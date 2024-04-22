Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями «Южной» группировки войск в результате успешных действий полностью освобожден населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю.

Нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных, 22-й, 23-й, 28-й, 41-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Спорное, Миньковка, Клещеевка, Часов Яр, Андреевка и Острое Донецкой Народной Республики.

Отражены три контратаки штурмовых групп 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Победа Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 410 военнослужащих, девять автомобилей, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Также уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы «Анклав» и склад боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 21-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики.

В районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики отражены четыре контратаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения нацгвардии («Азов»*).

Противник потерял до 25 военнослужащих, два пикапа, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Семеновка, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Ресублики.

ВСУ потеряли до 365 военнослужащих, боевую машину пехоты «Marder» производства ФРГ, 12 автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30, а также три станции радиоэлектронной борьбы: «Нота» и «Буковель-AD».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Угледар, Урожайное Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, два автомобиля, а также 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Новоандреевка и Степовое Запорожской области. Противник потерял до 45 военнослужащих и два пикапа.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: позиционный район ПВО, пункт хранения безэкипажных катеров, живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 240 украинских беспилотных летательных аппаратов.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 22529 беспилотных летательных аппаратов, 508 зенитных ракетных комплексов, 15817 танков и других боевых бронированных машин, 1269 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9040 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21232 единицы специальной военной автомобильной техники.

* – террористическая организация, запрещена в России