Вода сама себе царь в 260 языках мира

Часть 1

«Когда сравниваемая лексика из разных языков,

независимых друг от друга, складывается

в единую картину – это уже и есть

действительно настоящее научное знание»



Светлана Бурлак

Наша работа посвящена исследованию «водяной лексики» в различных языках мира. Для этой цели были использованы не только доступные онлайн справочники и запылённые временем словари из домашней библиотеки. Пригодилась и помощь добрых людей, по жизни являющихся носителями или знатоками иностранных языков. В результате такой работы было выявлено не менее 260 языков, в которых не только активно присутствует указанная «водяная лексика», но которая сама по себе тесно увязана с корневой основой VOD или её так называемыми модификациями.[1] Результат неожиданный. А если учитывать отношение к подобным явлениям специалистов, то и весьма странный. Кто, как не учёный-языковед, обязан рассказывать нам, соотечественникам, о существующих масштабных межъязыковых явлениях, просвещать наши трудовые умы? Но одно дело говорить о родственности лексики в различных языках вообще, и совсем другое – показать эту родственность наглядно и убедительно. Именно это мы и сделали, взяв за образец употребительное слово «вода» и соответствующие ему слова из старого русского лексикона, ныне уже подзабытого. Для наиболее полного этимологического охвата был заранее подготовлен т. н. контрольный список «водяных слов» в русском языке, который и подвергся многократному переводу на иностранные языки с единственной целью – обнаружения в их составе «водяной составляющей». Полный список таких слов, не менее чем из 400 единиц, мы готовы предоставить всем, кто этим серьёзно заинтересуется (айсберг, акварель, амфибия, бадья, барка, болото, булькать, ведро, весло, вода, волна, дно, капля, колодец, криница, купаться, лить, лужа, море, нырять, облако, пить, плакать, плыть, пот, река, родник, рыба, снег, струя, течение и т. д.)

Поскольку мы уже знали из собственного опыта, насколько неточно этимологизируются многие и многие слова русского языка (например, языковеды отказывают в генетическом родстве таким парам, как ВОДА и ВОДИТЬ), мы решили подвергнуть анализу также и всю доступную нам неславянскую лексику, увязанную с понятием «передвижения, направления и т. п.»: акведук, бег, борозда, брод, бродить, буксир, быстро, вверх, везти, вектор, вождение, гнать, движение, долина, дорога, канализация, корабль, курс, луч, направление, поездка, поход, провод, скорость, сообщение, ходить и т. д. (всего порядка сотни контрольных слов).

Чутьё и здесь нас не подвело. В подавляющем большинстве исследуемых языков действительно обнаружилась такая лексика, напрямую увязанная с «водяными основами», когда-то распространёнными в русском языке. А если говорить точнее – с соответствующими корнями из русского языка периода 9–19 вв., ныне уже забытыми или признанными безнадёжно устаревшими. Всё, чем мы можем сегодня утешиться, не выходя из дома – поискать такие слова в исторических справочниках, самыми продуктивными из которых могут быть, например, «Словари народных говоров».[2]

В процессе исследования обнаружилась другая любопытная деталь, впрочем, важная для науки. Дело в том, что сами носители рассматриваемых языков, по нашему убеждению, никак не увязывают собственную «водяную лексику» с «водяными корнями».[3] Ни исторически, ни этимологически. Скажем, если для нас стало уже очевидным, что ВОДА именно ВЕДЁТ, а способность ВЕСТИ, в свою очередь, способна и ВЕДАТЬ (т. е. передавать некую ВЕСТЬ, нечто сообщать), то, скажем, для эстонских vedu (вести) и veed (вода) или удмуртского ветло (бродить) это вовсе не очевидно.[4] И такой подход обнаруживает себя во всех рассматриваемых нами мировых языках. Складывается стойкое впечатление, что в какой-то момент «мировые лингвисты» (в лице их регионально-национальных представителей) попросту договорились между собой не замечать очевидных явлений, характерных для подавляющего большинства языков, с той лишь целью, чтобы не создавать сумятицы в умах особенно любопытствующих сограждан. Не замечать примерно в той же мере, как не замечается до сих пор когда-то величественная этрусская культура. Но недаром говорят, что рано или поздно всё становится явным. В том числе, станет когда-то явной и проблема внутри- и межъязыковой родственности т. н. «водяных лексем». Но чтобы к этому прийти, надо исследовать не отдельные слова/пары, как принято в отечественной науке, а всю «водоподобную лексику» одновременно во всех доступных языках. Благо, сегодня это уже не так сложно, как ещё каких-то 15 лет назад. Другими словами, надо пытаться посмотреть на явление сверху, выстроить материал по вертикали, подобно тому, как это делает на репетиции дирижёр симфонического оркестра, руководствуясь сводной партитурой, позволяющей ему не только воспринимать музыку как цельное произведение, но и вовремя фиксировать верные или фальшивые соответствия. Именно этой цели и посвящена наша работа.

Таких лексических соответствий оказалось крайне много, причём даже в языках совершенно чужих, классификационно отдалённых друг от друга, если вообще можно в этом доверять научной классификации языков. Кстати, упомянутое невосприятие иностранцами собственной лексики, как «водяной составляющей», относится так же и к русскому научному толкованию, хотя в нём оно и не столь очевидно. Что заметно, например, в беседах с российскими сельскими жителями, которые не видят особой разницы между этими двумя понятиями. Можно допустить, что здесь имело место непонимание практикующими лингвистами самого масштаба явления, как «лексикологического феномена», вышедшего из истории, о которой они ничего не знают. Или ими недостаточна была распознана психология носителя праязыка, строящего свою жизнь на явлениях и свойствах окружающей его природы. Или же это было всё-таки умышленное замалчивание со стороны наших уважаемых всезнающих языковедов, замалчивание длиной в сотню и более лет, т. е. практически с самого дня зарождения этой «точной» из наук.

В любом случае, мы обнаружили по-своему удивительное, лингвистикой пока не проговариваемое явление, глубоко затрагивающее, кажется, не только все существующие, но и так называемые мёртвые или восстановленные языки. Известным «исключением» в истории лингвистики можно было бы считать «учение» Николая Марра о т. н. всеобщности корневого «su» (тюрк. «вода»), который этот учёный в качестве древнейшего этимона «углядел» практически во всех языках мира. Подобное устремление нам понятно, ибо в его основе – весьма серьёзная опора на сугубо архаичную лексику, важнейшую природную стихию, с которой наш древнейший предок сталкивался в самую первую очередь, и с которой сосуществовал на протяжении тысячелетий. Не удивительно поэтому, что «вода» в сознании мирового предка, будучи источником жизни и пропитания, не только повсеместно оживлялась и антропологизировалась, но и максимально обожествлялась, что хорошо видно из представленных в Таблице (см. ниже – прим. ред.) множественных вариантов иностранных параллелей. Наоборот, было бы странно, если бы такого особого отношения к «воде» со стороны нашего древнего предка не было.

Одновременно с основным исследованием мы решили проверить и эту теорию Марра (о всеохватности «su»), которая, хоть и подтвердилась, но лишь частично. Если брать в расчёт рассмотренное нами в этой связи количество из наиболее распространённых языков (около 140 единиц), то доля «наидревнейшего водяного корня» СУ составила примерно 20%, что, в любом случае, тоже немало.[5] Учитывая известное ещё со школы культурное воздействие на аборигенов Евразийского континента т. н. «монгольского ига» (орды которого, как выясняется теперь, были отнюдь не только славянами, но и различными «российско-тюркскими племенами»), ничего особо невероятного в этом всемирном переселении народов нет. Другими словами, поскольку новая хронология говорит о «монгольском» завоевании Азии не только как о сугубо славянском завоевании, но и о татарском (тюркском), естественно было бы ожидать в недрах исследуемых нами языков так же и тюркскую «водяную лексику». Которая охвачена, кстати, значительно лучше исследователями т. н. тюркского происхождения. Мы не стали вносить её в Таблицу параллелей, дабы не путать русскую корневую основу ВОД с тюркской СУ, хотя в некоторых местах и вынуждены были об этом упомянуть; однако приводим её отдельным сокращённым списком.[6] Мы ведь понимаем, насколько должно быть досадно представителям русской лингвистики, стоящим на позициях академического суждения об истории языков, читать опровержения в адрес своего цеха или в адрес учёных-смежников, опровержения, которые мы публикуем практически во всех материалах рубрики «< ![CDATA[ ]]> Записки о языке< ![CDATA[]]>». Поэтому-то и даём материал дозированно, рассчитывая, что время и терпение, помноженные на добросовестность, способны переварить любую предвзятость и любую, даже самую академическую заскорузлость.

Исследованию на водяную составляющую подверглись, в целом, языки неславянского толка, с учётом, что известная лексическая общность русской лексики со славянскими языками является фактом и, кажется, никем не оспаривается. А вот обнаруженные множественные соответствия подобной лексики в неславянских языках определённо должны вызвать интерес у всякого читателя – от школьного учителя до рядового любителя словесности. Не минует эта освежающая информация и добросовестного лингвиста, неустанно следящего за всякими новыми веяниями и открытиями в части истории языка.

На фоне известного академического справочника Макса Фасмера, посвящённого этимологии русского слова, где статья ВОДА этимологизируется лишь 12 славянскими и 10 неславянскими корневыми параллелями, мы приводим не менее 1500 непроизводных слов из 260 самых разных языков, независимо от континента или исторической привязки их носителей к тем или иным регионам на земном шаре.[7] К тому же, собственные варианты Фасмер толкует с известной осторожностью, сообщая, например, что «носовой согласный в лат. unda «волна» и лит. vanduõ – вторичного происхождения. Боязливо-неуверенным подходом пронизана практически вся работа слависта-этимолога, и она не имеет отношения к истинному научному методу, что, например, становится очевидным уже и из нашего исследования. Давайте посмотрим, в какой последовательности он это делает.

Славянские:

украинский, белорусский, древнерусский, старославянский, болгарский, сербохорватский, словенский, чешский, словацкий, польский, верхне-лужицкий, нижне-лужицкий.

Неславянские:

Литовский, жемантийский, древне-верхненемецкий, готский, греческий, армянский, фригийский, др.-индийский, албанский, латинский.

Собственно «водяные слова» в найденных Фасмером языках (исключая повторяющиеся):

ὕδωρ, woda, ведро́, вы́дра, vanduõ, unduo, waʒʒar, watō, ὕδατος, get, βέδυ, udakám, uda, unátti, ṓdman, uj, unda.

Итого 17 оригинальных слов (с той лишь «странной особенностью», что старославянское ὕδωρ (удор) прописано греческим алфавитом). [8]

Выпишем эти корневые основы в их русской транскрипции, исключив дубликаты:

уд, вод, вед, выд, ванд, унд, ваз, ват, гет, од, уй.

Получаем 11 оригинальных корневых основ, по мнению Фасмера так или иначе родственных русскому ВОДА.[9] Как уже отмечалось, мы значительно расширили список Фасмера и по части лексики, и по части выделенных корней, прописав все их варианты в двух таблицах – малой (старорусская «водяная лексика» и большой (иностранная «водяная лексика»).[10]

Как пользоваться таблицами

хватит делать мужиков

из английских дураков



Филат Леонидов

Первая малая Таблица содержит варианты старорусских слов, и является словообразовательным ориентиром для второй Таблицы. Её цель – показать основные (непроизводные) древнерусские «водяные слова», послужившие, по нашему мнению, основой для образования «водяной лексики» в различных иностранных лексиконах. Да, мы многое «подзабыли», и практически ничего не знаем о том, как разговаривали наши предки ещё каких-то 200-250 лет назад. Добрая половина от всего состава великого русского языка (под видом постыдной и устаревшей лексики) была попросту отброшена на обочину. Реформаторы-доброхоты от науки не только отказали ей в праве на самостоятельную жизнь, но и объявили её вне активного языкового канона. Чистота и стройность русского слова была соблюдена за счёт его существенного обрезания и семантического усечения. Для писателя найти в современном языке лексический заменитель к слову «вода» является сегодня почти неразрешимой проблемой. В результате используются не всегда точные и отвечающие сути дела «влага», «жидкость», «мокро» и т. п. Мы уверены, читателю будет полезно прикоснуться к «утраченной словесности», частично сохранившейся в исторических словарях и старинных письменных памятниках.

Большая Таблица является основной. Именно в ней и можно найти иностранную «водяную лексику», отобранную нами из самых разных языков мира. Много лет назад у меня в друзьях был один российский кришнаит, блистательный знаток ведийской литературы и языка, исколесивший в поисках потенциальных адептов, кажется, весь обитаемый мир. От него я почерпнул любопытную информацию, мне ещё не известную, и потому весьма поразившую меня. Оказывается, русский язык настолько беден на слова, несущие в себе водяной смысл, что при сопоставлении его состава с древнеиндийским (ведическим), он проигрывает в соотношении 1 к 50! И ведь это было правдой! Для примера мой добрый знакомый проделывал простую и по-своему честную манипуляцию: он перебирал известные ему русские слова, такие, как снег, дождь, вода, лед, коих насчитывалось не более двух десятков, и показывал мне в контрасте соответствующие индийские, которых набиралось уже несколько сотен, делая из этого, как тогда казалось, очевидные для нас обоих заключения о чрезвычайной бедности русской лексики. Откуда же мне тогда было знать, что наш Великий и могучий – это всего лишь усечённый капризами политического прошлого язык, упорядоченный и узаконенный цивилизирующими литературными нормами? Другими словами, если бы я даже и очень хотел в то время защитить родной русский перед образованным и высокопоставленным русским кришнаитом, я бы не смог этого сделать. Козырей в моей колоде не было. Но, как говорил великий современник древнего Конфуция, жившего на самом деле в позднем средневековье: «Всё течёт, Федя, всё изменяется!» И я ему до сих пор верю.

В свою очередь, обе Таблицы разделены на три вертикальных столбца. В левом прописаны собственно варианты иностранной «водяной лексики», для удобства пронумерованные. Таких немотивированных вариантов слов представлено более 1500, которые мы не дублируем производными от них, если только таковые не несут в своей основе видоизменённого корня (согласных звуков или их перестановки) или не нашли исходного. Следом идёт собственно название языка (исп., тохар., ностр., суахили и остальные), а далее, в скобках – общепринятый русский перевод каждого такого слова.

Следующий, средний столбец – самый узкий. В нем кириллицей прописаны основы (этимоны) соответствующего иностранного слова. Как правило, это корневые «вд» или их тонально родственные близнецы «бт», «вт» и т. п. (напр.: wedīhi- амхарс. (вода) – вед; вади иврит (высохшее русло) – вад; botn исл. (дно) – бот, и т. д.). Далее идут варианты переходов, которые мы (где хватило терпения) заключили в скобки, например, (В-Б, Д-Т) и т. д.

Добавим, что отсутствие в отдельных иностранных словах согласных фонем («в», «д» и под.) объяснимо и в рамках академических толкований Фасмера, где автором приводится, скажем, алб. uj (уй) в значении «вода». Однако мы показываем существенно больше вариантов таких основ: уа, уаи, aua, оу, ау, eau и др.

В последнем, правом столбце прописаны:

Корневая основа (семантические переходы в их предполагаемых вариантах от исходного ВОДА), которая, по нашему мнению, могла послужить образованию рассматриваемого слова. Например, в языке телугу слово ōṭu (голосование) в развёрнутом виде имеет следующую семантическую цепочку: ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДЁТ-ведать-слово-речь-голос;[11] Короткая справка о малоизвестном, в том числе, о мёртвом языке (напр.: маори, астурийский, игбо, шумерский и т. п.); Понятное прочтение иностранного слова, если таковое орфографически затруднено, а также «потери» или «прилипшие» излишки фонем. Встречающиеся одиночные корневые: «в» (напр., -wā китай.-мандарин (вода), или «д» (напр., да яп. (грязь) или ти ненец. (озеро)… также относящиеся к «водяным словам», и могут иметь пометы, как потерявшие определённые звуки (напр., утеряна «в», потеряна «д» и т. п.). В любом случае (за оговариваемыми исключениями) вся приводимая здесь иностранная «водяная лексика» содержит в себе согласные, соответствующие русскому «водяному тандему» ВОДА-ВАГА-УДА-ВАНА-ВАРА или их тональным заменителям (ВАТ-ВАК-ОД-БАН-ВОР и под.), которые вполне объяснимы в рамках научного подхода. Все корневые здесь «озвучиваются» кириллицей, в соответствии с тем прописанием/произношением, которое принято в рассматриваемом языке.[12] Лексический вариант иностранного, либо иного слова, ему близкого; Авторский комментарий, размышление, отдельное замечание; Так называемые совпадения «по Зализняку». То есть, неожиданные межъязыковые курьёзы, которые мы приводим в скобках: (любопытно, как русск. ВАГА ловко приспособилась в латыни в виде vagina – «ножны»). Таких «любопытных курьёзов» в большой Таблице порядка 150 штук. Например:

вадачунал орочи (везде) вада ВОДА-ВЕСТИ-разлив-везде; о́рочи – народ в южной части Хабаровского края, язык относится к южной группе тунгусо-маньчжурских языков; (любопытно, что орочское ичи – переводится как «видеть», т. е. случайно совпало с русск. очи); وادي араб. (высохшее русло реки или долины) вади ВОДА-без воды-сушь; чит. вади; (любопытно, что «воевать» по-арабски – хараба, т. е. русск. «храбрый») bataq крымскотат. (болото) бата (В-Б, Д-Т) ВОДА-болото; (любопытно, что крымскотат. qayda – «куда» очень уж напоминает русское слово)

Конечно, когда мы пишем: « …случайно совпало с русским словом таким-то», мы иронизируем, помня < ![CDATA[ ]]> бессмертные слова< ![CDATA[]]> Андрея Зализняка об «одном-двух случайных совпадениях». Кажется, ничто так не помогло нам продвинуться в работе, ничто не сделало для понимания нами проблем межъязыковых соответствий больше, как этот «научный афоризм» уважаемого академика. Хотя мы и понимаем, что не он был здесь первым, но лишь повторил предвзятую аксиому не менее титулованного предшественника.

Большая выборка «водяных слов» более чем из 260 языков даёт возможность разглядеть множественные семантические связи и этимологические переходы, о которых мы ранее не имели представления или только догадывались. Стоит подчеркнуть, что именно о таком подходе, выстроенном на широчайшем сравнительном материале, и настаивают лингвисты, называя его объективный, научным и доказательным. Что ж, посмотрим. Ведь не случайно же именно эту мысль доктора филологии Светланы Бурлак «о сравнении лексики из разных, независимых друг от друга языков» мы вынесли в эпиграф сочинения. Самым простым и ярким примером является пара ВОДА-ВОДИТЬ, которая только на поверхностный взгляд кажется неродственной. Однако, как мы и показываем в большой Таблице параллелей, и эта, и многие другие «неродственные пары» на поверку оказываются этимологически весьма близкими и взаимозависимыми. Количественные показатели, которые мы демонстрируем в исследовании, не оставляют шансов думать иначе.

Забегая немного вперёд, перечислим значения некоторых новоявленных «водяных слов», которые теперь получают «неожиданное» право впредь считаться близкими или генетически связанными родственниками, как для русского, так и для перечисляемого в большой Таблице множества языков:

вещь, век, возраст, вечер, ночь, утро, день, вождь, будить, вой, война, великий, велеть, веять, возле, ватага, беседа, звук, уважение, весы, груз, вино, деньги, бас, охать, утроба, орган, жир, оранье, акт, вахта, бог, дверь, вера, ведьма, правда, истина, мото, мода, йога, фрегат, фото, кондуктор, аква, жизнь, кровь, артерия, сила, богатство, смерть, слабость, победа, ветвь, ветер, воздух, дух, вектор, скорость, родина, равнина, восход, широта, время, месяц, солнце, ум, голова, бутерброд, видение, йод, йота, вал, волна, волос, Вологда, Волга, Волхов, баски, возить, вакцина, стекло, вакансия, долина и целый ряд других.

Посмотрим на одного из таких родственников – слово «утро».

Помимо очевидной внешней схожести в рамках самого русского языка (ут-уда), точно такую же «водяную» семантическую связь мы видим и в длинном ряду иных языков, что уже само по себе подпадает под определение «регулярного соответствия», что в лингвистике, напомним, служит надёжным основанием. С другой стороны, если рассматривать корневую параллель УТ-УДА в отрыве от остального языкового множества, она ни о чём важном нам не расскажет, разве что улыбнётся академик Зализняк: «Я же говорил, совпадения бывают, но все они абсолютно случайные!».

Но что скажет учёный, «открыв» для себя, что «утро» в точно такой же «водяной триаде» (корневая основа – значение – произношение) пребывает в целом ряде иностранных языков? Посчитает ли дюжины наглядных примеров закономерностью, или останется при своём? Не получится ли тогда опять, как в сказке о голом короле, который, как и нынешнее состояние русского сравнительно-исторического метода, свято верил в свою важность и защищённость?

Таких «утренних» параллелей в языках оказалось предостаточно; мы приведём самые из них очевидные. Например, «водообразующее утро» можно найти в амхарском t’iwati(корневое wat), в армянском առավոտ (vot), которое допустимо перевести «я взял+воть»[13], в бирманском nannaat (naat, аналог «водяного слова» в санскрите unátti – (ат, букв. «бить ключом»), в гуджарати savārē (vār, аналог санскритского vaari – «вода»), в голландском voormiddag (voor, букв. «полёт+день»), в языке игбо ụtụtụ (двойной «водяной корень» ут), в лаосском naitonsao (наит, аналог лат. nauta – «моряк», голл. natte – «влажный»), в мальтийском filgħodu (odu, букв. «вечер+ода»), [14] в языке маори ata (ata), в самоанском taeao (tae, аналог тагальского tuu – «наводнение, паводок»), в ненецком ти – «озеро», в языке кхмонг ta – «река»), в сингальском udǣsana (уда), в телугу udayaṁ (уда) и проч. Все перечисленные иностранные слова обозначают «утро». Но тогда возникает двойной вопрос: почему в их основе содержится «водяной корень» и почему нам об этом любопытном, с лексической точки зрения, явлении никогда не рассказывают лингвисты? Притом наши примеры «водяного» утра» – это ведь только сотая часть от всего существующего изобилия!

Не лишним будет подчеркнуть, что все эти иностранные слова имеют прямые соответствия в русском языке в их непосредственном «водяном значении», а именно: wat, vot, naat, vār, voor, ut, nait, odu, ata, tae, uda. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть варианты забытых старорусских слов в малой Таблице.

Не удивительно, что М. Фасмер не нашёл исторического объяснения столь «затруднительного», по его мнению, слова УТРО, давая абсурдные толкования:

лит. jaũ в значении «уже́»;

шв. диал. ökt «определённая продолжительность работы между одной едой и другой»;

норв. øykt «запрягание»;

samgavá – «предобеденное время»…

…за которые, как говорил царь Пётр, «и высечь мало».[15] А помня про образцовый педантизм немецкого нрава, которого не мог быть лишён и великий славист, возможно, и не только высечь.

Для многих языков «водяная лексика», как показала проверка, в равной степени перекликается с такими понятиями, как «вести», «водить», «сообщение», «идти», «преодолевать», что хорошо видно, например, в вариантах ассамского языка, обозначающих «движение, направление, место, время, силу»:

uṭa (ут) – верблюд, ā’uṭa (ут) – наружу, uthua (ут) – поднимать, ā’uṭaḍēṇṭa (ут) – повысить уровень, uttara (ут) – север, utsa/uṯsa (ут) – источник, исходный, uddēśya cihna (уд) – значок, знак, bachara (бас) – год, batāha (бат) – ветер, bāra (бар) – день, bāra (бар) – сутки, bāẏu (бай) – воздух, поветрие, cā’ina ā’uṭa (ут) – выйти, gatipatha (гат) – канал, hāta (гат) – рука, daṇḍikā (анд) – ссылать, gati karaka (гат) – переместить, nadī (над) – река, nōḍa (нод) – узел, yud’dha (уд) – война, bijulī (бай) – электричество, byāghāta (аг) – прерывать, останавливать, biṭa hāra (бит) – скорость, bāṇa (бан) – стрела, bārtā (бар) – сообщение, basanta (бас) – весна, raāti (ати) – ночь, ati (ати) – превышать.

А собственно «водяная лексика» выражается в ассамском через:

barapha (бар) – снег, лёд, śīta (ит) – зима, bānapānī (бан) – наводнение, bāraida (бар) – облако, bādala (бад) – туча, batara (бат) – погода и проч.

Так же не трудно догадаться, что к «воде» могут иметь отношения различные животные или растения, с ней связанные, например, bhēkulī (бек) – лягушка, hātī (ати) – слон, а также иные объекты/понятия, так или иначе генетически близкие с «водой»:

uṭha (ут) – губа, u’iṇḍa (инд) – окно, śbēta (бет) – белый, āgnēẏagirai (агн) – вулкан, bandhu-barga (бан/бар) – друзья, aḍi’a’ (ади) – звук, pitā (ита) – отец, raṁ bākaca (бака) – палитра.

Итак, все перечисленные ассамские варианты в основе содержат «водяные корни», соответствующие русской «водяной лексике» (см. малую Таблицу) при этом, как мы уже подчёркивали, никак неосознаваемую в данной роли ни носителями этих языков, ни собственно национальными школами языкознания. Это «странное», на первый взгляд, «незамеча́емое» мировой лингвистикой широкомасштабное явление легко объяснимо в рамках исторического и психологического аспектов. Как мы уже подчёркивали, вода для предков действительно была источником жизни: средством пропитания (рыба, животные), одежды, света, прозрачности, отражения, передвижения, обожествления, течения судьбы, отсчёта времени и мн. др.

Не будет лишним в который раз повторить, что такой подход отвечает всем без исключения рассмотренным нами 260 языкам. Где-то больше, где-то меньше, но в каждом из них можно встретить три, четыре или с десяток «различных значений» слов, которые, однако, все несут в себе сугубо «водяное значение». При этом объём «водяной лексики» в само́м русском языке значительно превосходит не только объёмы других языков, даже очень древних, мёртвых или языкообразующих, типа греческого или латинского, но и заметно опережает хвалимый моим старым знакомым кришнаитом древнеиндийский лексикон. Тем самым знакомым, который через пару месяцев после наших «бесед о воде» куда-то исчез.

Добавим к сказанному, что порадовали нас и «мёртвые» языки. Окончательно мёртвые, такие, как шумерский, аккадский, тохарский, готский и др.[16] Причина наличия в них русской «водяной лексики» банальна, и не должна вызывать удивления или, тем более, возмущения. Дело в том, что эти языки, вопреки расхожему мнению, на деле не являются столь уж древними. Вменяемость в обязанность ещё не является основанием для истины. С исторической точки зрения эта тема хорошо освещена и обоснована в новейших исторических исследованиях. И всё, что надо делать заинтересованным сторонам, это не ссылаться на собственную занятость, а стараться изучать вопрос со всех сторон, не игнорируя ничего существенного. В первую очередь – специалистам по прошлому и всем тем, кто так или иначе завязан на историю.

Время суток, время года и вообще время – достаточно представлены в Таблице параллелей самыми разными языками мира. Это уже статистика, и было бы странным противиться существующим фактам, подобно А. Зализняку или тем, кто вторит ему. Но мы не можем комментировать все обнаруженные нами «водяные производные», их невероятно много, поэтому вновь отсылаем читателя по ссылке: некоторые варианты «< ![CDATA[ ]]> временно́й лексики< ![CDATA[]]>».

Если бы наши учёные уже загодя сделали подобный разбор «водяных слов», хоть бы ещё и в перестроечное время, как-то объяснив общественности и самим себе само это явление, вопрос о т. н. «водяной лексике» в мировых языках не стоял бы сегодня на повестке дня так остро и так востребованно. Но сделано этого не было. Лингвистика прошла мимо, изобразив отрешённый вид. Хотя и время давно требует, и саму науку пора обновлять. Вероятно, языковеды и вообще бы никогда не стали делать ничего подобного, если бы их покой время от времени не тревожили любители от лингвистики, всё больше и больше требующие открытости и ясной популяризации своего научного жанра и метода. Не дремлет карась, пока на него есть щука. Часть такой любительской работы мы делаем сейчас, вынося наше исследование на всеобщее обозрение.

Повторим ещё раз, если «водяную лексику» рассматривать отдельными примерами, она ни о чём нам не расскажет. Отдельные параллели (т. н. совпадения) действительно выглядят как случайные. Память у человека короткая, а совмещать отрывочные и разбросанные фрагменты знаний ему не всегда под силу. Поэтому-то собранная нами по сусекам «водяная лексика» из многих языков мира определённо принесёт пользу всем заинтересованным людям, поможет сконцентрировать коллективную память, а языковедам – сэкономить на собственной лени или откровенном нежелании трудиться и собирать скучную, не приносящую достатка информацию.

Ещё о цифрах, и не только

вот слова, вот регулярные фонетические соответствия, соответствий этих много и они образуют систему



Сергей Старостин

Среднее число «водяной лексики» (представленной в большой Таблице) для каждого из 260 языков – примерно 6 единиц на язык (1558:260 = 5, 99). Общее число т. н. контрольной «водяной лексики» (с учётом выявленных нами «неводяных» этимол. параллелей) – более 450.[17] Сюда же относятся, например, иностр. слова, передающие значение «света», «небесных светил» (солнце, луна, звезда), «лучей», «< ![CDATA[ ]]> отражения< ![CDATA[]]>»[18] (стекло, зеркало) и т. п., которые также содержат все очевидные признаки «водяных основ».

Большая Таблица включает 1558 примеров иностранных слов. Однако их число могло быть значительно бо́льшим. По нашим подсчётам, внесение всей искомой лексики раздуло бы её объём более чем в 10 раз, и составило бы около 17-18 тысяч единиц. По этой причине, наша выборка коснулась главным образом только т. н. основной лексики, словообразующей (непроизводной), исключая какие-то особые варианты, на которые могли повлиять, например, нормы национальных грамматик.

Первая Таблица состоит из 80 забытых русских слов. Ориентируясь на них, нетрудно найти соответствующий корень в иностранных вариантах из 1558 слов. Однако число 80 не является здесь полным. Об этом можно судить уже хотя бы по тому большому списку слов, которые мы приводим в правом столбце этой Таблицы, где, ко всему прочему, даётся как производная от основного, так и самостоятельная старорусская лексика. Таким образом, общее число проверочных старорусских слов для иностранной лексики превышает 500 единиц. Но и эта цифра не отвечает всей полноте русской «водяной лексики». Не вызывает сомнения, что её будет существенно больше, если сканировать этот предмет по всему спектру исторических словарей и справочников, чего мы, конечно же, сделать не смогли. Остаётся надеяться, что сделают это, и непременно, уже профессионалы-языковеды, окончательно подведя черту под вопросом о культурно-историческом и языковом взаимовлиянии периода раннего и позднего Средневековья.[19]

Не будет лишним повторить, что семантические и этимологические связи, приведённые в Таблице, удовлетворяют самым разнообразным переходам звуков, значительно превосходящим приводимые в (самом «полном» для русского языка) этимологическом словаре Макса Фасмера. Соотношение для любой из «водяных статей» Фасмера ≈1х25 или более. Что само по себе уже говорит о необходимости полного этимологического пересмотра указанной корневой основы ВОД (и её исторических родственников), так или иначе дублирующейся своими корнями более чем в 260 языках по всему миру. В том числе, в языках, не принадлежащих к индоевропейской группе, а также в языках, в которых, согласно учению СИЯ, не могло быть исторических заимствований из древних средиземноморских или вообще европейских языков. Не будем забывать, что речь идёт о наиболее обиходном понятии для всякого сознательно-говорящего существа на планете, будь он чукчей, иранцем или папуасом. Вода – основа жизни вне зависимости от места проживания того или иного народа. А это значит, что у всех сообществ людей издревле должно было быть своё, сугубо собственное слово, обозначающее «воду», и всё, что с ней связано. Это естественно и понятно каждому и, кажется, не должно вызывать никаких споров. Но что же мы видим на самом деле?

На деле же мы видим абсолютно обратную картину, в рамках логики и здравого смысла невообразимую. Наш анализ показывает, что, как наиболее крупные или значимые, так и «забытые» цивилизацией языки, до сих пор сохранили в себе русскую корневую основу. По крайней мере, никаких других гипотез до сих пор компаративистикой не выдвинуто. Да и поздно уже выдвигать то, что должно было быть сделано, ну, по крайней мере, к середине 20 века. Как мы уже подчёркивали, эта тема по каким-то причинам давно и усиленно замалчивается. Вероятно, именно потому и замалчивается, что её добросовестное исследование, а затем и открытое обсуждение в обществе поставят перед лингвистикой вопросы, к которым она никак не готова. Например, такие: 1) Почему языковеды так долго не признавали сам факт присутствия внутри языка (любого языка) родственных слов по типу русск. ВОДА-ВОДИТЬ, что мешало им это сделать? 2) Не потому ли, что признание этого факта в одном языке (любом) приведёт к цепной реакции во многих других языках, когда возмущённые носители того же китайского, майя или суахили вдруг предъявят счёт своим учёным-языковедам – почему молчали? По крайней мер, большой объём представленного здесь сравнительного материала не оставляет специалистам шансов думать иначе. Если, конечно, не включать «проверенные временем» авторитеты (Л. Клейн, А. Зализняк, С. Бурлак, И. Левонтина, А. Барулин и проч.), которыми-то на деле и подменяется в последние 60-70 лет здравый смысл и суть фактологии.

Уже не кажется странным, что в поисках «водяных слов» в мёртвых языках мы также обнаружили массу лексики, как «две капли воды» похожей на русскую. Её очень много, она практически разбросана по свету под видом древней или не очень. Например, в мёртвой тохарской письменности, датированной ошибочно 6–8 вв. даже из небольшого словарика, который удалось составить спецам, проглядывает не менее < ![CDATA[ ]]> 100 слов< ![CDATA[]]>, содержащих старинные русские корни, притом приблизительно в том же их значении и фонетике.[20] Обнаружилась в тохарском и искомая нами «водяная лексика».

Один даже факт того, что языковеды не видят, а, стало быть, и не поднимают проблемы столь «странного межъязыкового казуса», хотя бы даже в форме критики или опровержения, сам по себе уже несёт урон профессионализму представителей этой науки. Примеры с мёртвым тохарским – далеко не единичный. Мы не знаем, в каком мире обитают специалисты по этим мёртвым языкам. Не знаем, почему они так убедительно молчат. Почему рассказывают о чём угодно, например, что «шумерский имеет параллели с алтайским, японским, угорским…», но ни слова – о русском и параллелях с ним? Несомненно, шумерский имеет право на упоминание, ведь русская лексика проникла и в японский, и в алтайский, и в угорский, и практически в любые языки мира.[21] Но ведь кто-то же регулярно напоминает лингвистам, что русский язык очень молод, а шумерский или тот же тохарский с аккадским, наоборот, – достаточно старые языки? Или это понимание закладывается в голову будущего лингвиста с рождения? Неужели спецы до сих пор не смогли увидеть, что те же языковые датировки, которые у нас принято считать древними, в своё время были намеренно притянуты к версии нарождающейся истории, явившей себя свету только в 17 веке? И что уже вновь открываемые в 18-19-20 вв. мёртвые языки автоматом пристёгивались, вставлялись в свободные ячейки историографий? Неужели непонятно, что вся эта «серьёзная история» с древними языками и вообще с древностями напоминает приключенческий роман вкупе с этакой научной забавой для взрослых дядь и тёть, которая легко опровергается комплексным сопоставлением лексики сохранившихся письменных памятников?

А как хорошо обошлись с этрусским языком! Из всего расшифрованного лексикона только одно слово отвечает «водяной лексике»![22] Это же надо было так исказить близкородственный по лексическому составу и произношению язык, чтобы он стал «на парсеки» дальше, чем даже неродственные языки Папуа-Новая Гвинея, в которых таких «водяных параллелей» с русским аж под 70 штук! Вот уж постарались лингвисты-расшифровщики, браво! Благодаря вашим усилиям, теперь этруски оказались так далеко от своей большой родины, что никто уже не посмеет признать в них южно-русское их происхождение! Хорошо ещё, что по прочим мёртвым языкам эта же шальная мысль – отдаления от русского прошлого – не пришла на ум горе-лингвистам! И то сказать, больно уж режет глаза само слово «этрусский», упорно напоминая современное «русский». Видать, за 2500 лет это название почему-то нисколько не исказилось, упрямое! Если, конечно закрыть глаза на то, что ещё и в 19 веке во Флоренции жили представители этого якобы очень древнего народа, «в одночасье куда-то вдруг сгинувшего в 5 веке до Рождества Христова». Да и Древний Рим надо было как-то создавать, выпестывать, согласно новореформаторской всемирной истории, несмотря даже на то, что сами эти «великие римляне» практически всю свою позитивную культуру переняли от этрусков. Всю. И ведь сделали, на чистом глазу сделали! А сейчас даже не упоминают о том, что своего-то ничего у них и не было, абсолютно всё «древние римляне» получили от этих самых «никому неизвестных» этрусков![23]

А вот погрешить на очень-очень древние шумерский или хеттский, предположить, что они могут нести в себе старинные русские корни, и в голову никому не пришло. Там ведь клинопись, палки, стрелки, закорючки, черт ногу сломает (не то, что в этрусском, где слова пишутся почти современным однозначно-ясным шрифтом). Да и кому в голову придёт, что на них мог повлиять наш брат-славянин со своими дальними лошадиными походами? Они же ведь древние. Да и названия им специалисты дали соответствующие – ничто теперь в них не напоминает русского. Вот и перевели-расшифровали, да так точно и правильно на свою голову, что теперь русской лексики в этих древних языках – пруд пруди. Но ведь нам известна история с «италийским» языком этрусков, и мы не хуже других понимаем, что опасность для новоисториков (реформаторов всемирной истории 17–18 вв.) представляла именно их культура, культура этрусков, а не шумеров, хеттов, аккадцев или тохарцев, которые на то время были вне всяких подозрений. Тем более что язык этрусков, достаточно хорошо задокументированный, уже расшифровывали ранее, и расшифровали успешно; но, как это и бывает с неугодными открытиями в лингвистике, сделали это «неправильно», т. е. по-староюжнославянски. А так делать нельзя. Именно поэтому, когда разобрались, чем это грозит молодой науке, и объявили эту расшифровку ошибочной и порочной. И сделали это ещё до того, как на академическую арену стала подниматься собственно наука лингвистика. Другими словами, политики, а отнюдь не лингвисты, отшили открытие культуры этрусков. И это притом что прочтению легко поддались все исследованные на тот период (19 в.) этрусские письмена![24]

Можем ли мы ошибаться? Конечно, можем. Но не в главном. Статистика есть статистика. Она выражена большими числами, которые уже не-вырубишь-топором. С ней надо работать, разбираться. А текущие ошибки, конечно же, найдутся, (куда же без них!), хотя мы и старались их избегать. Что до точности написания и «графического озвучивания» перевода, надеемся, мы допустили не так много опечаток. Во всяком случае, резервируем за собой вероятностные 3% брака, который в целом, однако, не может умалить столь востребованное исследование.

[1] Полный список языков можно запросить по этому адресу.

[2] Отдельное спасибо за «Словарь русских говоров» Фёдору Сороколетову (1924–2008), Федоту Филину (1908–1982) и его добросовестным трудягам-составителям. И, несомненно, < ![CDATA[ ]]> Александру Аникину< ![CDATA[]]>, чья неустанная и полезная работа в области русской этимологии сглаживает все возможные научные противоречия между нами.

[3] Кроме, европейских титульных и, естественно, славянских языков.

[4] Мы задали этот вопрос дежурному эксперту, и получили < ![CDATA[ ]]> такой ответ< ![CDATA[]]>.

[5] За минусом языков, которые на сей момент (декабрь 2016 г.) официально признаны тюркскими.

[6] См. < ![CDATA[ ]]> список отдельных иностр. слов от тюрк. основы «su»< ![CDATA[]]>

[7] Имеется в виду, что прочие фасмеровские статьи, посвящённые толкованиям «водяных лексем», никак не связывают их корневые основы с «водой», мало того, из-за предвзятого т. н. лингвистического метода, наоборот, ещё дальше уводят их от исконного «водяного» корнеобразования. Например, корневое «balt» в составе известного слова БАЛТИКА – это прямой потомок русского корневого ВОД-ВАЛ-БАЛ, объяснение которого Фасмеру было не под силу.

[8] О таком «странном» обозначении греческим письмом старославянизмов, а так же о церковно-славянском языке в целом, мы поговорим в одном из очередных расследований, где, надеемся, со всей убедительностью сможем показать несостоятельность распространённых в историографии мифов о так называемой просветительской миссии на Руси солунских братьев Кирилла и Мефодия в 9 веке от Р. Х.

[9] Здесь также стоит отметить не только бедность почти всех приводимых Фасмером этимологий в отношении нескольких сотен существующих в русском языке «водяных определений», но и полное непонимание их связи с т.н. «водяными корневыми основами». Причина простая – умаление и игнорирование т. н. диалектной составляющей, которой, между прочим, и разговаривало население Руси, постепенно (за 300 лет) распространившее т. н. русскую лексику на все доступные ей обитаемые уголки планеты.

[10] Полное и правильное название большой таблицы – Таблица параллелей.

[11] < ![CDATA[ ]]> См. выборочный список< ![CDATA[]]> значения «голос» в иностр. языках

[12] Фонемы (буквы) в некоторых языках не везде получили свои законные диакритические начертания, а, значит, и более точное их фонетическое оформление, что хоть и является нашим явным упущением, но существенно не влияет на исследовательское качество материала.

[13] Т. е. арм. «взял воду», вероятно, – «стал умываться».

[14] Т. е. та же ВОДА.

[15] Один вариант у Фасмера мы все-таки взяли для своей Таблицы – гот. uhtwo «рассвет», хотя автор и определил его как «менее вероятно родство с греч. ἀυγή «блеск, дневной свет». На кого была рассчитана вся остальная (извините) идиотическая этимология 50-60-гг. 20 века в Германии и России, понять трудно.

[16] Псевдомёртвыми языками мы считаем ныне здравствующие или никогда не существовавшие (латынь, старославянский, древнегреческий, санскрит, древнееврейский, османский, азери, индоевропейский, англо-нормандский, все так называемые праязыки и т. п. – подделки под капризы истории)

[17] Мы обычно округляем до 400.

[18] < ![CDATA[ ]]> https://cloud.mail.ru/public/7Kpm/F9jFHy9Ua< ![CDATA[]]>

[19] Отметим здесь, что собиратели русской лексики (т. н. «полевые лингвисты», исследователи старинных летописей) начали фиксировать слова только с 18 века. И только в 19 веке эта работа стала приобретать черты системности и научного подхода. И, хотя, большинство лексики этого периода сохранило свою т. н. древность, немалую часть старорусских слов мы, вероятно, всё же безвозвратно потеряли. Если, конечно, не брать в расчёт как раз ту самую мёртвую и «древнюю» лексику, в которой и могли сохраниться, пусть и несколько видоизменённые, но хоть какие-то старые русские слова.

[20] < ![CDATA[ ]]> https://cloud.mail.ru/public/C8Qx/DQoLp1Vpx< ![CDATA[]]>

[21] Мы пока не нашли язык, в котором бы она не присутствовала. Другое дело, что словари, с которыми мы могли бы работать, кончились, и у нас больше нет возможности сравнивать русскую лексику с другой иностранной.

[22] См. пункт № 1162 Таблицы параллелей. Возможно, у лингвистов (если закрыть глаза на независимые расшифровки в 19 веке этрусских надписей Себастьяном Чампи, Александром Чертковым, Фаддеем Воланским,) есть более полные, или более точные словари, о которых мы пока ничего не знаем.

[23] < ![CDATA[ ]]> Этруски без прикрас< ![CDATA[]]>.

[24] Всего обнаружено около 12 000 этрусских надписей! Однако работа по этрусскому языку и в целом по этрускологии почему-то сильно тормозится и искажается.

Часть 2

Малая Таблица

В первой малой Таблице, содержащей 80 разнокоренных вариантов, показаны (в основном) устаревшие русские слова, корни которых могли послужить основой в словообразовании т. н. «водяной лексики» в подавляющем большинстве доступных переводу языков мира. Перечень таких исторически «забытых слов» не является отражением всей «водяной лексики» в русском языке. Её много, она разнообразна и с лихвой перекрывает все мыслимые вариации звуковых и семантических переходов между русским и огромным количеством иностранных языков. Но достаточно и содержащихся в этой Таблице восьмидесяти слов, чтобы получить возможность сравнить и обнаружить т. н. заимствования, которые в важнейший период «единения языка и культуры» (13–16 вв.) осели и закрепились в речах и письменах практически всего говорящего человечества, на всех обитаемых на тот период истории континентах, период, названный наукой «монгольским Игом» или «Эпохой варваров». Это ведь только с началом буйного 17 века во всемирной истории начинает проглядывать обратный процесс – разъединения и распада империи[25] на отдельные образования, языки, культуры, деньги, границы… процесс, названный в мифологии «падением гордого Вавилона», а в «просвещённой Европе» – Реформацией, процесс, который в отдельных своих проявлениях продолжается и по сей день.

Русские варианты корневая основа и возможные чередования производные; синонимы; комментарий; (корневые связи) АБОДЬЕ бод, бот, вод – (ободье) удача в ловле, удачное время, ясный день; в качестве «водяной лексики» встречается во множестве языков мира (см. БАД, ВОДи под.) АВАКА вак, ваг, ака – грудной ребёнок (молочник), от ВАГА – далее – ВЯКАТЬ; АКАВИ́ТАЯ – водка; АКЛЕЙ – род утки; АКСЁН – внутренности рыбы; АКСА, АКСЯ, АКЧА – деньги («деньги», как «водная лексика» встречается в целом ряде языков); АКТА – кобыла (вся подобная лексика для мн. языков увязана с понятием ВЕСТИ-ВОДИТЬ-управлять-идти); отсюда же (от ВАГА-ВАКА) АКУЛА, напр. др.-исл. hákall, саам. akkli, а так же не распознанное Фасмером лат. aquilla (особая порода рыб); напр. тюрк. АКЫЛ – ум, разум, здравый смысл; (см. ВАГ) АВДОТКА вд – болотная птица, а так же пресноводная рыба и растение (болотная герань – авдотник), «водяная основа» ВД=ВОДА; АВОДНИК – знахарь, колдун, АВОДИТЬ – заговаривать, завораживать; (см. ВОД) АД ад, вад – рот, пасть, горло, громкий голос, ненасытный обжора, жадный человек, яд; А́ДЕЯ – жадный, АДИДА – скряга (женщина), АДЁН – жаден, АДИТЬ – копить, АДИНА – об обжоре, жадном человеке, отсюда – жадина, жадность (ВОДА-ВАДИТЬСЯ-ЖАДИТЬСЯ-АД-ВАД-ЖАД); перекликается с корневым русск. УД, УТ, содержится в топонимах, напр., реки Од, Одер, Ода, Уда и мн. др.; А́ДИРА – род остроги для ловли рыбы; АДУ́Р – снаряд для ловли подлёдной рыбы; АДОР – большая телега для перевозки сена или соломы; АДУ́И – водохлёбы, АДУНКОЙ, нареч. – «Отчаливая плоты или баржи так, что сначала отпускаются по течению корма»; (см. ВАД и под.) АЙДА, АДА, АДЯ, АДЁМ, АДЯЙ, АДЯМ ад, айд – пошли!, идём! (ВОДА-ВЕСТИ-идти); АДАК – место в реке, богатое рыбой; АЙНО – ведь, союз; АДАЛИН – водяная лилия; АДАМОВЩИНА – высокие горы из векового льда в Ледовитом океане, поскольку АДАМ – вековой, старый. Однако более глубоко в легенду: Адам и Ева – библ. имена до грехопадения, но после изгнания из Рая – Вадам и Дева (добавлены первые буквы: ВОДИТЬ, т. е. вести ДЕВУ, управляться с женщиной). Не случайно в христианском учении Адам и Ева ассоциируются с Христом и Матерью, а в Ветхом Завете присутствуют аналогичные примеры: Абрам=Авраам, Сара=Сарра; АДАТЬ, АДИТЬ – кричать (ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ-говорить), АДАТ – право, вера, закон, как весьма частое значение в «водяной лексике» многих языков; (см. ВАД и под.) А́ЖНО, А́ЖНАК аж, важ, ваг – очень, весьма, хорошо, от ВАГА-ВАЖНО; АЖЛИБАТЬ – есть, хлебать ложкой АРАЙ ар, вар – сырое низменное место, болото без растений, сырые ложбины по берегам реки; вариант – АРАИНА; АРАЙНЫЙ – сырое место в лесу; АРШАН – ключ, родник чистой пресной воды; напр. тюрк. АРАК, АРАКА – вино, водка, мутная вода; АР – рыба; АРБАТКА – род телеги; АРАКАТЬ – говорить громко, крикливо, АРАНДАТЬ – говорить, ворчать, ругаться и АРГАТЬ – ворчать; АРА – белобрюхая морская гагара; АРА́БА и АРАВА – группа рыбаков-артельщиков, а так же арба; АРАУШКА – судовой рабочий на барках; АРБЕ́К – вываренный из арбузов сладкий, густой сок; АРБУЗ – бахчевая водянистая ягода, дыня; АРБУЙ – колдун, языческий жрец; АРГАМАК – нескладная высокая лошадь и АРГАН – длинная верёвка для ловли лошадей, аркан; АРГАШ – род форели или лосося и АРГИЗ – кислая рыба в Охотске; АРГИШ – вид рыбы, олений обоз, груз на санях, перевозимое имущество, а так же кабаний след; АРГЫС – чукотские сани, запряжённые оленями; АРДА – жерди на которых просушивают невод, сети или бельё; АРДАНЬ – крещенская прорубь, отсюда – Иордань и библ. Иордан; АРЕМА – лес, растущий около рек, чаща; АРЕСТАНТ – мелкая сушёная рыба; АРЕСТЕГА – тонкая бечёвка для ловли трески и палтуса; АРКА – речная рыба; АРЛИСТ – аист (обитатель низменных лугов и заболоченных местностей); АРМАТА – крестьянская сходка и АРОВА – толпа; АРМАНЬ – берёзовый лес у реки; А́РПА – рыболовный запор, перегораживающий реку от одного берега до другого; АРСА, АРЦА – сыр из гущи после выкурки хмельного напитка из молока АРСУН – сушёный творог АРТ – толк, сметливость, в шв. и нем. art – качество, сила, талант, в языке коми – думать и мн. др. (см. АКИЛ); АРТЫ – лыжи; АРЧА – плата за езду на оленях; АРЧАК – седло или деревянный остов седла, а так же погонщик оленей; АРШАТЬ – смотреть; АРШИН – сажень (мера длины), кнут, а так же 20 часть ведра водки АРЬ – следы зверя по пороше; АРЬЮШ – олений обоз; встреч. основа в некот. языках АСАСЬ ас, аз, вас, ваз – окно в болоте, зеркальце, лужица, ручей подо мхом (АС=ВАС-ВОС-ВЕС-ВЕЗ); присутствует в некот. языках АТЬ ат, от – ведь, союз (ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДЬ-вероятно) АТАЙКА – птица семейства утиных; АТВА – морская чайка из рода водорезов; АТАР – внутренности животного; АТАН – двугорбый верблюд; АТАРА – отара АТАРМА – рыбозаградительное сооружение на реках и озёрах; ОТЁК – переходное слово от ВОТ к ТЕЧЬ, когда приставка О =ВО, т. е. изначально вводное ВОС-ВОЗ (от ВОДА-ВЕСТИ); АТИТЬ – молиться; АТОСЫ – тяжи в повозке; и мн. др.; как основа с утраченным «в» – частое явление в языках АХ, АХТ ах, ац, ач, аш – ложок или протока, соединяющая озеро с другим озером или рекой; АХАВА – объём, ширь, пространство; АХАН – сеть для ловли красной рыбы или тюленей, лов рыбы сетью; АХЧА – деньги АЦИ, АЦКИ – прозвище крестьян нижних волостей Усья (Усья – приток Северной Сосьвы в Ханты-Мансийском автономном округе); АЧАТА – гурьба, ватага (см. АРАВА и под.); АЧКЫЛ – напиток из кислого молока; АШАТЬ – есть, кушать (в тюрк. – ашмак); основа для некоторых языков АЯН ая, аяк – небольшое круглое полузасохшее озеро; АЯКСА – плакса; иногда встречаемая основа БАГНО баг, бак, вага, ага – болото, топкое место, трясона, топь; растение семейства вересковых; БАГЛЯ – вымощенная брёвнами дорога на болоте; БАГОР – рыболовный багор – железный крюк на водоходных судах; багренье – ловление рыбы багром; АГЛЕНЬ – прибой; АГАШКА – рыба-бычок, подкаменщик, небольшой сом; АГУН – начальник духовенства у татар в Сибири; омоним БАГОР – цвет червлёный, густокрасный с примесью фиолетового (поцвету крови морских животных); БАГУЛЬНИК, БАГОН, БАГОННИК – кустовое болотное растение семейства вересковые и БОГОВИНЬЕ – речные и болотные растения; БАКЛУША – чугунное колесо у вододействующих машин; корневое БАГ в «водяном значении» – частое и регулярное явление для многих языков мира, напр. голл. БАКЕН – большой буй на якоре на местах мелких, БАКАУТ – название голл. дерева в воде погружающегося, из перс. БАКАН – красная краска отжатая из кармина червеца, примешанная в оставшейся воде с поташом и квасцами, низвергающими краску на дно, и т. п. для ≈200 различных языков; БАГАКАРЬ – горшок для молока; БАГАН – растение сем. вересковых; БАГЛИТЬ – мостить брёвнами дорогу на болоте; сильно идти (о дожде); БАГАНИХА – название тоней и озёр, прилегающих к Торопцу; БАГАРНЫЙ – весенний, яровой; БАГАТЬЕ – огонь БАГНИСТЫЙ – низкий, болотистый, мокрый; БАГРАЧЕЙ – рыболов; БАГРЕНЕЦ – мелкие кусочки льда; БАГРЕНЬ – прорубленное во льду русло для проводки судна; БАГРУЖКА – род грузового судна; (см. БАК, ВАГ) БАДО́Г бад, вад – посох, трость, шест, бич, плеть, кнут, мера объёма и длины; БА́ДОРА – сильный ветер, буря, шторм; БА́ДРОВЬ – закваска, дрожжи, причина, начало дела; БАДАН – трава растущая на высочайших сибирских горах, с толстым и длинным корнем; БАДЫЛЬ – сухой стебель БА́ДЬЕ – деревянное ведро БАДАГ, БАДИК, БАДОГ – палка, на которую опираются при ходьбе, посох, трость; БАДАН – растение грушанка, употребляется вместо чая; БАДА́ТЬ – лить воду; БАДУНИТЬ – ворожить; (см.ВАТ, БАТ) БАЖАНКА баж – бутылка; БАЖАНОВЕЦ – растение из вербейников; БАЖИК – удочка; БАЖАН – крестный отец (ВОДА-ВАГА-ВАЖА-крещение) и БАЖАТКА – женщина, помогающая девушке выкупаться в священном источнике, крестница, повивальная бабка, живот беременной женщины; БАЖАТЬ – сильно желать, хотеть; БАЖНЯ – мера веса; (см. БАГ, БАК) БАЗ баз, бас – загон для скота; вариант БАЗА; БАЗАН, БАЗАНИТЬ – поворачивать в воде весло с кормы (рулить вправо или влево) на мелких гребных судах и БАЗЬЯНОВКА – лодка грузоподъёмностью от 50 до 100 пудов; БАЗБИК – рыба; БАЗЕЛЬ, БАЗОНЯ – плакса, рёва и БАЗЛАКИТЬ – жалобно плакать; БАЗИКАТЬ – разговаривать, болтать; БАЗИРИКАТЬ – бежать, скакать; БАЗКИ – огороженное место для скота; БАЗУН – трясина, болотная зыбь; (см. ВАЗ, ВАС) БАЙДАК бай баи – большое судно на реках для сплавливания различных товаров; БАЙДА – род судна, дощаник, весельный паром и БАЙДАК – большая лодка; БАЙДАРА – на Камчатке, морская лодка с килем для звериных промыслов, сшитая китовыми усами; БАЙДАРКА – многочерепная морская раковина, напоминающая по форме лодку; БАЙГА – туман, игла БАЙНА – баня; БАЙРАК – буерак, крутой лог, ручей в овраге; основа для мн. языков БАК бак, вак – лодка, выдолбленная из дерева; чан; БАКА – говорун, болтун; БАКЛАГА – деревянный сосуд с носком для жидкости о двух днах; БАКАН – плавучий предостерегательный знак, устанавливаемый для ограждения опасностей или фарватеров; БАКАЙ – речной проток в плавнях, в камышах; залив на низменных берегах; БАКАЛА́ – ледорез из кольев в проточной воде; деревянный стакан, кружка; БАКАЛГИ́НА – маленькое озеро в болоте, проросшее осокой и хвощом; яма на дороге, залитая водой; БАКАЛДА – место на берегу Волги; БАКЛЕЙКА, БАКЛЕЯ – рыба; БАКЛЮХА – уклейка; БАКАН – водоплавающая птица; БАКАН – сигнальный знак на реке; БАКАЛЕЯ – залив, губа, лужа; БАКАТЬ – говорить, разговаривать; БАКАУ́Т – высохшее из употребления судно; БАКЕР – плавучий буй на якоре; БАКИР – набекрень, на сторону: БАКИРОГ – ведро; БАКЛА – пресноводная рыба; БАКЛАГ, БАКЛАГА – деревянная плоская посудина; БАКЛАШКА – чашка; БАКЛАН – трёхпалая чайка; высохшее озеро; рыболовная снасть; стеклянная бутыль; БАКЛАНЕЦ – большой подводный камень; БАКЛУША – вымоина, лужа; БАКОВКА – лягушка; частая основа в купе с черед. ВАК БАЛАН бал, бул, бол, вал – весы с коромыслом; БАЛАКИРЬ – на сырных производствах большой колпак, кувшин; множество слов с коренным БАЛ в иностр. языках, напр: лат. balaena – кит, урду бал – сила, мощь, цыган. balval – ветер, др.-тюрк. balsig balig ил-грязь, груз. ბოლოში (boloshi) – дно, фарси боло – верх, цыган. bulôti – облако, лезг. булах – родник и т. д.; БАЛАБОЛА – болтун; БАЛАБОЛКА – водяная лилия; БАЛАКАТЬ – барахтаться в воде, купаясь, плескаться; БАЛАКЕР – посуда для молока; БАЛАЛАВА – сплетник, разносчик новостей; БАЛАМАЙКА – растения калужница болотная; БАЛАМУТКА – взбаламученная жидкость, напиток; сладкая подлива для бобышек; БАЛАМУТ – очень глубокое место в озере или реке, омут; рыба скумбрия, макрель БАЛАНДА – болтун, пустомеля; БАЛАНЕЦ – висячие весы; БАЛАНС – висячие весы с коромыслом, отсюда иностр. BALANCE и под. БАЛАШКИ – мелкая белая рыбка; БАЛАХТА – лягушка; множество примеров в иностр. языках: воляпюк bälid – брюхо, урду бал – сила, мощь, астур. bolcán – вулкан, лезг. булах – родник и др. БАНЕВА бан ван – яма, озерцо на задворках деревни; АНИТИСЯ – мыться, искупаться; БАНЯ – тёплый источник для лечения, помещение для помывки и паренья (сауна, хамам, ванна); ВАНТРОБА – утроба (ВАН и УТ – корни «водяной лексики» во множестве сохранившиеся в различных языках); ВАНДА, ВАНТА – ловушка для ловли рыбы; ВАНА – полынья (пространство чистой (открытой) воды в ледяном покрове), отсюда – интернац. ВАННА, ВАНЗАК – порожистое место в реке, ВАНДЫШ – мелкая пресноводная рыба, ВАНДРОВАТЬ – бродяжничать, ВАНДАТЬ – вести, ВАНДА – верша (рыбол. снасть), ВАНГАТЬ – плакать, ныть, и бесконечное множество других вариантов; БАНДАРА – большая чашка, сосуд; БАНДЫШ – рыба чехонь; БАНИТЬ – мыть тёплой водой, парить, стирать; бить, сечь, пороть, отсюда совр. БАНИТЬ; БАНКА – мелкая бадья, лохань, в которой рыбаки носят живую рыбу на продажу, отсюда иност. БАНК (финансовое учреждение) и под.; более глубокое русло, прорытое рекой в старом русле; БАННА – ванна; БА́НОК – возвышение морского дна, песчаная отмель, банка; фарватер, русло реки, стрежень; рукав реки, впадающей в море; БАНТУЗ – небольшая излучина реки у крутого берега; напр., заимствованное в яванском языке корневое ban образует семантическое поле в значении Вод-Вода. Отсюда и: ban yu (вода), am ban e(глубь), ban jir (потоп), cat ban yu (акварель), m ban yoni bis (бидон), gelom ban g (волна) и проч.; часто встречаемая основа для мн. языков БАР бар, бур, вар, пар – коренная основа для обозначения «водяной тематики» во мн. языках; БАР – болото, место непригодное для сельскохозяйственных целей; глубокое место в море, где останавливается пароход; напр., англ. БАРЖА – небольшое лёгкое гребное судно, у которого боковые доски сшиваются взакрой, или гот. БАРКА – плоскодонное, длинное и широкое, но не высокое беспалубное водоходное судно на больших реках для перевозки товаров, или голл. БАРКОТ – доска, которой обшивается поверх по краю всё судно, как мерка при загрузке товаром, или греч. БАРОМЕТР – орудие, служащее для измерения перемен в тяжести воздуха и мн. др.; изначально в русском БАРКА – плавающая льдина; БАРВЕНА – отменная по вкусу рыба с белоблестящей чешуёй; БАРЫШ – прибыль в торгу при продаже; БАРАБАРА – жилище речных бобров; БАРАБНЯ, БАРАБУН – болтун, пустомеля; вариант – БАРАБОНИТЬ; БАРАБОШКА – поплавок на рыболовный снастях; БАРАБУЗ – сани-развальни; БАРАБУНЯ, БАРАБУЛЬКА – рыба; БА́РАК – заросли кустарника на сырой местности; БАРАЛУЖИНА – лужа (истор. букв. водолужина); БАРАН – дуга в упряжке, а так же глиняный рукомойник, носовой баран у судна (шпангоут) и рычаг для поднятия каната рыболовных сетей или бадей при рытье колодца, мера зерна; БАРА́НОК – часть хомута; БАРАНТИТЬ – говорить во сне, бредить; БАРАНУХА – выдолбленный челн; БАРАНЧИК – болотный кулик (птица); БАРАТОК – кипяток; БАРАУС – рыба сем. карповых и БАРКАНИК – рыба сем. окунёвых; БАРАХИ – кушанья, напитки; БАРАХТАН – котёл для варки пищи; БАРАШ – беловатые черви, живущие в озёрном иле (наживка на окуней); БАРАШКА – мелкий вал прибоя; БАРГАЛИК – ковшик; БАРДА – поклажа, груз, брага, бурда, пойло, мутные подонки при перетапливании сала, а так же ткацкий станок, болотистая почва, влажная тундра; БАРДАШКА, БАРДОН – крестовый король в карточной игре (от «крест, крестить» – окроплять водой) БАРДИТЬ, БАРДЕВЕТЬ, БАРДОВАТЬ – понимать, соображать, смыслить, слушать, внимать, управлять; БАРДОМАГА – недоброкачественная жидкая пища или напиток, а так же пойло для скота; БАРЕТКИ – лёгкая обувь, кожаные башмаки, туфли; БАРЖА – плохой певец; БАРИЛКА – кувшин для кваса или воды и БАРИЛО – бочка, бочонок; БАРИН – управляющий, чиновник, распорядитель свадьбы; БАРИТЬСЯ – важничать; БАРИЦА – грубо сколоченное из досок речное судно; БАРКА́НИНА – половой орган быка; БАРКИ́ – ожерелье, бусы, а так же носимые ветром и течением льдины; БАРМАК – слепень, БАРМА – овод (насекомое) и риза священника, а так же болтун, пустомеля; БАРМАШОВКА – род удочки; БАРМАШ – мелкий рачок; БАРОК – поперечная палка в запряжье, а так же полярная льдина, ледяная гора; БАРОН – прозвище онежанина; БАРТЁЖИТЬ – бродить, шляться БАРТЫЖАТЬ – плыть под парусами против ветра; БАРУЗДИТЬ (о водяной поверхности) – быть неспокойной, покрываться рябью, небольшими волнами, а так же бредить, разговаривать во сне; БА́РХАТ – большая барка, судно и БАРХО́Т – большое речное судно, а так же место в реке, где она разделяется на несколько ручейков; БАРЫ́ЛО – сосуд, в котором берут воду на работу; БАРЫРЬ – рассказчик; БАРЫЧА – базар, рынок; основа для мн. языков БАС, БАСАЛЫК бас, вас, баз – болотная почва; БАСЕ́ГИ – снежная гора; БАСЕЛЬНИК – говорун и БАСЁННЫЙ – разговорчивый; БАСЁНЫ – рукава; БАСИЛО – гордый человек; БАСИТЬ – вести себя хорошо, а так же занимать разговорами; БАСИСТЫЙ – проворный, расторопный, смышлёный, величавый; отсюда иностр. БАС и его производные; БАСИТЬ – наряжаться, лечить, петь частушки; БАСКАК – смельчак, удалой человек; отсюда баски (знаменитый народ в Испании) БАСКА́ЛА – щёголь; БАСКО и БАСНО – красиво, нарядно, хорошо и БАСКОЙ – солнечный, погожий; БАСМАР – туман в морозный день; отсюда ПАСМУРНО (старин. БАСМУРНО); БАСНЯ – разговор, рассказ, небылица, выговор, а так же название пожни; БАСОНЫ – рукава; БА́СО́ТА, БАСЯ – красота и БАСОТКА – нашивка у сарафанов; отсюда польск. имя Бася и мн. др. БАСТРАК, БАСТРИ, БАСТРЮК – жердь поверх воза; БАСТОРМА – неразбериха, ссора, скандал; отсюда БАСТОВАНЬЕ, БАСТА, БАСТОВАРЬ и т. п. БАСТРЫГА – бойкий человек, шалун; БАСУРМАН, БУСУРМАН – безбожник, неверующий, разбойник; БАСУЛЬКА – картинка; напр. в тюркск. БАСУ-У – ступать, наступить; ВАСАРВА́ГА – уровень ватерпаса ВАСИ́ХА – женщина, работающая на судах в качестве погонщицы лошадей, тянущих суда; ВАСТЕГА – прыжок, скачок бегущего оленя; ВАСЮХА – форель, обитающая в ручьях; мелкая рыба; БАЗ – яма, углубление; напр. калм. БАЗА – свояк; укр. БАСИ́Н – яма для сбора дождевой воды весьма частый корень для мн. языков БАТ бат, бот, бет ват, вет – лодка небольших размеров у амурских казаков, выдолбленная из ствола целого дерева – однодеревка; плот из двух выдолбленных корыт; полый железный конус на длинном шесте, которым ударяют по воде во время рыбной ловли, чтобы испугать рыбу; прут, которым секут; множество корней в иностр. языках, напр., БАТМАН турецкие или персидские «весы», алб. batica –«прилив», вепс. batiškoka – «гнойный» и т. д., в русском: БАТУРИТЬ – тащить что-либо тяжёлое, БАТЫГА – мотыга, БАТЫРЬ, БАТЫР – богатырь, силач, храбрый, зажиточный крестьянин; БАТ так же вводное слово: «говорить (БАТА – болтовня), может быть, ведь, же, прежде, когда-то, бывало»; БАТАЛИТЬСЯ – возиться, БАТИТЬ – бить, стучать, БАТИК, БАТАЛКА, БАТВИНА – палка, побудительный мотив, БАТИЗ – кнут, БАТАРЧИНА – рычаг, дубина, БАТРЯК – пастух, БАТРЯНЯ, БАТРАК – работник, БАТАС – нож как боевое оружие, отсюда БАТАЛЬЩИК – солдат, БАТАТЬСЯ – драться и иностр. БАТАЛИЯ, и т. д. (ВОДА=БИТЬ); напр. в тюркск. БАТА – благословение; БАТАЛЫГА – ухаб, яма, БАТАЛОГА – ива («водяное» растение); БАТА́ТЬ, БОТАТЬ – быть по воде батаухой, чтобы испугать рыбу, говорить, БАТОВА́ТЬ – управлять челном; БАТАМАН – домовой, АТАМАН – вождь, предводитель (ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДЕТ-ВЕЗЕТ-ВОЖЖИ-водитель-вождь), БАТВИТЬ – важничать, БАТОГ – название крестьянской упряжи и повозок, БАТАН – дорожная колея, большая яма, заполненная водой, направляющий механизм челнока, БАТАРЕЙКА – челнок, к бортам которого приделаны толстые бруски-противовесы, чтобы он не опрокидывался, БАТАРЫ – высокие рыбацкие сапоги на промысле; БАТИНАТЬ – бегать, прыгать, резвиться, БАТКАК – ил, жидкий грунт в реке, озере, грязный осадок в перетопленном жире, БАТЛАНЦУК – один из видов водяного реха, БАТЛАУКА – небольшое грязное озеро, БАТРЕСИТЬ – накрапывать (о дожде, воде), БАТРУЖИТЬ – давить своей тяжестью (о снеге), БАТРУЖНО́Й – снежный, БАТРУЖЬЕ – снег на ветвях деревьев БАУЛ, БАУЛА бал, вал – бочка, круглая коробка с крышкой; БАУНЫ – топкие и зыбкие болота, лишённые растительности, БАУШКА – морской зверь; напр. тюркск. БУЛАК – болотный родник БЕЛОНОДЬЕ нод (В-Н) – заграждение для ловли рыбы, корень НОД (БЕЛ=ВЕЛ-ВОЛ-ВИЛ-ВУЛ); БЕЛАНА – большая барка для перевозки для перевозки леса и мочала; БЕЛЕЗНА – жерех, шереспёр; БЕЛЕЗНЯ, БЕЛЕЗЬ – язь; БЕЛЕБЕНЯ – постоянно говорящий пустяки; БЕЛИЦА – знахарка, волшебница; БЕЛКА – ведьма; БЕЛИЧИЙ – сеть с большими ячейками; БЕЛКИ – горы покрытые вечным снегом; БЕЛО – богато, хорошо; БОЛОБРЮШКА – птица, рыба; БЕЛОВЩИК – тот, кто белует (свежует) тюленей; работник на судне; БЕЛОНОГ – кол в реке для закрепления причального парома или для ловли рыбы; БЕЛОША – ход рыбы стаей во время нереста; БЕЛУГА – млекопитающее из породы дельфиновых; большие волны с белыми гребнями; БЕЛБЕНЬ – глубокое место в воде; БИКЕТ бик, вик, баг биг, виг, ваг – место сдачи рыбы на рыбных промыслах; БИКЕТЧИК – тот, кто охраняет и следит за рыбой; АБИК – вершина прибрежного подводного камня, показавшегося из воды, БИКУС – окрошка; БИКСЁРКА – девушка, за которой ухаживают, т. е. водят (ВОДА-ВОДИТЬ-ВАГА-ВАКА); БИКЕТ – место сдачи рыбы на рыбных промыслах; БИКЕТЧИК – участник охраны реки Урала, его рыбных богатств; БИКУС – окрошка; БИЗУН – плаксивый человек, ребенок БИНДЮГ бинд, винд, вент, вунд, бим – большая извозная телега для грузов; БИНЕТ – узкий парус, пристёгиваемый к нижней части парусов для увеличения их площади; БИМЫ, БИМОК – отдельно плавающие льдины около сплошных льдов в океане БИРЧЁК бир, вир, вер – рыба ёрш-носарь БИСЕРЬ, ВИСЕЛЬ бис, вис, вес, бес – большой ковш для воды; БИСКИ – лыжи, БИСТЕР – течение реки; в «водяном значении» встречается в самых разных языках БИТЕЗЬ бит, вит – боковой ветер на Байкале, дующий под углом к его берегам; БИТЕРНЫЙ – курс судна навстречу ветру или под углом к его направлению БОЕВИЩЕ бое, бой – место для ловли рыбы БО́ГАТЬ бог, бок, буг – болотце, лужа с топкой почвой; БОГОТЬ – омут под мельничным колесом; БОГОТЬЕ – глубокое место в водоёме, яма; ОГУЛ – сенокосное угодье, орошаемое искусственно; БОГОВНИК или БАГУЛЬНИК – растение вереск, растущее на торфяных болотах (ВАГА), БОГОВНЯК – болотное растение; БОГУЛА – народ. название таволги (ивовые); напр. в тюркск. БУГАС – горло, пролив БОДАРАН бод – болото близ реки; БОДА – трубочный сок, употребляемый в качестве лекарства от зубной боли; БОДНЯ – кадка с крышкой и замком, кадушка для подъёма воды из колодца БОКАЙ бок – небольшое заливное озеро на низкой косе; БОКАДИНА – заболоченное место; БОКУРА – бочка БОНДАРЬ бонд – бочкарь, делающий бочки (ВАНДА) БУТЕТЬ бут, вут – богатеть, увеличивать достаток (БУТ=ВУТ-ВАТ-ВОТ и под.) БУЧА буч, бич, быч – коренная вода в половодье, быстрина и глубь, а так же сосуд для стирки и кипячения, отсюда БУЧАДИТЬ – поднимать уровень воды в реке, делать его выше межени, БУЧГАТЬ – пить, БУЧАЛО – падь на болоте, куда стекает вода или глубокая яма, заливаемая водой в половодье, БУЧАЛО – пучина, водоворот, омут, БУЧИЛ или БУЧЕНЬ – болотный, БУЧЁНЫЙ – чистый, вымытый, БУЧКИ – ямы, глубокие места, БИЧКА – кадка, в которую льётся молоко при сбивании масла, АБЫЧАТЬ – сохнуть, и др. (БУЧ=БУГ-БУЗ-БИЦ-БОЦ-БУЦ-БЫЧ), встречается во множестве языков; (любопытно, что русск. ПЧЕЛА-БУЧЕЛА перелетела в язык бемба в форме слова buci – «пчела») ВАБИТИ ваб, вап, баб, бап – приглашать, как и ВАЖИТЬ – приваживать; (ВАБ – неустойчивая форма, однако и в этом виде (ВАП) она присутствует во франц., фризс., тибетском и ряде др. языков, напр., сван. kwaba –«впадина»); БАБА – женщина, у которой первый ребенок девочка (если сын – молодуха), миф. облачная жена, приносящая живую, целебную воду, а миф. «Белая Баба» – водяной дух, злая колдунья; повивальная бабка, акушерка; рыба-подкаменщик (БАБИЦА – речной бычок); птица-пеликан; вертикальный столб колодезного журавля; БАБАЙ – самый большой якорь на морс. судне; БАБАЙКА – лодочное весло, большая деревянная ложка; БАБАЙКИ – женские груди (шутл.); БАБАТКА – рыболовная снасть; БАБИРА, БАБИЦА – рыба; БАБИШНИК – водяное растение сем. зонтичных; БАБКА – жук-плавунец, рыба-бычок; БАБНА – кадка, служащая воротом при зимнем лове рыбы; БАБУРКА – чашка и БАБУРА – рыба; ВАВАКНУТЬ вак – ударить с силой чем-то тяжёлым; приставка «ва» (ВАК=ВАКА-ВАГА и т. п.) ВАГА ваг, баг, важ, вак, бак, гак, паг – русло реки, рычаг (подпорка), власть (отсюда – отвага, важный), борозда, гиря, весы, тяжесть, тяга (отсюда – тянуть); множество вариантов по всему миру, наприм.: в нем. wаgеn – «рисковать», яп. фугу (рыба) и т. п.; ВАГАЛЬ – мелкая рыбёшка; ВАГА́Н – миска, опред. мера чего-либо, брюхо, ёрш-первогодка; ВАГА так же – ивовый кустарник по берегам рек (ВАГА=ВАЖ-ВАЗ-ВАГ-ВАК-ВЯК-ВУК-ВЕК-ВОК); ВАГ – порядок, последовательность, ход вещей, алгоритм действий, «дорожная карта»; ВАГОНЧИКИ – кружева; ГАК – мера длины или веса, излишек, прибыль; ВАТОТА – бремя, тягота; ВАГУДА – всякий музыкальный инструмент, отсюда ВАГУДИТЬ (играть, музицировать, наигрывать песню); ПАГОВИЦА – бочонок для пива(В-Г), ПАГУЖКИ – гужи у оглоблей сохи; ВАГАНИТЬ – идти с обозом по важской земле (там, где река Вага в Арх. и Волог. обл.); см. < ![CDATA[ ]]> список< ![CDATA[]]> «водяных рек» России; ВАГАНКИ – корытце для еды или теста; ВАГАН – житель Поволжья, важанин, корытце; ВАГАРЬ – человек, взявший в аренду ВАЖНЮ (общественные весы); ВАГМАС – болото возле реки или на месте пересохшего русла; ВАГЛАТЬ – кушать, пить, принимать пищу ВАД вад, ват – зарастающее озеро на речных террасах среди сфагновых болот; ВАДА – род рыболовной снасти, поблажка, послабление; ВАДА – повадка, ссора, сплетни, порок (от ВАДИТЬ, др.-русск. вариант: СЪВАДА); ВАДЕГА – глубокое место реки с тихим течением, плёс, омут; ВАДИТЬ – медлить, вероятно, от медленной, важной реки; ВАДИТЬ – ловить рыбу вадой (рыболовная снасть, ВАЖАН); ВАДНО, повадно – от водить, вода; ВАДЬЯ – небольшое озеро и окно в болоте, трясине; кадка для хранения коровьего масла (отсюда – бадья); ВАДЕНЬ – русское название овода – от ВОДИТЬ-ВАДИТЬСЯ-ПОВАДИТЬСЯ; (ВАД=ВОД-ВЕД-ВИД и т. д.); ВАДКИЙ – жидкий; соблазнительный, вадный; хорошо видна родственность: ВАДКО – это и повадливо, баловливо и жидковато, водянисто, а так же ВАДКИЙ – это и соблазнительный, лакомый и жидковатый, водянистый; ВА́ДЕГА, ВАДИГА – глубокое место реки с тихим течением, плёс, омут; ВА́ДОГА – пожни (покосы) в низких сырых местах около озёр и речек; ВАДЬЯ – небольшое озеро (окно) в трясине; кадка для хранения масла; отсюда – бадья; ВАДЬБА – клевета, навет, оговор ВАЖКА важ – взвешивание ВАЗНЬ ваз, вас – счастье, удача (ВАЗ=ВАС-ВЕС-ВАЖ-везёт и т. д.); ГАЗНА – льдины с ледяным сводом (В-Г); ГАЗНУТЬ – становиться пьяным ВАЙГА вай, ваи, вой, бай – проход для судов, русло, глубь, фарватер (ВАЙГА=ВАЙТ-ВАЙД-ВОИД-ВАИД), ВАЙГАЧ – нижняя, наносная, намывная часть острова, наносная мель, коса; остров рядом с о.Новая Земля; БАЙ – богач (в тувин. байлак) ВАЙДА – рыболовная снасть; ВАЙДАТЬ – уходить; (ВАЙД=ВАИ-ВАИД-ВАЯ-ВЬЯ-ВЕЙ-ВОЙ); ВАЙВАРКА – северо-западный ветер (ВАЙ=ВОЙ и т. п.); ВАЙМИЦА – обойма для укрепления весла в уключине; встреч. во мн. языках основа ВАКУТА вак, ваг, вок – дорога, тропа; ВАКА́Т – тот, кто невесту сватать водит, т. е. сват; ВАКУРНИК – ледяная масса из нагромоздившихся одна на другую льдин при вскрытии рек; ВАКАР – пастух коров ОКА – всякая вода; мера жидкости, а так же мера веса в 3 фунта (1230 гр.) ВАККА – мера (ВАГА-ВАКА) ВАКХА – трава в озёрах с толстым и длинным корнем (ВАКА-ВАГА-ВЛАГА-ВОДА); напр. лимбург. haker – «акула», откуда в последствии англ. hacker – хакер (В-Ф); ВА́КАТЬ – квакать, отсюда совр. вякать (говорить вздор или невпопад), давшее множество слов в инст. языках в значении говорить, кричать и т. п.; ВА́КОТЬЕ – лягушачья икра; ВАКУША, квакуша – лягушка; ВАКАТКАТЬСЯ – проводить время; в купе с ВАГ и БАГ – весьма распространённый корень; напр. в тюркск. ВАК – мелкий, мелко (о воде) ВАЛ вал, вол, вел, выл – кроме общеизвестного современного значения ещё: зыбь, колыбка (люлька, повозка; ВАЛ=ВОЛ-ВЕЛ-ВЛ-ВУЛ-ВЭЛ-ВИЛ и нек. др.); ВАЛКА – война, ВАЛАНДАТЬСЯ – барахтаться, колыхать, кидать волнами; ВА́ЛА – сырое сено; ВАЛИТЬ – течь, истекать, БАЛЬСТВО – лекарство и БОЛЬ (болезнь); ГВЫЛЬ – шишка, желвак, ссадина (ВЫЛ=ВАЛ), а так же ставшее нем. БАЛЛАСТ – груз, который кладут на дно судна для его устойчивости на воде или татарским БАЛЫК – рыба (известные ныне осетровые или белужьи спинки) и т. д. ВАЛАКША – вода, а так же посудина для пойки телят; ВАЛОХА – ручьевая форель-пеструшка; ВАЛОШ – воды (мн. ч.) ВАЛЁК – мужской половой орган; ВАЛЫК или ВАЛДЫГА – «гуляка; в купе с чередующимися – частое явление для мн. языков мира ВАНТА, ВАНДА вант – верша; род верёвочной лестницы; плетёнка из прутьев для ловли рыбы, сеть для ловли сельди, трески, пикши; ВАНА – полынья; часто встреч. основа для языков мира ВАПА, ВАПЬ, ВАП, ВАПНИЦА вап, ваб – лужа, озеро, краска; отсюда ВАПЬСАТИ и ВАПИТИ – покрасить (залить) известью, рисовать икону, мазать; ВАП – кровь во время менструации; ВАПНЫЙ – озёрный; ВАПЬНО – известь (ВАП=ВАБ-ВЕБ-ФАБ и т. п.); распрост. корень для некот. языков ВАРЯ вар вор, вер – вес; ВАРНО – жарко, знойно – от ВАР-ВАРИТЬ (ВАР=ВОР-ВЕР-ВИР и др.) ВАРАЙ – заросшее луговое озеро; ВАРАХТЕР – плотина, перекрытие на воде; встречающийся корен. «водяной вариант) для некоторых языков ВАТ ват морской скат; как вариант черед. БАТ – распрост. корень во мн. языках мира ВАЧАЖНЫЙ вач, ваш – вожатый; ВАЧЕГА – тот, кто много плачет, ВАЧЕГИ – весенние ручьи (ВАЧ=ВАЦ-ВАС и т. д.), напр. в нанайском ВАЧЧАЛ – цапля, ВАЧАКА – барахтаться и проч.; основа для некот. слов в иностр. языках ВАЯ вая, вай, ваю, влю, вой – ветки вербы, ивы (ВАЯ=ВОЙ-ВОЯ и под.); ВОИ́НУ – всегда, нареч.; категория времени, бытийности (ВОИ=ВОЙ-ВАЙ и под.; см. ВАЙГА, ВАЙДАТЬ и под.); распрост. основа для мн. языков ВЕГЖА вег, ваг – слой сала на остывших щах; ВЕГЖА́НИЦА – накипь в мясном наваре; в купе с черед. В-Ж – распростр. основа для мн. языков ВЕДРО вед, вект, вад, вод, бот, вут, бут – старая русская мера жидкостей; стар.: Ведрень, Ведрина, Безведрие (ненастье); укр. Вiдро́, Вёдро (ясная погода) и мн. в славянских языках; нетро (нутрь, утроба, глубь), недра (в арауканском языке НУТРИЯ – «Болотный бобр», Внутрь (нареч., стар. «в течение»), в греч. λουτρό (ванна) и др. ВЕДЕЦ – тот, кто ведёт, ведущий; ВЕДНЫЙ – познающий; «древо ведное» – древо познания; ВЕД – плот, т. е. плот – ведет по ВОДЕ, ВЕДИЛА – связанные бревна для сплава леса на воде; ВЕДНЯ – цепочка, поводок; ВЕДАТЬ – ведун, ведьма, в санскр.: Веды, Веданта, Видья (знания), Видьяалайя («школа») и др.; ВЕДИ – буква церковно-славянской азбуки; наиболее часто встречаемый корень для иностр. языков ВѢЖА веж, вег – др.-русск. знающий, сведущий; в своих чередованиях (В-, и др.) – основа для иностр. лексики ВЕНДЕЛЬ, ВЕНГЕРЬ, ВЕНТЕР венд, ванд – рыболовецкая снасть; ВЕНТЕРЩИК – рыбак, ловящий рыбу вентерем, ВЕНЕЦ, венок – самое высокое место на берегу реки; ВЕНЧИК – девственность, ВЕНИГА – растение семейства ивовых; ВЕНКАТЬ – плакать и ВЕНЬГА – плакса, ВЕНЦЕРАДА – непромокаемый плащ, ВЕНУТЬ – дунуть (ветру); ВЕНД-ВАНД А – корневые русско-иностр. родственники для многих слов ВЕРБНИК, ВЕРЕЖА вер, вир – невод с кошелем позади без поплавков для ловли рыбы на двух лодках по течению реки; ВЕРВИ, ВЕРЕИ – междуречье; ВЕРЁГА – длинная толстая жердь, которой прогоняют невод; ВЕРЕД – нарыв, гнойник; распространённная корневая основа ВЕСТЬ вес, вез – Вещать, Известие, Невесть Невеста (т. е. неизвестная, без вести), санскр. vadhuu «невеста» от вода, вести; недаром лингвисты вывели из гипотетического праиндоевропейского языка *wed в значении «вести»; (ВЕС=ВОС-ВИС-ВАС-ВАЗ-ВЕЗ и пр.); ВЗВЕСТИ– или ВЗВОЗИТИ (ВЗВОДИТИ) – привезти наверх, вверх по течению; ВОЗВОДИТИ – подавать (о воде) – двойной «водяной корень» (ВЗ+ВЕСТИ); весьма распространённая корневая основа ВЕТЕР ветр, ватр – старорусское Ветр, англ. Weath (погода), санс. Veti (направлять), Wetar герм. (веять) и др.; (ВЕТ=БЕТ-ФЕТ-ФИД-ФЭТ-ФОТО и пр.); основа для «водяной лексики» во многих языках ВЛАГА и ФЛЮИД вл, влаг, флаг, флюг, флюд, флюит, флюит и т. п. – стар. Волога (вода, жидкость, влага, похлёбка, питьё), Влага=Влагать=Вводить=Вложить=Влажный=Фляга (влагать+Влага)+Влог-Влогом (бегом, быстро)+на Влозе (быстро)+Вложный (быстрый, скорый), БЛАГОВИЦА – головастик, БЛАГАТЬ – угождать, БЛАГОДАТЬ – нижний прямой парус на прямой мачте шняка (рыболов. судно), отсюда – БЛАГО, БЛАЖЬ (ВЛАГ=ФЛОД-ФЛЮД-ФЛЮНД-ФЛОДИ-ФЛОЕД-ФЕЛ и т. п. во многих языках); ВОДА и ВЛАГА дают ФЛЮИД, подтверждение в латыни: influentia, во фр. influense (влияние) и др. (см. Список), т. е. влиять и лить здесь родственники: лат. fluidus и фр. fluide – текучий, от русск. течь (течёт вода); ВЛАЯНИЕ – волнение на море (ВЛАГА=БЛАГА-ФЛЮИД=ВЛОД-ВЛОЕД-ВЛА-ВЛО-ВЛУД-ВЬЕД-ВИЕД-ФООД-ФАЕД-ФАИТ-ФЭТ, ФОТ, ФИД, ФУНД-ФЛОТ-ФЯНТ-ФЛОЕД и др.); часто встречаемая основа ВОДА, ВОДИТЬ вод ВОДА-ВОДКА и др.; часть сложных слов, напр., водораздел, водопровод, перевод, ВОДНИТИСЯ – волноваться, шуметь (о море) и мн. др. (ВОД=ВЕД-ВОЗ-ВЕС и т. п.); Воевода, Вежа – переносная палатка, ст.-русск. Важа – кочевье, зимнее поселение, Водкий – плодовитый, быстро размножающийся, Водила – лямочки для обучения ребёнка ходьбе, Водец – проводник, поводырь+рыболовная снасть, ВАДИТЬ или ВАТИТЬ – манить, подзывать, вести, приучать, ВАДНО – повадно, ВАРВОДИТЬ – клеветать и др.; В эсперанто likvajo (ликважо) – «жидкость»; ВОДЬ – прибалт.-фин. народность в Ингрии, к востоку от Нарвы; Wagia – название одной из провинций Эстонии; множественные приставочные, напр.: СУВОД – течение реки у берегов, противоположное срединному течению или водоворот, образующийся при встречном движении волн, ПОВОД – с приставкой «по»; варианты: Поводырь, Поведение и др. (ВОД=ВОТ); множество гидронимов по всей Евразии: Одер, Во́да, Водла, Ирава́ди и т. д. ВОЖДЬ вож, важ, вач – предводитель; ВОЕВОДА, ВАЧАЖНЫЙ – вожатый; ВОДЛЫЙ – важный; ВАЧЕГА – тот, кто много плачет; лат. E-vado (выходить, выезжать), Invado (нападать, вторгаться), Evado, Vasi, Vasum (выходить), напр., греч. ΟΔΗΓΌΣ, ΟΔΗΓΏ – водить, руководить, хорв. voda – вождь и мн. др.; ВОЖЕНИЕ (лоцманство) и мн. др. ВОЖЕ – название озера в Вологод. обл.; ВОЖИТЬ – наводнять; ВОДОВАЖА – водопровод – имеет двойной родственный корень; ВАЖДА – наваждение; ВАЖА – кочевье и др. (ВОЖ=ВЕЖ-ВОЗ-ВАЗ-ВОЧ и т. д.); часто встречаемая основа для мн. языков ВОЗ, ВОС воз/вос дад, дат, даж, дож, боз, бос – предлог направления, ВВЕРХ, Вперёд, Возить, Воздать, Воспарить, Воздух (вознести дух), Вздох, Воздушный, ВОЗНИЦА, ВОЗВОДЬ(вверх против течения), Возводный (подъёмный), вятс. ВОЗГРИ (сопли, слёзы, слизь) и др.; ВОЗДУХ – покров для сосудов со святыми дарами и головной убор священника; ВОЗНОЖЦА, ВЗНОЖЬ – подножие холма, начало подъёма (ВОЗ=ВОС-ВОЖ-ВАШ и т. п.); ВОЗДАДЖА – награда; отсюда – ДАТЬ-ДАВАТЬ. ДОЖДЬ – ДАЖДЬ, т. е. ДАТЬ, ВОЗДАТЬ; другими словами, ДОЖДЬ = ДАЖДЬ = НАГРАДА; одъждити «дать дождь, заставить идти дождь» (в молитвах к господу); ц.-сл. ОДОЖДАЮ – дождь проливаю (ВОДА-ДАТЬ-ДАЖДЬ-ДОЖДЬ); напр. тюркск. БОЗ – лёд; распространённая основа ВОЙТ войт – смотритель, правитель; ВОЙ – крик, шум, гам; интернациональная «водяная основа» в значении воин, война во многих языках ВОЛГКИЙ вол, волг, волх – влажный, сыроватый, ВОЛГОСТЬ – влажность, сырость; ВОЛОЖИТЬ – увлажнять; ВОЛГАС – низкий берег реки; а так же ВОЛГОС – вид берегового кустарника (по Волге); ВОЛЖАНЫЙ – сделанный из ивы, таволги; ВОЛОЖНЫЙ – жирный, ВОЛОЖЬ – сало, жир ВОЛ – нарыв на пальце; (ВОЛ – встречается в языках: китайский, майя, суахили, албанский, фиджи, финский, готский, лезгинский, иврит, сунданский, маньчжурский и р.; ВОЛ=ВАЛ-ВЕЛ-ВИЛ-ВУЛ-ВЛ – во множестве языков мира); (ВОЛ=ВАЛ и мн. др.); см. ВАЛ; ВОЛАТИ – кричать, звать (как и вякать относится к т. н. «водяной лексике»); ВОЛНА – шерсть козы или овцы, пряжа, копна волос; перенос. молва, шум; вариант: ВОЛНОТЕП – шерстобит, обрабатывающий шерсть; ВОЛОВИК – ухаживающий за скотом; ВОЛОКИДА – бродяга; ВОЛОГА – питьё; варёная жидкая пища, масло, сметана, молочные продукты, говядина, рыба; ВОЛОЗЕ – благо, БОЛГАРИЯ – страна волгар, от ВОЛГА-ВОЛОГА-ВЛАГА, и мн. др.; ВОЛОЧКА – проток в реке, отделившийся рукав; зыбь на воде; ВОЛДЫРЬ – водяной пузырь, булдырь, выль, опухоль; ВОЛОК – пространство между двумя реками, единица измерения, ВОЛОЧЕНЬЕ (ловля рыбы волоком, неводом); отсюда – Волокита; ВОЛОЖКА – боковой рукав течения Волги, Камы; др. вариант корня: ВОЛОЖНО – жирно, с обилием масла, сметаны; ПАВОЛОК – заливной луг; ПАВОЛНА – зыбь; ВОЛОХА – занесённое илом или песком устье реки; ВОЛЬХА – дерево или кустарник на сырых местах, ольха ВОЛХ, ВОЛХИД, ВОЛХВ – чародеи и предсказатели (гадание на воде, животных, применение снадобий) с волжских земель; отсюда – волш, волшебство, ворожба; колдун, мудрец, звездочёт, знахарь, ворожей; песенник на Рождество и Пасху (ВОЛГА- ВОЛОГА-ВОЛГЛЫЙ-ВОЛХОВ-ВОЛГАС); ВОЛЬЯЧНЫЙ – изготовленный литьём; ВОЛНАНЬЕ – раздор, распря; ВОЛНОВАНИЕ – военное нападение; ВОЛОС – власть, господство, владычество; ВОЛОДЕНИЕ – владение (имя: Влад, Владимир); вариант: ВОЛОСТЕЛЬ – правитель, управитель (отсюда, например, – волость) ВОЛОСИТЬ – властвовать, управлять; ВОЛОТЬ – великан, богатырь, гигант, воротила; ВОЛОДЬ – волоса (волосы на голове человека); ВОЛОДНЫЙ – жирный; ВОЛОПёР – рослый, сильный, но ленивый; ВОЛОСЕНЬ – застарелая рана; ВОЛОСТЬ – группа деревень или большая деревня; ВОЛОСЯНКА – волынка; весьма распространённый корень ВОРГА вор – болотистое место, лощина; ВО́РА – осмотр рыболовных снастей и выборка из них пойманной рыбы; ВОР – приём варки пива; ВОРАНО – рано, очень рано; ВОРАШНЫЙ – здоровый, сильный, бравый; ВОРГА – болотистая местность, лощина, топкое место, голое кочковатое болото; у моря длинная лощина, образующая в прилив подобие речки ручья; залив или пролив в лощине; узкий пролив, промой; проход в рыболовном запоре, куда ставят ловушки; въезд в гумно, ворота часто встречаемый корень ВОТЯЖНО вот – тяжело; вариант: ВОТЯЖЕЛО – «тугой на ухо»; ВОТЧА – отец, ВАТАН – отец, ВОТЧЕНИК – пчелиная семья, ВОТЧИНА – род, фамилия, отчизна, родина, селение, пасека, и т. п.; ПАВУТ – овод, слепень (оса, летающая над водой); весьма распространённый корень ВОХКИЙ вох, вок – сыроватый, влажный; варианты: ВОХКА – мокрая тряпка, холстина, ВО́ХАТ – внутренности животного; встречается в языках: голландский, фризский, верхне.-лужицкий, исландский, иврит, фиджи и др. ВЫДРА выдр – речной зверёк (ВЫД=ВОД-ВОТ) и т. д.; встречается в марийском, горно-марийском, юкатеко, интерл. и мн. др. языках ГАТЬ гат, гет – запруда, плотина для проезда, прохода, топкое место; ГАДИНА – знахарь (от ВОДИТЬ-вадина); ГАДКЕЙ – предсказатель; ГАДКА – мысль, дума; ГАИТЬ – плакать; ГАЙ – низкое сырое место, крик, шум, гам; ГАЙДАМАК – разбойник (от ВАЙДА-ВЕСТИ-водить); ГАЙДАТЬ – бегать; ГАЙДУК – богатырь, силач; ГАЙТАН – украшение в виде ленты, тесьмы, верёвка, поясок; ГАТИТЬ – делать плотину, запруживать воду корневая основа в таких языках: армянский, коса, люксембургский, хилига, готский, керетарский, аккадский, суахили, малаялам, непальский, маори, астурийский, майя, гаити, папьяменто и т. д. ЕНДОВА енд широкий сосуд с носиком; (ЕНД=УНД-ИНД-ОНД и под.) ЗА́ВОДЬ вод стоячая вода; приставка «за» (ВОД=ВОТ); вариант: ЗАВОД – промышленное предприятие, приспособление в механизме и т. п.; приставка «за» (ВОД=ВОТ) НАТТО, НЕТО нат, нет – вводное слово; НАТОР, НАТОРИТЬ – скопление льдин, затор; проторить, проложить путь; НАТОЧАТЬСЯ – наполняться жидкостью; НАТРОИТЬ – налить, нацедить; НАТРУСКА – сосуд для зерна, табака или пороха; НАТВОР – раствор, НАТЁК – отёк, НАТЕРБЛЫЙ – сырой, полусгнивший, НАТЕ – возьмите! НАТЕЧЬ – онемение, НА́ТИКА – виногр. лоза, НАТИНА – болотная трава, НАТИРУХА – порция солода для кваса, НАТИСКАТЬСЯ – напиться пьяным, наесться досыта, НАТИТНИК – бюстгальтер, НАТОИТЬ – нагулять жиру, НАТОП – протапливание, НАТОП – снег, налипший на лыжи, НАТОПЫШ – тропинка, НАТРАВА – приманка для ловли рыбы, НАТРАТИТЬСЯ – напиться вдоволь; НАТУРА, НАТУРАЛЬНЫЙ – лат. NATURA – рождение, миропорядок, мир, вселенная, орган деторождения, первичная материя, создание, особь, NATURALIS – созданный природой, врождённый. NATIVUS – рождённый, коренной, NATIVITAS – рождение, NATAL – рождение, NATIO – рождение, происхождение, племя, народность, народ, сословие, NATUS – рождённый, сын, рождение. нем. NATUR – природа, характер, натура, NATÜRLICH – природный, естественный. англ. NATURE – природа, натура, NATIVE – природный, родной, NATURAL – естественный, NATAL – относящийся к рождению; НАТУРИТЬ – налить, насыпать; НАТУРКА – ударяние о берег под напором воды; Натучить – нацедить; НАДЫБОНЬЕ – заросшее, высохшее озеро; НАДЫМ – сугроб; НАЕДА, НАЕДКА– еда, питьё, сытость; НЕТАЛЬ – верба; НЕТЕРЬ – рыболовный снаряд; НЕТМАН – болотная трава; НЕТО – едва, насилу; Роль и заслуга «основы» НАТ-НЕТ в том, что европейцы приняли русскую приставку как целое слово, что и дало в этих языках «водяную лексику» с бесприставочными словами в языках: тохарском, хинди, навахо, голландском, греческом, албанском, ахмарском, бурском и др., притом, эти непроизводные дали в языках новые производные, что и вводит современного лингвиста в заблуждение, напр: навахо naatʼáanii (вождь, глава, правитель), голл. natte (влажный) и проч. НЕРЕД, НЕРЕТО неро – невод, рыболовный снаряд, сеть; НЕРИАС или НЕРИУС – рыба палья НЕРОВКА – мелкая щука НЕРОЗНАК – порода уток НЕРОТ, НЕРША – верша, рыболовный снаряд НЕРЬПЬ – нерпа (тюлень) НЕРСТ – время икрометания рыбы НЕРПЕЙКА – рыба ПАД пад, под – впадина среди степи, залитая водой, косяк, большой улов рыбы, ход рыбы; ПАДЁР – первый весенний берёзовый сок; ПА́ДЕРИНА – родничок; ПАДНУТЬ – начать лить, пойти дождю; ПАДОВЬЯ – речка с водопадами; ПАДОГА или ПАТОКА – сладкий густой сироп; ПАДОМ – быстро, стремительно; ПАДОРНЯ – слякоть, грязь, ненастье, распутица; ПАДРА – мокрый снег, шторм, волны на воде; ПАДУН – низкое топкое место, болото, водопад, порог, крутой перекат на реке, родник, снежная лавина, ПАДЬ – дно высохшего озера, омут, топкое место, болото, водопад, пушистый снег; встречается в корейском, тагальском, финском и др. языках ПОВОНЬ вон – половодье, поводь (наводнение), замена Д-Н (ВОН – встречается в языках: нивхский, бенгальский, фризский, голландский и др.; связь с корневыми ВАН-ВАНД-ВЕН-ВЕНД-ВУНД и т. п.) СУВАК вак – канава для орошения, отведённая от горной речки, как и тюрк. арык; имеет интернац. двойной корень: тюрк. «су» и русск. «вак», как в варианте: СУАТ или СУАТЬ – «отлогий берег, образующий правильный выступ» («су»+«ат»); ВАК – часто встречающийся корень в самых различных языках мира, родст. ВАГ-ВАГА-ВАЖ-ВАЗ; см. ВАКХА СУУДЬ су и ут – место в реке с быстрым течением, образующем водовороты; СУАТ (СУАТЬ) – отлогий берег образующий правильный выступ; СУТА – напиток медовый; СУТУЖИНА – небольшое сырое или топкое место на луге, в поле; СУТУГА – метал. поводок с крючком в рыболовецком перемёте, тетива рыболовной сети; СУТУНОК – ком снега, глыба льда; под видом корневого УД – весьма частое явление в разных языках УДА уда др.-русск. Ѫда, Ѫдица, Оуда (УД-УДА-ИД и под.) – встречается во множестве языков мира ШУГА уг, ук, иг – рыхлый лёд (УГ – встречается в языках: датский, отоми, орочи, таджикский, тибетский, воляпюк, лезгинский, галисийский, тагальский, китайский, каннада, монгольский, удегейский и др.

Большая Таблица

Содержит иностранные варианты слов, которые условно названы «водяной лексикой» по признаку наличия в них соответствующих корневых основ из русского «водяного списка» малой Таблицы. Списочный состав выстроен по алфавитно-корневому признаку. В правом столбце семантические переходы-ассоциации между русской корневой основой и конкретной иностранной даются как допустимые и вероятные. Как заимствовались, как переходили слова из языка в язык, как видоизменялись – до конца никто объяснить не может. Как уже говорилось, не столько отдельные сравнительные примеры (какими бы яркими они ни были), но само по себе количественно-массовое межъязыковое фонетико-семантическое сопоставление в целом является лучшим свидетельством так называемого речевого заимствования «водяных слов» русского языка 9–17 вв., по крайней мере, в 260 языках мира. Такая наша точка зрения тем более представляется справедливой, если знать, что до сего дня подобного же или сопоставимого по широте и локализации исследования «водяной лексемы» ещё не проводилось, а сам русский язык периода 9–17 вв., в силу предвзятости представителей отечественной языковедческой школы, никогда не рассматривался как возможный языкообразующий, подобно пропагандируемым в последние четыреста лет греческому, латинскому или, скажем, немецкому.

Иностранные варианты язык (перевод) Корень-основа граф./фонет., транслитерация русская; чередование к основе ВОДА семант. переходы-ассоциации от корнев. основы ВОДА опознание малоизвестного языка; прочтение; возможные звуковые потери или приобретения; варианты этого же слова или подобного слова в др. языках; комментарии; (любопытные совпадения) βέδυ фриг. (вода) вед ВОДА; чит. веди (védy); фригийский (мёртвый) – один из индоевропейских языков фригийцев, мигрировавших с Балкан в Малую Азию, наиболее близок древнему греческому и древнемакедонскому языкам selʹvedʹ эрзя (слезы) вед ВОДА-слеза; т. е. солён+вода; эрзя – этническая группа мордвы, язык – эрзя́нский финно-волжской подгруппы уральской семьи vedama эст. (водить) вед ВОДА-ВЕСТИ-тянуть; вариант: vedur – «локомотив», см. эст. vedu – «транспортировка» veed эст. (вода, воды) вед ВОДА-ВОДИТЬ-ВЕДАТЬ; варианты: в эст., фин., водск. и ижорском vee – «вода»; вариант: vesi alue – «акватория» ወዲህ አይራቡም: амхарс. (алкать, жаждать) вед ВОДА-питьё; чит. wedihi ayirabumi; язык народа амхара – государственный язык Эфиопии sved дат. (пот) вед ВОДА-жидкость-пот; характерное для «пот» звучание для многих языков; напр., в телегу сведе, в нидерл. звет и светте vedere ит. (видеть) веде ВОДА-ВЕСТИ-ВОДИТЬ-ВИД-видеть; по оказии схоже с русск. «ведро» (ясное небо) – от русск. «видно», т. е. «открыто, ясно, погоже» weders прусск. (брюхо) веде ВОДА-ёмкость chickweed африкаанс (мокрица) вед ВОДА-мокро; африкаанс (ранее – бурский) – германский язык (до начала XX века – диалект нидерландского), один из 11 официальных языков ЮАР, также распространён в Намибии chickweed груз. (мокрица, песчанка, бот.) вед ВОДА-водяное животное; часто встречаемый интернациональный вариант этого определения для многих языков, но мы не станем злоупотреблять им, хотя и удивляемся отсутствию его сугубо национального оригинала во многих языках ведень чудема эрзя (струя, узкий поток) веде ВОДА-ВЕДЕТ-поток vedu эст. (вести, транспортировать) веду ВОДА-ВЕСТИ; вариант: vedru – «пружина, рессора» vedo карельс. (тяга, идти, вести, прийти) ведо ВОДА-ВЕСТИ-ВАГА-тяга veda|vöda вепс. (уносить, уводить, тянуть) веда ВОДА-ВЕДЕТ-несёт; вариант: veza – «побег растения», а vezi – «вода», vezo – «отлогий, пологий» (про берег); вепсы – народ в Ленинградской, Вологодской областях и в Карелии (до революции –чудь), самоназвание – тягалажет(ударение в «тягалажет» А.Зализняк не определили, а больше никто и не знает) veden финск. (вода) веде ВОДА-ВЕДАТЬ veêders латышск. (живот) веде ВОДА (живот – содержимое «воды»); вариант: veêdars vödör венг. (бадейка, ведёрко) вёдё ВОДА-ёмкость для воды veė́daras литовск. (желудок) веда ВОДА-желудок, как ёмкость weders др.-прусск. (живот) веде ВОДА-живот (вместилище жидкости); вымерший язык пруссов, один из балтийских языков$ (любопытно, что прусское nowis– труп, мертвец») vedrə азерб. (ведро) вед ВОДА-ёмкость-ведро vedet финс. (вода) веде ВОДА vedel эст. (флюид, жидкость) веде ВОДА-жидкость vedenpaisumus финс. (наводнение, потоп) веде ВОДА-потоп; букв. «прилив воды» vedelik эст. (жидкость) веде ВОДА-ВЕДЁТ-жидкость vedeлi вепс. (потаскун, бродяга) веде ВОДА-ВЕСТИ-бродить-таскаться vediä карельс. (везти, вести, волочить, тянуть) вед ВОДА-ВЕСТИ-тянуть veden (rajassa) финс. (затопленный, наводнённый, захлебнувшийся) веде ВОДА-ВЕДЁТ-топить స్వేద телугу (потеть) веда ВОДА-ВЕДЁТ-пот; чит. sveda; приставлена «s»; телугу – народ в Индии, основное население штата Андхра Прадеш ved мокш. (вода) вед ВОДА-ВЕДЁТ; мокшанский – мордовский язык финно угорской семьи языков ведь эрзя (вода) вед ВОДА-ВЕДЁТ vedzioti литов. (водить) вед ВОДА-ВОДИТЬ hwed свен. (продавать, торговать) вед ВОДА-ВЕСТИ-торговля wedzec верхне-лужиц. (ведать, знать, уметь) вед ВОДА-ВЕСТИ-ведать; вариант: wezo – «разумеется» (ВОДА-ВЕЗТИ) weydii сомали (спросить) веиди ВОДА-ВЕДЁТ-ВЕСТИ-весть-говорить ведь нивхск. (бежать, о животном) вед ВОДА-ВЕСТИ-бежать; нивхский (гиляя́цкий) – язык нивхов, распространённый в северной части острова < ![CDATA[ ]]> Сахалин< ![CDATA[]]> и в бассейне реки < ![CDATA[ ]]> Амгуни< ![CDATA[]]>, притока < ![CDATA[ ]]> Амура< ![CDATA[]]> wed сван. (падение, капля) вед ВОДА-капать; сванский – бесписьменный язык сванов, один из картвельских языков mächwed сван. (грудь, молочная железа) вед ВОДА-жидкость-молоко vedeka вепс. (сырой, пропитанный влагой) веде ВОДА-ВЕДЁТ-сырость ведя молд. (видеть) вед ВОДА-ВИД; вариант: молд. ведере – «ви́дение» vedanga ведий. (ветвь, криница, родник) вед ВОДА-ВЕСТИ-ветвь ΟΔΗΓΌΣ |ΟΔΗΓΏ греч. (водить, руководить, гид) од ВОДА-УДА-ВОДИТЬ; чит. одигос, одиго одмн калмыц. (атаман, вождь) од ВОДА-УДА-ВЕСТИ-вождь; вариант: баатр – «витязь», т. е. герой, воитель oṓdman санс. (поток) од ВОДА-УДА-тычет-поток; исчезла «в»; вариант: синонима в санскритеvari –«вода»; санскрит – древнейший язык индусов, родоначальник индийской ветви индоевропейской семьи языков hodie лат. (сегодня) оди ВОДА-УДА-ВЕСТИ-ходить-время; (любопытно, что в белорусском «ход» – это, в том числе, и хадж, как и религиозное понятие в исламе Хадж, а журчание, ропот в латыни – murmur, т. е. мур-мур) odo йоруба (плавание) одо ВОДА-УДА-плыть; исчезла «в»; др. вариант: odo pool – «бассейн»; йоруба – народ Нигерии, а так же Ганы, Того и др. африканских стран ȭdõg ливс. (вечер) одо ВОДА-УДА-время суток; исчезла «в»; Ливский – язык ливов, относящийся к прибалтийско-финской подгруппе финно-угорских языков өдөр монг. (день) одо ВОДА-УДА-ВЕДЁТ-идти-время; варианты: өдрөөс и одор – «день» одот иврит (везде, вокруг, около) одот ВОДА-УДА-течёт-окружает; исчезла «в» odati санс. (бьющая ключом, бурлящая) одат ВОДА-УДА-бить водой; потеряна «в» aod брит. (побережье) аод/эод ВОДА-берег адда урду (станция, базирование) ада ВОДА-УДА-причал-стоянка; (любопытно, что гул – «шум, крик», а нага – «голый») ада тувин. (основоположник, перен.) ада ВОДА-ВЕСТИ; вариант: ада-чурт– «отечество, отчизна», адаар – «называть, произносить», адак – «низовье реки, неглубокий, мелкий (о воде), адалга – «обращение» ሆዱ амхар. (водянка) оду ВОДА-УДА-болезнь; исчезла «в»; чит. hodu; язык народа амхара – официальный язык Эфиопии ndoo суахили (ведро, бадья) до/ду ВОДА-ёмкость-ВЕДРО; потеряна «в», добавлена «н» да тибет. (стрела) да ВОДА-ВЕСТИ-движение-стрела; потеряна «в»; религиозный вариант: тибет. да-дар – «стрела»; поэтому не случайно «стрелец» будет – шу (от тюрк. су – «вода»); (любопытно, что «стук» по-тибетски – тук-тук, «стучать» – так-так тан, «стыд, стыдиться» – нго-ца, т. е. «негодно, не годится!», а «суждение» – як-не та-я (букв. «как не тая́», т. е. «говорить не утаивая, как есть») ہda белудж. (господь, бог) да ВОДА-ВЕСТИ-вождь தொட்டி тамиль. (бадья) ото ВОДА-УДА-ВАДЬЯ-ёмкость для воды; чит. toṭṭо-; потеряна «в» to тибет. (питание) то ВОДА-питаться-пить; потеряна «в»; вариант: чу-бан – двойной «водяной корень» (т. е. тюрк. чу(ВОДА) и русск. ВОДА (бан-ВАНД) (любопытно, что слово «рыдать» переводится как ну и как шум, т. е. «ныть и шуметь», «соль» – ца, «чёрт – тэ-ран (т. е. «тиран»), «яблоко» – ку-шу и ще-ку (т. е. «кусать, кушать» и «щека»), а «тёплый» – дро-во, т. е. «дрова, которые греют при горении») etí odò йоруба (взморье, берег) одо ВОДА-УДА-берег; потеряна «в» ʻote таити (сосать) оте ВОДА-УДА-пить-сосать; исчезла «в»; < ![CDATA[ ]]> язык< ![CDATA[]]> < ![CDATA[ ]]> таитян< ![CDATA[]]>, один из < ![CDATA[ ]]> полинезийских языков< ![CDATA[]]> на о. < ![CDATA[ ]]> Таити< ![CDATA[]]> и других соседних островах ōṭu телугу (голосование) оту ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДЁТ-ведать-слово-речь-голос; потеряна «в»; вариант: cadavaḍāniki – «толковать» (ВАДА-ВОДА); (любопытно, что в тибетском языке понятие «голосование, отдать голос» очень уж «по-водному» звучит в обоих вариантах: о-дэм и о-то) о-ту тибет. (сыр) оту ВОДА-молочный продукт-сырь; (любопытно, что «тесть» у тибетцев – кё-ге па-па , «ходить на цыпочках» – кан-пе цэ-цук -нэ чин, «ткать» – так-та, «товарищ» – да-во, «час, часы» – чу-цо (переход С-Ц), «часть» – ча-ше (С-Ш), «чахнуть» – нип-то чяк ), «чепуха» – чё ме-па, «ЧЕСАТЬ» – пар-ще кяп(от русск. парша), «число» – чи-це, «чистить зубы» – со-тру (т. е. «тереть, чтобы очистить»), «чрезвычайно» – ще-по-чи, «чугун» – чяк-джен, otyebileyo коса (обильный) оти ВОДА-УДА-изобилие; потеряна «в»; (любопытно, что zalisa на языке коса – «наполнять», т. е. русск. «залить», muddy – «мутный»), «чихать» хан-дри кяп (от русск. хандра, хандрить) tuyết ướt | trời ướt át вьетн. (мокрота, сырость, слякоть) уот ВОДА-слякоть; исчезла «в»; др. вариант: ов; букв. «снег мокрый» и «снег+вода+звук»; т. е. ướt – «мокрый, влажный, сырой» и «множество»; напр., ướt nhũn – «размокать», букв. «вода+мягкий» यात जा маратхи (погружение) уат ВОДА-груз; исчезла «в»; чит. yata ja; маратхи – один из индоарийских языков, преимущественно в Индии и на Маврикии juotava финс. (годный для питья, напиток) иот (В-) ВОДА-УДА-пить; исчезла «в» yo‘tal узб. (отхаркивать) иот ВОДА-УДА; исчезла «в» ghoti’ клингон (рыба) готу/гхоту ВОДА-ГАТЬ-животное-рыба; клингонский – искусственный язык, разработанный лингвистом Марком Окрандом для инопланетной расы в сериале «Звёздный путь»; др. варианты «водяной лексики: Wander – «брод, бродить» (ВАНДА-гут), Qutwi – «вести» (ГАТЬ-гуть), De‘ – «весть» (редуц. «в»), wade – «вброд», vutwI – «варить», voQ – «захлебнуться» (ВАГА-вог), SIS yoD – «зонт» (йОД -иод), wanHa‘ neH – «излучина» (ВАНДА-ван), wov – «ярко, светло» (ВОДА-во), veng stoke – «сток» (ВАНДА-вен), get арм. (река) гет ВОДА-ГАТЬ-река; (любопытно, что «вода на армянском – jur («журчит») get bogged коса (вязнуть) гет ВОДА-ГАТЬ-жижа geet люкс. (есть, быть, являться) гет ВОДА-ГАТЬ-состояние-положение gata хилига (кокосовое молоко) гата (В-Г) ВОДА-ГАТЬ-жидкость-молоко; хилига – австронезийский язык; gata все-таки из «водяной лексики», поскольку «кокос» у хилиганцев звучит иначе – niyúg; (любопытно, что «кушать» на этом забытом Богом языке – ab-ab, «обалдеть» - aba, «обнажать» -abansada, а «объединяться – abay) gateihan гот. (сообщать, возвещать) гате ВОДА-ГАТЬ-ВЕСТИ-весть-сообщение; варианты: gatiuhan – «отводить», gaþaúrsnan – «высохнуть»; (любопытно, что haírda – «стадо» и hardus – «строгий, крепкий, сильный», которые идут от «орда» ngäts‘i керетар. отоми (плавник) гат ВОДА-ГАТЬ-плыть qâtu аккад. (рука) гату ВОДА-ГАТЬ-движение-направление-изгиб-рукав; (любопытно, что аккадское libbu– «сердце», т. е. «любить») gati суахили (причал) гати ВОДА-ГАТЬ-причал കടൽ малаялам (море, водоём) гат/кат ВОДА-ГАТЬ-водный бассейн; вариант: കടല്ക്കര – «взморье, пляж»; чит. kaṭalkkara गोता непаль. (погружение, нырять) гота (В-Г, Д-Т) ВОДА-ГАТЬ-груз; чит. gota; непальский – крупнейший и государственный язык < ![CDATA[ ]]> Непала< ![CDATA[]]> hotu маори (всхлипывать, рыдать) готу ВОДА-ГАТЬ-жидкость-слезы; маори – коренной народ Новой Зеландии, самый южный из полинезийских языков gota астур. (капля) гота ВОДА-ГАТЬ-капля астурийский – язык астурлеонской подгруппы < ![CDATA[ ]]> иберо-романских< ![CDATA[]]> языков; ar gota керетар. отоми (капля) гота ВОДА-ГАТЬ-капать; вариант: ar cuota – «квота», т. е. ВОДА и КВОТА – одного корня; др. варианты: coca gät’u̲wi – «кока-кола» (гат) и gät’u̲wi – «пепси» gota юкатеко майя (капля) гота ВОДА-ГАТЬ-капать; вариант: ti‘ le gota e gota папьяменто (капля) гота ВОДА-ГАТЬ-капать; папьяменто – креольский язык на иберо-романской основе, < ![CDATA[ ]]> родной язык< ![CDATA[]]> населения < ![CDATA[ ]]> Арубы< ![CDATA[]]>, < ![CDATA[ ]]> Кюрасао< ![CDATA[]]> и < ![CDATA[ ]]> Бонэйр< ![CDATA[]]> goto самоан. (погружаться) гото (В-Г) ВОДА-ГАТЬ-груз hota гаитян. (кашель) гота/хота ВОДА-ГАТЬ-брызги при кашле; гаитянский – язык, на котором говорит население Гаити kote маори (выжать, выжимать) коте (Г-К) ВОДА-ГАТЬ-выжимать ɡodɒxtæ перс. (таять) года ВОДА-ГАТЬ-таяние снега; персидский – иранский язык vajuda вепс. (болото, топкое место) вауд ВОДА-топь маводи тадж. (влага) води ВОДА-влажность vodada вепс. (течь, протечка воды) водиз ВОДА-ВОДИТЬ-ВОЗИТЬ-течь ΠΡΟΒΟΔΙΖΩ греч. (провожать отъезжающего) води ВОДА-ВЕСТИ-ВОЖЖИ; чит. проводизо, т. е. с приставкой «про» voodoo |vodun фон (бог) водо ВОДА-ВЕДЕТ-ДУХ; ВОДА народ фон в Бенине, Африка; религ. культ, связанный с одержимостью духа и применением воды vodia авес. (ведро) води ВОДА-ёмкость; авестийский – один из древнейших представленных письменными памятниками иранских языков, язык письменного памятника «Авеста» (ср.-перс. avastak «уложение», от ВОДА-ВЕДЕТ-ВЕСТИ-ложить), представляющей свод религиозных текстов зороастризма cawod валл. (душ) вод ВОДА-устройство для подачи; приставлено «ca»; валли́йский (уэльский или кимрский язык) относится к британской группе кельтских языков, распространён в западной части Британии – Уэльсе wodzak верхне.-лужиц (проводник) вод ВОДА-ВОДИТЬ; варианты: wodzidlo – «руль, штурвал, баранка» divodasa ведий. (слуга неба, мужское инд. имя) вода ВОДА-имя vod вепс. (вожея) вод ВОДА-ВОДИТЬ-ВЕЗТИ-ВОЖЖИ; ВОЖЕЯ – та, что водит на свадьбе невесту باد дари (ветер) вод ВОДА-ВЕСТИ-ветер; чит. vạd; дари – афганско-персидский язык афганских таджиков, хазарейцев, чараймаков deadwood коса и суахили (валежник) вод ВОДА-ВАЛ-ВАЛИТь-валежник; чит. деадвуд vodar санс. (ведущий) вода ВОДА-ВЕСТИ-ВОДИТЬ vodenjak босн. (водолей) воде ВОДА-лить vodiysida узб. (долина) води ВОДА-ДАЛЬ-разлив-долина водии тадж. (долина) води «ВОДА-ВЕСТИ-разлив-долина; (любопытно, что «жидкость» на таджикском – моеъ, т. е. как бы «мою, мыть») wodychowac верхне.-лужиц. (отдыхать) води ВОДА-ВОДИТЬ-отдых заводӹштӹ горномарий. (заводь) воды ВОДА-ВОДИТЬ-ЗАВОД-ЗАВОДЬ; варианты: горномарийс. воде – «водить», заводышты – «завод» (промышленное предприятие); язык горных марийцев, распространён в Горномарийском, Юринском и Килемарском районах Марий Эл जाडो непаль. (зима) джадо (В-Дж) ВОДА (т. е. «зима» привязана к «воде»); чит. jāḍō dato себуано (обильный) дат ВОДА-обилие; себуанский – язык австронезийской семьи, распространён на Филиппинах (остров Себу и др.) дата орочи (устье реки) дат ВОДА-тычет-река; пропала «в» dätä керетар. отоми (ход) дат ВОДА-ВЕСТИ-ход; пропала «в»; dan вогео (вода) дан ВОДА; пропала «в»; wogeo – язык обитателей одноименного острова в Тихом океане в составе островов Схаутена datti хауса (грязь) да ВОДА-жидкость-грязь; исчезла «в»; хауса – крупнейший по числу носителей язык чадской ветви в Западной Африке ダート яп. (грязь) дат ВОДА; потеряна «в» dhia dej хмонг (погружение) д, де ВОДА-ВАГА-груз-погружение; пропала «в»; здесь двойной корень с потерянной «в»(о), буквально – «погнать воду»; хмонг – язык народности мяо в Китае, Северном Вьетнаме, Таиланде и Лаосе де шумеры (нести/ лить) де ВОДА-течёт-льёт; потеряна «в»; вариант: ду – «расстилать»; Браво исследователям и переводчикам с шумерского! Найти русские корни в столь «древнем» языке – многого стоит! ar t‘ot‘e xi hño керетар. отоми (мыс) тоте ВОДА-мыс; вариант: ya nt‘ot‘e primas-«сырой» (ВОДА-молоко-сырость) ти ненец. (озеро) ти ВОДА; пропала «в» тю ненец. (рукав) тю ВОДА-изгиб-рукав; пропала «в» tuu тагал-мурут (наводнение, паводок, потоп) ту (Д-Т) ВОДА-наводнять; тагал-мурут относится к даякско-пенанской группе австронезийских языков, распространённых на острове Калимантан, язык штата Сабахан в Малайзии tu‘ юкатеко майя (отстой) ту ВОДА-разлив-стояние ta кхмонг дао (река) та ВОДА-река; любопытно, что «рыба» на этом языке – pla, т. е. русск. «плавать», а «снег» – nəi, а «течь» – ləi, т. е. русск. лей) təu кхмонг дао (прийти, приходить) теу ВОДА-ВЕСТИ-идти taele самоа (душ) тае (Д-Т) ВОДА; потеряли «в»; язык самоанцев в Самоа, относится к полинезийской группе малайско-полинезийской надветви австронезийской языковой семьи taeao самоа (утро) тае ВОДА-время суток; тот же самый остаток от ВОДА, как и предыдущее слово taele , но уже в ином «водяном значении» – утро; вариант: at Vara – «быть» (ВОДА-время-существование) skvetta исл. (брызги, всплеск) вета (Д-Т) ВОДА-брызги-плескать kweta суахили (бултыхаться) вета ВОДА-бултых whete маори. (глазеть, пристально смотреть) вете ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ-ВИД-ВИДЕТЬ zweet нидер. (пот) вет/вит (Д-Т) ВОДА-пот; добавлена «z» vet африкаанс (жир) вет ВОДА (т. е. «водой» назван «жир») vetelä |vetinen финс. (болотистый, водянистый) вет ВОДА-болото sweterige африкаанс (потный, вспотевший) вет ВОДА; этимол. переход: ВОДА-ВЕТЕР; исход. вариант: sweet – «пот, вспотеть» ветло удмур. (бродить) вет ВОДА-ВЕСТИ-брод twet сван. (рука) вет ВОДА-ВЕСТИ-руководство вэдекурць ненец. (посещать) вэде ВОДА-ВЕСТИ-идти-посещать mubakwedi дуала (судья) веди ВОДА-ВЕСТИ-управлять; дуала – бантоидный язык Камеруна вета нострат. (вода, идти) бета ВОДА-движение-идти; ностратический – гипотетический язык, выведенный лингвистикой удивительно точно отвечает нашим изысканиям по «водяной лексике» bid |bud сван. (влагалище) бид/буд ВОДА-влага; характерно, что ВЛГ передана как БД bidet фр. и англ. (биде) биде ВОДА-биде; биде – небольшая ванна с фонтанчиком для подмывания; (любопытно, что «колодец» на французском звучит puits) bida гот. (молитва, просьба) бида ВОДА-ВЕДА-обращение; вариант: др.-в.-нем. beta vǽt англос. (влажный) вэт ВОДА-влага wetter зап.фриз. (вода) вет ВОДА-ВЕСТИ-ВЕТР; вариант: wiet – «мокрый»; фризский – официальный язык нидерландской провинции Фрисландия vett финс., эст., водск. и ижорс. (вода) вет ВОДА wets чева (смачивать, мочить, увлажнять) вет ВОДА-мокнуть წვეთი груз. (капля) вети ВОДА-капля; чит. tsʼvеti; забавно, что такое же слово в других языках обозначает – «пот, потный», напр., в шведском, африкаанс, баскском, исландском и пр. වැටුනි синг. (нырять) вэту ВОДА-купаться; чит. væṭuni; язык сингалов, наиболее многочисленной этнической группы Шри-Ланка ฤดูหนาว тайск. (зима) вэтэ ВОДА-время года; чит. vэтэnaw вэтэн азерб. (родина) вэтэ ВОДА-как родное место; вэтэн-ватан – характерно для многих тюркских языков; weti шона (моча) вети ВОДА-жидкость-выделение; Шо́на – язык Нигеро-конголезской языковой семьи группы банту, распространён в Южной Африке, главным образом в Зимбабве vetistellä финс. (лить слёзы) вети ВОДА-лить-слеза veti санс. (направлять) вети ВОДА-ВЕСТИ-направление weti маори (груз) вети ВОДА-ВАГА-тяжесть-груз svette норв. (пот) вете ВОДА-пот wete маори (откат) вете ВОДА-ВОЛНА-отлив воды, волны awâtum аккад (слово, повеление) вату ВОДА-ВЕСТИ-речь; вариант: atmû njwatubojä керетар. отоми (банка) вату ВОДА-ёмкость для воды; керетарский отоми – один из индейских языков северо-запада центральной части Мексиканского нагорья vátur фарер. (мокрый, сырой) вату ВОДА-мокро vetur исл. (зима) вету ВОДА-время года njwatubojä керетар. отоми (отмель) вату ВОДА-мель ΒΑΤΉΡΑΣ греч. (вышка для прыжков в воду) вати ВОДА-действие с водой; чит. ватирас yawaty- курд. (вожделение, влечение) вати ВОДА-влечение ΒΑΘΙΑ ΜΕΣΑ греч. (глубь, глубоко) вати ВОДА-глубь; чит. ватиа kiehuvaa vettä финс. (кипяток) вета ВОДА-горячая жидкость whetoko маори (шагать, ступать) вето ВОДА-ВЕСТИ-продвигаться-шагать; чее́ва (нья́нджа) язык банту, распространённый в Южной Африке, в окрет-ностях озера Ньяса wit лимбург.(белый) вит ВОДА-чистый-белый; вариант: wiet viti алб. (год) вити ВОДА-ВЕСТИ-движение-время года; отсюда русск. БЫТЬ и иностр. VIT- (жизнь, существование и проч.) vit швед. (год) вит ВОДА-ВЕСТИ-время-год; то же слово в древнегунтийс. – huit; (любопытно, что «глаз» по-шведски – öga, т. е. русск. «око») ქვითინი груз. (рыдание) вити ВОДА-слезы; чит. k’vit’ini vitis воляпюк (виноград) вити ВОДА-сок-виноград viti таити (быстрый) вити ВОДА-течение-быстрина vitten норн (сообщение, сведения) вит ВОДА-ВЕСТИ-весть witan гот. (знать, наблюдать) вита ВОДА-ВЕДАТЬ-знание; варианты: witoþ, др.-в.-нем. wiʐʐôd – «закон» wic верхне-лужиц. (подагра) вит ВОДА-жидкость-моча; чит. vit͡ɕ וואָטערינג идиш (водянистый) воте (Д-Т) ВОДА; чит. voteri; идиш – еврейский язык германской группы, исторически основной язык ашкеназов, возник в Центральной и Восточной Европе (X-XIV вв.) на основе средне-верхненемецких диалектов с заимствованиями из древнееврейского, арамейского и славянских языков, а позднее – и из современного немецкого языка voted брит. (вода) воте ВОДА; британский английский – разговорный или письменный язык, используемый на Британских островах wotterbrèg лимбург. (акведук) воте ВОДА-ВЕСТИ-акведук; лимбургский – язык западногерманского нижненемецкого пространства woteeri ганда (кафе, кафетерий) воте ВОДА-напиток turvotus финс. (водянка) воту ВОДА-болезнь; ボトル яп. (бутылка) вото ВОДА-ёмкость для жидкости; чит. вотоду ბოტოტი груз. (сопли, сопля) бото ВОДА-сопли; чит. бототи bottoms коса (плавки) бото ВОДА-плыть wotru тохар. (приказывать) вот ВОДА-ВОДИТЬ-вождь-приказ; тохарские – группа индоевропейских языков, состоящая из мёртвых «тохарского А» (восточный) и «тохарского Б» (западный), I тыс. до н. э. – I тыс. н. э. на территории Таримской впадины (оазисы: Турфан, Куча, Лоулань и др.), письм. памятники относятся к VI—VIII векам wotkazanje верхне-лужиц (завещание) вот ВОДА-ВЕСТИ-завет; варианты: woteberanje – «подписка», wotewrjeny – «открытый», wotmolwa – «ответ» wótre верхне.-лужиц. (громко) вот ВОДА-ВАГА-ВЯКАТЬ-голос; вариант: wotwolanje – «отзыв» neuvotella финс. (вести, новости) вот ВОДА-ВЕСТИ; изначально – «новая вода» ΒΑΘΙΑ греч. (глубоко) вот ВОДА-глубь; чит. ватиа; вариант: ΒΟΘΟΣ – «пучина, дно моря» (чит. ботос) ΒΟΥΤΙΆ греч. (всплеск) вот ВОДА-плеск botjan гот. (быть полезным) бот ВОДА-жизнь-здоровье-польза botac цыган. (петь) бота ВОДА-голос; вариант: русск. ботать (болтать, говорить) вади уйгурс. (бассейн) вади ВОДА-ёмкость; уйгурский – один из тюркских языков, распространён в Китае, Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Туркмении თხევადი груз. (влажный, жидкий) вади ВОДА-жидкость; чит. tkhevadi; вариант: < ![CDATA[ ]]> სითხე< ![CDATA[]]> – «жидкость» (чит. sitkhe) vadi азерб. (долина) вади ВОДА-ВОДИТЬ-влага vaada |vaata |vataḥ санс. (ветер, воздух) вада/вата ( Д-Т) ВОДА-ВОДИТЬ-ВОЖЖИ; семантическая перекличка: ВОДА-ВОЗДУХ-VATA, см. viy`at; другой вариант: vaatr – «воздух», отсюда же – индийский Бог штормового ветра VATA (т. е. шторм-ветер на море) и слово vetasa – «древо жизни» wadidӕgӕn осет. (тотчас, быстро) вади ВОДА-ВРЕМЯ; русская семант. связь ВОДА-ДВИЖЕНИЕ отразилось в осет. как ВОДА-БЫСТРО (русск. БЫСТРИНА), напр. осет wagin – «бежать» вади урду (долина) вади ВОДА-ВЕСТИ-разлив-долина; вариант: васаат – «пространство, протяжение» вади иврит (высохшее русло) вади ВОДА, которая высохла ΒάΔΙΣΜΑ греч. (походка, поступь) вады ВОДА-ВОДИТЬ-ходить; чит. вадысма vado лат. (переходить вброд, решительно идти) вадо ВОДА-ВОД-ВЕСТИ; варианты: vadosus – «неглубокие места, мели», vador – «привлекать к судебной ответственности, обязывать явиться в суд» lavado керетар. отоми (мыть) вадо ВОДА-мыть vado астурийс. (брод) вадо ВОДА-ВОДИТЬ-бродить-мель na e vado папьяменто (вброд) вадо ВОДА-движение-переход хъвадай затI лезг. (напиток) вада ВОДА-пить; вариант: яд гун – «поить», т. е. ЯД-ВАД; вада ненец. (слово, ненецкий язык) вада ВОДА-ВЕДЕТ-ВЕДАТЬ-слово; не́нцы (устаревшие названия – самоеды, юраки) – самодийский народ в России, населяющий евразийское побережье Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до Таймыра xwêdan курманджи (пот, потеть) вада ВОДА-жидкость-пот; приставлена «x»; чит. хвадан; курманджи самоназвание нескольких современных этнических групп курдов, а так же крупнейшего из диалектов курдского языка vada лат. (гавань в Этрурии) вада ВОДА-гавань vada вепс. (небольшой невод) вада ВАДА-ВОДИТЬ; вариант: vadoita – «ловить рыбу малым неводом» ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ греч. (лавина) вада ВОДА-ВАЛ-ЛАВА; напомним, что ВАЛ в русском языке – водяной поток от быстрой прибыли воды, речной накат aravaḍaṁ телугу (кричать) вада ВОДА-ВЕСТИ-ведать-голос wada hadalka сомали (разговор, говорение) вада ВОДА-ВЕСТИ-весть-голос vadas литов. (вождь) вада ВОДА-ВЕСТИ-ВОЖДЬ vadana санс. (соль) вада ВОДА-солёности воды в океане vadar интерлинг. (вброд) вада ВОДА-брод; интерлингва (первоначально латино-сине-флексионе) – один из международных искусственных языков, созданный в 1903 г. Дж. Пеано авадарун лезг. (катать) вада ВОДА-ВЕСТИ-катить; вариант: авахьун – «кататься» (ВОДА-ВАГА) hавадар урду (воздушный) вада ВОДА-ВЕСТИ-ВОЗДУХ wade мальт. (брод, пробираться, болотные сапоги) ваде ВОДА-движение; (любопытно, что слово «брод» с приставкой «в» уже становится интернациональным «ford», как если бы у многих этих народов никогда не было собственного понятия) vaditajs латыш. (лидер, голова) вады ВОДА-ВОДИТЬ-ВЕСТИ-ВОЗИТЬ-ВОЖЖИ-ВОЖДЬ-лидер; вариант: vadonis – «вождь» väde лат. (идти) вадэ ВОДА-движение; вариант: vadat – «идти» وادي араб. (высохшее русло реки или долины) вэди ВОДА-сухая долина; чит. вэди; (любопытно, что «воевать» по-арабски – хараба, т. е. русск. «храбрый») ฤดูใบไม้ผลิ тайск. (весна) вэду ВОДА-ВЕСТИ-сезон года; чит. vdū bımị̂ p̄hli напр., ฤดู(сезон), к которому подставляется слово, определяющее время года: ฤดูหนาว – «зима», чит. Vdū h̄nāw и проч.; другой пример понятия «время» – исл. undireins – «тотчас, в то же время» (т. е. ВОДА-УНДА) wad осет. (ветер, буря, пурга) вад ВОДА-ВЕТЕР; вариант: wadӕ (чит. вада), осетинская богиня ветров – Wadӕxsin vad рум. (вброд) вад ВОДА-передвижение wadsis осет. (лёгкие облака) вад ВОДА-туча waad нидер. (брод, пробираться, болотные сапоги) вад ВОДА-движение pavadis литов. (вожжи) вад ВОДА-ВОДИТЬ-ВОЖЖИ avada норн (разгружать) вада ВОДА-ВАГА-ВЕДЕТ-груз wad сван. (желание) вад ВОДА-жажда-желание vað исл. (брод) вад ВОДА-движение; ð чит. как д vado исп. (вброд) вад ВОДА-передвижение vadja коми (болотистый, топкий) вад ВОДА-топь movado эспер. (движение) вад соединение семантики: ВОДА-ВОДИТЬ निवडतो маратхи (всплеск) вад ВОДА-плеск; чит. нивадато nevada исп. (снежный, холодный падающий ветер) вад ВОДА-ВОЗДУХ-ВЕТР; Невада (Невадо) – один из штатов США; liñvadenn брит. (потоп) вад ВОДА-топь evado лат. (выходить) вад ВОДА-направление; с приставкой «е»; см. лат. vasi, vasum kwad сван. (умирать) вад ВОДА-ВЕСТИ-идти-движение-ход; (любопытно, что betkw –«бить») vadisi турец. (долина) вад ВОДА-ВОДИТЬ-разлив-долина wade англ. и финс. (переход вброд, по грязи, преодолевать, болотные сапоги) вад ВОДА-передвижение per-vado лат. (проходить, проникать) вад ВОДА-движение-просачивание ΒΑΔΙΑ ΛΙΜΝΗ греч. (глубокое озеро, лиман) вад ВОДА-водоём; чит. ватиа лимни, т. е. «вода+лиман» invado лат. (нападать, вторгаться) вад ВОДА-направление-движение; с приставкой «in», как и русск. ВОЗ, ВОС dulvadit северно-саам. (наводнять, плотина, гать) вад ВОДА; другие варианты перевода: «струя, залить, запруда, наводнение» e-vado лат. (выходить, выезжать) вад ВОДА-ВОДИТЬ-движение; с приставленной «е» vadum лат. (воды, брод, отмель) вад ВОДА-мель svadhā́ др.-инд. (привычка, обычное состояние) вад ВОДА-ВЕСТИ-привыкать nivaḍatō маратхи (всплеск) вад ВОДА-плеск; c приставкой «ni» vadejon эспер. (брод) вад ВОДА; вариант: wade – «брод» vado ит. (переходить вброд) вадо ВОДА-ВЕСТИ-идти; вариант: guado, а так же vadoso - вадозная вода levado эспер. (вздыматься) вад ВОДА-вздымание вадачунал орочи (везде) вад ВОДА-ВЕСТИ-разлив-везде; (любопытно, что орочское слово ичи – переводится как «видеть», т. е. русск. очи) vadhusara ведий. (рег. название реки, женский поток) вад ВОДА-поток; варианты: svadha – «обычай, родина, сладкий напиток, сок винограда олицетворённый в богине»; sarvadeva – «криница всех богов»; devadatta – имя «раковины (военной трубы) Арджуны» vandkande дат. (бидон) ванд ВОДА-ВАНДА-ванта-ванна-место в пространстве (ловушка для ловли рыбы или ящик для её соления, давшее общеязыковое «ванна») vanduõ литов. (вода) ванд ВОДА-ВАНДА-ВАНДАТЬ vand дат. (вода) ванд ВОДА-ВАНДА beelwandle греч. (пляж) ванд ВОДА-место у воды; так же wandle – название рек в некоторых странах want тохар. (ветер) вант (Д-Т) ВОДА-ВАНДА (напомним, что и ВЕТЕР и ВОЗДУХ – из «водяной лексики») yolwandle коса (море) ванд ВОДА-ВАНДА ко́са (кхоса, исикоса) – один из официальных языков ЮАР beelwandle коса (пляж) ванд ВОДА-ВАНДА mwando шона (влага) ванд ВОДА-ВАНДА vanduo литов. (вода) ванд ВОДА-ВАНДА დღევანდელ груз. (сегодня) ванд ВОДА-ВАНДА-ВЕСТИ-время-день; чит. дғэвандел букв. «подарить день», груз. ვანდელ – «подарок» aand африкаанс (вечер) анд ВОДА-ВАНДА или УДА; потеряна «в»; то же самое и вилямовском языке: öwyt – «вечер» (ВОДА-ВИТ) and норн (дыхание) анд ВОДА-ВАНДА-ВЕСТИ-воздух-дыхание; потеряна «в» ande цыган. (внутри) анд ВОДА-ВАНДА-нутро; потеряна «в» pluvokvanto эспер. (осадки, дождь) вант (Д-Т) ВОДА-осадки; ложный буквальный перевод «дождь+величавый», хотя исходная основа vant – «вода» vatn |vatni исл. (вода, влага) ватн (Д-Т) ВОДА; варианты: vökva, veita, vatui á vatna исл. (озеро, поить) ватн ВОДА-ВАНДА-пить-водоём waterval африкаанс (водопад) вате ВОДА-падать; вариант: waatlemoen – «арбуз»; (любопытный пример, когда и «вода» и «пад» выведены из одного корня ВОД – ВОДА и ВАЛ) waterverf африкаанс (акварель) вате ВОДА-АКВА-рисовать; вариант: waters – «акватория» vatten швед. (вода) вате ВОДА; (любопытно, что шведское säga – «сказать») wáter голл. (вода) вате ВОДА watercolor гавай. (акварель) вате ВОДА-АКВА-рисовать watering ирл. (полив, орошение) вате ВОДА-полив waterbed амер. (постель на воде, кровать) вате ВОДА-приспособление увате хеттс. (вестú) вате ВОДА-ВЕСТИ-перемещение watea маори (свободный, доступный) вате ВОДА-простор-свобода-доступ; вариант: watakirihi – «водяной кресс» (овощное растение), weatanga – «обзор» waterhet голл. (вода) вате ВОДА < ![CDATA[ ]]> water < ![CDATA[]]> африкаанс (вода) вате ВОДА; вариант: watersug – «водянка» ватан дари и урду (родина) вата ВОДА-жизнь-родина; вариант: вада – «клятва, обещание», а вот – «решение, голос»; (любопытно, что «сумасшедший» на дари – девона, т. е. «демон», а местоимение «что» – чи) vata санс. (ветер) вата связь ВЕТР-ВОДА (ВОЗДУХ-ВОДА), т. е. ВЕЗТИ дух + ВОДА வாட்டர்கலர் тамиль. (акварели) вата ВОДА-АКВА-рисование; чит. vāṭṭarkalar; (любопытно, что pāṭa – петь (откуда это у тамильцев?) వాటర్కలర్ телугу (акварель) вата ВОДА-рисование; чит. vāṭarkalar, букв. – «вода+карандаш» kawatawata маори (бриз, несильный ветер с моря) вата ВОДА; двойной корень ват watakirihi маори (водяной кресс) вата ВОДА-бриз; здесь (в отличие от множества прочих слов языка маори) выпирает откровенный корень ВАТА ватань маньчжур. (уда с крючком, ловля на удочку) вата ВОДА-УДА-ловля; вариант: ваданахаби – «отвислое брюхо у скотины»; 徒渡りする яп. (брод, вброд, пересекать) вата ВОДА-направление; чит. towatarisuru kwatami хауса (погружаться) вата ВОДА-груз-погружение; другие «водяные варианты»: nutse и nutsar ватар хеттс. (вода) вата ВОДА; (любопытно, что хеттское генцувала – «дружественный» напоминает груз «генацвали», а гима – «зима» как-то случайно совпало с русск. «зима», З-Г) wata нанайс. (волна, волноваться, бушевать) вата ВОДА-ВАТА (сетка для ловли рыбы); варианты: ватаван – «поднимать, вызывать волны», вато– «качаться на волнах» вата ненец. (сильный) вата ВОДА-напор-сила tavata карельс. (подхватить, поддержать) вата ВОДА-ВЕСТИ-нести vatan крымско-тат. (родина) вата ВОДА-место рождения; (любопытно, что «крыша» на крымско-татарском – dam, т. е. русск. «дом») kuivata финн. и карельс. (сушить, вытирать) вата ВОДА-сушь; (любопытно, что в карельском «потакать» – potakoi) akuwatar хеттс. (напиток, питье) вата ВОДА-пить; (любопытно, что хеттс. гину – «колено» совершенно случайно напоминает рус. «гну», т. е. «сгибаю», хеттс. дашшуш – «крепкий» совпало с русск. «душишь», т. е. «душить») wati маори (часы) вати ВОДА-течение-ВРЕМЯ vatius лат. (вогнутый) вати ВОДА-излучина-вогнутый vato /wato гот. (вода) вато ВОДА; вариант: vato «выдра» (водяное животное); обратный смысл с этим же корнем: kuovata – «посягнуть, прибрать, хватить» и salvata – «закрыть, запереть, заложить, застегнуть, загородить, заслонить» готское написание: yato wator прагерм. (вода) вато ВОДА; любопытно было бы узнать, как лингвистика выводит подобную пралексику avatijax иврит (арбуз) вати ВОДА-овощ; чит. аватиях; вариант с тем же корнем в арабском: батты:х ziivattua карельск. (животное) вату ВОДА-живо-живот-животное vätska швед. (жидкость, жидкий) ват ВОДА-напиток; всё равно, что наша «водка» vatetra норн (изжога) вате ВОДА-отрыжка-изжога u yawat юкатеко майя (плакать, кричать) ват ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ-крик kazvattua карельс. (вырастить, взрастить, воспитать, поднять, научить) вату ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ-направлять v`aata санс. (разговор) вата ВОДА-тычет-речь (по аналогии с санскр. vidra – «убегать») kuwata фризск. (кричит) вата ВОДА-ВЕСТИ-весть-голос; др. вариант связи ВОДА с ГОЛОС: útlizze – «объяснять» gwạtw белуджс. (веер, вентилятор) ват ВОДА-ВЕСТИ-ВЕЯТЬ; вариант: «ветер» – gwạt wata гренланд. (вода) вата ВОДА; гренландский – эскимосский язык (Kalaallisut), один из эскимосско-алеутских языков, основной родной язык около 57 000 жителей Гренландии, близок инуитским языкам Канады vatnaborri исл. (окунь) ват ВОДА-морская живность; двусоставное, т. е. vatn +borri – «ВОДА+лещ» vatn фарер. (вода, озеро) ват ВОДА-водоём ΒΑΤΡΑΧΆΝΘΡΩΠΟΣ греч. (аквалангист) ват ВОДА-ВАТРУБА; чит. ватрахантопос; букв. – «вода-человек» ΒΑΤΡΑΧΟΣ греч. (лягушка) ват ВОДА-водяное животное; чит. ватрахос; буквально – «целится в воду» farwâtan др.-сакс. (отрицать, опровергать) ват ВОДА-ВЕСТИ-весть-говорить vatrë тоскан. (очаг) ват ВОДА-ВЕСТИ-очаг-огонь sarasvati ведий. (многоводье, хранитель небесных вод, речь, уподобляемая течению реки) вати ВОДА-ВЕСТИ-течение වතුර синг. (вода) вату ВОДА; чит. vaturэ; вариант: ගංවතුර – «потоп», чит. gaṁvatura; сингальский – язык этнической группы Шри-Ланки vat воляпюк (вода) вати ВОДА; вариант: kükön vati – «кипяток» ΒΑΘΙΆ греч. (глубоко, вглубь, основательно) ват/бат (/Б-В) ВОДА-глубь; чит. батия (Θ читает как t); вариант: ΒΆΘΟΣ wet анг. (мокрый, жидкий) вет/ват (Д-Т) ВОДА-мокрота water англ. и голл. (вода) ват/вот ВОДА; варианты watermelon – «арбуз» 水洼 кит. Мандарин (лужа) ва ВОДА; чит. shui wa (вода+wa); пропала «д» wa тибет. кхам (лодка) ва ВОДА-плыть-лодка; язык тибетцев относятся к тибето-бирманской подсемье в сино-тибетской семье языков; кхам – один из диалектов; (любопытно, что «нос» по-тибетски – n̥ā, «воронка» – pipi, «беглец» – dropa (драпать), а «берлога» – дом-цан (букв. дом+логово), «борода – a-ra (по имени пришлых ариев, и водка – a-ra (как и тюркск. арак – водка, вино), «верно» – так-та (так точно), «жидкий» – лаво, т. е. наше ЛАВА); заметим, что тибетское (и на языке дзонг-кэ) чу(«вода»/«десять») – это слегка изменённое тюркское су (вода), и эта основа (чу) относится не только собственно к «водяной лексике» (арбуз, бегемот, сок, крокодил, дождь, эссенция, цистерна, ртуть, пьянство, волдырь, духи, смола, душ, губка, коралл, лимфа…), но и к таким тибетским понятиям, как: «время, свадьба, путешествие (передвижение, ход), политика, часы, круговорот, сыр, пища, малый/большой (размер), бог, святость, вера, школа, вместилище, жизнь» и др; то, что чу является видоизменённым тюркским су видно из других примеров: «гасить» – сэ(«гасить огонь» – ме-сэ), «град» – сэ-ра, «залив» – цо-, «перемещать, двигать, провожать, просить, размножать, садиться» – шу, «донести, знать, понимать» – ше, «разместить» – ша, «озеро, пруд» – цо, «вытирать, стирать» – чи, «пролить и сметана» – щё, «песня» – ще, «рассказывать, поведать» – ше, «простокваша» – шо и мн. др. ка-ва тибет. (снег, снежный) ва ВОДА-снег; букв. «выделенная или отделившаяся вода»; (любопытно, что «снежинка», в свою очередь, будет – ган леп-леп, т. е. «лепить, липкий», а «собака» – ки, т. е. как бы от греч. kyon/kynos(собака), но на самом деле – от русск. «кинуться, кидаться», которое и дало в греческом kynos (собака), kinеma (движение) и им подобные wa зулу (падать) ва ВОДА-падение; варианты: za – «приходить» (В-З), ba –«стать» bu-va тибет. (пена) ва ВОДА-бурление; букв. «бурлит вода»; (любопытно, что «печь» будет – тап (топить), « топ ить» – ме- тап и ца- тап , «расслабление» – лё-лё дже-я (может, русск. «лёжа я» ?), «рубашка» – ку-то («кутаться), «юность» – щён-ке (т. е. «щенок, молодой»), а вот «ртуть» – нюль-чутибетцы почему-то называли букв. «жидкими деньгами») વસંત гуджар. (родник) ва ВОДА-родник; чит. vasanta; потеряна «д»; (любопытно, что в этом языке слово સ્પ્લેશ (чит. splesa) – «всплеск», звучит как всплеск, как русск. «плескать») wa маори (время, сезон, постепенно) ва ВОДА-течение-движение-ВРЕМЯ; вариант: waetea - «бегун» или waewae – «идти, ходить» mwa шона (журчание) ва ВОДА-звук воды ka wai гавай. (вода) ва ВОДА; пропала «д»; знакомое нам «Гавайи», где русский корень wai маори (вода) ва ВОДА; пропала «д» ва перм. (вода) ва ВОДА; пропала «д» voo нидер. (полет) во ВОДА-ВОЗДУХ-движение we коряк. (наполнять) ве ВОДА-полнота waiu гавай. (молоко) ва ВОДА (молоко жидкое, как вода); пропала «д»; др. вариант: eawai – «водород» vao галис. (вброд) ва ВОДА-передвижение; пропала «д» bwawa суах. (пруд) ва ВОДА-пруд; пропала «д» waiu маори (молоко) ва ВОДА-жидкость-молоко; пропала «д»; см. порт. vau awa маори (ручей) ва ВОДА-течь; пропала «д» vaʻa гаитян. (байдарка, каноэ) ва ВОДА-плыть-ладья; пропала «д» هوا пушту (погода) во ВОДА-ВЕЯТЬ-погода; чит. хаво (hwạ); пропала «д» va коми (вода) ва ВОДА; пропала «д» vau порт. (брод) ва ВОДА-отмель-вброд; пропала «д» hwạ дари (воздух, погода) ва ВОДА-течение-движение-воздух-погода ua маори (душ, дождь) уа/ва ВОДА-ДАЖДЬ-дождь; пропала «д» jóoya‘ юкатеко майя (орошать) ойя ВОДА-орошение; потеряна «в» uai вабо (вода) уаи ВОДА; язык вабо – возможно ещё один язык т. н. «водяной цивилизации», носители которой обитают на острове Серуи в Восточном Папуа whewhe маори (нарыв, гной) вев ВОДА бдиль иврит (олово) бд ВОДА-жидкость-олово шовда чечен. и ингуш. (родник, ключ) вд ВОДА vátr др.-исл. (влажный) ватр (Д-Т) ВОДА-ВАТРУБА yadiizíní навахо (бидон) иади ВОДА-ёмкость yadas ведий. (жидкость, водное животное) иада ВОДА-животное báaytik u tso‘otsel юкатеко майя (дорожить) баити ВОДА-жизнь-ценность baid х̀an вахан. (петь) баит ВОДА-ВЯКАТЬ-ВЕСТИ-голос-пение batiy др.-тюрк. (низкое влажное мест бати ВОДА-низина; варианты: batiydaqi – «находящийся в болоте», batim – «глубина» bati суахили (олово) бати ВОДА-жидкость-олово badiq др.-тюрк. (глубокий) бади ВОДА badir др.-тюрк. (чаша, мера ёмкости) бади ВОДА-береговой растение < ![CDATA[ ]]> badda < ![CDATA[]]> шв. (мыть) бада ВОДА-мыть; вариант: tvätta ибадат урду (молитва, богослужение) бада ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ-молиться badabadaahat хинди (журчание) бада ВОДА-ВЕСТИ-течение-журчание; хорошая связь между ВОДА и ЗВУК; вариант: baatacheet – «разговор» bate филипп. (мастурбация) бате ВОДА-жидкость-выделения; как рукоблудие оказалась в поле «водяной лексики» филиппинцев мы не знаем, вероятно, сам результат этого действа они воспринимают как процесс выделения «воды, фонтанчика» badestube нем. (баня) баде ВОДА-место для мытья bath анг. (купаться, баня, ванна) бат/бэт (В-Б) ВОДА-место для мытья beta арагон. (веревка) бета ВОДА-вьётся-веревка beetej юкатеко майя (внести) бет/бит ВОДА-ВЕЗЕТ-нести бетен иврит (живот, брюхо) бет ВОДА-ёмкость; (любопытно, что «весёлый» на иврите – смэха; а русское «тина» переводится на иврит – тин) бетлогъ татск. (болото) бет ВОДА-болото; татский – язык горских евреев (гьивр), субэтнической группы евреев Северного и Восточного Кавказа бэт-мерхац иврит (баня, банное помещение) бэт ВОДА-помещение для мытья бэ-дэ тибет. (совершенно, безупречно) бэд ВОДА, как образец чистоты, святости; вариант: бе-дэ – «совсем» bataioa баскс. (крещение) бата ВОДА-бапт-баптист-БАДЬЯ набататрин лезг. (растительный) бата ВОДА-питание-растёт; в других языках основа bota дает множество новых форм, напр., «ботаника» и проч. Bata фиджи (масло) бата ВОДА-жидкость-масло; (любопытно, что на суахили bata- «утка», а казах. бата – «тонуть») батак /батах урду (утка) бата ВОДА-утка bataka афг. (гусь) бата ВОДА-гусь bataqlıq азерб. (болото) бата ВОДА-болото bataq крымскотат. (болото) бата ВОДА-болото; (любопытно, что на крымскотатарском «куда» звучит точно так же – qayda, т. е. гайда) bata суахили (утка) бата ВОДА-утка batur др.-тюрк. (топить, окунать) бату ВОДА-топь bataha ассамс. (ветер) бата ВОДА-вести-ветер вариант: batara – «погода»; ассамский: язык индоарийской группы индоевропейской семьи, является родным для 15 миллионов человек, живущих преимущественно в северо-восточном индийском штате Ассам abatu аккад. (сносить, разрушать, уничтожать) бату ВОДА-ВАГА-вес-сила-носить-рушить; аккадский – ассиро-вавилонский язык, один из древнейших семитских языков трёх народов, населявших территорию Древней Месопотамии —аккадцев, вавилонян и ассирийцев badu керетар. отоми (утка) баду ВОДА-водяное животное-птица bato гаит. (лодка) бато ВОДА-судно bato филипп. (валун, утёс) бато ВОДА-ВОЛНА-ВАЛ-валун bat др.-тюрк. (выжимки) бат (В-Б, Д-Т) ВОДА-осушать выжиманием bat вахан. (пшечный мучной кисель) бат ВОДА-кисель; под таким же название кисель распространён у таких народностей Припамирья, как: ишкашимцев, шунгов, кховар (ховар), вершикцев (диал. бурушаски) ваханцы – народ в Афганистане батмегушт вахан. (бат с мясом) бат ВОДА-суп; букв. «вода мясо» batbát вахат. (утка, гусь) бат ВОДА-водяное животное; удвоение «водяного корня»; почему-то наш отечественный лингвист считает, что это – «слово неясного происхождения», тогда как в том же самом «водяном значении» оно встречается во множестве языков и диалектов: суахили, керетарском, таджикском, персидском, армянском, талышском, бурушаски, кашмири, кховари, вайгами, шумашти, гавари, башкарик, непальский, ишкашимский, шугнанский, рушанский, бортангский, рошорвский, мунджанский, сарыкольский, урду и др., не считая, что коренное БАТ – это в целом уже практически общенациональное составляющее «водной лексики» для различных языков мира, примеров которым у нас множество bàthadh шона (тонуть) бат ВОДА-тонуть baton гаит. (удочка) бат ВОДА-УДА-удочка батуги орочи (веревка) бат ВОД-УДА-ВЕТВЬ-вервь bàthadh шотл. (тонуть) бат ВОДА-тонуть bataya папьяменто (запой) бат ВОДА-пить; вариант: na e bahíana – «залив» bàta гэльск. (корабль, лодка, бот) бат ВОДА-судно батти урду (свеча, лампа) бат ВОДА-ВЕСТИ-свет šaàibatu угарит. (черпающая) бат ВОДА-мера-черпать; двойной «водяной корень» batica алб. (прилив) бат ВОДА-лить batiškoka вепс. (гнойный) бат ВОДА-жидкость-гной butt анг. (бочка) бат ВОДА-ёмкость bàta шот. (лодка) бат ВОД-судно batailleur фр. (русское воинское звание, в военно-морском флоте) бат ВОДА-море; вариант: голл. bottelier – «виночерпий» bath валл. (баня) бат ВОДА-ВАНДАТЬ-ВАНТА-баня бата казах. (тонуть) бат ВОДА-тонуть battesimo итал. (крещение) бат ВОДА-бадья-баптист (Д-П) bàt‘-aiseig шот. (паром) бат ВОДА-судно-плот badia каталан. (залив) бат ВОДА-лить батмакъ кумыкс. (болото) бат ВОДА-болото; вариант: батмакълы – «болотистый»; кумыкский – язык кумыков в Дагестане, на севере Чечни, в Моздокском районе Северной Осетии; в русском БАТМАК – вес в 10 фунтов bádogkanna венг. (бидон, фляга, канистра) бат ВОДА-ёмкость; основа bád=вода, напр., вариант: bádo – «олово» стало обозначать «расплавленный метал», откуда пошли «банка, жестянка, бляха» и т. п. bath курманджи (бидон) бат ВОДА-ёмкость bàth гэльск. (тонуть, топить, утолять) бат ВОДА-топь; вариант: bàthadh – «утопление» bhàta шот. (лодочник) бат ВОДА-судно бату казах. (тонуть) бат ВОДА-тонуть bathroom англ. (баня) бат ВОДА-ВАНДА-баня bàta-ramh шот. (шлюпка) бат ВОДА-судно bắt вьетн. (водворять) бат ВОДА-ВОДИТЬ-ВВОДИТЬ bắt lấy вьетн. (ловить) бат ВОДА-ВАЛ-лов; чит. батлай bat кхмерс. (дно) бат ВОДА-дно рутубате тадж. (влага, влажность) бат ВОДА-влага baatey мэнск. (лодка, корабль, шлюпка) бат ВОДА-судно bataklık турец. (болото) бат ВОДА-болото batya филипп. (бадья, ванна) бат ВОДА-ёмкость; (любопытно, что «блядь и ебать» по-филиппински – puta, т. е. русск. «путана, путаться», а «член» – titi) बाथ маратхи (баня) бат ВОДА-ёмкость; чит. батхи батпа́ казах. (болото) бат ВОДА-болото bàth шот. (тонуть, топить) бат ВОДА-топь bath игбо (баня) бат (В-Б, Д-Т) ВОДА-баня बाढ़ хинди (потоп) бад (В-Б) ВОДА-топь; чит. baadh bad нем. и швед. (купание, ванна) бад ВОДА-ВАНДА-бадья ბადია груз. (бадья, блюдо) бад ВОДА-ёмкость; чит. бадиа бад урду (плотина, насыпь) бад ВОДА-плот бадбан урду (парус) бад ВОДА-ВЕСТИ-приспособа баджэвала урду (музыкант) бад ВОДА-ВЕСТИ; букв. «вести воду» бадкаш урду (вентилятор) бад ВОДА-ВЕСТИ-ВЕТР-вертеть; вариант: бадал – «облако» bað исл. (баня) бад ВОДА-ВАНДА-ванна ბადე груз. (сеть, невод) бад ВОДА-приспособление; чит. бадэ bad перс. (ветер, воздух) бад ВОДА-ВЕТР-ВОЗДУХ; варианты: бадсамум – «шторм», бадпэима – «барометр» badbad хилигаи (перевести) бад ВОДА-ВЕСТИ-ВАНДА-бадья; двойной «водяной корень»; (любопытно, что «снег» на хилигаи – niyebe, т. е. русск. «небо) бадь удэг. (ива, верба) бад Вода-ива (дерево-кустарник, растущий вдоль воды); вариант: – «бадьпу» ბადვა груз. (таз) бад ВОДА-ёмкость для жидкости; чит. бадва bad люксем. (баня) бад ВОДА-место для мытья бадьпу удмур. (ива) бад ВОДА-водяное растение bạdl синдхи (облако) бад ВОДА-туча; (забавно, что в синдхи аку – это «глаз», т. е. как и русск. око) bad дат. (ванна, баня) бад ВОДА-ВАНДА-ванна бадар тувин. (течь, стекать, опускаться, снижаться) бад ВОДА-течь; варианты: бадылаар – «голосовать», бадырар – «спускать воду» botn исл. (дно) бот (В-Б, Д-Т) ВОДА-дно; вариант: botninn ботло́ башк. (пудовый) бот ВОДА-ВАГА-вес-пудовый; вариант: в тажд. ботло́ – «болото, топь, трясина» bottom курманджи (дно) бот ВОДА-дно ბოტვა груз. (валит, идёт) бот ВОДА-ВАЛ-движение; чит. ботва botten швед. (дно) бот ВОДА-дно bottom алб. (дно, днище) бот ВОДА-дно botebo сесото (глубь, глубина) бот ВОДА-глубь bøtte норв. (ведро) бот ВОДА-ёмкость ботлощ тадж. (болото) бот ВОДА-болото; (любопытно, что таджикское пешбурди в значении «ведение» состоит из двух корней, где «пеш» это русское «пешком», а тадж. бурди – «ходит» botqoq узб. (болото) бот ВОДА-болото timbotta люкс. (гной) бот ВОДА-жидкость-гной; приставлена «tim» boterea баскс. (власть) боте ВОДА-ВЛАДЕТЬ-власть le bote юкатеко майя (горшок) боте ВОДА-ёмкость botatzen бакск. (лить) бота ВОДА-лить botal шот. (бутыль) бота ВОДА-ёмкость bot d kar бирман. (водка) бот ВОДА-напиток botgan узб. (тонуть) бот ВОДА-тонуть boot нем. (лодка) бот ВОДА-судно boat quay юкатеко майя (причал) боат ВОТА-плыть-причал boato исп. (блеск) боат ВОДА-блеск глади boato эсп. (шлюпка, лодка) боат ВОДА-судно boatswain коса и суахили (боцман) боат ВОДА-ВОДИТЬ-бот-боцман боц |буца иврит (грязь, слякоть) боца ВОДА-ВОДИЦА-жижа botsa сесото (просить, спрашивать) вотс ВОДА-ВЕДёТ-речь-вопрос; вариант: potso – «вопрос» brot шот. (суп, бульон) брот ВОДА-пища; лишняя «р» þjóta исл. (прилив, наплыв) бьот ВОДА-лить-бить-приливать; исл. þ читается, как анг. th bjoka норн (рвота) бьок ВОДА-жидкость-рвота ボトム яп. (дно) бото ВОДА-дно; чит. ботоне ботамди нанайс. (рыбак) бота ВОДА-рыба bota бакск. (капля, плевать) бота ВОДА-жидкость boden нем. (дно) боде ВОДА-дно бодж урду (груз, тяжесть) бод ВОДА-ВАГА-вес; (любопытно, что «невестка» на урду – баби) boddi |foddi валл. (топить, тонуть) боди ВОДА-топь боди тадж. (ветер) боди ВОДА-ВЕДЕТ-движение-ветер boodskap африкаанс (весть, сообщение) бод ВОДА-ВЕСТИ-ВЕСТЬ-сообщение bodu |boda др.-тюрк. (красить, окрашивать) боду ВОДА-жидкость-краска; отсюда казус: body art, напр., др.-тюрк. bodsuz – «бестелесный», а BODLUY – «телесный», т. е. перекличка BOD-BODA (красить-тело) bodjal мэнск. (облако, туча) бод ВОДА-туча ventu сицилий. (ветер) вент ВОДА-движение-стихия природы; другие варианты «водяной лексики: acqua, occa, vuvù – «вода» ventisquero юкатеко майя (сугроб) венти ВОДА-ВАНДА-снег venetus лат. (цвета морской воды) венет ВОДА-цвет воды avhenta норн (назначить) вент ВОДА-ВАНДА-ВЕСТИ-назначение; вариант: avhyda -«чистить» e vendosur алб. (погружаться) венд ВОДА-груз vend алб. (площадь) венд ВОДА-ВАНДА-разлив-плоскость; вариант в в.-лужиц.: wiki – «базар, рынок» (ВОДА-ВАКА) owend люкс. (вечер) венд ВОДА-ВАНДА-время суток mwendo суахили (движение) венд ВОДА-ВАНДА-ВЕСТИ-движение вангба нанайс. (жестяная банка для водки) ванг ВОДА-ВАНДА-ёмкость wenz амхар. (река) вен ВОДА-ВАНДА-река veneh вепс. и карельс. (лодка) вен ВОДА-ВАНДА-лодка whenu маори (жила) вену ВОДА-ВАНДА-вена; в вепсском много слов с переходными ВОД-ВЕН, откуда и вепс. vena (русский), venas (венец) и мн. др. venefica лат. (ведьма, ведунья) вен ВОДА-ВАНА-ВОДИТЬ-ВЕДАТЬ; (любопытно, что в латинском ululatus – «вой», как русское «улюлюкать») 泉 кит. Мандарин (ключ, источник, родник, фонтан) вэн ВОДА-ВАНА-ВАНДА-источник; чит. izumiven вэн нанайск. (прибой, волны) вэн ВОДА-ВАНДАВОЛНА-бить вэнгэн нанайс. (грузило удочки) вэн ВОДА-ВАНДА-груз vann норв. (вода) ван ВОДА-ВАНДА; варианты: vannfarge – «акварель», vannkanne – «бидон», vanndam – «лужа» krishnavenna ведий. (чёрная вода, назв. реки) вена ВОДА-ВЕСТИ-артерия-вена; варианты: upavena – «низкая вода, название реки», suvena – «хорошая вода», название реки, turgavena – «высокая вода, половодье» hai wan кит.Мандарин (залив, бухта, губа) ван ВОДА-ВАНДА (т. е. некое вместилище для воды) wan yè кит. (вечер, ночь) ван ВОДА-ВАНДА-время суток; вариант: wan wan বন্যা бенг. (потоп) вон ВОДА-топь; чит. вона vandag африкаанс (сегодня) ванд ВОДА-ВАНДА-время wạn тайс. (день) ван ВОДА-ВАНДА-время суток < ![CDATA[ ]]> wani < ![CDATA[]]> ава (вода) вани язык Папуа Новая Гвинея, от русск. Ванда (ванта) – ловушка для ловли рыбы или ящик для её соления, давшее общеязыковое «ванна». wani япон. (крокодил) ван ВОДА-ВАНДА-морское животное ван-гюр дже тибет. (повелевать, править) ван ВОДА-ВАНДА-ВЕСТИ-ВАЛ-веление; (любопытно, что «приплюснутый» – леп-леп (т. е. русск. лепить), «разочаровать» – ло-пам чу, букв. «лопнуть+вода», «сало» – ци-лу), а «печь» – тап (т. е. «топить») ван тибет. (посвящение, религ.) ван ВОДА-ВАНДА-освятить при помощи воды; (любопытно, что «проблема» по-тибетски будет ка-нгел, которое, скорее всего, соотносится с далёким 12 веком, когда от руки византийской династии Ангелов мученически погиб Анроник Комнин, в последствии названный в христианстве Иисусом Христом) kwana хауса (день) ван ВОДА-ВЕСТИ-движение-время суток вонны нивхск. (ложка) вон ВОДА-ВАНДА-орудие 頑水 кит. Гань (плавать, плыть) ван ВАНДАТЬ-ВЕСТИ-направлять; чит. wán shui vana карель. (полынья) вана ВОДА-озерцо ვანა груз. (ванная) вано ВОДА-ВАНДА; чит. вана via лат. (дорога) виа ВОДА-ВЕСТИ-путь-дорога; пропала «д» viaduct фр. (виадук) виа ВОДА-ВЕСТИ-дорога; букв: дорога+вести; виадук – сооружение мостового типа, возводимое на пересечении дороги с глубоким оврагом, лощиной, горным ущельем; (любопытно, что «колодец» во французском – puits, точно, как наше русское «пить»); < ![CDATA[ ]]> bwoid rioee < ![CDATA[]]> мэнский (сосулька) воид ВОДА-лёд-сосать; вариант: bwoid – мужской половой орган; мэнский – один из кельтских языков, официальный язык острова Мэн наряду с английским ΑΜΜΟΥΔΙΑ греч. (отметь, пляж, песчаный берег) оид ВОДА-мель; пропала «в» vudu араб. (омовение) вуд ВОДА-мыть; в исламе – акт очищения, определяющий переход от обычного состояния к молитвенному vudar цыган. (ворота, дверь) вуда ВОДА-проход; (любопытно, что цыг. думинэс – «думать» wudra верх.-лужиц. (выдра) вуд ВОДА-животное-выдра woodlouse рум. (мокрица) вуд/вод ВОДА-мокро; историческое – Вода+Вошь; буквальное Дерево+Вошь не имеет здравого смысла, что выдаёт вариант: неудачного заимствования «с голоса» вӱдйыгыр горномарий. (лимфа) вуд ВОДА-жидкость; букв. «бежащая вуд», т. е. «бежащая вода» вуджут урду (жизнь, бытие) вуд ВОДА-ВЕСТИ-жизнь; вариант: ваджа – «причина, основание» wudychac верх.-лужиц. (умирать) вуду ВОДА-ВЕСТИ-смерть; напр.: религия Вуду опирается на «водяной ритуал»: танцуя вокруг шеста, шаман (с помощницей и помощником) струйкой воды из кувшина создают вокруг воткнутого в землю шеста магический круг, чтобы отогнать от себя и присутствующих злых духов; вариант: wuformowac – «оказывать влияние», wusnyc – «умереть», wustup – «унитаз», в языке дуала kwedi – «смерть» hwyaden валл. (утка) вуад ВОДА-водяное животное-утка فيضان араб. (потоп, наводнение) фаяд (В-Ф) ВОДА-половодье; чит. фaядон фэтжеку маньчж.(весло, рыбий хвост) фэт (В-Ф) ВОДА; вариант: фэтже fid воляпюк (блюдо, ёмкость) фид (В-Ф) ВОДА-ёмкость fiid сомали (вечер) фид (В-Ф) ВОДА-время суток фидайла лезг. (проездом) фида (В-Ф) ВОДА-ВЕСТИ-езда; вариант: фад – «срочно» fidelitate интерлин. (верность) фиде (В-Ф) ВОДА-ВОДИТЬ-вера weather анг. (погода) веат/вэз (Д-Т) ВОДА-ВЕТЕР sviedri латыш. (пот, потеть) виед ВОДА-пот wjedro верхне.-лужиц. (погода) вьед ВОДА-погода-ведро; др. слово: wódna melona – «арбуз» iz-zied люксем. (всплеск) иед ВОДА; вариант: f‘daqqa – «всплеск», коренное f‘da; «z» вместо «в» иед иврит (выпарить) иед ВОДА-пар; вариант: идуй – «выпаривание» с корнем ид uideli карельс. (айсберг) иде ВОДА-снег-лёд үүдэн бурят. (двери) уд ВОДА-порт-дверь; есть схожее бурятское утаан – «дым», а «водяной лотос» – бадма; (любопытно, что «яд» по-бурятски – хорон, как русск. «хоронить») prithuudaka ведий. (широкая вода, название священного родника) уда ВОДА-УДА-источник уд хеттс. (есть, питаться) уд ВОДА-УДА-питание; утеряна «в»; вариант в норн: eta -«есть, кушать» washer, wash анг. и корсик. (мойка, мыть) вас/вош (Д-С/Ш) ВОДА vasi лат. (выходить) вас (Д-С) ВОДА-ВЕСТИ-ходить; вариант: vasum; а так же vesperum – «вечер», как время суток васихунь манчьжур. (низменность, отлогость, течь вниз) вас ВОД –ВЕСТИ-течь; варианты васи-мби – «вниз по реке»; was африкаанс (мыть) вас ВОДА-мойка wase коряк. (стрела) вас ВОДА-движение реки-направление vaa‘as карельс. (волна) вас ВОДА-ВЕСТИ-вал vacca карельс. (брюхо, живот, пузо) вас ВОДА-утроба kry vasgeval африкаанс (вязнуть) вас ВОДА-жижа wastafel индонез. (погружаться) вас ВОДА-груз-тяжесть vaskur исланд. (погружаться) вас ВОДА-груз; вариант: vaski – «раковина»; suolavesi финс. (рассол, солёная вода) веси ВОДА-жидкость wëssen люкс. (день) весе ВОДА-ВОДИТЬ-время суток wica древнегутн. (неделя) вис ВОДА-ВЕСТИ-течение-день недели; древнегутнийский – вымерший язык из группы германских языков vestlus эст. (разговор) вест ВОДА-ВЕСТИ-весть; вариант: vastus – «ответ» (вас) такой же, как и в языке шона – vastus ves иллирийс. (добрый, хороший) вес ВОДА-ВЕДЕТ-ВЕСТИ-весть-добро; варианты: avita – «желанный» (ВОДА-ВИТАТЬ-жизнь-ВИТА-желание), aud – «богатство» ВОДА-источник жизни и процветания, напр., в азерб. vəziyyət – «состояние», в англ. wealth – «богатство», в арм. p’vogh – «деньги», в баскском ugaritasuna – «изобилие», в валл., boddhad , в венг. vagyon – «благосостояние», сомали barwaaqo – «зажиточность», badan – «много», в норн bag – «кошель, деньги» и мн. др.); иллирийские – языки иллирийцев территориальной группы т. н. палео-балканских языков; (любопытно, что у них «волк» -ulk, «купец» – tertigio (т. е. торг), «озеро» – oseriates, «между» – мето(т. е. межа, метка) весихунь маньчжур (верх, высший, высокий) веси ВОДА-ВОС-ВОЗ-ВЫСОКО; варианты: вэсибунь – «возвышение», вэси-мби – «восхожу, поднимаюсь» vuorovesi финс. (прилив) веси ВОДА-лить веси лезг. (заповедь) веси интересен вариант «водяной лексики» к такому понятию, как ватан – «отечество, родина», характерное для многих тюрк. языков видӹшӹ горномарий. (вести) вид ВОДА-ВЕДЕТ vidya ведий. (знание, наука и – название криницы: родник, ключ, колодец, источник) види ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ-знать; варианты: veditirtha, а так же vidyate – «есть, существует» и vidyante – «суть» zhwid сван. (воск) вид ВОДА-ВАГА-жидкое состояние vider интерлинг. (видеть) вид ВОДА-ВЕСТИ-ВИД-видеть xwid сван.(являться, встречаться) вид ВОДА-ВЕСТИ-встреча jgwid |zgwid |chwäd сван. (вал, стена) вид/вад ВОДА-ВЕДЕТ-ВИД-ВАЛ-валить widlicka верхне.-лужиц. (вилка) вид ВОДА-ВЕСТИ-вилка vidrio юкатеко майя (стакан) видр ВОДА-ВЕДРО-ёмкость-стакан vasa порт. (грязь) вас ВОДА-жижа vastaus финс. (ответ) вас ВОДА-ВЕСТИ-весть-речь vast вепс. (встречный ветер) васт ВОДА-ВЕДЕТ-ветр; вариант: vast|vedeлe– «солнечный свет» vast цыган. (рука) васт ВОДА-ВЕСТИ-рукав-рука; (любопытно, что по-цыгански и «война», и «умирать» содержат один и тот же корень: маримос и умарэс) viesti финс. (сообщение, весть) виест (Д-Т) ВОДА-ВЕСТИ-ВЕСТЬ vest вепс. (известие, весть) вес ВОДА-ВЕСТИ vesi |vezi финс. и карельс. (вода) веси/вези (Д-С/З) ВОДА-ВЕСТИ vesi эст. (влага, вода) веси (Д-С) ВОДА-ВЕСТИ vesi водск. и ижор. (вода) веси ВОДА-ВЕСТИ gwasgfa валл. (выжимать) вас ВОДА-выжимать; чит. квасгфа waasser люксем. (вода) вас ВОДА-весна वसन्त непаль. (родник, весна) васа ВОДА-родник; чит. vasanta, это пример, когда ВОДА и ВЕСНА семантически связаны වැසි синг. (дождь, гроза, ливень) веси ВОДА-ДАЖДЬ-лить; чит. væsi وارد کردن дари (вести, водить) вес ВОДА-ВЕСТИ-водить; дари – wes майянгна (вода) вес ВОДА; майянгна – язык мисумальпской группы из семьи индейских языков майя, распространённых на восточном побережье Никарагуа и прилегающих территориях kwid сван. (судно, лодка) вид ВОДА-ВЕСТИ-судно awash судан. (затопленный) вас/ваш (Д-С/Ш) ВОДА-топить вачака нанайс. (цапля) вача ВОДА-ВАЧЕГИ-птица ваччал нанайс. (барахтаться) вача ВОДА-ВАЧЕГИ-купание вачан нанайс. (борьба) вача ВОДА-ВАГА-тяжесть-сила; вариант: вача – «бороться» вацIун лезг. (речной) вац (Д-Ц) ВОДА-река; (любопытно, что «жёлтый» на лезгинском – хипи, а яру – «красный», т. е. русск. «ярый») वसंत хинди (источник, родник, весна) вас (Д-С) ВОДА-весна; чит. vasant vesimeloni финс. (арбуз) вес (В-) ВОДА-фрукт; буквально – «водяная дыня», откуда по образцу анг. watermelon – «арбуз» weṣṣäṃ тохар. (говорить) вес (В-) ВОДА-ВЕСТЬ-ВЕДАТЬ-говорить awash гавай. (захлебнуться) вас/ваш (В-) ВОДА-хлебать wossa бавар. (вода) вос ВОДА vošym, ušym ханты (верша, рыбол.снасть) вос/юс ВОДА-ВЕСТИ-орудие woser вилям. (вода) восе ВОДА-ВЕСТИ wosud верхне.-лужиц. (судьба) воса ВОДА-ВЕСТИ-судьба vosa фиджи (слово, язык, говорить) вос ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДЕТ-слово-речь вазем горномарий. (пойма) ваз ВОДА-разлив парваз урду (парить) ваз ВОДА-ВЕСТИ-ВОС-ВОЗ-лететь; букв. пар+ ВОЗНЕСЕНИЕ; (ЛЮБОПЫТНО, ЧТО «раздувать» – пукна, а пйас – «жажда») uwazi суахили (прозрачный) вази ВОДА-чистота-прозрачность wazi суахили (открытый) вази ВОДА-видимый-открытый vezet венг. (везти) вез (Д-З) ВОДА-ВОДНЫЙ-ВОДИТЬ-ВЕСТИ-ВОЗИТЬ mwezi суахили (месяц) вези ВОДА-ВЕЗИТИ (двигаться)-небесный объект; вариант «водяной лексики» для понятия времени: mwaka – «год», т. е. vez ливс. (вода) вез ВОДА-ВЕЗТИ wezi суахили (шорох) вези ВОДА-ВЕСТИ-весть-звук-шорох vezi карельс. и вепс. (вода) вези ВОДА-ВЕЗУ weziganeko zeenqanawa коса (доставка) вези ВОДА-ВЕДЕТ-ВЕЗТИ-доставлять vaza авест. (едущий, летящий) ваза ВОДА-ВЕЗТИ-движение-полет вазни тадж. (вес) ваз ВОДА-ВОЗИТЬ-ВАГА-вес вазн урду (мера, взвешивать) ваз ВОДА-ВОЗИТЬ-ВАГА-тяжесть-вес; вариант: вазндар – «тяжёлый, увесистый», вазу – «омовение» wéizi кит. (вал) веизи у китайцев был тот же семантический переход: shui – «вода», а jiàshi – «водить»; ВОДА-ВЕСТИ-вал weidà кит. (великий) веид варианты этого же слова в китайском: dà и yuandà, а weidà – «величественный», т. е. ВЕСТИ-ВЕДЕТ; ВОДА-величие wejde вилям. (вновь) веид ВОДА-ВЕДЕТ-обновление; (любопытно, что вилямовское wnu̇k – «внук») weite лимбург. (ведать) веит ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ; (любопытно, что «глаз» на лимбургском – oug, т. е. «око») weitwodjan гот. (возвестить, показать, доказать) веит/вод ВОДА-ВЕСТИ-весть; двойной «водяной корень» twettaq мальт. (везти) вез ВОДА-ВЕЗЕТ; корень тот же, «водяной» – веет, как, впрочем, и в слове «twettaq», но уже в значении «вести, перевозить» evezo венг. (весло) вез ВОДА-ВОДИТЬ-ВЕЗТИ-весло víz венг. (вода) виз ВЕСТЬ-ВЕСТИ-ВОДИТЬ; варианты: víztol – ВОДА=ВОЗ-ВОЗИТЬ, vizelet – «моча», rvíz – «потоп», izzadság – «потоп, потеряна буква «в», vezeto «везёт», uszoda «бассейн», üzenet«сообщение» vízvezeték венг. (акведук) виз ВОДА-акведук биз шумеры (капать) биз ВОДА-капля bízháneeʼ навахо (везти, везучий) биз ВОДА-ВЕСТИ byzycer вилям. (властитель) биз ВОДА-ВЕСТИ-вожжи-владеть-власть; отсюда совр. business – «дело, бизнес» бица иврит (болото, топь) биц ВОДА-ВОДИЦА-ВИСКА (речка, ручей) vozis алб. (весло) вози ВОДА-устройство woza ЮАР англ. (иди) воза ВОДА-ВЕСТИ-ВОЗИТЬ-идти; вариант: voetsak – «пошёл, вон!»; (любопытно что на этом языке vlei – «мелкий водоём, болотистая местность, т. е. русск. «лить, влить» возьвыл удмур. (пойма) воз ВОДА-ВЕЗЕТ-разлив-пойма vozn араб. Тунис (багаж) воз ВОДА-ВОЗИТЬ-ВАГА-тяжесть-багаж; (любопытно, что слово «вход» на этом языке – духуль, т. е. «дух ведет, входит» ovoz узб. (голос) воз ВОДА и ГОЛОС – родственники, и тот и другой ВЕДёТ вожву удмур. (водянка) вож ВОДА-ВЕСТИ-ВОЖА-водянка vezi чудск. (вода) веж (Д-Ж) ВОДА waʒun |wagd осет. (покидать, пускать, лить) важ/ваг ВОДА-ВЕСТИ-ВАГА; вариант: waʒung – «поток» waʒʒar др.в.-н. (вода) важ/вадз (Д-Ж/) ВОДА বসন্ত бенг. (родник) бас (В-Б, Д-С) ВОДА-питание-родник; чит. basantо; другие варианты «водяной лексики»: ка бат – «еда» и ха ва – «кушать»); (любопытно, что у бенгальцев «чай» – ча, «хлеб» – ро́ти, «рис» – бат (рис – водяной злак, т. е. БАТ-ВОТ), местоимение «какой» – ко тай, а «день» – дин) bastu швед. (баня) бас ВОДА-ВАНА basah малай. (мокрый, влажный, смачивать) бас ВОДА-мокрый აბაზანა груз. (таз, подвижная ванна) ბადვა баз ВОДА-ВОЗИТЬ-ВАНДА; чит. abazana olutobazzi ганда (болото) баз ВОДА-ВАГА-ВЕЗТИ-болото 비 корей. (дождь) би (В-Б) ВОДА-ДАЖДЬ-дождь; исчезла «д» bi thogi керетар. отоми (шаг, пройденное) би ВОДА-ВЕСТИ-движение-шагать biue оромо (воды) бийе ВОДА biyáázh tsʼǫʼasánígíí навахо (амфибия) бийя ВОДА-водяное животное we йоруба (пить) ве ВОДА-питание; исчезла «д» wetar герм. (веять) ветар/вета (Д-Т) ВОДА-ВЕТР-веять weta герм. (влажный) вета/вита ВОДА-влага witaj верхне.-лужиц. (добро пожаловать) вита ВОДА-жизнь-здоровье; вариант: witany – «желание» karaweta маори (грязь) вета ВОДА-жидкость-грязь; букв. «пометить+вода», притом такой вариант: «вода» (weta) в маори – редкое явление, нераспознанное этимологами, как исторический осколок ford англ. (вброд, брод) форд/фоод (В-Ф) ВОДА; брод – неглубокое место в реке или ручье; лишняя «р» форонь маньчжур. (поворот, заводь воды, вихрь, кольца, кудри) форо ВАР-ВАРЯ-ВАРЫЗГАТЬ-вихрь; вариант: фаргонь – «оборот, обращение времён года» (ВОДА-ВЕСТИ) färd швед. (писа́ть) фард ВОДА-ВЕСТИ-ВОДИТЬ-запись; вариант в древнегутн. – ferþ; существует этимол. общность между русскими «писа́ть» и «пи́сать» < ![CDATA[ ]]> ΦΑΡΔΑΡΟ < ![CDATA[]]> бактр. (больше, ещё) фард ВОДА-ВАРЯ-ещё; (любопытно, что по-бактрийски «я» – azo, как и старо-русск. АЗ) fortuna эдо (везунчик) форт ВОДА-ВАРЯ-ВЕЗТИ-везунчик; интернациональное fortuna – вариант «водяной лексики», например, ordoneri – «велеть» от ВОДА-ВАЛ-веление; φΈΤΑ греч. (ломтик, сыр) фет (В-Ф, Д-Т) кстати, «сыр» по-греч. ΤΥΡΟ (произносится тиро, замена Τ-С), т. е. «сыро, сырой» фэтэнь маньчжур. (стихия, судьба, причина) фэт (В-Ф, Д-Т) ВОДА-ВОДИТ-стихия fat коса (жир) фат ВОДА-жидкость-жир フォードяп. (вброд) фод ВОДА-бродить; чит. фодо fadama хауса (болото) фад ВОДА-болото feed финс. (канал, подача) фед (В-Ф) ВОДА-ВЕСТИ-движение фидэ манчьжур. (переводить, передвигать на другое место, отправлять) фиде (В-Ф) ВОДА-ВЕСТИ-переводить фотор маньчжур. (пениться, клубиться, бить ключом из родника, клокотать) фото (В-Ф, Д-Т) ВОДА-родник-пена; вариант: фодор – «горячо, запальчиво, кипятясь», интересно появление этой прорусской корневой основы в этот язык, ведь другой пример ещё характернее: woliú – «водный» φοτος греч. (свет) фото ВОДА-ВЕСТИ-движение-свет-фотография kufotokoza чева (объяснять) фото ВОДА-ВЕСТИ-весть-речь; связь между ВОДА и РЕЧЬ хорошо видна через хорв. povici – «кричит» и oduševljen – «голосить» фодо маньчжур. (верба, ивовые ветки) фодо (В-Ф) ВОДА-ива, как водно-береговое растение fútèjia кит. (водка) футе (В-Ф, Д-Т) ВОДА-водка fütür воляпюк (будущее) футу (В-Ф, Д-Т) ВОДА-ВОДИТ-время; этот интернац. корень из русск. ВОДА распространился во многих языках мира; вариант fütürik – «быть» fitaa акан (белый) фита (В-Ф, Д-Т) ВОДА-чистый-белый; Ака́н (чви-фа́нти) – один из языков народа аканов в центральной и южной Гане, а также на востоке Кот-д’Ивуара; (любопытно, что «беременность» будет – grob, а «бешеный» – lezun) 沸騰 кит. (кипение, бурление) феито (В-Ф) ВОДА-бурлить; чит. fèiténg фиота маньчжур. (ветры, испускать вонь) фиот (В-Ф, Д-Т) ВОДА-ВЕТР-веять; др.-русск. ВОНЯВИЦА или ВОНЯЛИЦА – благородная масть (состав из масел и смол) وزن дари (вес) фаёд ВОДА-ВЕСТИ-ВАГА-вес-тяжесть; чит. фаёдон fitavatiär воляпюк (аквариум) фита/вати (В-Ф, Д-Т) ВОДА-АКВА; двойной «водяной корень»; другой вариант: kvaaduk – «акведук» фатиh урду (победитель) фати ВОДА-ВЕСТИ-ВОЖДЬ-победа fundo лат. (душ, лить) фунд/унд (В-Ф) ВОДА-УНДА-ВАНДА tazón u fuente юкатеко майя (чаша) фуент ВОДА-ВАНДА-ёмкость; букв. «таз+вода» ar fuente керетар. отоми (источник) фуент ВОДА-ВАНДА-источать faitio самоа (ворчать) фаити ВОДА-ВЕСТИ-ВОДИТЬ-ВЕДАТЬ-речь fond ирл. (слёзы) фонд ВОДА-выделения fondo галис. и исп. (дно) фондо ВОДА-дно pwofondè креол. гаит. (глубина) фонде ВОДА-глубь funda зулу (изучать) фундa ВОДА-ВАНДА-ВЕСТИ-ведать-знать profundo эспер. (глубина, высота) фундo (В-Ф) ВОДА-УНДА-ВАНДА le fundición юкатеко майя (плавки) фунди ВОДА-плавать-одежда для плавания funderija люкс. (литейный) фунде (В-Ф) ВОДА-лить fundosja алб. (тонуть) фундо (В-Ф) ВОДА-УНДА-ВАНДА چودنا урду (е…ать, сношаться) фодн ВОДА-ВЕСТИ-вводить; чит. tʃod̪na profondeur фр. (глубь) фонд ВОДА fondu катал. (дно) фонд (В-Ф) ВОДА-УНДА-ВАНДА fandroana малагас. (душ, ванна, бадья, баня) фанд (В-Ф) ВОДА-УНДА-ВАНДА; язык малагасийцев, населяющих в основном остров Мадагаскар scaphandre фр. (скафандр) фанд (В-Ф) ВОДА-ВАНДА-приспособа; как «новейшее» заимствование в слове «скафандр» AND-АНД-ВАНД-ВОДА содержится во многих языках, однако переводимое лишь только как греч. Anthropos, т. е. «исток для духовного и материального мира», а греч. Scaphe – «корыто, лодка» фянтана маньчжур.(разжиреваю, становлюсь жирным) фянт (В-Ф, Д-Т) ВОДА-жидкость-жир; вариант: фянтахури – «толстяки» flunder таити (камбала) флюнд ВОДА-ВЛАГА-рыба fluído галис. (жидкость) флюд ВОДА-ВЛАГА; галисийский – язык романской группы, относится к иберо-романской подгруппе романских языков floodplain коса (пойма, водось) флод ВОДА-плот-плотина-флот flooding коса (затапливать) флоди ВОДА-топь floed фриз. (потоп) флот/ флоед ВОДА-плот-потоп ka floes хмонг (ледоход) флое ВОДА-ВЕСТИ-ход-лёд; ka – «лёд»+floes – «вести, идти» fürdo венг. (баня) фюрд ВОДА-место для мытья; лишняя «р» фургинь маньчжур.(плеск волн, прилив, отмель) фург ВОДА; вариант: фунги-мби – «плещет вода»; ВОДА-ВАРЫЗГАТЬ-брызгать, плескать воду, хлебать фяганьчжа (переношу, перемещать с места на место) фяга (В-Ф) ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-возить ya fugas керетар. отоми (протечка) фуга ВОДА-течь; (любопытно, что «море» будет – ar marea, т. е. от русск. мор, умереть) fugt дат. (сырость, влага) фугт (В-Ф, Д-Т) ВОДА-ШУГА-влага sipërfaqja алб. (гладь) фагья (В-Ф) ВОДА-растекается гладко fråga швед. (вопрос) фрага ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-весть Frage нем. (вопрос, просить) фраге ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-весть-ведать frágil керетар. отоми (утлый) фраг ВОДА-ВАГА-пропускать воду, т. е. ФРАГИ-ВАГА; стар. русск. утлый – худой, дырявый, ветхий. fregadero юкатеко майя (раковина) фрег ВОДА-ВАГА-судно-фрегат (т. е. ВАГА-ФРЕГА); вариант: fregado – «размыв» фелфэнь маньчжур. (спуск к реке, изволок, низкий берег реки) фел (В-Ф) ВОДА-ВАЛНА-ВАЛ-волочить felkja норн (ведун, колдун) фел ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ-ВАЛ фо маньчжур. (сеть, полотно для вычерпывания колотого льда) фо (В-Ф) ВОДА-лёд; потеряна «д» fani непал. (вода) фани ВОДА-ВАНА bonde суахили (долина) бонд ВОДА-ВАНДА-разлив-долина boŋ кхмонг дао (отекать, пухнуть) бон ВОДА-ВАНДА-течь avonds фризс. (вечер) вонд ВОДА-ВАНДА-время суток; другой вариант: fannacht с основой фан-ван avond нидер. (вечер) вонд ВОДА-ВАНДА-время суток pondus лат. (вес, гиря) понд ВОДА-вес; фунт – единица измерения веса, русский фунт = 0, 409 кг. (Д.Менделеев); pantà катал. (болотный) пант (В-П, Д-Т) ВОДА-болото; отсюда напр., франц. ponton и лат. pons в значении «мост» pantano арагон. (водохранилище) пант ВОДА-хран; (любопытно, что «азот» на арагонском – nitrochén, т. е. Митрохин – едва ли не единственное случайное совпадение «по Зализняку») бан-дзо тибет. (хранилище) бан ВОДА-ВАНДА-ёмкость-хранение; (любопытно, что «христианин» будет – е-шу-, т. е. известное древнее название имени Иисус, а это примерно 13 или 14 век, а ЦЕРКОВЬ – е-шу лха-кан, т. е. букв. «Божество хана Иисуса»; а вот, скажем, слово «ХРОМОЙ» – это ша-тэн по), которое идёт от русск. шатун, шататься) აბანო груз. (баня) бан (В-Б, В-Н) ВОДА-ВАНА-баня; чит. абано абан пехлеви (вода) бан ВОДА-ВАНА-ванна-баня бу-но тибет. (утроба, живот, внутренности) бун ВОДА-ВАНДА-утроба; (любопытно, что опять наши предки подшутили над тибетцами. Например, «ухо» у них с того времени имеет два названия, одно просторечное – ам-чё, а второе, когда надо произнести с почтением – не-чё. Получилось что-то вроде русской игры: «– Ты чё, ам чё? – Сам ты чё, я не чё!» Любопытно, что эта лексическая шутка перешла у тибетцев в такое понятие, как «учёность»: например, «язык» – че, а так же религиозное учение у них до сих пор называется чё (т. е. «что»), притом, что обычное (не религиозное) обучение было названо лоб-три, т. е. «потри свой лоб, думай, соображай». Отсюда «учебник» – лоп-дэп, «ученик» – лоп-трук, «учить» – лап и мн. др. подобные слова), отсюда же и «школа» – лоп-дра (попросту «бить себя по́ лбу) baño галис. (баня) бан (В-Б, В-Н) ВОДА-ВАНА-место для мытья бан-чен тибет. (вестник) бан ВОДА-ВАНДА-ВЕСТИ-весть; вариант ванг-ча – «власть» (по аналогии ВОДА-ВЕСТИ-вождь); (любопытно, что «водосток» у тибетцев – ва-чу, т. е. здесь двойной русско-тюркский «водяной корень», «водянка» – му-чу, т. е. «мучиться от болезни», «вьюга» почти что так и звучит – бу-юк), а «вязкий» – дур-дур, т. е. «дурной»); русско-тюркское заимствование хорошо видно из примеров: КОРОВА – 6а-чук (русск. ВОДА – В=Б), но при этом «дойная КОРОВА» – шо-ма(тюркск. шо=су=ВОДА) бан тибет. (вымокать, намочить, замочить) бан ВОДА-ВАНДА-баня-мокрота; хорошо видна связь ВОДА с ВЕСТИ-ВЕСТЬ (см. предыдущее бан-чен); вариант: бе ну-ма – «вымя» (В-Б); другие варианты: бан-чен – «гонец» и бан-дру – «солод» (намоченные семена злаков); (любопытно, что «глаз» – мик, от «мигать», «голова» – го, «друг» – дрок-по, «расход» – дро-го (русск. «дорого»), «расчленять» – че, «руда» – тэр-до и тэр-ка (т. е. «твёрдо» и «тёрка, тереть», «рвать, рваться» – рэ, а «себялюбец» (совр. «эгоист») – ран-ще чен-по или ран-ще ца-во, т. е. «раньше других, ради себя», «»чувствие» (эмоция) – ду-ше (т. е. русск. душа) banne брит. (капля) бан (В-Б, В-Н) ВОДА-капать ಬಂದರು каннада (гавань) банд ВОДА-место; чит. bandaru bandari суахили (гавань) банд ВОДА-гавань; (любопытно, что «вязнуть» на суахили – kupata, т. е. как бы «купаться» банд лезг. (запруда) банд ВОДА-пруд; (любопытно, что «удовольствие» по-лезгински – лезет, «ужин» – нянин хуьрек, «уловка» – перде, а «ущерб» – зиян) bent крымскотат. (гать) бент ВОДА-гать; др. вариант этого слова: «дамба» bund дат. (дно, дамба) бюнд ВОДА-устройство bender курманджи (гавань) бенд ВОДА-место bainne дат. (молоко) баи (В-Б) ВОДА-ритуал bautismo юкатеко майя (крещение) баут ВОДА-крещение-баптизм (религиозное движение) 壩 кит. Гань (плотина) ба ВОДА-плыть; пропала «д»; чит. bà ба шумеры (тип сосуда) ба Вариант: ба-ан-ду – «ёмкость»; пропала «д»; (любопытно, что шумерское ба-ра-ах – «борьба», будто бы русск. «барахтаться»); ВАДА-ёмкость ба тадж. (внести, нести) ба ВОДА-ВЕСТИ-нести; пропала «д» ба иврит (зайти, заходить) ба ВОДА-движение; пропала «д»; (любопытно, что «месяц» будет – ходеш, т. е. «ходишь») ba-lap тибет. (волна) ба ВОДА-ВАЛ-волна; пропала «д»; (любопытно, что «восход» по-тибетски – шар, «выглядеть» – зо-дра-во, «золотое кольцо» – сэр-ги, «выговорить» – дра дак-по ше, т. е. «драть, драться» + «дать по шее», а «секира» – дра-та) ba курдс. (ветер) ба ВОДА-ВОЗДУХ-ВЕТР; пропала «д» baia лат. (бухта, залив) бай ВОДА-место bahía галис. и исп. (залив) бай ВОДА-лить; чит. баия; Baai африкаанс (залив, бухта) бай ВОДА-лить; пропала «д» байба́ тувин. (болтливый) бай ВОДА-ВЕСТИ-речь vajtswv кхмонг дао (бог) вайт ВОДА-ВЕСТИ-бог 白天 кит. (дневное время, день) байт ВОДА-ВОДИТЬ-движение, время; чит. báitian bá ирл. (залив) ба ВОДА-лить; пропала «д» bay лат. (залив) ба ВОДА-лить; пропала «д» бё тибет. (разлиться) бё ВОДА-лить; вариант: бё – «распухать»; пропала «д»; интересно звучит глагол «разливать» – щё (тюрк. су), т. е. практически одно и то же слово по-тибетски имеет как тюркское, так и русское происхождение; трудно понять, почему «ревень» по-тибетски – чу-чу, т. е. дважды ВОДА; возможно, это можно объяснить водолюбивостью огородного ревеня; (любопытно, что «сандалии» по-тибетски – трэ-па (вероятно, русск. «тропа») и чя-пал (вероятно, русск. «чапать»), при этом «смирение» – сэм-чун, т. е. букв. «смирный+маленький») 波 кит. (волна) бо ВОДА-ВОЛНА-ВАЛ; пропала «д»; чит. bo bỏ вьет. (капля) бо ВОДА; пропала «д» bo ta папьяменто (кипяток) бо ВОДА-горячая вода; пропала «д» bo кит. (волна, волнистый) бол ВОДА-ВОЛНА-ВАЛ; вариант: bolàng banjir индонез. (наводнение, потоп, поток) бан (В-Б) ВОДА-ВАНА-ВАНДА; чит. баньир; русск. bañeira галис. (баня) бан ВОДА-ВАНА (озерцо) бандар тадж. (гавань) банд ВОДА-место ბანვა груз. (мойка) бан ВОДА-мыть; чит. банва აბდარი груз. (смотритель над водоносами) бда (В-Б) ВОДА-носить; чит. абдари bedam санс. (лодка) бед (В-Б) ВОДА-ВЕСТИ-судно bedre туркменс. (ведро) бед ВОДА-ВЕДРО дидани тадж. (видеть) дида (В-Д) ВЕСТИ-ВИД; (любопытно, что почти вся «зрячая лексика» в таджикском построена на русской «водяной»: адӟыны – «вижу», адӟон – «видение» и проч.; ВОДА- додани тадж. (давать) дода ВОДА-давать dono воляпюк (вниз, внизу) дон ВОДА-дно-низ adum лат. (мелкое место, отмель) ади ВОДА-мелко; пропала «в» অদ্য бенг. (сегодня) ади ВОДА-движение-время; другой вариант: Aja; пропала «в» adilgashii навахо (ведьма) адил ВОДА-ВОДИТЬ-ведьма; пропала «в» ади орочи (белуга) ад ВОДА-рыба; пропала «в» ады орочи (ветер) ад ВОДА-ВЕСТИ-ВЕТР; пропала «в» adi яван. (жидкость) ади ВОДА-жидкость; потеряли «в» адя орочи (судно) адя ВОДА-судно; пропала «в» яда иврит (знать, ведать) яда ВОДА-ВЕДАТЬ; пропала «в» juota финс. (припой) юот (Д-Т) ВОДА-паять (разжижать); исчезла «в» han̆ḍa сингаль. (голос) анд ВОДА-ВЕСТИ-весть-голос; пропала «в»; вариант: saṁvādaya – «разговор» (ВОДА-ВАДА) and гот. (вдоль) анд ВОДА-ВЕСТИ-длина-повдоль; пропала «в» isantya коса (скорость) сант ВОДА-движение; вариант: современное слово «скафандр» в языке коса приняло форму i-isuti liuota финс. (растворять) от (Д-Т) буквально – «обливать водой», о чем этимологи не знают, т.к. слово состоит из двух исторически закостеневших корней – «лить+вода»; пропала «в» liottaa финс. (пропитанный) от ВОДА-питание; пропала «в»; по аналогии с предыдущим примером: букв. «лить+воду»; (любопытно, что «таять» по-гречески – λιώσει (чит. лиоси), которое напоминает русск. ЛИТЬ àth шотл. (брод) ат (Д-Т) ВОДА-бродить; потеряна «в» eit прусск. (идти, ходить) ит ВОДА-ВЕСТИ-ход; потеряна «в»; (любопытно, что «брести» на вымершем прусском – brestwei) hитбиль иврит (окунать) ит ВОДА-мокнуть-окунать ఈత телугу (плавание) ита (Д-Т) ВОДА-плыть; чит. Ita; потеряли «в» xita люкс. (дождь, осадки) ита ВОДА-ДАЖДЬ-осадки; добавлена «x» или замена Х-В; пропала «в» ʻite таити (видеть, знать) ите ВОДА-ВЕДЫ-ВИД-знание-даль; варианты: ʻito – «ведать», ātea – «дальний»; потеряна «в»; hiti таити (восходить) ити ВОДА-ВОС-ходить; пропала «в» utitiri суахили (наплыв) ити ВОДА-плыть; пропала «в» итид шумеры (месяц) итид ВОДА-ВЕДЕТ-идти, т. е. месяц идёт по небосводу; (любопытно, что шумерское дам– это «жена», а эне – «она»; пропала «в» hати урду (слон) ати ВОДА-животное, пьющее воду и поливающее водой; вариантs: hатибан – «погонщик слонов», hет –«рука» hатэли – «ладонь»; пропала «в» ати майя (купаться) ати ВОДА-купание; майя (чоланский) – классическим язык народа майя; (любопытно, что у народа майя есть общая лексика не только с русским, но и с тюркским, напр.: «день» – к‘ин (тюркск. кун), «входить» – оч (тюркск. оч), «жирный» – бай, сосна – тах(тюркск. Дарах), «этот» – у (тюркск.у) и проч.); пропала «в» iitshati коса (лить, наливать) ати ВОДА-течение-лить; Вариант: jet – «стремиться»; пропала «в» ata таити (облако, туча) ата (Д-Т) ВОДА-облако, из которого льётся дождь; потеряна «в»; (любопытно, что «пиво» по-гаитянски pia, т. е. всё от того же русск. «пити, пить») ataataq гренл. (папа) ата ВОДА-ВЕДЕТ-отец-папа; распространённая корн. основа в значении «отец, папа, батя» для многих языков мира (ВОДА-ВЕСТИ-АТА-отец); (любопытно, что гренл. aalaq – «влага») eaʻtia таити (дорога) атиа ВОДА-ВЕСТИ-идти-дорога; потеряна «в»; варианты: tiʻa – «прямой», eaʻtia – «путь»; ້ໍາຕາ лаос. (слёзы) оат (Д-Т) ВОДА-выделения; чит. a ta; исчезла «в» ață румын. (нить) ата ВОДА-УДА-излучина-нить; потеряна «в»; вариант: dimineață – утро (букв. «смотреть+нить», т. е. «следить за временем») ataþni гот. (год) ата ВОДА-УДА-время; (любопытно, что ubils – «плохой, злой», а ubiltojis – «злодей, преступник» (т. е. русск. приставка «у»+«бить») atta гот. (отец) ата ВОДА-ВЕСТИ-род; показательный «водяной вариант» в вилямовском языке: foter– «батюшка, батька»; (любопытно, что в готском сохранилось-таки stols – престол, трон (от «стол») ataaʼ навахо (батя, батюшка) ата ВОДА-ВЕСТИ-вождь-отец; навахо – язык индейских народов Северной Америки, относится к атабаскским языкам atʼį́ навахо (богатый) атья ВОДА-обилие-богатство; в навахо великое множество «водяной лексики» запараллеленной на русскую «водяную лексику», что объясняется: либо неустойчивостью корневой основы в этом языке, либо тем, что каждое отдельное «водяное слово» получало своё название «по случаю», исходя из ситуации, при этом за основу почему-то брались корни, характерные для нашего языка: tʼáá, tʼóó, yág, áágóó, yiká, yáad, beʼek, oogą́, adoo, adą́ą́, woohs, yiiz, yitʼo, hágo, aadi, náát, náás, biká (ВОДА-ВАГА-ВОДИТЬ-ВОЙ-ВИЗ-ВАТ); может быть, лингвистика когда-нибудь пояснит это явление? attiuhan гот. (приводить, вводить) атти ВОДА-ВЕСТИ-ВОДИТЬ yata ja маратхи (нырять) ята ВОДА-УДА-нырять; потеряна «в» atu тамиль. (день) ату ВОДА-ВЕДЕТ-время суток šatû аккад. (пить) ату (В-С) ВОДА-питьё; (любопытно, что «царь» – šarru) aua романш. (вода) aua ВОДА; язык рето-романской подгруппы романских языков, один из национальных языков Швейцарии: остались только гласные (как и во фр. eau); ao гавай. (ночь) ао ВОДА-время суток а шумеры (вода) а ВОДА; растеряли все согласные, как и во французском eau; (любопытно, что наш «олень» по-шумерски – аалум atang судан. (вечер) ата ВОДА-УДА-течение-время суток; потеряна «в» эд иврит (пар) эд ВОДА-УДА эд шумеры (подниматься/ спускаться) эд ВОДА-УДА-ВЕСТИ-поток; вариант: уд – «буря»; (любопытно, что слово «зуб» на шумерском – зу, а «сахар» – pesok, наше «песок»); пуэдэн удмур. (насморк) эдэ ВОДА-УДА-насморк дэ тибет. (жить, нареч. сюда, местоим. то, тот, тут) дэ ВОДА – как жизнь и как движение-направление-личность; потеряна «в»; (любопытно, что «табак» будет – та-мак), «точно» – дэ-га-ран (букв. «это гарантия», «трон» – три, «увиливать» – ёл (т. е. юлить), «тупой» – тулпо, «увидеть» – зи (зырки, зырить), «увлажнять» – ща-кяп (букв. «водой капать»), «увядший» – ни-кёк (т. е. никакой), «удрать» – дро-чин (букв. «удравшим быть», т. е. «убежать», «сгинуть») ид шумеры (водный поток) ид ВОДА-поток; потеряна «в»; (любопытно, что шумерское зи – «жизнь», а шумерское дульпереводится как «складывать вместе», ну чем не наша дуля, которая складывается пальцами?) ہyd белудж. (испарина) ид ВОДА-пар id шугнан. (тропа) ид ВОДА-идти-дорога; потеряна «в»; шугнанский – один из языков Припамирья яд лезг. (вода) яд ВОДА; потеряна «в»; (любопытен др. забавный перевод: «верёвка» – еб) ateri суахили (артерия) ате ВОДА-проток-артерия atere акан. (ложка) ате ВОДА; утеряна «в»; др. вариант «водной лексики»: twene – «мост», от ВАНДА ọdụ игбо (аэропорт) оду ВОДА-УДА-ВОДИТЬ-приВОДИТЬ (в порт); игбо – язык народа на юго-востоке Нигерии; вариант: ọdụ ụgbọ mmiri – «гавань», т. е. место причала, прибытия, стоянки; напр., в иез. air – «вода» (казус или семантический отголосок?) ödum вилям. (воздух) оду ВОДА-ВОЗДУХ-вознесение+дух otter африкаанс и суахили (выдра) оте ВОДА-УДА-водяное животное; вариант: есть и в амхарском: otter – «выдра» ottar верх.-нем., анг. (выдра) ота ВОДА-УДА-водяное животное; потеряна «в» othail шотл. (прилив, шквал) ота ВОДА-УДА-лить; потеряна «в» otaa таити (багаж) ота ВОДА-УДА-ВАГА-вес-багаж; потеряна «в» ஓதம் тамиль. (сырость) ота (Д-Т) ВОДА-УДА-сырь; потеряна «в»; чит. отам; вариант: ஓட்டம் – «поток» (чит. оттам) тамильский – самый южный из дравидийских языков ото орочи (корыто) ото ВОДА-УДА-ёмкость; потеряна «в»; О́рочи – народ, живущий в южной части Хабаровского края, язык относится к южной группе тунгусо-маньчжурских языков; этри (еда) этр ВОДА-как пища-питание; см. хеттс. уд; (любопытно, что на вандальском языке «еда» называлась matzia, т. е. «маца», как отражение исторических завоеваний вандалами (тюрко-славянами) Евразии, что в значительной мере отразилось, например, в книгах Ветхого Завета ὑΕΤΌΣ др.греч. (осадки) это (Д-Т) ВОДА-осаждаться; чит. ветос; потеряна «в»; древне-греческий – язык индоевропейской языковой семьи, насчитывающий 3, 5 тысячи лет hodiaux эспер. (день) одиа ВОДА-ВОДИТЬ-время суток; вариант: hodiaux – «сегодня»; пропала «в» hodei баскс. (облако) оде ВОДА-облако; потеряна «в» о-дан тибет. (свет) ода ВОДА-ВЕСТИ-светить; варианты: о и нан-ва – «свет»; напомним, что тибет. шар входит в такие понятия, как: «цвести», «светать», «восток», «восход солнца», «возникать», «мираж», «отражаться», «радуга», «распустившиеся цветы» и т. п.; пропала «в»; (любопытно, что «шапка» по-тибетски у-ша, «сияние» – зи-о, «слон» –лан-чен или лан-по-че, т. е. без первой буквы «с», «шёлковая нить» –тон-ку, т. е. русск. «тонко, тонкая», «ширина» – щэн-га, а «шёпот» – шап-шуп) шотет иврит (бродить, скитаться) оте (Д-Т) ВОДА-ВЕСТИ-ВОДИТЬСЯ-двигаться-шататься; потеряли «в»; местоимение надад с тем же по сути корнем ада; на деле же ивритское шотет – от русск. «шататься» eta сесото (визит) ета ВОДА-ВОДИТЬ-ВЕСТИ-визит; пропала «в» jeta алб. (жизнь) ета ВОДА-ВИТА-жить; ВОДА – как древний источник существования; потеряна «в»; вариант: etja – «жажда» pape toʻetoʻe таити (лёд, холодный) ето ВОДА-лёд; потеряна «в» etter африкаанс (гной) ет ВОДА-УДА; потеряна «в» öt крымскотат. (желчь) от (Д-Т) ВОДА-жидкость-желчь; потеряли «в» idrar тур. (моча) ид ВОДА-УДА-мочиться; потеряли «в» (см. «удра», «идра», «гидра») и”д ненец. (вода) ид ВОДА; вариант: и́; потеряна «в» yd угарит. (рука) ид ВОДА-УДА-рука; Угаритский – давно мёртвый язык, на терр. Сирии; (любопытно, как языковеды вывели, что угаритское p(u)n – «нога», ku-bu-dati – «дать», а «ḥarrašu» – «ремесленник», если они так напоминают русские слова́); пропала «в» edan баскс. (напиток, пить) ед ВОДА-УДА; потеряна «в» yiit юкатеко майя (дно, днище) ит ВОДА-УДА-дно; пропала «в» йод урду (память, воспоминание) йод ВОДА-йод-память (аптечный йОД – из списка интернац. «водяной лексики»); пропала «в» ido венг. (время, период) идо ВОДА-УДА-движение-время; пропала «в» idil крымскотат. (Волга) иди ВОДА-УДА-ВЛАГА-река Волга ; пропала «в» идебя ненец. (снег) иде ВОДА-УДА-снег; вариант: ид муева – «наводнение»; пропала «в» iddja гот. (идти) идья ВОДА-УДА-ВЕДЕТ-идти; вариант этого же глагола: гот. gaggan (непр. гл.) от ВАГА taa игбо (сегодня) та ВОДА-ВЕДЕТ-время; потеряна «в» tú сарси (вода) ту ВОДА; потеряна «в»; сарси – язык племени коренных американцев Тсу Тина в Южной Канаде þau гот. (благо) тау/дау ВОДА-богатство; утеряна «в» to хмонг (протечка) то ВОДА-течь; пропала «в» tó навахо (вода) то ВОДА; потеряна «в»; вариант: łééh yidi tóʼígíí – «аквифер» (подземные слои горных пород с различной степенью водопроницаемости; (любопытно, что в другом «водяном» слове ВОДОПАД (hadahiilį́) «водяной основой» навахо является уже не tó, а hada (русск. ВОДА, перех. В-h), а в слове yaadaaʼnézí (водорез) – коренное yaad, что говорит о неустойчивости корней в этом языке faatoʻtoʻe таити (замёрзнуть) тое ВОДА-мороз; потеряна «в»; в гаитянском вода – ʻtoʻe, однако в слове замёрзнуть (faatoʻtoʻe) слышно слегка изменённое ВОДА (В-F); потеряна «в» tai маори (море, прилив) таи ВОДА-лить; потеряна «в» te хмонг (иней) те ВОДА-иней; потеряна «в» taubale фиджи (идти, шаг) тау (Д-Т) ВОДА-ДВИЖЕНИЕ-шаг; потеряли «в» tea фиджи (завод) теа ВОДА-ВОДИТЬ-завод; потеряна «в» современное «завод» образовано из старой «водяной основы» фиджи tea, др. вариант: tavu – «ванна, мыть», tε – «чай» uinti финс. (плавание, купание) уинт (Д-Т) ВОДА-УДА-УНДА-плыть; пропала «в» wiadro польск. (ведро) виад ВОДА-ведро viy`at санс. (небо; воздушное пространство) вийат (Д-Т) ВОДА-ВЕЗТИ-ВОЗДУХ (т. е. ВЕСТИ=ДУХ) wied люкс. (долина) виед ВОДЫ-широта-разлив vieddõ ливс. (волочить) виед ВОДА-ВОЛНА-ВАЛ-ВОЛОЧИТЬ; (любопытно, что ливское tiedõ – «ведать»); ВОДА uida финс. (плавать, плыть, купаться) уид ВОДА-УДА-плыть; потеряна «в»; вариант: uittaa уута якут. (вода) ута ВОДА-УДА утара урду (переправа) ута ВОДА-УДА-ВЕСТИ-править; вариант: утарна – «спускать, переправлять», а утана – «поднимать»; (любопытно, что «мука, мучение» в этом языке – ата, т. е. «ад» 歌います яп. (петь) ута ВОДА-УДА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ-звук; чит. utaimasu; вариант: シャウト (чит. shauto) – «кричать» үдэш монг. (вечер) удэ ВОДА-УДА-ВЕДЕТ-идёт-время суток; вариант: үдшийн, а вот «ночь» в монгольском уже без «воды» – шөнийн или просто шөнө; ВОДА-время суток wundan прусск. (вода) вунд ВОДА; прусский – один из балтийских вымерших языков; вариант: buttan –«дом» junto ti‘lek‘áak‘náabo‘ юкатеко майя (взморье) унто ВОДА-море juntúul piloto юкатеко майя (лоцман) унту ВОДА-ВОДИТЬ-лоцман; букв. «управление на воде» indgang дат. (вход, ввод, вступление) инд ВОДА-УНДА-ИНД-в значении «направление»; переход: букв. «период воды» или «время воды» indra ведий. (бога неба и воздуха) инд ВОДА-ВАНДА-ВЕСТИ-бог; бог Индра управляет погодой, посылает дождь, гром и молнию yndyrë алб. (жир) инд ВОДА (жир – как жидкость) инд’ ненец. (воздух, поветрие) инд ВОДА-УНДА indlu коса (литейный) инд ВОДА-ВАНДА-льёт u’iṇḍa ассам. (окно) инда ВОДА-отражение-гладь-окно ında турец. (в жару) инда ВОДА-УДА-УНДА; (любопытно, что турец. ında – слово-одиночка, ведь сама «жара» по-турецки будет ısı, и оно уже никакого отношения к «водяной лексике» не имеет) yindlala коса (алкать, хотеть пить) инд ВОДА-питье indavhiyu шона (беседа) инда ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ upota финс. (тонуть, нырять) упот (В-П) ВОДА-тонуть potel валл. (бутылка) поте (В-П, Д-Т) ВОДА-бутыль потэ удмур. (валить) потэ ВОДА-ВАЛ-валить το ΠΟΤΑΜΙ греч. (река) пота (В-П) ВОДА-течение-река ΠΟΤΑ греч. (пить) пота (В-П) ВОДА; вариант: ΠΟΤO – «питьё, напиток» pata таити (масло) пата (В-П) ВОДА-масло, как жидкость patara маори (бутылка) пата (В-П) ВОДА-ёмкость для воды; в маори pata – «масло, капля, спора», напр. pata peita - «капля краски», patapataiawha – ливень, patea - надгрудник pato тагаль. (утка) пато (В-П) ВОДА; вариант: в галисийском: pato – «утка» 포드 корейс. (брод) поде (В-П) ВОДА; чит. podeu ΕΡΩΔΙΟΣ греч. (отмель) поде (В-П) ВОДА-отмель pudota финс. (падать, капля) пудо ВОДА-ВАГА-тяжесть-пуд-капля 파도에 시달려 корей. (затоплен, смыт волной) падо (В-П) ВОДА; чит. pado-e sidallyeo 파도에 корейс. (волна) падо (В-П) ВОДА; чит. pado-e padda африкаанс (лягушка) пада (В-П) ВОДА-лягушка brot шот. (суп, бульон) брот (В-Б, Д-Т) ВОДА-жидкость-суп; лишня «р» bütün крымскотат (всё, все) бут ВОДА-обилие-всё бұтағы казах. (ветвь) бут ВОДА-ВЕСТИ-ветвь budbuda санс. (пузырь) буд ВОДА-пузыри; двойной корень буд, напр., старин. ВОДЫРЬ – «водяной пузырь» bidaia бакск. (вояж, поездка) бит (В-Б, Д-Т) ВОДА-ВЕСТИ-движение-поездка buti суахили (валенки) бути (В-Б, Д-Т) ВОДА-ВЕДЕТ-ВАЛ-валять-валенки bitiqu турец. (чернила) бити (В-Б, Д-Т) ВОДА-жидкость-чернила bitiuhan гот. (ходить вокруг) бити ВОДА-ВЕСТИ-движение beetik юкатеко майя (бурлить) бит|бет ВОДА-ВИТЬ-БИТЬ-бурление përmbytjet алб. (затапливать, топить) бит (В-Б, Д-Т) ВОДА-топить bete нидер. (заполнить, наполнить) бете (В-Б, Д-Т) ВОДА-наполнять; вариант: в баскском: bete – «наполнять» bitseeʼ yee adiłhałii навахо (аллигатор) бит ВОДА-водяное животное-крокодил-аллигатор; варианты: bitseeʼ yee adiłhałii yázhí – «кайман» (маленький аллигатор), wótáahgoo ałnaaʼáłtʼahiʼ– астронавт (небо – обиталище воды) битозанд тадж. (прилив) бито (В-Б, Д-Т) ВОДА-лить bitooʼ навахо (сок) бито ВОДА-жидкость-сок бетсә башк. и татар. (пятно, осадок, плешь) бет (В-Б, Д-Т) ВОДА-сырость-пятно betiid фриз. (утро, преждевременно) бети ВОДА-ВЕСТИ-движение-время суток; другой «водяной вариант: » этого же слова во фризском языке – wanda bai kai (основа ванд) baptism анг. (крещение) бапт ВОДА-кропить-крест; лишняя «п»; баптизм – религиозное течение bapteme фр. (крещение) бапт ВОДА-кропить-крест; лишняя «п» bap вахан. (грудь, женская, сосок) бап ВОДА-жидкость, молоко, грудь; лингвист-переводит сообщает: «Видимо, слово детского языка, подобного русск. «сися, титя…». Усомнимся в этом, см. ниже. бап тибет. (дождь, выпадать, об осадках, приземляться) бап ВОДА- ВАБИТИ-осадки; варианты: са-ла бап – «приземлять», ке-бап – «доход» ган-бап тибет. (покрыться снегом) бап ВОДА-снег; вариант: ган-бап – «идёт снег» ке-бап тибет. (доход) бап ВОДА-ход; вариант: та-бап – «арка» -бап-цук тибет. (порт, остановка, станция) бап ВОДА-местоположение воды-стоянка; варианты: зук-бап – «остановка», -бап-тэк – «пристань», гар-бап – «лагерь»; ри-ли бап-тан – «вокзал»; нам-дру бап-тан – «аэродром» чар-сил бап тибет. (моросить) бап ВОДА-морось; вариант: чар-па бап – «дождь» bälde исп. (ведро) бальд (В-Б) ВОДА-ВАЛИТЬ-ВЕДРО ಬೇಯಿಸು каннада (бурлить, кипеть) беи (В-Б) ВОДА-бурление; чит. beyisu; утеряна «д» וויינען идиш (плачь) вей (В-) ВОДА-жидкость-слеза; чит. veynen; утеряна «д» wemtwei прусск. (плюнуть) вей (Д-Т) ВОДА-жидкость-слюна; лишняя «м»; вариант: sjautwei – «блевать» potwei прусск. (пить) вей ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ-пить-веять; см. wemtwei – «плевать» bàigh шот. (бухта, залив) бай(г) (В-Б) ВОДА-лить-залив bainne шот. (молоко) байн (В-Б) ВОДА-жидкость-молоко; утеряна «д» banyu яван. (вода) бан (В-Б) ВОДА-ВАНДА; в яванском ban образует семантическое поле в значении Вод-Вода, отсюда: ambane (глубь), banjir (потоп), cat banyu (акварель), mbanyoni bis (бидон), gelombang (волна) banyo курманджи (сырость) бан ВОДА-ВАНДА-сырь onde лат. (волна) онд ВОДА-УДА-ВАЛ-волна ondego эдо (вал) онд ВОДА-УДА-ВОЛНА-ВАЛ; (любопытно, что слово «валенок» в языке эдо передаётся звуком «ф»: feltoboto, а «валяние» – fulado, с чего это́) die onderkant африкаанс (дно, днище) онд ВОДА-УДА-дно onde креол. гаит. (волна) онд ВОДА-УДА-ВАЛ-ВОЛНА; onda порт. (волна) онд ВОДА-УДА onda астур. (волна) онд ВОДА-УДА ondou жемантий. (вода) онд ВОДА-УДА andro малагас. (день) анд ВОДА-ВАНДА-движение-время суток; потеряли «в» andahafts гот. (ответ) анд ВОДА-ВАНДА-УДА-ВЕДАТЬ-знать; варианты: andaugjo – «явно», andanahti – «вечер» (ВОДА-время суток), andbahtjan – «служить, обслуживать», andeis – «конец» и мн. др. handus гот. (рука) ханд (В-Х) ВОДА-ВЕСТИ-рука; корневое and – распространённая основа во многих лексиконах Европы, напр. нем. Hand andõ ливс. (дать, давать) андо ВОДА-дать пить (напоить) andu норн (противостояние) анду ВОДА-ВАНДА-стоять tanta баскс. (капля) ант ВОДА-капля; потеряли «в»; вариант: tantaka – «капать» baltoaca рум. (лужа) балт (Д-Т) ВОДА-жидкость-лужа; например, Балтика, балты (народы) балти урду (ведро) балт ВОДА-ёмкость-ведро baltsa баскс. (плот) балт ВОДА-плыть; что-то среднее между ВОДА и ВАЛ ΒΑΛΤΟ греч. (болото) балт ВОДА-ВАЛ-БАЛ-БОЛОТО-БАЛТИКА и т. п. balsig balig др.-тюрк. (па́рное: ил и грязь) бал (В-Б) ВОДА-ил; отсюда же и тюрк. balaq|baliq – «рыба», baliqci – «рыбак», baliqcin – «рыба, ловящая рыбу» baluam др.-тюрк. (мокрота, слизь) бал ВОДА-жидкость-слизь baltë алб. (тина, болото, глина, земля) болт ВОДА-болото bälun воляпюк (воздушный) балю ВОДА-ВАЛ-воздух bälid воляпюк (брюхо) вал ВОДА-утроба; (любопытно, что «волос» на воляпюкском языке так и будет – volos, а эмоциональное русское «Вон!» – «Vö»; ВОДА-ВОЛНА-ВАЛ бал урду (сила, мощь) бал ВОДА-ВОЛНА-ВАЛ-сила; вариант: балван – «сильный, мощный» bala ассам. (сила) бал ВОДА-ведёт-сила; bālṭi ассам. (ведро) балт ВОДА-ёмкость; (любопытно, что: «вопрос» – prasna (от «просить»), дорожка – ṭraēka (от «торить»), мёд – mau, стекло – glacha (от «гладко») balval цыган. (ветер) бал/вал ВОДА-ветер; двойной «водяной корень» ΒΑΙΙΑΣΠΑΝΟ бактр. (посланник) бал ВОДА-ВЕСТИ-весть-послание balsig balig др.-тюрк. (парн. ил и грязь) бал ВОДА-грязь; отсюда же и balaq|baliq – «рыба», baliqci – «рыбак»? baliqcin– «рыба, ловящая рыбу» baluam др.-тюрк. (слизь, сырость) бал ВОДА-жидкость-слизь ბოლოში груз. (дно) бол ВОДА-дно-болото; чит. boloshi бологто орочи (таволожка) бол т. е. ВОДА-ВАЛ-БОЛ; таволожка – название реки (Саратовская, Свердловская, Тюменьская и Волгоградская обл.), а так же влаголюбивое многолетнее растение (таволга), которое заваривают как чай bolcán астур. (вулкан) бол ВОЛНА-ВАЛ-вулкан; «вулкан» – относится к категории «водяной лексики» боло фарси (верх) боло ВОДА-ВАЛ-ВОЛНА-верх булут уйгур. (облако) булу ВОДА-ВАЛИТЬ-ВАЛ-облако булут татск. (облако, пятно) бул ВОДА-ВЕСТИ-ВАЛ-облако-пятно; вариант: буьлуьнд – «высокий» (ВАЛ=БУЛ) bulôti цыган. (облако) бул ВОДА-ВОЛНА-ВАЛ-облака; двойной «водяной корень»: бул+оти булах лезг. (родник) бул ВОДА-ВАЛ-бульканье-родник; (любопытно слово «бегом» – зверна, а русское «вверх» на этом языке – виниз) бул-то бул ВОДА-ВАЛ-вымывание соды из золы морских водорослей или прибрежных растений; вариант: бул – «сода» unawe суах. (мыть) ве ВОДА-мыть пропала «д»; (любопытно, что «чернила» на суахили – wino, как и «вино» во многих языках wo йоруба (видеть) во ВОДА-ВОДИТЬ-ВИДЕТЬ; пропала «д» вуусён удмур. (водопад) ву ВОДА-падение wugòu кит. (грязь) ву ВОДА-жижа-грязь; пропала «д»; чит. вуго vu удмуртск. (вода, лужа) ву ВОДА-лужа; пропала «д» vu фиджи (источник, корень) ву ВОДА-источник (начало всего); варианты: vua – «источник», waka – «корень» (ВОДА-ВАГА) bt белудж (идол) вт ВОДА-ВЕСТИ-вождь-поклонение; вариант: jạtw – «колдовство» áak‘al che‘o‘ юкатеко майя (лагуна) ака ВОДА-ВАГА-залив-лагуна; потеряна «в»; вариант: aakakbaja‘ – «лужа» âgû аккад. (прилив, наводнение, течение) агу ВОДА-течь; аккадский язык ошибочно считает древним, вторым после шумерского agụ iyi игбо (крокодил) агу ВОДА-ВАГА-водяное животное hagwar |agwar сван. (граница, водораздел) аг/вар ВОДА-разделение; вариант: agura; двойной «водяной корень» АГ-ВАР ag-eo корейс. (крокодил) аге ВОДА-ВАГЕ-крокодил аге урду (вперёд, впереди) аге ВОДА-ВАГА-движение-направление агаа прибытие ага ВОДА-ВАГА; потеряна «в»; то же самое видим в слове агам – «озеро» aga маньчж. (дождь) ага ВОДА-ВАГА-ВЛАГА-дождь; утеряна «в» hагаа иврит (прибытие) ага ВОДА-ВЕСТИ-прибывать agga норн (побуждение) ага ВОДА-ВАГА-будить-мотивация umuyaga рунди (ветер) ага ВОДА-ВАГА агам иврит (озеро) ага ВОДА-ВАГА-озеро; потеряна «в»; (забавно, но на иврите «лужа» – рекак, т. е. как русск. «река» а-ги шумеры (наводнение) аги потеряли «в»; (любопытно, что шумерское зу – «знать», а гу – «голос»); ВОДА-ВАГА agyan акан (стрела) аги ВОДА-ВАГА-движение-стрела ar jugo керетар. отоми (сок) уго ВОДА-ВАГА-жидкость-сок; вариант: ‘nar buque – «сосуд, ёмкость» (ВОДА-ВАГА-БУГ) ಉಗಿ каннада (пар) уги ВОДА-ВОГЛЫй-шуги; потеряли «ш»; чит. ugi үг монг. (разговор) уг ВОДА-ВАГА-речь ukowa бемба (плавать) ук ВОДА-ВАГА-плыть; варианты: ukukaka – «молоко», ukulya – «питаться», ukwikala mu – «мир»; бемба – язык группы банту на севере Замбии и в провинциях Луапула и Коппербелт угда удэгей. (лодка, бот, шлюпка) угд ВОДА-судно; потеряна «в»; язык < ![CDATA[ ]]> удэгейцев< ![CDATA[]]> относится к < ![CDATA[ ]]> тунгусо-маньчжурским языкам< ![CDATA[]]>амурской подгруппы угда |укда орочи (лодка) угд/укд ВОДА-судно; потеряна «в» огда нанайс. (плот) огд ВОДА-плот; потеряна «в»; (любопытна «водная параллель» в нанайском, где рыба – «согдата» и дождь – «тугдэ» имеют общий корень огд-угд; а вот рыбак – это уже «ботамди» (БОТА-ВОДА); нанайский – близость тунгусо-маньчжурским языкам აღვირი груз. (вожжа, уздечка) агв ВОДА-ВАГА-АКВА-ВЕЗТИ-ВОДИТЬ-вожжи; чит. aghviri auga галис. (вода, влага) ауг ВОДА-АКВА-ВАГА-УДА aug тагал-мурут (поток) ауг ВОДА-АКВА-ВАГА-УДА augo гот. (глаз) ауг ВОДА-ВАГА-ВЕДАТЬ-ВИД-ВИДЕТЬ aguanieve юкатеко майя (слякоть) агуа ВОДА-ВАКВА-слякоть; вариант a – «пить, напиток»; (любопытно, что «окунать» – ka) aquarium лат. (водопой, водохранилище) агуа ВОДА-ВАГА-АКВА а́уы казах. (протечка) агуы ВОДА-ВАГА-АКВА agua исп. (вода) агуа/аква ВОДА-АКВА; инверсия; см. исл. vökva$ не стоит смущаться весьма распространённой для европейских языков подмене типа согласных q-g (от лат. aqua) в испанском; акв /экв хеттс. (пить) акв ВОДА-ВАГА-АКВА-пить; (любопытно, что хеттс. илалия – «желать» как-то уж неприлично напоминает русск. «желание», а лила – «искупать» наше же «лить»); hakwäd |hakwed свен. (хвост) аквад/ адвед ВОДА-ВАГА-АКВА; двойной водяной корень, перекличка АКВА-ВАКА-ВАДА-ВЕДА акъваз лезг. (остановка, стоп!) аква ВОДА-ВАГА-АКВА-стояние воды; варианты: къвазва – «идёт», къвада – «будет», акъвазарун – «останавливать», акъвазун, – «подождать», в языке норн fjagers – «остановить» акваз лезг. (видеть) аква ВОДА-ВАГА-АКВА-ВЕДЕТ-ВИД; (любопытно, что лезгинское гугрум – «гром», а жив – «снег»); akvumado эспер. (лейка) аква ВОДА-ВАГА-АКВА-лить; вариант: akvumado povas – «полив» akvo эспер. (вода) акво ВОДА-ВАГА-АКВА экв лезг. (свет) экв ВОДА-ВАГА-АКВА-ВЕДЕТ-ВИДЕТЬ-свет ʻauvaha таити (перевести, переводить) аува (Д-Х) ВОДА-ВОДИТЬ-ВЕСТИ-повозка ngutuawa маори (устье) ава ВОДА-устье; двойной (скрытый) корень: gutu(«губа», в т.ч. залива, бухты) и awa(ВОДА-река) awa зулу (час) ава ВОДА-ВЕСТИ-идёт-время ya зулу (идти, ехать) иа ВОДА-ВЕСТИ-движение-ход yaɡʌ авара (вода) иаг (Д-Г) ВОДА; авара – язык из Папуа – Новой Гвинеи iki-yaga рунди (океан) иага ВОДА-ВАГА yaago навахо (вниз) иаго ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-движение-вниз йылга башк. (река) ылг ВОДА-ВАГА-ВОЛГЛЫЙ; см. татар. елга елга татар. (река) елг ВОДА-ВОЛГЛЫЙ-ВОЛГА-ВЛАГА-ЮЛГА; слово, давшее в тюркские йул – «дорога, путь» акъудун лезг. (выводить) акуд ВОДА-ВЕСТИ-ВОДИТЬ игду орочи (гребень) игд ВОДА-ВАГА-ВОЛНЫ и-ге тибет. (послание) иге ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ; (любопытно, что «почва» – са-ши(русск. «суша»), «резьба» – шин-ко, (русск. «шинковать»), «ремонт» – зо-чо (т. е. «зодчий»), «ровно» – так-да«рог» – ру, а «рот» – шэл, т. е. русск. щель) tugá куикуро канапало (вода) туго (В-Т) ВОДА-ВАГА; вариант: tunga карибский язык, на котором говорят народы калапало, куйкуро и матипу в трёх деревнях около реки Кулуэне на территории национального парка Шингу штата Мату-Гросу в Бразилии аки орочи (лягушка) аки ВОДА-ВАГА-АКВА akruna тохар. (слеза) акр (В-Р) ВОДА-ВЛАГА-слезы; вариант обратных переходов:акр-акв-аква-воква-вода eau фр. (вода) оу ВОДА; потеряли согласные (как и во фр. eau); протяжное о; наш Одеколон – отсюда же (т. е. «вода из Кёльна», изнач. – русск. «вода+коло»); см. варианты в гаити и албанском eau гаит. (рассол) оу ВОДА-жидкость-рассол; потеряли согласные (как и во фр. eau) ou фиджи (облако, пятно) оу ВОДА-жидкость-мокро-пятно; потеряли согласные (как и во фр. eau); вариант: tau – «осень, дождь», tau.tau.vata – «ровный, вечер» outer вилям. (вымя) оут ВОДА-жидкость-молоко-вымя; потеряли согласные (как и во фр. eau); Вилямовский язык (Wymysörys) –западногерманский язык, существующий только в польском городе Вилямовице, на границе Силезии и Малой Польши ruisseau фр. (поток) оу/у ВОДА-движение-поток; потеряли согласные (как и во фр. eau); чит. руиссу, букв. «русская вода» öö эстон. (ночь) оё ВОДА-время суток; потеряли согласные (как и во фр. eau) ʻau таити (плавать, плыть) ау ВОДА-ВЕСТИ-плот-плыть; потеряны согласные uj алб. (вода) уй ВОДА; потеряли согласные (как во фр. и гаит. eau) hudra н.-луж. (выдра) уд/гид ВОДА-УДА-ГИДР-водяное животное huka маори (айсберг) ука ВОДА-ВАГА vuka фиджи (летать) вука ВОДА-ВАГА-плыть-летать tin wuk‘aj síis юкатеко майя (иней) вука ВОДА-ВАГА-иней vuvukala зулу (набухать, отекать) вука ВОДА-мокнуть okwukwe игбо (вера) вук ВОДА-ВАГА-вера как «водяная лексика в нескольких языках; (любопытен второй вариант слова «вера» на языке игбо – kweere, – с чего бы это́) вугун лезг. (выдать) вуг ВОДА-ВАГА; (любопытно, что лезгинское «нехорошо, плохо» – пис) kuvuga рунди (речь, говорить) вуга ВОДА-ВАГА; (любопытно, что ugutuwi –«ухо») wuhor верх.-лужиц (угорь) вух ВОДА-ВАГА-животное; вариант: wuhra – финн (финны, люди, живущие вокруг воды) wa коряк. (рыба) ва ВОДА-рыба; Коряки – коренное население северной части полуострова Камчатка; варианты: wujk – «морская свинка», wuknyc – «учить» vochtigheid нидер. (сырость, влага) воч/вос (Д-Ч/С) ВОДА-сырь; пропала «д» бу казах. (пар) бу (В-Б) ВОДА-пар; пропала «д» буу кирг. (пар) бу ВОДА-пар; пропала «д» бу-юк тибет. (пурга) буюк ВОДА-ВАГА-природная стихия; (любопытно, что «телёнок» тибетцы произносят как бе-у), а «темно» или «невежество» у них – ти-мук (т. е.тёмный), откуда уже было образовано, например: мук-по– «тёмный», о цвете бу шумеры (бродить) бу ВОДА-ВЕДЕТ-бродить буит иврит (пузырёк) буит ВОДА-пузырение; вариант: вуа – «пузырь»; так же и в тибетском бу-ва – «пузырь» बे непаль. (залив) ба чит. be biyaha сомал. (вода) и biyah (поездка) би ВОДА-направление; пропала «д»; как сомалийцы догадались, что ВОДИТЬ и ВОДА должны быть одного корня (?) woliú кит. (водный) воли ВОДА-ВАЛ-водный воленат горномарийс. (погружаться) воле ВОДА-ВОЛНА; вариант: вулны – «олово» valle юкатеко майя (долина) вал ВОДА-ВАЛ-разлив-даль walungan leutik суах. (лейка) валу ВОДА-ВАЛ-лить vala алб. (волна) вала ВОДА-ВАЛ-волна vula фиджи (месяц, луна) вул ВОДА-ВАЛ-небесные объект-время года; вариант: vulagi – «приходящий, визитёр»; mwavuli суахили (зонт) вули ВОДА-ВАЛИТ-ВАЛ-зонт; буквально: «в осень» вала хеттс. (поднимать) вала ВОДА-ВАЛ-великий; Не случайно в хеттское вали – «великий»; (любопытно, что хеттс. ваппия – «лаять», т. е. случайно совпавшее с русск. «вопить» valkie карельс. (белый) вал отсюда valo – «свет»; ВОДА-ВАЛ-пена-белый waldufni гот. (власть, сила) вал ВОДА-ВЕСТИ-ВАЛ-валить-сила dy̰wạl белуджс. (вал, стена) вал ВОДА-ВОЛНА-ведёт vale навахо (долина) вале ВОДА-ВОЛНА-ВАЛ-долина; пример «дикого» фонет. перехода Л-В: zwótii – «злотый» gwäle сван. (идти, ехать) вале ВОДА-ВЕСТИ-движение walwjan гот. (откатить) вал ВОДА-ВОЛНА-ВАЛ; вариант: waldands – «всемогущий» ааldе датс. (лодка, корыто) ал ВОДА-ВАЛ-ладья; варианты: датс. olde, норв. оldа потеряна «в» lawa фиджи (чистый, ворота) лав ВОДА-ВОЛНА-ВАЛ; перевёрнутый корень от ВАЛ-ВАЛИТЬ, характерный для многих языков хвал лезг. (канал) вал ВОДА-канал; добавлена «х» valde лат. (сильно, весьма, очень) вал ВОДА-весьма; вариант: validius – «более» walaw дьола-фоньи (волосы) вал ВОДА-ВАЛ-волна-волос; дьола – группа близкородственных языков атлантической семьи, в Западной Африке (Казаманс, Сенегал, Гамбия, Гвинея-Бисау), этнический язык народа диола valik воляпюк (все, всё, вся) вали ВОДА-ВАЛ-ВАЛИТЬ-ВАЛОМ-все-вместе; вариант: «всемирная паутина» – volaresod walȋnt прусск. (биться, бороться) вали ВОДА-ВАЛ-удар-битье valgans латыш. (сыроватый) валг ВОДА-ВОГЛЫЙ välleen карельс. (скоро) бел ВОДА-ВАЛ-скоро; при этом вода имеет степень свободы: välly - «свобода»; ВОДА-ВАЛИТ-свободное падение bɛ̀ll бафия (бог, господь) бел ВОДА-ВАЛ-вести-господствовать; бафия – один из африканских языков kvöld исл. (вечер, ночь) волд вариант: kvöldið; ВОДА-время суток вала маньчжур. (низ, испод, низом) вала ВОДА-ВОЛНА-ВАЛ-ВАЛИТЬ bá̇lat иврит (наплыв) вал ВОДА-ВАЛ fʿạl дари (активный) фал ВОДА-ВАЛ-быстрина-актив вален горномарий. (тонуть) вал ВОДА-тонуть муваль |мувалот иврит (ведо́мый) вал ВОДА-ВЕСТИ-ВАЛ; (любопытно, что «паровой котёл» в иврите – да́вид, как русск. «давить») vola фиджи (писать, письмо) вал интересный переход: ВОДА-ВАЛ-писать vaлa |vaлada вепс. (лить, наливать) вала/валад ВОДА-ВАЛ-ВАЛИТЬ-наливать; хорошо видно из vaлatus – «крестины» или vaлeg – «ливень, проливной дождь» и др. vul африкаас (наполнять) вул ВОДА-ВАЛ-ВОЛНА; вариант: vloed – «наводнение, половодье» valtimo финс. (артерия) валт ВОДА-артерия aalto финс. (волна, всплеск) алт/ат (Д-Т) ВОДА-ВОЛНА; потеряли «в»; «l» не произносится valimo финс. (литейный) вал ВОДА-ВАЛ-лить valdu карельс. (артерия) вал ВОДА-ВАЛ walrus африкаас (морж) вал ВОДА-ВАЛ-морское животное; то же самое находим и в алб. walrus – «морж» walungan сундан. (река) вал ВОДА-ВАЛ-река фэлэжу маньчж. (узда ременная) фэл (В-Ф) ВОДА-ВАЛ-ВЕЗТИ-ВОЖЖИ-узда; «ф» в маньчжурском может читаться и как «в» hелна урду (погружаться в воду) хелн ВОДА-ВОЛНА-погружение veltu исл. (качание, качка) вел ВОДА-ВАЛ-движение სველი груз. (влажный) вел ВОДА-ВАЛ-влага; чит. sveli swell себуано (зыбь) вел ВОДА-ВОЛНА-зыбь; вариант: walog – «долина» (ВАЛ) vella исл. (кипеть, бурлить) вела ВОДА-ВОЛНА-бурление vela керетар. отоми (плыть) вела ВОДА-ВОЛНА-плыть velo эспер. (парус) вел ВОДА-ВЕСТИ-ВЕЛЕНИЕ; отсюда – «велосипед» (вело+пята); в верхнелужицком – уже в новейшем значении velo – «завеса», а в интерлингве – «вуаль» swill амхар. (жижа) вил ВОДА-ВЛАГА-ВАЛ-жидкость; вариант: swallow – «глотать» тангыжвлӓ горномарий. (море) вла ВОДА-ВЛАГА; пропала «д» влӓжӹ горномарий (направление) вла ВОДА-ВЛАГА-движение; пропала «д» avlag норн (текущий, беглый) влаг ВОДА-ВЛАГА-течь; др. вариант «водяной лексики в норд: baklengja -«палтус» (рыба), ВОДА-ВАГА vloei африкаанс (течь, утечка) вло ВОДА-ВЛАГА-течь; пропала «д»; варианты: die vloed – «потоп», vloedvlakte – «пойма» (пойма – «высокий подъем воды») oorvloed африкаанс (изобилие) влоед ВОДА-ВЛАГА-много воды; лишняя «л»; (любопытна перекличка с предыд. vloei – «течь, утечка») invlood лимбург. (влияние) влуд ВОДА-лить-вливать-влиять vloeistof африкаанс (жидкость) вло ВОДА-ВЛАГА kwalasha зулу (пучина, бездна) ква ВОДА-ВАГА-дно; потеряна «д»; вариант от аква kwa ajili ya суахили (течение) ква ВАДА-ВЕДЕТ-течение; потеряна «д»; вариант: kwa kufanya – «внести», т. е. семантическая смесь: «течь»-«нести» iqhwa зулу (снег) игва ВОДА-АКВА-ВАГА-снег სასეირნოდ წაყვანა груз. (водить, повернуть) агва/аква ВОДА-АКВА-ВАГА-ВЕДЕТ-изгиб-поворот; чит. saseirnod tsʼaqʼvana; варианты: წაყვანა – «якорь», ვანა – «ванная комната» vökva исл. (вода, жидкость, поливать) вокв ВОДА-жидкость-лить vokete фиджи (ведро, ковш) вок ВОДА-ВАГА-ёмкость для воды wokata sowa верхне.лужиц. (сипуха) вока ВОДА-ВАГА-птица; сипуха – птица из совообразных, селится чаще на болоте, вдоль водоёмов; букв. «водяная сова» בוקר иврит. (утро) боке ВОДА-ВАГА; чит. бокер bug воляпюк (бухта) буг ВОДА-ВАГА-бухта буғшавӣ тадж. (испарение) буг ВОДА-ВАГА-пар; (любопытно, что «осадки» на таджикском – дошт, при этом сам «дождь» – борон; уг тибет. (дыхание) уг ВОДА-ВАГА-дух; (любопытно, что тик-па кяп – «капать, ме-тэл – «клеймо», т. е. русск. «метить», а «корь» – си-пиили си-пу, а «крайний» – та-ма, т. е. «там, далеко», «крыша» – ток). ВВОБЩЕ-ТО, в малодоступном для европейцев тибетском языке оказалось не меньше любопытных параллелей, чем в других языках. Выписать их все затруднительно. Во всяком случае, их не менее 200 штук. Откуда они взялись – это вопрос к Зализняку, очень хорошо знающего эту проблему, как «массовое случайное совпадение», когда он не найдёт ничего общего в тибет. га-ра (кузница, кузнец) с русск. ГОРЕТЬ, ГОРЯЧО, не признает тибет. ду-тэн (курить) за исходное русское ДУТЬ, откажет тибетскому слову яр-ка (лето) быть полученным от русск. ЯРКИй или вовсе убежит, когда узнает, что тибет. дри (нож) и дри-че (резать) откровенно близки русск. ДРАТЬ, а тибет. ле-ша (ляжка) почему-то схоже с русск. ЛЯЖКА, ЛЯГАТЬ. В чем-то уважаемый академик, конечно, прав, когда рассуждает о чрезвычайных редкостях совпадений межъязыковых параллелей. Но всё говорит за то, что не слова в самых различных языках совпадают очень «редко и случайно», а случайными оказываются специалисты, руководящие отраслями в науке. Мы ещё поймём скепсис профессора по отношению к современному МАРЛЯ, которое в тибетском звучит как ма-рэ (французы в Тибете побывали) или пе-ча – ТЕКСТ (печать), но как могли оказаться в этом забытом богом захолустье самые обиходнейшие слова типа: МЫТЬ – тру – (т. е. тереть), ОБОЛЬЩАТЬ – лу (т. е. любить), НЕТРЕЗВЫЙ – ра-зи (т. е. от него разит, воняет), ГЛАЗ – мик (т. е. мигать) или ЛИТЬ – ли? waog лимбург. (весы) ваог ВОДА-ВАГА-весы вегьин лезг. (ронять, сбрасывать) вег ВОДА-ВАГА-ВЛАГА-ронять капли; вариант: кIвадарун – «ронять» игадарун – «сбросить» wqt дари (время) ваг ВОДА-ВАГА-движение-время; чит. вагт waہg белудж. (желание) ваг ВОДА-ВАГА-чувство аажы-ча́ тувин. (нрав, поведение) аж (Г-Ж) ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-поведение; пропала «в»; варианты: агыычал – «способный течь», агыышкын – «течение реки, поток» aggur кабильс. (месяц) аж/аг ВОДА-ВЕСТИ-месяц-время; кабильский: язык кабилов, относится к группе берберских языков, распространён на севере Алжира ajjed кабильс. (религия) аж ВОДА-ВЕСТИ-вера-религия aqqur кабильс. (соловей) аг ВОДА-ВЕСТИ-голос-птица авагай тувин. (господин) ваг ВОДА-ВЕСТИ-вождь; вариант: агаар – «воздух, погода» vagàn, фриульск. (бочок с вином) ваг ВОДА-ёмкость; вариант: bagàn waggulu ганда (восходящий) ваг ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-ход; вариант: wakati muttumbi – «полночь» (ВОДА-время суток) wegs гот. (шторм, волнение на воде, удар волны) вег ВОДА-ВАГА-ВАЛ-волнение-шторм; варианты: диал. vágr – «море», др.-в.-нем. wâg – «волнение, волна» vaqıt крымскотат. (время) ваги ВОДА-ВАГА-время; вариант: er vaqıt – «всегда» vägi карельс. (мощь, мочь, сила, тяжесть) ваги ВОДА-ВАГА-вес wigs гот. (дорога, путь) виг ВОДА-ВАГА-путь waqa фиджи (лодка, корыто) вага ВОДА-ВАГА-судно; отсюда waqavuka – «самолёт», интересен так же вариант yaga – «польза» vag азерб. (цапля) ваг ВОДА-ВАГА-животное wаgеn нем. (рисковать, отваживаться) ваге ВОДА-ВАГА-отвага たわごと яп. (вякать) ваго ВОДА-ВАГА-речь; чит. tawagoto vagari лат. (бродить) вага ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-идти; вариант: vagus – «блуждающий, не имеющий постоянного места»; vagitus лат. (плачь дитяти) ваги ВОДА-ВАГА-выделения; (любопытно, как ловко русск. ВАГА приспособилась в латыни в виде vagina –«ножны»!) kveyg норн (теленок, молокосос) вейг ВОДА-ВАГА-жидкость-животное багьна лезг. (повод) багн ВОДА-ВАГА; интересный перенос «водяной лексики» на основу ВОДИТЬ-ВЕСТИ багна урду (бежать) баг ВОДА-ВАГА-ВЕДЕТ-бежит; вариант: баhао – «течение, поток» bag сван. (выгул, загон) баг ВОДА-ВОДИТЬ-ВЕСТИ-гулять баг тувин. (аркан, привязь) баг ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ baqis др. тюрк. (наблюдение, ви́дение) баги ВОДА-ВЕСТИ-ВИД baga лат. (вульва) баг ВОДА-сырость бэк урду (лягушка, жаба) бэк ВОДА-ВАГА-водяное животное; вариант: бига – «мокрый» behave англ. (вести себя) бэх ВОДА-ВЕГА-ВЕСТИ-поведение; отголоском в языке норн является atbørð – «поведение»; другими вариантами «водяной лексики» являются слова: atte – «сзади, позади», baklim – «задний» (ВОДА-ВАГА), bald – «смелый, резкий» (ВОЛНА-ВАЛ); норн – вымерший скандинавский язык bikʼáʼ навахо (стрела, пуля) бика ВОДА-ВЕСТИ-стрела viking швед. (залив, бухта) вики ВОДА-ВАГА-ВАХНЯ-ВАХОТЬ и мн. др. варианты др.-русских слов, давших в иностранных корневое ВАГ-ВАК-ВАХ; собственно слово «викинг» на швед.- vikingar ywikkajt вилям. (вечность) вика ВОДА-ВАГА-протяжённость, время; (любопытно, что связь в русск. ВОДА-НУТР выражена в вилямовском в виде ynwik – «внутри», т. е. ВОДА-WIK-ВАГА fika зулу (приходить) фика ВОДА-ВЕСТИ-ход; (любопытно, что «один» на зулу – dwa, а «воровать» – eba) vaka рапануи (лодка) вака ВОДА-ВАГА-ладья; в русском есть много «водяных слов» с корнем вак: Ваклейка, Вакат, Вакурник, Вакута (дорога, тропа), Вакха и др.; (любопытно, что ресница по-рапануйски – «veke veke», т. е. как бы русск. ВЕКО) faka коса (капля) вака ВОДА-ВАГА-ВЛАГА-капать sabbata waka оромо (радуга) вака ВОДА-водяная дуга vaka тувалу (лодка) вака ВОДА-ВАГА-ВАКУТА (дорога, тропа)-судно vaḱan морд. (корыто, миска) вака ВОДА-ёмкость wakhokela коса (водить) вак ВОДА-ВАГА-ВОДИТ väk воляпюк (воск) вак ВОДА-ВАГА-жидкость-растекаться-воск; (любопытно, что фраза «время ложиться спать» переводится как – slipatim, т. е. слипаться) wakan гот. (бодрствовать) вак ВОДА-ВЕСТИ-движение-жизнь вакал этрус. (возлияние) вака ВОДА-ВАГА-лить waka нанайс. (много, значительно, порядочное количество) вака ВОДА-ВАГА-вес-много; «водяная лексика» в значении «много, очень» присутствует во множестве языков: древних иранском и персидском, шугнанском, рушанском, мунджанском, хувском, бартангском, язгулямском, вершикском waka маори (байдарка) вака ВОДА-ВАГА-ВАКУТА-бадья-байдарка; (любопытно, что другое название лодки на маори – koreti, схожее с русск. «корыто») вакань маньчжур. (маленькая водяная птица) вака ВОДА-ВАГА-ВАКХА whakaahu маори (набухать) вака ВОДА-ВОДИТЬ-ВЕЗТИ-воз; (любопытно, что на языке маори kata – «воз, повозка», как бы русск. «катить, катать» whakaako маори (воспитывать, обучать) вака ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ-знать-обучать; вариант: whakaaronui – «мудрость» whakaara маори (поднимать, водружать) вака ВОДА-ВОЗ-ВОЗНОСИТЬ-верх-подъем whakaaranga маори (видеться, привидеться) вака ВОДА-ВЕСТИ-ВИД-ВИДЕТЬ whakaariki маори (воинственный, агрессивный) вака ВОДА-ВОДИТЬ-ВОЖДЬ-воитель-воин vacca интерлинг. (вол) вака ВОДА-ВАГА-ВОЛНА-ВАЛ; вариант в ит. vacca – «дойная корова» whakaata маори (зеркало, отражение) вака ВОДА-зеркальное отражение в воде; вариант: whakaatanga -«отражение» vakaras литов. (вечер) вака ВОДА-ВАГА-время суток; вариант: vakaro вакт урду (время) вак ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-время vakars латыш. (вечер) вака ВОДА-ВАГА-время суток; вариант: vakara whakaaro маори (воля) вака ВОДА-ВОЛНА-ВАЛ-воля ваксань |вакшань маньчжур. (лягушка) вак ВОДА-ВАГА-ВАХНЯ-ВАХОТЬ и мн. др. варианты др.-русского слова raira waƙa фризс. (петь) вак ВОДА-ВАГА-вякать-говорить-петь; ПЕТЬ и ПИТЬ – изначально одно и то же, например, в латыш. dziedatи dzeriens, а так же в тамильскои и телугу: pāḍē – петь (ВОДА-ПАДЕ, В-П) wakena маори (воз) ваке ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-ВОЗИТЬ; (любопытно, что «вождь» на маори – tatariki, т. е. татары, Тартария, а «дуршлаг» – kumete tatari, т. е. букв. «чаша татар» (следы «монгольского» завоевания с Руси?) whakaangi маори (вести, переправлять, пускать) вака ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-перевозка-движение kaiwhakataki маори (ведущий) вака ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-ведущий-гид; варианты: waituhi – «паводок, половодье», waiu – «молоко» вакэад урду (событие) вакэ ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-весть-сообщение-событие; вариант: вакиф – «знающий» vaka totolo фиджи (быстро) вака ВОДА-ВАГА-БЫСТРИНА-течение-скорость-быстро כבוד иврит (вес) квод ВОДА-ВАГА-вес; чит. квод kwarahu атаял. (дождь) ква ВОДА-ВАГА-АКВА-дождь; Атаяльский – язык народа атаял на Тайване; (любопытно, что «батька» (отец) по-атаяльски – yaba, т. е. йаба/яба); ВОДА-жидкость-дождь vagus лат. (бродячий, кочевой) вагу ВОДА-ВОДИТЬ-ВАГМАС (болото возле реки» или «на месте пересохшего русла)-ВАГОТА (тягота)-ВАГАН (корытце) vägasta вепс. (проливать, выливать) вага ВОДА-ВАГА; напр. вариант vago – «борозда» wagati бамбар. (час) вага ВОДА-ВАГА-течение времени; бамбарийский – когда-то назывался один из языков Сев. Африки waaqayyo оромо (бог) вага ВОДА wagatandutu рунди (суббота) вага ВОДА-ВАГА; вариант: wagatanu – «пятница» fisks гот. (рыба) фис ВОДА-ВЕСТИ-рыба wis гот. (морской штиль, тишина) вис ВОДА-ВЕСТИ-море-штиль viska швед. (шёпот) вис ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ-весть; вариант: wisan – «быть, существовать» visvang африкаанс (удить рыбу) вис|ванг (С/Д-Г) ВОДА-ВЕСТИ-рыба-уда; двойной «водяной» корень; см. пример с финн. vesi vague англ. (неуловимый) вага ВОДА-ВЕСТИ-ВАГА-лов; неуловимое движение воды, см. русск. ВАГА i waqa фиджи (на борту лодки, корабля) вага ВОДА-ВАГА-ладья wagga ifsa оромо (световой год) ваг ВОДА-ВАГА vago исп. и порт. (блуждающий, скитающийся) ваго ВОДА-ВАГА-ВОДИТЬ-блуждание kumwagilia unaweza суах. (лейка) ваги ВОДА-ВАГА-лить වගුරුවා синг. (проливать) вагу ВОДА-ВАГА-лить; чит. vaguruvā; вариант: වගුරු – «болотный, топкий», чит. vaguru waga суахили (лить, проливать) вага ВОДА-ВАГА-лить; варианты: kumwaga – «пролить» и kwa osmocote – взмокнуть» vague фр. (волна) ваг/вэг ВОДА-ВАЛ-ВАГА-волна wagilia суах. (полив) ваги ВОДА-ВАГА-лить vaginitis лат. (воспаление слизистой оболочки) ваги ВОДА-ВАГА-слизь vog африкаанс (влага) вог ВОДА-ВАГА-влага wög вилям. (весы) вог ВОДА-ВАГА-тяжесть-вес вогыриос удмур. (рябь) вогы ВОДА-ВАГА-рябь; варианты: вогыриё – «зыбь», вуюись – «радуга», виштыос – «пятно», выйизы – «погружаться» vagor /vagus лат. (бродить, крейсировать, лавировать) ваго ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-движение-направление vag креол.гаит. (волна) ваг ВОДА-ВАЛ-ВАГА-ВАЛ-волна ọjọ ит. (день) охо (Г-Х) ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-время суток bagnato ит. (влажный) баг (В-Б) ВОДА-ВАГА-ВЛАГА; вариант: bagnare двойной «водяной корень», с темным прошлым для итальянцев; варианты: в лат. nato – «плавать, плыть», nauta – «моряк»; (любопытно, что в латыни почти нет «водяных слов» с корневой основой naut, зато есть navale – «гавань», которое выдаёт в нем русск. приставку «на», присутствующую в якобы корневом naut) баг-дор урду (повод, руководить) баг ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-руководить baq сван. (шаг, ход) баг ВОДА-ВАГА-движение баг урду (крик, возглас) баг ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-управлять-голос; вариант: батана – «говорить» bağırmak турец. (кричать, вопить) баг ВОДА-ВЕСТИ-весть-речь baqa др.-тюрк. (лягушка) бага (В-Б) ВОДА-ВАГА-лягуха bago филипп. (новый) баго (В-Б) ВОДА-ВАГА-свежесть-новый bagyo филипп. и хилигаи (тайфун, ураган) баги (В-Б) ВОДА-ВАГА-шторм-тайфун bagi сван. (крепкий, здоровый) баги ВОДА-ВАГА-сила baqiriqlari узб. (кричать) баги ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ-голос багьа лезг. (дорого́й) багя (В-Б) ВОДА-ВАГА-вождь-важный-дорогой; (любопытно, что корень рек в этом языке – частое явление, выражающее «направление», «движение», напр.: рекьин – «попутный») бак тибет. (невеста) бак ВОДА-ВАКА-ВЕСТИ-весть; напр., в гот. bokareis – «книжник» бак-леп- тибет. (пекарь и хлеб) бак ВОДА-ВАГА; букв. «водой лепить-», т.к. тибет. леп-леп – «приплюснутый, а так же – «хлопья» (от русск. лепить, сминать, создавать форму); но для слова «хлеб» у тибетцев есть ещё и другое слово – ро-ти, которое идёт от русск. РОТ, т. е. то, чем этот ХЛЕБ едят; (любопытно, что тибет. почтен.сэ – это «сын», а да-та или да-ни – «теперь, уже», т. е. необходимо «дать немедленно, сейчас же»). Есть у нас и несколько неприличных примеров, которыми наши предки-казаки наградили добродушных тибетцев, но не все их желательно показывать здесь. Приведём, например, такой: ХОЛОСТЯК по-ихнему – по-хран, т. е. букв. перевод «существует хрен», а в нормальном переводе – «свободный член». Тибетцы – очень забавные люди, и наивные bak норн (волна, большая волна) бак ВОДА-ВЕДЕТ-ВОЛНА-ВАЛ; варианты: ball – «глыба, шишка», bal – «звук, шум» bakka оромо (дождь) бак ВОДА-ВАГА-дождь bakki гренл. (высота) бак ВОДА-ВАГА-подъем bakuli суахили (чаша) баку (В-Б) ВОДА-ВАГА-бак-чаша; (любопытно созвучие, где «утлая лодка» на суалихи – tete mashua, ну чем не Тётя Маша?) ба́а казах. (лягушка) бака (В-Б) ВОДА-ВАГА-лягуха bakkalist норн (морской край) бака ВОДА-ВАГА suvbaka крымскотат. (лягушка) бака ВОДА-ВАГА-лягуха; букв. «вода+черепаха» бака иврит. (плачет) бака (В-Б) ВОДА-ВАКА; в арб. тоже – баха, т. е. с тем же корнем, как и в иврите boka гот. (книга) бока ВОДА-ВАГА-ВАКА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ-знание-книга; варианты: все общеевропейские слова от корня book waqt люкс. (течение) вагт (Д-Г) ВОДА-течь; что-то среднее между ВОДА и ВАГА likvajo эспер. (жидкость) важо (Д-Ж) ВОДА-ВОЖЕ-ВОЖИТЬ, букв. – «ровная вода»; чит. ликважо вужака горномарий. (зыбь) вужа (Д-Ж) ВОДА-ВАГА-ВОЗИТЬ-ВАГА-ВОЖА-зыбь; зыбь – волны на поверхности жидкости, рябь ve’z ливск. (вода) веж (Д-Ж) ВОДА-ВАГА-ВОЗИТЬ-ВОЖА wuz верх.-лужиц. (змея) вуз ВОДА-ВЕДЁТ-стрела-животное; вариант: wuzda – «узда» uzatmaq уйгур. (провожать) уза ВОДА-ВЕСТИ-вожатый uzut уйгур. (длина) узу ВОДА-ВЕСТИ-расстояние ਵਹਾਇਆ пандж. (пролить) ваха (Д-Х) ВОДА-ВАГА-лить; чит. vaha‘i‘a waha верх.-лужиц. (весы-гантель, штанга) ваха ВОДА-ВАГА-вес; вариант: wahac – «колебание» ਵਹਿਣਾ пандж. (поток, течь) вахи (Д-Х) ВОДА-ВАГА-течь; чит. vahiṇā; язык панджабцев и джатов, относится к индоарийским языкам индоевропейской языковой семьи, один из официальных языков Индии vahə азерб. (оазис) вахе ВОДА-ВАГА-оазис (место в пустыне, покрытое растительностью благодаря наличию воды) waхee оромо (дом) вахе ВОДА-дом vahat вепс. (богатство) вахат этимол. перекличка: ВОДА-ВАГА-ВАГАТ-БОГАТ aha др.-верх.-нем. (вода, река) аха ВОДА-ВАГА; утеряна «в»; считается заимствованием от лат. aqua, при исконном русск. ВАГА; употр. в качестве окончаний в названиях некоторых рек Европы aak гренл. (кровь) ак ВОДА-ВАГА-жидкость-кровь vaha тувалу (море) ваха ВОДА-ВАГА-море; тувалу – язык обитателей островов Тувалу; вариант: tai – «море», потеряна «в» ماښام пушту (вечер) ваха ВОДА-ВАГА-время суток; чит. вахам vaht вепс. (пена, накипь) вахт ВОДА-ВАГА-пена-кипеть вахт лезг. (время) бахт ВОДА-ВАГА-течение-время; вариант: вахкун – «вернуть»; (любопытно, что «лицо» по-лезгински – чин) бахтлу |бахтавар лезг. (счастливый) бахт ВОДА-ВАГА-счастье; общетюркское бахт тоже относится к «водяной лексике», напр., авахьзавай – «текущий» и мн. др. vocht голл. и фриз. (влага) вох ВОДА-ВАГА-влага; вариант: голл. vóchtig – «влажный»; напомним: вахлак, вахлышка (волдырь, пузырь на воде), Вахня (рыба пикша), Вахотной (осадочный, грязный), Вахоть «содок, гуща», Вахшурея (развод (воен.), вахт-парад) – от ВОД-ВОДИТЬ-РАЗВОДИТЬ wohen верхне.-лужиц. (огонь) вохе ВОДА-ВЕСТИ-огонь; вариант: wohnjostroj – «фейерверк» vecto лат. (везти, возить) век (Д-Т) ВОДА-ВЕДЕТ-ВЕСТИ; добавлена «к» weekendi гренл. (выходные) век ВОДА-ВАГА-ход-выход; как и анг. weekend («выходные») исходно является «водяным словом»: ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-идти-выход, где week=ВАГА, как и в друг. языках: алб. fundjavë («выходные дни» – fund=ВАНДА), валл. penwythnos, венг. hétvége, σαββατοκύριακο (суббота – стар. субота=су+бота, где «су» стар. приставка; ср. «суват», «судно», «сутяга», «сусаль», «сусвет», «сусед», «сусечь», «сусочь», «сустав», «сустро», «сугубо», «сустуг», «сутемь») ; напр., русск. СУТКИ = су+ток, течь (вопреки М.Фасмеру), где СУ – вода, как и в другом стар. слове СУТО́КА – место слияния воды (реки, ручья), где приставка СУ исторически = русско-тюркскому СУ – вода. Поэтому в стар. СУБОТ (СОБОТ) частица СУ – это уже поздняя приставка близкая к совр. «с», «со», а БОТА – в значении «отходить от забот», «бить баклуши», «становиться праздным», отсюда совр. понятие – ВЫХОДНЫЕ или СУТРА (С+УТР в «водяном значении» УД-ВОД), а так же стар. СУУДИСТЫЙ – о быстром образующем водовороты течении на реке (СУ+УД=УДА) beʼekʼid навахо (гать) бек (В-Б) ВОДА-ВАГА-гать sweat, sweaty англ. (пот, потный) веат/вайт (Д-Т) ВОДА; то же самое и в люкс. sweaty – «потный»; вариант: в ахмарском: sweat – «пот» wea маори (межа, межевать) веа ВОДА-ВЕЯТЬ-водораздел-межа; границы областей на Руси проводились по границам рек svito, sweat эспер. (пот) вет/веат (Д-Т) ВОДА-пот; вариант: svita – «потный» waetea маори (бегун) вает (Д-Т) ВОДА-ВОДИТЬ-бежать vaege лимбург. (вытирать) ваег ВОДА-ВАГА-делать сухим-вытереть; (любопытно, что японское название блюда суши (су̀си) – это рыба, смешанная с варёным рисом, помещаемые на долгое время под пресс, т. е. высушиваемая под большим давлением (русск. сушить) vaea таити (повелитель морей) ваеа ВОДА-море; потеряли «д»; (любопытно, что таитянское arii – это «вождь», т. е. русское «арии») flako эспер. (лужа) флак (В-Ф) ВЛАГА-ВОДА-лужа flukra норн (снежинка) флук ВОДА-ВЛАГА-снег ΒΥΤΙΟ греч. (бочка) вити (Д-Т) ВОДА-ВАДЬЯ-БАДЬЯ; чит. витио/битио; напр. в тохар. witare – «биться» whitianga маори (переправа) вити (Д-Т) ВОДА-ВОДИТЬ-править; вариант: whitiarai - «транзитёр» vits фин. (прут, ветвь, розга) вит ВОДА-ВЕСТИ-ветвь; чит. виц; вариант в эст. vitsa – «обруч» vitta ведий. (присоединять, участвовать) вита ВОДА-ВЕСТИ-соединение swit фриз. (пот) вит (Д-Т) ВОДА-пот; лишняя «s» wit мансийск. (вода) вит (Д-Т) ВОДА ΒΥΘΙΣΗ греч. (окунать) вит (Д-Т) ВОДА-окунуть; чит. витиси вит ненец. (вода) вит (Д-Т) ВОДА; синоним: и”д vitt эст. (влагалище) вит (Д-Т) ВОДА-ВЛАГА; матерное производное vittu – «блядь, ебать» ΒΥΘΟΎ греч. (дно, водоросли) вито (Д-Т) ВОДА-дно; чит. витоо vite фр. (быстро) вите (Д-Т) ВОДА-ВЕСТИ-VITE-жизнь-движение; отсюда – лат. vita – «жизнь» и гаит. vitès – «скорость» vitès гаит. (скорость) вите (Д-Т) ВОДА-ВЕСТИ-движение varua рапануи (дух, душа) вару ВОДА-ВАРА (испарение)-ВАРАТОК (кипящая вода)-ВАРЫЗГАТЬ (брызгать, плескать)-душа war тохар. (вода) вар (Д-Р) ВОДА-ВАРЯ; напомним, что русск. Вараток – кипяток, кипящая вода, Варызгать – брызгать, плескать воду, хлебать, Воровик – кадка, посудина, Варя – вес વરસાદ гуджар. (дождь) вара ВОДА+осадок, от русск. ВАР, ВАРЫЗГАТЬ (от брызгать); чит. varasada вар ненец. (берег) вар ВОДА-берег; (любопытно, но бумага на ненецком – падар”, прямо как русск. «подарок», а торова – «здорово»: усечение первого звука «з») вара ненец. (гусь) вара ВОДА вармась мокш. (ветер) вар ВОДА-ВЕТР wara маори (водоотвод, водосток) вара ВОДА-ВАРА-течение-сток warawara маори (жажда) вара ВОДА-жажда; двойной «водяной» корень wara меомеланез. (вода) вара ВОДА; неомеланезийский – национальный язык Вануату и Папуа-Новой Гвинеи варамби маньчжур. (вынимать из воды, черпать ковшом) вара ВОДА-ВАРВА-черпать; вариант: вар – «кваканье лягушек» vara швед. (быть) вара ВОДА-течение-бытие; вариант в древнегутнийс. vera – «быть, есть»; понятие «время» в его различных оттенках в виде «водяных корней» присутствует во множестве языков warta яван. (весть, известие) варт ВОДА-ВЕСТИ-ВЕСТЬ-сообщение; (любопытно, почему яванцы решили, что «весть, вести» и «вода» должны быть одного корня?) virtsa финс. (моча) вир ВОДА-выделение вир лезг. (озеро) вир ВОДА-ВАРАй; (любопытно, что лезгинское ем – «пища, еда») whiro маори (верба) виро ВОДА-водолюбивое растение warval сван. (сверкание, блеск) вар/вал ВОДА-ВОРГА-свет-блеск; двойной «водяной корень» ВАР-ВАЛ warqee оромо (золото) вар ВОДА-ВАРА-богатство wär тохар. (вода) вар ВОДА-ВАРА-ВАРАТОК waira ведийс. (вода, воды) ваир ВОДА-ВАРА; ведийский – наиболее ранняя разновидность древнеиндийского языка wrwdy̰ дари (ввод) вар ВОДА-ВАРА-ВЕСТИ-входить; чит. варвди; вариант: wạqʿh – «ведение, вести» (от ВОДА-ВАГА) వరద телугу (потоп) вара ВОДА-ВОРГА-ВАРАТОК-топь; чит. varada twạr белкдж. (глас, голов) вар ВОДА-ВАРА twạr белудж. (звук) вар ВОДА-ВАРГА värld древнегутн. (год) варл ВОДА-ВОРГА-ВЕСТИ-время-год; отсюда же анг. world wrg белудж. (еда, насыщение) врг ВОДА-ВОРГА-питание varäk воляпюк (водоросли) вара ВОДА-ВОРГА-растение vaartuig африкаанс (сосуд) вар ВОДА-ВОРГА-ВАРАТОК-ёмкость waraabin сомали (вода) вара ВОДА-ВОРГА-ВАРАТОК waro маори (бездна, пропасть) варо ВОДА-ВАРАТОК-ВОРГА-дно ập белудж. (вода) ар ВОДА-ар вор татск. (ветер) вор ВОДА-ВЕСТИ-ВОРГА; варианты: ворвори – синоним с двойным «водяным корнем», а так же воруш – «дождь» ворттылон удмур. (езда) ворт ВОДА-ВЕСТИ-ВОРГА-движение-езда vortice интерлинг. (водоворот) ворт ВОДА-ВАРАТОК-ВОДОВОРОТ-вертеть ivodo |vodo фиджи (жить, питаться, быть, ехать) водо ВОДА-это жизнь; вариант: savata – «мыть, смывать»; (любопытно, что «водяной лексикой» в фиджи названа и «душа» – yalo (т. е. ВОДА-ВАЛ) варта тадж. (пучина) варт (Д-Т) ВОДА-ВАРТОПЫ-глубь-пучина; (любопытно, что «тяжесть» на таджикском – сахтгирии, которое состоит из двух корней сахт и гирии, букв.: «сила+гири», а вот глагол «тяжелый» несёт уже «водяную лексику» – вазнин, т. е. ВОДА-ВЕСТИ-воз) වරාය синг. (гавань) вара (Д-Р) ВОДА-ВАТРУБА; чит. varaya vaari санс. (вода) вар ВОДА; вариант: vana – «вода» и udaka – «вода»; ещё одно характерное заимствование: русск. ВЛАГА – санскр. rasa; ВОДА-ВАРА-ВАРЫЗГАТЬ vars`a санс. (дождь) вар ВОДА-ВАР-ВАРА-ВАРАй-ВИР-ДАЖДЬ-дождь; вариант: varsana verter галис. (лить) верт (Д-Т) ВОДА-ВАТРУБА-лить; лишняя «р» veütik волапюк (важный) веут (Д-Т) ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-ВОЖЖИ-важный вэрэнь маньчжур. (струя, рябь, зыбь) вэр (Д-Р) ВОДА-ВАТРУБА-струя wheuri маори (глубокий) веур (Д-Р) ВОДА-ВАТРУБА-ВЕРТ-ВЕТР-глубь orgo карель. (сырая низина) орг ВОДА-ВОРГА virtsaga эст. (жижа, навоз) вир (Д-Р) ВОДА-жидкость-жижа-навоз; буквально «вода однако» ὑΔΡίΑ греч. (ведро для воды, урна) удр ВОДА-ВАТРУБА; чит. удрия; потеряна «в» LUTRA лат. (выдра) утр (Д-Т) ВОДА-ВАТРУБА-выдра; потеряли «в» wutroba верх.-лужиц. (сердце) вутр ВОДА-утроба-внутренность удун эвенс. (осадки) уду ВОДА-УДА-осадок udu карельс. (туман) уду ВОДА-УДА-туман uidua карельск. (плавать) уида ВОДА-УДА-плыть; варианты: uija – «плыть», uittua – «плавать» udhëtim алб. (поездка) уде вариант: udhëtimi – «вояж»; ВОДА-УДА-ВЕСТИ-ездить udê аккад. (утварь, посудина) уде ВОДА-УДА-посуда underwater коса (подводный) унде/вате ВОДА-УДА-ВОДИТЬ-повода; двойной «водяной корень» unda лат. и интерлинг. (волна) унда ВОДА-ВАНДА-ВАЛ-волна inundación юкатеко майя (затапливать) унда ВОДА-топь ūṇḍā’ī гуджар. (глубь, глубоко) унда ВОДА-ВАНДА-ВАНДАТЬ-глубь unda романш. (вал, волна) унда ВОДА-ВАНДА-ВАНДА-ВАЛ inundá папьяменто (захлебнуться) унда ВОДА-ВАНДА-ВАНДА-ВАЛ-захлёб ундаа монг. (пить) унда ВОДА-питьё undati санс. (течёт) унда ВОДА-ВАНДА-движение-течь profundización ti‘le юкатеко майя (углубление) ундо ВОДА-глубь; вариант: hundimiento – «тонуть» adundo лат. (бурлить) ундо ВОДА-ВАНДА-бурление 運動 яп. (движение) ундо ВОДА-течение-движение; чит. undo hirundo эспер. (глотать) ундо ВОДА-ВАНДА-глоток мундо эльф. (вол) ундо ВОДА-ВАЛ-ВАЛИТЬ-вол; эльфийский – искусственный язык, созданный английским писателем и лингвистом Джоном Толкином; (любопытно, как точно Толкин уловил семантику: ВОДА-УНД-ВАЛ-ВОЛ; варианты: андо – «ворота», хвеста – «дыхание» (ВОДА-ВЕСТИ), индис – «невеста», сундо – «основа», нандэ – «долина», ундумэ – «пучина» (УНД), ваан – «гусь», фенда – «порог» (ВАНДА), венэ – «лодка, аута – «уходить, проходить» (ВОДА), фаллэ – «пена», фалассэ – «пляж» – везде видим «водяную лексику») undiralda исл. (волнение, зыбь) унди ВОДА-ВАНДА-ВАЛ-волнение undida исп. (затопленный) унди ВОДА-ВАНДА-топь undirdjúp исл. (бездна, глубина) унди ВОДА-ВАНДА-глубь flounder алб. (бултыхаться) унде ВОДА-бултых unátti санс. (бить ключом, орошать) унат (В-Н, Д-Т) ВОДА-ВАНДА-родник-орошение udeka вепс. (недоваренный, сыроватый) уде ВОДА-УДА-сырость; в вепсском много параллелей с русск. Вод-Водить-Вага, показывать их все – места не хватит, напр. vaigata – «капать» и проч. uder англосак. (обильный, вымя) уде ВОДА-УДА-обилие-вымя, вымя – как ёмкость для жидкости udar вепс. (вымя) уда ВОДА-УДА; вымя – как ёмкость для жидкости HÝDŌR |ὕΔΩΡ др.греч. (вода) юдо (У-Ю) между ВОДА-УДА; из др.-греч. hýdor хорошо виден переход ud pɛi коряк. (рассвет, утро) уд ВОДА-ВЕДЕТ-время суток; вариант: ud – «солнце» uidho вепс. (наутёк) уидо ВОДА-УДА-течь 유동체 корей. (жидкость, флюид) эдо ВОДА-жидкость; чит. эдоутэ jet юкатеко майя (струя) ет ВОДА-струя; потеряна «в» udhere вепс. (без дороги, идти-ехать) уде ВОДА-ВЕСТИ-движение ὕΔΩΡ греч. (река, вода) удо ВОДА-УДА-река; чит. удор udens латыш. (вода) юде (У-Ю) ВОДА-УДА; (любопытно, что латыш ezers – «озеро») udaia санс. (восход) уда ВОДА-УДА-ходить; по аналогии с русск. ВОД-ВОЗ, санскр. корень уд. в значении ВОЗВЫШАТЬ; другой вариант: семантической переклички: udana|vadana – «вход», «жизненный ток» по аналогии – ВОДА «идет, входит, продвигается»; противоположное значение «выход» в санскрите – это rechakaот РЕКА, чит. речака или uddiate – «выходить» с тем же водяным корнем «ud», прослеживаемым во многих языках мира udan санс. (вода, волна) уда ВОДА-УДА-ВАЛ-волна; вариант: в палийс. udaka – «вода», udadhi – «океан», udeti – (солнце или луна) «восходит» udra литов. (выдра) уд ВОДА-УДА-УД-выдра; udra авес. (вода) уд ВОДА-УД; udo лат. (мочить, увлажнять) удо ВОДА-УДА-влага-мокро; udaka палийс. (вода) уда ВОДА; вариант: udadhi – «океан» и udeti – «восходит (солнце или луна), здесь русск. значение ВОДИТЬ-ходить; пали – пракрит одного из среднеиндийских языков индийской группы семьи языков udan яван. (дождь) уда ВОДА-ДАЖДЬ-дождь ytar тохар. (дорога, путь) ита (Д-Т) ВОДА-УДА-русло-направление; как и в русском, ВОДА это – направление, движение – «ВЕСТИ, следовать, направляться» uhtwo гот. (рассвет) ут (Д-Т) ВОДА-УДА-ВЕДЕТ-свет т. е. утро –«водяная лексика», содержащая двойной «водяной корень» ут+во uttur уйгур. (прямой) ут ВОДА-направление-стрела ut цыган. (молоко) ут ВОДА-УДА-жидкость-молоко уту лемурия (солнце) уту (Д-Т) ВОДА-УДА-ведет-свет-солнце; Лемурийцы – народ затонувшего (гипотетически) материка Лемурии от 10 до 14 тысяч лет назад. Последними из ныне сохранившихся лемурийцев считается племя тода, обитающее в Голубых горах в Южной Индии. У тода большие, выразительные, зеленоватого оттенка глаза, светлая кожа, каштановые или рыжеватые волосы. Сохранились легенды о 7 великих царствах за морем, которыми повелевал один «властелин кораблей». Жрецы тода помнят ещё свой родной язык, который называется кворжа. Например, слово «луна» на лемурийском – Син; ВОДА-ВЕДЕТ-небесное светило utsad санск. (отходить, выходить, исчезать) ут (Д-Т) ВОДА-УДА-ВЕСТИ-ход; uṭa ассам. (верблюд) ВОДА-ВЕСТИ-идёт-верблюд; Варианты: yud’dha – война, uṭha– губа, uddēśya cihna – значок, utsa/ uṯsa – источник, исходный, ā’uṭa – наружу, ā’uṭaḍēṇṭa – повысить уровень, uthua – поднимать, uttara – север utia‘al u verter юкатеко майя (вливать) ути ВОДА-лить; вариант: xa‘ak‘tan yéetel – «наполнять»; (любопытно, что юкатекско-майянское hoot – «гудеть») túub utia‘al ka‘anal юкатеко майя (срыгивать) ути ВОДА-жидкость-отрыжка (utia‘al – «высоко») utia‘al u bisik u юкатеко майя (везти, довезти) ути ВОДА-течение-перемещение-ВЕЗЁТ (utia‘al – «высоко»); вариант: te‘ kiis buuts – «водить» utia‘al u ts‘aik юкатеко майя (давать) ути ВОДА-обилие-давать; семантическая связь с предыдущими словами юкатеко майя te‘ kiis buuts юкатеко майя (гнать) бут ВОДА-движение-скорость; (любопытно, что слово «лягушка в юкатеко майя – muucho‘) utia‘al u ka‘anal юкатеко майя (вверх, вверху) ути ВОДА-течение-направление-верх (utia‘al – «высоко»); видна семант. связь с предыдущими четырьмя словами языка юкатеко майя (ВОДА-ПЕРЕВОЗКА-ВЕКТОР-НАПРАВЛЕНИЕ) sauti суахили (голос) ус/su ВОДА-УДА-ВЕСТИ-весть-голос; двойной «водяной корень: тюрк. su и русск. ут. guddaa оромо (большой) уд ВОДА-УДА guto эспер. (капля) гуто ВОДА-УДА-ГАТЬ-капать; искусственность эсперанто? guþ древнегун. (бог) гуд ВОДА-ВЕСТИ-властелин-бог; отсюда анг. god gudra сван. (пена) гудр ВОДА-ГИДРА-пена uttar хинди (ответ) ута ВОДА-ВЕСТИ-весть-говорить udáram др.-инд. (живот, чрево) уда ВОДА-УДА-жидкость-живот udat вепс. (смелость, ловкость) уда ВОДА-УДА-течение-ловкость udakám санс. (вода) уда ВОДА-УНА; варианты: uda, udán, а так же kumuda – «дающий радость», «серебро» и название «съедобной водяной лилии» udajana непаль. (водород) уда ВОДА-УДА-жизнь-род udaв осет. (мочить, вымачивать) уда ВОДА-УДА-мокрый; вариант: odajun, а так же ud/od – «дух, душа», этимологически идентично wad – «ветер» udajana синдхи (водород) уда ВОДА-УДА-род; (любопытно, что даже название региона Инд с его многочисленными однокоренными топонимами исходит от ВОДА-УНДА) шудан дари (быть, становиться) уда ВОДА-УДА-течение времени; (любопытно, если «мясо» на этом языке гушт, то «курятина» – гущт морг, т. е. букв. «мёртвое мясо») udhëheqësi алб. (водить) уд ВОДА-УДА-ВЕСТИ; (любопытно, что в албанском и ДВИЖЕНИЕ и ГУДЕТЬ – lëvizje) uppuda эст. (тонуть) уд ВОДА-УДА-тонуть; буквально – «вода сверху» pudota финс. (капля) уд ВОДА-УДА-капать; потеряна «в»; ud/ot – часто встречаемая в финском языке основа, в своих вариациях передающая «водное значение», однако не распознанная балтийскими этимологами; имеет множество дубликатов в других языках: эстонском, санскрите, тохарском, яванском, эсперанто, англосаксонском, греческом, латыни и проч.; в финском: hajottua, lautta, spitting, taluttimet, aparaatti, liottaa, keitto, hukutta, juuttunee, haihdutus и т. п. – все они имеют прямое отношение к воде ΙΔΡΏΤΑΣ греч. (потение) идрот ВОДА-УДА-ГИДРА-пот roto |loto таити (озеро) рото/лото (В-Р/Л, Д-Т) ВОДА-жидкость-озеро; (любопытно, что «окно» по-таитянски – haʻamāramarama, т. е. типа русск. РАМА-РАМА, а русское местоимение «он» – ʻōna) HYDREA греч. (Идра, остров) идр/гидр (В-Г) ВОДА-водяное имя; название греческого острова и пролива Идра у Пелопоннеса hidropizi алб. (водянка) хидр (В-Х) ВОДА-водянистый; nitrin воляпюк (азот) хитр (В-Х, Д-Т) ВОДА-ВАЛ-жидкость-азот; Волапюю́к – международный искусственный социализованный язык, созданный в 1879 году hirda норн (беспорядок, хаос) хидр ВОДА-ВЕДЕТ-поток-нести хаос хада орочи (непогода) хада (В-Х) ВОДА-окружающая среда-осадки heddiw валл. (сегодня, текущий день) хэди (В-Х) ВОДА-ВОДИТЬ-течь-время суток ΥΓΡΑΣΙΑ греч. (влага) игра ВОДА-ВАГА-влага ΥΓΡΟ греч. (жидкость) игро ВОДА-ВАГА-УДР-жидкость ΙΔΡΩΜΕΝΟΣ греч. (потный) идро ВОДА-УДА-ГИДРА-пот вариант: ΙΔΡΩΤΑΣ – «пот», ΥΔΡΟΧΟΟΣ – «водолей», ΥΔΡΩΠΙΚΙΑ – «водянка»; hydre фр. (гидра) идре ВОДА-УДА-ГИДРА hidre гот. (сюда, здесь) хидре ВАДА-УДА-ГИДРА-ВЕСТИ-место ΎΔΡΑ греч. (гидра) идра ВОДА-ГИДРА-УДР; чит. идра ΎΔΑΤΑ греч. (воды, мн. ч.) ида ВОДА-УДА; пропала «в»; чит. идата, варианты ΥΔΆΤΙΝΗ – «водоём» и ΥΔΆΤΙΝΟ – «водный» ytarye тохар (путь, дорога) итар (Д-Т) ВОДА-движение-направление-путь; пропала «в»; перешедшее в тохарском в русск. торить (творить, тварь, бог Теос, богиня Теа) – прокладывать путь, дорогу, двигаться, давшее в индоевр. языках большое количество слов в этом значении: visitator, victor (преодолевший), viator (путник) и мн. др. ΥΔΑΤΙΝΟΣ греч. (водный, вода) ид/идат ВОДА; пропала «в»; чит. удатинос, букв. «какая вода» ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΙΑ греч. (акварель, водяная графика) ид/идат ВОДА-рисование; пропала «в»; чит. идатографиа, букв. «писа́ть водой» ÉNYDRO греч. (русск. гидро) енид (В-Н) ВОДА-УДА-ГИДРА; чит. энидро; «н» вместо г/д ΈΝΥΔΡΟ греч. (гидрат) нид/ид (В-Н) ВОДА-УДА-ВЫДРА-ГИДРА; хим. соединение с водой, чит. энидро; ; nyd иврит (движение) нид (В-Н) ВОДА-ВОДИТЬ-движение; (любопытно, что «дорога» в иврите – дэрэх, как бы русск. «дорога» guides лат. (направляющий) гуид/ид (В-Г) ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДЕТ; в русск. ГИД – «проводник, водитель»; (любопытно, что у «древних» шумеров гид – длинный (ВОДА-протяжение-длина) гид татск. (развод) гид ВОДА-ВОДИТЬ-ВЕСТИ; (любопытно, что татское дуре – «дым») ondo эспер. (волна) онд ВОДА-ВАНДА-ВОЛНА-ПОВОНЬ; потеряна «в» ondo баскс. (колодец) онд ВОДА-УНДА-ВАНДА-ПОВОНЬ-хранение; пропала «в»; yoon юкатеко майя (пена) ион (Д-Н) ВОДА-УНДА-ВАНДА-ПОВОНЬ-пена; пропала «в» MOTO лат. (движение, шорох) мото ВОДА-ВЕСТИ-движение; отсюда лат. moto, давшее миру «мотор, мотоцикт, автомобиль» и множество других производных (ВОДА-ВОДИТЬ-МОТО); отсюда и интернац. МОДА – «ходящий обычай, временная, изменчивая прихоть в покрое одежды и в нарядах», т. е. «привычка, поветрие» (в лат. motor, modus – «мера, правило» и греч. μόδα) moto дуала (человек) мото (В-М) ВОДА-жизнь-существо; вариант: muto – «женщина» umido ит. (влажный) умид (В-М) ВОДА-УНДА-влага umedo араг. (мокрый) умед (В-М) ВОДА-УНДА-УМИДО; (любопытно, что «важный» на арагонском – impotán) uvidus лат. и исп. (влажный, мокрый) увид То же, например, в болг. мокро – «водно»; ВОДА fluwidu малт. (жидкость) виду ВОДА-ВЕСТИ-жидкость; содержит два родственных корня: flu+wid gvida эдо (ведущий, проводник) вида ВОДА-ВЕСТИ; вариант: veturieri – «вести» vid галльск. (знание) вид ВОД-ВИД-ВЕДАТЬ-ВЕДЫ-ВЕСТИ-ВѣДИ-знание; варианты: vissu, vistu; (третья буква ст.-русского алфавита) il-fluwidu малт. (флюид) виду ВОДА-жидкость; переходное слово с двойным корнем: flu/widu=ВО/ВОДА, что хорошо заметно в другом варианте: Il-flixkun – «бутыль» Il-likwidu люкс. (жидкость) виду ВОДА-вести-жидкость видӹмӓш горномарий. (вождение) виды ВОДА-ВЕСТИ-вождение видь нивхск. (идти, двигаться, ехать) вид ВОДА-ВОДИТЬ-идти вӹд горномарий. (вода, сок, отвар, половодье) выд ВОДА-ВЫД варианты: ширвӹд – «напиток», вӹдӹжгӹ – «влага» шолшы вӹдӹштӹ марийс. (кипяток) выд ВОДА-кипение вӱд марийск. (вода) вуд ВОДА ΒΥΘΌΣ греч. (дно моря, реки, бездна, пучина) вут (Д-Т) ВОДА-виды воды; чит. бутос вутхк ваханс. (сегодня) вут ВОДА-время суток; ваханский язык – распространён на севере Пакистана в т. н. Ваханском коридоре Афганистана; вариант: фдек – «проводник», т. ФД-ВОДА-вести); (любопытно, что слово «три» у них будет – труй, а на языке афганцев пушту слово «два» так и будет – два) sügavuti эст. (вглубь) вути (Д-Т) ВОДА-глубь вутудӟон удмур. (наводнение) вуту ВОДА-полнота kuvuta суахили (тяга, тянуть) вута ВОДА-ВАГА-тяга-тяжесть авуд иврит (заблудиться) вуд ВОДАВЕСТИ-блуждать вӱтэр горномарий. (наледь) вутэ (Д-Т) ВОДА-лёд utta вепс. (отжимать, выжимать) ута (Д-Т) ВОДА-УДА-отжать; пропала «в» sruthadh шотл. (течь ) ута (Д-Т) ВОДА-УДА-течение; пропала «в» uth шотл. (вверх) ут (Д-Т) ВОДА-УДА-ВЕЗТИ-нести; пропала «в» uthenga чева (весть, сообщение) уте (Д-Т) ВОДА-УДА-ВЕСТИ; см. ku foto koza уйт хеттс. (год) уйт (Д-Т) ВОДА-течение-время; пропала «в» тудву удмур. (половодье) удв ВОДА-УДА-полнота zud тадж. (быстро) зуд (В-З) ВОДА-стремнина; редкий переход – фонетический отголосок в форме В-З, но идет он всё-таки от ВОДА, а не от «зуд, зудеть» зуд фарси (скоро, быстро) зуд ВОДА-бег-быстро; (любопытно, что «пеший» на фарси – пьяде, т. е. «пята» nzito суахили (тяжесть, тяжёлый) зит (В-З) ВОДА-ВАГА-тяга; редкий переход В-З; вариант uzito – «вес» zo-ta тибет. (вид, внешность, фигура, модель, мода) зот ВОДА-ВЕСТИ-вид; вариант: зо – «делать, вести»; (любопытно, что «порция» – ча-ше, (т. е. русск. «чаша»), «поршень» – труп-да (т. е. труба); при этом геогр. Пекин – пе-чин, как звуковой отголосок «Пегой Орды». А вот в след. примере, наши казачки, похоже, зло подшутили над тибетцами, оставив в наследство такой расклад: «упрёк» по-тибетски звучит как ме-ра или мо-ра (т. е. «мерить, морить, осуждать», но при этом глагол «упрекать» имеет уже другой корень и переводится как я-ла шак, т. е. тот человек, который заслужил упрёка у тибетцев закрепился под названием «Я – лашак», т. е. ЛОШАКАМИ раньше назывались лошади. Есть и другой любопытный вариант: «усилие» – бе-цон, т. е. «бетон» (от старо-русск. БИТЬ, давшее в лат. bitumen (ил, песок, горная смола, нефть) и во франц. béton (бетон). Отсюда, кстати, словом «цемент» у тибетцев получилось ар-дам, т. е. ОРДА, в которых и служили наши казаки-ордынцы, путешествуя по всему свету. И ещё один любопытный корень в этом языке – тук, от которого у тибетцев образуются слова со значением «толстый» и ему подобными, и которое хоть и устарело в русском языке, но ещё хорошо известно нам из исторических словарей: русск. ТУК – тучный, жирный, сытный, упитанный, сало, навар, шуга и т. п.) አዛ амхар. (крокодил) аза ВОДА-водяное животное; чит. aza; потеряна «в» azanât аккад. (резервуар, сосуд) зан (В-З) ВОДА-ВАНДА sudar |sudore лат. и исп. (пот, изнеможение) уда/удо ВОДА=suda(-о) (замена В-S); пропала «в»; составителями «мёртвой» латыни использована смесь тюркс su (вода) и русск. уда (вода) udus лат. (мокрый) уду ВОДА-мокро; пропала «в» uudised эст. (весть, сообщение) уди ВОДА-ВЕСТИ-ВЕСТЬ; пропала «в»; семантический переход уд шумеры (день) уд ВОДА-УДА-время суток; пропала «в»; (любопытно, но шумерское иги – «глаз», как и русск. «око» udapana ведий. (источник, пруд) уда ВОДА-источать wudmut угарит. (слеза) уд ВОДА-УДА-слеза uḏr угарит. (гонец) удр ВОДА-УДА-ВЕСТИ-скорость удирдагч монг. (вождь) уди ВОДА-УДА-ВЕСТИ; пропала «в»; варианты: удирдан, удирд – «вести, водить, свинец», т. е. «жидкость=ведёт» iudins латгальс. (вода) уди ВОДА-УДА; пропала «в»; латгальский – из группы балто-славянских языков inundatio лат. (наводнение) унда ВОДА-ВАНДА; пропала «в»; с приставкой «in» umdità люкс. (влага, сырость) умди ВОДА-влага; пропала «в»; добавлена «м» inundo эспер. (потоп, наводнение) ундо ВОДА-ВАНДА-топь; пропала «в»; как и в латинском nund inundita эспер (затопленный) унди ВОДА-ВАНДА-топь; пропала «в»; (эсперантисты знают, как образовался этот корень?) in-undo |inundo лат. (наводнять, затоплять) ундо ВОДА-ВАНДА-топь; пропала «в»; super-undo лат. (изобиловать) ундо ВОДА-ВАНДА-много; пропала «в»; inundat каталан. (захлебнуться) унда ВОДА-ВАНДА-хлебать; пропала «в»; варианты: profunditat – «глубь», inundació – «потоп», abundant – «обильный» и др. unda рум. (волна) унда ВОДА-УНДА-ВАЛ; пропала «в»; вариант: inundație – «наводнение», val рум. – «волна» abundo эспер. (изобилие) унда ВОДА-много; пропала «в»; значение слова «изобилие» также увязано с «водной семантикой» unda эспер. (волнообразный, волнистый) унда ВОДАВАЛ; пропала «в» ندی урду (поток, река, ручей) нади (В-Н) ВОДА-ВОДИТ-река; чит. нади; вариант: rwd (رود) – «речка, ручей» nadõ ливс. (видеть) надо (В-Н) ВОДА-обзор nadar араг. (плавать, плыть) нада (В-Н) ВОДА-плыть; любопытен вариант: vueito – «вакуум», ничего лучшего придумать не могли, а chabalín – вепрь, т. е. русск. «кабан») nauta лат. (мореплаватель, моряк) наут (В-Н, Д-Т) ВОДА-море; вариант: nauticus autumn англ. (осень) ауту ВОДА-время года; потеряна «в» नेतृत्व хинди и непаль. (свинец и водить) нетр (В-Н, Д-Т) ВОДА-ВОДИТЬ-нутро-недро; чит. нетртво nutria юкатеко майя (выдра) нутр ВОДА-нутро-недро-нутрия-выдра laikanatär тохар. (мыть, умывать) натя (В-Н, Д-Т) ВОДА-мыть nat африкаанс (промокнуть) нат (В-Н, Д-Т) ВОДА-мокнуть naatʼáanii навахо (вождь, глава, правитель) нат (В-Н) ВОДА-ВЕСТИ-вождь; (любопытно, что в навахо ВОДА и ВОЗДУХ, как и в русском языке, повязаны одной основой naat, напр. «воздушное судно» – chidí naatʼaʼí natte голл. (влажный) нате (В-Н, Д-Т) ВОДА-влага; вариант: nat – «мокрый» (как же легко меняются звуки в иностранных параллелях (!) ΝΟΤΕΡΌΣ греч. (влажный, сырой) но/нот (В-Н, Д-Т) ВОДА-сырость; чит. нотэрос noti |notuar алб. (вплавь, плавание, купаться) нот (В-Н, Д-Т) ВОДА=НОТ-УНД-плыть; познавателен вариант: lundrojnë– «плыть» (унд) snot ахмар. (сопли) нот (В-Н, Д-Т) ВОДА-выделения नेता хинди (вождь, ведущий) нета (В-Н, Д-Т) чит. neta; ВОДА-ВЕСТИ winter анг. (зима) винт (Д-Т) ВОДА – зима, как время года, связана с «водой» ყვინთვა груз. (нырять) винт (Д-Т) ВОДА-ВИНТ-нырять; чит. qʼvintva ჟღვინტი груз. (сопля) винт (Д-Т) ВОДА-ВАНТА-жидкость-сопли; чит. жғвинти vind норв. (ветер) винд ВОДА-ВАНДА-ВИНТ-ветер; разг. «вдох, дыхание» вээм чукот. (море, река, озеро) вэм (Д-М) ВОДА-водоём; варианты: ваамкрыткын и вээмпилгын – «исток или устье реки», вээмчурмын – «берег реки, моря, озера»; в чукотском «водяная лексика» имеет чередование в гласных: ээ-аа წვიმა груз. (дождь) вим (Д-М) ВОДА-осадки; чит. tsʼvima бара тувин. (верша, снасть) бара ВОДА-ВЕСТИ-приспособление barja крымскотат. (бадья, барка) бар (Д-Р) ВОДА-судно; чит. барья; вариант: badiye – «горшок» barbandi вахан (тропа) бар ВОДА-ВЕСТИ-идти; букв. «идти по тропе»; двойной водяной корень: bar+band (ВАРАЙ+ВАНДА), т.к. и «идти» и «тропа» являются «водяными терминами»; вариант в рогском (говор тадж.): barvandi (bar+vand) bar вахан. (дверь) бар ВОДА-ВЕСТИ-проход-двери bart др.-тюрк. (сосуд, мера жидкости) барт (В-Б, Д-Т) ВОДА-сосуд; лишняя «р» wranta тохар. (вода) врант (В-Т) ВОДА-ВАНД; лишняя «р» ΒΡΑΔΙΆ греч. (ночь, вечер) врад ВОДА-время суток; вставлена лишняя «р» virtaus финс. (течь, утекание) вирт (Д-Т) ВОДА-течь; лишняя «р» virta финс. (мощь, сила, власть) вирт (Д-Т) ВОДА-ВЕСТИ-стихийная сила waira вадуа (вода) вайр ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДУ; вадуа – океанийский язык, распространён в провинции Милн-Бей округа Рабарабав Папуа – Новой Гвинее; (любопытно, что само название этого языка произошло от «водной лексики», как и соседнего с ним –народа ваэма); whai маори (скат, морской кот) ваи ВОДА-морское животное uci.wai фиджи (река) ваи ВОДА-река; вариант ucu – «насморк, обоняние» ΒΟΥΤΗΓΜΕΝΟΣ греч. (погрязнуть, погрузиться) воит (Д-Т) ВОДА-груз; чит. воитименос ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑΣ греч. (бултыхаться) воит ВОДА-купание fluidi финс. (жидкость, жижа, флюид) флюид (В-Ф) ВОДА-жижи fluido исп. (беглый, жидкость, жижа) флюид ВОДА-бежать vuodjut северно-саам. (тонуть, нырять) вуод ВОДА-тонуть; северно-саамский – самый многочисленный из саамских языков западной группы в Норвегии, Финляндии, Швеции vuodattaa финс. (лить) вуод ВОДА-лить авуодьэ юкагир. (свежесть) вуод ВОДА-свежо vuodau карельс. (течь, вытекать) вуод ВОДА-течь вуа орочи (ведро) вуа ВОДА-ёмкость regilbuage валисс. (радуга) буаг ВОДА-ВАГА; валисский – горноалеманнский диалект немецкого языка vuotaa финс.(течь, кровоточить) вуот (Д-Т) ВОДА-течь; вариант: vuoto – «протечка, разлив» vuotava финс. (течь, текучий, всмятку) вуот ВОДА-течь; вариант: vuo – «поток» vuoti ит. (слив, пустой) вуот ВОДА-лить; «лить воду»: fare dei discorsi vuoti vuoteenkastelija финс. (зассанец, сыкун) вуот ВОДА-моча; видена семантическая зависимость от ВОДА-сырость-сыкун-ссать ΒΟΥΤΗ греч. (кадка, ушат, большое ведро) воит ВОДА-ёмкость; чит. воити, варианты: ΒΟΥΤΗA / ΒΟΥΤΗΞΕΙ – «погружаться, нырять» ΒΟΥΤΏ греч. (нырять, окунать, тонуть, мокнуть) воит ВОДА-мокрый; чит. воито (Ω произносится как наша О), вариант: ΒΥΘΙΖΩ – «погружать, топить, тонуть», чит. витизо (Σпроизносится как наша З (С) w‘ydh иврит (ведущий) ваид ВОДА-ВЕСТИ; (любопытно, что «атаман, вождь» на иврите – рош или роши, т. е. «раша, русский», а слово «князь» – насих , т. е. князь, но без первой буквы «к»); aydı крымскотат. (давать) аид ВОДА-дает; пропущена «в», зато есть вариант: ve – «да» aigan гот. (иметь) аиг ВОДА-ВАГА-имею vaitaele самоан. (бассейн) ваит (Д-Т) ВОДА-ЕМКОСТЬ; в самоанском vai – «вода», например, vaivai – «лужа», valivai – «акварель», vaipuna – «родник», а vaʻai – «видеть», т. е. ВОДА и ВИДЕТЬ – исторический родственники; язык относится к полинезийской группе малайско-полинезийской надветви австронезийской языковой семьи; véttr |vætr гот. (живое существо, вещь) вет/ветр ВОДА-жизнь-предмет wetra прусск. (ветер) вет ВДА-ВЕСТИ-воздух vaitafe самоан. (ручей) ваит (Д-Т) ВОДА waitara маори (воздушный замок) вайт (Д-Т) ВОДА-ВОЗДУХ vòi вьетн. (кран) вои/вой пропала «д»; вариант: vội vàng – «прилив»; ВОДА vajota финс. (опускаться, погружаться тонуть) вайот (Д-Т) ВОДА-ВАйГАЧ (нижняя, наносная, намывная часть острова, мель, коса)-погружение waidedja гот. (разбойник, злодей) вайде ВОДА-ВЕСТИ-ВОДИТЬ-ВОЖДЬ way койраб. (доить) вай ВОДА-ВЕЯТЬ-жидкость-молоко; койраборо сенни – язык народов Мали swaíhro гот. (тёща, свекровь) вай ВОДА-родня; (любопытно, что понятие «своя кровь» стало во многих языках как бы собственным словом) ais дуала (лёд) аис ВОДА-ВЕСТИ-лёд; пропущена «в»; напр., анг. ice – укороченный вариант от ВЕС-ВАС-ВИС, имеющийся во множестве языков: баскс. izotz, груз. и зулу ice, дат. is, идиш ayz и т. д. vaistu лат. (понести, зачать) ваист (Д-Т) ВОДА-жизнь-начало waisten прусск. (ведать) вай ВОДА-ВЕСТИ-ВАйДАТЬ-ВЕДАТЬ; (любопытно, что прусск. tart–«говорить», как и русск. «тараторить») waipiro маори (алкоголь) ваи ВОДА-ВАйГАЧ; пропала «д»; букв. «вода+огонь» wairenga маори (бульон) ваи ВОДА-ВАйГАЧ; пропала «д»; на маори wai - вода vairya авест. (река) ваи ВОДА-ВАЙГАЧ-река vai тикопиа (вода) ваи/вай ВОДА-ВАйГАЧ; пропала «д»; тикопиа – обособленный полинезийский язык waiate маори (желчь ) вайа ВОДА-жидкость-желчь hu väyu авестий. (воздух) вайю ВОДА-ВЕСТИ-ВОЗНОСИТЬ-дух; (любопытно, что авестийское asti– «есть, кушать») waiwaha маори (ледяной дождь) вай ВОДА-ДОЖДЬ; пропала «д» waiariki маори (гейзер, джакузи) вайа ВОДА; пропала «д» waiwai маори (погружать, пропитывать) вай ВОДА-ГРУЗ; пропала «д»; двойной корень вай; вариант: waiwaro – «углеводород» wai фиджи (вода, мокрый) вай ВОДА waiwhero маори (месячные, менструация) вай ВОДА-ЖИДКОСТЬ; пропала «д»; букв. «вода+красная» whaiaho маори (проводной) вайа ВОДА-ВОДИТЬ-провод; пропала «д» whaiawa маори (дно, русло) вайа ВОДА-русло; пропала «д» whaipara маори (муть, осадок, отстой) вайи ВОДА-осадок; пропала «д» wail хмер. (голосить) ваи ВОДА-ВЕСТИ-ВЕДАТЬ-голос vaihe финс. (шаг, фаза) ваи/вай ВОДА-ВАйГА-ВАйДАТЬ; пропала «д» vai рапануи (влага, вода) ваи/вай ВОДА-влага; пропала «д»; рапануйский – язык жителей острова Пасхи; варианты: ûa – «дождь», û – «грудь, молоко» vai футуна (вода) ваи/вай ВОДА; пропала «д»; футуна – народ Полинезии, проживающий на островах: Хорн и Новая Каледония whaiao маори (светлое время суток) вайа ВОДА-ВЕСТИ-ВРЕМЯ; пропала «д» waiлa нанайс. (на берегу, у берега) вайла (Д-Л) ВОДА-БЕРЕГ; чит. вайла; варианты: waina – «на берегу», waisi – «к берегу», вавойдима – «находящийся ближе к берегу» vai тувалу (вода, влага) ваи/вай ВОДА-ВЛАГА; пропала «д»; тувалу – тихоокеанское государство в Полинезии whaitiri маори (гром) Ваит (Д-Т) ВОДА-гром вайдяла нанайс. (начать ходить, на костылях) вайд ВОДА-ВОДИТЬ-движение-ходить; варианты: ваяди, ваядиа, вая, ваяла vaikava рапануи (море) ваи/вай ВОДА-ВАГА-ВЛАГА-море; пропала «д»; (любопытно, что «женщина» на этом языке называется словом vahine, созвучно с «вагина») vòi hoa sen вьетн. (душ) вои/вой ВОДА-ВАйГАЧ –ВАйДАТЬ; пропала «д» fou кхмонг дао (плавать, плыть) фоу ВОДА-ВОДИТЬ-плавь; вариант: fɯ (т. е. фо) – «туча, облако»; (любопытно, что «плевать» будет – pi) вэйху маньчжур. (челнок из цельного дерева, стружок) вэй ВОДА-ВАйЯ (ветки)-судно вэ̇я ненец. (кровь) вэя ВОДА-ВЕСТИ-ВЕЯТЬ-кровь жидкая, как вода вай маньчжур. (излучина реки, извилина, поворот) вай ВОДА-ВЕСТИ-ВАйГА(проход для судов, русло)-ВАйГАЧ (нижняя, наносная, намывная часть острова, наносная мель)-ВАйДАТЬ-уходить вайдамби маньчжур. (черпаю ковшом, воду) вайд ВОДА-черпак для воды вариант: вангянамби – «получать насморк» voie |voyage фр. (путь, дорога) воиа/войя ВОДА-ВАйГА –ВАйДАТЬ-путь-дорога; вариант: voie – «колея» ваньчи маньчжур. (незамерзающая полынья в реке или озере) ванч (Д-Н) ВОДА-ВАНДА-ВАЧАГ (яма на дне реки, озера или болота)-ВАЧЕГИ (весенние ручьи)-полынья

По ходу исследования у нас возник, например, и такой вопрос: почему латинский словарь объёмом в 100 000 слов переводит слово «вода» только как aqua?[26] Почему в нём не отражён корень vad в качестве водяной составляющей? Есть ли в латыни вообще слова с «водяной семантикой», в которых бы прослеживалось искомое нами русское ВОД? Как ни странно, но он есть: и vado (переходить вброд), adum и vadosus (неглубокие места, мели), onde и unda (волна), vada (гавань в Этрурии), vagor и vagus (бродить, крейсировать, лавировать), udo (мочить, увлажнят), uvidus (влажный, мокрый), lutra (выдра), fundo (душ, лить), vadum (воды, брод, отмель), vado (переходить вброд, решительно идти), inundatio(наводнение), bay (залив), adum (мелкое место, отмель), adundo (бурлить), in-undo и inundo (наводнять, затоплять), super-undo (изобиловать), sudar, sudore (пот, изнеможение), udusлат. (мокрый), nauta, nauticus лат. (мореплаватель, моряк), venetus лат. (цве?та морской воды), и проч.

Казалось бы, чего ещё не хватало лингвистике, чтобы увидеть очевидные параллели хотя бы внутри одного этого, латинского языка? Или учёные лишены элементарной логики и здравого смысла? Какие ещё нужны аргументы? Ведь по сути – это «игра в дурачка», которая тянется, по крайней мере, 150 лет! И нам остаётся только поражаться компаративистской ловкости, ухитряющейся полтора столетия скрывать верные факты, а на деле – дурить общественность, которая и в их импортосодержащей лингвотерминологии-то, конечно же, ровным счётом ничего не понимает.

В то же время, лат. aqua содержится в словах, выражающих «движение» (ходить, орёл, знаменосец, ветер). Понимаем, это весьма скудная этимологическая параллель, если сравнивать с русской «водяной лексикой», но она ведь есть! Где же те хвалёные античные филологи и лингвисты, о которых стыдливо, но регулярно напоминают нам языковеды и историки? Куда они смотрели? Но почему только античные? Где современные лингвисты? Где учёные 19-го, 20-го века, наконец? Почему не видят связи между понятием ВОДА и понятием ВОДИТЬ, т. е. идти, летать, двигаться?

С другой стороны, будем честными, лат. aqua – это никакой не античный корень, и далеко не древний. Древние не бывают такие скудные. А поскольку других слов, определяющих понятие ВОДА, как теперь оказалось, в этом языке нет, необходимо констатировать и вовсе «ужасную вещь»: древние латиняне не имели слов, обозначающих воду! Они её никак не называли. Имели большую кучу с корневыми ВОД и его разновидностями, но самого понятия воды НЕ ИМЕЛИ. Но как такое возможно? В выдуманной истории древностей всё возможно! А вот и другой пример. В латинском (оказывается) есть слово, которое, с одной стороны, как бы похоже на aqua, но с другой, является откровенным русским «водяным образованием», великое множество которых мы, как известно, прописали в большой Таблице. Это – слово ago (с утерянным первым звуком «в»). В русском мы знаем его как ВАГА и как целый ряд других, близкоподобных. Спрашивается, может быть, в латыни есть слово, хоть как-то выражающее «воду» через этот корень ag? Увы, но и такого слова в латыни нет. Зато есть нечто другое, не менее любопытное. От корня ag в этом языке образованы, между прочим, и некоторые другие понятия… как две капли воды схожие с подобными же семантиками в русском языке: водить, область/сельский, вал, гать, прибавлять, тяжесть, весы, живость, верчение, войско, родственник, познание. Другими словами, древняя латынь, не имея собственного слова ВОДА, которое бы выражалось через корневое ag, имело, однако, ряд других, по сути, параллельных понятий, которые точно так же выражены в нескольких сотнях других языков, как «водяные слова»! А если говорить откровенно, то «древность» латинян – это никакая не древность. От силы этой древности лет 500. Хотя, возможно, и это для неё преувеличение. Ведь мы теперь знаем, когда, собственно, стали появляться («реформироваться») в Старом Свете европейские языки? Знаем. В 16–17 вв. Скорее всего, и латынь, как искусственный трафарет, была разработана и внедрена в сознание людей не намного раньше. За это говорит и тот факт, что концом 16-го – началом 17-го в России начинается распад старой русской династии Рюриковичей во главе со ставленниками бурлящей Европы (Романовы-Захарьины), что и дало возможность становящимся на ноги европейцам начать отделение от русской метрополии (т. н. Реформация) и начать самоопределяться.

Ну, и как так получилось, что большой слой «водяной лексики» (т. н.) древней латыни содержит эту самую основу ВОД, но при этом не сопоставляется и не осознаётся как водяная основа практически никем из языковедов в целом мире? Не может быть такого, чтобы хоть кто-то из лингвистов или любителей словесности за прошедшие 150 лет не догадался или не пробовал обратить внимания на столь кричаще свидетельство. Откуда в латыни этот, по сути, сиротский термин AQUA («вода»)? Не хотят ли историки языка сказать, что он и есть самый древний? А славянские племена вместе с русскими при этом переняли их у (извините) зачуханных латинян? Которые, как выясняется, не имели собственного полноценного языка ещё и в 19 веке? Может быть, лингвисты в таком случае предъявят аутентичные источники, в которых эта AQUA хоть как-то прописана? Или их попросту нет? И если в латыни есть эта прорусская ago, то, спрашивается, что же появилось раньше: русская богатейшая в своих семантиках ВАГА или бледная на её фоне латинская AQUA? Какой ответ вы хотели бы услышать?

На самом деле, не надо особого ума, чтобы видеть этимологическую параллель хотя бы уже в примере из албанского языка: алб. lëvizje может выражать одновременно и понятие ДВИЖЕНИЕ и понятие ГУДЕТЬ; а корневое viz здесь – это и есть представитель того самого древнейшего «водяного корня», который даёт все возможные семантики, сотни раз прописанные нами в этом исследовании. И где же наши чуткие братья-лингвисты? Почему проморгали?

В связи с этим скажем пару слов об одном, перекликающемся в своей просветительской основе, новом научно-общественном веянии в жизни столичных россиян – открытых Форумах, организуемых администрацией портала < ![CDATA[ ]]> Антропогенез.ру< ![CDATA[]]>[27] (многие уже слышали, а кто-то уже и побывал на этом грандиозном мероприятии). Мы, обыватели, посчитали, что там должны будут происходить интересные и серьёзные события. Что приглашаемые на Форум в качестве лекторов учёные действительно будут разоблачать мифы и лжеучения. Однако всё свелось к голословному обвинению ни в чём не повинных новохронологов и креационистов. Здесь есть одна хитрость, на первый взгляд, неочевидная. Дело в том, что тон Форуму задают организаторы. Так было на самом первом из них в июне 2016 года. Сейчас[28] уже и сами учёные тоже предлагают и темы, и направления своих выступлений. И это нормально. Но тот, кто внимательно наблюдал за выступлениями спикеров и ведущих на обоих Форумах, мог заметить любопытную вещь. В качестве лжеучёных озвучивались более-менее известные фамилии людей, которые, по сути, не представляют для науки серьёзной угрозы. Это, например, Валерий Чудинов, Михаил Задорнов, Ирина Ермакова. Разбить их антинаучные доводы – как рубаху порвать. И ведь на честном глазу! Раз уж производители ГМО клятвенно уверяют в безопасности своей продукции, а часть российских учёных при этом поддерживает их уверения, какие могут быть сомнения? Кто бы спорил с производителями. Они очень честные люди и хорошо знают своё дело. Да и хоть с тем же Задорновым. Его этимологические разборы русских слов никак не укладываются в научный метод. Приставка вдруг становится корнем. Или наоборот. Ну какой, скажите, толк от таких исследователей? А Чудинов с его надуманно-воображаемыми надписями на всём, на чём только можно, датируемыми русскими десятками и сотнями тысячелетий тому назад? Тогда в чём же дело?

Ответ очень простой, и для внимательного слушателя очевидный. Основной удар направлен на новую хронологию. Новая хронология и есть тот камень преткновения, в котором упрятаны и надписи, и ГМО, и этимология русской лексики, и, если хотите, антропогенез, да и много ещё чего. Может быть, на Форуме учёные делают какой-то серьёзный разбор взглядов новохронологов? Они ведь обязаны знать оппонента, прежде чем критиковать, ведь так? Нет, Форум не обременяет себя ни серьёзным разбором, ни серьёзной критикой. Всё свалено в кучу. А возможное возражение против этого менеджеры форума упреждают и вовсе возмутительной фразой, которая звучит примерно так: «что же, историкам читать весь этот бред? Так ведь и времени на исследования не останется!». И это на фоне почти безликих выступлений тех же историков, лингвистов и археологов! Извините, но так учёный, любящий своё дело, выступать не должен. От таких мягкотело-елейных докладов лишь складывается впечатление, что в науках, которые они представляют, вовсе нет серьёзных проблем, в том числе, методологических, а вся история их появления и становления – это дорога, вымощенная розами.

Становится понятным, в силу чего «Антропогенез.ру» в лице его руководства придумал эту странную премию, предназначенную якобы лжеучёным. Сам же придумал, сам же про-пропагандировал, сам же проголосовал, сам же объявил, и сам же вручил. Только не известно, кому вручил. Всё равно, что пенять мёртвому медведю. Нет, чтобы цивилизованно пригласить оппонента на встречу, столкнуть интересы, идеи, дать возможность пришедшему на мероприятие зрителю сравнить аргументы сторон. А так – игра в одни ворота. Из-за этого форум понемногу скисает. Превращается из научно-популярного в научно-кликушеский. Страдает и подмачивается репутация настоящей науки, результаты и отчёты которой ждут люди. Поэтому хочется обратиться ко всем участникам очередного, теперь уже третьего Форума в СПб:

Дорогие друзья, дорогие учёные и популяризаторы науки! Мы, общественность, ждём от вас не эффектов и не развлечений в виде «зазорных премий», с которыми вас связали «неизвестно кто», и над которыми сами же и смеётесь. Ваша сила – в правде, должна быть в правде. А правда добывается в споре, в столкновении сторон, но отнюдь не улюлюканьем в собственную подушку. Сила вашей научной аргументации не сказать, чтобы была не на высоте. По-своему вы и сильны, и аргументированы. Но оглянитесь же вокруг, посмотрите на свои научные проблемы ясными глазами и ясным взором. Неужели вы не видите там зияющих пустот? Заполните сначала эти дыры, а потом только, со знанием дела, идите на штурм мешающих и неугодных вам чудиновых, задорновых и ермаковых. Фоменко-то на этих самых дырах и поймал всех вас, целиком, вместе со всеми вашими диссертациями, учебниками и мировыми научными симпозиумами. Не знаю, можно ли теперь вообще закрыть все эти бреши безболезненно, но идти в этом направлении надо. Настоящие «лжеучёные» вам не по зубам до тех пор, пока вы будете пытаться разглядеть у них соринку в глазу. Вы не хотите изучать того же Фоменко, но считаете себя обязанными его критиковать? Ведь на форумах не прозвучало пока ещё ни одного достойного довода в адрес этой новой науки о прошлом. Не говоря уже о серьёзной проработке. Вы хоть представляете масштаб исследований по новой хронологии? Знаете хотя бы основные её доводы? Не штампы, типа Ярослав Мудрый = Батый, а саму концепцию, из которой и произросла т. н. интерпретация истории новохронологов? Или вы – так, со слов поющего в соседней деревне петуха?

Дорогие друзья-учёные! Меньше всего мне хочется обвинить вас в уничижении российской науки. Но вы сами, добровольно идёте на поводу этой непотребной идеи, участвуете в церемониях, которые не украшают ни учёного, ни саму науку. Берегите свою честь, не поддавайтесь дешёвым мероприятиям. Мы, любители, никогда не заменим вас в вашей науке, мы можем лишь подмочь, подсказать, подправить. Вам рулить. У нас нет ни академического аппарата, ни апартаментов. Но наука в нашей стране должна быть, и она должна быть в вашем лице. Заменить вас в одночасье, остановить ту пагубную тенденцию, которой подвергается наша наука в последнее время, можно было бы только насильственным действом, этакой «октябрьской революцией», которой, надеюсь, никогда уже не суждено повториться. Вся надежда на вас, особенно молодых, на обновление и на самоочищение мозгов и душ ваших.

И ещё. Утруждайте себя новыми знаниями. Вам ли бояться лжеучёных и мифотворцев? С вашим-то научным аппаратом! Не ленитесь, прежде чем заклеймить, хорошо изучите оппонента. Пусть это будет ваш обожаемый Валерий Чудинов, или А. Фоменко. Неважно. Важно, чтобы у вас от зубов отлетало, чтобы ваша аргументация была не только популистско-увлекательной, но и полной. Во всех смыслах слова. Если в чём-то сомневаетесь, то лучше промолчите. Не буду сейчас разбирать ваши форумные тезисы, которые я достаточно изучил. И не хочу вас обижать, говоря, например, что они средненькие или слабые. Просто хорошо готовьтесь, хорошо говорите, будьте убедительны, и будьте правдивы. Любите, наконец, своё дело не только за зарплату и дивиденды! Мы ведь всё-таки следим за вами, нам ведь тоже интересно, как идёт развитие нашей науки, пусть даже и в форме такого научно-общественного мероприятия, как форум «Учёные против мифов». Может быть, тогда и вопросы из зала будут, наконец, настоящие, острые, а, значит, и действительно интересные и полезные. Разве не этого мы хотим получать от форума, на котором вы представляете подлинную науку? А пока – масло елейное. Ни одного серьёзного, настоящего и действительно запоминающегося выступления. Публике интересно прийти на этакое чудо-чудное, но не интересно думать над тем, о чём там говорят какие-то учёные. Например, если бы вы брали вопросы, так сказать, со стороны, загодя, и брали действительно серьёзные, то вряд ли бы смогли, даже заранее готовясь, достойно ответить на них. А ведь вы должны уметь это делать, а не только идти дорожкой, прото́ренной для вас предшественниками. Вы же учёные! Или, в глубине души, нет?

Под конец приведём ещё пару любопытных примеров:

Двусоставное слово ВОКЗАЛ, как возможный вариант «водяной лексики», в первом своём корневом ВОК оказалось случайным фонетическим совпадением к цепочке ВОДА-ВАГА-ВЕСТИ-возить. В русском языке изначально произносилось Фоксал (1777 г.), именно как заимствование из англ. Vauxhall (названия парка/места увеселений под Лондоном – по фамилии владелицы Джейн Вокс, Jane Vaux, 1615 г.).

Но у этимологов, оказывается, есть и вторая версия: из Faukeshall «двор Фокса» (13 в.), по имени известного авантюриста французского происхождения), в которой указывается, что русск. «вокзал» проделало следующую семантическую эволюцию: «увеселительное заведение» > «вокзал». Мы не знаем, как было на самом деле, действительно ли «водяные фамилии» англичанки и французского пройдохи дали название совр. ВОКЗАЛ, или тому были иные причины. Однако случайные совпадения и вправду бывают. Хотя исследования показывают, что термин «случайные» в подавляющем большинстве случаем всё же надо брать в кавычки. Ведь оба упомянутых исторических персонажа так или иначе получили свои имена, скорее всего и опять-таки, от «водяного определения». То есть, от всё той же «воды-ваги», что само по себе не должно вызывать удивления или желания непременно опровергнуть. Ведь такое опровергнуть невозможно. Но вот то, что в средние и значительно более ранние века «водяными словами» именовалось всё и вся, включая имена собственные, не вызывает никаких сомнений. Достаточно посмотреть на географические названия даже современной Евразии, где таких «водяных» привязок сохранилось сотни тысяч, если не миллионы.

Известная река Вуокса на Карельском перешейке не просто имя собственное, но сугубо водяное карело-финское название природной воды. Река впадает в одноимённое озеро Вуокса, создавая большую водную систему, включающую систему озёр и протоков в Финляндии и России. Она упоминается в < ![CDATA[ ]]> новгородских летописях< ![CDATA[]]> и переписных книгах как Узерва (от карел. Uuzijärvi – «новое озеро»).[29] В своём финском варианте: Vuokša, Vöksa, Vuoksi родственно русск. ВОДА-ВАГА, а так же многим иным водяным наименованиям в России: Ока, Байкал, Аган, Агапа, Агул, Баграчёвка, Бакара́сьевка, Бахта, Бухтарма, Вага, Вагай, Вагиль, Вёкса, Вихра, Выгонка, Новаженка, Вожега, Вокшерка, Вохма, Кавожа, Рейчва́ж, Угра, и множество других, разбросанных по всему белому свету.

История языка – это не шутки ради. А искажённая история такого языка, как русский, это никакая не игра природы, и не стечение обстоятельств, а результат продуманных и дальновидных контрдействий, расследования которых ещё впереди. Изучая историю научного этимологического наследия, невольно приходишь к мысли, что создать по-настоящему полный самодостаточный этимологический словарь русского языка никто из отечественных лингвистов так и не решился. Хотя потребность в нём не пропадала и в период издания этимологического словаря Преображенского. Эту миссию взял на себя человек, не убоявшийся ни огласки в русофобии, ни обличительного суждения со стороны простых советских людей. Человек, дождавшийся-таки кончины вождя народов, виновного, по его мнению, в преждевременной смерти любимого брата. Человек по-своему дерзкий, но это – только на фоне беспомощного большинства статистов от советского языкознания, «давимого» то сменой власти, то передовым учением марристов, то дланью очередного ирода от науки. Это человек, который, воспользовавшись столь бледным фоном, сумел создать невероятно востребованный, посвящённый важнейшей части русской культуры, исторический справочник… на немецком языке, в немецком же издательстве. В царской России 19 века поиск соотечественника, готового даже за хорошие деньги исполнить роль палача, всегда вызывал огромные затруднения. Никто на это не соглашался. Тогда-то царские приставы и искали среди прижившихся иностранцев. А то и выписывали такого мастера из-за рубежа, мастера без стыда и упрёка.

Фёдор Избушкин

[25] Речь о т. н. «монгольской империи», под которой историки лукаво прописали реально существовавшую до нач. 17 века ордынскую Империю.

[26] Близкий вариант – лат. liquidum (жидкость)

[27] Всего прошло два таких открытых Форума (на дек. 2017 г.), и оба – в Москве. Очередной третий ожидается в Санкт-Петербурге 27 января 2017 г.

[28] Форум № 2 прошёл в октябре 2016 года.

[29] Слово «озеро» («возеро»), скорее всего, также имеет в своей генетике «водяную» составляющую, идущую от русск. ВОЗ-ВОС-ВЕСТИ, запараллеленную на большой список старо- и новорусских слов с такой же основой (см. малую Таблицу).