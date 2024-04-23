Образование – самая большая катастрофа сегодняшней России. Не случайно еще перед позапрошлыми, 2016 года выборами в Госдуму сменили одиозного Министра образования Ливанова: он вызывал всеобщую ненависть, затмив, похоже, даже Чубайса.

Но назначение нового Министра оставило в неприкосновенности и приоритеты либеральных реформ, и власть либерального лобби.

Сегодняшнее образование, – все, и вузовское, и школьное, – отбивает у молодежи и трудовую мотивацию, и саму способность мыслить, критически воспринимать информацию. Это беда всего мира: Болонский процесс придумали не в Высшей школе экономики. Но мы должны думать о себе, – и не имеем права калечить свою молодежь и тем лишать себя будущего.

Западные системы образования нацелены на социальную селекцию: разделение людей на управляющих, призванных думать, и управляемых, способных лишь подчиняться. Талантливых детей ищут и всячески развивают, но это не меняет сути системы, обедняющей общество и ограничивающей его развитие ради социального контроля.

Советская система образования унаследовала от русской уникальный для современности универсальный характер: учили думать и воспитывали, как элиту, всех детей. Это создавало трудности в управлении, но сторицей окупалось за счет лучшего человеческого капитала.

Либералы служат не России, а глобальным спекулянтам – против нее. Им не нужно и даже вредно развитие нашей страны – и потому нашу систему образования уничтожили, заменив ее западной как раз в момент полного разложения последней. Ведь, чем человек глупее, тем проще его обманывать и тем проще у него воровать.

Министр образования (ныне советник президента В.В.Путина) Фурсенко изложил кредо либералов: им не нужны ни творцы, ни даже просто профессионалы. Им надо превратить новые поколения России в квалифицированных потребителей, умеющих выбрать выгодный кредит, но не способных даже задуматься ни о том, нужна ли им покупаемая на этот кредит вещь, ни тем более о том, смогут ли они расплатиться с этим кредитом.

Тесты, даже разумные и грамотные, отбивают у детей способность думать и самим находить решения, самим выстраивая причинно-следственные связи.

Тесты приучают выбирать из уже готовых решений, – и привыкшие к ним люди ищут не истины, а оракула, такие решения предлагающего. Это удобно для тех, кто хочет быть таким оракулом, – особенно мошенникам, – но несовместимо с жизнью.

При этом под видом оптимизации резко сокращено число школ, в городах классы переполнены, а учителя переутомлены, что не дает нормально учить детей.

Чудовищную систему, калечащую целые поколения, пора отменять.

Битву при Садове выиграл прусский учитель математики, битву под Сталинградом – советский учитель. У нас впереди еще много битв, в которых мы должны победить: не ради славы – ради жизни на земле.

Молодежь должна уметь думать сама, должна иметь трудовую мотивацию, должна уметь, – чего не давала поздняя советская система образования, – сама принимать решения и отвечать за их последствия.

Вся наша молодежь должна готовиться по элитным программам, потому что она должна стать элитой будущего человечества.

При этом, разумеется, образование должно созидать нацию, а не разрушать ее. У нас должна быть единая общая история, вызывающая гордость за свершения предков, а не омерзение за себя самого и жажду найти себе хозяина, чтобы без конца каяться перед ним и платить ему.

У нас должно быть обучение этике и изучение основ всех традиционных религий с пониманием породивших их причин и их особенностей, а не изучение одной религии в противостоянии всем остальным, разрушающее единство нашего общества со школьной скамьи.

Но главное – молодые люди должны уметь и любить думать, творить и принимать решения. Только тогда у нас будет вменяемая молодежь, а значит – будет достойное будущее…

Источник

Михаил Делягин

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Современное образование отбивает у молодежи трудовую мотивацию и способность критически мыслить.

2. Западные системы образования нацелены на социальную селекцию и разделение людей на управляющих и управляемых.

3. Советская система образования была универсальной и учила думать всех детей.

4. Либералы уничтожили советскую систему образования, заменив ее западной, чтобы воспитать поколения потребителей.

5. Тесты отбивают у детей способность думать и находить решения самостоятельно.

6. Сокращение числа школ, переполненные классы и переутомленные учителя не позволяют нормально учить детей.

7. Молодежь должна уметь думать самостоятельно, иметь трудовую мотивацию и принимать решения.

8. Образование должно созидать нацию, а не разрушать ее, формировать гордость за предков и единство общества.

9. Необходимо изучение этики и основ всех традиционных религий с пониманием их причин и особенностей.

Вывод: Автор критикует современную систему образования в России, которая, по его мнению, калечит молодежь и лишает ее способности мыслить критически, трудовой мотивации и умения принимать решения. Он призывает вернуться к советской универсальной системе образования, воспитывающей элиту будущего человечества, и реформировать ее с акцентом на развитие самостоятельного мышления, трудовой мотивации и изучение этики и традиционных религий для формирования единства нации и гордости за предков.