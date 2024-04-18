Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ, а также 31-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 3-й штурмовой и 63-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, танк, два пикапа, 152 мм гаубицу «Мста-Б», а также два 152 мм орудия Д-20.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 30-й, 56-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василевка и Андреевка Донецкой Народной Республики.

В районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

Потери противника составили до 590 военнослужащих, танк и семь автомобилей.

В ходе контрабатарейной борьбы поражены: 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 105 мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Нота», а также полевой склад боеприпасов.

▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемово, Семеновка, Нетайлово и Орловка Донецкой Народной Республики.

Отражены семь контратак подразделений 24-й, 115-й механизированных, 71-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Новгородское, Водяное, Первомайское, Бердычи и Новобахмутовка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 130 военнослужащих, боевую бронированную машину, 155 мм гаубицу М777 производства США и 152 мм орудие Д-20.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области.

Потери противника составили до 140 военнослужащих, четыре автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка AS-90 «Braveheart» производства Великобритании, а также три полевых склада боеприпасов.

▫️ На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Змеевка, Никольское и Ивановка Херсонской области.

Также в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области отражена контратака штурмовой группы 15-й бригады оперативного назначения.

Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, а также две 122 мм гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток уничтожены: пункт управления оперативного командования ВСУ «Север», две пусковых установки с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, склад боеприпасов оперативно-тактической группировки ВСУ «Донецк», склады вооружения и топлива 101-й бригады теробороны, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 126 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит 251 украинский беспилотный летательный аппарат, две тактические ракеты «Точка-У», а также 33 реактивных снаряда «Vampire».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 21 734 беспилотных летательных аппарата, 504 зенитных ракетных комплекса, 15 801 танк и другие боевые бронированные машины, 1 267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 945 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 111 единиц специальной военной автомобильной техники.