и вилямовском языке: öwyt – «вечер» (ВОДА-ВИТ)
|
|
анд
|
ВОДА-ВАНДА-ВЕСТИ-воздух-дыхание;
потеряна «в»
|
|
анд
|
ВОДА-ВАНДА-нутро;
потеряна «в»
|
|
вант (Д-Т)
|
ВОДА-осадки;
ложный буквальный перевод «дождь+величавый», хотя исходная основа vant – «вода»
|
|
ватн (Д-Т)
|
ВОДА;
варианты: vökva, veita, vatui á
|
|
ватн
|
ВОДА-ВАНДА-пить-водоём
|
|
вате
|
ВОДА-падать;
вариант: waatlemoen – «арбуз»;
(любопытный пример, когда и «вода» и «пад» выведены из одного корня ВОД – ВОДА и ВАЛ)
|
|
вате
|
ВОДА-АКВА-рисовать;
вариант: waters – «акватория»
|
|
вате
|
ВОДА;
(любопытно, что шведское säga – «сказать»)
|
|
вате
|
ВОДА
|
|
вате
|
ВОДА-АКВА-рисовать
|
|
вате
|
ВОДА-полив
|
|
вате
|
ВОДА-приспособление
|
|
вате
|
ВОДА-ВЕСТИ-перемещение
|
|
вате
|
ВОДА-простор-свобода-доступ;
вариант: watakirihi – «водяной кресс» (овощное растение), weatanga – «обзор»
|
|
вате
|
ВОДА
|
|
вате
|
ВОДА;
вариант: watersug – «водянка»
|
|
вата
|
ВОДА-жизнь-родина;
вариант: вада – «клятва, обещание», а вот – «решение, голос»;
(любопытно, что «сумасшедший» на дари – девона, т. е. «демон», а местоимение «что» – чи)
|
|
вата
|
связь ВЕТР-ВОДА (ВОЗДУХ-ВОДА), т. е. ВЕЗТИ дух + ВОДА
|
|
вата
|
ВОДА-АКВА-рисование;
чит. vāṭṭarkalar;
(любопытно, что pāṭa – петь (откуда это у тамильцев?)
|
|
вата
|
ВОДА-рисование;
чит. vāṭarkalar, букв. – «вода+карандаш»
|
|
вата
|
ВОДА;
двойной корень ват
|
|
вата
|
ВОДА-бриз;
здесь (в отличие от множества прочих слов языка маори) выпирает откровенный корень ВАТА
|
|
вата
|
ВОДА-УДА-ловля;
вариант: ваданахаби – «отвислое брюхо у скотины»;
|
|
вата
|
ВОДА-направление;
чит. towatarisuru
|
|
вата
|
ВОДА-груз-погружение;
другие «водяные варианты»: nutse и nutsar
|
|
вата
|
ВОДА;
(любопытно, что хеттское генцувала – «дружественный» напоминает груз «генацвали», а гима – «зима» как-то случайно совпало с русск. «зима», З-Г)
|
|
вата
|
ВОДА-ВАТА (сетка для ловли рыбы);
варианты: ватаван – «поднимать, вызывать волны», вато– «качаться на волнах»
|
|
вата
|
ВОДА-напор-сила
|
|
вата
|
ВОДА-ВЕСТИ-нести
|
|
вата
|
ВОДА-место рождения;
(любопытно, что «крыша» на крымско-татарском – dam, т. е. русск. «дом»)
|
|
вата
|
ВОДА-сушь;
(любопытно, что в карельском «потакать» – potakoi)
|
|
вата
|
ВОДА-пить;
(любопытно, что хеттс. гину – «колено» совершенно случайно напоминает рус. «гну», т. е. «сгибаю», хеттс. дашшуш – «крепкий» совпало с русск. «душишь», т. е. «душить»)
|
|
вати
|
ВОДА-течение-ВРЕМЯ
|
|
вати
|
ВОДА-излучина-вогнутый
|
|
вато
|
ВОДА;
вариант: vato «выдра» (водяное животное);
обратный смысл с этим же корнем: kuovata – «посягнуть, прибрать, хватить» и salvata – «закрыть, запереть, заложить, застегнуть, загородить, заслонить»
готское написание: yato
|
|
вато
|
ВОДА;
любопытно было бы узнать, как лингвистика выводит подобную пралексику
|
|
вати
|
ВОДА-овощ;
чит. аватиях;
вариант с тем же корнем в арабском: батты:х
|
|
вату
|
ВОДА-живо-живот-животное
|
|
ват
|
ВОДА-напиток;
всё равно, что наша «водка»
|
|
вате
|
ВОДА-отрыжка-изжога
|
|
ват
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ-крик
|
|
вату
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ-направлять
|
|
вата
|
ВОДА-тычет-речь (по аналогии с санскр. vidra – «убегать»)
|
|
вата
|
ВОДА-ВЕСТИ-весть-голос;
др. вариант связи ВОДА с ГОЛОС: útlizze – «объяснять»
|
|
ват
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВЕЯТЬ;
вариант: «ветер» – gwạt
|
|
вата
|
ВОДА;
гренландский – эскимосский язык (Kalaallisut), один из эскимосско-алеутских языков, основной родной язык около 57 000 жителей Гренландии, близок инуитским языкам Канады
|
|
ват
|
ВОДА-морская живность;
двусоставное, т. е. vatn +borri – «ВОДА+лещ»
|
|
ват
|
ВОДА-водоём
|
|
ват
|
ВОДА-ВАТРУБА;
чит. ватрахантопос;
букв. – «вода-человек»
|
|
ват
|
ВОДА-водяное животное;
чит. ватрахос;
буквально – «целится в воду»
|
|
ват
|
ВОДА-ВЕСТИ-весть-говорить
|
|
ват
|
ВОДА-ВЕСТИ-очаг-огонь
|
|
вати
|
ВОДА-ВЕСТИ-течение
|
|
вату
|
ВОДА;
чит. vaturэ;
вариант: ගංවතුර – «потоп», чит. gaṁvatura;
сингальский – язык этнической группы Шри-Ланки
|
|
вати
|
ВОДА;
вариант: kükön vati – «кипяток»
|
|
ват/бат (/Б-В)
|
ВОДА-глубь;
чит. батия (Θ читает как t);
вариант: ΒΆΘΟΣ
|
|
вет/ват (Д-Т)
|
ВОДА-мокрота
|
|
ват/вот
|
ВОДА;
варианты watermelon – «арбуз»
|
|
ва
|
ВОДА;
чит. shui wa (вода+wa); пропала «д»
|
|
ва
|
ВОДА-плыть-лодка;
язык тибетцев относятся к тибето-бирманской подсемье в сино-тибетской семье языков; кхам – один из диалектов;
(любопытно, что «нос» по-тибетски – n̥ā, «воронка» – pipi, «беглец» – dropa (драпать), а «берлога» – дом-цан (букв. дом+логово), «борода – a-ra (по имени пришлых ариев, и водка – a-ra (как и тюркск. арак – водка, вино), «верно» – так-та (так точно), «жидкий» – лаво, т. е. наше ЛАВА);
заметим, что тибетское (и на языке дзонг-кэ) чу(«вода»/«десять») – это слегка изменённое тюркское су (вода), и эта основа (чу) относится не только собственно к «водяной лексике» (арбуз, бегемот, сок, крокодил, дождь, эссенция, цистерна, ртуть, пьянство, волдырь, духи, смола, душ, губка, коралл, лимфа…), но и к таким тибетским понятиям, как: «время, свадьба, путешествие (передвижение, ход), политика, часы, круговорот, сыр, пища, малый/большой (размер), бог, святость, вера, школа, вместилище, жизнь» и др;
то, что чу является видоизменённым тюркским су видно из других примеров: «гасить» – сэ(«гасить огонь» – ме-сэ), «град» – сэ-ра, «залив» – цо-, «перемещать, двигать, провожать, просить, размножать, садиться» – шу, «донести, знать, понимать» – ше, «разместить» – ша, «озеро, пруд» – цо, «вытирать, стирать» – чи, «пролить и сметана» – щё, «песня» – ще, «рассказывать, поведать» – ше, «простокваша» – шо и мн. др.
|
|
ва
|
ВОДА-снег;
букв. «выделенная или отделившаяся вода»;
(любопытно, что «снежинка», в свою очередь, будет – ган леп-леп, т. е. «лепить, липкий», а «собака» – ки, т. е. как бы от греч. kyon/kynos(собака), но на самом деле – от русск. «кинуться, кидаться», которое и дало в греческом kynos (собака), kinеma (движение) и им подобные
|
|
ва
|
ВОДА-падение;
варианты: za – «приходить» (В-З), ba –«стать»
|
|
ва
|
ВОДА-бурление;
букв. «бурлит вода»;
(любопытно, что «печь» будет – тап (топить), «топить» – ме-тап и ца-тап, «расслабление» – лё-лё дже-я (может, русск. «лёжа я» ?), «рубашка» – ку-то («кутаться), «юность» – щён-ке (т. е. «щенок, молодой»), а вот «ртуть» – нюль-чутибетцы почему-то называли букв. «жидкими деньгами»)
|
|
ва
|
ВОДА-родник;
чит. vasanta;
потеряна «д»;
(любопытно, что в этом языке слово સ્પ્લેશ (чит. splesa) – «всплеск», звучит как всплеск, как русск. «плескать»)
|
|
ва
|
ВОДА-течение-движение-ВРЕМЯ;
вариант: waetea - «бегун» или waewae – «идти, ходить»
|
|
ва
|
ВОДА-звук воды
|
|
ва
|
ВОДА;
пропала «д»;
знакомое нам «Гавайи», где русский корень
|
|
ва
|
ВОДА; пропала «д»
|
|
ва
|
ВОДА; пропала «д»
|
|
во
|
ВОДА-ВОЗДУХ-движение
|
|
ве
|
ВОДА-полнота
|
|
ва
|
ВОДА (молоко жидкое, как вода);
пропала «д»;
др. вариант: eawai – «водород»
|
|
ва
|
ВОДА-передвижение;
пропала «д»
|
|
ва
|
ВОДА-пруд;
пропала «д»
|
|
ва
|
ВОДА-жидкость-молоко;
пропала «д»;
см. порт. vau
|
|
ва
|
ВОДА-течь;
пропала «д»
|
|
ва
|
ВОДА-плыть-ладья;
пропала «д»
|
|
во
|
ВОДА-ВЕЯТЬ-погода;
чит. хаво (hwạ);
пропала «д»
|
|
ва
|
ВОДА;
пропала «д»
|
|
ва
|
ВОДА-отмель-вброд;
пропала «д»
|
|
ва
|
ВОДА-течение-движение-воздух-погода
|
|
уа/ва
|
ВОДА-ДАЖДЬ-дождь;
пропала «д»
|
|
ойя
|
ВОДА-орошение;
потеряна «в»
|
|
уаи
|
ВОДА;
язык вабо – возможно ещё один язык т. н. «водяной цивилизации», носители которой обитают на острове Серуи в Восточном Папуа
|
|
вев
|
ВОДА
|
|
бд
|
ВОДА-жидкость-олово
|
|
вд
|
ВОДА
|
|
ватр (Д-Т)
|
ВОДА-ВАТРУБА
|
|
иади
|
ВОДА-ёмкость
|
|
иада
|
ВОДА-животное
|
|
баити
|
ВОДА-жизнь-ценность
|
|
баит
|
ВОДА-ВЯКАТЬ-ВЕСТИ-голос-пение
|
|
бати
|
ВОДА-низина;
варианты: batiydaqi – «находящийся в болоте», batim – «глубина»
|
|
бати
|
ВОДА-жидкость-олово
|
|
бади
|
ВОДА
|
|
бади
|
ВОДА-береговой растение
|
|
бада
|
ВОДА-мыть;
вариант: tvätta
|
|
бада
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ-молиться
|
|
бада
|
ВОДА-ВЕСТИ-течение-журчание;
хорошая связь между ВОДА и ЗВУК;
вариант: baatacheet – «разговор»
|
|
бате
|
ВОДА-жидкость-выделения;
как рукоблудие оказалась в поле «водяной лексики» филиппинцев мы не знаем, вероятно, сам результат этого действа они воспринимают как процесс выделения «воды, фонтанчика»
|
|
баде
|
ВОДА-место для мытья
|
|
бат/бэт (В-Б)
|
ВОДА-место для мытья
|
|
бета
|
ВОДА-вьётся-веревка
|
|
бет/бит
|
ВОДА-ВЕЗЕТ-нести
|
|
бет
|
ВОДА-ёмкость;
(любопытно, что «весёлый» на иврите – смэха; а русское «тина» переводится на иврит – тин)
|
|
бет
|
ВОДА-болото;
татский – язык горских евреев (гьивр), субэтнической группы евреев Северного и Восточного Кавказа
|
|
бэт
|
ВОДА-помещение для мытья
|
|
бэд
|
ВОДА, как образец чистоты, святости;
вариант: бе-дэ – «совсем»
|
|
бата
|
ВОДА-бапт-баптист-БАДЬЯ
|
|
бата
|
ВОДА-питание-растёт;
в других языках основа bota дает множество новых форм, напр., «ботаника» и проч.
|
|
бата
|
ВОДА-жидкость-масло;
(любопытно, что на суахили bata- «утка», а казах. бата – «тонуть»)
|
|
бата
|
ВОДА-утка
|
|
бата
|
ВОДА-гусь
|
|
бата
|
ВОДА-болото
|
|
бата
|
ВОДА-болото;
(любопытно, что на крымскотатарском «куда» звучит точно так же – qayda, т. е. гайда)
|
|
бата
|
ВОДА-утка
|
|
бату
|
ВОДА-топь
|
|
бата
|
ВОДА-вести-ветер
вариант: batara – «погода»;
ассамский: язык индоарийской группы индоевропейской семьи, является родным для 15 миллионов человек, живущих преимущественно в северо-восточном индийском штате Ассам
|
|
бату
|
ВОДА-ВАГА-вес-сила-носить-рушить;
аккадский – ассиро-вавилонский язык, один из древнейших семитских языков трёх народов, населявших территорию Древней Месопотамии —аккадцев, вавилонян и ассирийцев
|
|
баду
|
ВОДА-водяное животное-птица
|
|
бато
|
ВОДА-судно
|
|
бато
|
ВОДА-ВОЛНА-ВАЛ-валун
|
|
бат
(В-Б, Д-Т)
|
ВОДА-осушать выжиманием
|
|
бат
|
ВОДА-кисель;
под таким же название кисель распространён у таких народностей Припамирья, как: ишкашимцев, шунгов, кховар (ховар), вершикцев (диал. бурушаски)
ваханцы – народ в Афганистане
|
|
бат
|
ВОДА-суп;
букв. «вода мясо»
|
|
бат
|
ВОДА-водяное животное;
удвоение «водяного корня»;
почему-то наш отечественный лингвист считает, что это – «слово неясного происхождения», тогда как в том же самом «водяном значении» оно встречается во множестве языков и диалектов: суахили, керетарском, таджикском, персидском, армянском, талышском, бурушаски, кашмири, кховари, вайгами, шумашти, гавари, башкарик, непальский, ишкашимский, шугнанский, рушанский, бортангский, рошорвский, мунджанский, сарыкольский, урду и др., не считая, что коренное БАТ – это в целом уже практически общенациональное составляющее «водной лексики» для различных языков мира, примеров которым у нас множество
|
|
бат
|
ВОДА-тонуть
|
|
бат
|
ВОДА-УДА-удочка
|
|
бат
|
ВОД-УДА-ВЕТВЬ-вервь
|
|
бат
|
ВОДА-тонуть
|
|
бат
|
ВОДА-пить; вариант: na e bahíana – «залив»
|
|
бат
|
ВОДА-судно
|
|
бат
|
ВОДА-ВЕСТИ-свет
|
|
бат
|
ВОДА-мера-черпать;
двойной «водяной корень»
|
|
бат
|
ВОДА-лить
|
|
бат
|
ВОДА-жидкость-гной
|
|
бат
|
ВОДА-ёмкость
|
|
бат
|
ВОД-судно
|
|
бат
|
ВОДА-море;
вариант: голл. bottelier – «виночерпий»
|
|
бат
|
ВОДА-ВАНДАТЬ-ВАНТА-баня
|
|
бат
|
ВОДА-тонуть
|
|
бат
|
ВОДА-бадья-баптист (Д-П)
|
|
бат
|
ВОДА-судно-плот
|
|
бат
|
ВОДА-лить
|
|
бат
|
ВОДА-болото;
вариант: батмакълы – «болотистый»;
кумыкский – язык кумыков в Дагестане, на севере Чечни, в Моздокском районе Северной Осетии;
в русском БАТМАК – вес в 10 фунтов
|
|
бат
|
ВОДА-ёмкость;
основа bád=вода, напр., вариант: bádo – «олово» стало обозначать «расплавленный метал», откуда пошли «банка, жестянка, бляха» и т. п.
|
|
бат
|
ВОДА-ёмкость
|
|
бат
|
ВОДА-топь;
вариант: bàthadh – «утопление»
|
|
бат
|
ВОДА-судно
|
|
бат
|
ВОДА-тонуть
|
|
бат
|
ВОДА-ВАНДА-баня
|
|
бат
|
ВОДА-судно
|
|
бат
|
ВОДА-ВОДИТЬ-ВВОДИТЬ
|
|
бат
|
ВОДА-ВАЛ-лов;
чит. батлай
|
|
бат
|
ВОДА-дно
|
|
бат
|
ВОДА-влага
|
|
бат
|
ВОДА-судно
|
|
бат
|
ВОДА-болото
|
|
бат
|
ВОДА-ёмкость;
(любопытно, что «блядь и ебать» по-филиппински – puta, т. е. русск. «путана, путаться», а «член» – titi)
|
|
бат
|
ВОДА-ёмкость;
чит. батхи
|
|
бат
|
ВОДА-болото
|
|
бат
|
ВОДА-топь
|
|
бат
(В-Б, Д-Т)
|
ВОДА-баня
|
|
бад (В-Б)
|
ВОДА-топь;
чит. baadh
|
|
бад
|
ВОДА-ВАНДА-бадья
|
|
бад
|
ВОДА-ёмкость;
чит. бадиа
|
|
бад
|
ВОДА-плот
|
|
бад
|
ВОДА-ВЕСТИ-приспособа
|
|
бад
|
ВОДА-ВЕСТИ;
букв. «вести воду»
|
|
бад
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВЕТР-вертеть;
вариант: бадал – «облако»
|
|
бад
|
ВОДА-ВАНДА-ванна
|
|
бад
|
ВОДА-приспособление;
чит. бадэ
|
|
бад
|
ВОДА-ВЕТР-ВОЗДУХ;
варианты: бадсамум – «шторм», бадпэима – «барометр»
|
|
бад
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВАНДА-бадья;
двойной «водяной корень»;
(любопытно, что «снег» на хилигаи – niyebe, т. е. русск. «небо)
|
|
бад
|
Вода-ива (дерево-кустарник, растущий вдоль воды);
вариант: – «бадьпу»
|
|
бад
|
ВОДА-ёмкость для жидкости;
чит. бадва
|
|
бад
|
ВОДА-место для мытья
|
|
бад
|
ВОДА-водяное растение
|
|
бад
|
ВОДА-туча;
(забавно, что в синдхи аку – это «глаз», т. е. как и русск. око)
|
|
бад
|
ВОДА-ВАНДА-ванна
|
|
бад
|
ВОДА-течь; варианты: бадылаар – «голосовать», бадырар – «спускать воду»
|
|
бот
(В-Б, Д-Т)
|
ВОДА-дно;
вариант: botninn
|
|
бот
|
ВОДА-ВАГА-вес-пудовый;
вариант: в тажд. ботло́ – «болото, топь, трясина»
|
|
бот
|
ВОДА-дно
|
|
бот
|
ВОДА-ВАЛ-движение;
чит. ботва
|
|
бот
|
ВОДА-дно
|
|
бот
|
ВОДА-дно
|
|
бот
|
ВОДА-глубь
|
|
бот
|
ВОДА-ёмкость
|
|
бот
|
ВОДА-болото;
(любопытно, что таджикское пешбурди в значении «ведение» состоит из двух корней, где «пеш» это русское «пешком», а тадж. бурди – «ходит»
|
|
бот
|
ВОДА-болото
|
|
бот
|
ВОДА-жидкость-гной;
приставлена «tim»
|
|
боте
|
ВОДА-ВЛАДЕТЬ-власть
|
|
боте
|
ВОДА-ёмкость
|
|
бота
|
ВОДА-лить
|
|
бота
|
ВОДА-ёмкость
|
|
бот
|
ВОДА-напиток
|
|
бот
|
ВОДА-тонуть
|
|
бот
|
ВОДА-судно
|
|
боат
|
ВОТА-плыть-причал
|
|
боат
|
ВОДА-блеск глади
|
|
боат
|
ВОДА-судно
|
|
боат
|
ВОДА-ВОДИТЬ-бот-боцман
|
|
боца
|
ВОДА-ВОДИЦА-жижа
|
|
вотс
|
ВОДА-ВЕДёТ-речь-вопрос;
вариант: potso – «вопрос»
|
|
брот
|
ВОДА-пища;
лишняя «р»
|
|
бьот
|
ВОДА-лить-бить-приливать;
исл. þ читается, как анг. th
|
|
бьок
|
ВОДА-жидкость-рвота
|
|
бото
|
ВОДА-дно;
чит. ботоне
|
|
бота
|
ВОДА-рыба
|
|
бота
|
ВОДА-жидкость
|
|
боде
|
ВОДА-дно
|
|
бод
|
ВОДА-ВАГА-вес;
(любопытно, что «невестка» на урду – баби)
|
|
боди
|
ВОДА-топь
|
|
боди
|
ВОДА-ВЕДЕТ-движение-ветер
|
|
бод
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВЕСТЬ-сообщение
|
|
боду
|
ВОДА-жидкость-краска;
отсюда казус: body art, напр., др.-тюрк. bodsuz – «бестелесный», а BODLUY – «телесный», т. е. перекличка BOD-BODA (красить-тело)
|
|
бод
|
ВОДА-туча
|
|
вент
|
ВОДА-движение-стихия природы;
другие варианты «водяной лексики: acqua, occa, vuvù – «вода»
|
|
венти
|
ВОДА-ВАНДА-снег
|
|
венет
|
ВОДА-цвет воды
|
|
вент
|
ВОДА-ВАНДА-ВЕСТИ-назначение;
вариант: avhyda -«чистить»
|
|
венд
|
ВОДА-груз
|
|
венд
|
ВОДА-ВАНДА-разлив-плоскость;
вариант в в.-лужиц.: wiki – «базар, рынок» (ВОДА-ВАКА)
|
|
венд
|
ВОДА-ВАНДА-время суток
|
|
венд
|
ВОДА-ВАНДА-ВЕСТИ-движение
|
|
ванг
|
ВОДА-ВАНДА-ёмкость
|
|
вен
|
ВОДА-ВАНДА-река
|
|
вен
|
ВОДА-ВАНДА-лодка
|
|
вену
|
ВОДА-ВАНДА-вена;
в вепсском много слов с переходными ВОД-ВЕН, откуда и вепс. vena (русский), venas (венец) и мн. др.
|
|
вен
|
ВОДА-ВАНА-ВОДИТЬ-ВЕДАТЬ;
(любопытно, что в латинском ululatus – «вой», как русское «улюлюкать»)
|
|
вэн
|
ВОДА-ВАНА-ВАНДА-источник;
чит. izumiven
|
|
вэн
|
ВОДА-ВАНДАВОЛНА-бить
|
|
вэн
|
ВОДА-ВАНДА-груз
|
|
ван
|
ВОДА-ВАНДА;
варианты: vannfarge – «акварель», vannkanne – «бидон», vanndam – «лужа»
|
|
вена
|
ВОДА-ВЕСТИ-артерия-вена;
варианты: upavena – «низкая вода, название реки», suvena – «хорошая вода», название реки, turgavena – «высокая вода, половодье»
|
|
ван
|
ВОДА-ВАНДА (т. е. некое вместилище для воды)
|
|
ван
|
ВОДА-ВАНДА-время суток;
вариант: wan wan
|
|
вон
|
ВОДА-топь;
чит. вона
|
|
ванд
|
ВОДА-ВАНДА-время
|
|
ван
|
ВОДА-ВАНДА-время суток
|
|
вани
|
язык Папуа Новая Гвинея, от русск. Ванда (ванта) – ловушка для ловли рыбы или ящик для её соления, давшее общеязыковое «ванна».
|
|
ван
|
ВОДА-ВАНДА-морское животное
|
|
ван
|
ВОДА-ВАНДА-ВЕСТИ-ВАЛ-веление;
(любопытно, что «приплюснутый» – леп-леп (т. е. русск. лепить), «разочаровать» – ло-пам чу, букв. «лопнуть+вода», «сало» – ци-лу), а «печь» – тап (т. е. «топить»)
|
|
ван
|
ВОДА-ВАНДА-освятить при помощи воды;
(любопытно, что «проблема» по-тибетски будет ка-нгел, которое, скорее всего, соотносится с далёким 12 веком, когда от руки византийской династии Ангелов мученически погиб Анроник Комнин, в последствии названный в христианстве Иисусом Христом)
|
|
ван
|
ВОДА-ВЕСТИ-движение-время суток
|
|
вон
|
ВОДА-ВАНДА-орудие
|
|
ван
|
ВАНДАТЬ-ВЕСТИ-направлять;
чит. wán shui
|
|
вана
|
ВОДА-озерцо
|
|
вано
|
ВОДА-ВАНДА; чит. вана
|
|
виа
|
ВОДА-ВЕСТИ-путь-дорога; пропала «д»
|
|
виа
|
ВОДА-ВЕСТИ-дорога;
букв: дорога+вести; виадук – сооружение мостового типа, возводимое на пересечении дороги с глубоким оврагом, лощиной, горным ущельем; (любопытно, что «колодец» во французском – puits, точно, как наше русское «пить»);
|
|
воид
|
ВОДА-лёд-сосать;
вариант: bwoid – мужской половой орган;
мэнский – один из кельтских языков, официальный язык острова Мэн наряду с английским
|
|
оид
|
ВОДА-мель; пропала «в»
|
|
вуд
|
ВОДА-мыть;
в исламе – акт очищения, определяющий переход от обычного
состояния к молитвенному
|
|
вуда
|
ВОДА-проход;
(любопытно, что цыг. думинэс – «думать»
|
|
вуд
|
ВОДА-животное-выдра
|
|
вуд/вод
|
ВОДА-мокро;
историческое – Вода+Вошь; буквальное Дерево+Вошь не имеет здравого смысла, что выдаёт вариант: неудачного заимствования
«с голоса»
|
|
вуд
|
ВОДА-жидкость;
букв. «бежащая вуд», т. е. «бежащая вода»
|
|
вуд
|
ВОДА-ВЕСТИ-жизнь;
вариант: ваджа – «причина, основание»
|
|
вуду
|
ВОДА-ВЕСТИ-смерть;
напр.: религия Вуду опирается на «водяной ритуал»: танцуя вокруг шеста, шаман (с помощницей и помощником) струйкой воды из кувшина создают вокруг воткнутого в землю шеста магический круг, чтобы отогнать от себя и присутствующих злых духов;
вариант: wuformowac – «оказывать влияние», wusnyc – «умереть», wustup – «унитаз», в языке дуала kwedi – «смерть»
|
|
вуад
|
ВОДА-водяное животное-утка
|
|
фаяд
(В-Ф)
|
ВОДА-половодье;
чит. фaядон
|
|
фэт
(В-Ф)
|
ВОДА; вариант: фэтже
|
|
фид
(В-Ф)
|
ВОДА-ёмкость
|
|
фид
(В-Ф)
|
ВОДА-время суток
|
|
фида
(В-Ф)
|
ВОДА-ВЕСТИ-езда;
вариант: фад – «срочно»
|
|
фиде
(В-Ф)
|
ВОДА-ВОДИТЬ-вера
|
|
веат/вэз (Д-Т)
|
ВОДА-ВЕТЕР
|
|
виед
|
ВОДА-пот
|
|
вьед
|
ВОДА-погода-ведро;
др. слово: wódna melona – «арбуз»
|
|
иед
|
ВОДА; вариант: f‘daqqa – «всплеск», коренное f‘da; «z» вместо «в»
|
|
иед
|
ВОДА-пар; вариант: идуй – «выпаривание» с корнем ид
|
|
иде
|
ВОДА-снег-лёд
|
|
уд
|
ВОДА-порт-дверь;
есть схожее бурятское утаан – «дым», а «водяной лотос» – бадма; (любопытно, что «яд» по-бурятски – хорон, как русск. «хоронить»)
|
|
уда
|
ВОДА-УДА-источник
|
|
уд
|
ВОДА-УДА-питание;
утеряна «в»;
вариант в норн: eta -«есть, кушать»
|
|
вас/вош
(Д-С/Ш)
|
ВОДА
|
|
вас
(Д-С)
|
ВОДА-ВЕСТИ-ходить;
вариант: vasum; а так же vesperum – «вечер», как время суток
|
|
вас
|
ВОД –ВЕСТИ-течь;
варианты васи-мби – «вниз по реке»;
|
|
вас
|
ВОДА-мойка
|
|
вас
|
ВОДА-движение реки-направление
|
|
вас
|
ВОДА-ВЕСТИ-вал
|
|
вас
|
ВОДА-утроба
|
|
вас
|
ВОДА-жижа
|
|
вас
|
ВОДА-груз-тяжесть
|
|
вас
|
ВОДА-груз;
вариант: vaski – «раковина»;
|
|
веси
|
ВОДА-жидкость
|
|
весе
|
ВОДА-ВОДИТЬ-время суток
|
|
вис
|
ВОДА-ВЕСТИ-течение-день недели;
древнегутнийский – вымерший язык из группы германских языков
|
|
вест
|
ВОДА-ВЕСТИ-весть;
вариант: vastus – «ответ» (вас) такой же, как и в языке шона – vastus
|
|
вес
|
ВОДА-ВЕДЕТ-ВЕСТИ-весть-добро;
варианты: avita – «желанный» (ВОДА-ВИТАТЬ-жизнь-ВИТА-желание), aud – «богатство» ВОДА-источник жизни и процветания, напр., в азерб. vəziyyət – «состояние», в англ. wealth – «богатство», в арм. p’vogh – «деньги», в баскском ugaritasuna – «изобилие», в валл., boddhad , в венг. vagyon – «благосостояние», сомали barwaaqo – «зажиточность», badan – «много», в норн bag – «кошель, деньги» и мн. др.);
иллирийские – языки иллирийцев территориальной группы т. н. палео-балканских языков;
(любопытно, что у них «волк» -ulk, «купец» – tertigio (т. е. торг), «озеро» – oseriates, «между» – мето(т. е. межа, метка)
|
|
веси
|
ВОДА-ВОС-ВОЗ-ВЫСОКО;
варианты: вэсибунь – «возвышение», вэси-мби – «восхожу, поднимаюсь»
|
|
веси
|
ВОДА-лить
|
|
веси
|
интересен вариант «водяной лексики» к такому понятию, как ватан – «отечество, родина», характерное для многих тюрк. языков
|
|
вид
|
ВОДА-ВЕДЕТ
|
|
види
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ-знать;
варианты: veditirtha, а так же vidyate – «есть, существует» и vidyante – «суть»
|
|
вид
|
ВОДА-ВАГА-жидкое состояние
|
|
вид
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВИД-видеть
|
|
вид
|
ВОДА-ВЕСТИ-встреча
|
|
вид/вад
|
ВОДА-ВЕДЕТ-ВИД-ВАЛ-валить
|
|
вид
|
ВОДА-ВЕСТИ-вилка
|
|
видр
|
ВОДА-ВЕДРО-ёмкость-стакан
|
|
вас
|
ВОДА-жижа
|
|
вас
|
ВОДА-ВЕСТИ-весть-речь
|
|
васт
|
ВОДА-ВЕДЕТ-ветр;
вариант: vast|vedeлe– «солнечный свет»
|
|
васт
|
ВОДА-ВЕСТИ-рукав-рука;
(любопытно, что по-цыгански и «война», и «умирать» содержат один и тот же корень: маримос и умарэс)
|
|
виест (Д-Т)
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВЕСТЬ
|
|
вес
|
ВОДА-ВЕСТИ
|
|
веси/вези
(Д-С/З)
|
ВОДА-ВЕСТИ
|
|
веси (Д-С)
|
ВОДА-ВЕСТИ
|
|
веси
|
ВОДА-ВЕСТИ
|
|
вас
|
ВОДА-выжимать;
чит. квасгфа
|
|
вас
|
ВОДА-весна
|
|
васа
|
ВОДА-родник;
чит. vasanta, это пример, когда ВОДА и ВЕСНА семантически связаны
|
|
веси
|
ВОДА-ДАЖДЬ-лить;
чит. væsi
|
|
вес
|
ВОДА-ВЕСТИ-водить;
дари –
|
|
вес
|
ВОДА;
майянгна – язык мисумальпской группы из семьи индейских языков майя, распространённых на восточном побережье Никарагуа и прилегающих территориях
|
|
вид
|
ВОДА-ВЕСТИ-судно
|
|
вас/ваш
(Д-С/Ш)
|
ВОДА-топить
|
|
вача
|
ВОДА-ВАЧЕГИ-птица
|
|
вача
|
ВОДА-ВАЧЕГИ-купание
|
|
вача
|
ВОДА-ВАГА-тяжесть-сила;
вариант: вача – «бороться»
|
|
вац
(Д-Ц)
|
ВОДА-река;
(любопытно, что «жёлтый» на лезгинском – хипи, а яру – «красный», т. е. русск. «ярый»)
|
|
вас
(Д-С)
|
ВОДА-весна;
чит. vasant
|
|
вес
(В-)
|
ВОДА-фрукт;
буквально – «водяная дыня», откуда по образцу анг. watermelon – «арбуз»
|
|
вес
(В-)
|
ВОДА-ВЕСТЬ-ВЕДАТЬ-говорить
|
|
вас/ваш (В-)
|
ВОДА-хлебать
|
|
вос
|
ВОДА
|
|
вос/юс
|
ВОДА-ВЕСТИ-орудие
|
|
восе
|
ВОДА-ВЕСТИ
|
|
воса
|
ВОДА-ВЕСТИ-судьба
|
|
вос
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДЕТ-слово-речь
|
|
ваз
|
ВОДА-разлив
|
|
ваз
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВОС-ВОЗ-лететь;
букв. пар+ ВОЗНЕСЕНИЕ;
(ЛЮБОПЫТНО, ЧТО «раздувать» – пукна, а пйас – «жажда»)
|
|
вази
|
ВОДА-чистота-прозрачность
|
|
вази
|
ВОДА-видимый-открытый
|
|
вез
(Д-З)
|
ВОДА-ВОДНЫЙ-ВОДИТЬ-ВЕСТИ-ВОЗИТЬ
|
|
вези
|
ВОДА-ВЕЗИТИ (двигаться)-небесный объект;
вариант «водяной лексики» для понятия времени: mwaka – «год», т. е.
|
|
вез
|
ВОДА-ВЕЗТИ
|
|
вези
|
ВОДА-ВЕСТИ-весть-звук-шорох
|
|
вези
|
ВОДА-ВЕЗУ
|
|
вези
|
ВОДА-ВЕДЕТ-ВЕЗТИ-доставлять
|
|
ваза
|
ВОДА-ВЕЗТИ-движение-полет
|
|
ваз
|
ВОДА-ВОЗИТЬ-ВАГА-вес
|
|
ваз
|
ВОДА-ВОЗИТЬ-ВАГА-тяжесть-вес;
вариант: вазндар – «тяжёлый, увесистый», вазу – «омовение»
|
|
веизи
|
у китайцев был тот же семантический переход: shui – «вода», а jiàshi – «водить»; ВОДА-ВЕСТИ-вал
|
|
веид
|
варианты этого же слова в китайском: dà и yuandà, а weidà – «величественный», т. е. ВЕСТИ-ВЕДЕТ;
ВОДА-величие
|
|
веид
|
ВОДА-ВЕДЕТ-обновление;
(любопытно, что вилямовское wnu̇k – «внук»)
|
|
веит
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ;
(любопытно, что «глаз» на лимбургском – oug, т. е. «око»)
|
|
веит/вод
|
ВОДА-ВЕСТИ-весть;
двойной «водяной корень»
|
|
вез
|
ВОДА-ВЕЗЕТ;
корень тот же, «водяной» – веет, как, впрочем, и в слове «twettaq», но уже в значении «вести, перевозить»
|
|
вез
|
ВОДА-ВОДИТЬ-ВЕЗТИ-весло
|
|
виз
|
ВЕСТЬ-ВЕСТИ-ВОДИТЬ;
варианты: víztol – ВОДА=ВОЗ-ВОЗИТЬ, vizelet – «моча», rvíz – «потоп», izzadság – «потоп, потеряна буква «в», vezeto «везёт», uszoda «бассейн», üzenet«сообщение»
|
|
виз
|
ВОДА-акведук
|
|
биз
|
ВОДА-капля
|
|
биз
|
ВОДА-ВЕСТИ
|
|
биз
|
ВОДА-ВЕСТИ-вожжи-владеть-власть;
отсюда совр. business – «дело, бизнес»
|
|
биц
|
ВОДА-ВОДИЦА-ВИСКА (речка, ручей)
|
|
вози
|
ВОДА-устройство
|
|
воза
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВОЗИТЬ-идти;
вариант: voetsak – «пошёл, вон!»;
(любопытно что на этом языке vlei – «мелкий водоём, болотистая местность, т. е. русск. «лить, влить»
|
|
воз
|
ВОДА-ВЕЗЕТ-разлив-пойма
|
|
воз
|
ВОДА-ВОЗИТЬ-ВАГА-тяжесть-багаж;
(любопытно, что слово «вход» на этом языке – духуль, т. е. «дух ведет, входит»
|
|
воз
|
ВОДА и ГОЛОС – родственники, и тот и другой ВЕДёТ
|
|
вож
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВОЖА-водянка
|
|
веж
(Д-Ж)
|
ВОДА
|
|
важ/ваг
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВАГА;
вариант: waʒung – «поток»
|
|
важ/вадз (Д-Ж/)
|
ВОДА
|
|
бас
(В-Б, Д-С)
|
ВОДА-питание-родник;
чит. basantо;
другие варианты «водяной лексики»: ка бат – «еда» и ха ва – «кушать»);
(любопытно, что у бенгальцев «чай» – ча, «хлеб» – ро́ти, «рис» – бат (рис – водяной злак, т. е. БАТ-ВОТ), местоимение «какой» – ко тай, а «день» – дин)
|
|
бас
|
ВОДА-ВАНА
|
|
бас
|
ВОДА-мокрый
|
|
баз
|
ВОДА-ВОЗИТЬ-ВАНДА;
чит. abazana
|
|
баз
|
ВОДА-ВАГА-ВЕЗТИ-болото
|
|
би
(В-Б)
|
ВОДА-ДАЖДЬ-дождь;
исчезла «д»
|
|
би
|
ВОДА-ВЕСТИ-движение-шагать
|
|
бийе
|
ВОДА
|
|
бийя
|
ВОДА-водяное животное
|
|
ве
|
ВОДА-питание;
исчезла «д»
|
|
ветар/вета (Д-Т)
|
ВОДА-ВЕТР-веять
|
|
вета/вита
|
ВОДА-влага
|
|
вита
|
ВОДА-жизнь-здоровье;
вариант: witany – «желание»
|
|
вета
|
ВОДА-жидкость-грязь;
букв. «пометить+вода», притом такой вариант: «вода» (weta) в маори – редкое явление, нераспознанное этимологами, как исторический осколок
|
|
форд/фоод (В-Ф)
|
ВОДА; брод – неглубокое место в реке или ручье; лишняя «р»
|
|
форо
|
ВАР-ВАРЯ-ВАРЫЗГАТЬ-вихрь;
вариант: фаргонь – «оборот, обращение времён года» (ВОДА-ВЕСТИ)
|
|
фард
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВОДИТЬ-запись;
вариант в древнегутн. – ferþ;
существует этимол. общность между русскими «писа́ть» и «пи́сать»
|
|
фард
|
ВОДА-ВАРЯ-ещё;
(любопытно, что по-бактрийски «я» – azo, как и старо-русск. АЗ)
|
|
форт
|
ВОДА-ВАРЯ-ВЕЗТИ-везунчик;
интернациональное fortuna – вариант «водяной лексики», например, ordoneri – «велеть» от ВОДА-ВАЛ-веление;
|
|
фет
(В-Ф, Д-Т)
|
кстати, «сыр» по-греч. ΤΥΡΟ (произносится тиро, замена Τ-С), т. е. «сыро, сырой»
|
|
фэт
(В-Ф, Д-Т)
|
ВОДА-ВОДИТ-стихия
|
|
фат
|
ВОДА-жидкость-жир
|
|
фод
|
ВОДА-бродить;
чит. фодо
|
|
фад
|
ВОДА-болото
|
|
фед
(В-Ф)
|
ВОДА-ВЕСТИ-движение
|
|
фиде
(В-Ф)
|
ВОДА-ВЕСТИ-переводить
|
|
фото
(В-Ф, Д-Т)
|
ВОДА-родник-пена;
вариант: фодор – «горячо, запальчиво, кипятясь», интересно появление этой прорусской корневой основы в этот язык, ведь другой пример ещё характернее: woliú – «водный»
|
|
фото
|
ВОДА-ВЕСТИ-движение-свет-фотография
|
|
фото
|
ВОДА-ВЕСТИ-весть-речь;
связь между ВОДА и РЕЧЬ хорошо видна через хорв. povici – «кричит» и oduševljen – «голосить»
|
|
фодо
(В-Ф)
|
ВОДА-ива, как водно-береговое растение
|
|
футе
(В-Ф, Д-Т)
|
ВОДА-водка
|
|
футу
(В-Ф, Д-Т)
|
ВОДА-ВОДИТ-время;
этот интернац. корень из русск. ВОДА распространился во многих языках мира; вариант fütürik – «быть»
|
|
фита
(В-Ф, Д-Т)
|
ВОДА-чистый-белый;
Ака́н (чви-фа́нти) – один из языков народа аканов в центральной и южной Гане, а также на востоке Кот-д’Ивуара;
(любопытно, что «беременность» будет – grob, а «бешеный» – lezun)
|
|
феито (В-Ф)
|
ВОДА-бурлить;
чит. fèiténg
|
|
фиот
(В-Ф, Д-Т)
|
ВОДА-ВЕТР-веять;
др.-русск. ВОНЯВИЦА или ВОНЯЛИЦА – благородная масть (состав из масел и смол)
|
|
фаёд
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВАГА-вес-тяжесть;
чит. фаёдон
|
|
фита/вати
(В-Ф, Д-Т)
|
ВОДА-АКВА;
двойной «водяной корень»;
другой вариант: kvaaduk – «акведук»
|
|
фати
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВОЖДЬ-победа
|
|
фунд/унд
(В-Ф)
|
ВОДА-УНДА-ВАНДА
|
|
фуент
|
ВОДА-ВАНДА-ёмкость;
букв. «таз+вода»
|
|
фуент
|
ВОДА-ВАНДА-источать
|
|
фаити
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВОДИТЬ-ВЕДАТЬ-речь
|
|
фонд
|
ВОДА-выделения
|
|
фондо
|
ВОДА-дно
|
|
фонде
|
ВОДА-глубь
|
|
фундa
|
ВОДА-ВАНДА-ВЕСТИ-ведать-знать
|
|
фундo
(В-Ф)
|
ВОДА-УНДА-ВАНДА
|
|
фунди
|
ВОДА-плавать-одежда для плавания
|
|
фунде (В-Ф)
|
ВОДА-лить
|
|
фундо
(В-Ф)
|
ВОДА-УНДА-ВАНДА
|
|
фодн
|
ВОДА-ВЕСТИ-вводить;
чит. tʃod̪na
|
|
фонд
|
ВОДА
|
|
фонд
(В-Ф)
|
ВОДА-УНДА-ВАНДА
|
|
фанд
(В-Ф)
|
ВОДА-УНДА-ВАНДА;
язык малагасийцев, населяющих в основном остров Мадагаскар
|
|
фанд
(В-Ф)
|
ВОДА-ВАНДА-приспособа;
как «новейшее» заимствование в слове «скафандр» AND-АНД-ВАНД-ВОДА содержится во многих языках, однако переводимое лишь только как греч. Anthropos, т. е. «исток для духовного и материального мира», а греч. Scaphe – «корыто, лодка»
|
|
фянт
(В-Ф, Д-Т)
|
ВОДА-жидкость-жир;
вариант: фянтахури – «толстяки»
|
|
флюнд
|
ВОДА-ВЛАГА-рыба
|
|
флюд
|
ВОДА-ВЛАГА;
галисийский – язык романской группы, относится к иберо-романской подгруппе романских языков
|
|
флод
|
ВОДА-плот-плотина-флот
|
|
флоди
|
ВОДА-топь
|
|
флот/
флоед
|
ВОДА-плот-потоп
|
|
флое
|
ВОДА-ВЕСТИ-ход-лёд;
ka – «лёд»+floes – «вести, идти»
|
|
фюрд
|
ВОДА-место для мытья;
лишняя «р»
|
|
фург
|
ВОДА;
вариант: фунги-мби – «плещет вода»; ВОДА-ВАРЫЗГАТЬ-брызгать, плескать воду, хлебать
|
|
фяга
(В-Ф)
|
ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-возить
|
|
фуга
|
ВОДА-течь;
(любопытно, что «море» будет – ar marea, т. е. от русск. мор, умереть)
|
|
фугт
(В-Ф, Д-Т)
|
ВОДА-ШУГА-влага
|
|
фагья
(В-Ф)
|
ВОДА-растекается гладко
|
|
фрага
|
ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-весть
|
|
фраге
|
ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-весть-ведать
|
|
фраг
|
ВОДА-ВАГА-пропускать воду, т. е. ФРАГИ-ВАГА;
стар. русск. утлый – худой, дырявый, ветхий.
|
|
фрег
|
ВОДА-ВАГА-судно-фрегат (т. е. ВАГА-ФРЕГА);
вариант: fregado – «размыв»
|
|
фел
(В-Ф)
|
ВОДА-ВАЛНА-ВАЛ-волочить
|
|
фел
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ-ВАЛ
|
|
фо
(В-Ф)
|
ВОДА-лёд;
потеряна «д»
|
|
фани
|
ВОДА-ВАНА
|
|
бонд
|
ВОДА-ВАНДА-разлив-долина
|
|
бон
|
ВОДА-ВАНДА-течь
|
|
вонд
|
ВОДА-ВАНДА-время суток;
другой вариант: fannacht с основой фан-ван
|
|
вонд
|
ВОДА-ВАНДА-время суток
|
|
понд
|
ВОДА-вес;
фунт – единица измерения веса, русский фунт = 0, 409 кг. (Д.Менделеев);
|
|
пант
(В-П, Д-Т)
|
ВОДА-болото;
отсюда напр., франц. ponton и лат. pons в значении «мост»
|
|
пант
|
ВОДА-хран;
(любопытно, что «азот» на арагонском – nitrochén, т. е. Митрохин – едва ли не единственное случайное совпадение «по Зализняку»)
|
|
бан
|
ВОДА-ВАНДА-ёмкость-хранение;
(любопытно, что «христианин» будет – е-шу-, т. е. известное древнее название имени Иисус, а это примерно 13 или 14 век, а ЦЕРКОВЬ – е-шу лха-кан, т. е. букв. «Божество хана Иисуса»; а вот, скажем, слово «ХРОМОЙ» – это ша-тэн по), которое идёт от русск. шатун, шататься)
|
|
бан
(В-Б, В-Н)
|
ВОДА-ВАНА-баня;
чит. абано
|
|
бан
|
ВОДА-ВАНА-ванна-баня
|
|
бун
|
ВОДА-ВАНДА-утроба;
(любопытно, что опять наши предки подшутили над тибетцами. Например, «ухо» у них с того времени имеет два названия, одно просторечное – ам-чё, а второе, когда надо произнести с почтением – не-чё. Получилось что-то вроде русской игры: «– Ты чё, ам чё? – Сам ты чё, я не чё!» Любопытно, что эта лексическая шутка перешла у тибетцев в такое понятие, как «учёность»: например, «язык» – че, а так же религиозное учение у них до сих пор называется чё (т. е. «что»), притом, что обычное (не религиозное) обучение было названо лоб-три, т. е. «потри свой лоб, думай, соображай». Отсюда «учебник» – лоп-дэп, «ученик» – лоп-трук, «учить» – лап и мн. др. подобные слова), отсюда же и «школа» – лоп-дра (попросту «бить себя по́ лбу)
|
|
бан
(В-Б, В-Н)
|
ВОДА-ВАНА-место для мытья
|
|
бан
|
ВОДА-ВАНДА-ВЕСТИ-весть;
вариант ванг-ча – «власть» (по аналогии ВОДА-ВЕСТИ-вождь);
(любопытно, что «водосток» у тибетцев – ва-чу, т. е. здесь двойной русско-тюркский «водяной корень», «водянка» – му-чу, т. е. «мучиться от болезни», «вьюга» почти что так и звучит – бу-юк), а «вязкий» – дур-дур, т. е. «дурной»);
русско-тюркское заимствование хорошо видно из примеров: КОРОВА – 6а-чук (русск. ВОДА – В=Б), но при этом «дойная КОРОВА» – шо-ма(тюркск. шо=су=ВОДА)
|
|
бан
|
ВОДА-ВАНДА-баня-мокрота;
хорошо видна связь ВОДА с ВЕСТИ-ВЕСТЬ (см. предыдущее бан-чен);
вариант: бе ну-ма – «вымя» (В-Б);
другие варианты: бан-чен – «гонец» и бан-дру – «солод» (намоченные семена злаков);
(любопытно, что «глаз» – мик, от «мигать», «голова» – го, «друг» – дрок-по, «расход» – дро-го (русск. «дорого»), «расчленять» – че, «руда» – тэр-до и тэр-ка (т. е. «твёрдо» и «тёрка, тереть», «рвать, рваться» – рэ, а «себялюбец» (совр. «эгоист») – ран-ще чен-по или ран-ще ца-во, т. е. «раньше других, ради себя», «»чувствие» (эмоция) – ду-ше (т. е. русск. душа)
|
|
бан
(В-Б, В-Н)
|
ВОДА-капать
|
|
банд
|
ВОДА-место;
чит. bandaru
|
|
банд
|
ВОДА-гавань;
(любопытно, что «вязнуть» на суахили – kupata, т. е. как бы «купаться»
|
|
банд
|
ВОДА-пруд;
(любопытно, что «удовольствие» по-лезгински – лезет, «ужин» – нянин хуьрек, «уловка» – перде, а «ущерб» – зиян)
|
|
бент
|
ВОДА-гать;
др. вариант этого слова: «дамба»
|
|
бюнд
|
ВОДА-устройство
|
|
бенд
|
ВОДА-место
|
|
баи
(В-Б)
|
ВОДА-ритуал
|
|
баут
|
ВОДА-крещение-баптизм (религиозное движение)
|
|
ба
|
ВОДА-плыть;
пропала «д»;
чит. bà
|
|
ба
|
Вариант: ба-ан-ду – «ёмкость»;
пропала «д»;
(любопытно, что шумерское ба-ра-ах – «борьба», будто бы русск. «барахтаться»);
ВАДА-ёмкость
|
|
ба
|
ВОДА-ВЕСТИ-нести;
пропала «д»
|
|
ба
|
ВОДА-движение;
пропала «д»;
(любопытно, что «месяц» будет – ходеш, т. е. «ходишь»)
|
|
ба
|
ВОДА-ВАЛ-волна;
пропала «д»;
(любопытно, что «восход» по-тибетски – шар, «выглядеть» – зо-дра-во, «золотое кольцо» – сэр-ги, «выговорить» – дра дак-по ше, т. е. «драть, драться» + «дать по шее», а «секира» – дра-та)
|
|
ба
|
ВОДА-ВОЗДУХ-ВЕТР;
пропала «д»
|
|
бай
|
ВОДА-место
|
|
бай
|
ВОДА-лить;
чит. баия;
|
|
бай
|
ВОДА-лить;
пропала «д»
|
|
бай
|
ВОДА-ВЕСТИ-речь
|
|
вайт
|
ВОДА-ВЕСТИ-бог
|
|
байт
|
ВОДА-ВОДИТЬ-движение, время;
чит. báitian
|
|
ба
|
ВОДА-лить;
пропала «д»
|
|
ба
|
ВОДА-лить;
пропала «д»
|
|
бё
|
ВОДА-лить;
вариант: бё – «распухать»;
пропала «д»;
интересно звучит глагол «разливать» – щё (тюрк. су), т. е. практически одно и то же слово по-тибетски имеет как тюркское, так и русское происхождение;
трудно понять, почему «ревень» по-тибетски – чу-чу, т. е. дважды ВОДА; возможно, это можно объяснить водолюбивостью огородного ревеня;
(любопытно, что «сандалии» по-тибетски – трэ-па (вероятно, русск. «тропа») и чя-пал (вероятно, русск. «чапать»), при этом «смирение» – сэм-чун, т. е. букв. «смирный+маленький»)
|
|
бо
|
ВОДА-ВОЛНА-ВАЛ;
пропала «д»;
чит. bo
|
|
бо
|
ВОДА;
пропала «д»
|
|
бо
|
ВОДА-горячая вода;
пропала «д»
|
|
бол
|
ВОДА-ВОЛНА-ВАЛ;
вариант: bolàng
|
|
бан
(В-Б)
|
ВОДА-ВАНА-ВАНДА;
чит. баньир; русск.
|
|
бан
|
ВОДА-ВАНА (озерцо)
|
|
банд
|
ВОДА-место
|
|
бан
|
ВОДА-мыть;
чит. банва
|
|
бда
(В-Б)
|
ВОДА-носить;
чит. абдари
|
|
бед
(В-Б)
|
ВОДА-ВЕСТИ-судно
|
|
бед
|
ВОДА-ВЕДРО
|
|
дида
(В-Д)
|
ВЕСТИ-ВИД;
(любопытно, что почти вся «зрячая лексика» в таджикском построена на русской «водяной»: адӟыны – «вижу», адӟон – «видение» и проч.; ВОДА-
|
|
дода
|
ВОДА-давать
|
|
дон
|
ВОДА-дно-низ
|
|
ади
|
ВОДА-мелко;
пропала «в»
|
|
ади
|
ВОДА-движение-время;
другой вариант: Aja;
пропала «в»
|
|
адил
|
ВОДА-ВОДИТЬ-ведьма;
пропала «в»
|
|
ад
|
ВОДА-рыба;
пропала «в»
|
|
ад
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВЕТР; пропала «в»
|
|
ади
|
ВОДА-жидкость; потеряли «в»
|
|
адя
|
ВОДА-судно; пропала «в»
|
|
яда
|
ВОДА-ВЕДАТЬ; пропала «в»
|
|
юот
(Д-Т)
|
ВОДА-паять (разжижать); исчезла «в»
|
|
анд
|
ВОДА-ВЕСТИ-весть-голос;
пропала «в»;
вариант: saṁvādaya – «разговор» (ВОДА-ВАДА)
|
|
анд
|
ВОДА-ВЕСТИ-длина-повдоль; пропала «в»
|
|
сант
|
ВОДА-движение;
вариант: современное слово «скафандр» в языке коса приняло форму i-isuti
|
|
от
(Д-Т)
|
буквально – «обливать водой», о чем этимологи не знают, т.к. слово состоит из двух исторически закостеневших корней – «лить+вода»; пропала «в»
|
|
от
|
ВОДА-питание;
пропала «в»;
по аналогии с предыдущим примером: букв. «лить+воду»; (любопытно, что «таять» по-гречески – λιώσει (чит. лиоси), которое напоминает русск. ЛИТЬ
|
|
ат
(Д-Т)
|
ВОДА-бродить;
потеряна «в»
|
|
ит
|
ВОДА-ВЕСТИ-ход;
потеряна «в»;
(любопытно, что «брести» на вымершем прусском – brestwei)
|
|
ит
|
ВОДА-мокнуть-окунать
|
|
ита
(Д-Т)
|
ВОДА-плыть;
чит. Ita;
потеряли «в»
|
|
ита
|
ВОДА-ДАЖДЬ-осадки;
добавлена «x» или замена Х-В;
пропала «в»
|
|
ите
|
ВОДА-ВЕДЫ-ВИД-знание-даль;
варианты: ʻito – «ведать», ātea – «дальний»;
потеряна «в»;
|
|
ити
|
ВОДА-ВОС-ходить;
пропала «в»
|
|
ити
|
ВОДА-плыть;
пропала «в»
|
|
итид
|
ВОДА-ВЕДЕТ-идти, т. е. месяц идёт по небосводу;
(любопытно, что шумерское дам– это «жена», а эне – «она»;
пропала «в»
|
|
ати
|
ВОДА-животное, пьющее воду и поливающее водой;
вариантs: hатибан – «погонщик слонов», hет –«рука» hатэли – «ладонь»;
пропала «в»
|
|
ати
|
ВОДА-купание;
майя (чоланский) – классическим язык народа майя;
(любопытно, что у народа майя есть общая лексика не только с русским, но и с тюркским, напр.: «день» – к‘ин (тюркск. кун), «входить» – оч (тюркск. оч), «жирный» – бай, сосна – тах(тюркск. Дарах), «этот» – у (тюркск.у) и проч.);
пропала «в»
|
|
ати
|
ВОДА-течение-лить;
Вариант: jet – «стремиться»;
пропала «в»
|
|
ата
(Д-Т)
|
ВОДА-облако, из которого льётся дождь;
потеряна «в»;
(любопытно, что «пиво» по-гаитянски pia, т. е. всё от того же русск. «пити, пить»)
|
|
ата
|
ВОДА-ВЕДЕТ-отец-папа;
распространённая корн. основа в значении «отец, папа, батя» для многих языков мира (ВОДА-ВЕСТИ-АТА-отец);
(любопытно, что гренл. aalaq – «влага»)
|
|
атиа
|
ВОДА-ВЕСТИ-идти-дорога;
потеряна «в»; варианты: tiʻa – «прямой», eaʻtia – «путь»;
|
|
оат
(Д-Т)
|
ВОДА-выделения;
чит. a ta; исчезла «в»
|
|
ата
|
ВОДА-УДА-излучина-нить;
потеряна «в»;
вариант: dimineață – утро (букв. «смотреть+нить», т. е. «следить за временем»)
|
|
ата
|
ВОДА-УДА-время;
(любопытно, что ubils – «плохой, злой», а ubiltojis – «злодей, преступник» (т. е. русск. приставка «у»+«бить»)
|
|
ата
|
ВОДА-ВЕСТИ-род;
показательный «водяной вариант» в вилямовском языке: foter– «батюшка, батька»;
(любопытно, что в готском сохранилось-таки stols – престол, трон (от «стол»)
|
|
ата
|
ВОДА-ВЕСТИ-вождь-отец;
навахо – язык индейских народов Северной Америки, относится к атабаскским языкам
|
|
атья
|
ВОДА-обилие-богатство;
в навахо великое множество «водяной лексики» запараллеленной на русскую «водяную лексику», что объясняется: либо неустойчивостью корневой основы в этом языке, либо тем, что каждое отдельное «водяное слово» получало своё название «по случаю», исходя из ситуации, при этом за основу почему-то брались корни, характерные для нашего языка: tʼáá, tʼóó, yág, áágóó, yiká, yáad, beʼek, oogą́, adoo, adą́ą́, woohs, yiiz, yitʼo, hágo, aadi, náát, náás, biká (ВОДА-ВАГА-ВОДИТЬ-ВОЙ-ВИЗ-ВАТ);
может быть, лингвистика когда-нибудь пояснит это явление?
|
|
атти
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВОДИТЬ
|
|
ята
|
ВОДА-УДА-нырять;
потеряна «в»
|
|
ату
|
ВОДА-ВЕДЕТ-время суток
|
|
ату
(В-С)
|
ВОДА-питьё;
(любопытно, что «царь» – šarru)
|
|
aua
|
ВОДА;
язык рето-романской подгруппы романских языков, один из национальных языков Швейцарии: остались только гласные (как и во фр. eau);
|
|
ао
|
ВОДА-время суток
|
|
а
|
ВОДА;
растеряли все согласные, как и во французском eau;
(любопытно, что наш «олень» по-шумерски – аалум
|
|
ата
|
ВОДА-УДА-течение-время суток;
потеряна «в»
|
|
эд
|
ВОДА-УДА
|
|
эд
|
ВОДА-УДА-ВЕСТИ-поток;
вариант: уд – «буря»;
(любопытно, что слово «зуб» на шумерском – зу, а «сахар» – pesok, наше «песок»);
|
|
эдэ
|
ВОДА-УДА-насморк
|
|
дэ
|
ВОДА – как жизнь и как движение-направление-личность;
потеряна «в»;
(любопытно, что «табак» будет – та-мак), «точно» – дэ-га-ран (букв. «это гарантия», «трон» – три, «увиливать» – ёл (т. е. юлить), «тупой» – тулпо, «увидеть» – зи (зырки, зырить), «увлажнять» – ща-кяп (букв. «водой капать»), «увядший» – ни-кёк (т. е. никакой), «удрать» – дро-чин (букв. «удравшим быть», т. е. «убежать», «сгинуть»)
|
|
ид
|
ВОДА-поток;
потеряна «в»;
(любопытно, что шумерское зи – «жизнь», а шумерское дульпереводится как «складывать вместе», ну чем не наша дуля, которая складывается пальцами?)
|
|
ид
|
ВОДА-пар
|
|
ид
|
ВОДА-идти-дорога;
потеряна «в»;
шугнанский – один из языков Припамирья
|
|
яд
|
ВОДА;
потеряна «в»;
(любопытен др. забавный перевод: «верёвка» – еб)
|
|
ате
|
ВОДА-проток-артерия
|
|
ате
|
ВОДА; утеряна «в»;
др. вариант «водной лексики»: twene – «мост», от ВАНДА
|
|
оду
|
ВОДА-УДА-ВОДИТЬ-приВОДИТЬ (в порт);
игбо – язык народа на юго-востоке Нигерии;
вариант: ọdụ ụgbọ mmiri – «гавань», т. е. место причала, прибытия, стоянки;
напр., в иез. air – «вода» (казус или семантический отголосок?)
|
|
оду
|
ВОДА-ВОЗДУХ-вознесение+дух
|
|
оте
|
ВОДА-УДА-водяное животное;
вариант: есть и в амхарском: otter – «выдра»
|
|
ота
|
ВОДА-УДА-водяное животное;
потеряна «в»
|
|
ота
|
ВОДА-УДА-лить;
потеряна «в»
|
|
ота
|
ВОДА-УДА-ВАГА-вес-багаж;
потеряна «в»
|
|
ота (Д-Т)
|
ВОДА-УДА-сырь;
потеряна «в»;
чит. отам; вариант: ஓட்டம் – «поток» (чит. оттам)
тамильский – самый южный из дравидийских языков
|
|
ото
|
ВОДА-УДА-ёмкость;
потеряна «в»;
О́рочи – народ, живущий в южной части Хабаровского края, язык относится к южной группе тунгусо-маньчжурских языков;
|
|
этр
|
ВОДА-как пища-питание;
см. хеттс. уд;
(любопытно, что на вандальском языке «еда» называлась matzia, т. е. «маца», как отражение исторических завоеваний вандалами (тюрко-славянами) Евразии, что в значительной мере отразилось, например, в книгах Ветхого Завета
|
|
это (Д-Т)
|
ВОДА-осаждаться;
чит. ветос; потеряна «в»;
древне-греческий – язык индоевропейской языковой семьи, насчитывающий 3, 5 тысячи лет
|
|
одиа
|
ВОДА-ВОДИТЬ-время суток;
вариант: hodiaux – «сегодня»;
пропала «в»
|
|
оде
|
ВОДА-облако;
потеряна «в»
|
|
ода
|
ВОДА-ВЕСТИ-светить;
варианты: о и нан-ва – «свет»;
напомним, что тибет. шар входит в такие понятия, как: «цвести», «светать», «восток», «восход солнца», «возникать», «мираж», «отражаться», «радуга», «распустившиеся цветы» и т. п.;
пропала «в»;
(любопытно, что «шапка» по-тибетски у-ша, «сияние» – зи-о, «слон» –лан-чен или лан-по-че, т. е. без первой буквы «с», «шёлковая нить» –тон-ку, т. е. русск. «тонко, тонкая», «ширина» – щэн-га, а «шёпот» – шап-шуп)
|
|
оте
(Д-Т)
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВОДИТЬСЯ-двигаться-шататься;
потеряли «в»;
местоимение надад с тем же по сути корнем ада;
на деле же ивритское шотет – от русск. «шататься»
|
|
ета
|
ВОДА-ВОДИТЬ-ВЕСТИ-визит;
пропала «в»
|
|
ета
|
ВОДА-ВИТА-жить; ВОДА – как древний источник существования;
потеряна «в»;
вариант: etja – «жажда»
|
|
ето
|
ВОДА-лёд;
потеряна «в»
|
|
ет
|
ВОДА-УДА;
потеряна «в»
|
|
от
(Д-Т)
|
ВОДА-жидкость-желчь;
потеряли «в»
|
|
ид
|
ВОДА-УДА-мочиться;
потеряли «в»
(см. «удра», «идра», «гидра»)
|
|
ид
|
ВОДА;
вариант: и́;
потеряна «в»
|
|
ид
|
ВОДА-УДА-рука;
Угаритский – давно мёртвый язык, на терр. Сирии;
(любопытно, как языковеды вывели, что угаритское p(u)n – «нога», ku-bu-dati – «дать», а «ḥarrašu» – «ремесленник», если они так напоминают русские слова́);
пропала «в»
|
|
ед
|
ВОДА-УДА;
потеряна «в»
|
|
ит
|
ВОДА-УДА-дно;
пропала «в»
|
|
йод
|
ВОДА-йод-память (аптечный йОД – из списка интернац. «водяной лексики»);
пропала «в»
|
|
идо
|
ВОДА-УДА-движение-время;
пропала «в»
|
|
иди
|
ВОДА-УДА-ВЛАГА-река Волга ;
пропала «в»
|
|
иде
|
ВОДА-УДА-снег;
вариант: ид муева – «наводнение»;
пропала «в»
|
|
идья
|
ВОДА-УДА-ВЕДЕТ-идти;
вариант этого же глагола: гот. gaggan (непр. гл.) от ВАГА
|
|
та
|
ВОДА-ВЕДЕТ-время;
потеряна «в»
|
|
ту
|
ВОДА;
потеряна «в»;
сарси – язык племени коренных американцев Тсу Тина в Южной Канаде
|
|
тау/дау
|
ВОДА-богатство; утеряна «в»
|
|
то
|
ВОДА-течь; пропала «в»
|
|
то
|
ВОДА; потеряна «в»;
вариант: łééh yidi tóʼígíí – «аквифер» (подземные слои горных
пород с различной степенью водопроницаемости;
(любопытно, что в другом «водяном» слове ВОДОПАД (hadahiilį́) «водяной основой» навахо является уже не tó, а hada (русск. ВОДА, перех. В-h), а в слове yaadaaʼnézí (водорез) – коренное yaad, что говорит о неустойчивости корней в этом языке
|
|
тое
|
ВОДА-мороз; потеряна «в»;
в гаитянском вода – ʻtoʻe, однако в слове замёрзнуть (faatoʻtoʻe) слышно слегка изменённое ВОДА (В-F); потеряна «в»
|
|
таи
|
ВОДА-лить; потеряна «в»
|
|
те
|
ВОДА-иней; потеряна «в»
|
|
тау
(Д-Т)
|
ВОДА-ДВИЖЕНИЕ-шаг; потеряли «в»
|
|
теа
|
ВОДА-ВОДИТЬ-завод; потеряна «в»
современное «завод» образовано из старой «водяной основы» фиджи tea, др. вариант: tavu – «ванна, мыть», tε – «чай»
|
|
уинт (Д-Т)
|
ВОДА-УДА-УНДА-плыть;
пропала «в»
|
|
виад
|
ВОДА-ведро
|
|
вийат (Д-Т)
|
ВОДА-ВЕЗТИ-ВОЗДУХ (т. е. ВЕСТИ=ДУХ)
|
|
виед
|
ВОДЫ-широта-разлив
|
|
виед
|
ВОДА-ВОЛНА-ВАЛ-ВОЛОЧИТЬ;
(любопытно, что ливское tiedõ – «ведать»); ВОДА
|
|
уид
|
ВОДА-УДА-плыть;
потеряна «в»;
вариант: uittaa
|
|
ута
|
ВОДА-УДА
|
|
ута
|
ВОДА-УДА-ВЕСТИ-править;
вариант: утарна – «спускать, переправлять», а утана – «поднимать»;
(любопытно, что «мука, мучение» в этом языке – ата, т. е. «ад»
|
|
ута
|
ВОДА-УДА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ-звук;
чит. utaimasu;
вариант: シャウト (чит. shauto) – «кричать»
|
|
удэ
|
ВОДА-УДА-ВЕДЕТ-идёт-время суток;
вариант: үдшийн, а вот «ночь» в монгольском уже без «воды» – шөнийн или просто шөнө;
ВОДА-время суток
|
|
вунд
|
ВОДА;
прусский – один из балтийских вымерших языков;
вариант: buttan –«дом»
|
|
унто
|
ВОДА-море
|
|
унту
|
ВОДА-ВОДИТЬ-лоцман;
букв. «управление на воде»
|
|
инд
|
ВОДА-УНДА-ИНД-в значении «направление»;
переход: букв. «период воды» или «время воды»
|
|
инд
|
ВОДА-ВАНДА-ВЕСТИ-бог;
бог Индра управляет погодой, посылает дождь, гром и молнию
|
|
инд
|
ВОДА (жир – как жидкость)
|
|
инд
|
ВОДА-УНДА
|
|
инд
|
ВОДА-ВАНДА-льёт
|
|
инда
|
ВОДА-отражение-гладь-окно
|
|
инда
|
ВОДА-УДА-УНДА;
(любопытно, что турец. ında – слово-одиночка, ведь сама «жара» по-турецки будет ısı, и оно уже никакого отношения к «водяной лексике» не имеет)
|
|
инд
|
ВОДА-питье
|
|
инда
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ
|
|
упот
(В-П)
|
ВОДА-тонуть
|
|
поте
(В-П, Д-Т)
|
ВОДА-бутыль
|
|
потэ
|
ВОДА-ВАЛ-валить
|
|
пота
(В-П)
|
ВОДА-течение-река
|
|
пота
(В-П)
|
ВОДА;
вариант: ΠΟΤO – «питьё, напиток»
|
|
пата
(В-П)
|
ВОДА-масло, как жидкость
|
|
пата
(В-П)
|
ВОДА-ёмкость для воды;
в маори pata – «масло, капля, спора», напр. pata peita
- «капля краски», patapataiawha – ливень, patea - надгрудник
|
|
пато
(В-П)
|
ВОДА;
вариант: в галисийском: pato – «утка»
|
|
поде
(В-П)
|
ВОДА;
чит. podeu
|
|
поде
(В-П)
|
ВОДА-отмель
|
|
пудо
|
ВОДА-ВАГА-тяжесть-пуд-капля
|
|
падо
(В-П)
|
ВОДА;
чит. pado-e sidallyeo
|
|
падо
(В-П)
|
ВОДА;
чит. pado-e
|
|
пада
(В-П)
|
ВОДА-лягушка
|
|
брот
(В-Б, Д-Т)
|
ВОДА-жидкость-суп;
лишня «р»
|
|
бут
|
ВОДА-обилие-всё
|
|
бут
|
ВОДА-ВЕСТИ-ветвь
|
|
буд
|
ВОДА-пузыри;
двойной корень буд, напр., старин. ВОДЫРЬ – «водяной пузырь»
|
|
бит
(В-Б, Д-Т)
|
ВОДА-ВЕСТИ-движение-поездка
|
|
бути
(В-Б, Д-Т)
|
ВОДА-ВЕДЕТ-ВАЛ-валять-валенки
|
|
бити
(В-Б, Д-Т)
|
ВОДА-жидкость-чернила
|
|
бити
|
ВОДА-ВЕСТИ-движение
|
|
бит|бет
|
ВОДА-ВИТЬ-БИТЬ-бурление
|
|
бит
(В-Б, Д-Т)
|
ВОДА-топить
|
|
бете
(В-Б, Д-Т)
|
ВОДА-наполнять;
вариант: в баскском: bete – «наполнять»
|
|
бит
|
ВОДА-водяное животное-крокодил-аллигатор;
варианты: bitseeʼ yee adiłhałii yázhí – «кайман» (маленький аллигатор), wótáahgoo ałnaaʼáłtʼahiʼ– астронавт (небо – обиталище воды)
|
|
бито
(В-Б, Д-Т)
|
ВОДА-лить
|
|
бито
|
ВОДА-жидкость-сок
|
|
бет
(В-Б, Д-Т)
|
ВОДА-сырость-пятно
|
|
бети
|
ВОДА-ВЕСТИ-движение-время суток;
другой «водяной вариант: » этого же слова во фризском языке – wanda bai kai (основа ванд)
|
|
бапт
|
ВОДА-кропить-крест;
лишняя «п»;
баптизм – религиозное течение
|
|
бапт
|
ВОДА-кропить-крест;
лишняя «п»
|
|
бап
|
ВОДА-жидкость, молоко, грудь;
лингвист-переводит сообщает: «Видимо, слово детского языка, подобного русск. «сися, титя…». Усомнимся в этом, см. ниже.
|
|
бап
|
ВОДА- ВАБИТИ-осадки;
варианты: са-ла бап – «приземлять», ке-бап – «доход»
|
|
бап
|
ВОДА-снег;
вариант: ган-бап – «идёт снег»
|
|
бап
|
ВОДА-ход;
вариант: та-бап – «арка»
|
|
бап
|
ВОДА-местоположение воды-стоянка;
варианты: зук-бап – «остановка», -бап-тэк – «пристань», гар-бап – «лагерь»; ри-ли бап-тан – «вокзал»; нам-дру бап-тан – «аэродром»
|
|
бап
|
ВОДА-морось;
вариант: чар-па бап – «дождь»
|
|
бальд (В-Б)
|
ВОДА-ВАЛИТЬ-ВЕДРО
|
|
беи
(В-Б)
|
ВОДА-бурление;
чит. beyisu; утеряна «д»
|
|
вей
(В-)
|
ВОДА-жидкость-слеза;
чит. veynen; утеряна «д»
|
|
вей
(Д-Т)
|
ВОДА-жидкость-слюна;
лишняя «м»;
вариант: sjautwei – «блевать»
|
|
вей
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ-пить-веять;
см. wemtwei – «плевать»
|
|
бай(г) (В-Б)
|
ВОДА-лить-залив
|
|
байн (В-Б)
|
ВОДА-жидкость-молоко;
утеряна «д»
|
|
бан
(В-Б)
|
ВОДА-ВАНДА;
в яванском ban образует семантическое поле в значении Вод-Вода, отсюда: ambane (глубь), banjir (потоп), cat banyu (акварель), mbanyoni bis (бидон), gelombang (волна)
|
|
бан
|
ВОДА-ВАНДА-сырь
|
|
онд
|
ВОДА-УДА-ВАЛ-волна
|
|
онд
|
ВОДА-УДА-ВОЛНА-ВАЛ;
(любопытно, что слово «валенок» в языке эдо передаётся звуком «ф»: feltoboto, а «валяние» – fulado, с чего это́)
|
|
онд
|
ВОДА-УДА-дно
|
|
онд
|
ВОДА-УДА-ВАЛ-ВОЛНА;
|
|
онд
|
ВОДА-УДА
|
|
онд
|
ВОДА-УДА
|
|
онд
|
ВОДА-УДА
|
|
анд
|
ВОДА-ВАНДА-движение-время суток;
потеряли «в»
|
|
анд
|
ВОДА-ВАНДА-УДА-ВЕДАТЬ-знать;
варианты: andaugjo – «явно», andanahti – «вечер» (ВОДА-время суток), andbahtjan – «служить, обслуживать», andeis – «конец» и мн. др.
|
|
ханд
(В-Х)
|
ВОДА-ВЕСТИ-рука;
корневое and – распространённая основа во многих лексиконах Европы, напр. нем. Hand
|
|
андо
|
ВОДА-дать пить (напоить)
|
|
анду
|
ВОДА-ВАНДА-стоять
|
|
ант
|
ВОДА-капля;
потеряли «в»;
вариант: tantaka – «капать»
|
|
балт (Д-Т)
|
ВОДА-жидкость-лужа;
например, Балтика, балты (народы)
|
|
балт
|
ВОДА-ёмкость-ведро
|
|
балт
|
ВОДА-плыть;
что-то среднее между ВОДА и ВАЛ
|
|
балт
|
ВОДА-ВАЛ-БАЛ-БОЛОТО-БАЛТИКА и т. п.
|
|
бал
(В-Б)
|
ВОДА-ил;
отсюда же и тюрк. balaq|baliq – «рыба», baliqci – «рыбак», baliqcin – «рыба, ловящая рыбу»
|
|
бал
|
ВОДА-жидкость-слизь
|
|
болт
|
ВОДА-болото
|
|
балю
|
ВОДА-ВАЛ-воздух
|
|
вал
|
ВОДА-утроба;
(любопытно, что «волос» на воляпюкском языке так и будет – volos, а эмоциональное русское «Вон!» – «Vö»; ВОДА-ВОЛНА-ВАЛ
|
|
бал
|
ВОДА-ВОЛНА-ВАЛ-сила;
вариант: балван – «сильный, мощный»
|
|
бал
|
ВОДА-ведёт-сила;
|
|
балт
|
ВОДА-ёмкость;
(любопытно, что: «вопрос» – prasna (от «просить»), дорожка – ṭraēka (от «торить»), мёд – mau, стекло – glacha (от «гладко»)
|
|
бал/вал
|
ВОДА-ветер;
двойной «водяной корень»
|
|
бал
|
ВОДА-ВЕСТИ-весть-послание
|
|
бал
|
ВОДА-грязь;
отсюда же и balaq|baliq – «рыба», baliqci – «рыбак»? baliqcin– «рыба, ловящая рыбу»
|
|
бал
|
ВОДА-жидкость-слизь
|
|
бол
|
ВОДА-дно-болото;
чит. boloshi
|
|
бол
|
т. е. ВОДА-ВАЛ-БОЛ;
таволожка – название реки (Саратовская, Свердловская, Тюменьская и Волгоградская обл.), а так же влаголюбивое многолетнее растение (таволга), которое заваривают как чай
|
|
бол
|
ВОЛНА-ВАЛ-вулкан;
«вулкан» – относится к категории «водяной лексики»
|
|
боло
|
ВОДА-ВАЛ-ВОЛНА-верх
|
|
булу
|
ВОДА-ВАЛИТЬ-ВАЛ-облако
|
|
бул
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВАЛ-облако-пятно;
вариант: буьлуьнд – «высокий» (ВАЛ=БУЛ)
|
|
бул
|
ВОДА-ВОЛНА-ВАЛ-облака;
двойной «водяной корень»: бул+оти
|
|
бул
|
ВОДА-ВАЛ-бульканье-родник;
(любопытно слово «бегом» – зверна, а русское «вверх» на этом языке – виниз)
|
|
бул
|
ВОДА-ВАЛ-вымывание соды из золы морских водорослей или прибрежных растений;
вариант: бул – «сода»
|
|
ве
|
ВОДА-мыть
пропала «д»;
(любопытно, что «чернила» на суахили – wino, как и «вино» во многих языках
|
|
во
|
ВОДА-ВОДИТЬ-ВИДЕТЬ;
пропала «д»
|
|
ву
|
ВОДА-падение
|
|
ву
|
ВОДА-жижа-грязь;
пропала «д»;
чит. вуго
|
|
ву
|
ВОДА-лужа;
пропала «д»
|
|
ву
|
ВОДА-источник (начало всего);
варианты: vua – «источник», waka – «корень» (ВОДА-ВАГА)
|
|
вт
|
ВОДА-ВЕСТИ-вождь-поклонение;
вариант: jạtw – «колдовство»
|
|
ака
|
ВОДА-ВАГА-залив-лагуна;
потеряна «в»;
вариант: aakakbaja‘ – «лужа»
|
|
агу
|
ВОДА-течь;
аккадский язык ошибочно считает древним, вторым после шумерского
|
|
агу
|
ВОДА-ВАГА-водяное животное
|
|
аг/вар
|
ВОДА-разделение;
вариант: agura;
двойной «водяной корень» АГ-ВАР
|
|
аге
|
ВОДА-ВАГЕ-крокодил
|
|
аге
|
ВОДА-ВАГА-движение-направление
|
|
ага
|
ВОДА-ВАГА;
потеряна «в»; то же самое видим в слове агам – «озеро»
|
|
ага
|
ВОДА-ВАГА-ВЛАГА-дождь;
утеряна «в»
|
|
ага
|
ВОДА-ВЕСТИ-прибывать
|
|
ага
|
ВОДА-ВАГА-будить-мотивация
|
|
ага
|
ВОДА-ВАГА
|
|
ага
|
ВОДА-ВАГА-озеро;
потеряна «в»;
(забавно, но на иврите «лужа» – рекак, т. е. как русск. «река»
|
|
аги
|
потеряли «в»; (любопытно, что шумерское зу – «знать», а гу – «голос»); ВОДА-ВАГА
|
|
аги
|
ВОДА-ВАГА-движение-стрела
|
|
уго
|
ВОДА-ВАГА-жидкость-сок;
вариант: ‘nar buque – «сосуд, ёмкость» (ВОДА-ВАГА-БУГ)
|
|
уги
|
ВОДА-ВОГЛЫй-шуги;
потеряли «ш»; чит. ugi
|
|
уг
|
ВОДА-ВАГА-речь
|
|
ук
|
ВОДА-ВАГА-плыть;
варианты: ukukaka – «молоко», ukulya – «питаться», ukwikala mu – «мир»;
бемба – язык группы банту на севере Замбии и в провинциях Луапула и Коппербелт
|
|
угд
|
ВОДА-судно;
потеряна «в»;
язык < ![CDATA[
|
|
угд/укд
|
ВОДА-судно;
потеряна «в»
|
|
огд
|
ВОДА-плот;
потеряна «в»; (любопытна «водная параллель» в нанайском, где рыба – «согдата» и дождь – «тугдэ» имеют общий корень огд-угд; а вот рыбак – это уже «ботамди» (БОТА-ВОДА);
нанайский – близость тунгусо-маньчжурским языкам
|
|
агв
|
ВОДА-ВАГА-АКВА-ВЕЗТИ-ВОДИТЬ-вожжи;
чит. aghviri
|
|
ауг
|
ВОДА-АКВА-ВАГА-УДА
|
|
ауг
|
ВОДА-АКВА-ВАГА-УДА
|
|
ауг
|
ВОДА-ВАГА-ВЕДАТЬ-ВИД-ВИДЕТЬ
|
|
агуа
|
ВОДА-ВАКВА-слякоть;
вариант a – «пить, напиток»;
(любопытно, что «окунать» – ka)
|
|
агуа
|
ВОДА-ВАГА-АКВА
|
|
агуы
|
ВОДА-ВАГА-АКВА
|
|
агуа/аква
|
ВОДА-АКВА;
инверсия; см. исл. vökva$
не стоит смущаться весьма распространённой для европейских языков подмене типа согласных q-g (от лат. aqua) в испанском;
|
|
акв
|
ВОДА-ВАГА-АКВА-пить;
(любопытно, что хеттс. илалия – «желать» как-то уж неприлично напоминает русск. «желание», а лила – «искупать» наше же «лить»);
|
|
аквад/
адвед
|
ВОДА-ВАГА-АКВА;
двойной водяной корень, перекличка АКВА-ВАКА-ВАДА-ВЕДА
|
|
аква
|
ВОДА-ВАГА-АКВА-стояние воды;
варианты: къвазва – «идёт», къвада – «будет», акъвазарун – «останавливать», акъвазун, – «подождать», в языке норн fjagers – «остановить»
|
|
аква
|
ВОДА-ВАГА-АКВА-ВЕДЕТ-ВИД;
(любопытно, что лезгинское гугрум – «гром», а жив – «снег»);
|
|
аква
|
ВОДА-ВАГА-АКВА-лить;
вариант: akvumado povas – «полив»
|
|
акво
|
ВОДА-ВАГА-АКВА
|
|
экв
|
ВОДА-ВАГА-АКВА-ВЕДЕТ-ВИДЕТЬ-свет
|
|
аува
(Д-Х)
|
ВОДА-ВОДИТЬ-ВЕСТИ-повозка
|
|
ава
|
ВОДА-устье;
двойной (скрытый) корень: gutu(«губа», в т.ч. залива, бухты) и awa(ВОДА-река)
|
|
ава
|
ВОДА-ВЕСТИ-идёт-время
|
|
иа
|
ВОДА-ВЕСТИ-движение-ход
|
|
иаг
(Д-Г)
|
ВОДА;
авара – язык из Папуа – Новой Гвинеи
|
|
иага
|
ВОДА-ВАГА
|
|
иаго
|
ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-движение-вниз
|
|
ылг
|
ВОДА-ВАГА-ВОЛГЛЫЙ;
см. татар. елга
|
|
елг
|
ВОДА-ВОЛГЛЫЙ-ВОЛГА-ВЛАГА-ЮЛГА;
слово, давшее в тюркские йул – «дорога, путь»
|
|
акуд
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВОДИТЬ
|
|
игд
|
ВОДА-ВАГА-ВОЛНЫ
|
|
иге
|
ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ;
(любопытно, что «почва» – са-ши(русск. «суша»), «резьба» – шин-ко, (русск. «шинковать»), «ремонт» – зо-чо (т. е. «зодчий»), «ровно» – так-да«рог» – ру, а «рот» – шэл, т. е. русск. щель)
|
|
туго
(В-Т)
|
ВОДА-ВАГА;
вариант: tunga
карибский язык, на котором говорят народы калапало, куйкуро и матипу в трёх деревнях около реки Кулуэне на территории национального парка Шингу штата Мату-Гросу в Бразилии
|
|
аки
|
ВОДА-ВАГА-АКВА
|
|
акр
(В-Р)
|
ВОДА-ВЛАГА-слезы;
вариант обратных переходов:акр-акв-аква-воква-вода
|
|
оу
|
ВОДА;
потеряли согласные (как и во фр. eau);
протяжное о;
наш Одеколон – отсюда же (т. е. «вода из Кёльна», изнач. – русск. «вода+коло»);
см. варианты в гаити и албанском
|
|
оу
|
ВОДА-жидкость-рассол;
потеряли согласные (как и во фр. eau)
|
|
оу
|
ВОДА-жидкость-мокро-пятно;
потеряли согласные (как и во фр. eau);
вариант: tau – «осень, дождь», tau.tau.vata – «ровный, вечер»
|
|
оут
|
ВОДА-жидкость-молоко-вымя;
потеряли согласные (как и во фр. eau);
Вилямовский язык (Wymysörys) –западногерманский язык, существующий только в польском городе Вилямовице, на
границе Силезии и Малой Польши
|
|
оу/у
|
ВОДА-движение-поток;
потеряли согласные (как и во фр. eau);
чит. руиссу, букв. «русская вода»
|
|
оё
|
ВОДА-время суток;
потеряли согласные (как и во фр. eau)
|
|
ау
|
ВОДА-ВЕСТИ-плот-плыть;
потеряны согласные
|
|
уй
|
ВОДА;
потеряли согласные (как во фр. и гаит. eau)
|
|
уд/гид
|
ВОДА-УДА-ГИДР-водяное животное
|
|
ука
|
ВОДА-ВАГА
|
|
вука
|
ВОДА-ВАГА-плыть-летать
|
|
вука
|
ВОДА-ВАГА-иней
|
|
вука
|
ВОДА-мокнуть
|
|
вук
|
ВОДА-ВАГА-вера как «водяная лексика в нескольких языках;
(любопытен второй вариант слова «вера» на языке игбо – kweere, – с чего бы это́)
|
|
вуг
|
ВОДА-ВАГА;
(любопытно, что лезгинское «нехорошо, плохо» – пис)
|
|
вуга
|
ВОДА-ВАГА;
(любопытно, что ugutuwi –«ухо»)
|
|
вух
|
ВОДА-ВАГА-животное;
вариант: wuhra – финн (финны, люди, живущие вокруг воды)
|
|
ва
|
ВОДА-рыба;
Коряки – коренное население северной части полуострова Камчатка;
варианты: wujk – «морская свинка», wuknyc – «учить»
|
|
воч/вос
(Д-Ч/С)
|
ВОДА-сырь; пропала «д»
|
|
бу
(В-Б)
|
ВОДА-пар; пропала «д»
|
|
бу
|
ВОДА-пар; пропала «д»
|
|
буюк
|
ВОДА-ВАГА-природная стихия;
(любопытно, что «телёнок» тибетцы произносят как бе-у), а «темно» или «невежество» у них – ти-мук (т. е.тёмный), откуда уже было образовано, например: мук-по– «тёмный», о цвете
|
|
бу
|
ВОДА-ВЕДЕТ-бродить
|
|
буит
|
ВОДА-пузырение;
вариант: вуа – «пузырь»;
так же и в тибетском бу-ва – «пузырь»
|
|
ба
|
чит. be
|
|
би
|
ВОДА-направление;
пропала «д»; как сомалийцы догадались, что ВОДИТЬ и ВОДА должны быть одного корня (?)
|
|
воли
|
ВОДА-ВАЛ-водный
|
|
воле
|
ВОДА-ВОЛНА;
вариант: вулны – «олово»
|
|
вал
|
ВОДА-ВАЛ-разлив-даль
|
|
валу
|
ВОДА-ВАЛ-лить
|
|
вала
|
ВОДА-ВАЛ-волна
|
|
вул
|
ВОДА-ВАЛ-небесные объект-время года;
вариант: vulagi – «приходящий, визитёр»;
|
|
вули
|
ВОДА-ВАЛИТ-ВАЛ-зонт;
буквально: «в осень»
|
|
вала
|
ВОДА-ВАЛ-великий;
Не случайно в хеттское вали – «великий»; (любопытно, что хеттс. ваппия – «лаять», т. е. случайно совпавшее с русск. «вопить»
|
|
вал
|
отсюда valo – «свет»;
ВОДА-ВАЛ-пена-белый
|
|
вал
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВАЛ-валить-сила
|
|
вал
|
ВОДА-ВОЛНА-ведёт
|
|
вале
|
ВОДА-ВОЛНА-ВАЛ-долина;
пример «дикого» фонет. перехода Л-В: zwótii – «злотый»
|
|
вале
|
ВОДА-ВЕСТИ-движение
|
|
вал
|
ВОДА-ВОЛНА-ВАЛ;
вариант: waldands – «всемогущий»
|
|
ал
|
ВОДА-ВАЛ-ладья;
варианты: датс. olde, норв. оldа
потеряна «в»
|
|
лав
|
ВОДА-ВОЛНА-ВАЛ;
перевёрнутый корень от ВАЛ-ВАЛИТЬ, характерный для многих языков
|
|
вал
|
ВОДА-канал;
добавлена «х»
|
|
вал
|
ВОДА-весьма;
вариант: validius – «более»
|
|
вал
|
ВОДА-ВАЛ-волна-волос;
дьола – группа близкородственных языков атлантической семьи, в Западной Африке (Казаманс, Сенегал, Гамбия, Гвинея-Бисау), этнический язык народа диола
|
|
вали
|
ВОДА-ВАЛ-ВАЛИТЬ-ВАЛОМ-все-вместе;
вариант: «всемирная паутина» – volaresod
|
|
вали
|
ВОДА-ВАЛ-удар-битье
|
|
валг
|
ВОДА-ВОГЛЫЙ
|
|
бел
|
ВОДА-ВАЛ-скоро;
при этом вода имеет степень свободы: välly - «свобода»; ВОДА-ВАЛИТ-свободное падение
|
|
бел
|
ВОДА-ВАЛ-вести-господствовать;
бафия – один из африканских языков
|
|
волд
|
вариант: kvöldið;
ВОДА-время суток
|
|
вала
|
ВОДА-ВОЛНА-ВАЛ-ВАЛИТЬ
|
|
вал
|
ВОДА-ВАЛ
|
|
фал
|
ВОДА-ВАЛ-быстрина-актив
|
|
вал
|
ВОДА-тонуть
|
|
вал
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВАЛ;
(любопытно, что «паровой котёл» в иврите – да́вид, как русск. «давить»)
|
|
вал
|
интересный переход: ВОДА-ВАЛ-писать
|
|
вала/валад
|
ВОДА-ВАЛ-ВАЛИТЬ-наливать;
хорошо видно из vaлatus – «крестины» или vaлeg – «ливень, проливной дождь» и др.
|
|
вул
|
ВОДА-ВАЛ-ВОЛНА;
вариант: vloed – «наводнение, половодье»
|
|
валт
|
ВОДА-артерия
|
|
алт/ат (Д-Т)
|
ВОДА-ВОЛНА;
потеряли «в»;
«l» не произносится
|
|
вал
|
ВОДА-ВАЛ-лить
|
|
вал
|
ВОДА-ВАЛ
|
|
вал
|
ВОДА-ВАЛ-морское животное;
то же самое находим и в алб. walrus – «морж»
|
|
вал
|
ВОДА-ВАЛ-река
|
|
фэл
(В-Ф)
|
ВОДА-ВАЛ-ВЕЗТИ-ВОЖЖИ-узда;
«ф» в маньчжурском может читаться и как «в»
|
|
хелн
|
ВОДА-ВОЛНА-погружение
|
|
вел
|
ВОДА-ВАЛ-движение
|
|
вел
|
ВОДА-ВАЛ-влага;
чит. sveli
|
|
вел
|
ВОДА-ВОЛНА-зыбь;
вариант: walog – «долина» (ВАЛ)
|
|
вела
|
ВОДА-ВОЛНА-бурление
|
|
вела
|
ВОДА-ВОЛНА-плыть
|
|
вел
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВЕЛЕНИЕ;
отсюда – «велосипед» (вело+пята);
в верхнелужицком – уже в новейшем значении velo – «завеса», а в интерлингве – «вуаль»
|
|
вил
|
ВОДА-ВЛАГА-ВАЛ-жидкость;
вариант: swallow – «глотать»
|
|
вла
|
ВОДА-ВЛАГА;
пропала «д»
|
|
вла
|
ВОДА-ВЛАГА-движение;
пропала «д»
|
|
влаг
|
ВОДА-ВЛАГА-течь;
др. вариант «водяной лексики в норд: baklengja -«палтус» (рыба), ВОДА-ВАГА
|
|
вло
|
ВОДА-ВЛАГА-течь;
пропала «д»;
варианты: die vloed – «потоп», vloedvlakte – «пойма» (пойма – «высокий подъем воды»)
|
|
влоед
|
ВОДА-ВЛАГА-много воды;
лишняя «л»;
(любопытна перекличка с предыд. vloei – «течь, утечка»)
|
|
влуд
|
ВОДА-лить-вливать-влиять
|
|
вло
|
ВОДА-ВЛАГА
|
|
ква
|
ВОДА-ВАГА-дно;
потеряна «д»;
вариант от аква
|
|
ква
|
ВАДА-ВЕДЕТ-течение;
потеряна «д»;
вариант: kwa kufanya – «внести», т. е. семантическая смесь: «течь»-«нести»
|
|
игва
|
ВОДА-АКВА-ВАГА-снег
|
|
агва/аква
|
ВОДА-АКВА-ВАГА-ВЕДЕТ-изгиб-поворот;
чит. saseirnod tsʼaqʼvana;
варианты: წაყვანა – «якорь», ვანა – «ванная комната»
|
|
вокв
|
ВОДА-жидкость-лить
|
|
вок
|
ВОДА-ВАГА-ёмкость для воды
|
|
вока
|
ВОДА-ВАГА-птица;
сипуха – птица из совообразных, селится чаще на болоте, вдоль водоёмов;
букв. «водяная сова»
|
|
боке
|
ВОДА-ВАГА;
чит. бокер
|
|
буг
|
ВОДА-ВАГА-бухта
|
|
буг
|
ВОДА-ВАГА-пар;
(любопытно, что «осадки» на таджикском – дошт, при этом сам «дождь» – борон;
|
|
уг
|
ВОДА-ВАГА-дух;
(любопытно, что тик-па кяп – «капать, ме-тэл – «клеймо», т. е. русск. «метить», а «корь» – си-пиили си-пу, а «крайний» – та-ма, т. е. «там, далеко», «крыша» – ток). ВВОБЩЕ-ТО, в малодоступном для европейцев тибетском языке оказалось не меньше любопытных параллелей, чем в других языках. Выписать их все затруднительно. Во всяком случае, их не менее 200 штук. Откуда они взялись – это вопрос к Зализняку, очень хорошо знающего эту проблему, как «массовое случайное совпадение», когда он не найдёт ничего общего в тибет. га-ра (кузница, кузнец) с русск. ГОРЕТЬ, ГОРЯЧО, не признает тибет. ду-тэн (курить) за исходное русское ДУТЬ, откажет тибетскому слову яр-ка (лето) быть полученным от русск. ЯРКИй или вовсе убежит, когда узнает, что тибет. дри (нож) и дри-че (резать) откровенно близки русск. ДРАТЬ, а тибет. ле-ша (ляжка) почему-то схоже с русск. ЛЯЖКА, ЛЯГАТЬ.
В чем-то уважаемый академик, конечно, прав, когда рассуждает о чрезвычайных редкостях совпадений межъязыковых параллелей. Но всё говорит за то, что не слова в самых различных языках совпадают очень «редко и случайно», а случайными оказываются специалисты, руководящие отраслями в науке. Мы ещё поймём скепсис профессора по отношению к современному МАРЛЯ, которое в тибетском звучит как ма-рэ (французы в Тибете побывали) или пе-ча – ТЕКСТ (печать), но как могли оказаться в этом забытом богом захолустье самые обиходнейшие слова типа: МЫТЬ – тру – (т. е. тереть), ОБОЛЬЩАТЬ – лу (т. е. любить), НЕТРЕЗВЫЙ – ра-зи (т. е. от него разит, воняет), ГЛАЗ – мик (т. е. мигать) или ЛИТЬ – ли?
|
|
ваог
|
ВОДА-ВАГА-весы
|
|
вег
|
ВОДА-ВАГА-ВЛАГА-ронять капли;
вариант: кIвадарун – «ронять» игадарун – «сбросить»
|
|
ваг
|
ВОДА-ВАГА-движение-время;
чит. вагт
|
|
ваг
|
ВОДА-ВАГА-чувство
|
|
аж
(Г-Ж)
|
ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-поведение;
пропала «в»;
варианты: агыычал – «способный течь», агыышкын – «течение реки, поток»
|
|
аж/аг
|
ВОДА-ВЕСТИ-месяц-время;
кабильский: язык кабилов, относится к группе берберских языков, распространён на севере Алжира
|
|
аж
|
ВОДА-ВЕСТИ-вера-религия
|
|
аг
|
ВОДА-ВЕСТИ-голос-птица
|
|
ваг
|
ВОДА-ВЕСТИ-вождь;
вариант: агаар – «воздух, погода»
|
|
ваг
|
ВОДА-ёмкость;
вариант: bagàn
|
|
ваг
|
ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-ход;
вариант: wakati muttumbi – «полночь» (ВОДА-время суток)
|
|
вег
|
ВОДА-ВАГА-ВАЛ-волнение-шторм;
варианты: диал. vágr – «море», др.-в.-нем. wâg – «волнение, волна»
|
|
ваги
|
ВОДА-ВАГА-время;
вариант: er vaqıt – «всегда»
|
|
ваги
|
ВОДА-ВАГА-вес
|
|
виг
|
ВОДА-ВАГА-путь
|
|
вага
|
ВОДА-ВАГА-судно;
отсюда waqavuka – «самолёт», интересен так же вариант yaga – «польза»
|
|
ваг
|
ВОДА-ВАГА-животное
|
|
ваге
|
ВОДА-ВАГА-отвага
|
|
ваго
|
ВОДА-ВАГА-речь;
чит. tawagoto
|
|
вага
|
ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-идти;
вариант: vagus – «блуждающий, не имеющий постоянного места»;
|
|
ваги
|
ВОДА-ВАГА-выделения;
(любопытно, как ловко русск. ВАГА приспособилась в латыни в виде vagina –«ножны»!)
|
|
вейг
|
ВОДА-ВАГА-жидкость-животное
|
|
багн
|
ВОДА-ВАГА;
интересный перенос «водяной лексики» на основу ВОДИТЬ-ВЕСТИ
|
|
баг
|
ВОДА-ВАГА-ВЕДЕТ-бежит;
вариант: баhао – «течение, поток»
|
|
баг
|
ВОДА-ВОДИТЬ-ВЕСТИ-гулять
|
|
баг
|
ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ
|
|
баги
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВИД
|
|
баг
|
ВОДА-сырость
|
|
бэк
|
ВОДА-ВАГА-водяное животное;
вариант: бига – «мокрый»
|
|
бэх
|
ВОДА-ВЕГА-ВЕСТИ-поведение;
отголоском в языке норн является atbørð – «поведение»;
другими вариантами «водяной лексики» являются слова: atte – «сзади, позади», baklim – «задний» (ВОДА-ВАГА), bald – «смелый, резкий» (ВОЛНА-ВАЛ);
норн – вымерший скандинавский язык
|
|
бика
|
ВОДА-ВЕСТИ-стрела
|
|
вики
|
ВОДА-ВАГА-ВАХНЯ-ВАХОТЬ и мн. др. варианты др.-русских слов, давших в иностранных корневое ВАГ-ВАК-ВАХ;
собственно слово «викинг» на швед.- vikingar
|
|
вика
|
ВОДА-ВАГА-протяжённость, время;
(любопытно, что связь в русск. ВОДА-НУТР выражена в вилямовском в виде ynwik – «внутри», т. е. ВОДА-WIK-ВАГА
|
|
фика
|
ВОДА-ВЕСТИ-ход;
(любопытно, что «один» на зулу – dwa, а «воровать» – eba)
|
|
вака
|
ВОДА-ВАГА-ладья;
в русском есть много «водяных слов» с корнем вак: Ваклейка, Вакат, Вакурник, Вакута (дорога, тропа), Вакха и др.; (любопытно, что ресница по-рапануйски – «veke veke», т. е. как бы русск. ВЕКО)
|
|
вака
|
ВОДА-ВАГА-ВЛАГА-капать
|
|
вака
|
ВОДА-водяная дуга
|
|
вака
|
ВОДА-ВАГА-ВАКУТА (дорога, тропа)-судно
|
|
вака
|
ВОДА-ёмкость
|
|
вак
|
ВОДА-ВАГА-ВОДИТ
|
|
вак
|
ВОДА-ВАГА-жидкость-растекаться-воск;
(любопытно, что фраза «время ложиться спать» переводится как – slipatim, т. е. слипаться)
|
|
вак
|
ВОДА-ВЕСТИ-движение-жизнь
|
|
вака
|
ВОДА-ВАГА-лить
|
|
вака
|
ВОДА-ВАГА-вес-много;
«водяная лексика» в значении «много, очень» присутствует во множестве языков: древних иранском и персидском, шугнанском, рушанском, мунджанском, хувском, бартангском, язгулямском, вершикском
|
|
вака
|
ВОДА-ВАГА-ВАКУТА-бадья-байдарка;
(любопытно, что другое название лодки на маори – koreti, схожее с русск. «корыто»)
|
|
вака
|
ВОДА-ВАГА-ВАКХА
|
|
вака
|
ВОДА-ВОДИТЬ-ВЕЗТИ-воз;
(любопытно, что на языке маори kata – «воз, повозка», как бы русск. «катить, катать»
|
|
вака
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ-знать-обучать;
вариант: whakaaronui – «мудрость»
|
|
вака
|
ВОДА-ВОЗ-ВОЗНОСИТЬ-верх-подъем
|
|
вака
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВИД-ВИДЕТЬ
|
|
вака
|
ВОДА-ВОДИТЬ-ВОЖДЬ-воитель-воин
|
|
вака
|
ВОДА-ВАГА-ВОЛНА-ВАЛ;
вариант в ит. vacca – «дойная корова»
|
|
вака
|
ВОДА-зеркальное отражение в воде;
вариант: whakaatanga -«отражение»
|
|
вака
|
ВОДА-ВАГА-время суток;
вариант: vakaro
|
|
вак
|
ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-время
|
|
вака
|
ВОДА-ВАГА-время суток;
вариант: vakara
|
|
вака
|
ВОДА-ВОЛНА-ВАЛ-воля
|
|
вак
|
ВОДА-ВАГА-ВАХНЯ-ВАХОТЬ и мн. др. варианты др.-русского слова
|
|
вак
|
ВОДА-ВАГА-вякать-говорить-петь;
ПЕТЬ и ПИТЬ – изначально одно и то же, например, в латыш. dziedatи dzeriens, а так же в тамильскои и телугу: pāḍē – петь (ВОДА-ПАДЕ, В-П)
|
|
ваке
|
ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-ВОЗИТЬ;
(любопытно, что «вождь» на маори – tatariki, т. е. татары, Тартария, а «дуршлаг» – kumete tatari, т. е. букв. «чаша татар» (следы «монгольского» завоевания с Руси?)
|
|
вака
|
ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-перевозка-движение
|
|
вака
|
ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-ведущий-гид;
варианты: waituhi – «паводок, половодье», waiu
– «молоко»
|
|
вакэ
|
ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-весть-сообщение-событие;
вариант: вакиф – «знающий»
|
|
вака
|
ВОДА-ВАГА-БЫСТРИНА-течение-скорость-быстро
|
|
квод
|
ВОДА-ВАГА-вес;
чит. квод
|
|
ква
|
ВОДА-ВАГА-АКВА-дождь;
Атаяльский – язык народа атаял на Тайване; (любопытно, что «батька» (отец) по-атаяльски – yaba, т. е. йаба/яба);
ВОДА-жидкость-дождь
|
|
вагу
|
ВОДА-ВОДИТЬ-ВАГМАС (болото возле реки» или «на месте пересохшего русла)-ВАГОТА (тягота)-ВАГАН (корытце)
|
|
вага
|
ВОДА-ВАГА;
напр. вариант vago – «борозда»
|
|
вага
|
ВОДА-ВАГА-течение времени;
бамбарийский – когда-то назывался один из языков Сев. Африки
|
|
вага
|
ВОДА
|
|
вага
|
ВОДА-ВАГА;
вариант: wagatanu – «пятница»
|
|
фис
|
ВОДА-ВЕСТИ-рыба
|
|
вис
|
ВОДА-ВЕСТИ-море-штиль
|
|
вис
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ-весть;
вариант: wisan – «быть, существовать»
|
|
вис|ванг (С/Д-Г)
|
ВОДА-ВЕСТИ-рыба-уда;
двойной «водяной» корень; см. пример с финн. vesi
|
|
вага
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВАГА-лов;
неуловимое движение воды, см. русск. ВАГА
|
|
вага
|
ВОДА-ВАГА-ладья
|
|
ваг
|
ВОДА-ВАГА
|
|
ваго
|
ВОДА-ВАГА-ВОДИТЬ-блуждание
|
|
ваги
|
ВОДА-ВАГА-лить
|
|
вагу
|
ВОДА-ВАГА-лить;
чит. vaguruvā;
вариант: වගුරු – «болотный, топкий», чит. vaguru
|
|
вага
|
ВОДА-ВАГА-лить;
варианты: kumwaga – «пролить» и kwa osmocote – взмокнуть»
|
|
ваг/вэг
|
ВОДА-ВАЛ-ВАГА-волна
|
|
ваги
|
ВОДА-ВАГА-лить
|
|
ваги
|
ВОДА-ВАГА-слизь
|
|
вог
|
ВОДА-ВАГА-влага
|
|
вог
|
ВОДА-ВАГА-тяжесть-вес
|
|
вогы
|
ВОДА-ВАГА-рябь;
варианты: вогыриё – «зыбь», вуюись – «радуга», виштыос – «пятно», выйизы – «погружаться»
|
|
ваго
|
ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-движение-направление
|
|
ваг
|
ВОДА-ВАЛ-ВАГА-ВАЛ-волна
|
|
охо
(Г-Х)
|
ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-время суток
|
|
баг
(В-Б)
|
ВОДА-ВАГА-ВЛАГА;
вариант: bagnare
двойной «водяной корень», с темным прошлым для итальянцев;
варианты: в лат. nato – «плавать, плыть», nauta – «моряк»;
(любопытно, что в латыни почти нет «водяных слов» с корневой основой naut, зато есть navale – «гавань», которое выдаёт в нем русск. приставку «на», присутствующую в якобы корневом naut)
|
|
баг
|
ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-руководить
|
|
баг
|
ВОДА-ВАГА-движение
|
|
баг
|
ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-управлять-голос;
вариант: батана – «говорить»
|
|
баг
|
ВОДА-ВЕСТИ-весть-речь
|
|
бага
(В-Б)
|
ВОДА-ВАГА-лягуха
|
|
баго
(В-Б)
|
ВОДА-ВАГА-свежесть-новый
|
|
баги
(В-Б)
|
ВОДА-ВАГА-шторм-тайфун
|
|
баги
|
ВОДА-ВАГА-сила
|
|
баги
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ-голос
|
|
багя
(В-Б)
|
ВОДА-ВАГА-вождь-важный-дорогой;
(любопытно, что корень рек в этом языке – частое явление, выражающее «направление», «движение», напр.: рекьин – «попутный»)
|
|
бак
|
ВОДА-ВАКА-ВЕСТИ-весть;
напр., в гот. bokareis – «книжник»
|
|
бак
|
ВОДА-ВАГА;
букв. «водой лепить-», т.к. тибет. леп-леп – «приплюснутый, а так же – «хлопья» (от русск. лепить, сминать, создавать форму);
но для слова «хлеб» у тибетцев есть ещё и другое слово – ро-ти, которое идёт от русск. РОТ, т. е. то, чем этот ХЛЕБ едят;
(любопытно, что тибет. почтен.сэ – это «сын», а да-та или да-ни – «теперь, уже», т. е. необходимо «дать немедленно, сейчас же»).
Есть у нас и несколько неприличных примеров, которыми наши предки-казаки наградили добродушных тибетцев, но не все их желательно показывать здесь. Приведём, например, такой: ХОЛОСТЯК по-ихнему – по-хран, т. е. букв. перевод «существует хрен», а в нормальном переводе – «свободный член». Тибетцы – очень забавные люди, и наивные
|
|
бак
|
ВОДА-ВЕДЕТ-ВОЛНА-ВАЛ;
варианты: ball – «глыба, шишка», bal – «звук, шум»
|
|
бак
|
ВОДА-ВАГА-дождь
|
|
бак
|
ВОДА-ВАГА-подъем
|
|
баку
(В-Б)
|
ВОДА-ВАГА-бак-чаша;
(любопытно созвучие, где «утлая лодка» на суалихи – tete mashua, ну чем не Тётя Маша?)
|
|
бака
(В-Б)
|
ВОДА-ВАГА-лягуха
|
|
бака
|
ВОДА-ВАГА
|
|
бака
|
ВОДА-ВАГА-лягуха;
букв. «вода+черепаха»
|
|
бака
(В-Б)
|
ВОДА-ВАКА;
в арб. тоже – баха, т. е. с тем же корнем, как и в иврите
|
|
бока
|
ВОДА-ВАГА-ВАКА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ-знание-книга;
варианты: все общеевропейские слова от корня book
|
|
вагт
(Д-Г)
|
ВОДА-течь; что-то среднее между ВОДА и ВАГА
|
|
важо
(Д-Ж)
|
ВОДА-ВОЖЕ-ВОЖИТЬ, букв. – «ровная вода»;
чит. ликважо
|
|
вужа
(Д-Ж)
|
ВОДА-ВАГА-ВОЗИТЬ-ВАГА-ВОЖА-зыбь;
зыбь – волны на поверхности жидкости, рябь
|
|
веж
(Д-Ж)
|
ВОДА-ВАГА-ВОЗИТЬ-ВОЖА
|
|
вуз
|
ВОДА-ВЕДЁТ-стрела-животное;
вариант: wuzda – «узда»
|
|
уза
|
ВОДА-ВЕСТИ-вожатый
|
|
узу
|
ВОДА-ВЕСТИ-расстояние
|
|
ваха
(Д-Х)
|
ВОДА-ВАГА-лить;
чит. vaha‘i‘a
|
|
ваха
|
ВОДА-ВАГА-вес;
вариант: wahac – «колебание»
|
|
вахи
(Д-Х)
|
ВОДА-ВАГА-течь;
чит. vahiṇā; язык панджабцев и джатов, относится к индоарийским языкам индоевропейской языковой семьи, один из официальных языков Индии
|
|
вахе
|
ВОДА-ВАГА-оазис (место в пустыне, покрытое растительностью благодаря наличию воды)
|
|
вахе
|
ВОДА-дом
|
|
вахат
|
этимол. перекличка: ВОДА-ВАГА-ВАГАТ-БОГАТ
|
|
аха
|
ВОДА-ВАГА;
утеряна «в»;
считается заимствованием от лат. aqua, при исконном русск. ВАГА;
употр. в качестве окончаний в названиях некоторых рек Европы
|
|
ак
|
ВОДА-ВАГА-жидкость-кровь
|
|
ваха
|
ВОДА-ВАГА-море;
тувалу – язык обитателей островов Тувалу;
вариант: tai – «море», потеряна «в»
|
|
ваха
|
ВОДА-ВАГА-время суток; чит. вахам
|
|
вахт
|
ВОДА-ВАГА-пена-кипеть
|
|
бахт
|
ВОДА-ВАГА-течение-время;
вариант: вахкун – «вернуть»;
(любопытно, что «лицо» по-лезгински – чин)
|
|
бахт
|
ВОДА-ВАГА-счастье;
общетюркское бахт тоже относится к «водяной лексике», напр., авахьзавай – «текущий» и мн. др.
|
|
вох
|
ВОДА-ВАГА-влага;
вариант: голл. vóchtig – «влажный»; напомним: вахлак, вахлышка (волдырь, пузырь на воде), Вахня (рыба пикша), Вахотной (осадочный, грязный), Вахоть «содок, гуща», Вахшурея (развод (воен.), вахт-парад) – от ВОД-ВОДИТЬ-РАЗВОДИТЬ
|
|
вохе
|
ВОДА-ВЕСТИ-огонь;
вариант: wohnjostroj – «фейерверк»
|
|
век
(Д-Т)
|
ВОДА-ВЕДЕТ-ВЕСТИ;
добавлена «к»
|
|
век
|
ВОДА-ВАГА-ход-выход;
как и анг. weekend («выходные») исходно является «водяным словом»: ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-идти-выход, где week=ВАГА, как и в друг. языках: алб. fundjavë («выходные дни» – fund=ВАНДА), валл. penwythnos, венг. hétvége, σαββατοκύριακο (суббота – стар. субота=су+бота, где «су» стар. приставка; ср. «суват», «судно», «сутяга», «сусаль», «сусвет», «сусед», «сусечь», «сусочь», «сустав», «сустро», «сугубо», «сустуг», «сутемь») ; напр., русск. СУТКИ = су+ток, течь (вопреки М.Фасмеру), где СУ – вода, как и в другом стар. слове СУТО́КА – место слияния воды (реки, ручья), где приставка СУ исторически = русско-тюркскому СУ – вода. Поэтому в стар. СУБОТ (СОБОТ) частица СУ – это уже поздняя приставка близкая к совр. «с», «со», а БОТА – в значении «отходить от забот», «бить баклуши», «становиться праздным», отсюда совр. понятие – ВЫХОДНЫЕ или СУТРА (С+УТР в «водяном значении» УД-ВОД), а так же стар. СУУДИСТЫЙ – о быстром образующем водовороты течении на реке (СУ+УД=УДА)
|
|
бек
(В-Б)
|
ВОДА-ВАГА-гать
|
|
веат/вайт
(Д-Т)
|
ВОДА;
то же самое и в люкс. sweaty – «потный»; вариант: в ахмарском: sweat – «пот»
|
|
веа
|
ВОДА-ВЕЯТЬ-водораздел-межа;
границы областей на Руси проводились по границам рек
|
|
вет/веат
(Д-Т)
|
ВОДА-пот;
вариант: svita – «потный»
|
|
вает
(Д-Т)
|
ВОДА-ВОДИТЬ-бежать
|
|
ваег
|
ВОДА-ВАГА-делать сухим-вытереть;
(любопытно, что японское название блюда суши (су̀си) – это рыба, смешанная с варёным рисом, помещаемые на долгое время под пресс, т. е. высушиваемая под большим давлением (русск. сушить)
|
|
ваеа
|
ВОДА-море;
потеряли «д»;
(любопытно, что таитянское arii – это «вождь», т. е. русское «арии»)
|
|
флак
(В-Ф)
|
ВЛАГА-ВОДА-лужа
|
|
флук
|
ВОДА-ВЛАГА-снег
|
|
вити
(Д-Т)
|
ВОДА-ВАДЬЯ-БАДЬЯ;
чит. витио/битио;
напр. в тохар. witare – «биться»
|
|
вити
(Д-Т)
|
ВОДА-ВОДИТЬ-править;
вариант: whitiarai - «транзитёр»
|
|
вит
|
ВОДА-ВЕСТИ-ветвь;
чит. виц;
вариант в эст. vitsa – «обруч»
|
|
вита
|
ВОДА-ВЕСТИ-соединение
|
|
вит
(Д-Т)
|
ВОДА-пот;
лишняя «s»
|
|
вит
(Д-Т)
|
ВОДА
|
|
вит
(Д-Т)
|
ВОДА-окунуть;
чит. витиси
|
|
вит
(Д-Т)
|
ВОДА;
синоним: и”д
|
|
вит
(Д-Т)
|
ВОДА-ВЛАГА;
матерное производное vittu – «блядь, ебать»
|
|
вито
(Д-Т)
|
ВОДА-дно;
чит. витоо
|
|
вите
(Д-Т)
|
ВОДА-ВЕСТИ-VITE-жизнь-движение;
отсюда – лат. vita – «жизнь» и гаит. vitès – «скорость»
|
|
вите
(Д-Т)
|
ВОДА-ВЕСТИ-движение
|
|
вару
|
ВОДА-ВАРА (испарение)-ВАРАТОК (кипящая вода)-ВАРЫЗГАТЬ (брызгать, плескать)-душа
|
|
вар
(Д-Р)
|
ВОДА-ВАРЯ;
напомним, что русск. Вараток – кипяток, кипящая вода, Варызгать – брызгать, плескать воду, хлебать, Воровик – кадка, посудина, Варя – вес
|
|
вара
|
ВОДА+осадок, от русск. ВАР, ВАРЫЗГАТЬ (от брызгать);
чит. varasada
|
|
вар
|
ВОДА-берег;
(любопытно, но бумага на ненецком – падар”, прямо как русск. «подарок», а торова – «здорово»: усечение первого звука «з»)
|
|
вара
|
ВОДА
|
|
вар
|
ВОДА-ВЕТР
|
|
вара
|
ВОДА-ВАРА-течение-сток
|
|
вара
|
ВОДА-жажда;
двойной «водяной» корень
|
|
вара
|
ВОДА;
неомеланезийский – национальный язык Вануату и Папуа-Новой Гвинеи
|
|
вара
|
ВОДА-ВАРВА-черпать;
вариант: вар – «кваканье лягушек»
|
|
вара
|
ВОДА-течение-бытие;
вариант в древнегутнийс. vera – «быть, есть»;
понятие «время» в его различных оттенках в виде «водяных корней» присутствует во множестве языков
|
|
варт
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВЕСТЬ-сообщение;
(любопытно, почему яванцы решили, что «весть, вести» и «вода» должны быть одного корня?)
|
|
вир
|
ВОДА-выделение
|
|
вир
|
ВОДА-ВАРАй;
(любопытно, что лезгинское ем – «пища, еда»)
|
|
виро
|
ВОДА-водолюбивое растение
|
|
вар/вал
|
ВОДА-ВОРГА-свет-блеск;
двойной «водяной корень» ВАР-ВАЛ
|
|
вар
|
ВОДА-ВАРА-богатство
|
|
вар
|
ВОДА-ВАРА-ВАРАТОК
|
|
ваир
|
ВОДА-ВАРА;
ведийский – наиболее ранняя разновидность древнеиндийского языка
|
|
вар
|
ВОДА-ВАРА-ВЕСТИ-входить;
чит. варвди;
вариант: wạqʿh – «ведение, вести» (от ВОДА-ВАГА)
|
|
вара
|
ВОДА-ВОРГА-ВАРАТОК-топь; чит. varada
|
|
вар
|
ВОДА-ВАРА
|
|
вар
|
ВОДА-ВАРГА
|
|
варл
|
ВОДА-ВОРГА-ВЕСТИ-время-год;
отсюда же анг. world
|
|
врг
|
ВОДА-ВОРГА-питание
|
|
вара
|
ВОДА-ВОРГА-растение
|
|
вар
|
ВОДА-ВОРГА-ВАРАТОК-ёмкость
|
|
вара
|
ВОДА-ВОРГА-ВАРАТОК
|
|
варо
|
ВОДА-ВАРАТОК-ВОРГА-дно
|
|
ар
|
ВОДА-ар
|
|
вор
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВОРГА;
варианты: ворвори – синоним с двойным «водяным корнем», а так же воруш – «дождь»
|
|
ворт
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВОРГА-движение-езда
|
|
ворт
|
ВОДА-ВАРАТОК-ВОДОВОРОТ-вертеть
|
|
водо
|
ВОДА-это жизнь;
вариант: savata – «мыть, смывать»;
(любопытно, что «водяной лексикой» в фиджи названа и «душа» – yalo (т. е. ВОДА-ВАЛ)
|
|
варт
(Д-Т)
|
ВОДА-ВАРТОПЫ-глубь-пучина;
(любопытно, что «тяжесть» на таджикском – сахтгирии, которое состоит из двух корней сахт и гирии, букв.: «сила+гири», а вот глагол «тяжелый» несёт уже «водяную лексику» – вазнин, т. е. ВОДА-ВЕСТИ-воз)
|
|
вара
(Д-Р)
|
ВОДА-ВАТРУБА;
чит. varaya
|
|
вар
|
ВОДА;
вариант: vana – «вода» и udaka – «вода»;
ещё одно характерное заимствование: русск. ВЛАГА – санскр. rasa; ВОДА-ВАРА-ВАРЫЗГАТЬ
|
|
вар
|
ВОДА-ВАР-ВАРА-ВАРАй-ВИР-ДАЖДЬ-дождь;
вариант: varsana
|
|
верт
(Д-Т)
|
ВОДА-ВАТРУБА-лить;
лишняя «р»
|
|
веут
(Д-Т)
|
ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-ВОЖЖИ-важный
|
|
вэр
(Д-Р)
|
ВОДА-ВАТРУБА-струя
|
|
веур
(Д-Р)
|
ВОДА-ВАТРУБА-ВЕРТ-ВЕТР-глубь
|
|
орг
|
ВОДА-ВОРГА
|
|
вир
(Д-Р)
|
ВОДА-жидкость-жижа-навоз;
буквально «вода однако»
|
|
удр
|
ВОДА-ВАТРУБА;
чит. удрия;
потеряна «в»
|
|
утр
(Д-Т)
|
ВОДА-ВАТРУБА-выдра;
потеряли «в»
|
|
вутр
|
ВОДА-утроба-внутренность
|
|
уду
|
ВОДА-УДА-осадок
|
|
уду
|
ВОДА-УДА-туман
|
|
уида
|
ВОДА-УДА-плыть;
варианты: uija – «плыть», uittua – «плавать»
|
|
уде
|
вариант: udhëtimi – «вояж»;
ВОДА-УДА-ВЕСТИ-ездить
|
|
уде
|
ВОДА-УДА-посуда
|
|
унде/вате
|
ВОДА-УДА-ВОДИТЬ-повода;
двойной «водяной корень»
|
|
унда
|
ВОДА-ВАНДА-ВАЛ-волна
|
|
унда
|
ВОДА-топь
|
|
унда
|
ВОДА-ВАНДА-ВАНДАТЬ-глубь
|
|
унда
|
ВОДА-ВАНДА-ВАНДА-ВАЛ
|
|
унда
|
ВОДА-ВАНДА-ВАНДА-ВАЛ-захлёб
|
|
унда
|
ВОДА-питьё
|
|
унда
|
ВОДА-ВАНДА-движение-течь
|
|
ундо
|
ВОДА-глубь;
вариант: hundimiento – «тонуть»
|
|
ундо
|
ВОДА-ВАНДА-бурление
|
|
ундо
|
ВОДА-течение-движение;
чит. undo
|
|
ундо
|
ВОДА-ВАНДА-глоток
|
|
ундо
|
ВОДА-ВАЛ-ВАЛИТЬ-вол;
эльфийский – искусственный язык, созданный английским писателем и лингвистом Джоном Толкином;
(любопытно, как точно Толкин уловил семантику: ВОДА-УНД-ВАЛ-ВОЛ; варианты: андо – «ворота», хвеста – «дыхание» (ВОДА-ВЕСТИ), индис – «невеста», сундо – «основа», нандэ – «долина», ундумэ – «пучина» (УНД), ваан – «гусь», фенда – «порог» (ВАНДА), венэ – «лодка, аута – «уходить, проходить» (ВОДА), фаллэ – «пена», фалассэ – «пляж» – везде видим «водяную лексику»)
|
|
унди
|
ВОДА-ВАНДА-ВАЛ-волнение
|
|
унди
|
ВОДА-ВАНДА-топь
|
|
унди
|
ВОДА-ВАНДА-глубь
|
|
унде
|
ВОДА-бултых
|
|
унат
(В-Н, Д-Т)
|
ВОДА-ВАНДА-родник-орошение
|
|
уде
|
ВОДА-УДА-сырость;
в вепсском много параллелей с русск. Вод-Водить-Вага, показывать их все – места не хватит, напр. vaigata – «капать» и проч.
|
|
уде
|
ВОДА-УДА-обилие-вымя,
вымя – как ёмкость для жидкости
|
|
уда
|
ВОДА-УДА;
вымя – как ёмкость для жидкости
|
|
юдо
(У-Ю)
|
между ВОДА-УДА;
из др.-греч. hýdor хорошо виден переход
|
|
уд
|
ВОДА-ВЕДЕТ-время суток;
вариант: ud – «солнце»
|
|
уидо
|
ВОДА-УДА-течь
|
|
эдо
|
ВОДА-жидкость;
чит. эдоутэ
|
|
ет
|
ВОДА-струя;
потеряна «в»
|
|
уде
|
ВОДА-ВЕСТИ-движение
|
|
удо
|
ВОДА-УДА-река;
чит. удор
|
|
юде
(У-Ю)
|
ВОДА-УДА;
(любопытно, что латыш ezers – «озеро»)
|
|
уда
|
ВОДА-УДА-ходить;
по аналогии с русск. ВОД-ВОЗ, санскр. корень уд. в значении ВОЗВЫШАТЬ;
другой вариант: семантической переклички: udana|vadana – «вход», «жизненный ток» по аналогии – ВОДА «идет, входит, продвигается»;
противоположное значение «выход» в санскрите – это rechakaот РЕКА, чит. речака или uddiate – «выходить» с тем же водяным корнем «ud», прослеживаемым во многих языках мира
|
|
уда
|
ВОДА-УДА-ВАЛ-волна;
вариант: в палийс. udaka – «вода», udadhi – «океан», udeti – (солнце или луна) «восходит»
|
|
уд
|
ВОДА-УДА-УД-выдра;
|
|
уд
|
ВОДА-УД;
|
|
удо
|
ВОДА-УДА-влага-мокро;
|
|
уда
|
ВОДА;
вариант: udadhi – «океан» и udeti – «восходит (солнце или луна), здесь русск. значение ВОДИТЬ-ходить; пали – пракрит одного из среднеиндийских языков индийской группы семьи языков
|
|
уда
|
ВОДА-ДАЖДЬ-дождь
|
|
ита
(Д-Т)
|
ВОДА-УДА-русло-направление;
как и в русском, ВОДА это – направление, движение – «ВЕСТИ, следовать, направляться»
|
|
ут
(Д-Т)
|
ВОДА-УДА-ВЕДЕТ-свет
т. е. утро –«водяная лексика», содержащая двойной «водяной корень» ут+во
|
|
ут
|
ВОДА-направление-стрела
|
|
ут
|
ВОДА-УДА-жидкость-молоко
|
|
уту
(Д-Т)
|
ВОДА-УДА-ведет-свет-солнце;
Лемурийцы – народ затонувшего (гипотетически) материка Лемурии от 10 до 14 тысяч лет назад. Последними из ныне сохранившихся лемурийцев считается племя тода, обитающее в Голубых горах в Южной Индии. У тода большие, выразительные, зеленоватого оттенка глаза, светлая кожа, каштановые или рыжеватые волосы. Сохранились легенды о 7 великих царствах за морем, которыми повелевал один «властелин кораблей». Жрецы тода помнят ещё свой родной язык, который называется кворжа. Например, слово «луна» на лемурийском – Син; ВОДА-ВЕДЕТ-небесное светило
|
|
ут
(Д-Т)
|
ВОДА-УДА-ВЕСТИ-ход;
|
|
ВОДА-ВЕСТИ-идёт-верблюд;
Варианты: yud’dha – война, uṭha– губа, uddēśya cihna – значок, utsa/ uṯsa – источник, исходный, ā’uṭa – наружу, ā’uṭaḍēṇṭa – повысить уровень, uthua – поднимать, uttara – север
|
|
ути
|
ВОДА-лить;
вариант: xa‘ak‘tan yéetel – «наполнять»;
(любопытно, что юкатекско-майянское hoot – «гудеть»)
|
|
ути
|
ВОДА-жидкость-отрыжка (utia‘al – «высоко»)
|
|
ути
|
ВОДА-течение-перемещение-ВЕЗЁТ (utia‘al – «высоко»);
вариант: te‘ kiis buuts – «водить»
|
|
ути
|
ВОДА-обилие-давать;
семантическая связь с предыдущими словами юкатеко майя
|
|
бут
|
ВОДА-движение-скорость;
(любопытно, что слово «лягушка в юкатеко майя – muucho‘)
|
|
ути
|
ВОДА-течение-направление-верх (utia‘al – «высоко»);
видна семант. связь с предыдущими четырьмя словами языка юкатеко майя (ВОДА-ПЕРЕВОЗКА-ВЕКТОР-НАПРАВЛЕНИЕ)
|
|
ус/su
|
ВОДА-УДА-ВЕСТИ-весть-голос;
двойной «водяной корень: тюрк. su и русск. ут.
|
|
уд
|
ВОДА-УДА
|
|
гуто
|
ВОДА-УДА-ГАТЬ-капать;
искусственность эсперанто?
|
|
гуд
|
ВОДА-ВЕСТИ-властелин-бог;
отсюда анг. god
|
|
гудр
|
ВОДА-ГИДРА-пена
|
|
ута
|
ВОДА-ВЕСТИ-весть-говорить
|
|
уда
|
ВОДА-УДА-жидкость-живот
|
|
уда
|
ВОДА-УДА-течение-ловкость
|
|
уда
|
ВОДА-УНА;
варианты: uda, udán, а так же kumuda – «дающий радость», «серебро» и название «съедобной водяной лилии»
|
|
уда
|
ВОДА-УДА-жизнь-род
|
|
уда
|
ВОДА-УДА-мокрый;
вариант: odajun, а так же ud/od – «дух, душа», этимологически идентично wad – «ветер»
|
|
уда
|
ВОДА-УДА-род;
(любопытно, что даже название региона Инд с его многочисленными однокоренными топонимами исходит от ВОДА-УНДА)
|
|
уда
|
ВОДА-УДА-течение времени;
(любопытно, если «мясо» на этом языке гушт, то «курятина» – гущт морг, т. е. букв. «мёртвое мясо»)
|
|
уд
|
ВОДА-УДА-ВЕСТИ;
(любопытно, что в албанском и ДВИЖЕНИЕ и ГУДЕТЬ – lëvizje)
|
|
уд
|
ВОДА-УДА-тонуть;
буквально – «вода сверху»
|
|
уд
|
ВОДА-УДА-капать;
потеряна «в»;
ud/ot – часто встречаемая в финском языке основа, в своих вариациях передающая «водное значение», однако не распознанная балтийскими этимологами; имеет множество дубликатов в других языках: эстонском, санскрите, тохарском, яванском, эсперанто, англосаксонском, греческом, латыни и проч.;
в финском: hajottua, lautta, spitting, taluttimet, aparaatti, liottaa, keitto, hukutta, juuttunee, haihdutus и т. п. – все они имеют прямое отношение к воде
|
|
идрот
|
ВОДА-УДА-ГИДРА-пот
|
|
рото/лото
(В-Р/Л, Д-Т)
|
ВОДА-жидкость-озеро;
(любопытно, что «окно» по-таитянски – haʻamāramarama, т. е. типа русск. РАМА-РАМА, а русское местоимение «он» – ʻōna)
|
|
идр/гидр
(В-Г)
|
ВОДА-водяное имя;
название греческого острова и пролива Идра у Пелопоннеса
|
|
хидр
(В-Х)
|
ВОДА-водянистый;
|
|
хитр
(В-Х, Д-Т)
|
ВОДА-ВАЛ-жидкость-азот;
Волапюю́к – международный искусственный социализованный язык, созданный в 1879 году
|
|
хидр
|
ВОДА-ВЕДЕТ-поток-нести хаос
|
|
хада
(В-Х)
|
ВОДА-окружающая среда-осадки
|
|
хэди
(В-Х)
|
ВОДА-ВОДИТЬ-течь-время суток
|
|
игра
|
ВОДА-ВАГА-влага
|
|
игро
|
ВОДА-ВАГА-УДР-жидкость
|
|
идро
|
ВОДА-УДА-ГИДРА-пот
вариант: ΙΔΡΩΤΑΣ – «пот», ΥΔΡΟΧΟΟΣ – «водолей», ΥΔΡΩΠΙΚΙΑ – «водянка»;
|
|
идре
|
ВОДА-УДА-ГИДРА
|
|
хидре
|
ВАДА-УДА-ГИДРА-ВЕСТИ-место
|
|
идра
|
ВОДА-ГИДРА-УДР;
чит. идра
|
|
ида
|
ВОДА-УДА;
пропала «в»;
чит. идата, варианты ΥΔΆΤΙΝΗ – «водоём» и ΥΔΆΤΙΝΟ – «водный»
|
|
итар
(Д-Т)
|
ВОДА-движение-направление-путь;
пропала «в»;
перешедшее в тохарском в русск. торить (творить, тварь, бог Теос, богиня Теа) – прокладывать путь, дорогу, двигаться, давшее в индоевр. языках большое количество слов в этом значении: visitator, victor (преодолевший), viator (путник) и мн. др.
|
|
ид/идат
|
ВОДА;
пропала «в»; чит. удатинос, букв. «какая вода»
|
|
ид/идат
|
ВОДА-рисование;
пропала «в»; чит. идатографиа, букв. «писа́ть водой»
|
|
енид
(В-Н)
|
ВОДА-УДА-ГИДРА;
чит. энидро; «н» вместо г/д
|
|
нид/ид
(В-Н)
|
ВОДА-УДА-ВЫДРА-ГИДРА;
хим. соединение с водой, чит. энидро; ;
|
|
нид
(В-Н)
|
ВОДА-ВОДИТЬ-движение;
(любопытно, что «дорога» в иврите – дэрэх, как бы русск. «дорога»
|
|
гуид/ид
(В-Г)
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДЕТ;
в русск. ГИД – «проводник, водитель»; (любопытно, что у «древних» шумеров гид – длинный (ВОДА-протяжение-длина)
|
|
гид
|
ВОДА-ВОДИТЬ-ВЕСТИ;
(любопытно, что татское дуре – «дым»)
|
|
онд
|
ВОДА-ВАНДА-ВОЛНА-ПОВОНЬ;
потеряна «в»
|
|
онд
|
ВОДА-УНДА-ВАНДА-ПОВОНЬ-хранение;
пропала «в»;
|
|
ион
(Д-Н)
|
ВОДА-УНДА-ВАНДА-ПОВОНЬ-пена;
пропала «в»
|
|
мото
|
ВОДА-ВЕСТИ-движение;
отсюда лат. moto, давшее миру «мотор, мотоцикт, автомобиль» и множество других производных (ВОДА-ВОДИТЬ-МОТО);
отсюда и интернац. МОДА – «ходящий обычай, временная, изменчивая прихоть в покрое одежды и в нарядах», т. е. «привычка, поветрие» (в лат. motor, modus – «мера, правило» и греч. μόδα)
|
|
мото
(В-М)
|
ВОДА-жизнь-существо;
вариант: muto – «женщина»
|
|
умид
(В-М)
|
ВОДА-УНДА-влага
|
|
умед
(В-М)
|
ВОДА-УНДА-УМИДО;
(любопытно, что «важный» на арагонском – impotán)
|
|
увид
|
То же, например, в болг. мокро – «водно»;
ВОДА
|
|
виду
|
ВОДА-ВЕСТИ-жидкость;
содержит два родственных корня: flu+wid
|
|
вида
|
ВОДА-ВЕСТИ;
вариант: veturieri – «вести»
|
|
вид
|
ВОД-ВИД-ВЕДАТЬ-ВЕДЫ-ВЕСТИ-ВѣДИ-знание;
варианты: vissu, vistu; (третья буква ст.-русского алфавита)
|
|
виду
|
ВОДА-жидкость;
переходное слово с двойным корнем: flu/widu=ВО/ВОДА, что хорошо заметно в другом варианте: Il-flixkun – «бутыль»
|
|
виду
|
ВОДА-вести-жидкость
|
|
виды
|
ВОДА-ВЕСТИ-вождение
|
|
вид
|
ВОДА-ВОДИТЬ-идти
|
|
выд
|
ВОДА-ВЫД
варианты: ширвӹд – «напиток», вӹдӹжгӹ – «влага»
|
|
выд
|
ВОДА-кипение
|
|
вуд
|
ВОДА
|
|
вут
(Д-Т)
|
ВОДА-виды воды;
чит. бутос
|
|
вут
|
ВОДА-время суток;
ваханский язык – распространён на севере Пакистана в т. н. Ваханском коридоре Афганистана;
вариант: фдек – «проводник», т. ФД-ВОДА-вести);
(любопытно, что слово «три» у них будет – труй, а на языке афганцев пушту слово «два» так и будет – два)
|
|
вути
(Д-Т)
|
ВОДА-глубь
|
|
вуту
|
ВОДА-полнота
|
|
вута
|
ВОДА-ВАГА-тяга-тяжесть
|
|
вуд
|
ВОДАВЕСТИ-блуждать
|
|
вутэ
(Д-Т)
|
ВОДА-лёд
|
|
ута
(Д-Т)
|
ВОДА-УДА-отжать;
пропала «в»
|
|
ута
(Д-Т)
|
ВОДА-УДА-течение;
пропала «в»
|
|
ут
(Д-Т)
|
ВОДА-УДА-ВЕЗТИ-нести;
пропала «в»
|
|
уте
(Д-Т)
|
ВОДА-УДА-ВЕСТИ;
см. kufotokoza
|
|
уйт
(Д-Т)
|
ВОДА-течение-время; пропала «в»
|
|
удв
|
ВОДА-УДА-полнота
|
|
зуд
(В-З)
|
ВОДА-стремнина;
редкий переход – фонетический отголосок в форме В-З, но идет он всё-таки от ВОДА, а не от «зуд, зудеть»
|
|
зуд
|
ВОДА-бег-быстро;
(любопытно, что «пеший» на фарси – пьяде, т. е. «пята»
|
|
зит
(В-З)
|
ВОДА-ВАГА-тяга; редкий переход В-З;
вариант uzito – «вес»
|
|
зот
|
ВОДА-ВЕСТИ-вид;
вариант: зо – «делать, вести»;
(любопытно, что «порция» – ча-ше, (т. е. русск. «чаша»), «поршень» – труп-да (т. е. труба); при этом геогр. Пекин – пе-чин, как звуковой отголосок «Пегой Орды». А вот в след. примере, наши казачки, похоже, зло подшутили над тибетцами, оставив в наследство такой расклад: «упрёк» по-тибетски звучит как ме-ра или мо-ра (т. е. «мерить, морить, осуждать», но при этом глагол «упрекать» имеет уже другой корень и переводится как я-ла шак, т. е. тот человек, который заслужил упрёка у тибетцев закрепился под названием «Я – лашак», т. е. ЛОШАКАМИ раньше назывались лошади. Есть и другой любопытный вариант: «усилие» – бе-цон, т. е. «бетон» (от старо-русск. БИТЬ, давшее в лат. bitumen (ил, песок, горная смола, нефть) и во франц. béton (бетон).
Отсюда, кстати, словом «цемент» у тибетцев получилось ар-дам, т. е. ОРДА, в которых и служили наши казаки-ордынцы, путешествуя по всему свету. И ещё один любопытный корень в этом языке – тук, от которого у тибетцев образуются слова со значением «толстый» и ему подобными, и которое хоть и устарело в русском языке, но ещё хорошо известно нам из исторических словарей: русск. ТУК – тучный, жирный, сытный, упитанный, сало, навар, шуга и т. п.)
|
|
аза
|
ВОДА-водяное животное;
чит. aza; потеряна «в»
|
|
зан
(В-З)
|
ВОДА-ВАНДА
|
|
уда/удо
|
ВОДА=suda(-о) (замена В-S);
пропала «в»;
составителями «мёртвой» латыни использована смесь тюркс su (вода) и русск. уда (вода)
|
|
уду
|
ВОДА-мокро;
пропала «в»
|
|
уди
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВЕСТЬ;
пропала «в»; семантический переход
|
|
уд
|
ВОДА-УДА-время суток;
пропала «в»; (любопытно, но шумерское иги – «глаз», как и русск. «око»
|
|
уда
|
ВОДА-источать
|
|
уд
|
ВОДА-УДА-слеза
|
|
удр
|
ВОДА-УДА-ВЕСТИ-скорость
|
|
уди
|
ВОДА-УДА-ВЕСТИ;
пропала «в»; варианты: удирдан, удирд – «вести, водить, свинец», т. е. «жидкость=ведёт»
|
|
уди
|
ВОДА-УДА; пропала «в»;
латгальский – из группы балто-славянских языков
|
|
унда
|
ВОДА-ВАНДА;
пропала «в»; с приставкой «in»
|
|
умди
|
ВОДА-влага;
пропала «в»; добавлена «м»
|
|
ундо
|
ВОДА-ВАНДА-топь; пропала «в»;
как и в латинском nund
|
|
унди
|
ВОДА-ВАНДА-топь; пропала «в»;
(эсперантисты знают, как образовался этот корень?)
|
|
ундо
|
ВОДА-ВАНДА-топь;
пропала «в»;
|
|
ундо
|
ВОДА-ВАНДА-много;
пропала «в»;
|
|
унда
|
ВОДА-ВАНДА-хлебать;
пропала «в»; варианты: profunditat – «глубь», inundació – «потоп», abundant – «обильный» и др.
|
|
унда
|
ВОДА-УНДА-ВАЛ;
пропала «в»;
вариант: inundație – «наводнение», val рум. – «волна»
|
|
унда
|
ВОДА-много;
пропала «в»;
значение слова «изобилие» также увязано с «водной семантикой»
|
|
унда
|
ВОДАВАЛ;
пропала «в»
|
|
нади
(В-Н)
|
ВОДА-ВОДИТ-река;
чит. нади;
вариант: rwd (رود) – «речка, ручей»
|
|
надо
(В-Н)
|
ВОДА-обзор
|
|
нада
(В-Н)
|
ВОДА-плыть;
любопытен вариант: vueito – «вакуум», ничего лучшего придумать не могли, а chabalín – вепрь, т. е. русск. «кабан»)
|
|
наут
(В-Н, Д-Т)
|
ВОДА-море;
вариант: nauticus
|
|
ауту
|
ВОДА-время года;
потеряна «в»
|
|
нетр
(В-Н, Д-Т)
|
ВОДА-ВОДИТЬ-нутро-недро;
чит. нетртво
|
|
нутр
|
ВОДА-нутро-недро-нутрия-выдра
|
|
натя
(В-Н, Д-Т)
|
ВОДА-мыть
|
|
нат
(В-Н, Д-Т)
|
ВОДА-мокнуть
|
|
нат
(В-Н)
|
ВОДА-ВЕСТИ-вождь;
(любопытно, что в навахо ВОДА и ВОЗДУХ, как и в русском языке, повязаны одной основой naat, напр. «воздушное судно» – chidí naatʼaʼí
|
|
нате
(В-Н, Д-Т)
|
ВОДА-влага;
вариант: nat – «мокрый» (как же легко меняются звуки в иностранных параллелях (!)
|
|
но/нот
(В-Н, Д-Т)
|
ВОДА-сырость; чит. нотэрос
|
|
нот
(В-Н, Д-Т)
|
ВОДА=НОТ-УНД-плыть;
познавателен вариант: lundrojnë– «плыть» (унд)
|
|
нот
(В-Н, Д-Т)
|
ВОДА-выделения
|
|
нета
(В-Н, Д-Т)
|
чит. neta;
ВОДА-ВЕСТИ
|
|
винт (Д-Т)
|
ВОДА – зима, как время года, связана с «водой»
|
|
винт
(Д-Т)
|
ВОДА-ВИНТ-нырять;
чит. qʼvintva
|
|
винт
(Д-Т)
|
ВОДА-ВАНТА-жидкость-сопли;
чит. жғвинти
|
|
винд
|
ВОДА-ВАНДА-ВИНТ-ветер;
разг. «вдох, дыхание»
|
|
вэм
(Д-М)
|
ВОДА-водоём;
варианты: ваамкрыткын и вээмпилгын – «исток или устье реки», вээмчурмын – «берег реки, моря, озера»; в чукотском «водяная лексика» имеет чередование в гласных: ээ-аа
|
|
вим
(Д-М)
|
ВОДА-осадки;
чит. tsʼvima
|
|
бара
|
ВОДА-ВЕСТИ-приспособление
|
|
бар
(Д-Р)
|
ВОДА-судно;
чит. барья; вариант: badiye – «горшок»
|
|
бар
|
ВОДА-ВЕСТИ-идти;
букв. «идти по тропе»;
двойной водяной корень: bar+band (ВАРАЙ+ВАНДА), т.к. и «идти» и «тропа» являются «водяными терминами»;
вариант в рогском (говор тадж.): barvandi (bar+vand)
|
|
бар
|
ВОДА-ВЕСТИ-проход-двери
|
|
барт
(В-Б, Д-Т)
|
ВОДА-сосуд;
лишняя «р»
|
|
врант
(В-Т)
|
ВОДА-ВАНД;
лишняя «р»
|
|
врад
|
ВОДА-время суток;
вставлена лишняя «р»
|
|
вирт
(Д-Т)
|
ВОДА-течь;
лишняя «р»
|
|
вирт
(Д-Т)
|
ВОДА-ВЕСТИ-стихийная сила
|
|
вайр
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДУ;
вадуа – океанийский язык, распространён в провинции Милн-Бей округа Рабарабав Папуа – Новой Гвинее; (любопытно, что само название этого языка произошло от «водной лексики», как и соседнего с ним –народа ваэма);
|
|
ваи
|
ВОДА-морское животное
|
|
ваи
|
ВОДА-река; вариант ucu – «насморк, обоняние»
|
|
воит (Д-Т)
|
ВОДА-груз;
чит. воитименос
|
|
воит
|
ВОДА-купание
|
|
флюид (В-Ф)
|
ВОДА-жижи
|
|
флюид
|
ВОДА-бежать
|
|
вуод
|
ВОДА-тонуть;
северно-саамский – самый многочисленный из саамских языков западной группы в Норвегии, Финляндии, Швеции
|
|
вуод
|
ВОДА-лить
|
|
вуод
|
ВОДА-свежо
|
|
вуод
|
ВОДА-течь
|
|
вуа
|
ВОДА-ёмкость
|
|
буаг
|
ВОДА-ВАГА;
валисский – горноалеманнский диалект немецкого языка
|
|
вуот (Д-Т)
|
ВОДА-течь; вариант: vuoto – «протечка, разлив»
|
|
вуот
|
ВОДА-течь; вариант: vuo – «поток»
|
|
вуот
|
ВОДА-лить; «лить воду»: fare dei discorsi vuoti
|
|
вуот
|
ВОДА-моча;
видена семантическая зависимость от ВОДА-сырость-сыкун-ссать
|
|
воит
|
ВОДА-ёмкость;
чит. воити, варианты: ΒΟΥΤΗA / ΒΟΥΤΗΞΕΙ – «погружаться, нырять»
|
|
воит
|
ВОДА-мокрый;
чит. воито (Ω произносится как наша О),
вариант: ΒΥΘΙΖΩ – «погружать, топить, тонуть», чит. витизо (Σпроизносится как наша З (С)
|
|
ваид
|
ВОДА-ВЕСТИ;
(любопытно, что «атаман, вождь» на иврите – рош или роши, т. е. «раша, русский», а слово «князь» – насих , т. е. князь, но без первой буквы «к»);
|
|
аид
|
ВОДА-дает;
пропущена «в», зато есть вариант: ve – «да»
|
|
аиг
|
ВОДА-ВАГА-имею
|
|
ваит
(Д-Т)
|
ВОДА-ЕМКОСТЬ;
в самоанском vai – «вода», например, vaivai – «лужа», valivai – «акварель», vaipuna – «родник», а vaʻai – «видеть», т. е. ВОДА и ВИДЕТЬ – исторический родственники; язык относится к полинезийской группе малайско-полинезийской надветви австронезийской языковой семьи;
|
|
вет/ветр
|
ВОДА-жизнь-предмет
|
|
вет
|
ВДА-ВЕСТИ-воздух
|
|
ваит
(Д-Т)
|
ВОДА
|
|
вайт
(Д-Т)
|
ВОДА-ВОЗДУХ
|
|
вои/вой
|
пропала «д»; вариант: vội vàng – «прилив»; ВОДА
|
|
вайот (Д-Т)
|
ВОДА-ВАйГАЧ (нижняя, наносная, намывная часть острова, мель, коса)-погружение
|
|
вайде
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВОДИТЬ-ВОЖДЬ
|
|
вай
|
ВОДА-ВЕЯТЬ-жидкость-молоко;
койраборо сенни – язык народов Мали
|
|
вай
|
ВОДА-родня;
(любопытно, что понятие «своя кровь» стало во многих языках как бы собственным словом)
|
|
аис
|
ВОДА-ВЕСТИ-лёд;
пропущена «в»;
напр., анг. ice – укороченный вариант от ВЕС-ВАС-ВИС, имеющийся во множестве языков: баскс. izotz, груз. и зулу ice, дат. is, идиш ayz и т. д.
|
|
ваист (Д-Т)
|
ВОДА-жизнь-начало
|
|
вай
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВАйДАТЬ-ВЕДАТЬ;
(любопытно, что прусск. tart–«говорить», как и русск. «тараторить»)
|
|
ваи
|
ВОДА-ВАйГАЧ;
пропала «д»;
букв. «вода+огонь»
|
|
ваи
|
ВОДА-ВАйГАЧ;
пропала «д»;
на маори wai - вода
|
|
ваи
|
ВОДА-ВАЙГАЧ-река
|
|
ваи/вай
|
ВОДА-ВАйГАЧ;
пропала «д»;
тикопиа – обособленный полинезийский язык
|
|
вайа
|
ВОДА-жидкость-желчь
|
|
вайю
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВОЗНОСИТЬ-дух;
(любопытно, что авестийское asti– «есть, кушать»)
|
|
вай
|
ВОДА-ДОЖДЬ;
пропала «д»
|
|
вайа
|
ВОДА;
пропала «д»
|
|
вай
|
ВОДА-ГРУЗ;
пропала «д»; двойной корень вай; вариант: waiwaro – «углеводород»
|
|
вай
|
ВОДА
|
|
вай
|
ВОДА-ЖИДКОСТЬ;
пропала «д»; букв. «вода+красная»
|
|
вайа
|
ВОДА-ВОДИТЬ-провод; пропала «д»
|
|
вайа
|
ВОДА-русло; пропала «д»
|
|
вайи
|
ВОДА-осадок; пропала «д»
|
|
ваи
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ-голос
|
|
ваи/вай
|
ВОДА-ВАйГА-ВАйДАТЬ; пропала «д»
|
|
ваи/вай
|
ВОДА-влага;
пропала «д»;
рапануйский – язык жителей острова Пасхи;
варианты: ûa – «дождь», û – «грудь, молоко»
|
|
ваи/вай
|
ВОДА;
пропала «д»;
футуна – народ Полинезии, проживающий на островах: Хорн и Новая Каледония
|
|
вайа
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВРЕМЯ;
пропала «д»
|
|
вайла
(Д-Л)
|
ВОДА-БЕРЕГ;
чит. вайла; варианты: waina – «на берегу», waisi – «к берегу», вавойдима – «находящийся ближе к берегу»
|
|
ваи/вай
|
ВОДА-ВЛАГА;
пропала «д»;
тувалу – тихоокеанское государство в Полинезии
|
|
Ваит
(Д-Т)
|
ВОДА-гром
|
|
вайд
|
ВОДА-ВОДИТЬ-движение-ходить;
варианты: ваяди, ваядиа, вая, ваяла
|
|
ваи/вай
|
ВОДА-ВАГА-ВЛАГА-море;
пропала «д»;
(любопытно, что «женщина» на этом языке называется словом vahine, созвучно с «вагина»)
|
|
вои/вой
|
ВОДА-ВАйГАЧ –ВАйДАТЬ; пропала «д»
|
|
фоу
|
ВОДА-ВОДИТЬ-плавь;
вариант: fɯ (т. е. фо) – «туча, облако»;
(любопытно, что «плевать» будет – pi)
|
|
вэй
|
ВОДА-ВАйЯ (ветки)-судно
|
|
вэя
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВЕЯТЬ-кровь жидкая, как вода
|
|
вай
|
ВОДА-ВЕСТИ-ВАйГА(проход для судов, русло)-ВАйГАЧ (нижняя, наносная, намывная часть острова, наносная мель)-ВАйДАТЬ-уходить
|
|
вайд
|
ВОДА-черпак для воды
вариант: вангянамби – «получать насморк»
|
|
воиа/войя
|
ВОДА-ВАйГА –ВАйДАТЬ-путь-дорога;
вариант: voie – «колея»
|
|
ванч
(Д-Н)
|
ВОДА-ВАНДА-ВАЧАГ (яма на дне реки, озера или болота)-ВАЧЕГИ (весенние ручьи)-полынья
По ходу исследования у нас возник, например, и такой вопрос: почему латинский словарь объёмом в 100 000 слов переводит слово «вода» только как aqua?[26] Почему в нём не отражён корень vad в качестве водяной составляющей? Есть ли в латыни вообще слова с «водяной семантикой», в которых бы прослеживалось искомое нами русское ВОД? Как ни странно, но он есть: и vado (переходить вброд), adum и vadosus (неглубокие места, мели), onde и unda (волна), vada (гавань в Этрурии), vagor и vagus (бродить, крейсировать, лавировать), udo (мочить, увлажнят), uvidus (влажный, мокрый), lutra (выдра), fundo (душ, лить), vadum (воды, брод, отмель), vado (переходить вброд, решительно идти), inundatio(наводнение), bay (залив), adum (мелкое место, отмель), adundo (бурлить), in-undo и inundo (наводнять, затоплять), super-undo (изобиловать), sudar, sudore (пот, изнеможение), udusлат. (мокрый), nauta, nauticus лат. (мореплаватель, моряк), venetus лат. (цве?та морской воды), и проч.
Казалось бы, чего ещё не хватало лингвистике, чтобы увидеть очевидные параллели хотя бы внутри одного этого, латинского языка? Или учёные лишены элементарной логики и здравого смысла? Какие ещё нужны аргументы? Ведь по сути – это «игра в дурачка», которая тянется, по крайней мере, 150 лет! И нам остаётся только поражаться компаративистской ловкости, ухитряющейся полтора столетия скрывать верные факты, а на деле – дурить общественность, которая и в их импортосодержащей лингвотерминологии-то, конечно же, ровным счётом ничего не понимает.
В то же время, лат. aqua содержится в словах, выражающих «движение» (ходить, орёл, знаменосец, ветер). Понимаем, это весьма скудная этимологическая параллель, если сравнивать с русской «водяной лексикой», но она ведь есть! Где же те хвалёные античные филологи и лингвисты, о которых стыдливо, но регулярно напоминают нам языковеды и историки? Куда они смотрели? Но почему только античные? Где современные лингвисты? Где учёные 19-го, 20-го века, наконец? Почему не видят связи между понятием ВОДА и понятием ВОДИТЬ, т. е. идти, летать, двигаться?
С другой стороны, будем честными, лат. aqua – это никакой не античный корень, и далеко не древний. Древние не бывают такие скудные. А поскольку других слов, определяющих понятие ВОДА, как теперь оказалось, в этом языке нет, необходимо констатировать и вовсе «ужасную вещь»: древние латиняне не имели слов, обозначающих воду! Они её никак не называли. Имели большую кучу с корневыми ВОД и его разновидностями, но самого понятия воды НЕ ИМЕЛИ. Но как такое возможно? В выдуманной истории древностей всё возможно! А вот и другой пример. В латинском (оказывается) есть слово, которое, с одной стороны, как бы похоже на aqua, но с другой, является откровенным русским «водяным образованием», великое множество которых мы, как известно, прописали в большой Таблице. Это – слово ago (с утерянным первым звуком «в»). В русском мы знаем его как ВАГА и как целый ряд других, близкоподобных. Спрашивается, может быть, в латыни есть слово, хоть как-то выражающее «воду» через этот корень ag? Увы, но и такого слова в латыни нет. Зато есть нечто другое, не менее любопытное. От корня ag в этом языке образованы, между прочим, и некоторые другие понятия… как две капли воды схожие с подобными же семантиками в русском языке: водить, область/сельский, вал, гать, прибавлять, тяжесть, весы, живость, верчение, войско, родственник, познание. Другими словами, древняя латынь, не имея собственного слова ВОДА, которое бы выражалось через корневое ag, имело, однако, ряд других, по сути, параллельных понятий, которые точно так же выражены в нескольких сотнях других языков, как «водяные слова»! А если говорить откровенно, то «древность» латинян – это никакая не древность. От силы этой древности лет 500. Хотя, возможно, и это для неё преувеличение. Ведь мы теперь знаем, когда, собственно, стали появляться («реформироваться») в Старом Свете европейские языки? Знаем. В 16–17 вв. Скорее всего, и латынь, как искусственный трафарет, была разработана и внедрена в сознание людей не намного раньше. За это говорит и тот факт, что концом 16-го – началом 17-го в России начинается распад старой русской династии Рюриковичей во главе со ставленниками бурлящей Европы (Романовы-Захарьины), что и дало возможность становящимся на ноги европейцам начать отделение от русской метрополии (т. н. Реформация) и начать самоопределяться.
Ну, и как так получилось, что большой слой «водяной лексики» (т. н.) древней латыни содержит эту самую основу ВОД, но при этом не сопоставляется и не осознаётся как водяная основа практически никем из языковедов в целом мире? Не может быть такого, чтобы хоть кто-то из лингвистов или любителей словесности за прошедшие 150 лет не догадался или не пробовал обратить внимания на столь кричаще свидетельство. Откуда в латыни этот, по сути, сиротский термин AQUA («вода»)? Не хотят ли историки языка сказать, что он и есть самый древний? А славянские племена вместе с русскими при этом переняли их у (извините) зачуханных латинян? Которые, как выясняется, не имели собственного полноценного языка ещё и в 19 веке? Может быть, лингвисты в таком случае предъявят аутентичные источники, в которых эта AQUA хоть как-то прописана? Или их попросту нет? И если в латыни есть эта прорусская ago, то, спрашивается, что же появилось раньше: русская богатейшая в своих семантиках ВАГА или бледная на её фоне латинская AQUA? Какой ответ вы хотели бы услышать?
На самом деле, не надо особого ума, чтобы видеть этимологическую параллель хотя бы уже в примере из албанского языка: алб. lëvizje может выражать одновременно и понятие ДВИЖЕНИЕ и понятие ГУДЕТЬ; а корневое viz здесь – это и есть представитель того самого древнейшего «водяного корня», который даёт все возможные семантики, сотни раз прописанные нами в этом исследовании. И где же наши чуткие братья-лингвисты? Почему проморгали?
В связи с этим скажем пару слов об одном, перекликающемся в своей просветительской основе, новом научно-общественном веянии в жизни столичных россиян – открытых Форумах, организуемых администрацией портала < ![CDATA[
Ответ очень простой, и для внимательного слушателя очевидный. Основной удар направлен на новую хронологию. Новая хронология и есть тот камень преткновения, в котором упрятаны и надписи, и ГМО, и этимология русской лексики, и, если хотите, антропогенез, да и много ещё чего. Может быть, на Форуме учёные делают какой-то серьёзный разбор взглядов новохронологов? Они ведь обязаны знать оппонента, прежде чем критиковать, ведь так? Нет, Форум не обременяет себя ни серьёзным разбором, ни серьёзной критикой. Всё свалено в кучу. А возможное возражение против этого менеджеры форума упреждают и вовсе возмутительной фразой, которая звучит примерно так: «что же, историкам читать весь этот бред? Так ведь и времени на исследования не останется!». И это на фоне почти безликих выступлений тех же историков, лингвистов и археологов! Извините, но так учёный, любящий своё дело, выступать не должен. От таких мягкотело-елейных докладов лишь складывается впечатление, что в науках, которые они представляют, вовсе нет серьёзных проблем, в том числе, методологических, а вся история их появления и становления – это дорога, вымощенная розами.
Становится понятным, в силу чего «Антропогенез.ру» в лице его руководства придумал эту странную премию, предназначенную якобы лжеучёным. Сам же придумал, сам же про-пропагандировал, сам же проголосовал, сам же объявил, и сам же вручил. Только не известно, кому вручил. Всё равно, что пенять мёртвому медведю. Нет, чтобы цивилизованно пригласить оппонента на встречу, столкнуть интересы, идеи, дать возможность пришедшему на мероприятие зрителю сравнить аргументы сторон. А так – игра в одни ворота. Из-за этого форум понемногу скисает. Превращается из научно-популярного в научно-кликушеский. Страдает и подмачивается репутация настоящей науки, результаты и отчёты которой ждут люди. Поэтому хочется обратиться ко всем участникам очередного, теперь уже третьего Форума в СПб:
Дорогие друзья, дорогие учёные и популяризаторы науки! Мы, общественность, ждём от вас не эффектов и не развлечений в виде «зазорных премий», с которыми вас связали «неизвестно кто», и над которыми сами же и смеётесь. Ваша сила – в правде, должна быть в правде. А правда добывается в споре, в столкновении сторон, но отнюдь не улюлюканьем в собственную подушку. Сила вашей научной аргументации не сказать, чтобы была не на высоте. По-своему вы и сильны, и аргументированы. Но оглянитесь же вокруг, посмотрите на свои научные проблемы ясными глазами и ясным взором. Неужели вы не видите там зияющих пустот? Заполните сначала эти дыры, а потом только, со знанием дела, идите на штурм мешающих и неугодных вам чудиновых, задорновых и ермаковых. Фоменко-то на этих самых дырах и поймал всех вас, целиком, вместе со всеми вашими диссертациями, учебниками и мировыми научными симпозиумами. Не знаю, можно ли теперь вообще закрыть все эти бреши безболезненно, но идти в этом направлении надо. Настоящие «лжеучёные» вам не по зубам до тех пор, пока вы будете пытаться разглядеть у них соринку в глазу. Вы не хотите изучать того же Фоменко, но считаете себя обязанными его критиковать? Ведь на форумах не прозвучало пока ещё ни одного достойного довода в адрес этой новой науки о прошлом. Не говоря уже о серьёзной проработке. Вы хоть представляете масштаб исследований по новой хронологии? Знаете хотя бы основные её доводы? Не штампы, типа Ярослав Мудрый = Батый, а саму концепцию, из которой и произросла т. н. интерпретация истории новохронологов? Или вы – так, со слов поющего в соседней деревне петуха?
Дорогие друзья-учёные! Меньше всего мне хочется обвинить вас в уничижении российской науки. Но вы сами, добровольно идёте на поводу этой непотребной идеи, участвуете в церемониях, которые не украшают ни учёного, ни саму науку. Берегите свою честь, не поддавайтесь дешёвым мероприятиям. Мы, любители, никогда не заменим вас в вашей науке, мы можем лишь подмочь, подсказать, подправить. Вам рулить. У нас нет ни академического аппарата, ни апартаментов. Но наука в нашей стране должна быть, и она должна быть в вашем лице. Заменить вас в одночасье, остановить ту пагубную тенденцию, которой подвергается наша наука в последнее время, можно было бы только насильственным действом, этакой «октябрьской революцией», которой, надеюсь, никогда уже не суждено повториться. Вся надежда на вас, особенно молодых, на обновление и на самоочищение мозгов и душ ваших.
И ещё. Утруждайте себя новыми знаниями. Вам ли бояться лжеучёных и мифотворцев? С вашим-то научным аппаратом! Не ленитесь, прежде чем заклеймить, хорошо изучите оппонента. Пусть это будет ваш обожаемый Валерий Чудинов, или А. Фоменко. Неважно. Важно, чтобы у вас от зубов отлетало, чтобы ваша аргументация была не только популистско-увлекательной, но и полной. Во всех смыслах слова. Если в чём-то сомневаетесь, то лучше промолчите. Не буду сейчас разбирать ваши форумные тезисы, которые я достаточно изучил. И не хочу вас обижать, говоря, например, что они средненькие или слабые. Просто хорошо готовьтесь, хорошо говорите, будьте убедительны, и будьте правдивы. Любите, наконец, своё дело не только за зарплату и дивиденды! Мы ведь всё-таки следим за вами, нам ведь тоже интересно, как идёт развитие нашей науки, пусть даже и в форме такого научно-общественного мероприятия, как форум «Учёные против мифов». Может быть, тогда и вопросы из зала будут, наконец, настоящие, острые, а, значит, и действительно интересные и полезные. Разве не этого мы хотим получать от форума, на котором вы представляете подлинную науку? А пока – масло елейное. Ни одного серьёзного, настоящего и действительно запоминающегося выступления. Публике интересно прийти на этакое чудо-чудное, но не интересно думать над тем, о чём там говорят какие-то учёные. Например, если бы вы брали вопросы, так сказать, со стороны, загодя, и брали действительно серьёзные, то вряд ли бы смогли, даже заранее готовясь, достойно ответить на них. А ведь вы должны уметь это делать, а не только идти дорожкой, прото́ренной для вас предшественниками. Вы же учёные! Или, в глубине души, нет?
Под конец приведём ещё пару любопытных примеров:
Двусоставное слово ВОКЗАЛ, как возможный вариант «водяной лексики», в первом своём корневом ВОК оказалось случайным фонетическим совпадением к цепочке ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-возить. В русском языке изначально произносилось Фоксал (1777 г.), именно как заимствование из англ. Vauxhall (названия парка/места увеселений под Лондоном – по фамилии владелицы Джейн Вокс, Jane Vaux, 1615 г.).
Но у этимологов, оказывается, есть и вторая версия: из Faukeshall «двор Фокса» (13 в.), по имени известного авантюриста французского происхождения), в которой указывается, что русск. «вокзал» проделало следующую семантическую эволюцию: «увеселительное заведение» > «вокзал». Мы не знаем, как было на самом деле, действительно ли «водяные фамилии» англичанки и французского пройдохи дали название совр. ВОКЗАЛ, или тому были иные причины. Однако случайные совпадения и вправду бывают. Хотя исследования показывают, что термин «случайные» в подавляющем большинстве случаем всё же надо брать в кавычки. Ведь оба упомянутых исторических персонажа так или иначе получили свои имена, скорее всего и опять-таки, от «водяного определения». То есть, от всё той же «воды-ваги», что само по себе не должно вызывать удивления или желания непременно опровергнуть. Ведь такое опровергнуть невозможно. Но вот то, что в средние и значительно более ранние века «водяными словами» именовалось всё и вся, включая имена собственные, не вызывает никаких сомнений. Достаточно посмотреть на географические названия даже современной Евразии, где таких «водяных» привязок сохранилось сотни тысяч, если не миллионы.
Известная река Вуокса на Карельском перешейке не просто имя собственное, но сугубо водяное карело-финское название природной воды. Река впадает в одноимённое озеро Вуокса, создавая большую водную систему, включающую систему озёр и протоков в Финляндии и России. Она упоминается в < ![CDATA[
История языка – это не шутки ради. А искажённая история такого языка, как русский, это никакая не игра природы, и не стечение обстоятельств, а результат продуманных и дальновидных контрдействий, расследования которых ещё впереди. Изучая историю научного этимологического наследия, невольно приходишь к мысли, что создать по-настоящему полный самодостаточный этимологический словарь русского языка никто из отечественных лингвистов так и не решился. Хотя потребность в нём не пропадала и в период издания этимологического словаря Преображенского. Эту миссию взял на себя человек, не убоявшийся ни огласки в русофобии, ни обличительного суждения со стороны простых советских людей. Человек, дождавшийся-таки кончины вождя народов, виновного, по его мнению, в преждевременной смерти любимого брата. Человек по-своему дерзкий, но это – только на фоне беспомощного большинства статистов от советского языкознания, «давимого» то сменой власти, то передовым учением марристов, то дланью очередного ирода от науки. Это человек, который, воспользовавшись столь бледным фоном, сумел создать невероятно востребованный, посвящённый важнейшей части русской культуры, исторический справочник… на немецком языке, в немецком же издательстве. В царской России 19 века поиск соотечественника, готового даже за хорошие деньги исполнить роль палача, всегда вызывал огромные затруднения. Никто на это не соглашался. Тогда-то царские приставы и искали среди прижившихся иностранцев. А то и выписывали такого мастера из-за рубежа, мастера без стыда и упрёка.
Фёдор Избушкин
[25] Речь о т. н. «монгольской империи», под которой историки лукаво прописали реально существовавшую до нач. 17 века ордынскую Империю.
[26] Близкий вариант – лат. liquidum (жидкость)
[27] Всего прошло два таких открытых Форума (на дек. 2017 г.), и оба – в Москве. Очередной третий ожидается в Санкт-Петербурге 27 января 2017 г.
[28] Форум № 2 прошёл в октябре 2016 года.
[29] Слово «озеро» («возеро»), скорее всего, также имеет в своей генетике «водяную» составляющую, идущую от русск. ВОЗ-ВОС-ВЕСТИ, запараллеленную на большой список старо- и новорусских слов с такой же основой (см. малую Таблицу).
Источник: www.kramola.info