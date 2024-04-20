Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 20 апреля 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 77-й аэромобильной, 43-й механизированной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Березовка, Сеньково и Загоруйковка Харьковской области.
Отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ, 12-й и 18-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики.
Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной, 22-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Максимильяновка, Ступочки, Парасковиевка и Калинина Донецкой Народной Республики.
Отражены три контратаки формирований 28-й механизированной бригады ВСУ западнее населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики.
Потери противника составили до 610 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152 мм гаубица «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, склад боеприпасов, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Ленинское, Первомайское и Новокалиново Донецкой Народной Республики.
ВСУ потеряли до 355 военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.
В ходе контрабатарейной борьбы поражены: 152 мм самоходная пушка «Dana» чешского производства, 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также 122 мм гаубица Д-30.
▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики.
Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, четыре склада с боеприпасами, а также станция радиоэлектронной борьбы «Анклав».
▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Никополь Днепропетровской области, Михайловка и Золотая Балка Херсонской области.
Противник потерял свыше 30 военнослужащих, четыре автомобиля, 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубицу Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражено хранилище авиационного топлива воздушных сил Украины, два используемых в военных целях объекта транспортной инфраструктуры, а также живая сила и военная техника ВСУ в 112-ти районах.
Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, 213 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 591 самолет, 270 вертолетов, 22095 беспилотных летательных аппаратов, 506 зенитных ракетных комплексов, 15812 танков и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8991 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21183 единицы специальной военной автомобильной техники.
Из Харькова начали эвакуировать критически важные предприятия на западную Украину. Город готовят к сдаче?
Сегодня стало известно, что компания “Укрэнергомашины”, являющаяся единственным на Украине производителем турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций, решила создать три филиала на западе страны.
Филиалы создадут во Львовской, в Закарпатской и Черновицкой областях, там же разместят производственные мощности. В настоящий момент завод базируется в Харькове.
-Трое украинских военных переплыли реку Днепр в Херсонской области и сдалась российским войскам
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И вот сейчас в эфире YouTube-канала “Линия Вальдмана”, на котором он теперь выступает, Кедми сообщил, что СВО может закончиться этой осенью, поскольку:
Президент России Владимир Путин уже успел достигнуть принципиальных договорённостей с той частью американского истеблишмента, которая 5 ноября 2024 г. с большей частью вероятности возьмет власть в США в свои руки.
Данная часть американского истеблишмента, по мнению Кедми, отлично осознает, что продолжение этой модели в конечном итоге неизбежно приведёт Штаты к самой настоящей катастрофой. В свою очередь республиканцы готовы пойти на всё, чтобы предотвратить данный сценарий.
Так, в частности, сам Дональд Трамп неоднократно во всеуслышание заявлял о том, что в случае если он возьмет власть в свои руки, то всерьез займётся пересмотром степени участия Америки в целом ряде различных международных структур, включая, в том числе и НАТО. Трамп открыто заявляет, что его совершенно не устраивает то, как сегодня тратятся средства американских налогоплательщиков в плане оказания помощи европейским странам.
В этой сфере, по словам Кедми, Дональд Трамп сходится во взглядах с Владимиром Путиным. Президент России поставил перед собой задачу сделать так, чтобы в Европе образовалась новая модель коллективной безопасности, учитывающая национальные интересы абсолютно всех участников. Но для этого необходимо ликвидировать все очаги дестабилизации, существующие на сегодняшний день на европейском континенте.
Дональд Трамп со своей командой, а также весь стоящий за ним истеблишмент, хотят того же самого. Штаты, по словам политолога, с большим удовольствием ушли бы из Европы и прекратили оказание колоссальной материальной помощи, с тем условием, что там появится сила, которая станет отвечать за обеспечение порядка на континенте. Таким гарантом безопасности, по мнению эксперта, американцы видят именно Россию.
Мало того, Кедми уверен, что Владимир Путин уже вышел на первую стадию сделки с американской элитой — полный уход США из Восточной Европы с последующей передачей России всех обязанностей по дальнейшему обеспечению безопасности в Европе. Данный вопрос, по мнению политолога, между Трампом, стоящей за ним элитой и Путиным, уже согласован.
Второй этап сделки между нашими странами станет актуальным тогда, когда овальный кабинет в Белом Доме займет Дональд Трамп или другой республиканец, который согласится с положениями ранее достигнутых договорённостей. В этом случае все обговорённые ранее детали предстоит воплотить в жизнь. Проще говоря, на втором этапе сделки России и США, американцы начнут уходить из Европы.
В дальнейшем, новые американские власти, которые возьмут контроль за страной после выборов, окажутся перед выбором: либо все высвободившиеся из Европы силы направить на противодействие КНР, передислоцировав их в Юго-Восточную Азию, либо перебросить их на Ближний Восток. Есть еще один вариант – США перейдет к политике изоляционизма.
ВС России ликвидировали несколько истребителей и систем ПВО ВСУ:
https://lenta.ru/news/2024/04/20/na-zapade-rasskazali-ob-utroennom-vs-rossii-koshmare-dlya-vsu/