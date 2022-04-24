Забота буржуазного государства о материнстве и детстве оказывается относительно малоэффективной ввиду того, что общие материальные условия жизни народа не сильно улучшаются с течением времени . Развитие технологии родовспоможения приводит к снижению младенческой смертности (см. таблицу 6), но вклад последней в общую структуру естественного движения населения оказывается чрезвычайно малым даже сравнительно со смертностью, например, в результате ДТП. А выплата так называемого материнского капитала наряду с другими выплатами лишь «разгоняет инфляцию», которая обогащает класс капиталистов. Таким образом, почти все меры, принимаемые буржуазным государством в части увеличения рождаемости, оказываются безуспешными (см. таблицу 7).





Попытки оправдать эту ситуацию, в том числе и Путиным, отсылкой к советскому периоду являются абсолютно беспочвенными, так как тридцать лет буржуазной власти не дали народам уничтоженного СССР ничего, кроме нарастания всех пороков, которые свойственны капиталистическому общественному устройству, что мы видим, в том числе в застое, например, в промышленном производстве России, которое за несколько десятилетий господства олигархов и финансовых магнатов так и не перешагнуло достижения даже РСФСР 1990 года.

При диктатуре рабочего класса забота о материнстве и детстве будет поставлена во главу угла в связи с развитием всего общества, а неблагоприятные факторы прошлого будут учитываться, но не смогут помешать решению возникающих проблем, что советская власть ленинского и сталинского периода доказала неоднократно и безапелляционно во всех вопросах, встававших в то время перед большевистской партией и государством.

Младенчество как важный этап всестороннего развития личности человека должно проходить в условиях благоприятной научно-организованной среды.



Младенец должен хорошо и правильно питаться, находится в здоровой санитарно-гигиенической и воспитательной обстановке, данные о его состоянии должны скрупулезно собираться и изучаться педиатрами в ходе планомерных медицинских осмотров.



Таким образом, под руководством Семашко и создавалась система, которая охраняет весь жизненный путь ребенка, начиная с его внутриутробного состояния: женские консультации для будущих родителей и беременных — родильная помощь — консультации для матери и ребенка — ясли — детсады — детские поликлиники — больницы — санатории — курорты и т. д. Нужно ли говорить, в какое убогое состояние пришли эти важнейшие институты при капитализме?

Органы санитарного надзора

Органы санитарного надзора в СССР, за исключением периода «хрущевины» 1954 — 1963 годов, были самостоятельными учреждениями советского государства (до 1933 года проведение санэпиднадзора даже входило в задачи Санитарного отдела Советской милиции, в дальнейшем НКВД), «оком» последнего в области соблюдения санитарных норм и правил труда и быта населения, осуществления санитарных правил на предприятиях и в учреждениях, в школах, в строительстве и благоустройстве населенных мест, мест питания населения, в борьбе с заболеваниями, особенно заразными, и т. д.



Для этого местные санитарные органы непосредственно подчинялись вышестоящим санитарным органам, а местные органы власти не имели права отменять их обязательные к исполнению решения, соответствующие установленному законодательству.



Они могли лишь обжаловать его постановления (если находят их неправильными) вышестоящим санитарным органам. Стоит дополнительно отметить плановый характер санитарных мероприятий в СССР. Эта плановость позволяла на основе изучения санитарной обстановки во вполне ощутимые сроки жизни даже одного поколения окончательно решать проблемы санитарно-эпидемиологического характера.



Сегодня же то или иное улучшение положения носит недолговечный характер, а возвращение неблагоприятной обстановки становится лишь вопросом времени ввиду цикличности социально-экономических кризисов при капитализме.

Казалось бы, в современной России постановления Роспотребнадзора в лице санитарных врачей разных уровней являются тоже обязательными для исполнения, однако практика современной кампании по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции показала обратное.



Большинство постановлений исполнялись частично и формально, многие вообще не принимались в расчет местными органами власти, в том числе и в здравоохранении.



Например, обязательный карантин для контактировавших с заболевшими ковидом выполнялся, может быть, первые пару месяцев действия соответствующего постановления 2020 года, а потом оно было благополучно забыто до отмены в начале 2022 года.

Защита труда

Труд, то есть деятельность по творческому преобразованию природы и общества, возникнув как необходимая потребность выживания человеческого еще стада, став основным способом его очеловечивания, впоследствии превратился в способ закрепощения человека, то есть превращения его в раба тех или иных эксплуататорских отношений: от собственно рабовладения до современного капитализма.



Наполнение трудовой деятельности богатым познавательным и преобразовательным содержанием, осознание каждым человеком жизненной потребности в такой деятельности не ради получения куска хлеба и крова над головой в первой фазе строительства коммунизма отразилось и в охране труда рабочих на промышленных предприятиях.

В. И. Ленин говорил:

«Мы должны всякий труд, как бы он ни был грязен и труден, построить так, чтобы каждый рабочий и крестьянин смотрел на себя так: я — часть великой армии свободного труда и сумею сам построить свою жизнь без помещиков и капиталистов, сумею установить коммунистический порядок».

Большевистская власть в самом начале своего победного шествия установила такой высокий уровень законодательной защиты здоровья трудящихся, что значительная часть этих установок остается актуальной и непревзойденной до сих пор.



Это и режимы рабочего дня с установленными перерывами, отпуска, специальные правовые акты в отношении женщин и несовершеннолетних, санитарно-эпидемиологический контроль за пищевой и промышленной гигиеной, предотвращение несчастных случаев и защита рабочих от неблагоприятных условий работы, наличие здравпунктов, медсанчастей на предприятиях пропорционально численности рабочих и так далее.

Особенную ценность в охране здоровье представляла забота о часто и длительно болеющих. Как отмечал Семашко:

«В одних случаях достаточно перевести такого рабочего на другую, менее для него вредную работу; в других случаях достаточен небольшой отдых, иногда отпуск к родным в деревню; в-третьих — назначается диететическое питание; в-четвертых — больной направляется на соответствующее квалифицированное лечение — в больницу, санаторий, на курорт и т. д.».

И здесь мы особенно отмечаем наличие комплексных планов «проведения оздоровительных мероприятий по линии санитарно-технических усовершенствований и по улучшению лечебно-профилактической работы», подписываемых руководителем предприятия, представителем профсоюза и врачом.

Деиндустриализация современной России в условиях перехода к рыночным отношениям привела к резкой деградации условий защиты труда.



На крупных предприятиях даже с наличием ДМС и медпунктов наемный работник не может чувствовать себя хотя бы в относительной безопасности, надеясь в значительной степени на возможности платной медицины или на авось.



Несмотря на наличие службы инженеров по технике безопасности, написанную гору инструкций и положений, на значительную автоматизацию процессов производства и обеспечения безопасности, страшные техногенные аварии с большим количеством человеческих жертв, например в шахтах по добыче угля, не прекращаются.



Прежде всего потому, что целью производственной деятельности стало извлечение прибыли.

Наемный работник, являясь всего лишь небольшим винтиком по увеличению нулей на счетах олигархов и финансовых магнатов, не может высоко ценить свою, в сущности, рабскую жизнь.



При этом всякий капиталист, пытаясь минимизировать свои издержки, постоянно экономит и на поддержке безопасности самого процесса труда, обеспечивая, как и в случае с заработной платой, лишь минимальный уровень необходимого.



Эти два фактора при господствующем последнем, соединяясь, и приводят от случая к случаю к таким катастрофам, как на шахтах «Распадская» и «Листвяжная».

Важно понимать, что охрана труда по-коммунистически не ограничивается охраной одного лишь процесса труда, но, являясь частью всего процесса оздоровления народа, в комплексе со всеми мерами санитарно-эпидемиологического и жилищно-бытового характера обеспечивает необходимую и достаточную среду для развития всего человеческого потенциала.

Участие трудящихся в охране здоровья

Развитие компетентного самоуправления как основной формы коммунистических отношений проявилось в рождении советского здравоохранения под лозунгом: «Охрана здоровья трудящихся — дело самих трудящихся!».



Сегодня, казалось бы, дело охраны собственного здоровья тоже в руках трудящегося, но в условиях господства отношений частной собственности, а значит, и нацеленности всех сфер жизни человека, в том числе и медицины, на получение прибыли, а значит, и хронической нехватки оборудования, финансирования, компетентных кадров, и необходимости оптимизировать медицинскую отрасль (сокращать якобы неиспользуемые ставки и койко-места, запасы медикаментов и др.), и наличия гигантского количества пищевых фальсификатов на рынке продовольствия, даже самый сознательный сторонник здорового образа жизни не может гарантировать себе здоровую жизнь на долгие годы вперед.



Отсюда вытекает необходимость для такого сторонника бороться прежде всего за установление диктатуры рабочего класса и научно-плановое хозяйствование, а не за небольшие подачки с барского стола от буржуазных управленцев…

В каких организационных формах видел Семашко участие населения в охране собственного здоровья?

1. Советы содействия трудящихся хозяйственно-организационной деятельности лечебных учреждений того района, где эти трудящиеся проживают. При нормальном материально-техническом снабжении медицинских учреждений необходимость в подобном содействии не будет столь актуальной, за исключением случаев, например, пандемий, войн или стихийных катастроф.

2. Широкое развертывание санитарно-гигиенического воспитания и просвещения. Пандемия новой коронавирусной инфекции показала, что непонимание необходимости достаточно элементарных санитарно-гигиенических мероприятий и со стороны прежде всего властей, и со стороны населения приводит к плачевным результатам — гибели сотен тысяч человек, что, конечно, недопустимо (см. эффективность борьбы КНР с пандемией).

3. Надзор населения за появлением неблагоприятных условий для развития эпидемий, за первыми случаями эпидемических заболеваний.

Как писал Семашко:

«Если в Великую Отечественную войну наша страна не знала — впервые в истории войн — эпидемических заболеваний, то и в этом заслуга не только медицинских работников, но и советской общественности».

Научная работа и медицинское образование

Обратимся теперь к организации научной работы и высшего медицинского образования в советских условиях.



Построение общественного производства и воспроизводства человеческой жизни на научно-плановых началах требовало включения научности во все сферы развития советского здравоохранения.



Так, одновременно с организацией народного комиссариата здравоохранения был образован и ученый совет из видных представителей медицинской науки.

Деятельность более или менее крупных больниц, поликлиник, диспансеров не должна ограничиваться чисто лечебными и хозяйственно-организационными задачами. Решение таких задач должно обобщаться и в научной работе, в том числе и на уровне кандидатских и докторских диссертаций.



Сегодня же медицина, как, впрочем, и большинство сфер человеческой деятельности, ограничена в общем задачами увеличения нулей на банковских счетах олигархов и финансовых магнатов.



И это ограничение, даже в интересах сохранения господства последних, не дает возможности хоть как-то полно реализовывать на практике накапливаемый научный потенциал.

Как же медицинская практика могла бы наиболее полно реализовать весь научных потенциал? Семашко выделил следующие четыре принципа:

«Во-первых, советская медицинская наука базируется на твердом фундаменте марксизма-ленинизма».

Непреходящая важность этого становится яснее сейчас, в эпоху кризиса господствующих отношений частной собственности, когда мы воочию убеждаемся, что даже рекомендации Минздрава по лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции полны взаимоисключающих утверждений и прямо указывают на неумение авторов последовательно обобщать массив фактов и явлений в верное руководство к действию, что приводит, как мы уже указывали, к самым плачевным результатам.



Именно диалектический материализм дает возможность находить в гигантском ворохе явлений жизни закономерности и на познании этих закономерностей изменять мир для расширенного воспроизводства счастливой жизни каждого человека.

Во-вторых, это плановость, которая есть «активно организующий фактор научного исследования». Именно план научной работы как часть народно-хозяйственного плана «дает направленность, целеустремленность, продуманность, более полное соответствие потребностям страны в научной работе».

В-третьих, комплексность и единство научной работы.



Пандемия показала, как международные олигархи в сфере производства медицинских препаратов устроили настоящую войну по недопущению конкурирующих вакцин на те или иные рынки сбыта, что, безусловно, не могло не сказаться самым пагубным способом на профилактику и лечение инфекционных заболеваний.



Да и в рамках одной страны каждая корпорация ни при каких условиях не захочет делиться своими научными разработками, потому что на кону стоят интересы собственника и гигантские прибыли.



Семашко указывал, что научное «открытие — не средство обогащения отдельных лиц (и, следовательно, не секрет), а средство для улучшения жизни всех».



Поэтому вслед за планомерным уничтожением отношений частной собственности необходимо производить работу по согласованию деятельности научных институтов и научных работников путем обсуждения всех вопросов на соответствующих площадках в ученых советах, в научных обществах, на съездах, конференциях, в печати и в интернете.



И результаты этого обмена знаниями должны становиться достоянием интересующихся людей и всех без исключения медицинских работников, изучение их должно стать ежедневным ритуалом последних.

В-четвертых, передовая медицинская наука должна удовлетворять практические нужды медицинской отрасли по улучшению качества и увеличению продолжительности жизни в точном соответствии с единством противоположностей теории и практики.



Освещая путь последней, теоретические разработки, лишенные необходимости увеличивать прибыли капиталистам в науке на основе формальных оценок, например «цитируемости», создают необходимый задел для полной реализации целей медицины коммунистического общества — создания благоприятных условий для свободного всестороннего развития всех членов общества.

Кроме того, медицинская наука должна ставить перед собой и задачу обеспечения методическим материалом для подготовки научно образованных и материалистически мыслящих врачей.



Практическим результатом высшего образования по-капиталистически является гигантская разноголосица врачей в отношении той или иной медицинской проблемы и даже болезни на уровне постановки диагноза.



Отсюда мы получаем неверие населения в рекомендации медиков и невозможность окончательно на уровне всей страны разрешить те или иные медицинские и санитарно-эпидемиологические вопросы, например вопрос единства и последовательности рекомендаций и действий в условиях пандемии коронавирусной инфекции.



Только государственная научно-плановая организация всей медицинской отрасли позволит все возникающие вопросы разрешать единственно верным способом, быстро и эффективно.

Профилактика

Семашко писал:

«Профилактика — это направление советской медицины; диспансеризация —метод, при помощи которого это профилактическое направление проводится в жизнь».

Еще в программе РКП (б), принятой на VIII съезде партии 18 — 23 марта 1919 года, было записано:

«В основу своей деятельности в области охраны народного здоровья РКП полагает прежде всего проведение широких оздоровительных и санитарных мер, имеющих целью предупреждение развития заболеваний».

Человек всегда находится в динамическом единстве с окружающей средой, сложное взаимоотношение с которой обеспечивает устойчивость развития организма от рождения до смерти.



Материалистическая наука рассматривает болезнь как нарушение равновесия между организмом и обществом, так как именно общество с такими социальными факторами, как условия труда и быта, обеспечивает человеку его среду обитания.



Природные факторы тоже никуда не исчезают, но опосредуются через общественные отношения, подчиняясь последним все больше в процессе прогрессивного развития человечества.



[В марксизме, как в любой гуманитарной теории, немало ошибок и недочётов. Но помимо них есть и существенный изъян: отрицания метафизики. Что особенно губительно сказывается на подходе к излечению и профилактике человека от болезней. – Прим. ss69100.]

Профилактика, то есть устранение неблагоприятных факторов внешней среды (условия труда и быта) на основе изучения реакции организма на эти факторы, и позволяет медицине не только наиболее эффективно распознавать и лечить болезни, но и уничтожать саму возможность развития заболевания или обеспечивать выявление заболевания на самой ранней стадии для полного восстановления здоровья человека.



Таким образом, медицина становится на научные материалистические рельсы и самым активнейшим образом включается в строительство коммунистических отношений, обеспечивая плановость в распределении рабочей силы на основе индивидуальных особенностей и способностей каждого человека.



Посредством профилактической работы врач становится не просто ремесленником в подчинении эксплуататоров, а полноправным строителем нового общества.



И именно профилактика под углом зрения условий и задач коммунистического строительства обеспечит плановое разрешение извечной проблемы продления жизни и длительного сохранения дееспособности и здоровья основной массы населения.

Воспитание врачей в духе необходимости проведения в каждом акте медицинского осмотра, обследования, диагностирования и лечения профилактического направления станет одной из главных задач в работе будущих государственных органов здравоохранения.



Кроме того, последние должны возглавить весь комплекс профилактических мероприятий, которые будут проводить в жизнь и все другие учреждения.



А уничтожение капиталистической эксплуатации обеспечит для проведения указанного направления все необходимые предварительные условия.

Фашизм и медицина

Представители всего спектра нематериалистических учений в ходе исторического развития человеческого общества выхватывали из огромной массы получаемого опытным путем материала те или иные отдельные моменты, которые возводили в абсолют, превращая их в способ порабощения большинства и оправдания необходимости господства меньшинства людей.

Так, например, наследственность, якобы полностью заключенная в макромолекуле ДНК, а не неблагоприятный общий комплекс взаимоотношений внешней среды и человека стала основной, а подчас и единственной причиной большинства заболеваний.



Идеалисты отвергают утверждение, что «качественное изменение природы растительных и животных организмов зависит от качества условий жизни, воздействующих на живое тело».



После открытия ДНК данное положение идеалистов стало основой действительно партийного мировоззрения большинства буржуазных ученых мира в данном вопросе, что составило богатую базу для оправдания империализма и всякого рода расистских и националистических учений о превосходстве той или иной расы или нации на основе якобы генетической близости сообществ людей под предводительством того или иного отряда буржуазии.



В области медицины подобный фашистский подход обусловил бы уничтожение всякой профилактической работы как абсолютно бессмысленной, а врачебная работа ограничилась бы подлечиванием больных.

Огромная масса опытного материала в биологической науке так до сих пор и не нашла своего теоретического обобщения, однако открытия горизонтального обмена генами, мобильных генетических элементов, эпигенетического наследования, парамутаций, контролируемой перестройки генов и т.д., то есть наличия широкого спектра механизмов и возможностей для наследования приобретенных признаков, позволяют утверждать и позитивисту, что основные теоретические предположения ламаркизма и учения Лысенко являются верными и найдут свое развитие в будущих теориях эволюции, которые, наконец, поставят себе задачу философски обобщить гигантский объем эмпирического материала, который безудержно накапливался человечеством последние сто лет.



Эта работа под силу лишь ученым-марксистам.

Семашко писал:

«Социально-гигиеническое направление советской медицины, составляющее особенность и самобытность именно советской медицины, — лучшая гарантия против идеалистических концепций в области биологии и медицины, так как признание значения социального фактора несовместимо с идеалистическим учением об аутогенезе, о независимости организма от внешней среды и о «фатуме» наследственности и конституции».

Выводы

Подытоживая особенности советского здравоохранения, Семашко выделил следующие его принципы:

«…бесплатная государственная медицинская помощь, плановость и единство управления, проведение профилактических мероприятий в работе, особое внимание подрастающему поколению, участие самого населения в охране его здоровья, широкое санитарное просвещение и т. д.».

Будет необходимо провести полную ревизию кадровой и материально-технической базы российского здравоохранения, выяснить, как территориально расположены медицинские учреждения относительно проживающего населения, какое они имеют оборудование, насколько интенсивно это оборудование используется.



На этом основании и в полном соответствии с задачами коммунистического строительства в первую фазу коммунизма будет составлен план по полной реорганизации всего здравоохранения на научных, марксистско-ленинских началах с постепенным полным преодолением товарно-денежных отношений в сфере здравоохранения.

Планирование народного хозяйства, строительство новых промышленных и энергетических объектов, движение населения в связи с последним будет увязано с опережающими планами строительства образовательных, медицинских и культурных учреждений с насыщением последних достаточным количеством кадров.



Это задача непростая, но опыт строительства коммунизма в СССР позволяет с оптимизмом смотреть в будущее в случае установления диктатуры рабочего класса.

Таким образом, будущим строителям коммунизма придется проделать колоссальную работу по восстановлению принципов здравоохранения, заложенных Семашко и другими советскими учеными и практиками, в точном соответствии со всем ходом строительства первой фазы коммунизма.

Ссылки на использованные материалы

А. Красин