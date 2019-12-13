Медицина — дело частное?

Вместе с тем, даже буржуазные правительства понимают, что уровень образования и здравоохранения населения есть важные, волнующие народные массы общенациональные вопросы. Во всех буржуазных странах мира всё чаще звучат призывы обеспечить людей доступным и качественным образованием и доступной и качественной медициной за счёт государственного регулирования и обеспечения. Имеются даже соответствующие призывы и установления в различных международных документах, признаваемых всеми государствами.

В капиталистической экономике, как известно, орудует закон конкуренции, т. е. борьба всех против всех, борьба каждого индивида против всех других индивидов . Считается, что это двигатель прогресса. Конкуренция, дескать, заставляет наёмных работников под страхом голодной смерти усердно работать в надежде когда-нибудь обогатиться. Правда, для большинства трудящихся обогащение до уровня комфортной жизни вот уже несколько столетий капитализма остаётся всего лишь несбыточной мечтой. Некоторые твердят, что воплощению мечты мешает коррупция, другие — безнравственность предпринимателей, третьи — неудачные реформы и монополизм; однако, что бы в рамках капитализма за XIX, XX вв. и начало нашего века ни делали, ни одна крупная страна так и не смогла обеспечить даже половине населения действительно зажиточную жизнь. Все примеры «замечательного капитализма» исчерпываются микроскопическими странами-рантье.



Разные капиталистические страны по-разному решают, как удовлетворить это волнение людей, как должна выглядеть система образования и здравоохранения, чтобы и волки-капиталисты остались довольны и овцы-пролетарии продолжали своё овечье существование.



Однако, так или иначе, уже ни одна страна не обходится без государственной системы образования и здравоохранения, функционирование которых в той или иной мере нарушает принципы рыночной экономики. Уже практически не осталось фриков, которые верят в то, что свободный рынок и присущий ему закон конкуренции способны удовлетворить потребности народа в образовании и здравоохранении.



Даже наиболее реакционная система здравоохранения США не обходится без государственных учреждений и служб, а также государственной поддержки медицинского страхования существенной части населения.

Но против экономики, как говорится, не попрёшь, поэтому во всех капиталистических странах, как бы там ни было организовано образование и здравоохранение, человек вынужденно предоставлен самому себе.



В частности, в медицинских вопросах он всегда один на один с болезнью, ему нужно не только бороться чисто биологически с недугом, но приходится также преодолевать социальные явления, порождённые товарно-денежными отношениями. Только богачи имеют возможность ощутить на себе профессионально-деятельную заботу незнакомых людей о своём здоровье, правда, поскольку она осуществляется исключительно за деньги, поэтому и в ней есть много своих всем известных нюансов.

Государственная система здравоохранения при капитализме заключает в себе два сущностных противоречия, порождённых характером рыночных производственных отношений.

Первое противоречие можно выразить через ту действительную цель, которую реализуют буржуазные правительства — потратить таким образом и такое количество бюджетных средств, чтобы, с одной стороны, поддержать здоровье рабочей силы на уровне, достаточном для максимально интенсивной эксплуатации труда, с другой стороны, чтобы эта «забота о здоровье» не перерастала в рост продолжительности жизни — в рост количества пенсионеров в будущем, которых «придётся кормить».



Нынешние эффективные менеджеры даже придумали особый термин — «возраст дожития», в росте которого они как раз не заинтересованы. Причём всё это прикрывается людоедскими разговорами о том, что в обществе растёт количество пенсионных иждивенцев, на которых, видите ли, не хватает денег. Денег на рост долларовых миллиардеров и миллионеров хватает, а на заботу о стариках — нет. В настоящее время сумма всех 42 млн пенсий за год — примерно $50 млрд, а сумма доходов 200 тысяч миллиардеров и миллионеров — около $150 млрд.

Кроме того, на качество и состав реально предоставляемого здравоохранения оказывает влияние и такой политический фактор, как массовое недовольство, особенно если оно выражается в протестной активности. Чем сильнее в народе брожение, которое часто вызвано не только разрухой в медицине, но и требованиями к её улучшению в моменты экономического подъёма и роста доходности бюджета, тем буржуазное правительство охотнее реализует какие-либо положительные меры.

Второе противоречие можно выразить через отоваривание здравоохранения, подчинение медицины частным отношениям собственности. Во всех капиталистических странах наблюдается превращение заботы о здоровье, врачевания в совокупность предоставляемых товаров и услуг.

Как и всё то, что попадает в сферу буржуазной экономики, государственная система здравоохранения превращается в товар и, несмотря на казалось бы свои целевые, неэкономические, медицинские задачи, искусственно выстраивается буржуазным государством на рыночных принципах. Если говорить конкретно про РФ, то речь идёт, прежде всего, о следующих чертах современного государственного здравоохранения.

Во-первых, в РФ действует запутанная система финансирования медицинских учреждений и служб. В нашей буржуазной стране здравоохранение совершенно преступным образом отнесено к вопросам местного значения. Федеральная власть финансирует учреждения федерального статуса (крупнейшие больницы) и медицинские НИИ.



Региональная власть финансирует учреждения регионального статуса (областные, краевые или республиканские больницы). Остальное, включая скорую помощь, находится на содержании муниципальной власти.



Федеральная власть выделяет дотации на местный уровень, но это не избавляет систему здравоохранения в стране от очевидной неравномерности развития: в более богатых субъектах — более высокое финансирование.



Таким образом получается, что страна искусственно разделяется не только высокими ценами на транспорт и неравномерностью экономического развития, но и неравномерностью медицинского обслуживания. Куда лучше болеть в Москве, чем в Калязине, Ладоге или посёлке Александровка.



Отсюда мы видим множество вопиющих вещей — таких, как недостаток медицинских учреждений, врачей, койкомест и оборудования в большинстве областей.

Во-вторых, все медицинские учреждения и службы в РФ функционируют на принципах хозрасчёта, т. е. должны работать «экономически эффективно». Иными словами, задача врачей состоит не в восстановлении и укреплении здоровья людей, не в спасении жизней, а в том, чтобы «предоставить услугу», оплаченную из бюджета или страховых фондов.



Последствия от этой двойственности врачевания испытывают на себе не только пациенты в виде бюрократической отчуждённости и халатного отношения врачей, но и сами доктора, которые буквально завалены работой из-за нехватки штатных единиц. Сюда же необходимо отнести такие порочные явления в медицине, как навязывание платных услуг, выписывание ненужных и дорогостоящих препаратов, отфутболивание сложных или тяжёлых пациентов.

Следует отметить, что в большинстве случаев платность медицинских услуг в государственных учреждениях навязывается пациентам на грани мошенничества. С точки зрения закона, за исключением венерических заболеваний, ВИЧ и ряда высокотехнологичных операций, обязательное медицинское страхование (ОМС) покрывает любое лечение.



Но врачи и другие работники поликлиник и больниц часто банально врут пациентам и разными другими способами навязывают платные услуги, искусственно создают дефицит специалистов, материалов, препаратов. Врут своим, между прочим, братьям по классу и товарищам по капиталистическому несчастью. К сожалению, современные врачи не видят образцов для подражания ни в Семашко, ни в Че Геваре, не видят их даже и в известном советском хирурге Ф. Углове.

В-третьих, корыстные интересы медицинско-фармацевтических корпораций оказывают определяющее влияние на государственное регулирование медицинской деятельности в стране в целом. Компании лоббируют сомнительные препараты, инструменты, оборудования и даже методики лечения, руководствуясь не целями восстановления или укрепления здоровья населения, а извлечением максимальной прибыли.

В-четвёртых, обеспечение медицинскими препаратами находится под полным контролем капиталистического рынка и его корпораций. Иными словами, целями производства (фармацевтика) и распределения (аптеки) лекарственных средств является максимальное извлечение прибыли. А для потребителей это означает лишь то, что лекарства оказываются недоступными и дорогими.



Причём отдельный цинизм ситуации с лекарствами состоит в том, что себестоимость большинства лекарственных препаратов в буквальном смысле копеечная, а технологии производства находятся на уровне середины XX в.

Разумеется, в каждой капиталистической стране параллельно с государственной системой здравоохранения существует частно-капиталистическая или платная медицина. Для кучки богачей за огромные деньги работают лучшие специалисты на передовом оборудовании. Наглядно показывая разницу в оснащении платной и «бесплатной» медицины, различные либералы якобы доказывают передовой характер чисто рыночных отношений и необходимость полной ликвидации системы государственного здравоохранения.

Либералы отрицают, что платная медицина априори не может быть доступна пролетариату (ведь его доходы контролирует буржуазия, которой проще заменить работника, чем лечить), а кроме того имеет несколько несовместимых со здравоохранением черт.

Во-первых, платная медицина — это всегда массовый грабёж пациента, выражающийся, с одной стороны, в тенденции найти лишнюю болезнь, с другой стороны, в систематическом недолечивании — и то и другое приносит прибыль.

Во-вторых, платная медицина — это отсутствие профилактики заболеваний и, следовательно, их запущенность.

В-третьих, платная медицина — это низкая квалификация врачей, т. к. она никогда не даст достаточного количества врачебной практики, без которой невозможен рост квалификации и мастерства.

В-четвёртых, платная медицина — это массовое недоверие к врачу, медицине и, следовательно, увлечение пациентов шарлатанством и рост самолечений.

Несложно заметить, что логика купли-продажи, логика рынка исключает всё общественное, общечеловеческое, гуманное, разумное, поэтому в области образования, воспитания, медицины, научной деятельности, творчества капитализм способен дать лишь жалкую имитацию, суррогат.



Врач, который действительно лечит, учитель, который действительно учит, учёный, который действительно открывает объективные истины, и творящий искусство художник делают это, хоть при капитализме, хоть при коммунизме, не за деньги, не потому, что денег много или мало, а из соображений общественной значимости своего труда, принесения пользы людям и обществу.



Точно так же и государственная система здравоохранения существует и функционирует не потому, что на рынке возник спрос на медицинские «услуги», а так как здоровье народа невозможно поддерживать без постановки данного общественного института, пусть и в рамках капитализма, пусть и со всеми вышеуказанными изъянами.

Всё сказанное выше, к сожалению, большинством пролетариата, в т.ч. врачами, пока не понимается и не поддерживается.

Помимо этого лишь единицы сознают, что здоровье человека, строго говоря, нельзя считать его частным делом.

Общество в целом не только довлеет над индивидами, но и определяет их. Мы есть те, кто мы есть, потому что нас такими творит общество, уровень его развития и характер господствующих общественных отношений.



Все наши творческие силы, качества личности есть не индивидуальный, а общественный дар. Если отбросить присущее многим в рассуждениях ячество, то станет понятно, что ценность и значение личности проявляется исключительно в общественном смысле, в значении для других людей, общества в целом. Поэтому и наше здоровье, долгожительство есть вопрос общественный, ибо снижение здоровья и повышенная смертность есть снижение совокупного потенциала всего человечества.

Разумеется, подобные рассуждения на фоне огромной армии «лишних людей» при капитализме, абсолютно наплевательского отношения общества к росту самоубийств, абортов, убийств, несчастных случаев и т. п. выглядят несколько странно, особенно когда нарастает опасность третьей мировой войны.



Но тем не менее, будущее как раз за проведением научности во всех сферах жизни, в т.ч. и в сфере здравоохранения. А это значит, что будущее за общественным характером медицины и здравоохранения.

Здравоохранение имеет своей целью сохранение главной ценности бытия — человеческой жизни. Предложение марксистов в этой области известно — тотальное обобществление собственности, прежде всего материально технической, научной и финансовой базы медицины. Это означает, что в руках общества будет сосредоточена вся медицина, а система здравоохранения будет организована в соответствии с научным подходом.

Только научно-организованное здравоохранение по принципу всё более эффективного восстановления и сохранения здоровья всех трудящихся способно не только удовлетворить нравственный выбор врачей, в т.ч. обеспечив их условиями для профессионального и личностного роста, но и гарантировать постепенное снижение роли и места заболеваний в жизни общества и человека.



Только научно-организованная медицина делает акценты на укреплении здоровья большинства, а не на росте количества пациентов и «победах» над особо редкими и дорогостоящими заболеваниями.

Марксистские принципы лежали в основе советской медицины, лежат сегодня в основе кубинской и северокорейской медицины. Современные пропагандисты-антикоммунисты намеренно извращают главное в социалистическом здравоохранении, выпячивая отдельные недостатки конкретных случаев, играя на чувствах и невежестве людей. Их задача — скрестить медицину и деньги, оплевать коммунизм и СССР.

Медицина и деньги, врачевание и торгашество несовместимы! Медицина должна быть научной, а здравоохранение — построено на научных принципах обобществления.

Само собой понятно, что научная реорганизация медицины в условиях капитализма невозможна, что для обобществления медицины необходимо установление новой власти — власти рабочего класса.

Пока врачи не включатся в борьбу за коммунизм, они так и останутся в положении наёмных рабов и жалкого придатка фармацевтических корпораций и коммерческих клиник.

Пока пролетарии, организовавшись в революционный класс, не возьмут власть, для большинства так и будут продолжаться необязательные страдания и трагедии, связанные со здоровьем.

П. Губельман



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