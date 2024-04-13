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Беседа с Марией Шукшиной

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В рамках Московского Экономического Форума (https://t.me/inforMEF) побеседовал с прекрасным человеком – Марией Шукшиной. Естественно говорили о состоянии дел в нашей культуре.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Текущее состояние культуры в России оценивается негативно – наблюдается деградация, отсутствие настоящих духовно-нравственных ценностей, замена их коммерческими проектами под видом патриотизма.

2. Существует противодействие со стороны власти к альтернативным культурным проектам, которые пытаются сохранить традиционные ценности. Их не допускают в медийное пространство и не поддерживают финансово.

3. Отмечается кризис в системе образования и воспитания подрастающего поколения – вместо традиционных методов произошел отход от духовно-нравственного воспитания.

4. Наблюдается экспансия цифровизации, которая рассматривается как угроза личной свободе и духовности человека.

Вывод: В беседе содержится глубокая обеспокоенность текущим состоянием культуры, образования и духовно-нравственного развития общества в России. Мария Шукшина видит необходимость возврата к традиционным ценностям и системному подходу в решении этих проблем. Она призывает к сохранению духовности и веры как основы национальной идентичности.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=W_sgCxzg1zA
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