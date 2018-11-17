Тёмная сторона мира аниме. О чем не говорят дети, и не догадываются родители

Предисловие: Эта статья проекта Нараспутье.Ру предназначена специалистам, по роду своей профессиональной деятельности работающим с молодёжью, а также всем родителям, которые узнали, что их дети уделяют время просмотру аниме, и решили разобраться в том, какое влияние может оказать это «хобби» на ребёнка. Всем остальным знакомство с представленным материалом, содержащим достаточно неприятные подробности рассматриваемой субкультуры, скорее всего, будет излишним. Вряд ли стоит читать эту статью и фанатам освещаемого направления массовой культуры. К сожалению, десять страниц текста, какой бы важной и правдивой ни была изложенная в них информация, не могут изменить отношения, сформированного тысячью часов просмотра аудиовизуального контента, и скорее всего, вызовут только негативную реакцию.

Содержание: 1. Введение

2. Особенности распространения аниме

3. Что так привлекает в аниме

4. Жестокость в аниме

5. Тема смерти

6. Семейные ценности в аниме

7. Смещение социальных ролей в аниме

8. Тема добра и зла

9. Тема эротики и извращений в аниме

10. Сатанизм в аниме

11. Вред психике

12. Аниме сообщества

13. Про систему ценностей

14. Что делать?

1. Введение

Главные потребители аниме в России – это дети и подростки, активно пользующиеся Интернетом. Именно их внимание чаще всего привлекает этот преимущественно недетский контент, когда они, блуждая по сети, сталкиваются с необычными и яркими «мультфильмами». Чему они могут научить ребенка или молодого человека, и какую систему ценностей продвигают? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Что мы, родители, знаем про современное аниме? Давайте скажем честно – ничего! И это как раз тот случай, когда краткий экскурс в эту специфическую тему необходим, чтобы сформировать к ней целостное отношение. Материал готовился целый месяц, и за это время частично или полностью были просмотрены множество самых популярных современных аниме-сериалов, что позволило проанализировать общую ситуацию в этой сфере и дать объективную оценку идеям и смыслам, транслируемым зрителям.

В результате проделанной работы были выявлены и обобщены основные тёмные стороны анализируемого направления. Акцент на положительных сторонах в статье осознанно не делается, так как по сравнению с объёмами деструктивной информации поучительных смыслов и образов в рассматриваемой продукции ничтожно малое количество. Отдельные созидательные мультфильмы аниме служат скорее «точкой входа» для большинства начинающих анимешников, после которой прикормленную и вовлечённую аудиторию начинают форматировать совсем другими сюжетами.

2. Особенности распространения аниме

Аниме – это японская анимация. В отличие от классических мультфильмов других стран, большая часть контента этого жанра изначально рассчитана на подростковую и взрослую аудитории, и во многом за счёт этого имеет высокую популярность в мире, занимая достаточно уникальную нишу. В мировой мультипликации количество произведений этого жанра составляет уже почти 70% от всего контента. Если вы вдруг захотите пересмотреть всё аниме, то вам надо будет в течение 70 лет уделять процессу по 2 часа в день.

Мультфильмы и сериалы аниме отличаются тем, что в них активно используют темы смерти, секса и насилия (много сцен убийств, извращений, садизма и т.д.), и эти темы лежат в основе большинства сюжетов. Герой таких «мультиков» обычно одинок, не понят, потерян, часто сам является жертвой насилия и стремится отомстить, в результате чего жестокость для него становится нормой жизни. Тем не менее, благодаря стандартным художественным приёмам, какие бы негативные черты ни навешивались на образ главного героя, у большинства зрителей он вызывает не отвращение, а сопереживание и даже сочувствие.

Не случайно в европейских странах и США японская мультипликационная продукция проходит предварительную оценку, в ходе которой определяется допустимая возрастная аудитория. Иногда издатель вырезает из произведения слишком откровенные или жестокие кадры, чтобы уменьшить возрастную планку. В России продукция аниме распространяется преимущественно через интернет, и никакой процедуры рецензирования не проходит, даже когда публикуется на крупных официальных сайтах по типу «Яндекс. Видео».

Аниме не однородно. Бывают сериалы для детей (кодомо), для юношей (сёнэн), для девушек (сёдзё) и полноценное «взрослое» аниме – сэйнэн и дзёсэй. В отдельное направление выделился хентай (и его разновидности по типу «яой», «юри» и т.д.) – аниме порнографического характера, нацеленное на откровенное растление зрителей. И это мы не затрагиваем такие виды аниме как «этти», «сёнен-ай», и прочее – людям со слабой психикой лучше не углубляться в эти темы, да и с крепкой тоже не стоит, хотя большинство анимешников с ними хорошо знакомы. Эти направления созданы специально для тех, кто воспринимает педерастию и прочие извращения в качестве нормы.

Главная проблема заключается в том, что в России ВСЕ перечисленные направления называют одном словом – «аниме». Зайдя в детскую комнату, вы не сможете понять, какой из этих жанров в данный момент смотрит ваш ребенок на компьютере, да он и сам не знает. Визуально они неотличимы друг от друга, не маркируются, и все находятся в свободном доступе, зачастую вперемешку. Подобная ситуация приводит к тому, что ребёнок, который начнёт смотреть даже исключительно детские направления аниме, очень скоро попадёт на совсем недетский контент, просто потому что никаких структурных барьеров не выстроено, а обсуждение всех перечисленных жанров в фанатской среде носит благосклонный характер.

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