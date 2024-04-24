Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе 30-й, 57-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Новоселовское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Отражена контратака формирований 3-й штурмовой бригады ВСУ западнее населенного пункта Нововодяное Луганской Народной Республики.

Противник потерял до 30 военнослужащих, три автомобиля и две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Кроме того, уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 30-й и 53-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населеных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Богдановка, Красное и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

Также в районах населенных пунктов Часов Яр, Георгиевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики отражены семь контратак штурмовых групп 41-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ.

Потери противника за сутки составили до 470 военнослужащих, боевая бронированная машина и девять автомобилей.

В ходе контрабатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М777 и 105-мм орудие М119 производства США, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Кроме того, уничтожено три полевых склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли комплексное поражение формированиям 3-й штурмовой и 47-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка, Новгородское и Бердычи Донецкой Народной Республики.

Отражены семь контратак штурмовых групп 142-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 23-й, 24-й, 100-й механизированных, 68-й, 71-й егерских бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Очеретино, Водяное, Нетайлово и Новокалиново Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, два автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Шевченко и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Отражена контратака штурмовых групп 106-й бригады теробороны в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, два автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 28-й, 65-й, 117-й механизированных бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Щербаки, Работино, Малая Токмачка Запорожской области, Высшетарасовка Днепропетровской области, Берислав и Ольговка Херсонской области.

Противник потерял до 55 военнослужащих, шесть автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 и 105-мм орудие М119 производства США.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция кругового обзора П-18, а также поражен цех производства беспилотных летательных аппаратов, хранилище топлива ВСУ, а также живая сила и военная техника в 117 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбито 299 украинских беспилотных летательных аппаратов, девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства США и «Ольха», а также шесть управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 22932 беспилотных летательных аппарата, 509 зенитных ракетных комплексов, 15827 танков и других боевых бронированных машин, 1271 боевая машина реактивных систем залпового огня, 9081 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21274 единицы специальной военной автомобильной техники.