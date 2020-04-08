Российская медицина сегодня

Тагильский кризис

Загадочным образом чем больше ресурсов федеральные власти бросают на медицину, тем хуже становится нормальным, рядовым врачам. Заодно – их пациентам. Говорят, идеальный бизнес, позволяющий зарыть сколько угодно денег в песок, – это строительство дорог. Похоже, российская медицина в этом плане оказалась куда более благодатна.

«Напомню цифры, ресурсы, которые мы предусмотрели для нацпроекта «Здравоохранение». Это 1, 367 триллиона рублей», – первым делом напомнил на совещании президент. После чего тут же перечислил самые известные болевые точки. Мало в какой другой отрасли планы и обещания так явно разошлись с реальностью. Возьмём один из самых ярких посылов: обещание довести зарплаты медиков до двукратной, считая от средних по регионам. Во что это вылилось? Денег на повышение у большинства регионов не нашлось, поэтому пошли на подлог, начали массово переводить докторов на полставки. В результате реально зарплаты остались те же, работы столько же или больше, зато в чиновничьих отчётах цифры выросли вдвое.

На главном медицинском фронте, том самом первичном звене, врачей остаётся всё меньше. Даже по официальным данным Минздрава, остро не хватает 25 тыс. врачей и 130 тыс. среднего медицинского персонала. Президентское совещание прошло 20 августа, тремя днями позже разразился грандиозный скандал с демонстративным увольнением всех шести хирургов в ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле. Со словами «в «Пятёрочку» смотрителями зала пойдём работать» они двинули подавать заявления, потому что терпение лопнуло. За последний год нагрузка выросла в два-три раза, тогда как нищенская зарплата – 17–18 тыс. руб. – ни капли не изменилась. Такого позора и унижения для нашего президента медицинским начальникам – Голиковой и Скворцовой – трудно было придумать. Но придумали!

Порой дело не только в деньгах. Но условия труда у многих врачей тоже далеко не сказочные. На девятый год бесконечной оптимизации медицины мы получили цифры, которые, не покраснев от стыда перед президентом, озвучила лично министр Скворцова. По её словам, 7917 зданий больниц и поликлиник в РФ находятся в аварийном состоянии, большинство требует сноса. В 499 населённых пунктах страны вообще нет никаких врачей. 40% медицинской техники, то есть 20 тыс. единиц, в нашей стране изношено. Социалка для докторов – давно забытое прошлое. В 2018 г. шесть регионов РФ вообще не предусмотрели абсолютно никакой соцпомощи медикам, ни в каких формах. Идти работать медсёстрами, фельдшерами и акушерами молодёжь не хочет ни в какой форме, дефицит среднего медицинского персонала по РФ достиг 130 тыс. человек.

Удивительным образом не сработала даже широко разрекламированная Минздравом программа «Земский доктор». По ней врач, согласившийся переехать на работу в село или малый город, получает подъёмные 1 млн руб., фельдшер – полмиллиона. Что только не делал Минздрав, в том числе повысил предельный возраст в этой программе с 35 до 50 лет. Тем не менее с 2012 г. желающих поучаствовать набралось очень мало.

Новая медицина

В целом десятилетка беспрестанных медведевско-голиковско-скворцовских медицинских реформ принесла такие итоги. Возьмём самые показательные цифры. Если в 2003 г. в России было более 10 тыс. больниц, в 2010 г. оставалось только 6, 3 тыс., то сейчас чуть более 5 тысяч. Ничего удивительного, если знать, что ещё при красотке Голиковой в России оптимизировали по 300 с лишним больниц каждый год. Большинство оптимизировали путём уничтожения. Число коек в них сократилось с 1, 6 до 1, 2 миллиона. В сельской местности в 2005 г. было 8, 3 тыс. больниц, сейчас осталось менее двух тысяч. Их сократили ни много ни мало в четыре раза. Амбулаторные пункты на селе, и те за годы медицинских реформ урезали втрое.

В целом в РФ одни из самых низких расходов на здравоохранение, если брать в процентах от ВВП. Наше государство тратит на медицину 2, 6% ВВП, тогда как в странах «Большой семёрки» – от 8 до 12%. Даже в Турции и Белоруссии – по 4, 2%! Хуже нас только Узбекистан и Азербайджан, которые тратят на медицину 1, 2–2% ВВП. Но у них климат другой.

Тем временем платная медицинская помощь, если брать объёмы в деньгах, в ходе госоптимизаций выросла вдвое. Если в 2010 г., по официальным данным, население оставило в платных клиниках 250 млрд руб., то в 2018 г. сумма перевалила за 700 миллиардов. Само собой, недурно росли цены на медикаменты. Росстат тут считает странно, выборка лекарств у него очень своеобразная. Тем не менее даже из этих данных видно: за 10 лет валидол подорожал с 2, 5 до 32, 5 руб., йод стоил 4, 2 стал 14 руб., медицинский бинт российского производства подскочил в цене с 4, 6 до 12 рублей. Примерно тот же рост, в разы быстрее инфляции, шёл практически на все лекарства. Голикова в это время всё хорошела и хорошела!

Что в итоге? Под видом развития государство десятый год подряд откровенно экономит на медицине, перекладывая траты на население. У которого денег почти нет. В результате вместо обещанного с высоких трибун развития – медицина у нас деградирует. Как ни печально, страна заняла последнее, 50-е, место в международном рейтинге качества медицинской помощи. Нас обогнали Азербайджан, Алжир и Бразилия. Другой пример. В мире на узких специалистов ложится 30% нагрузки, в России – 80%. У нас терапевтов только 16% от общего числа врачей. Зато бешеный переизбыток врачей на тройке самых хлебных специальностей: стоматология, урология, гинекология. Тогда как средний показатель числа терапевтов в мире – 33%, в США, Канаде и Евросоюзе – под 50%. На одного врача в России работают две медсестры, во Франции – три, в США – четыре. Это разгружает доктора от канцелярской работы. По мировым меркам российские больницы в массе работают ужасающе плохо. Винить за это врачей тоже нельзя, потому что нагрузки огромные, нормативы чудовищные, а зарплаты у многих ничтожны.

Собственно, именно об этом прямым текстом говорят уже сами авторы медицинской реформы, в том числе на недавнем совещании по итогам. Есть ли выход? Безусловно, особенно если систему начнут менять с самого верха. Но ситуация зашла так далеко, что спасение не будет простым или быстрым. Сначала надо гнать поганой метлой всех разжиревших и похорошевших за эти годы реформаторов, и не просто гнать, а возбуждать уголовные дела. Иначе на их место придут другие и примутся воровать с утроенной силой.