

Для начала старый, но актуальный анекдот. Умирает руководитель главного российского телеканала, приходит к воротам рая и говорит апостолу Петру:

– Пустите, я к вам!

Но тот лишь качает головой:

– Извините, неформат!

На двух стульях не усидишь

Похоже, наконец настало время сменить "форматы", которые выставили официальные и неформальные кураторы нашей культуры и медиа, как некие стандарты и одновременно "рогатки", отсекающие "чужих".



Сразу подчеркнём: именно форматы, сочетающие нарратив и форму подачи.



Чистка по принципу отдельных нелояльных фигур мало что даст – способность "переобувания на лету" и мимикрии у нашей культурной "элиты" просто фантастическая. Как и заменяемость из "кадрового резерва". Здесь, как говорил водопроводчик в другом анекдоте, "всю систему менять нужно".

В сфере культуры и медиа в нашей стране выстроена глубоко эшелонированная антисистема. Это именно она взвыла от проекта Основ госполитики по сохранению духовно-нравственных ценностей, заставив Минкультуры снять его с обсуждения.



Это она неделю назад заголосила в соцсетях об "агрессии России", наставила на аватарках чёрных квадратов, а то и "жовто-блакитных" флажков, а потом судорожно начала их убирать, осознав, что дело ныне посерьёзнее, чем даже в 2014-м. И недавнее заявление спикера Володина эту новую серьёзность лишь внятно подтвердило.



При этом честных борцов за своё мировидение в этой когорте оказалось не столь уж немного. Особенно из тех, кто при власти и деньгах, как худруки театров и других творческих коллективов.

О своём инициативном уходе "в знак протеста" заявила пока лишь директор Центра им. Мейерхольда Елена Ковальская (худрука этого же театра Дмитрия Волкострелова явочным порядком уже уволили) и худрук Театра Маяковского Миндаугас Карбаускис.



Остальные подписанты письма против спецоперации на Украине пока не спешат покидать свои насиженные госбюджетные места.



Речь о руководителях: худруке Государственного театра наций Евгении Миронове, директоре Большого театра Владимире Урине, многолетнем худруке Национального драматического театра России Валерии Фокине, худруках Большого драматического театра Андрее Могучем и "Сатирикона" Константине Райкине, директоре фестиваля "Золотая маска" Марии Ревякиной.



Это же относится к главреду журнала "Театр" Марине Давыдовой, сделавшей издание рупором "антивоенной" пропаганды.

Интересно, относят ли они к себе недвусмысленное предложение Володина? Или надеются, что имеют право совмещать своё "миролюбие" со своими высокими постами? Характерно, что на острую тему умно пока помалкивает "серый кардинал" антисистемы Михаил Швыдкой.



Как и "токсичные" режиссёры Кирилл Серебренников и Константин Богомолов. А знаете почему? У этих ребят другая – более важная задача, чем политическая фронда.

Оздоровление голубого экрана

Впрочем, театр – вещь тонкая и отчасти действительно элитарная. Его "переформат" придётся осуществлять тоже тонко, хоть и решительно.



Другое дело – телевидение. Средство влияния массовое и действенное, что бы ни говорили о его "проигрыше" интернету. Многие заметили, что в последнюю неделю оно при всей тяжести текущей военной тематики стало как-то здоровее.

Просто "вдруг" исчезли разом куда-то ток-шоу с полосканием грязного белья, бесконечные юморящие, голосящие и пляшущие человечки, "мыльные оперы", занимавшие, по подсчётам экспертов, около 50% вещания первого и около 70% второго мультиплексов.



Самой заметной стала "пропажа" с Первого канала "Вечернего Урганта", одновременно с исчезновением его банковской рекламы.



Вполне логично это связать с тем, что сам Иван Ургант и "локомотив" передачи Александр Гудков вывесили у себя в "Инстаграме" чёрные квадратики "Нет войне".

Вернутся ли они вновь в эфир, как и пламенный "пацифист" Максим Галкин? Очень хотелось бы надеяться, что нет. Как и на то, что на нашем телевидении "спета песенка" продюсера Comedy Club Production Армена Оганяна, снятого с должности руководством ТНТ, и другого камедиклабского "заукраинца" Гарика Харламова.



Обнадёживает, что остановлены съёмки новых выпусков шоу "Импровизация" Comedy Club Production.

Разумеется, вполне логична остановка проектов украинского производства – "Мир наизнанку" с Дмитрием Комаровым, трэвел-шоу "Орёл и решка" на газпромовском телеканале "Пятница!".



При этом у Нателлы Крапивиной – главы выпускавшей эти программы продакшн-студии "Teenspirit" даже был отобран российский паспорт. В общем, "Пятница!", заполненная чуть не на две трети украинским контентом и ведущими, теперь подвисает в воздухе.

Надоели пошляки на экране

Но вот что даже важнее: на долгожданную "паузу" были поставлены и те, кто никаких "квадратиков"не ставил, политфронду не демонстрировал и к Украине не относится.



Например, Андрей Малахов с его "Прямым эфиром", трэш-программа " Здоровье " Елены Малышевой.



Пошлейшее ток-шоу "На самом деле" с Тимуром Еремеевым, где гостей прогоняют через полиграф. В сетке вещания не оказалось и других "фирменных" развлекух "Первого": "Кто хочет стать миллионером?", "Точь-в-точь", "Давай поженимся" "Модный приговор" – и прочей белиберды.

Телеканал "Россия 1" убрал шоу "Танцы со звездами". А на НТВ пропал проект "Маска", где звёзды шоу-бизнеса поют и кривляются в клоунских костюмах.



Ранее были отменены съёмки ряда сериалов, о чём уже сообщал "Первый русский".



Также премьеру украинского телесериала "Линия света" ("Лінія світла"), которая должна была состояться 28 февраля, на "России 1" благоразумно заменили на многосерийного "Годунова".



Абсурдная ситуация с демонстрацией на отечественных экранах украинских сериалов с участием комика Зеленского – президента враждебной России страны начала изживаться ещё ранее, чего не скажешь о других украинских сериалах, буквально заполонивших наши каналы в прайм-тайм.

Говорят ли нынешние "поправки" об общем оздоровлении нашего ТВ или просто о "ситуативной" реакции на идущие военные действия и гибель людей, несовместимые с пошлостью, дебильностью и хохмачеством на экране?



Ответа пока нет. А ведь этот вопрос ничуть не менее важен, чем присутствие "в телевизоре" персон, в тяжкий момент выступающих против государства и его лидера!

По оценкам экспертов, доля развлекательного контента в первом мультиплексе составляет более трети (на "Первом канале" – более половины) а во втором – более 70% вещания.



И "развлечение" это по большей части самого низкопробного характера, формирующее ограниченных мещан, прямо сказать – идиотов с низменными инстинктами. Недаром покойный Сергей Капица назвал российское телевидение "преступной организацией". Как нам кардинально переформатировать эту организацию?



Так, политолог Сергей Михеев в комментарии "Первому русскому" предложил:

Надо ввести нечто, что может называться как угодно, но по сути будет цензурой. У нас все эти общественные советы забиты сегодня либеральными людьми – нужна ротация в зависимости от реальных пропорций разных слоёв общества.



И они будут решать, что, собственно говоря, полезно, а что неполезно на телеэкране. И тогда станет поменьше разврата, пропаганды общества потребления, бездумных удовольствий, а побольше просвещения, патриотизма, смыслов и так далее.

В свою очередь, гендиректор телеканала " Санкт-Петербург ", член Общественной палаты России Александр Малькевич поделился с Царьградом своим видением проблемы:

Особенно много вопросов к каналам второго мультиплекса. Потому что туда попали каналы, необходимость которых, мягко говоря, не очевидна. Это "Муз-ТВ", каналы мистики, развлекательные каналы, которые дают часто низкопробный контент, потакают низменным человеческим желаниям.



Там полностью отсутствует просветительская, воспитательная функция. А хотя бы один такой канал точно должен быть! Кроме детского канала, должен быть действительно молодёжный канал… Ещё один канал может быть целиком отдан под общественные дискуссии, другой – под науку и технику.

"Мы должны не стесняться термина "госзаказ на хорошее", потому что, если мы не будем заниматься формированием сознания, идеологии наших сограждан, то за нас это сделают другие.



У нас сегодня есть окно возможностей в этом смысле – и связанных с вытеснением расчехлившейся пятой колонны и с назревшим импортозамещением. Грех, если мы этим не воспользуемся", – подчеркнул он.

Что с того?

Именно сегодня, когда Россия уверенно вошла в русло своей истории, перестала бояться и либеральничать, самое время перешерстить нашу "культурку" и наш "телик", вычистив оттуда не только явных предателей, но и разрушителей иного характера, даже более опасного – разрушения пошлостью.

Вряд ли можно сильно беспокоиться о том, чем и кем заменить "выпадающий" контент и персоны. Думается, кроме балета "Лебединое озеро", в архивах телеканалов есть много и других прекрасных балетов.



Только нужно ли сегодня России столько телеканалов? Не лучше ли потратить средства на более жизненные проблемы?

Во всяком случае, понятно уже одно: культура и масс-медиа должны перестать играть у нас роль неких небожителей, которым позволено всё за государственные деньги. В том числе – дебилизация народа и предательство во время войны.

* Признаны на территории России иностранными агентами