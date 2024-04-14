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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 14 апреля 2024 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ На Белгородском направлении подразделения группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Гатище Харьковской области и Радянское Сумской области.

Противник потерял до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

▫️ На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 144-й пехотной, 14-й, 21-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 30 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера, две боевые бронированные машины «Козак», два автомобиля, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

В районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовых групп 100-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял до 470 военнослужащих и 20 автомобилей.

В ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и три 122-мм гаубицы Д-30.

▫️ На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой Народной Республики.

Кроме того, отражены семь контратак формирований 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 23-й, 24-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 460 военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также 122-мм гаубицу Д-30.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 1-й бригады нацгвардии Украины и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Чаривное Запорожской области и Урожайное Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 150 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США и 122-мм гаубица Д-30.

▫️ На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Чкалово Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав».

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ и склад боеприпасов, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбит 41 украинский беспилотный летательный аппарат, три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции и JDAM производства США, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 20867 беспилотных летательных аппаратов, 502 зенитных ракетных комплекса, 15782 танка и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8866 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21010 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/37624
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 18862 17280
    Руса четыре часа назад

      Десантники элитной бригады ВСУ сложили оружие и призвали
      к этому сослуживцев: https://rg.ru/2024/04/13/otdelenie-elitnoj-brigady-vsu-slozhilo-oruzhie-i-prizvalo-k-etomu-sosluzhivcev.html

    • 31703 26957
      марина 12 мин. назад

        В киевском офисе, похоже, метания и чего-то ждут. То, сначала, вывалили раде утверждать новые жёсткие правила мобилизации, но потом отпустили ситуацию надолго на самотёк, потом опять резко закрутили гайки — заставили раду убрать все смягчающие поправки и всё, что качается демобилизации, торопя. И принятый закон Зе не подписывает — как будто ждёт или одобрения демов, или какой-то отмашки из Лондона — как себя вести, а чётких команд не поступает…

        угу, мечутся между бункерами

        а всем не до Киева, некому объявить антракт в цирке

        А цирк только будет более интересный

        На День Победы приедет Пашинян, африканских союзников (которых гораздо больше, чем высвечивают) не пригласили и будут высвечивать Пашиняна.

        А цирк только будет более интересный

        пока только разминают Николу на разговор, но если из возможных вариантов приедет на 9 мая, то значит с Макроном тоже о чем-то уже договорились

        планы у всех сейчас одинаковые — сторговать заклятым партнерам что-нибудь ненужное.

        сначала они нам пытались продать неликвидный “кирпич” в лице “грозного контрнаступательного ВСУ”, но оказалось в итоге себе дороже реклама и упаковка

        теперь наоборот Кремль выставил на тендер свой кирпич, нацеленный в остатки имиджа США и НАТО, плюс намекает на готовность распродажи по частям уже оплаченного и практически оформленного опциона на всю территорию Б/У. Если удастся разменять ненужный никому Киев на легитимацию новых регионов и заморозку достигнутой демилитаризации БэУ — это наилучший из возможных на данном этапе результат

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