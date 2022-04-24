Российское здравоохранение, рожденное в ходе окончательного этапа буржуазной контрреволюции более 30 лет назад, имея своим фундаментом советскую систему, то есть остатки научных принципов, созданных при непосредственном участии Н.А. Семашко, переживает тяжелые времена. И дело даже не в пандемии, этом стихийном бедствии с рукотворными последствиями, которая лишь несколько ускорила и обнажила углубляющийся кризис мирового империализма. А в том, что отношения частной собственности по своей природе не могут обеспечить хотя бы большинство людей планеты не то что условиями расширенного воспроизводства жизни, наполненной здоровыми во всех смыслах отношениями, но даже необходимой медицинской помощью в случае возникновения массового заболевания, даже за деньги.



Переваривание советского здравоохранения происходит медленнее, чем этого бы хотелось олигархам в сфере производства соответствующих услуг, поэтому официальные цифры смертей в ходе современной пандемии ковида и сопутствующих социально-экономических мер являются в высшей степени манипулятивными, оказываясь, судя по результатам отрицательных величин естественного прироста населения, недостоверными.

По этому поводу Семашко замечал:

«Как известно, чтобы затушевать классовые противоречия, к фиктивным средним прибегает обычно буржуазная статистика вообще, буржуазная санитарная статистика в частности.



Разоблачение фиктивности таких «средних» буржуазной статистики, как исчисление «средней заработной платы» по производствам, когда складывают вместе и хозяев, и рабочих; когда исчисляют «среднюю» жилищную обеспеченность, причем складывают вместе нанимателей «углов» и владельцев особняков, является обязанностью советских статистиков. …Никогда не нужно забывать, что «средние» дают нам лишь необходимую общую ориентировку, за которой надо уметь вскрывать отдельные составляющие ее элементы, в особенности, если эти элементы противоречивы или разнокачественны» (Вопросы гигиены и санитарии в труде В.И. Ленина, 1944 г.).

Величина дополнительной смертности от коронавирусной инфекции оказывается сравнительно меньшей относительно «обычных» смертей от сердечно-сосудистых (около миллиона смертей в год) и сопоставимой относительно раковых заболеваний (около 300 тысяч смертей в год).



Затушевывание, сокрытие, придание малозначительности последним фактам есть способ правящего класса переложить трудности современного кризиса капитализма на одну проблему, связанную с пандемией ковида, тогда как в существующем состоянии здоровья населения наибольшую роль играют неудовлетворительные и недостойные условия жизни большинства людей в эпоху загнивающего капитализма.



В условиях господства алчных дельцов от медицины существующая медицинская помощь способна только поддерживать текущую работоспособность наемного раба для расширенного воспроизводства нулей на счетах олигархов, пусть это даже и олигархи в законе.

Зная китайский, кубинский, вьетнамский и северокорейский опыт борьбы с этой напастью, можно смело констатировать — наличие коммунистической партии во главе государства обеспечивает минимальное количество жертв, а отсутствие отношений частной собственности переводит борьбу с пандемией в деловое состояние проведения определенных санитарно-эпидемиологических мероприятий, в том числе и по прививанию населения вакцинами.



И если Китайская Народная Республика была вынуждена проводить часть клинических испытаний своих вакцин на территории других стран ввиду отсутствия объектов исследования на собственной земле, то российская медицина, лишь иногда успешно эксплуатирующая научно-образовательный задел советского государства, была вынуждена искать возможности для импорта компонентов, необходимых при производстве лекарственных средств, прежде всего у Китая и Индии, так как быстро и эффективно развернуть свою производственную цепочку на отечественном же сырье (прежде всего это активные фармсубстанции (АФС)) не представлялось возможным.



Жертвами такого рыночного подхода к производству и распределению материальных благ уже стали сотни тысяч не доживших до вакцинации, не получивших планового медицинского обслуживания и не прошедших диспансеризацию людей в России и миллионы в мире. К сожалению, в число последних вошли и многие просто не желающие вакцинироваться по разным, в основном немедицинским, основаниям вследствие недоверия к буржуазной власти и господствующего в общественном сознании невежества.

В нежелании, а подчас и в форме активного противодействия, большинства населения вакцинации от новой коронавирусной инфекции при наличии хотя бы одной предположительно эффективной вакцины следует отметить несколько взаимосвязанных факторов.



Во-первых, это абсолютный бардак в части агитационных мер разъяснения необходимости принятия тех или иных мер санитарного реагирования. Говорящие головы от медицины и просто бюрократы разного уровня, не желая и не умея изучить проблему надвигающейся эпидемии, ее медико-биологические и социальные аспекты, предлагали подчас взаимоисключающие меры, а реальный эффект многих из них приближался к нулю.



В результате ношение масок на подбородке превратилось в ничего не значащий ритуал части населения, особенно в период активных проверок ношения масок в переполненном общественном транспорте правоохранительными органами, а носители всякого рода конспирологических и квазинаучных домыслов получили благодатную аудиторию.



Во-вторых, это непоследовательность в части разрешения организации тех или иных массовых мероприятий в одном случае и запрета в другом, в режиме декларирования так называемых «нерабочих рабочих дней», который был полностью дан на откуп владельцам предприятий, волюнтаристски решавших, насколько им целесообразно закрывать работу своей фирмы на тот или иной срок, в введении системы QR-кодов, обойти которую в результате коррупциогенности мог любой желающий, в многократном и хроническом увеличении нагрузки на государственные учреждения здравоохранения, которая привела к массовым очередям в поликлиниках и больницах и оттоку из последних медицинского персонала в частную медицину, и так далее.

В целом можно констатировать факты, с одной стороны, неумения буржуазного государства организовывать санитарно-эпидемиологические мероприятия на должном уровне: наличие мобилизационного госпитального фонда, дезинфекционных установок со специальными средствами и достаточного количества прививочного материала, – с другой стороны, нежелания олигархов и финансовых магнатов делиться государственными, считай своими, деньгами для обеспечения даже необходимых мер для сохранения и воспроизводства населения.

О Семашко

Как и всякая гармоничная и выдающаяся личность марксистского склада, которая вобрала в себя богатства научных знаний, накопленных человечеством, Николай Александрович Семашко проявил себя в жизни с чрезвычайно разнообразных сторон: будучи профессиональным революционером, не бросая врачебную практику, он боролся с царизмом и капиталистическим строем под знаменем большевизма, пробыв в рядах партии более 50 лет.



После победы Революции организовывал советскую медицину в соответствии с задачами строительства первой фазы коммунизма и далее в качестве ученого и педагога развивал идейно-теоретическую базу для советской медицины — медицины будущего коммунистического общества, прежде всего в области полного предупреждения заболеваний, то есть в профилактике.

О страховании

Еще в 1912 году в работе «Государственное страхование рабочих и задачи момента» Семашко пишет о социальных реформах буржуазного государства как способе притушить классовую борьбу, создать иллюзию возможности социального мира и разоружить пролетариат, подкупая его подачками с барского стола.



В статье приводятся слова кадета и дальновидного буржуа Щепкина, которые были взяты на вооружение и успешно проводились в жизнь почти всеми буржуазными государствами в XX веке:

«Представим себе, — убеждал он октябристов, — что трудящиеся массы вдруг придут к заключению, что им не следует идти за командующим классом, ведь тогда командующему классу ничего поделать не придется; одни они не в состоянии что-нибудь делать, если эти классы не пойдут за ними, и когда вы говорите о нуждах трудящихся масс, о нуждах народных, то нельзя обойтись криками; придется, если вы действительно желаете принести пользу государству, пойти, кроме криков, на некоторые жертвы.



Вам придется, хотите вы или не хотите, рано или поздно пожертвовать значительною частью земли, промышленности — пожертвовать значительною частью прибыли, а командующим классам и правительству, несомненно, придется пожертвовать очень значительною частью своей власти».

Однако данная политика господствующего класса не могла ввести в заблуждение большевистскую партию, поэтому, например, законопроект о страховании рабочих послужил замечательным поводом для бурной легальной и нелегальной агитации за социалистические задачи, за победу революции, потому что только последняя могла позволить провести страхование в интересах большинства трудящихся.

Социальное страхование в капиталистических странах, возникнув как вынужденная уступка революционному движению рабочих, превратилось с течением времени и в способ открытого, как в США (рынок страховок, недоступный значительной части, в основном бедного, населения), и внешне замаскированного, как, например, в Германии и России («система Бисмарка» — страховые взносы в фонды от трудящихся) или в Великобритании («система Бевериджа» — государственное финансирование из налогов трудящихся), отъема денег у пролетариата в интересах прежде всего медицинских и фармакологических компаний, вне зависимости от форм частной собственности.



Пандемия новой коронавирусной инфекции наглядно показала несостоятельность всех буржуазных систем страхования в отношении охраны здоровья и жизни большинства населения.



Более шести миллионов смертей (нижняя граница «оптимистических» расчетов) за более чем два года пандемии — это эпитафия всей буржуазной медицине, в какой бы «развитой» стране мира она бы ни господствовала.

Что же касается системы страхования, в строительстве которой участвовал Семашко, то она в СССР реализовывалась следующим образом:

«1) все работающие по найму рабочие и служащие как в городских, так и в сельских местностях подлежат государственному социальному страхованию; 2) государственное социальное страхование проводится за счет государства, — сами застрахованные свободны от каких бы то ни было взносов в фонды социального страхования; 3) страховые органы работают на началах самоуправления; с 1933 г. дело социального страхования передано профсоюзам, никто никакого давления на них не производит, никто не вмешивается в их деятельность».

Все это обеспечивало необходимые и достаточные выплаты пособий по болезни и пострадавшим от несчастных случаев, пособий по старости и нетрудоспособности, пособий матерям, выделение средств на санатории и дома отдыха, на жилищное строительство, на обслуживание детского населения (устройство пионерских лагерей), на лечебно-профилактическую помощь застрахованным и т. д.

Следует отметить, что страховая форма медицинского обеспечения народа является лишь переходной в отношении полного и всестороннего обеспечения здоровой и полноценной жизни общества и соответствует первой, низшей стадии коммунизма.



Установив диктатуру рабочего класса в России, коммунистическая власть на первых порах будет развивать страховую форму, перестроит и переоборудует все частные владения на побережье, например, Черного моря в лучшие в мире профилактории, санатории и дома отдыха для трудящихся и детей, что позволит всем без исключения гражданам будущей страны поддерживать и улучшать состояние своего здоровья на планомерной основе и не один раз в год.



В дальнейшем, с развитием производительных сил и по мере перехода к коммунизму, вопросы сохранения здоровья и создания наиболее благоприятных условий для долгожительства и творческого труда станут одними из ключевых.

Роль социально-гигиенических мероприятий

В работе «Политика советской власти и социальная гигиена» Семашко определяет роль социально-гигиенических мероприятий как подчиненную всему коммунистическому строительству, как частное общему:

«Советский строй есть строй диктатуры пролетариата, советский строй есть переходная ступень к коммунизму через диктатуру пролетариата.



Таким образом, и советская власть всю свою деятельность вела по этому классовому принципу: максимальное поднятие благосостояния и культурного положения беднейших слоев населения, в первую очередь промышленного пролетариата и беднейшего крестьянства».

Принятые в первые же месяцы советской власти декреты о мире, земле, восьмичасовом рабочем дне и др. нашли свое непосредственное отражение и в мероприятиях социальной гигиены по укреплению здоровья беднейших слоев населения, чему в немалой степени способствовало поднятие хозяйственного и культурного состояния последних.

Национальная политика большевиков в отношении медицины

Уничтожение национальной розни на основе тесной дружбы представителей всех национальностей в ходе строительства коммунизма нашло свое выражение в создании широкой сети научных и лечебно-профилактических учреждений на территории национальных областей, которые в царские времена об этом и мечтать не могли.



Стоит отметить, что в некоторых национальных республиках СССР за первые 25 лет диктатуры пролетариата только больничная сеть увеличилась более чем в 30 раз.

Наглядным примером проведения ленинской национальной политики была успешная борьба на территории Узбекской ССР с малярией и другими паразитарными болезнями, которые губительно действовали на здоровье населения и наносили значительный ущерб народному хозяйству.



Научно-методическим и организующим центром этой борьбы стал Узбекский научно-исследовательский институт медицинской паразитологии под руководством проводника социально-гигиенических идей Семашко — Л.М. Исаева.



Институт был создан по итогам ряда научных экспедиций 1921-1923 годов в республики Средней Азии и Закавказья по изучению социальных и природных условий распространения инфекционных и паразитарных заболеваний.



Для проведения эффективных противомалярийных мероприятий и концентрации имеющихся сил институту были подчинены все имеющиеся в республике малярийные станции и выданы соответствующие материальные средства.



В точном соответствии с этапами коммунистического строительства в определенный исторический момент борьба с малярией в Узбекской СССР стала залогом успешного выполнения показателей пятилетних планов, в частности в области хлопководства.

Взаимодействие человека и возбудителей инфекции опосредовано социальными факторами: окружающей средой, благосостоянием населения, условиями труда и быта, уровнем общей и санитарной культуры.



Для распространения инфекции требуется наличие источника инфекции, передаточных механизмов и восприимчивости населения, но прежде всего определенное взаимодействие этих компонентов, прямо зависящих от господствующих в обществе социально-экономических отношений.



Поэтому внимание института медицинской паразитологии было направлено не только на изучение возбудителя и биологических условий его жизни и распространения, но главным образом на социальную природу эпидемического процесса.



Поэтому максимальный эффект борьбы с инфекциями был достигнут благодаря профилактической работе, основанной на сочетании научно-медицинских исследований и роста плановости экономики республики, втягивания в коммунистическое строительство все большей части населения, роста общей и санитарной культуры последнего.



Семашко, посетивший Узбекскую ССР в 1925 году, писал об успехах борьбы с малярией:

«Разумно принятыми осушительными мерами и урегулированием водоснабжения… институту удалось почти без лечения хинином резко снизить количество заболеваний в Бухаре и ее районах».

Так, малярия как массовое заболевание была уничтожена в Узбекской ССР к середине 50-х годов.

В целом ликвидация хозяйственной убогости, культурного и экономического неравенства в национальных районах была основой национальной политики советского государства.



Мы знаем, в чем состояла и продолжает состоять такая политика буржуазных государств в отношении народов бывших колоний и современных полуколоний, в отношении национальных меньшинств собственной страны.



Несмотря на некоторые подвижки, эта проблема не решается в рамках капитализма, знаменуя в наше время обострение национальной и расовой вражды даже в таких самых богатых буржуазных странах, как США.

Здравоохранение во время войны

В работе 1920 года «Политика и санитария» Семашко сравнивает состояние Советской России и белогвардейских окраин в период гражданской войны.



Несмотря на объективно неблагоприятные условия: отсутствие богатых источников продовольствия, сырья, топлива, окружение с суши и с моря блокадой международного империализма, лишение медикаментов, разорение в результате мировой бойни и гражданской войны, — население и армия на территории подконтрольной большевистскому правительству оказались в несравнимо лучшем положении в части прохождения эпидемии «испанки», холеры и тифа относительно положения населения белогвардейских областей, в особенности белой армии, которая стала главным разносчиком инфекции среди населения.

«Достаточно упомянуть, — писал Семашко, — что из 60-тысячной армии противника, перешедшей на нашу сторону в первые же дни после разгрома Колчака и Дутова, 80% оказались зараженными тифом.



Сыпной тиф на восточном, возвратный главным образом на юго-восточном фронте бурным потоком устремились на нас.



И даже брюшной тиф, этот верный признак отсутствия элементарных санитарных мероприятий — хотя бы прививок, широкой волной разливался по дутовской армии и угрожал нам».

Так как главные жертвы среди населения в результате эпидемий несут беднейшие слои, то уничтожение частной собственности, капиталистической эксплуатации, имущественного неравенства и подъем благосостояния обездоленных трудящихся становятся и основными противоэпидемическими мероприятиями советской власти.

В еще более тяжелый период Великой Отечественной войны советское здравоохранение проявило себя уже как наиболее эффективная в мире система противодействия эпидемиям и возвращения раненых бойцов на фронт.



Таким образом, 70% раненых возвратилось боеспособными на поля сражений, а фронт и тыл не знал массовых эпидемий.

Этика врачей

Мы видим сегодня, как в странах с большим социально-экономическим неравенством, типа США, Бразилии, Индии, Великобритании и России, пандемия ковида принесла и самые большие жертвы среди прежде всего беднейшего населения.



Особенно плачевным в данной ситуации видится пассивное аполитичное поведение врачей насчет удручающего положения в медицинской отрасли.



В конечном счете небольшими «ковидными» надбавками для врачей в действительности лишь затыкают огромные недостатки всей буржуазной медицины, в рамках которой служение человеку и прогрессу заменяется прислуживанием владельцам собственности в интересах поддержания воспроизводства капиталистических античеловеческих отношений.



Семашко замечал:

«… нужно, наконец, раз и навсегда покончить с басней об „аполитичности“ медицинской деятельности. Ничего не может быть более неверного или более лицемерного, чем это утверждение.



Неужели неясно, что всякий врач прежде всего общественный работник и что общественная обстановка влияет на каждый шаг его деятельности. Ни один врач, даже если бы он сознательно обрек себя на роль „рецептной машины“, не может даже при всем желании спрятаться за эту скорлупу.



Во многих же случаях эти разговоры об „аполитичности“ просто лицемерны. Общественный врач не может быть „аполитичным“…».

Немаловажным значением для успеха коммунистического строительства в области медицины является вопрос врачебной этики.



Как известно, материальной базой любой этики являются господствующие общественно-экономические отношения, которые для сегодняшнего врача определяют жалкое существование в роли добытчика средств для капиталистов медицинской отрасли.



Отсюда мы получаем типичное для большинства наемных работников отвращение, возникающее у врача к собственной работе, к коллегам и к постоянному конвейеру пациентов.



Врач оказывается не творцом коммунистического общества, не организатором здравоохранения народа, не источником знаний и практических навыков для спасения и улучшения жизни человека, а немощным винтиком, подчас небрежным и недобросовестным, в системе либо сохранения самого примитивного уровня обеспечения «медицинскими услугами», либо увеличения прибылей на основе платежеспособного спроса населения, не желающего умирать от невыносимых условий жизни и собственной безалаберности.



Врач, который не понимает необходимости возведения в практический принцип лозунга «интересы коллектива выше интересов отдельного лица», не может удовлетворить насущные потребности даже отдельного лица на жизнь и здоровое существование.

Создание Народного комиссариата здравоохранения

Коммунистическое строительство в СССР поставило на повестку дня необходимость специальной разработки теории организации советского здравоохранения, функционирующего с самого начала под руководством коммунистической партии.



Условием успеха данной работы становится непрерывное вовлечение в охрану собственного здоровья все больших масс трудящихся в ходе осуществления диктатуры пролетариата, а значит, возможности использования в интересах трудящихся и прогресса всей мощи государственной власти.



Каковы же основные черты такой власти выделял Семашко? Прежде всего, это единство управления плановым хозяйством, в том числе медицинским.



Но как большевики могли прийти к такому хозяйствованию в условиях экономической разрухи и социального разложения первых лет диктатуры пролетариата?

Ленин в указанных условиях предложил сразу не создавать единый управляющий центр, которым в будущем стал Народный комиссариат здравоохранения, а

«создать сначала на местах местные органы здравоохранения, чтобы наркомздрав не оказался „генералом без армии“, привлечь на свою сторону передовых врачей, отколов их от саботажников и контрреволюционеров; глубже разработать и распропагандировать идею организации советского здравоохранения, чтобы она была понятна и ясна каждому рабочему».

Проведенная работа дала свои плоды, и «с согласия В.И. Ленина был внесен в СНК проект декрета об утверждении первого в мире самостоятельного и полноправного министерства здравоохранения — Наркомздрава.



11 июля 1918 г. СНК принял этот исторический декрет». Таким образом, было реализовано единство управления советского здравоохранения в виде мощного центра, опирающегося на сеть местных органов здравоохранения.

Каким виделась Семашко структура планирования здравоохранения в СССР

Будучи составной частью единого общегосударственного народнохозяйственного плана и двигаясь нога в ногу с общим коммунистическим строительством и нуждами страны, здравоохранение не может функционировать без правильного учета и контроля на основе единого планирования.

Планы здравоохранения определяют направления работы и пути достижения целей работы органов здравоохранения и отдельных крупнейших учреждений, выставляя «контрольные цифры» и «календарные сроки».



В пределах указанных общих установок местные органы здравоохранения и отдельные медицинские работники с учетом экономического, демографического и санитарного состояния той или иной местности отражают в собственных планах свои потребности, что обеспечивает необходимое маневрирование в рамках единого планирования и реальную опору центральных планов на местные.



Продуктом такой аналитического работы и является единый план развития медико-санитарного обслуживания населения, обеспечиваемый единым государственным бюджетом.



При этом работа эта ведется комплексно, в связи с мероприятиями, проводимыми, например, жилищно-коммунальными органами и другими учреждениями СССР.

Основные направления работы советского здравоохранения

Основной задачей медицинской деятельности в СССР стало объединение лечебного и профилактического направления работ при ведущей роли профилактики.

Семашко писал:

«Капиталист классово заинтересован лишь в том, чтобы подлечить выбывшего из строя по болезни рабочего (если он ему нужен), чтобы потом вновь ввергнуть его в круговорот эксплуатации.



Советская власть, власть трудящихся заботится о коренном оздоровлении населения.



Профилактику, т. е. мероприятия по укреплению здоровья населения, проводят не только органы здравоохранения, но и другие органы советской власти и советская общественность; наше законодательство о труде построено на максимальной охране труда рабочего, работницы, подростка от вредных условий работ».

Отсюда формируются и основные принципы лечебной помощи:

«… во-первых, помощь была доступна населению, чтобы больной был в состоянии пользоваться медицинской помощью (вопросы приближения лечебной помощи к больному); во-вторых, чтобы она была бесплатной, ибо плата за лечение даже при близости лечебной помощи нарушает принцип общедоступности, и, в-третьих, чтобы она была квалифицированной, т. е. максимально гарантировала правильные диагнозы и лечение».

Сегодня у буржуазного государства тоже есть планы. Взглянем на состояние развития российского здравоохранения относительно указанных Семашко принципов на основе плана деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации c 2019 по 2024 годы.

В соответствии с указанным документом основной целью плана является

«обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки».

Одной из задач ставится обеспечение достижения показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, в частности:

«а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации; б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет)».

Очевидно, что указанные показатели, как и большая часть других показателей современных планов буржуазных ведомств, не увязаны с экономическим и политическим развитием общества, а значит, их выполнение или невыполнение во многом зависят от факторов, на которые система здравоохранения повлиять не способна.



Как бы буржуазная власть или руководство крупнейших монополий ни старались играть в планирование, как бы ни пытались увеличивать горизонты последнего, подключая к этой работе всю мощь научно-образовательных учреждений и электронно-вычислительной техники, в условиях рыночной экономики, господства разношерстных частнособственнических интересов любой план даже при, казалось бы, благоприятных условиях внутренней и внешней конъюнктуры наталкивается на объективные обстоятельства невозможности соединить частный интерес владельцев капиталов произвести и продать те или иные товарные стоимости и возможность большинства населения эти товарные стоимости приобрести.



Так, циклично на смену подъему капиталистической экономики приходят, по мере накопления дисбалансов, вызванных, в том числе, конкуренцией буржуазии в интересах получения больших прибылей, кризисы перепроизводства, часто дело доходит и до войн, и, соответственно, уничтожаются нормальные условия функционирования всей системы даже простого воспроизводства условий жизни народа.



И тогда мы воочию убеждаемся в невозможности при господстве отношений частной собственности окончательно преодолеть инфляцию, обнищание трудящихся, безработицу, ухудшение питания и медицинского обслуживания, дефицита, последствий природных катаклизмов, войн и эпидемий, которые все вместе несут с собой неизбежное ухудшение состояния здоровья большинства людей вплоть до преждевременной смерти.

Первичное звено здравоохранения

Все сталкиваются с проблемами так называемого «первичного звена» медико-санитарной помощи, которое представляет собой наиболее содержательный индикатор общего состояния здравоохранения, то есть основным фактором эффективности всего здравоохранения в целом.



Даже буржуазные общественные организации отмечают нехватку кадров, непривлекательные условия работы, особенно в сельской местности, недостаток медицинских учреждений и их удаленность от пациентов, несоответствие помещений медицинских учреждений современным стандартам оказания помощи, недостаточное финансирование и закредитованность медицинских учреждений.



Стоит отметить и увеличение нагрузки на государственные поликлиники (см. таблицу 1) за счет роста темпов урбанизации (см. таблицу 2), ввиду безработицы и неурядиц на селе и в небольших городах России, и за счет роста бюрократизации работы врача, несмотря на ее цифровизацию как следствие управленческого кризиса на основе неправильной организации врачебного дела.



Не меньшим злом стала и поступательная коммерциализация медицинских услуг, которая сделала неповоротливую медицину ОМС непривлекательной для значительной части населения даже с самыми низкими доходами.



Все это приводит к деградации участкового подхода оказания медицинской помощи. В таких условиях лечащий врач, как это предусматривалось в советском здравоохранении, не может чисто физически

«знать свой участок, условия труда и быта своего населения, выявлять часто и длительно болеющих, знать своих пациентов, проводить не только лечебные, но и профилактические мероприятия, лучше бороться с возникновением и распространением заразных болезней».

Подобное состояние в относительно бескризисное время для многих являлось не столь важным, а в нынешний кризис капитализма проявилось в полной мере со всеми своими противоречиями и пороками.



Очереди, недостаток врачей, лекарственных средств и медицинских изделий, бесконечные ожидания приезда скорых и плановой записи на прием — быстро пришло в состояние «на пределе возможностей».



В таких условиях лечащий врач не может оказать подчас и необходимую помощь, а о её достаточности можно только мечтать. Что же касается диспансеризации населения в России, то есть выявления болезней на ранних стадиях их развития, которой и должно заниматься «первичное звено», то ее капиталистическая реализация убога до смехотворности.



Для страны, в которой основной причиной смерти людей являются заболевания системы кровообращения, электрокардиограмму в рамках диспансеризации делают только с 35 лет (!!!).

Долгие годы борьба с сердечно-сосудистыми (см. таблицу 3) и онкологическими (см. таблицу 4) заболеваниями походит на биржевую игру, когда за несколькими относительно успешными годами следует откат назад, что не позволяет никаким долгосрочным прогнозам сбыться, несмотря на то, что научно-техническая база и диагностики, и лечения указанных заболеваний постоянно развивается.

Стоит отметить, что участковый метод медицинского обслуживания, который заключался в наличии опорных врачебных пунктов, обслуживающих население определенных участков, был заложен еще земскими врачами царской России.



Но тогда его развитие наталкивалось на ряд непреодолимых факторов: платность медицины, направленность на обслуживание помещика, сопротивление земского руководства, немногочисленность.



Советское же здравоохранение, взяв все самое разумное в таком подходе, развило участковое обслуживание до невиданных человечеством высот, что получило «особо совершенную и законченную форму в системе советских диспансеров», этом синтезе профилактической и лечебной деятельности.

«Советский диспансер:

1) обеспечивает наиболее своевременную и совершенную постановку диагноза и высококвалифицированную лечебную помощь специалистами,

2) организует общественность для борьбы с заболеванием,

3) проводит мероприятия по оздоровлению труда и быта населения,

4) ведет широкую санитарно-просветительную работу,

5) обеспечивает пользование подсобными учреждениями (диетстоловыми, ночными и дневными санаториями, детскими площадками) и, наконец,

6) организует дальнейшее лечение больного (в больнице, санатории, на курорте), если таковое необходимо».

Проводимая в этой сфере оптимизация (см. таблицу 5) тоже внесла свой вклад в невозможность хоть какого-то коренного решения проблем с хроническими заболеваниями.

В таких условиях обеспечение постоянного совершенствования бесплатной, общедоступной и квалифицированной лечебной помощи всему народу, как об этом писал Семашко, наталкивается на объективные обстоятельства развития капиталистической экономики, которая на современном историческом этапе окончательно вступила в стадию гниющего империализма.



Соответственно, даже самый радикальный реформизм не сможет хоть как-то существенно смягчить нарастающие противоречия в каждой сфере человеческой жизнедеятельности…



А. Красин