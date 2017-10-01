Эссе: чипизация человечества для его контроля



Политическое Эссе на тему статьи "Джон Тайтор – “Путешественник во времени”, вернулся. Часть 2. Джон рассказывает про имплантируемые людям чипы": http://forum.narada-budda.ru/viewtopic.php?p=4709#p4709

Строки басни Крылова "Бумажный Змей": https://vsebasni.ru/krylov/bumajnyi-zmei.html

"Запущенный под облака (по всему нашему миру и в космос) Бумажный Змей (городские люди нашего мира),

«Поверишь ли! – кричит (житель города), – Признайся, что тебе (людям живущим в деревне) завидно Смотреть на мой высокий столь полет» (возможность объездить / облететь весь мир).

«Завидно? Право, нет! Напрасно о себе ты (городской житель) много так мечтаешь!

Хоть высоко, но ты на привязи (под контролем Тёмной Системы Иллюминатов) летаешь. А я (деревенский житель), хоть, правда, невысоко (хожу по планете), Зато лечу (на Природе) Куда хочу (свободен от контроля разума);»"

Что в нашем прошлом способствовало контролю разума людей нашего мира через их чипизацию...

Повсеместное чипирование людей живущих в городах началось в 1990 году, когда над городами появились химиотрассы от самолётов...

Они распыляли в небе над городами не только химический аэрозоль, но и металлические ионы. Химический состав воздуха города, за счёт промышленных предприятий и автомобильных выбросов, притягивал химиотрассы к себе. А из-за большой их концентрации в пространстве, воздух над городами представлял собой проводную антенну. Это позволяло Мировому Правительству воздействовать на мозг людей и контролировать разум жителей любого города по всему нашему миру.

Химический состав городского воздуха, наполненный металлическими ионами и содержащий в себе смарт-пыль, вдыхался людьми, подготавливая их к приёму Сигнала для управления их разума. Но для полноценного контроля разума людей в городах смарт-пыли в воздухе было не достаточно, потому что требовались материальные проводники: например, клетки из проводов.

В городах провода есть везде: городское освещение улиц и магазинов, а также сеть линий проводов для трамваев и троллейбусов - всё это на улице создавало клетки; электрика в каждом городском здании и помещении - многоуровневое освещение с огромным количеством розеток и выключателей тоже создавало в домах мини клетки из проводов.

С годами выяснилось, что при распылении химиотрасс над городами, в которых имеются трамваи, но только при их движении, провода начинали неприятно шуметь. По этой причине от использования трамваев пришлось отказываться уже к концу прошлого века оставив на месте провода.

Огромное количество проводки в квартирах тоже выявило свои изъяны, потому что при её использовании для передачи Сигнала, усиливался гул электрического тока, а эхо звуков в соседних квартирах становилось сильнее. Этот нюанс не замечался на производстве и в офисных зданиях, но ощутимо действовал на психику людей, когда они отдыхали, отчего управление разумом становилось не надёжным.

Распыление над городами аэрозолей с металлическими ионами и повсеместная электрическая городская сеть в виде клеток, всё же не являлись достаточными проводниками для управления разумом городских жителей. Требовалось чипинирование людей. Для этого были использованы химические продукты питания и напитки, которые начали внедряться в жизнь людей ещё в 70 годы прошлого столетия.

Самые обычные химические добавки содержат в себе нанотехнические устройства разработанные по технологиям Серых (зета) с Тёмного Мира Ориона галактики Орион. Сепаратное Соглашение с ними было подписано американским президентом Эйзенхауэром в 1954 году, потому что эти тёмные технологии были нужны Обществу Иллюминатов, членом которого он был.

Уже в прошлом веке повсеместно использовалась смарт-пыль (наночипы) внедрённая в питьевую воду, как её дезинфектор, а также во все химические продукты питания и напитки, как обычная добавка в них. Наночастицы, попадая в кровь через пищу, воду, воздух медленно выводятся из организма. А как следствие, они постоянно работают согласно своим тёмным кодам дожидаясь приказа извне. В обычном режиме они работают на разрушение организма, а при получении Сигнала выполняют определённое Действие.

Поступивший сигнал к Действию человек воспринимает всем своим телом, а не только мозгом, поэтому его не сможет защитить даже скафандр из фольги, ибо смарт-пыль в организме примет приказ через тот воздух, которым дышит человек.

Смарт-пыль в организме человека - это очень маленькие запрограммированные наночастицы. Заложенная в них программа бывает разной - от различных болезней до эмоционального настроения, основываясь на том, к чему больше предрасположен человек. Получая Приказ извне, наноустройства становятся возбудителями простого эмоционального поведения от непроизвольной агрессии до неожиданного сексуального влечения, то есть...

Человеческое тело всегда находится в состоянии готовности на подконтрольные действия.

Смарт-пыль, будучи внутри организма, воспринимает различные команды в разном диапазоне частот согласно приказу. Общество Иллюминатов для Управления людьми использовало только низкие частоты усиливая негативное восприятие жизни городского человека. В следствии чего, у людей попавших в радиус действия Команды, резко менялось настроение и появлялось всепоглощающее желание на определённые действия. Например, ... устроить забастовку, начать что-то крушить, и так далее - Майдан на Украине в 2013 году и перевороты в других странах, тому пример.

Как происходил контроль разума людей через чипирование...

В прошлом веке людей, которые откровенно являлись носителями чипов / имплантов, в нашем мире было мало. В то время люди думали, что чипизацией землян занимаются инопланетяне, хотя по большому счёту это делалось секретной космической программой, в которой были задействованы все ведущие страны нашего мира. А она в свою очередь подчинялась приказам Мирового Правительства / Обществу Иллюминатов, которые в то время Управляли нашим миром.

В нашем веке разные виды имплантирования в медицинских целях стало распространённой услугой.

Импланты это те же самые чипы, которые имеют низкочастотный микропроцессор. Он легко контролирует разум людей, принимая сигнал: от управляющего чипа, который имеет сложное логическое устройство, или от простой внешней антенны. Управляющие Чипы позволяют контролировать даже более сложные наноструктуры внедрённые в организм людей, благодаря которым возможно менять их генетику.

Любой человек находящийся в радиусе 2 метров от Управляющего Чипа в другом человеке, или находящийся в зоне действия обычной внешней антенны, становится подконтрольным, если он имеет внутри себя имплант, или наночастицы в крови.

Наноустройства весьма сложны в использовании, поэтому через них сложно напрямую управлять людьми, если они не внедрены им непосредственно в мозг - в его слуховые и зрительные зоны, или каналы. А как следствие, прямого контроля разума, при котором отдавались бы прямые приказы прямо в мозг, нет и не было. По этой причине можно было только симулировать мнимое ощущение по восприятию человеком внешнего мира вокруг него.

Это делали частицы-симулякры осевшие в мозгу человека, из-за которых у него искажалась реальность и восприятие ситуаций - отрицание действительности является первым признаком контроля разума. А благодаря приказам на определённое реагирование уже изменялось настроение и поведение человека, которое было не свойственно ему - это тоже один из признаков подконтрольного состояния.

Какова реакция организма на наночастицы в нём и контроль разума людей...

Смарт-пыль курсирует по всему организму в кровеносных сосудах, поэтому контролю поддаётся всё тело человека, а не только его мозг. Наночастицы могут управлять работой отдельных органов, благодаря заложенным в них командам, а более сложные наноустройства могут менять генетику человека, изменяя и ослабляя спираль его ДНК.

Как следствие, человек изначально кодируется на определённые болезни, когда употребляет ту или иную химическую пищу / напитки, ибо каждый искусственный продукт имеет свой определённый состав химических добавок влияющий / убивающий тот или иной орган.

Например, сахарин является ксенобиотиком, а он вызывает: повышение аллергических реакций; изменение наследственных признаков; снижение иммунитета; нарушение обмена веществ.

А к примеру, искусственный ванилин в своём химическом составе: раздражает нервную систему человека; воздействует на головной мозг; вызывает рак.

Всё это сподвигает людей на регулярные походы к врачам и постоянную зависимость от химических лекарств. Это позволяет членам Общества Иллюминатов обогащаться не прилагая для этого особых усилий, ведь химические ингредиенты дешёвые по своей себестоимости.

Пояснение: ...

Больное тело имеет низкочастотный резонанс, к которому притягивается всё Плохое: новые болезни, страдания, негатив, пороки, плохая жизнь. По этой причине контроль над разумом человека, через его зомбирование на шаблонную жизнь в нищете, легко достигается через рекламу соответствующих продуктов / напитков и лекарств, а шаблоны поведения даются через телевидение и фильмы.

! Защита от низких вибраций только одна - повышение вибраций Тела через духовное развитие человека, его натуральное питание, а также лечение.

То есть, высоковибрационная частота резонанса физического тела человека может достигаться за счёт: духовного развития, натурального питания, чистого воздуха, солнечного света. Это приводит наночастицы к сбою в их работе, ибо за счёт энергоПерепадов от низких вибраций к высоким негативные коды смарт-пыли обнуляются.

Повторю Важное: ...

Помимо постоянного влияния на разрушение органов, смарт-пыль в крови активируется на команды поданные на определённой частотной волне, где в низкочастотном диапазоне усиливаются те или иные болезни в человеке, а в высокочастотном диапазоне исцеляется организм. Общество Иллюминатов / Мировое Правительство всегда использует низкочастотные волны для контроля над поведением человека, поэтому...

! Если человек живёт в Высоких Энергиях и имеет высоко развитое сознание, где его мозговые импульсы постоянно излучают высокие частоты активности, то он уже не поддаётся контролю разума.

Обычные люди не замечают момент контроля их разума принимая приказ извне, как своё собственное желание, которому они начинают подчиняться. Чувствительные люди слышат приказ в голове, и даже увидят факт самого действия находясь словно во сне.

Такие люди в побочном эффекте слышат голоса умерших людей или как бы переносятся в параллельные миры. Именно они часто попадают в психиатрические лечебницы считая, что сошли с ума. Но на самом деле такие люди являются здравомыслящими и отдающими себе отчёт в том, что они могут сделать будучи в странном состоянии.

Наиболее сенситивные люди обладающие сверхчувствительным восприятием, могут отследить момент контроля их разума. Ибо у них имеется опыт в духовном общении и при приёме Видений, поэтому они могут легко распознать искусственные слуховые и зрительные галлюцинации.

Перепад настроения, головные боли, резкое ухудшение самочувствия, апатия, спонтанное раздражение на ровном месте и многое-многое другое, включая перепады давления в организме и головные боли - всё это является последствием подконтрольного состояния.

После контроля организм находится в стрессовом состоянии, где ему требуется время для его восстановления и нормального функционирования.

Зачем надо было чипировать людей нашего мира, чтобы контролировать их разум...

Ни для кого не секрет, что Общество Иллюминатов относится к Силам Тьмы, а они умеют только разрушать, но не создавать что-то новое и полезное для людей / мира / природы / планеты. А Человек создан богом, как Созидательная Сила ищущая пути своего Развития через поиск смысла жизни, поэтому он не станет смиренно подчиняться Тёмному пути своего Развития, если он ведёт его к деградации и смерти, поэтому для того, чтобы Тёмные Планы Общества Иллюминатов по Развитию человечества были внедрены в нашем мире, надо было из наших людей сделать управляемое стадо.

Достигалось управление сознанием людей нашего мира не только через зомбирование рекламой, телевидением, фильмами, СМИ, но и через химические продукты питания, лекарства. Вся подобная индустрия работала только на одно дело - контроль разума. Где главную роль в ней играли: устройства типа ХАРПа разбросанные по всему нашему миру, в зоне действия которых находятся все телевизионные / сотовые вышки связи располагающиеся в черте городов, а также чипизация населения: напрямую - через имплантацию, и косвенно - через наночастицы в крови.

Все устройства типа ХАРПа и управляющие чипы контролировались искусственным интеллектом. Программа контроля разума закладывалась в ИИ тайными правителями нашего мира - Девятью неИзвестными, составляющими костяк Мирового Правительства: Рокфеллер (умер в 2017 году), Буш Старший, Киссинджер, Бжезинский (умер в 2017 году), Елизавета Вторая (умерла в 2017 году), Ротшильд, Сорос, Буш Младший, Билл Клинтон. Главными из них были: Рокфеллер, настаивающий на секретности всех Проектов, и Буш Старший имеющий нацистские замашки.

Почему наши тайные правители безнаказанно творили Зло в нашем мире...

Тайные правители нашего мира не скрывали свои Тёмные Дела, а открыто сообщали об этом людям нашего мира посредством: рекламы тех или иных товаров и продуктов; фильмов, мультфильмов / аниме, которые люди считали вымыслом сценариста. Другое дело, как это подавалось людям, ибо самой важной информационной сути отводилась второстепенная роль, а нечто незначительное выдвигалось вперёд. Получая знаковую Информацию, Знающий обращал внимание на Важное - отсутствие рекламы натуральной продукции, а обычный человек видел только внешнее - саму рекламу товара / поведения, ибо разум людей уже был зомбирован.

Именно так и достигалось Правителями соблюдение Законов Вселенной о Свободе Воли и Выбора людей нашего мира, ибо никто и ничего нам насильно не навязывал.

Соблюдение Законов Вселенной является важной основой в правлении миром, каким бы оно не было - Тёмным или Светлым. Наше Мировое Правительство соблюдало Закон Свободы Воли и Выбора, открыто сообщая мировому сообществу о своих Тёмных Делах, даже если это были лишь намёки и знаки на них. Например, через Карты Иллюминатов, которые были выпущены в 1995 году, некоторые из которых Общество Иллюминатов до сих пор пытается воплотить в нашей реальности.

В прошлом веке Галактическая Федерация Света не смогла призвать наших Правителей к Ответу за Содеянное из-за соблюдения ими Законов Вселенной. Но с 2012 года ситуация на планете Изменилась, ибо наступила Смена Эпох в Энергиях Дня Сварога, где Правление нашим миром Силами Тьмы подошло к завершению.

С 2012 года в нашем мире начались перемены, благодаря вспышечной активности нашего солнца, из-за чего в планетарном пространстве началось повсеместное повышение вибрационной частоты, которую фиксируют приборы. Это способствует уничтожению смарт-пыли в воздухе при активном солнечном свете и приводит к сбою оборудования передающего низкочастотные волны, включая управляющие чипы.

Хотя это мало чем может помочь густонаселённым городам нашего мира, которые подконтрольны искусственному интеллекту. Ибо все городские жители чипинированы наночастицами из-за загрязнённого воздуха, воды и химических продуктов питания ежедневного употребления. Ведь внутрь такой низковибрационной среды ограниченной смогом, Высокие Энергии Солнца не могут пробиться.

Что можно посоветовать людям нашего мира, отказывающимся от жизни под контролем чипизации...

! Всегда находиться в Высоких Энергиях своего духовного развития через расширение своего логического мышления. Тренироваться можно на анализе информации о мировых / планетарных изменениях.

! Приветствовать вспышечную активность солнца, как единственную защиту от низкочастотных волн контроля разума. Ибо Солнечный Ветер гуляющий по планете, отлично очищает пространство от низковибрационных частиц и обнуляет тёмные коды наночастиц в воздухе и в организме.

Самое важное для желающих Выйти из-под контроля разума:

В первую очередь всем людям необходимо отказаться от употребления химической еды и напитков, а также уменьшить употребление химических лекарств. Все они являются разносчиками наночастиц с кодами разрушения организма на смерть;

Во-вторых, желательно переехать за город подальше от смогового городского пространства, которое напичкано смарт-пылью в воздухе и в воде текущей из-под крана. Ибо только над городами и распыляются металлические ионы, которые являются отличными проводниками Сигнала между чипинированным городским населением.

Нельзя забывать ещё и о том, что все городские улицы представляют собой клетки из проводов, внутри которых управлять людьми не составляет труда;

В третьих, людям следует избегать любого медицинского имплантирования будь то лечение зубов, увеличение груди / попы, усиление слуха или зрения. Ведь имплант может, как принимать сигнал от любой внешней антенны, так и передавать его дальше в радиусе 2 метров;

В четвёртых, всем требуется перейти на здоровый образ жизни, чтобы очистить своё тело от наночастиц в крови и исцелить его за счёт натуральных продуктов питания и лекарств. Также нам необходимо усилить наш организм за счёт чистого воздуха и солнечного света, благодаря чему восстановится его естественная защита - иммунная система. Ибо только в здоровом теле может находится здоровый дух - чистый разум.

Напомню ещё и о том, что духовное развитие логического мышления поднимает мозговые импульсы до высоких частот, которые помогут защитить мозг от низковибрационного излучения контроля разума.

Помните главное: Чем больше вокруг вас духовно развитых или Чистых телом людей, тем меньше у вас шансов: быть управляемым через чипы, попасть под влияние искусственного интеллекта и под его контроль разума.

Майтрея Рагнарёк,

сентябрь 2017 года



Автор: Рагнарёк

http://narada-budda.ru/raskrytie/238-esse-chipizaciya-chelovechestva-dlya-ego-kontrolya.html