Статья предназначена взрослой аудитории: родителям, педагогам и специалистам по работе с детьми.

Что мы как родители знаем о современном аниме? Давайте скажем честно – практически ничего. Но при этом мы видим, как эта субкультура сейчас активно растёт и распространяется. Чтобы был понятен масштаб распространения субкультуры аниме в том современном информационном поле, в котором сейчас живут дети, я приведу сразу несколько важных цифр.

Тик-ток – 35 миллиардов (!) просмотров по тегу аниме. ВК – 221.737 сообществ на тему аниме. В Яндексе 30.000.000 запросов в месяц, причём посмотрите каких, но про это будет позже. То есть масштаб в принципе не сопоставим ни с какой другой субкультурой, а аниме я всё же назвал бы субкультурой, потому как аниме – это не просто мультфильмы, это некая среда, которая содержит свои правила и системы ценностей, о которых в этой статье и пойдёт речь.

Если вы начали читать эту статью, то почти наверняка вы, как родитель, столкнулись с тем, что ваш ребёнок, подсевший на аниме, вдруг стал меняться и, естественно, не в лучшую сторону. Из симптомов у него скорее всего появилась замкнутость и потеря старых увлечений, появилась отстранённость от родителей и непонятные перекосы в поведении и морали. Откуда я это знаю?

Потому что именно по таким поисковым запросам, как «вред аниме» или «ребёнок стал смотреть аниме и сильно изменился», родители переходили из поисковой системы яндекса на предыдущую статью про аниме «Тёмная сторона мира аниме», и таких переходов за год было более 62.000… И эта цифра ещё более серьёзно говорит о масштабе проблемы, ведь все эти родители задались этим вопросом не просто так.

Так что же не так с современным аниме? Да с ним всё не так, и в этой статье хочется разобрать это более подробно. Статья получилась очень большая, с массой примеров и ссылок, но всё же всем родителям, чьи дети уже столкнулись с темой аниме, я настоятельно рекомендую прочитать её до конца.

Жанры и направления аниме

Первое и главное, что должны понимать все родители, это то, что аниме – это вообще не мультфильмы, в нашем с вами обычном понимании, и не фильмы. Аниме – это аниме, это совершенно отдельный вид медиапродукта, рассчитанный, как правило, не на детей. Аниме неоднородно, в нём есть огромное количество жанров и направлений, очень многие из которых 18+, и являются запрещёнными во многих странах мира, а некоторые из них запрещены даже и в самой Японии. И только в России до сих пор абсолютно все деструктивные и извращённые жанры и направления находятся в свободном и открытом доступе, и это первая причина изменений поведения многих детей, подсевших на аниме.

Аниме неоднородно. Бывают сериалы для детей (кодомо), сёнэн (аниме для юношей), сёдзё (аниме для девушек) и полноценное «взрослое» аниме (сэйнэн и дзёсэй). В отдельное направление выделились хентай — аниме порнографической направленности. Жанры яой, юри и хентай – это откровенное растление и ориентирование молодёжи на гомосексуальные отношения как на норму.

И это мы не затрагиваем другие жанры, которые людям со слабой психикой лучше вообще не смотреть, хотя большинство анимешников с ними хорошо знакомы. Подробнее они будут рассмотрены ниже.

При этом темы насилия и садизма присутствуют в разной мере практически во всех жанрах, так как эти темы в японской культуре приняты как бы по умолчанию. И теперь о главном, как вы понимаете – ВСЕ эти жанры у нас в стране называют одном словом «аниме», и зайдя в детскую комнату вы не сможете понять какой из этих жанров в данный момент смотрит ваш ребёнок, да он и сам чаще всего не знает. Визуально они неотличимые, не маркируются, и все находятся в свободном доступе.

Возрастные ограничения

Возрастные рейтинги на всю аниме-продукцию пишутся, как правило, с потолка, и в каждой стране они совершенно разные, и определяют их, как правило, прокатчики на своё усмотрение. Никакого контроля со стороны государства за соответствия этих рейтингов реальности в законодательстве нашей страны у нас нет. То есть у нас нет какой-то государственной структуры, которая бы смотрела все аниме и присваивала бы каждому аниме свой возрастной рейтинг, исходя из положений нашего законодательства.

В Японии юридический возраст согласия для вступления в половую связь — 13 лет, соответственно, их возрастная категория просмотра таких мультфильмов может сильно отличаться от нашей. В США и Европе ЛГБТ-пропаганда в детской медиапродукции не только не считается запрещённой, но уже и стала чуть ли не обязательной, соответственно, на американские, равно как и на европейские возрастные рейтинги аниме ориентироваться тоже не стоит. В России распространением аниме всегда занимались и занимаются пираты, и на что они ориентируются, думаю, говорить не стоит, они ориентируются только на собственную прибыль, а контроль за аниме, как и за любой другой медиапродукцией у нас в стране полностью отсутствует, что уже привело к страшным последствиям, о которых и пойдёт речь в этой статье.

Хотя справедливости ради надо сказать, что и в самой Японии этот вопрос решается очень неоднозначно. Вот, к примеру, так выглядит одна и та же сцена из кровавого аниме про каннибалов «Токийский гуль». В этой сцене девочка-гуль ест человека. Это ясно по сюжету, и тот факт, что кусок мяса на ТВ-версии заретуширован, на мой взгляд никак не уменьшает меру деструктивности самого сериала.

В процессе подготовки статьи я просмотрел много сайтов, содержащих аниме. Практически нигде не был написан возрастной рейтинг, а там, где он был, не всегда соответствовал реальности. Некоторые кровавые аниме 18+ шли под рейтингом 16+. В этом вопросе у нас творится полная вакханалия, никто ничего не проверяет, и никто ни за что не отвечает. Почему сайты без ограничений, транслирующие даже запрещённые судом аниме, не несут никакой ответственности? А ведь данные аниме есть на всех аниме-сайтах.

Жестокость в аниме

Практически во всех аниме герои ведут себя агрессивно, жестоко. Постоянно показывают какие-то драки, схватки с морем крови, расчленёнными телами. Если в старых анимэ , где ещё не присутствовала компьютерная анимация, можно было рассмотреть хоть некоторые смысловые качества, то в современных аниме эти аспекты напрочь отсутствуют! Причём жестокость идёт чаще всего именно от положительных героев, и женские персонажи в этом деле ничуть не уступают.

В этом месте статьи тем, кто никогда не смотрел современное аниме, стоит посмотреть ролик из отрывков самых культовых аниме, потому как понятие «жестокость» очень абстрактное, и у каждого эта мера своя. Тут наглядно показано, как эта мера выглядит в аниме вживую. Нарезку я сделал для того, чтобы родители могли понять, с чем сталкиваются их дети в этой субкультуре. Я не специалист в аниме, и брал сюжеты из тех мультфильмов, что предлагал яндекс по запросу «аниме» с самым высоким рейтингом, чтобы было объективно. Также учитывалась популярность этих сериалов в аниме-сообществах, выбирались наиболее обсуждаемые, хотя правильнее будет сказать – пропагандируемые.

Жестокость у детей вызывает сначала непонимание и дополнительную дозу страха. Страшно то, что ребёнок, на постоянной основе смотрящий аниме, к ней привыкает, а это происходит в 100% случаев. Тогда у ребёнка пропадает не только способность сопереживать чужому страданию, но и интерес к жизни, в которой нет таких «спецэффектов». Подобные вещи в молодёжной среде уже не воспринимаются как шок, и это проблема. С каждым годом планка того, что может в принципе шокировать поднимается все выше и выше. Это как если всё время тыкать булавкой по одному и тому же месту, то человек перестаёт чувствовать боль, и тут так же. Дело в том, что негативные события, связанные со смертью и убийствами, ярче, чем что-либо позитивное, а поэтому — интереснее. Чужая смерть стала обыденностью. Дети в силу своего возраста не понимают, что такое смерть, видят её по-своему, без ужаса, не относятся к ней серьёзно.

Проведённые на данный момент исследования показали, что тот, кто на протяжении какого-то времени просматривает подобный контент ежедневно, не находясь непосредственно на поле боя, способен заработать себе то, что психологи и психиатры называют «афганский» или «чеченский» синдром. У них нивелируются жизненные ценности, а ценность жизни, как таковая, сводится к нулю. Восприятие насилия и убийств становится «нормальным» фоном повседневности.

Вот что я прочитал в обзоре на один из самых кровавых и популярных в аниме-среде фильмов «Токийский гуль». Подчеркиваю, это пишут сами анимешники:

«Зачем развивать персонажей и писать адекватный сюжет, когда можно добавить в аниме побольше кровушки, простейшей драмы, обнаженки и безумия, повесить на него высокий возрастной ценз, чтобы у юной зрительской аудитории возникло ощущение «запретного плода» — и вуаля, повышенное внимание к произведению обеспечено, толпа аплодирует и рукоплещет».

Про «Токийский гуль» – отрывок из статьи «Вселенная аниме. Откровения бывшей фанатки»:

«Все главные положительные герои – каннибалы. Они живут тем, что едят других людей. А те, кто их ловят, показаны злыми и бессердечными. Главный герой Канеки – наполовину человек, наполовину каннибал, который пытается остаться человеком, ненавидя так называемого гуля/каннибала внутри себя. Дело заканчивается тем, что Канеки становится самым сильным гулем, лучшим из лучших, отринув нравственность и всё человеческое. Смерть обычных людей в этом аниме показана обыденно – погиб человек и погиб, какая разница, а вот смерть каннибала возводится в трагедию. Смерть человека, который перебил тысячу гулей, показана радостно, долгожданно, хотя, во всяком случае, живьём он никого в жизни своей не ел и не пытался, просто выполнял долг полицейского». (Про «Токийский гуль» с шестой минуты в прикреплённом видео, чтобы было понятно, о чём идет речь.)

У пермского подростка Романа Долбеева, недавно ударившего учительницу ножом в шею, на аватарке стоял персонаж из «Токийского гуля», и сам он был анимешником, как сказали его одноклассники – он рисовал персонажей аниме. А вот что он писал друзьям, и о чём он говорил.

А теперь соотнесите это с моделью поведения «Токийского гуля», где персонаж с аватарки – гуль, который охотился на людей, а потом их убивал и сжирал. Скрины взяты с передачи «Пусть говорят», и специалист по деструктивному контенту в студии подтвердил, что записи стихов Романа (были озвучены на передаче) были сделаны по калькам с сюжетов топовых аниме. И это не единичный случай.

21 марта 2018 года 13-летняя девочка открыла стрельбу из пневматического пистолета в школе Шадринска, тогда пострадали 7 человек. Девочка увлекалась аниме.

25 января 2018 года было предотвращено нападение на школу в Самаре. Подросток увлекался аниме, и отождествлял себя с главным героем «Наруто», который обладает сверхспособностями.

А вот аккаунты подростка, недавно в пермском края хладнокровно убившего топором своих родителей и 12-летнюю сестру. В аниме Darling in the FranXX главный герой должен управлять огромным роботом, который может пилотировать только пара. И у него ничего не получается, пока его, практически насильно, своей парой не делает рогатая femme fatale — Зеро Ту, и именно она на аватарке у этого подростка.

Причём это – все те редкие случаи, когда был произведён анализ аккаунта ребёнка, совершившего преступление. В большинстве случаев, как правило, такое не делается, а если и делается, то не попадает в прессу, так что сколько ещё таких случаев – никто не знает.

Дети неосознанно подражают персонажам популярных аниме, ведь смерть у них вызывает не чувство ужаса, страха, отторжения, а скорее радость, смех, улыбку, служит поводом для циничного чёрного юмора. В каждом аниме смерть любого персонажа ВСЕГДА смакуется, обязательно покажут в замедленной сьёмке, с разных ракурсов, и обязательно зальют экран кровью. И это, как правило, актуально даже для совсем детского аниме. Посмотрите, как в одном из самых культовых аниме «Атака титанов» в самом начале погибает мать главного героя, это обязательно надо было ТАК показывать? (в прикреплённом видео в самом начале)

Кстати, этот сериал «Атака Титанов» имеет возрастное ограничение – его могут смотреть только люди, достигшие восемнадцати лет. Но это в Японии, психику своих детей они там берегут, а у нас ничего подобного нет. При этом сами японцы прекрасно знают о том, как их медиапродукция действует на людей, поэтому у них, в отличие от нас, всё аниме строго рецензируется. А всё потому, что у них уже есть свой горький опыт…

Вот список громких преступлений, которые в Японии связывали с аниме.

1. Серия убийств с похищением маленьких девочек в Токио/Сайтама.

Миядзаки Цутому в 1988-9 годах похитил, убил и изуродовал четырёх девочек в возрасте четырёх и семи лет. При обыске у Миядзаки была обнаружена огромная коллекция видеокассет с аниме, ужастиками и порнографией. В Японии началась паника, набрало силу движение против «вредных комиксов», была пересмотрена политика цензуры.

2. Похищение второклассницы в Куроисо.

В 2001 году Фудзита Рюити вместе с Танака Кунихико похитили и сутки держали в заточении семилетнюю девочку, а потом отпустили.

Преступников объединяла любовь к видеоиграм и аниме.

3. Убийство первоклассницы в Нара.

В 2004 году Кобаяси Каору похитил и убил семилетнюю девочку, после чего выбросил её тело. Ранее он уже отбывал срок за нападение на пятилетнюю девочку. При обыске после того случая у него в комнате было обнаружено множество эротических комиксов.

4. Убийство первоклассницы в Такасаки.

В 2004 году Ноги Нориюки заманил к себе, изнасиловал и убил семилетнюю девочку. Он учился в связанном с аниме колледже. Когда следователи зашли в его комнату, они обнаружили кучу фигурок-красавиц. Даже находясь на скамье подсудимых Ноги беспокоился о них.

5. Нападение на прохожих в Акихабара.

В 2008 году Като Томохиро на большой скорости въехал в толпу на грузовике. После этого вышел из машины и стал бросаться на людей с кинжалом. 7 человек погибли, 10 пострадали. Като был фанатом аниме «Гандам».

6. Убийство девочки в Тоганэ.

В 2008 году Кацуки Рё похитил и утопил в ванной пятилетнюю девочку, после чего выбросил её тело. При аресте обнаружилось, что на стенах его комнаты висели плакаты с аниме для девочек, а на книжных полках стояли тома комикса Pretty Cure.

7. Серия похищений девушек в Хоккайдо/Токио.

Кобаяси Ясуёси с 2001 по 2005 год похищал и насильно удерживал девушек. Кобаяси увлекался аниме и эрогэ, сам изображал персонажей аниме.

8. Убийство полицейского в Кётанабэ.

В 2007 году 16-летняя убила своего спящего отца ударом топора. Обстоятельства убийства напоминают сюжет аниме Хигураси но Наку Коро ни, скорее всего было им вдохновлено. Показ этого аниме тогда был приостановлен на некоторых каналах.

9. Убийство матери в Айдзувакамацу.

В 2008 году 17-летний убил и расчленил свою мать. В его комнате полиция обнаружила комикс MPD Psycho (в нескольких префектурах признан «вредным изданием»).

10. Убийство матери в Йонедзава.

В 2003 году 22-хлетний Цутида Хироюки забил свою мать битой. Он заявил, что вдохновился аниме Евангелион Нового Века и пошёл убивать людей. Начать решил с родственников, посчитав, что это уменьшит его чувствительность к процессу убийства.

Это не все случаи, только те, что произошли до 2010 года. Такой список на самом деле есть уже в каждой стране, потому что люди везде одинаковы, и такой контент действует на неокрепшую психику многих подростков тоже одинаково. К сожалению, у нас до сих пор при МВД нет системы анализа аккаунтов подростков, совершивших преступления, хотя такая система очень нужна. Этим сейчас занимаются волонтёры, и поверьте, что во всех случаях громких преступлений, совершённых несовершеннолетними, ВСЕГДА есть некий субкультурный след. Это может быть аниме, может быть крипипаста, АУЕ (запрещенная в России экстремистская организация) или ещё что-то, но чаще всего это именно аниме. Особенно это касается анализа аккаунтов детей, погибших в результате суицида, но про это поговорим позже.

Деструктива в аниме на самом деле сколько угодно. Начиная от сексуализации детей (99% аниме) и заканчивая запредельной жестокостью (Сага о Винланде, Берсерк, Токийский гуль и др.), которая к тому же преподносится как что- то хорошее и весёлое. Всё это не может не оставаться без последствий. Приведу ещё несколько показательных и массовых примеров того, что смотрят сейчас дети, увлекающиеся аниме.

Берсерк — тёмное фэнтези в сеттинге Европейского Средневековья. Сплошное насилие, грязь и демоны. Даже главный герой был изнасилован негром в детстве.

В Человеке-дьяволе сцена убийства подруги главного героя, обратите внимание на количество просмотров и лайков:

Shiki. Аниме, где сочувствие автора и зрителя мечется от людей к восставшим мертвецам, которые вынуждены пить кровь людей для утоления нестерпимого голода. Тут пример того как это выглядит…

Pupa — аниме про каннибализм, и в данной сцене сестра ест брата…

«Danganronpa.» Полтора десятка крайне одаренных школьников (у каждого – свой особый талант) оказываются изолированы от остального мира и вынуждены друг друга убивать, и аниме не то, чтобы культовое, но имеет большую популярность среди девочек из стран СНГ в соцсетях наряду с корейскими певцами и другим аниме. Danganronpa показательна в первую очередь своими сценами казней.

«Когда плачут цикады». Абсолютно садистское аниме, запрещённое во многих странах, но у нас находящееся в открытом доступе. Тут примеры.

Примеры на самом деле можно приводить до бесконечности, но чтобы вы понимали размах популярности темы садизма в аниме-субкультуре, приведу примеры тех подборок, которые есть на ютубе, где эти вещи системно смакуются. Обратите внимание на количество просмотров. Причем проблема не в том, что находятся психи, делающие такие подборки, в которых они, кстати, смакуют все убийства, а в том, что на такой контент уже есть массовый спрос.

Кстати, пример этих подборок очень показательный в плане политики ютуба по вопросам удаления опасного контента, и вообще надо сказать, что на ютубе в огромных количествах представлен именно такой аниме-контент.

Крипипаста и её связь с аниме

Кроме аниме есть ещё одна субкультура, про которую нельзя не сказать, также популярная среди детей и подростков, и очень близкая к аниме по этим темам – крипипаста. Это субкультура, основанная на историях про маньяков и серийных убийц, где дети их воспевают и придумывают про них собственные истории. Таких групп только в ВК около 30.000 штук, а в самой большой уже 2.400.000 подписчиков.

А вот такой там контент, обратите внимание на комментарии. Для подписчиков этих групп, которые в большинстве своём школьники, такой контент давно считается нормальным.

Крипипаста не является жанром аниме, и к японской мультипликации не имеет прямого отношения, но при этом современный интернет устроен так, что схожие направления всегда взаимоопыляются контентом и втягивают пользователей в похожие субкультуры. Так происходит и тут, это хорошо видно, исходя из данных анализа аккаунтов школьников, подсевших на аниме или крипипасту, у них, как правило, присутствуют подписки на обе субкультуры, и есть масса групп, объединяющих эти темы. К тому же крипипаста очень часто бывает визуально похожа на аниме по прорисовке, да и темы в ней по сути те же самые.

Далее по этому же принципу перекрестного опыления дети попадают уже вот в такие группы, воспевающие уже реальных маньяков и серийных убийц. В этих группах они уже находят вот такой контент (третий скрин). Это романтизация темы школьных расстрелов. На фото изображен Харрис, один из организаторов бойни в школе Колумбайн.

Всё взаимосвязано, и окунувшись в какую-то одну деструктивную субкультуру, ребёнок неизбежно втягивается и во всё остальное, и аниме в этом плане сейчас работает именно такой воронкой вовлечения во все эти темы.

При этом на тик-токе всё ещё гораздо хуже. Там такого контента сейчас ещё больше, и в отличие от ВК там он попадает в ленту не только тем, кто подписан на соответствующие темы, но и всем остальным пользователям, потому как в тик-токе пользователи имеют минимальные возможности влиять на то, что попадает им в ленту. При этом по тегу «крипипаста» тик-ток выдает 114.000.000 просмотров, и вот такие там ролики.

Причём, если в ВК тема пропаганды школьных расстрелов хоть как-то попадает в бан, то на тик-токе ролики с прямой пропагандой школьных расстрелов распространяются по открытым хештегам.

Как можно сохранить детскую психику здоровой, если ребёнок смотрит такой контент? Да никак, и никто в общем-то и не сохраняет, отсюда и появилась мода на психические расстройства, когда дети называют себя психаниме. Аниме психи – это те из категории анимешников, которые преисполнили себя в познании аниме боли настолько, что уже не могут быть обычными людьми. Психаниме – это те, кто долго смотрят аниме, становятся психами, людьми, оторванными от реального мира. Они имеют особую манеру разговора, всегда стараются подчеркнуть, что они не такие, как все, постоянно делают акцент на том, что они психи. Вроде бы это подаётся как шутка, позёрство, но в реальности это на самом деле так и есть, и выливается это потом в реальную жизнь у всех по-разному… К тому же, у данной категории анимешников есть свои специфичные группы, сообщества, связанные с психологией, аниме-беседы, куда попасть можно случайно, а выбраться оттуда уже может не получится…

Пропаганда извращений в аниме

Тема пропаганды извращений в современном аниме я бы поставил сразу на второе место после пропаганды насилия и садизма. И тут стоит посмотреть на современную японскую «культуру». Японские представления о сексуальной культуре катастрофически отличаются от принятых в России, и даже на Западе (хотя казалось бы их-то уж чем удивить?). Если интересно – просто введите в яндексе через поиск видео «японское тв шоу», и вы всё поймете. Это у них идёт по центральным каналам.

Мир изменился, и современные японцы, к сожалению, тоже. На основе этих ценностей теми же людьми и создаётся аниме. Некоторые виды сексуального поведения даже в современном западном мире считаются табу, но многими японцами принимаются как должное и практикуются. Пример — хентай: манга или аниме, в которых изображается половой акт между людьми, монстрами или даже щупальцами, и про то, что он у нас есть в интернете, я думаю, и говорить не стоит. Когда я решил посмотреть – что это вообще такое, я без труда за минуту нашёл соответствующие видео. К сожалению, я не могу по этическим соображениям показать в статье что такое хентай, но, я думаю, по описанию вы можете представить, и это смотрят дети, причём у нас, причём массово. Вот такие сообщения присылают родители.

У нас в Гимназии в СПб произошел вот такой случай: учитель собрала экстренно родительское собрание по зум. Мой ребёнок учится в пятом классе. Учитель поведала о том, что дети на переменах смотрят порносайты, порномультики (хентай). Я изначально с ребёнком договорилась о том, что нельзя регистрироваться в соцсетях, смотреть ютьюб и тд. Но в школе после весны вдруг стали детей сами учителя объединять в чаты. Дети сами собираются в свои чаты whatsap, и там, помимо бестолкового гыканья, они наваливают всякую чушь из соцсетей. Получается, что моя дочь не имеет доступ в интернет и соцсети, но она активно смотрит, то есть просвещается не на улице, а именно в школе. Я спрашиваю у дочери, где она успевает смотреть, если дома всё отключено, говорит: «А школа на что?»

Еще одно сообщение от родителей:

Узнала про порно -аниме еще в 4 классе. Дочь смотрела, я была в шоке. Узнали из школы. Мальчики смотрят на переменах. Девочек обзывают шлюхами и лесбиянками. Учителю всё равно, что дети делают на переменах. Да и на уроках ей тоже всё равно, если они смотрят в телефонах что-то. Главное, чтобы ей не мешали. Многим родителям тоже всё равно. Никто, кроме меня не возмущается по этому поводу. Что делать, я пока не знаю….Перевод в другую школу? Но там может быть тоже самое.

И проблема в том, что там на самом деле тоже самое. Если вы думаете, что это единичные случаи, то это не так. Коротко о том, что из себя представляет современное аниме в плане пропаганды извращений. Не все понимают, во что превратилось современное аниме, и какие там темы сейчас транслируются на детскую аудиторию. Просто, чтобы вы понимали масштаб катастрофы, публикую цифры количества поисковых запросов, связанных с аниме. Это за месяц! Для тех, кто не знает, яой – это жанр гей-аниме со всеми подробностями, но про это чуть позже.

Получая этот контент из интернета дети, естественно, игнорируют возрастные ограничения (которых у нас по факту нет, всё в свободном доступе) и быстро переходят на картины с высоким возрастным рейтингом, содержание которых способно в прямом смысле перевернуть их представления о мире, морали, нравственности. Причём разврат может быть показан даже в детских (кондомо) аниме. Пример — 18-й эпизод Покемонов пропагандирует гомосексуализм и трансвестизм. В Японии юридический возраст согласия для вступления в половую связь – 13 лет, соответственно, их возрастная категория просмотра таких мультфильмов может сильно отличаться от нашей.

Тут стоит немного углубиться в историю, чтобы было понятно, почему современное аниме именно такое.

Это долгая история, она начинается с Нагай Го. В 1968 ему дали задание нарисовать новую мангу для нового журнала для подростков. Он вдохновился журналом Playboy, и по совету редактора решил добавить больше эротики. Получивший название «Бесстыжая школа» комикс стал невероятно популярен, а журнал продавался миллионными тиражами. Главными героями манги были учителя и ученики, которые постоянно пытались подглядеть за школьницами, увидеть обнажённую грудь.

Для Японии того времени это было слишком радикально, начались протесты родительских комитетов, появилось движение против вредных комиксов. Хотя манга и вызвала такую реакцию, всё же окно Овертона вместе с другими работами Нагай она сдвинула. Чуть позже нагота в манге для юношей стала казаться чем-то приемлемым, а из манги она попала в аниме.

То есть сам процесс был запущен еще в 1968 году. Мы все можем видеть – как сильно за последние 30 лет у нас в медиасреде сдвинулись представления о морали, и как продвинулась тема пропаганды извращений, а у них этот процесс, представьте себе, идёт уже 53 года, и вот к чему они пришли, и мы, видимо, придём к тому же самому…

Пример из последних аниме. «Межвидовые рецензенты» — аниме про трёх мужчин, которые ходят в бордели, а потом пишут отзывы. Даже в Японии оно оказалось настолько экстремальным, что некоторые японские телеканалы прекратили его показ, а западные прокатчики решили не лицензировать. Но в России они же, что интересно, его лицензировали и перевели, и сейчас оно в свободном доступе, несмотря на решения суда о его запрете, оно доступно абсолютно на всех аниме-сервисах, и конечно же на яндекс-видео…

Ребёнок начнёт смотреть аниме, а закончит дегенеративной порнографией, и этот процесс протекает незаметно, причём для него же самого. Так устроено современное аниме, что вектор развития человека, его смотрящего, всегда направлен вниз, потому что оно изначально так устроено.

Даже Анно Хидэаки, знаменитый японский мультипликатор и режиссёр, который снял Евангелион и Новую Годзиллу, друг Миядзаки, сам говорит:

«Вы должны понимать, что японская мультипликация — индустрия, по большей части мужская, и, как достаточно очевидно, всё делается для их удовлетворения». «Мультипликация в определенных моментах очень близка к индустрии порнографии. Все ваши физические потребности удовлетворены. Вы можете смотреть разные мультфильмы и находить всё, что желаете».

Вот еще отрывок из интервью конца прошлого века. Котани Мари — японский литературный критик, исследователь медиа. Икухара Кунихико — японский художник и аниматор:

«Я не всё смотрел, поэтому не знаю, но если под работами, которые позволяют почувствовать сексуальность, вы имеете в виду явно эротические работы, то в последнее время почти всё выглядит как фантазии Эроса. Всё — от детских медиа до работ, нацеленных на подростков. Что касается дизайна, я думаю, что появляется много художественного материала, связанного с сексом. Хотя, конечно, личность актёров озвучивания имеет влияние, аниме в основном является чем-то сознательным. Это сделано сознательно. Но, несмотря на это, я смутно чувствую тенденцию. Такое ощущение, что это проникло в более или менее всё аниме, включая визуальные эффекты Утены. Котани: Примерно в чём это выражается? В персонажах? В сеттинге? Икухара: Если, в свою очередь, говорить об общих тенденциях, то если вы сравните картинку из аниме 20-летней давности с текущим аниме, они будут совершенно разными. Грубые персонажи из прошлого и настоящего безошибочно различимы. Если вы сравните медиа-изображения главного героя из «Образцового лидера банды» и главного героя из «Крутого Учителя Онидзука», то [главный герой] из «Крутого Учителя Онидзука» выглядит более андрогинно или даже женственно. Кажется, что в прошлом главный герой «Крутого Учителя Онидзука» был бы женским персонажем.

Котани: Конечно. Доступные для просмотра вещи становятся чрезвычайно эротичными, чрезвычайно сексуальными…»

Вообще, аниме со временем становится более сексуальным, а мужские персонажи — более женственными, это тоже общий современный тренд.

Странный фетиш, появившийся не так давно, в нулевые, и окончательно оформившийся в 2010-ые, за ним закрепилось название Отоко-но-ко 男の娘. Это игра слов. Читается точно так же, как и 男の子 — мальчик (из иероглифов мужчина и ребёнок), но иероглиф 子 заменён на 娘 — девочка. Получается «мужеская девочка». Обозначает персонажа мужского пола, который выглядит (так же мило), как девушка. Это именно персонаж мужского пола, которого можно принять за девушку. Генезис у этого явления судя по всему был от манги и аниме для девушек. В ней мужские персонажи обычно выглядят очень красиво и женоподобно. Этот типаж называется Бисёнэн, то есть «красивый юноша». И таких персонажей в аниме не так уж и мало. Главный герой популярного аниме «Класс убийц» — один из них. Но есть и другие. Все персонажи, представленные на фотографиях – персонажи мужского пола из разных аниме, и таких примеров очень много.

Даже в довольно старом «Наруто» это явление уже присутствовало (последнее фото – мужской персонаж из Наруто). Главный герой Евангелиона — Синдзи, не просто слабый мужской персонаж. Он ещё и выглядит, как Надя — героиня из предыдущего аниме этой студии, причем сам создатель дизайна этого персонажа подтвердил это.

А вот на этих двух фото два персонажа Danganronpa. Справа мужской персонаж, а слева женский. Да, я не ошибся – справа мужской персонаж, а слева женский…

Также в аниме можно просто встретить трансвеститов, девушек, одевающихся в мужскую одежду, и вообще всё, на что может хватить больной фантазии.

Смена пола

Очень много в аниме (и манге) того, что у японцев называется TSF — ТрансСексуальная Фантастика. Она предполагает фантастическую смену пола. Например: обмен телами, переселение душ, превращение и тому подобное. Или более научно-фантастические: пересадка мозга, например. К примеру, Back Street Girls. Три якудза провинились и в качестве наказания им предлагается либо покончить с собой, либо сменить пол. В реальности мужчины конечно бы не смогли при помощи операции стать молодыми девушками.

В «Касимаси» на главного героя упал корабль пришельцев, и они сделали ему операцию. Обмен телами во сне в «Твоё имя». В «Военной хронике маленькой девочки» атеиста в качестве наказания перерождают в другом мире в теле девочки. В «Симун» в возрасте семнадцати лет каждая девушка проходит через особую церемонию, где она выбирает свой пол. «Я буду хвостики носить!» Главный герой может превращается в девушку чудным образом. «Kämpfer.» Главный герой превращается в девушку-воина при помощи браслета. «Mahou Shoujo Ore» — главная героиня при помощи магии превращается в мужчину. Самый знаменитый пример: «Ранма 1/2». Главного героя из-за проклятия купание в холодной воде превращает в девушку, а в горячей — в юношу.

Не стоит говорить о том, как такие сюжеты и такие подмены могут повлиять на неокрепшую детскую психику. При том, что всё это происходит на волне просто чудовищной трансгендерной пропаганды, развернутой сейчас у нас в соцсетях и на ютубе. Если раньше основная ЛГБТ-пропаганда была нацелена на изменение у детей их ориентации, то сейчас эти же группы уже убеждают детей в том, что они не того пола. Особенно это заметно по такой широко известной группе как «Дети 404», где пропаганда идёт через выдуманные истории, которые, якобы, присылают сами подписчики. Если раньше все эти истории были из серии: « в 12 лет я вдруг понял, что не той ориентации», то теперь это истории из серии: «в 12 лет я вдруг понял, что я не того пола». Причем переход от гей-пропаганды к пропаганде смены пола – это международный тренд. Это явление мы видим по всему миру.

Про это мало кто знает, но именно аниме и аниме-субкультура сейчас стали самыми большими воронками вовлечения детей в ЛГБТ и трансгендерную тему. Происходит это потому, что эти темы слишком широко представлены в современном аниме, в нём есть даже отдельные большие жанры, о которых поговорим позже, полностью посвящённые пропаганде этих тем, но большинство родителей воспринимают аниме, как просто мультики, хотя это совсем не так.

Сообщения от родителей, чьи дети стали жертвами такой пропаганды, появляются всё чаще. Я приведу отрывок истории одной мамы, лично столкнувшейся с этой бедой:

«Сына ведут и он в опасности. Я в этом уверенна. В октябре он сбежал из дома. Этому предшествовало много событий, начиная с его странной любви по интернету, желанием сменить пол на женский, прием гормонов, долгие разговоры, психолог, психиатр. Но он никого не слышит. А девушка из интернета пишет ему 24 /7 буквально ежеминутно. Про аниме, это наша проблема. Смотрел лет с 12, сначала покемоны, Наруто, и т.д. Вроде бы просто мультики на первый взгляд, ничего особенного. Потом уже разные аниме, но нам и в голову не могло прийти ,что это за гадость на самом деле, и какие там бывают сюжеты. Все фото на его странице были герои аниме, и аватарка всегда стояла соответствующая, своих фото на страничке не было вообще. Полтора года назад запоем рисовал карандашом героев аниме, я тоже тогда не видела в этом опасности. Увлекся сын рисованием, купила ему бумагу, карандаши хорошие…

А потом таблетки гормональные и идеи перемены пола, и в планшете обнаружили сохраненные порно-аниме про 2х девушек.. Вот тут статья про аниме. Читала, и тут словно о моем сыне, всё, как по одной методичке. И депрессивное настроение постоянно, и суицидальные попытки, и высказывания, и бессонные ночи, и нарушения сна, всё это есть. В октябре он сбежал из дома. Сейчас ему уже есть 18 лет, он меняет документы на женские, пьет гормоны, психика крайне не стабильна».

Далее публикую конец письма. Очень хочется, чтобы это письмо дошло до кого-то из чиновников, депутатов, и прочих людей, принимающих решения.

«Это не единичные случаи. Это происходит массово. Подростки скрывают это от родителей. Они общаются в закрытых группах, якобы с такими же, но там, я думаю, кураторы тоже. Нам, родителям, некуда обратиться! Бьюсь головой в стену второй год. Родителям совершенно некуда обратиться за помощью! Никто не в теме, никто не пытается помогать. Когда нас коснулось, по факту и обратиться некуда. НУЖНА служба кризисной помощи подросткам и родителям, где были бы специалисты, которые были бы в теме тех СОВРЕМЕННЫХ проблем и манипуляций, с которыми сталкиваются подростки сейчас, а не 20 лет назад. Врачи, суицидологи, сексологи, специалисты по опасному контенту, по информационной безопасности, но ничего нет! У нас никогда не слышали про аниме, про ЛГБТ-пропаганду, про суицидальный контент, про антисемейную пропаганду, про вербовку… Чем они могут помочь? Копаться в поисках детских травм, по старинке? Вот и не могут понять потому. Даже в ФСБ обращалась. Они говорят: Ну если бы с оружием связано было, или с подготовкой теракта, а так помочь не можем… Пока мы говорим, тысячи детей затягивают и затягивают. Дети убивают себя своими же руками, отличная идея у наших врагов. Необходимо говорить об этом на центральных каналах, в СМИ, чтобы максимальное количество детей и родителей понимали опасность этого. Чтобы они увидели ,что это необратимое разрушение здоровья , разрушение репродуктивной системы, угроза рака, инсульта, тромбоэмболии, ранней смерти. Ведь это так и есть. Чтобы понимали, что люди, склоняющие к этому – не друзья, а хладнокровные убийцы. Главное – не молчать об этом. Важно, чтобы врачи говорили об этом на центральных каналах, не боясь давления ЛГБТ. Мы должны перестать их бояться и гнать поганой метлой, но как это сделать».

Тема ЛГБТ в аниме

По поводу пропаганды тем ЛГБТ. Аниме не просто содержит такие сюжеты, но и имеет отдельные и очень большие жанры, полностью посвящённые этим темам. Это такие жанры, как Яой и Юри. Причём там, как вы, наверное, уже поняли по предыдущим примерам, не существует никаких моральных ограничений в плане показа подробностей…

В ВК на тему аниме ЛГБТ-пропаганды порядка 19.000 сообществ, до 300.000 человек в каждом.

На тик-токе по хештегу #yaoi 14 миллиардов (!)просмотров. Как известно, Роскомнадзор у нас ни при каких обстоятельствах не блокирует ничего, что касается ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних, несмотря на массовые обращения родителей, общественников, поэтому мы уже и имеем вот такие цифры.

На ютубе ситуация с пропагандой гей-аниме выглядит немного по-другому. Основная пропаганда этих жанров аниме, как ни странно, там идёт через каналы приложения гача-лайф.

Это приложение, или даже уже субкультура, постоянно попадает в поле зрения всех специалистов, занимающихся опасным контентом. Это приложение в плей-маркете идёт под возрастным цензом 3+. О её популярности говорит тот факт, что у неё уже более 10 миллионов скачиваний.

На первый взгляд всё выглядит очень безобидно, ведь это приложение по своей сути конструктор мультипликации, где ребёнок может сам создать свой мультфильм, и делается это относительно просто. Правда, заманчиво? Это же мечта детства у многих, даже современных взрослых, создать свой мультфильм. Вот только как вы уже наверное догадались, не всё так хорошо, как написано в описании.

Дело в том, что когда современный ребёнок сталкивается с каким-нибудь новым явлением, игрой или субкультурой, то первое, что он начинает делать, это искать про неё информацию в интернете. Ну так ведь? А так как этот жанр создания мультипликации ещё и подразумевает последующий залив результатов творчества на ютуб, на всеобщее обозрение, то первое, что начинают делать дети, установив это приложение, это смотреть ролики, уже сделанные кем-то в этом приложении на ютубе. Вот что сразу же выдает ютуб, когда ребёнок набирает в поиске «гача».

Получается простая схема. Ребёнок скачивает это приложение, которое 3+, и сразу же втягивается в эту субкультуру, в которой именно такие ролики являются самыми топовыми. Ну а дальше происходит очевидное. Видя, что максимально популярно и за что можно получить максимальное количество просмотров, ребёнок начинает сам создавать ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ контент, чтобы получить ТАКИЕ ЖЕ просмотры и славу. Если вы начнёте просматривать все ролики, созданные на приложении «гача-лайф», то вы увидите, что темы суицида, ЛГБТ и прочие деструктивные темы там теперь являются максимально популярными. Это очень наглядный пример того, во что превращается любое явление, изначально лишённое какой-либо цензуры…

Кроме этого на ютубе полно и других роликов, открыто рекламирующих ЛГБТ-аниме, и набирают они не одну сотню тысяч просмотров. Такое ощущение, что закона о защите детей от гей-пропаганды у нас просто не существует.

Причём аниме жанра «яой», в которых показаны отношения между мужчинами, наиболее популярны как раз среди девочек-школьниц. Часто бывают случаи, когда девушки, насмотревшись такого, начинают изображать мужских персонажей, и начинают говорить о себе в мужском лице, причем не только в анимешних кругах. Масса случаев, когда такие яойщицы начинают мечтать сменить пол, чтобы стать мужчиной, чтобы потом… ну вы понимаете…

Надо сказать, что у жанра «яой» есть и американский аналог – слэш. Появились они практически одновременно, и суть у них одинаковая. Слеш – это жанр любительских произведений, посвященный не существующим в реальном романе/сериале однополым отношениям между героями. Слеш – мужчин, фем-слеш – женщин. То есть, в фильме у нас герои – два друга, или два брата (для слеша не существует святости родственных связей), а в фан-рассказах различного возрастного рейтинга (от легких романтических историй до откровенной порнографии).

У нас в России есть сайт «Фикбук» на котором сконцентрированы эти истории. Тут про него делали большой разбор. По сути этот сайт занимается прямым растлением, на нём присутствует масса несовершеннолетних авторов, но все обращения общественников в прокуратуру опять же остались без результата.

Инцест в аниме

Увы, одной только темой ЛГБТ пропаганда извращений в аниме не ограничивается. Тема инцеста началась в 1984 году с аниме «Миюки». Главный герой влюблён в одну девушку, но к нему приезжает сестра, которая тоже ему вдруг начинает нравиться. В конце оказывается, что она ему не кровная сестра, и он берёт её в жёны.

В начале нулевых было создано аниме «Сёстры-принцессы», повествующее о юноше, который живёт сразу с двенадцатью своими любящими его сёстрами. В 2004 году появилось более реалистичное аниме про инцест — «Ветер Любви». Похожая на «Миюки» завязка, но сестра в итоге оказывается кровной. После секса герои решают покончить жизнь самоубийством, но в конце решают жить дальше.

Видно, что это были единичные случаи, и за годы тема так и не получила развития. Но всё изменилось, когда в 2010 году появились аниме «Ну не может моя сестрёнка быть такой милой» и «Ёсуга но Сора». Если первое ещё рассказывало историю жизни нормального человека, превратившегося в анимешника и участника любовного пятиугольника из-за хобби младшей сестры (но в итоге он выбрал сестру!), то второе просто показывало любовные отношения между близнецами. Параллельно, в 2009 году, вышло аниме Аки Сора — тяжёлая эротика про инцест со старшей сестрой. Это то самое, которое в феврале рассматривал окружной суд Петербурга. В Японии оригинальную мангу запретили после принятия нового указа о здоровом воспитании молодёжи в Токио (у нас ничего подобного нет, и данное аниме до сих пор в свободном доступе!) Сколько аниме с пропагандой инцеста вышло после 2010 года я перечислять не буду, потому как их очень много, и выглядят они ещё более отвратительно, чем все предыдущие, и теперь это у них уже обычный тренд. К тому же инцест в аниме был довольно распространённой темой в манге и аниме для девушек. Например, «Обитель ангелов», в которой тема инцеста была перемешана с сатанизмом, и «Я люблю свою сестрёнку». А профессор Сёхэй Тюдзё приводит мангу «Песня ветра и деревьев» (1976 по 1984 год), рассказывающую про инцест отец/сын, в качестве родоначальника жанра Яой.

Пропаганда педофилии

Есть отдельный жанр в аниме – Лоликон, или просто Лоли. Это японский термин, возникший как контаминация слов «Лолита» и «комплекс» В Японии этим термином обозначают влечение к девочкам допубертатного (до 12 лет) или раннепубертатного возраста, или схожими с ними по внешним параметрам, и людей, имеющих склонность к такой форме педофилии.

Условно началом этого жанра можно назвать 1979 год, когда Ёсиуки Томино создал Гандам, он добавил в него сцену с голым женским персонажем и детьми в душе. Она произвела фурор и привела к появлению хентая в середине восьмидесятых. Нагота в детском аниме (и даже в такой дидактической манге, как «Босоногий Гэн») тогда уже была чем-то обыденным. Даже самое безобидное аниме про кота-робота Дораэмона было с шутками на грани фола и содержало сцены с голой девочкой Сидзукой. Аниме «Эспер Мами» известно сценой, в которой главная героиня позировала полностью обнажённой! Примеров можно привести множество. Но на западе люди даже и не знали об этом, потому что в тех же США аниме жёстко цензурировалось, у нас же всё, как вы уже наверное догадались, находится в свободном доступе…

Лоликон в чистом виде является разновидностью жанра хентай, но часто это понятие употребляется и по отношению к другим аниме, особенно жанра «Этти».

Лоликон — это распространённое явление в Японии, где он часто становится объектом исследований и критики. Многие книжные магазины широкого доступа и газетные киоски открыто выставляют иллюстрированные издания, содержащие лоликон, но имели место и полицейские акции. Эротическая манга с изображением детей или персонажей, выглядящих по-детски, в Японии до сих пор законна(!). Представляет она собой, как правило, небольшие истории, публикуемые в журналах, специализирующихся на этом жанре. Сюжеты обычно посвящены сексуальным экспериментам между детьми, либо описывают табуированные отношения, например, между учителем и учеником, или братом и сестрой.

В некоторых странах лоликон как разновидность хентая запрещён. Он считается как детская порнография (чем по сути и является). Но у нас он не только не запрещён, но ещё и активно распространяется по соцсетям. Только в ВК более 4.000 групп на эту тему, до 200.000 участников в каждой. По этическим соображениям и по действующему законодательству я не могу вам показать то, что находится в этих группах…

К чему это всё ведет. Согласно заявлению японской некоммерческой организации CASPAR лоликонные, а также другие аниме-журналы и игры, поощряют сексуальные преступления. Эта организация, основанная в 1989 году, выступает за урегулирование вопроса об изображении несовершеннолетних в порнографических журналах и видеоиграх. Общественное внимание было привлечено к этому вопросу в конце 1980-х годов, когда Цутому Миядзаки были похищены и убиты четыре девочки в возрасте от 4 до 7 лет. Высокий суд Токио установил, что убийца находился в здравом уме, и что «убийство было преднамеренным и является результатом сексуальных фантазий Миядзаки».

Общественное мнение снова начало склоняться к запрету рисованной детской порнографии в 2005 году, когда осуждённый убийца семилетней девочки в Нара начал подозреваться в коллекционировании лоликона. Сам Кобаяси утверждал, однако, что сексуальный интерес к девочкам у него появился после просмотра анимационного порнографического фильма в средней школе.

По данным Митико Накаого, директора некоммерческой юношеской организации из Киото, примерно половина из 2000 порнографических аниме и видеоигр, выпускаемых в Японии каждый год, содержит персонажей-школьниц. 11 марта 2008 года ЮНИСЕФ Японии выступил с призывом к ужесточению законодательства, касающегося детской порнографии Японии, в частности, речь шла о запрете эротических изображений несовершеннолетних в манге, аниме и компьютерных играх. Однако в настоящее время принятие такого закона даже не рассматривается на государственном уровне.

А что у нас? А у нас за пять лет число преступлений против половой неприкосновенности детей выросло на 42%. При этом, как уже говорилось не раз, все жанры порно-аниме у нас находятся в свободном доступе, в том числе и этот…

Антисемейные тенденции в аниме

Какое бы вы аниме не включили, сколько бы не пересмотрели жанров, сюжетов, интриг, вы не найдёте практически ни одной картины, за редким исключением, где у героев были бы нормальные, здоровые и живые родители, которые бы помогали персонажам, а не губили их. В большинстве случаев они там вообще отсутствуют, что, возможно, даже к лучшему, так как если родители главного героя всё же появляются в кадре или в сюжете, то всё, что они делают – это пьют, издеваются над его психикой и ведут себя аморально, даже хуже, чем главные антигерои. Ещё момент, практически каждый аниме-сериал – это мир умных подростков, которые всё знают и понимают, и глупых взрослых, которые не знают и не понимают ничего.

Причём даже в сюжетах Хаяо Миядзаки, считающимся одним из признанных мастеров, так сказать умеренного, детского аниме, есть такие сюжеты. В «Навсикая из долины ветров» есть героиня — Кушана. Мать сошла с ума из-за отравления и дочь не узнаёт, отец — тиран, три брата-дегенерата, и все пытаются друг друга убить.

Прочитав отзывы и посты многих родителей, я пришёл к выводу, что все они сходятся в том, что дети, подсевшие на аниме, начинают иначе воспринимать своих родителей, и теперь, посмотрев несколько сериалов, мне становится понятно – почему.

Приведу примеры.

В аниме «Дневник Будущего» подруга главного героя убивает своих родителей, в «Kill la Kill» главным злодеем в итоге оказывается мать главной героини.

Атака Титанов: мать главного героя съели, а отец превратил его в титана и скормил ему себя, чтобы тот смог отомстить.

Класс убийц: мать главного героя хотела дочку, а родился сын. Поэтому она разошлась с мужем, а сына заставляет выглядеть как девочка, носить длинные волосы.

В shingeki no kyojin главный герой случайно убивает свою маму, и повзрослев, чуть ли не устраивает геноцид нации.

Популярный сегодня Jujutsu Kaisen, дети без родителей дубасят друг друга или духов, и снова маму одного из героев убивают.

«Яблочное зёрнышко.» Там под прикрытием различных обёрток пропагандируется толерантность в самом худшем её проявлении, кроме того, там пропагандируется чрезмерная воинственность и нетерпимость к старшему поколению в лице главной героини.

Ну и самый первый и яркий пример – Сейлор Мун, особенно если учесть, что это анимэ смотрят до сих пор. Некоторые из главных героинь- Сейлор Уран и Сейлор Нептун – лесбиянки, причём ещё и задатками трансвеститов. Самая главная героиня – Усаги Цукино, она же Сейлор Мун – является ярким деструктивным субъектом, поскольку пропагандирует лень, нежелание учиться, ранее развращение.

Практически во всех культовых аниме герой, как правило, одинок, не понят обществом, ситуация с родителями непонятна и расплывчата, у него самого нередко гендерные расстройства и суицидальные мысли, нередко герой сам заканчивает жизнь самоубийством. И такая модель поведения есть практически в каждом сериальном аниме в силу специфики жанра (ГГ почти всегда дети с кучей «проблем»).

Плюс у девочек увлечение аниме часто приводит к появлению болезненного недовольства своей внешностью. Вы видели как выглядят девочки в аниме? Реальный человек с таким телосложением, как у этих героинь, как минимум уже имеет одну из стадий анорексии, но в аниме это показывается как эталон красоты. Хотя, конечно же, не только в аниме…

Подпитанные ещё и информативным соответствующим полем в сообществах вк девочки часто переходят на самоубийственные диеты.

Дети впитывают это как губки и начинают подражать героям аниме, уходят в себя, всецело погружаясь в аниме и проживая жизнь героя, отторгаются от родителей, начинают вести замкнутый образ жизни, чувствуя себя непонятными и ненужными, что приводит в комплексе к печальным последствиям.

При этом аниме не существует отдельно от общих трендов современной медиасреды, а одни из основных трендов сейчас – это, например, пропаганда феминизма в самом его отвратительном виде. Современный феминизм не имеет никакого отношения к защите прав всех женщин, а основан на принципах ненависти к традиционной семье и «преодолению гендерных стереотипов». Этим словом они называют убийство в женщине всего женственного.

Далее я приведу комментарий специалиста, который давно наблюдает за движением феминисток. Да, это движение не имеет прямого отношения к аниме, но в современных реалиях перекрестного опыления контентом в соцсетях всё стало очень сильно связано, и как ни странно аниме с феминизмом тоже, потому что слишком у этих двух явлений много общих тем.

Если ребёнок — девочка, и смотрит аниме, то надо бы посмотреть, не стала ли она феминисткой. Да, это может звучать странно, но я долго наблюдаю девочек в соцсетях, которые пишут про себя «Я РАДФЕМ». При этом возраст у них школьный, я даже видел двенадцатилетних. Они тоже смотрят аниме, но только очень специфическое, также увлекаются корейской попсой.

«Кажется, что эти девочки и являются главными ненавистниками родителей в интернете. Если посмотреть на их посты, они постоянно пишут, что их угнетают родители и школа. Про школу обычно пишут, что учителя ими не интересуются, а вообще в школе должно быть по психологу на каждого ученика. И психолога не простого, а дипломированного психотерапевта. И чтобы каждый учитель тоже был психотерапевтом и наблюдался у психотерапевта. При этом психотерапевт им нужен, чтобы он диагностировал у них депрессию (они все считают, что у них депрессия) и как-то помог. Но очень популярной темой у них являются описания их (выдуманных) домашних страданий, виновником которых выступает отец — мразь/сволочь/ублюдок/и т.д. и т.п. Такие посты собирают много лайков, поэтому их и пишут. Кто-то даже начинает под такими постами собирать себе денежку (одна феминистка собирала деньги несколько раз, что уже попахивает мошенничеством). Их приверженность феминизму в остальном выражается лозунгами и перепевкой феминистского учения. Так, девочки очень любят рассуждать об абортах. Рассуждения заканчиваются тем, что аборт — право женщины. Далее цитируются аргументы, которые они почерпнули в феминистических группах: Эмбрион — сгусток клеток, его нельзя убить, и что аборт безопаснее родов (чушь полнейшая)…»

Многие японские авторы отмечают, что в аниме присутствует один типаж, который практически не встречается в западных медиа (теперь встречается везде) – это девушка-воин. Психиатр Сайто Тамаки написал о нём несколько работ. На западе изображение женщина-воин обычно изображается как амазонка — она мускулистая, крепкая. В японских медиа с конца шестидесятых (или даже раньше) получает распространение, и в девяностые обретает взрывную популярность, типаж красивой девушки, которая сражается. Ещё отмечают, что девушки-воины заняли странную позицию: если раньше в аниме (да и как это в жизни бывает, наверное) ведущим был мужской персонаж, а женский персонаж ему помогал, то с середины девяностых на передовых позициях стали оказываться женские персонажи, мужские же поддерживают или вообще ничего не делают.

С Евангелиона начался тренд на истории, в которой главный герой — слабый парень , но у него есть всесильная девушка, и от их отношений зависят судьбы всего мира. Их даже выделили в отдельный жанр — Сэкай-кэй.

Другими известными работами данного жанра являются:

«Голоса далёкой звезды» — аниме, повествующее о парне, который дожидается на Земле девушку, отправившуюся на войну с инопланетянами в космосе.

«Небо Ирии, или лето НЛО» про парня, который кроме умения подстригать волосы, ничем другим похвастать не может — никаких особых талантов или хобби у него нет, зато его девушка является пилотом уникального истребителя — последней надеждой человечества в борьбе с инопланетными захватчиками.

«Моя девушка — совершенное оружие», рассказывающее историю простого очкарика и его девушки — чудовищного оружия, способного уничтожить весь мир.

«Меланхолия Харухи Судзумии» — своеобразная вершина жанра. Повествование идёт от имени главного персонажа — Кёна, в прошлом мечтавшего столкнуться с чем-то необычным, но выступать при этом героем второго плана. В одну школу с ним поступает удивительная девушка — Харухи Судзумия, интересующаяся экстрасенсами, пришельцами, а также путешественниками во времени. Она организует кружок SOS, призванный разыскивать и исследовать любые необычные явления. Кён занимает подчинённое положение в кружке. Он вынужден развлекать наглую девушку, оказавшуюся настоящей богиней, гнев которой может уничтожить весь мир. Правда, сама Харухи не знает об этом, как и не замечает происходящих вокруг неё чудес.

Учитывая, что даже взрослые любители аниме зачастую не осознают вреда транслируемых моделей поведения, и готовы защищать эту мультпродукцию, то дети, по какой-то причине подсевшие на аниме, в силу отсутствия развитого критического мышления оказываются просто беззащитны перед ней. Вот комментарий одной мамы, лично столкнувшейся с этим:

«Вчера читаю записку у дочери (6кл). Она пишет кому-то, что в классе уже 5 пар ЛГБТ. Спрашиваю – кто? Она говорит – не я. Эта тема муссируется в школе среди одноклассников. А еще про феминизм. Очень модно бороться за права женщин. Притащила домой книжку, купленную в Fix Price рядом со школой. И еще какой-то бот в Контакте постоянно навязывает, чтобы никогда у нее не было детей. Короче, полный фарш. А главное в повестке сплошное аниме. Аниме – это тренд, и это очень модно. В магазинах аниме значки продаются уже тазиками!»

Еще один комментарий:

«Я в ватцап у ребёнка обнаружила подозрительные группы. В состав входят люди с номерами телефонов со всего мира. Вроде безобидно – картинки, болтовня, а потом бац! и аниме, а потом аудиосообщения детским голосом, но чётко слышно, что голос прошёл обработку. Вовремя увидела, заблокировала и провела беседу с ребёнком. Теперь держу руку на пульсе. А сколько детей не показывают родителям свои телефоны?»

Тут отойдем немного от основной темы, потому что это важно прокомментировать. Группы ватсап, равно как и группы в других мессенджерах, это очень опасное направление, на которое мало кто из родителей обращает внимание. Ввиду, мягко говоря, несовершенства нашего законодательства и полного отсутствия понимания у родителей вопросов возрастных ограничений (мессенджеры минимум с 16 лет) наша страна давно стала излюбленным местом для педофилов и манипуляторов со всего мира. Мессенджеры и подобные группы они очень часто используют в своих целях, и не только они.

Суицидальная тема в аниме

Первое и самое важное, что нужно сказать. У японцев абсолютно другое отношение к смерти, и в отличие от христианской Европы в Японии нет моральных запретов на самоубийство, и дух смерти пронизывает каждый аниме-сериал. В 1998-99 годах национальным бестселлером в Стране Восходящего Солнца была книга под названием «Самое полное руководство для самоубийц». В современной Японии нередки случаи, когда потеря работы главой семьи или его банкротство приводит к семейному самоубийству. Как правило, японская общественная мораль оправдывает таких родителей.

Во время Второй мировой войны воины-камикадзе использовались не только в авиации, а практически во всех родах войск, а ведь ничего подобного в других армиях мира никогда не было. То же самое харакири, чисто японская тема, и все эти вещи, естественно, переходят в аниме, так как этот жанр полностью отражает их культуру.

В ряде аниме-мультфильмов проводится очень опасная, особенно для детей, идея, что суицид — это не результат сумасшествия или депрессии, а финал логической цепочки рассуждений, что опять же характерно для японского общества. Особенно популярны аниме в субкультуре «эмо» (от англ. emotional — эмоциональный, характеризуется особым стилем в одежде и депрессивным, плаксивым настроением). Помимо того, что культ смерти в среде подростков вызывает повышенный интерес, смерть преподносится красиво и эффектно. Для неокрепшей психики подростка, обладающей повышенной восприимчивостью и эмоциональностью, подобная романтика становится очень привлекательной.

Причём это не простые рассуждения из серии, что как-то там всё мрачно, нет, это реальные данные, собранные за несколько лет. Есть общественные и родительские организации, которые занимаются не только мониторингом соцсетей, но и анализом страниц подростков, находящихся под обработкой депрессивных и суицидальных групп. Все люди, с которыми мне приходилось общаться на эти темы, всегда сходятся во мнении, что тема аниме так или иначе почти всегда присутствует на страницах таких детей, а анимешный антураж всегда есть во всех суицидальных и депрессивно-суицидальных группах. Подобное прилипает к подобному, и анимешная мрачная и часто депрессивная среда идеально подходит для продвижения суицидального контента, отсюда и такая плотная связь. При этом популярность аниме как субкультуры сейчас растёт в геометрической прогрессии, ежедневно втягивая новых зрителей.

Мрачные локации, депрессивная музыка, море крови и убийств – всего этого более, чем достаточно в современном аниме. Всё вместе это образует депрессивно-суицидальный контент. Он создает деструктивный фон, оказывающий пролонгированное воздействие на психику. Когда ребёнок постоянно видит кровавые убийства – отношение к смерти сильно меняется. Этот эффект активно использовали кураторы групп смерти, они регулярно давали потенциальной жертве задания – посмотреть жестокие видео и картинки. И, кстати говоря, фанаты аниме были для них самой легкой добычей, ведь у них под действием таких сериалов уже было сформировано извращённое отношение к смерти.

В самой Японии, родины этих «шедевров», очень высокий уровень самоубийств. Ежегодно счёты с жизнью сводят более 30 000 мужчин и женщин, самоубийство стало в Японии серьёзной проблемой государственного масштаба: на деле это основная причина смерти женщин в возрасте от 15 до 34 лет и мужчин в возрасте от 20 до 44 лет. Связано ли это с тем, что увлечение аниме там поголовное? Напрямую, наверное, нет, но то, что постоянный просмотр аниме, заточенных на эту тему, этому только способствует, это совершенно точно. Все картинки взяты с открытых источников, а если конкретно, то с яндекс картинок. Таких картинок там тысячи, и Яндекс не видит в этом никакой проблемы, как и то, что все эти аниме доступны через обычный поиск Яндексвидео.

Теперь несколько примеров того, как эта тема преподносится в аниме.

В «Прощайте, Учитель» главный герой постоянно пытается покончить с собой, но у него это не получается. В «Канон» самоубийство используется, чтобы создать ещё больше драмы. В «Тетради смерти» очень много самоубийств, там двое совершаю суицид из-за их имени в тетради, но двое умирают по собственному желанию. «Serial Experiments Lain» начинается с самоубийства. Далее по сюжету многие люди кончают жизнь самоубийством, или их убивают. По этому же аниме есть и компьютерная игра, которая заканчивается вот так..

в 2018 году вышло аниме «Сайт Девочек-волшебниц». На него нужно обратить особое внимание, потому что это квинтэссенция всего плохого в аниме. Чернуха ужасная, главная героиня предпринимает попытку самоубийства, но останавливается, её унижают в школе, избивают дома, пытаются изнасиловать. Дальше это вообще невозможно описывать.

В «Another» есть несколько самоубийств, в том числе одно очень страшное, а популярное аниме «Бродячие псы» практически полностью построено на пропаганде суицида, причем там это подается весело и с юмором, что опаснее вдвойне, потому как смех снимает внутреннюю защиту от противоестественных вещей. В этом аниме персонажи носят имена реально существовавших известных писателей, и частично с них списаны. Одного из героев зовут Осаму Дадзай. Был такой японский писатель. Он утопился вместе с одной вдовой — Томиэ Ямадзаки. Поэтому данный персонаж в аниме часто шутит о том, как бы ему тоже совершить двойное самоубийство с красивой женщиной.

Ещё один пример, правда уже не аниме, а видеоклипа японской группы Shinsei Kamattechan. Он очень показателен тем, как в японском обществе преподносится сама тема суицида. Была такая японская стримерша Роро-тян (Rorochan_1999). Она написала, что «хочет стать легендой», и 24 ноября 2013 года покончила с собой на стриме, сбросившись с пожарной лестницы на высоте 13-14ого этажа.

Рок-группа SKC в 2018 году записала песню в память о детях-самоубийцах, в том число Роро, а в 2020 году был выложен данный клип на песню, он сделал историю Роро-тян известной во всём мире. И в этом же году в Японии школьница 17 лет бросилась под поезд, самоубийство она снимала на телефон. Многие связали этот случай с данным видео, школьница была фанаткой данной группы.

Показательное аниме «Девочка-волшебница Мадока Магика». Его специально создавали так, чтобы в нём было обильное количество крови и насилия. Потом был «Токийский Гуль», полностью состоящий из чернухи. Сейчас есть тренд, а значит и заказ на «чернуху». Поэтому изображение суицидов в аниме с каждым годом всё увеличивается, и чем современнее аниме, тем больше там грязи, а дети смотрят всегда то, что ново и, соответственно, популярно, а в этом им активно помогают сверхмассовые аниме-сообщества.

Аниме-сообщества

Не так страшно японское аниме, как российские аниме-сообщества. Так устроен современный мир, что если вы чем-то увлекаетесь, то вы и состоите в соответствующих группах. Для детей это тем более актуально, так как они изначально больше склонны к общению, чем взрослые. А так, как обсудить их новый мир им, как правило, особо не с кем, то они находят «братьев по разуму» в многочисленных аниме-сообществах. Этих групп не просто много – их какое-то нереальное количество.

Вдумайтесь в эти цифры: 212.928 аниме-сообществ только в ВК! Это просто даже сравнить не с чем, чудовищный охват и многомиллионная аудитория! У анимешников даже есть своя соцсеть – Амино (Amino).

Группы эти, в свою очередь, создают свой «рейтинг» аниме и «помогают» новым участникам сориентироваться в аниме-вселенной. И вот тут как раз и кроется главная проблема. Дело в том, что я на самом деле не исключаю, что среди даже современного аниме есть какие-то единичные, на самом деле хорошие и возможно даже поучительные сериалы, да, возможно, что они и есть, но вот только про них, в этих группах, вы никогда не узнаете. Зато такие сериалы, как «Токийский гуль», «Тетрадь смерти», «Тёмный дворецкий», и прочие схожие кровавые и расчеловечивающие сериалы там пропагандируются постоянно и системно.

Ребёнок, подписчик этих групп, просто вынужден будет их посмотреть, чтобы быть в теме и хотя бы понимать, о чём вообще публикуются эти посты, чтобы понимать их юмор. Это тоже технология, если вы будете постоянно размещать какие-то шутки или картинки про какой-то сериал, то подросток рано или поздно его неизбежно посмотрит. Он сделает это просто потому, что иначе ему будет некомфортно от того, что он не понимает того юмора, который транслируют топовые сообщества…

Вот скрины с этих групп, специально сделал скрины с разных аниме-сообществ, чтобы вы не подумали, что это одна какая-то «странная» группа. Нет, это классический контент аниме-сообществ, и опять же, потому, что он соответствует самому жанру и сюжетам.

Я думаю не стоит говорить очевидное, что всё это открытые и действующие массовые группы, на которые родители уже не раз жаловались и в Роскомнадзор, и в МВД, и ещё много куда, но результата нет.

В конце апреля 2013 года активисты общественного фонда «Уральский родительский комитет» обратились к президенту России с требованием запретить мангу и аниме на территории страны, так как эти произведения негативно сказываются на нравственном и психологическом состоянии детей. Но ничего добиться в итоге не удалось. Сколько трагедий удалось бы избежать, если бы тогда их услышали?

Поводом для обращения послужило самоубийство 15-летней жительницы Екатеринбурга в феврале того года. На столе в своей комнате девочка оставила пространную предсмертную записку, в которой рассуждала о жизни и смерти. После осмотра места происшествия в комнате Юлии представители Следственного Комитета обнаружили 4 тома книги «Тетрадь смерти», в которых преобладают символы смерти, скелеты, черепа, бог смерти, монстры и надписи ужасающего содержания, усиливающими эффект страха, выражается мысль, что смерть – это продолжение жизни, но чтобы познать её нужно вначале умереть. В книгах автор обращается к читателю с первых страниц, цитата – «Человек, чьё имя будет написано в этой тетради, умрёт». У бога смерти свои правила, и поэтому за нарушение этих правил положено наказание в виде смерти. Если тетрадь смерти потеряна, то человек, чьё имя вписано в эту тетрадь, всё равно должен умереть». Заканчивалась книга словами — «а что дальше – ты узнаешь…»

Недавно вышел сериал, Wonder Egg Priority. Темы суицида, много ЛГБТ намеков, например, девочка ходит в мужской одежде и целуется с другой девочкой, которая считает себя мальчиком. Сейчас очень популярная тема перерождения в другом мире, персонаж умирает и попадает туда, где он может делать, что хочешь. Сериал «Этот замечательный мир» пропагандирует теорию перерождения, показывая, что после смерти возможна более интересная, многообразная и бесконтрольная от родителей жизнь. Вообще надо сказать, что вот эта тема перерождения через суицид, транслируемая в некоторых аниме, и в многочисленных суицидальных группах, она самая опасная.

Чтобы объяснить, как действует эта идеология на детей, я просто приведу цитату одной мамы, потерявшей своего ребёнка и несколько лет изучавшей похожие случаи:

«Они ведь уходят, не просто приняв смерть, они уходят в ИНОЙ МИР, кем-то нарисованный им, они это указывают в своих предсмертных посланиях, они понимают это так , что вышли из этой жизни и перешли в другую, просто другая дверь. Это чётко видно. Ещё – многие просят кремировать».

И эта идея продвигается не только через аниме, но и во многих суицидальных группах. А вот что транслирует на 11-миллионную аудиторию звезда тик-тока Даня Милохин. Это практически один в один та же самая идея, и этого человека рекламирует на своих страницах Министерство просвещения, поддерживая идиотские конкурсы, проводимые им на базе тик-тока. Такие учебные заведения по-хорошему нужно привлекать к уголовной ответственности за вовлечение детей в опасную деятельность.

Вот ещё одна цитата из статьи «Суицидальный контент, о чём должны знать родители».

«У меня дочь 11 лет «вышла» с балкона, как говорится, на ровном месте. По поводу аниме: это «наша» тема. Но это была именно тема для вовлечения. Начался просмотр аниме с семейных вечеров (мы вечерами всей семьёй смотрели фильмы, у нас хороший домашний кинотеатр), начали с Миядзаки. Он быстро кончился, фильмов немного. Потом папа ей скачивал анимэ-сериалы, она сама смотрела. Но всё это было с цензурой со стороны отца. Как мы сейчас понимаем, просто у ребёнка был интерес к теме и она нашла сообщников в интернете, или её нашли. Открытые группы аниме, на которые она была подписана, достаточно простые, без деструктива, но в бумажном дневнике есть запись от 8 июня о том, что её пригласили в закрытую группу. Что там – мы не знаем. Но очень хотим узнать. У ребёнка была очень насыщенная жизнь, полный загруз в школе и в дополнительном образовании (но всё с желанием, ничего из-под палки): английский, китайский и бассейн. В выходные мы всей семьёй обязательно вместе: спорт по сезону, кино, театры, выставки, музеи – всё с интересом. И вот каникулы, ребёнку надо отдохнуть. При её уровне знаний (по результатам тестов в 4 классе самый высокий балл на потоке из 5 классов), учёбой мы летом не занимались. Вот она и попала в аниме-группы, а как это предотвратить?»

В подобных историях много непонятного и необъяснимого, и насколько уход из жизни детей и подростков был доброволен – большой вопрос. При этом мы видим, как много детских суицидов за последние годы напрямую связаны с увлечением аниме.

Причем обратите внимание на возраст, теперь это, как правило, 10-12 лет, чего раньше не было. Почему это происходит? Мнений разных специалистов на этот счёт очень много, но я попробую объяснить, как я вижу эту проблему, именно со стороны понимания того контента, который сейчас смотрят дети.

Еще в 2019 году на форуме цифровая гигиена Наталья Ивановна Касперская озвучила те основные идеи и тренды, которые продвигаются в деструктивных группах, и особое внимание было уделено тому, как весь этот контент формирует отношение к человеческой жизни, как к своей, так и к чужой.

И если в 2017 году основной посыл групп был такой, что собственная жизнь не важна, то в 2018 он изменился, и уже был такой, что и жизнь другого человека тоже не важна, а ещё позже, что жизнь общества и людей в принципе не важна, и в конце было сказано, что эти тренды будут только усиливаться.

Что и произошло, и сейчас сама тема смерти, убийств и самоубийств во всех деструктивных и околодеструктивных группах подается уже не просто как норма, а как уже вполне нормальная и естественная тема, принятая по умолчанию. То есть как вариант нормы. И такое отношение к собственной и чужой жизни сейчас прослеживается в той или иной форме абсолютно везде, во всех пабликах, даже не всегда деструктивных.

Особенно это касается групп аниме, где эта тема и так сильно романтизирована, ведь в аниме уход героев из жизни всегда сопровождается, как правило, красивыми романтическими эффектами, привлекательными для подростка. Самоубийства встречаются даже в более детских (подростковых) работах, например, в «Наруто». И вообще, это не удивительно, что большинство последних случаев суицида связывают именно с увлечением аниме.

Кроме суицидальной темы в современном аниме слишком много пропаганды откровенного садизма и ЛГБТ-тем, то, о чём мы говорили ранее, а ведь это тоже напрямую связано с суицидальной темой. Ели мы посмотрим статистику США по количеству попыток самоубийств, то в среднем по стране этот показатель 5%, но среди ЛГБТ-подростков этот показатель уже 20%, а среди трансгендеров 40%. Происходит это потому, что ЛГБТ-группы навязывают детям по факту самоубийственный образ жизни, который всегда ведёт к разрыву прежних связей и депрессии.

И это же происходит и у нас, просто мы этого не замечаем. Как-то примерно год назад я готовил материал по трансгендерной пропаганде, и только за январь я случайно обнаружил 3 таких случая суицида подростков на ЛГБТ-теме, причём один суицид был двойной.

И вообще, если мы говорим о контенте, пропагандирующим ЛГБТ, то доля аниме-контента там очень велика. В тему ЛГБТ многие приходят после увлечения аниме, с таких жанров как юри и яой. И в той же степени бывает и наоборот. Именно аниме-тема все эти годы так сильно росла, и была одной из самых больших воронок вовлечения детей в темы суицида, пропаганды насилия и ЛГБТ, просто потому, что в аниме все эти темы слишком широко представлены, о чём мы говорили ранее.

Не случайно все, кто мониторят опасные группы и проверяют аккаунты детей, давно заметили, что, пожалуй, у каждого второго ребёнка, подписанного на деструктив, на аватарке стоит какой-нибудь анимешный персонаж. То есть сама аниме субкультура – это такая узловая станция, через которую сейчас проходит, наверное, уже половина направлений деструктива.

Дети начинают воспринимать этот нарисованный кем-то вокруг них мир как реальный. И уже не важно, что в реальности происходит вокруг ребёнка. Если он всё время онлайн, то реальный мир для него уже там. Идёт массированная пропаганда суицидальных аниме по всем соцсетям, но при этом психологи отказываются связывать напрямую этот факт и формирование суицидальных мыслей у ребёнка. У нас всегда учитывают такие факторы, как отношения в семье, в школе, с друзьями, то есть фактор окружения. Но фактор того окружения, которое есть у ребёнка в сети до сих пор никто нигде не учитывает, а ведь именно это сетевое окружение для многих детей сейчас гораздо ценнее окружения мира реального.

Как уже говорил в начале – с 2017 года в соцсетях началось постепенное размывание темы смерти, смерть сначала сделали игрой, потом нормой, а теперь тема смерти и насилия – это уже модная тема для роликов и наполнения групп. Уже дошло до того, что есть группы, которые создают специально с жестким суицидальным и шок-контентом только для того, чтобы раскрутиться на этой теме, потому что она популярная, и набрать подписчиков, чтобы потом продать группу под рекламу. И чуть ли не в каждой такой группе мы видим аниме-контент.

Вот в такой медиа-реальности сейчас растут современные дети, и в этом, я считаю, главная причина такого резкого снижения возраста покончивших собой за последнее время.

10-12 лет возраст погибших – это то, что мы видим в последние годы. При этом надо понимать, что если им сейчас 10-12 лет, то в интернет они первый раз зашли в 7-8 лет, как раз в 2017 году, когда начала размываться сама тема смерти и пошла романтизация суицидов, и они уже выросли на таком отношении к жизни, к своей и к чужой. У них уже в подсознании отложено, что такой выход из ситуации, как суицид – это в принципе вполне приемлемый и допустимый в обществе вариант. Ведь эта мысль по сути внушается во многих группах, и романтизируется в аниме, то есть делаются отсроченные закладки в сознание, и потом, когда в их жизни наступает какой-то сложный момент, то эти закладки просто срабатывают и реализовываются. Но это никто не учитывает.

По мнению сотрудников отделения суицидологии НИИ психиатрии Минздравсоцразвития РФ проблема сегодня стоит очень остро. В Москве суициды вышли на первое место среди насильственных смертей, обогнав число жертв автокатастроф и погибших во время Чеченской кампании. Безусловно, каждый случай индивидуален, но, как отмечают сами психиатры, практически всегда в «картине преступления» прослеживается роль Интернета – в том или ином качестве. При этом, анализируя аккаунты погибших детей и подростков, всё чаще и чаще там обнаруживается след аниме.

Сатанизм в аниме

Много, просто удивительно много этих вещей, причём по большей части в современном аниме. В «Евангелионе», к примеру, злобных чудовищ называют «ангелами». И таких примеров, поверьте, очень много. Добро в современном аниме часто показывается непривлекательным, а зло харизматичным, привлекательным и сильным.

Началось всё ещё в 1971 году, когда комиксист Нагай Го начал рисовать Властелина Демонов Данте. Вдохновился он Божественной комедией с гравюрами Гюстава Доре и создал историю про огромного демона, заточённого во льдах. Главный герой слышит его зов в своих снах, а потом чудным образом оказывается рядом с ним и освобождает. Демон проглатывает его. Но при этом главный герой не умирает, а сливается с ним. А потом вообще оказывается, что он и был этим демоном в прошлой жизни, в доисторические времена, когда на планету напал бог/боги. На этом манга и оборвалась, и концовки у неё нет. Для Японии того времени это показалось слишком. Но Нагаю предложили сделать что-то похожее для ТВ. Он создал концепцию для аниме Человек-Дьявол. Аниме ничем особым не выделялось.

Но он также выпустил мангу, которая сильно отличалась от аниме сюжетом и взрослыми темами. Она обрела невиданную популярность и её начали копировать, и с этого, видимо, всё и началось, и сейчас тема сатанизма пронизывает массу аниме-сериалов. Посмотрите хотя бы просто названия топовых аниме: «Новый завет Владыки Тьмы, моей сестры», «Убийство в классной комнате», «Школа мертвецов», «Тетрадь смерти», «Корона грешника», «Дьявольские возлюбленные», «Страна чудес смертников», «Демон против демонов», «Сатана на подработке», «Ад Данте: Анимированный эпос», и всё в таком духе.

В Берсерке и Рейв Мастере есть существа, которых зовут демонами. В первом случае демоны – это жуткие существа, которые не брезгуют людоедством, которые, кстати, изначально были людьми, но променяли свою человечность в обмен на силу, поддавшись страху или гневу. В приквеле «Fate: Zero» главным героем является бывший киллер, а антагонистом – священник-психопат. По интернету гуляет сатанинское аниме «Союз серорылых». В этом аниме под видом трогательного и «душевного» сюжета пропагандируется оккультизм и сатанизм.

В «Ангельских ритмах» по сюжету школьники, которые погибли по вине Бога (да, сюжет полон богохульства и глумления над верой), попадают в место, где они всё ещё живут и доделывают какие-то дела, которые не смогли сделать в прошлом, пока были живы. Там удивительно цинично и гадко смеются над смертью, насилием и над всем, что связано с физической болью персонажей. Каждый, вдумайтесь, КАЖДЫЙ (!) из несчастных школьников погибает в аниме несколько десятков раз! Несколько десятков за 15 серий! Погибает весело, под музыку, с подробностями и со смехом. А бьются они, только представьте, с ангелом, милой девочкой-тихоней, которая по сюжету выступает посланницей Бога. Так что это ещё и сатанизм в чистом виде. Кстати, потом они и истинного Бога находят. И знаете, кем он был? Обычным мальчиком, обиженным на весь мир, которому было скучно и который создал целую вселенную, просто чтобы развлечься.

Берсерк – очень кровавое и жестокое аниме, наполненное сатанизмом и специфической философией, ведь детей это и привлекает, неглупых детей. Философия, возможность поразмышлять над бренностью бытия, а в итоге подводит под те же самые идеи…

При этом официальная символика сатанистов – пентаграмма, используется часто и явно. Вот, к примеру, культовый сериал «Темный дворецкий»(прикрепленное видео), все анимешники его точно смотрели, и в группах он пиарится больше всего. Там мальчик на всю жизнь привязывает себя к бесу Себастьяну. После смерти главного героя нечистый, с которым он связан, по договору поглотит его душу. Несмотря на это, образ демона всячески идеализируется: он хорошо готовит, вежлив, обаятелен, красив, любит главного героя (и непонятно как – то ли по-дружески, то ли по-настоящему влюблён), в общем, показан в высшей степени привлекательным персонажем (в прикрепленном видео с 4мин.12сек.)

При этом любой анимешник вам скажет, что в японской мультипликации есть скрытый духовный смысл и что «аниме» лучше кинематографа и мультипликации других стран. «Духовный смысл» в современных аниме действительно есть, только тот, что будет описан ниже. Черепа, кости, кровь, всё это образы зла, насилия и смерти, и они присутствуют повсюду, и не только в вышеперечисленных фильмах. Тут стоит напомнить, что дети воспринимают мир по большей части в виде образов, у них очень сильно развито образное мышление, поэтому они так быстро меняются, подсев на аниме.

Кто-то может сказать: «Ну и что такого? Подумаешь – пропаганда сатанизма, у нас же свобода?» Но так можно сказать, только не зная эту субкультуру. Давайте посмотрим, что же будет составлять систему ценностей ребёнка, если он через эти яркие образы примерит на себя это явление?

Далее отрывок из статьи: Что надо знать о сути сатанизма

«Сатанисты поощряют все извращения человеческой природы, в том числе и сексуальные. «Добровольность» извращений достигается наркотиками. Провозглашается, что сколько бы преступлений дьяволопоклонник не совершил – ответственности он не несёт, так как ему «разрешены» все грехи. Сатанинская мораль очень проста – никакой морали! (кстати, очень характерная вещь для многих аниме)

Насколько серьёзно примитивные идеи сатанизма захватывают всё существо человека – об этом говорит короткая выписка из дневника одной современной девушки, бывшей сектантки-сатанистки: «ЗАПОВЕДИ: 1.Не люби. 2. Полная идея культа сатаны. 3. Месть. 4. Делай вред ближним. 5. Имей совесть, погрязшую во зле. 6. Приноси жертвы. 7. Убей. 8. Богохульствуй. Добавим к этому обязательные в сатанизме кровавые жертвоприношения».

Хотите найти у своего ребёнка такой дневник?

Проблема распространения этого явления сейчас стоит очень остро. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил о том, что среди молодёжи распространяются идеи сатанизма. Об этом он заявил в Саратове, выступая на выездном совещании ведомства, которое посвящено противодействию распространению экстремизма в школах

Подведем итоги

Современное аниме принципиально отличается от любой другой мультипликации, и является самостоятельным явлением, со своими неотъемлемыми деструктивными ценностями и трендами, которые были разобраны в статье. Если ваш ребёнок смотрит аниме, то рано или поздно (скорее рано) безобидные аниме закончатся, и он станет смотреть то, что популярно, а самые популярные аниме и есть самые деструктивные. Всё запрещённое, деструктивное, развратное и опасное для детской психики аниме у нас находится в свободном доступе. При этом ни одна система родительского контроля такой контент не фильтрует, и не считает его опасным, и все самые грязные и опасные аниме, разобранные в этой статье, доступны даже через сервис Яндекс-видео. У нас нет государственной структуры, занимающейся вопросами защиты детей от опасного контента и сбором аналитики, а также нет возрастных маркировок на аниме-продукцию, основанных на реальных исследованиях. Все возрастные цензы, которые к тому же по факту у нас ни на что не влияют, определяют прокатчики, или пираты, основываясь на личных впечатлениях, ну и на получение прибыли, конечно… Деструктивные тенденции в аниме с каждым годом всё нарастают. На примерах из статьи мы установили, что началось всё примерно в 80-х годах, когда был задан общий вектор на снятие всех табу, по всем направлениям аниме, и этот процесс идёт до сих пор. В 80-90 годы начинали постепенно появляться аниме с кровью и обнаженкой, и усиление меры деструктивности этих тем шло планомерно год за годом, и в 2021 году мы уже имеем сотни аниме с пропагандой садизма, каннибализма, и целые жанры аниме с прямой пропагандой педофилии и инцеста.

Причём мы видим, как наряду с ростом этих явлений вымирает и деградирует японское общество. Население Японии сокращается быстрее, чем когда-либо прежде, и это побудило экспертов назвать эту страну «демографической бомбой замедленного действия», сообщает Business Insider. Если вы хотите понять, что происходит, когда люди перестают заводить детей, а продолжительность жизни растёт, посмотрите на Японию.

Некоторые эксперты даже разработали своеобразные демографические часы, предсказывающие «конец света» в этой стране. На данный момент уровень рождаемости в Японии достиг самого низкого уровня с начала 1899 года. С 2011 года продажи подгузников для взрослых в Японии превышают продажи детских, ведь основу населения страны составляют люди старше 65 лет – их уже почти треть. По прогнозам учёных уже к 2100 году население Японии сократится на 34%.

Про то, как современное аниме влияет на такие вещи, как отношение к семье, к родителям, к детям, на пропаганду извращений мы уже разобрали в статье. Всё это можно назвать одним словом – антидемографический контент. Кроме того, в японском обществе сейчас чрезвычайно сильно развито такое явление, как»хикикомори» (нахождение в уединении). Это подростки, годами не выходящие из дома и живущие в интернете, естественно, ни о какой семье и детях в таких случаях речи не идёт… Кстати, это явление набирает популярность и в нашей стране и активно пропагандируется в социальных сетях в аниме-сообществах.

Только ли аниме влияет на это? Конечно же нет, но все специалисты, работающие с детьми, совершенно чётко видят – как увлечение аниме влияет на детей и подростков, и в какую сторону оно их уводит. При этом по цифрам, озвученным в начале статьи, мы хорошо видим, что популярность аниме в России уже догоняет популярность аниме в Японии. Японское аниме – отражение японского общества, и наоборот, и все трендовые модели поведения, транслируемые в современном аниме, разрушительны для детской психики и общества в целом, что подтверждает статистика.

По количеству самоубийств на душу населения Япония всегда была мировым лидером, ввиду своей специфической культуры, и отношению в обществе к суициду, что, естественно, всегда отражалось и в аниме, но теперь Россия перегнала Японию, и находится по этому показателю уже на втором месте в мире, после Литвы. А по детским суицидам мы занимаем первое место в Европе, а если посчитать реальные цифры, то, я думаю, мы займём первое место и в мире. Ведь реальной статистики – по сути её и нет. Те цифры, которые есть, они никак не соотносятся с реальным положением вещей.

Объясню почему. Абсолютное большинство детских суицидов последних лет – это прыжок с крыши, потому что именно такой способ транслируется во всех суицидальных группах. Так вот, практически все эти случаи идут в официальную статистику не как суицид, а как несчастный случай, как «падение с опасной высоты». Все смертельные отравления идут в статистику как отравления, и так далее. Так же набирающая в последнее время тенденция совершения самоубийства подростками на железнодорожных путях – смертельное травмирование на жд путях, несчастный случай, и так далее. Так что официальная статистика не отражает реальную картину.

Мы уже прошли тот период, когда аниме в России было чем-то новым и необычным. Сейчас это явление у нас уже стало сверхмассовым, и уровень погружения детей в эту субкультуру с каждым годом растёт, при том, что деструктивные тренды в современном аниме только усиливаются.

Что делать? Запрещать всё аниме? Конечно, нет! Но нужно срочно наводить в этой сфере порядок.

Должна быть проведена экспертная оценка абсолютно всех аниме, с присвоением каждому аниме своего возрастного рейтинга, определенного не прокатчиками, а профессиональными экспертами и детскими психологами. Вся аниме-продукция должна соответствовать требованиям медиапродукции, предназначенной для просмотра детьми. Вся аниме-продукция, как продукция рассчитанная на детей, должна быть выведена в отдельные, официальные и лицензируемые сайты, в которых должны быть чёткие правила авторизации и просмотра, исключающие возможность просмотра аниме рейтинга 18+ несовершеннолетними. Вся аниме-продукция, находящихся вне этих сайтов, должна быть под запретом. Отдельные жанры и отдельные аниме должны быть полностью запрещены для просмотра на территории РФ, с введением административной, а в случае отдельных жанров, и уголовной ответственности за их распространение. Все аниме-группы, содержащий контент, нарушающий 436 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию», а также распространяющие аниме из списка запрещенных, должны быть заблокированы.

Ситуация с аниме сейчас на самом дел просто чудовищная, и это понимают все, кто знаком с этой темой, в том числе и сами фанаты аниме. Многие из них с ужасом смотрят на то, что происходит в этой сфере, и даже понимая, что данная статья нацелена отчасти против их увлечения, помогли собрать много информации для исследования. Выражаем благодарность всем, кто принял участие в сборе материалов для данной статьи.

Родителям же хочется сказать, если ваш ребёнок смотрит аниме, и при этом с ним всё хорошо, то слава Богу! Но не думайте, что данное увлечение не окажет на него никакого влияния, это не так. Слишком много примеров, слишком много случаев, в том числе и тех, которые не вошли в эту статью, в которых родители до последнего момента недооценивали эту угрозу.

Источник: На распутье

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В видеоролике рассказывается о том, какие идеи и смыслы современная аниме-индустрия закладывает в головы детей. Разъясняются технологии, используемые для повышения влияния на психику зрителей. Даются рекомендации родителям, чьи дети уже приобщились к культуре аниме. Показана важность развития критического мышления у ребёнка – способности выявлять и блокировать деструктивную информацию.

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