О частной собственности и душе

Что такое частная собственность, благо или зло в современном мире? Прежде чем дать оценку этому далеко не простому явлению нашей жизни, давайте определим, что это такое. Итак, частная собственность, говоря юридическим языком, это одна из форм собственности, означающая абсолютное, защищенное законом право гражданина или юридического лица на конкретное имущество, включая средства производства. Вроде бы ничего страшного, все хорошо и приятно. Но давайте посмотрим на историю частной собственности, на то, как она возникла. Есть работа Фридриха Энгельса ‘‘Происхождение семьи, частной собственности и государства.’’ Читать ее невероятно трудно или даже скучно. Поскольку постоянно идут всякие племена, родственные связи и тому подобное. Но я ведь с самого начала не обещал вам, что чтение умных классических книг может быть сравнимо с перелистыванием гламурных журналов.



По Энгельсу, частная собственность, классы и государство существовали не всегда, а возникли на определенной ступени экономического развития. В первобытном обществе, когда уровень производительных сил была крайне низкой, все было общим. Но с течением времени, стали накапливаться некоторые излишки и постепенно стал складываться класс собственников, который эти излишки себе стал присваивать.



Но для того, чтобы эти излишки не перешли в руки остальной части общины, потребовался аппарат насилия. Так возникло государство. Разумеется, я изложил это все упрощенно. В книге Энгельса эти процессы рассматриваются подробно и подкреплены множественными фактами.

Нас должен интересовать только один факт – частная собственность изначально возникла как продукт социального и классового неравенства, для полноценного существования которой, потребовался аппарат подавления, то есть, государство. В современном мире подавление социального неравенства приняла более мягкие формы, но не всегда и не везде. Капитализм не может быть добрым дяденькой, этаким Санта-Клаусом с мешком подарков за спиной.



Именно запрет частной собственности – смертельный враг капитализма, именно потому возникает звериная ненависть ко всему советскому, поскольку социализм уничтожил эксплуатацию человека человеком.



Впервые в истории человечества в СССР институт частной собственности был практически ликвидирован. Частное имущество могло становиться фактором социального неравенства, а это было недопустимо с точки зрения строительства коммунизма. Поэтому основной объем национального имущества в СССР принадлежал государству.



Еще в Конституции 1936 года было сказано, что крестьяне и ремесленники могли владеть ‘‘мелким частным хозяйством’’, основанном на личном труде и исключающем наем других людей. А вот в Конституции 1977 года понятие частной собственности исчезло. Зато появилась личная собственность, которой гражданин мог владеть. Сюда входили жилые дома, предметы повседневного быта, домашнее хозяйство, трудовые сбережения. При этом, советские граждане имели право владеть личной собственностью.

Не смотря на схожесть, эти понятия по своей сути диаметрально противоположны. Главное – это имущество не могло использоваться для извлечения нетрудовых доходов. Понимаете разницу? Частная собственность предназначена для извлечения нетрудовых доходов (не станете же вы утверждать со всей серьезностью, что Чубайс, Дерипаска, Ковальчуки, Ротенберги и иже с ними, плодотворно трудятся на наше с вами благо?), а личная нет.



В современной России, к тому же, частная собственность защищена законом, как самое святое на земле, а вот личная не закреплена за распорядителем юридически. Частная собственность получила название священного принципа. Все делается для неё и ради неё. Всё остальное – лишнее, в особенности мораль и совесть. Помните изречение: ничего личного, это бизнес?

Кто-то из великих людей сказал однажды: “Собственность – это кража”, подразумевая, что если одно лицо владеет вещью, то другое лишено возможности ее иметь. Будете возражать? Я – нет. А кража, это уже преступление против нравственности. Но кто из наших сверхбогачей будет заморачивать себе голову такими пустяками?



Иван Ильин, который является любимцем Владимира Путина, в своей работе ‘‘Путь духовного обновления’’, писал:



‘‘Обосновать частную собственность значит показать ее необходимость для человека, ее жизненную целесообразность и ее духовную верность. Это значит указать те существенные свойства человека – естественные, инстинктивные и духовные, – в силу которых частную собственность нужно принять, признать, утвердить и оградить. Однако это не значит одобрить и оправдать всякое наличное распределение имущества и богатства.



Обыкновенно эти два вопроса смешиваются, что совершенно недопустимо. Институт частной собственности может быть необходим, целесообразен и верен; но наличное распределение имущества может быть неверным и жизненно нецелесообразным. Необходимо, чтобы вещи принадлежали людям с такою полностью, исключительностью и прочною обеспеченностью, которая вызывала бы в душе каждого полную и неистощимую волю к творческому труду.’’



Вот так и никак иначе! Частная собственность, оказывается, необходима человеку!



А еще дальше, Ильин уверяет, что:

1. Частная собственность соответствует тому индивидуальному способу бытия, который дан человеку от природы. Она идет навстречу инстинктивной и духовной жизни человека, удовлетворяя его естественному праву на самодеятельность и самостоятельность.

2. Частная собственность вызывает в человеке инстинктивные побуждения и духовные мотивы для напряженного труда, для того, чтобы не щадить своих сил и творить лучшее. Она развязывает хозяйственную предприимчивость и личную инициативу и тем укрепляет характер.

3. Она дает собственнику чувство уверенности, доверие к людям, к вещам и к земле, желание вложить в хозяйственный процесс свой труд и свои ценности.

4. Частная собственность научает человека творчески любить труд и землю, свой очаг и родину. Он выражает и закрепляет его оседлость, без которой невозможна культура. Она единит семью, вовлекая ее в собственность. Она питает и напрягает государственный инстинкт человека. Она раскрывает ему художественную глубину хозяйственного процесса и научает его религиозному приятию природы и мира.

5. Частная собственность пробуждает и воспитывает

в человеке правосознание, научая его строго разделять ‘‘мое’’ и ‘‘твое’’, приучая его к правовой взаимности и к уважению чужих полномочий, взращивая в нем верное чувство гражданского порядка и гражданственной самостоятельности, верный подход к политической свободе.

6. Наконец, частная собственность воспитывает человека к хозяйственной солидарности, не нарушающей хозяйственную свободу: ибо каждый собственник, богатея, обогащает и свое окружение, и самое народное хозяйство: и конкуренция собственников ведет не только к борьбе, но и к творческому напряжению, необходимому для народного хозяйства. И путь к организации мирового хозяйства идет не через интернационально-коммунистическое порабощение, а через осознание и укрепление той солидарности, которая вырастает из частного хозяйства.

Попробуем разобраться во всех пунктах.



Если частная собственность идет навстречу духовной жизни человека, то как объяснить все те преступления, которые связаны с частной собственностью и капиталом?



Неужели войны развязывались только лицами, лишенными собственности, а богатеи не при делах?



Или уничтожение исторических и культурных ценностей в угоду постройки всяческих бизнес-центров, магазинов и так далее проистекает от слоев населения, лишенных всякой собственности?



А истребление целых народов происходило вопреки воле царей, императоров и буржуев?



А в мелком масштабе, разве мало примеров, когда ради обладания собственностью, совершаются подлоги, мошенничества, убийства, рейдерские захваты?



Или они так же нравственны, как сам капитализм?



Нет, друзья мои, духовностью тут даже не пахнет.

Что лучшее создает частная собственность? Если имеются в виду разные развлекательные центры, заводы, пароходы, то это всего лишь накопление материальных ценностей, инстинктивно, человек стремится забрать себе результаты труда, духовное не может возникнуть на основе частной собственности.



Только когда возникает желание блага для общества, только тогда человек начинает задумываться о духовном начале. Недаром Христос выгнал торгующих из храма, ибо нажива и духовность несовместимы.



Но современный мир растоптал понятия морали, ради прибыли можно уничтожить сотню человек, как на Саяно-Шушенской ГЭС, ради отмывания денег можно развязать целую войну, как это произошло в Чечне во время правления государственного преступника.



Соглашусь с Ильиным в одном – частная собственность действительно развязывает хозяйственную предприимчивость и тем укрепляет характер. И только. Духовность при частной собственности существовать не может.

Как может частная собственность рождать доверие к людям? Да если капиталист и олигарх станут работать на доверии, то они в момент вылетят в трубу. И не только в России, но и на просвещенном добром Западе, на который так любят молиться наши демократы.



Вспомним всевозможные финансовые пирамиды 90-х годов ХХ-го века, ограбление народа при помощи ваучеров, наконец, обесценивание и исчезновение всех денег на счетах простого человека в Сбербанке. О каком еще доверии может идти речь?

То же самое относится и к патриотизму, религиозному восприятию мира. Вы что, серьезно считаете, что олигарх, ограбив массу народа, тем самым совершает духовное деяние и становится патриотом страны? Капитал космополитичен, и бежит туда, где выше процент прибыли.



Не подскажет ли мне гражданин Путин, сколько миллиардов долларов вывезли его друзья за рубеж, за все время после государственного переворота в 1991 году? И сколько денег вернулась в ходе комичных налоговых и прочих амнистий? Сколько долларов они вложили в развитие науки, образования, медицины? А может, они денно и нощно думают, как бы им, патриотам, облагородить, обустроить и возвеличить Россию?



[Здесь автор явно пытается прыгнуть выше головы. Путин – из разведчиков, а область эта – секретная. Поэтому сколько денег вернулось, под какими легендами – об этом мы узнаем лет через 50.



Но сотни месторождений России, ставшие при Ельцине (в частности, усилиями Болдырева, Лукина, Явлинского) экстерриториальными, сегодня вновь обрели российскую юрисдикцию; инфраструктура строится; многие советские предприятия реконструируются; новые также возводятся; ВПК восстанавливается; российская армия с каждым годом совершенствуется; Крым вернулся; Арктика покоряется. Всё это требует вложений и отнюдь немалых.



Т.е. автор не только задаёт сегодня безответные вопросы, но и опускается до левацкой лживой пропаганды, будто сегодня в России ничего не строится и она не „возвеличивается.” – Прим. ss6910.]

И о какой правовой взаимности, и о уважении чужих полномочий может иди речь, если ради прибыли капитал готов на любое преступление? Примеров этому тьма. И снова повторю, это не только в России, это происходит во всем мире.

Последний пункт особенно интересен. Оказывается, только частная собственность может воспитать духовно обогащенного гражданина, радеющего об обществе. Ну прямо как те же депутаты из Нефтескважинска, которые все о Росии думают.



На самом же деле, частная собственность приучает человека к обособленности, к тому, что ‘‘мое’’ это ‘‘мое’’, а попробуй сунься, я тебе, исходя из моей христианской добродетели, брюхо вилами проткну.



Частнособственническое сознание – это синоним хуторского мышления, где понятие Родины ограничивается пределами своего хуторка, своими свинарниками, коровниками, курами и вилами. Все остальное чуждо, непонятно, а значит, враждебно и подлежит уничтожению. Вспомним, как кулаки духовно и нравственно сражались за свои десятины, веялки, свиней и коров.

Недаром, исходя из своей веры в святость и необходимость частной собственности, Иван Ильин закономерно пришел к прославлению и оправдания национал-социализма.



Поскольку именно фашизм и нацизм наиболее ярко олицетворяют сущность частной собственности в ее абсолютной форме.



Как говорил Карл Маркс: ‘‘Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы’’.



И если при Гитлере крупный капитал юридически получил право грабить, воровать, убивать, то в нашей стране капитал делает то же самое, не обладая на это юридическим правом, но при этом точно также избегая ответственности, как избежали ее Шахт, Сименс, Крупп и другие германские промышленники и банкиры.



Фашизм – это в первую очередь растление человека частной собственностью, создание толпы мелких лавочников. Недаром, П.А. Столыпин мечтал искоренить общинное сознание и создать класс хозяйчиков, которые ради своей выгоды пойдут на любое преступление.

Основу капиталистической частной собственности составляет безвозмездное присвоение овеществленных результатов производства. Именно безвозмездность, жадность и проворство в осуществлении своего права на частную собственность стали основой бытия современных буржуа.



Сколько бы наши власти ни трепались о доброй сущности современного строя и о социальной ориентированности, сколько бы ни открывались различные благотворительные вечера в пользу бедных, сущность частной собственности никогда не приобретет нравственного и духовного содержания. Именно частная собственность являлась и является источником большинства преступлений, совершавшихся когда-любо на земле.



Деньги и частная собственность, призванные якобы обеспечивать свободу интеллектуального и духовного развития, на самом деле, обеспечивают их обладателям лишь вседозволенность в нравственных и криминальных преступлениях. Если посмотреть на современную юстицию, на то, как легко выходят сухими из воды преступники. владеющие миллионами, можно легко понять роль и суть частной собственности.



И защищая примат частной собственности над обществом, (чего стоит его высказывание о том, что пересмотров итогов приватизации не будет) Владимир Путин вольно или невольно встал на сторону тех, кто является владельцами заводов, газет, пароходов.



[По упомянутой фразе Путина. К счастью, он, а не автор – президент РФ.



Давайте совсем немного подумаем. Путин пришёл во власть, когда делёж народной собственности был в принципе уже завершён. Кто стал новыми владельцами краденого у народа? Три основные категории: воры в законе и стоящие под ними теневые советские заводчики; иностранный капитал и часть бывших силовиков и спецслужб.



Если сегодня, не подготовившись, пересмотреть итоги приватизации, то первые две группы и скурвившаяся часть третьей попросту развяжут гражданскую войну. Причём вторая группа, иностранцы – пока наиболее сильная. Т.е. будет новая иностранная интервенция, которая закончится распадом России.



Почему мы проиграем капиталу в гражданской войне, тогда как сто лет назад народ победил и интервентов, и капиталистов с помещиками? Потому что нас сегодняшних вообще нельзя сравнивать с теми людьми. Котрые прошли войну, имели при себе оружие и были физически и нравственно крепкими людьми, ибо от земли – люди труда.



Сегодня у нас люди контор, люди офисов, люди бирж, люди торговли – большинство активного народа. Вообще не нюхавших пороха, со слабыми нравственными устоями и т.п.



И ещё один фактор. Партия, руководящая и направляющая. В ту Гражданскую была партия, отражавшая чаяния людей труда. Есть у нас такая сегодня? Ну ведь не КПРФ же, ведомая буржуем-негодяем Зюгановым с присными, – партия трудового народа! Они ни сколько не коммунисты времён Гражданской и Отечественной войн, а либеральный карго-культ – вот что такое КПРФ. – Прим. ss6910.]



Его социальная опора не только крупная буржуазия, но и средний класс, который поставил себе исключительной целью достижение личного благополучия, и для которых верхом духовности является идеал мещанства. Они легко продадут убеждения и совесть, назвав это всего лишь выгодной сделкой и убедят самих себя, что работают при этом на благо общества.



Они пройдут спокойно мимо плачущего ребенка, но зальются слезами при очередной серии мыльной оперы, им чуждо какие-либо сострадание чужому человеку. если оно не несет материальной выгоды. Это же бизнес, ничего личного.

Вывод, который я могу сделать, состоит в том, что частная собственность есть зло, которое исходит из самой его сущности – эксплуатировать и порабощать человека.

А сейчас предлагаю совершить небольшой экскурс в недавнюю историю и ознакомиться с моральным кодексом строителя коммунизма. Его полный текст включает в себя следующие положения:

1. Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма.

2. Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест.

3. Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния.

4. Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов.

5. Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного.

6. Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку друг, товарищ и брат.

7. Честность и справедливость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни.

8. Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей.

9. Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству.

10. Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни.

11. Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов.

12. Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами.

И теперь скажите, что там плохого? Ладно, сделаем реверанс в сторону ненавистников коммунизма и СССР, уберем коммунистическую пропаганду, СССР, но ведь все равно остается главное, то, что делает человека человеком.



И сравним этот кодекс с 10 заповедями Божьими. Их тоже даю в полном виде:

1. Я Господь, Бог твой … да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.

2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.

3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.

4. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них; а в день седьмый почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его.

5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.

6. Не убивай.

7. Не прелюбодействуй.

8. Не кради.

9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.

Неверующие могут убрать те пункты, которые говорят о Боге, но опять же, что остается? Остается только нравственное и духовное. И ни в кодексе, ни в заповедях не говорится о праве человека угнетать других, рад получения прибыли. Собственность свойственна только Богу. Вещи по своей природе – общие, они – не ваши, они – от Бога.



Поэтому отношение к частной собственности – резкое и беспощадное осуждение. Особенно в ранней христианской письменности I – IV веков. Таков был, например, Симеон новый Богослов. В своем Девятом Огласительном слове он прямо писал: ‘‘Существующие в мире деньги и имения являются общими для всех, как свет и этот воздух, которым мы дышим, как пастбища неразумных животных на полях, на горах и по всей земле.



Таким же образом все является общим для всех и предназначено только для пользования его плодами, но по господству никому не принадлежит. Однако страсть к стяжанию, проникшая в жизнь, как некий узурпатор, разделила различным образом между своими рабами и слугами то, что было дано Владыкою всем в общее пользование. Она окружила все оградами и закрепила башнями, засовами и воротами, тем самым лишив всех остальных людей пользования благами Владыки. При этом эта бесстыдница утверждает, что она является владетельницей всего этого, и спорит, что она не совершила несправедливости по отношению к кому бы то ни было.’’

publizist



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