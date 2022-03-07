Пора поганой метлой гнать русофобскую быдлокультуру с земель России
Некоторые паразиты-русофобы начали уходить сами, хлопнув дверью, других «подвинули», третьи затаились в ожидании…
Zачистка начинается. Как изменятся театр, кино и телевидение
Заявление Вячеслава Володина о том, что деятели культуры, не поддерживающие спецоперацию на Украине, "всегда могут покинуть свои посты", вызвало замешательство в рядах "культуртрегеров".
Некоторые начали уходить сами, хлопнув дверью, других "подвинули", третьи затаились в ожидании.
Закрытие "Эха Москвы" и "Дождя"* добавило моменту перчинки. Между тем эксперты отмечают, что именно сейчас наступил долгожданный момент для чистки авгиевых конюшен в различных отраслях культуры. И не только от пятой колонны.
Но есть ли кем и чем заменить выпадающие звенья?
Для начала старый, но актуальный анекдот. Умирает руководитель главного российского телеканала, приходит к воротам рая и говорит апостолу Петру:
– Пустите, я к вам!
Но тот лишь качает головой:
– Извините, неформат!
На двух стульях не усидишь
Похоже, наконец настало время сменить "форматы", которые выставили официальные и неформальные кураторы нашей культуры и медиа, как некие стандарты и одновременно "рогатки", отсекающие "чужих".
Сразу подчеркнём: именно форматы, сочетающие нарратив и форму подачи.
Чистка по принципу отдельных нелояльных фигур мало что даст – способность "переобувания на лету" и мимикрии у нашей культурной "элиты" просто фантастическая. Как и заменяемость из "кадрового резерва". Здесь, как говорил водопроводчик в другом анекдоте, "всю систему менять нужно".
В сфере культуры и медиа в нашей стране выстроена глубоко эшелонированная антисистема. Это именно она взвыла от проекта Основ госполитики по сохранению духовно-нравственных ценностей, заставив Минкультуры снять его с обсуждения.
Это она неделю назад заголосила в соцсетях об "агрессии России", наставила на аватарках чёрных квадратов, а то и "жовто-блакитных" флажков, а потом судорожно начала их убирать, осознав, что дело ныне посерьёзнее, чем даже в 2014-м. И недавнее заявление спикера Володина эту новую серьёзность лишь внятно подтвердило.
При этом честных борцов за своё мировидение в этой когорте оказалось не столь уж немного. Особенно из тех, кто при власти и деньгах, как худруки театров и других творческих коллективов.
О своём инициативном уходе "в знак протеста" заявила пока лишь директор Центра им. Мейерхольда Елена Ковальская (худрука этого же театра Дмитрия Волкострелова явочным порядком уже уволили) и худрук Театра Маяковского Миндаугас Карбаускис.
Остальные подписанты письма против спецоперации на Украине пока не спешат покидать свои насиженные госбюджетные места.
Речь о руководителях: худруке Государственного театра наций Евгении Миронове, директоре Большого театра Владимире Урине, многолетнем худруке Национального драматического театра России Валерии Фокине, худруках Большого драматического театра Андрее Могучем и "Сатирикона" Константине Райкине, директоре фестиваля "Золотая маска" Марии Ревякиной.
Это же относится к главреду журнала "Театр" Марине Давыдовой, сделавшей издание рупором "антивоенной" пропаганды.
Интересно, относят ли они к себе недвусмысленное предложение Володина? Или надеются, что имеют право совмещать своё "миролюбие" со своими высокими постами? Характерно, что на острую тему умно пока помалкивает "серый кардинал" антисистемы Михаил Швыдкой.
Как и "токсичные" режиссёры Кирилл Серебренников и Константин Богомолов. А знаете почему? У этих ребят другая – более важная задача, чем политическая фронда.
Оздоровление голубого экрана
Впрочем, театр – вещь тонкая и отчасти действительно элитарная. Его "переформат" придётся осуществлять тоже тонко, хоть и решительно.
Другое дело – телевидение. Средство влияния массовое и действенное, что бы ни говорили о его "проигрыше" интернету. Многие заметили, что в последнюю неделю оно при всей тяжести текущей военной тематики стало как-то здоровее.
Просто "вдруг" исчезли разом куда-то ток-шоу с полосканием грязного белья, бесконечные юморящие, голосящие и пляшущие человечки, "мыльные оперы", занимавшие, по подсчётам экспертов, около 50% вещания первого и около 70% второго мультиплексов.
Самой заметной стала "пропажа" с Первого канала "Вечернего Урганта", одновременно с исчезновением его банковской рекламы.
Вполне логично это связать с тем, что сам Иван Ургант и "локомотив" передачи Александр Гудков вывесили у себя в "Инстаграме" чёрные квадратики "Нет войне".
Вернутся ли они вновь в эфир, как и пламенный "пацифист" Максим Галкин? Очень хотелось бы надеяться, что нет. Как и на то, что на нашем телевидении "спета песенка" продюсера Comedy Club Production Армена Оганяна, снятого с должности руководством ТНТ, и другого камедиклабского "заукраинца" Гарика Харламова.
Обнадёживает, что остановлены съёмки новых выпусков шоу "Импровизация" Comedy Club Production.
Разумеется, вполне логична остановка проектов украинского производства – "Мир наизнанку" с Дмитрием Комаровым, трэвел-шоу "Орёл и решка" на газпромовском телеканале "Пятница!".
При этом у Нателлы Крапивиной – главы выпускавшей эти программы продакшн-студии "Teenspirit" даже был отобран российский паспорт. В общем, "Пятница!", заполненная чуть не на две трети украинским контентом и ведущими, теперь подвисает в воздухе.
Надоели пошляки на экране
Но вот что даже важнее: на долгожданную "паузу" были поставлены и те, кто никаких "квадратиков"не ставил, политфронду не демонстрировал и к Украине не относится.
Например, Андрей Малахов с его "Прямым эфиром", трэш-программа "Здоровье" Елены Малышевой.
Пошлейшее ток-шоу "На самом деле" с Тимуром Еремеевым, где гостей прогоняют через полиграф. В сетке вещания не оказалось и других "фирменных" развлекух "Первого": "Кто хочет стать миллионером?", "Точь-в-точь", "Давай поженимся" "Модный приговор" – и прочей белиберды.
Телеканал "Россия 1" убрал шоу "Танцы со звездами". А на НТВ пропал проект "Маска", где звёзды шоу-бизнеса поют и кривляются в клоунских костюмах.
Ранее были отменены съёмки ряда сериалов, о чём уже сообщал "Первый русский".
Также премьеру украинского телесериала "Линия света" ("Лінія світла"), которая должна была состояться 28 февраля, на "России 1" благоразумно заменили на многосерийного "Годунова".
Абсурдная ситуация с демонстрацией на отечественных экранах украинских сериалов с участием комика Зеленского – президента враждебной России страны начала изживаться ещё ранее, чего не скажешь о других украинских сериалах, буквально заполонивших наши каналы в прайм-тайм.
Говорят ли нынешние "поправки" об общем оздоровлении нашего ТВ или просто о "ситуативной" реакции на идущие военные действия и гибель людей, несовместимые с пошлостью, дебильностью и хохмачеством на экране?
Ответа пока нет. А ведь этот вопрос ничуть не менее важен, чем присутствие "в телевизоре" персон, в тяжкий момент выступающих против государства и его лидера!
По оценкам экспертов, доля развлекательного контента в первом мультиплексе составляет более трети (на "Первом канале" – более половины) а во втором – более 70% вещания.
И "развлечение" это по большей части самого низкопробного характера, формирующее ограниченных мещан, прямо сказать – идиотов с низменными инстинктами. Недаром покойный Сергей Капица назвал российское телевидение "преступной организацией". Как нам кардинально переформатировать эту организацию?
Так, политолог Сергей Михеев в комментарии "Первому русскому" предложил:
Надо ввести нечто, что может называться как угодно, но по сути будет цензурой. У нас все эти общественные советы забиты сегодня либеральными людьми – нужна ротация в зависимости от реальных пропорций разных слоёв общества.
И они будут решать, что, собственно говоря, полезно, а что неполезно на телеэкране. И тогда станет поменьше разврата, пропаганды общества потребления, бездумных удовольствий, а побольше просвещения, патриотизма, смыслов и так далее.
В свою очередь, гендиректор телеканала "Санкт-Петербург", член Общественной палаты России Александр Малькевич поделился с Царьградом своим видением проблемы:
Особенно много вопросов к каналам второго мультиплекса. Потому что туда попали каналы, необходимость которых, мягко говоря, не очевидна. Это "Муз-ТВ", каналы мистики, развлекательные каналы, которые дают часто низкопробный контент, потакают низменным человеческим желаниям.
Там полностью отсутствует просветительская, воспитательная функция. А хотя бы один такой канал точно должен быть! Кроме детского канала, должен быть действительно молодёжный канал… Ещё один канал может быть целиком отдан под общественные дискуссии, другой – под науку и технику.
"Мы должны не стесняться термина "госзаказ на хорошее", потому что, если мы не будем заниматься формированием сознания, идеологии наших сограждан, то за нас это сделают другие.
У нас сегодня есть окно возможностей в этом смысле – и связанных с вытеснением расчехлившейся пятой колонны и с назревшим импортозамещением. Грех, если мы этим не воспользуемся", – подчеркнул он.
Что с того?
Именно сегодня, когда Россия уверенно вошла в русло своей истории, перестала бояться и либеральничать, самое время перешерстить нашу "культурку" и наш "телик", вычистив оттуда не только явных предателей, но и разрушителей иного характера, даже более опасного – разрушения пошлостью.
Вряд ли можно сильно беспокоиться о том, чем и кем заменить "выпадающий" контент и персоны. Думается, кроме балета "Лебединое озеро", в архивах телеканалов есть много и других прекрасных балетов.
Только нужно ли сегодня России столько телеканалов? Не лучше ли потратить средства на более жизненные проблемы?
Во всяком случае, понятно уже одно: культура и масс-медиа должны перестать играть у нас роль неких небожителей, которым позволено всё за государственные деньги. В том числе – дебилизация народа и предательство во время войны.
* Признаны на территории России иностранными агентами
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Во всем согласен с автором! Давно пора сделать генеральную чистку сферы Русской культуры от нерусских элементов. Конечно, хорошо, когда имеем “Дружбу народов”, но когда ведущий Владимир Соловьев не устает активизировать еврейскую тему, то это уже перебор. Конечно, и среди евреев есть вполне порядочные люди, но когда еврея Зеленина лишают его национальности, то это уже ни в какие ворота. В прошлом веке евреи не только горели в печах Освенцима, но и воевали в рядах Вермахта. Далеко не все они “белые и пушистые” страдальцы, немало есть и мерзавцев, которые стремятся проникнуть в сферы культуры, власти, образования.